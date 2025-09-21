20 populaire apps uit de Slack App Directory

Teamleiders hebben vaak moeite met het schakelen tussen tools, IT-beheerders worden overspoeld met integratieverzoeken en zelfs productiviteitsprofessionals worstelen met een overdaad aan apps en omslachtige werkstroom.

Je weet dat de juiste Slack-apps de prestaties van je team aanzienlijk kunnen verbeteren, maar wie heeft er tijd om ze allemaal één voor één te testen?

Wij zijn er om het u gemakkelijker te maken. We hebben het zware werk al gedaan en populaire Slack-apps geselecteerd die uw werkstroom soepeler maken, de communicatie versnellen en uw team veel doelgerichter laten werken.

Van Slack-projectmanagement tot polls en automatisering: deze lijst heeft het allemaal.

De 20 populairste apps uit de Slack App Directory in één oogopslag

Hier vindt u een vergelijking waarmee u eenvoudig de beste Slack-app uit de app directory kunt vinden, zodat u Slack effectief kunt gebruiken.

Wat is de Slack App Directory?

De Slack App Directory (ook bekend als de Slack Marketplace ) is een centrale hub waar gebruikers een breed bereik aan apps en integraties kunnen ontdekken, installeren en beheren die de functionaliteit van Slack uitbreiden

De directory werd in december 2015 gelanceerd met meer dan 150 integraties en is sindsdien uitgegroeid tot meer dan 2600 kant-en-klare apps.

Apps toevoegen is heel eenvoudig. Open de Slack-interface of ga naar de Slack App Directory in je browser. Met een paar klikken ben je klaar.

Je vindt Slack-integraties voor:

Productie- en productiviteitstools

Software voor taakbeheer en projectplanning

HR en interne tools

Bots en AI-assistenten

Ontwikkelaarstools en integraties

Software voor bestandsopslagruimte/beheer

Automatisering en workflowagenten

Andere categorieën zijn onder meer communicatie, analyse, klantenservice, financiën en meer

Ongeacht de grootte of focus van je team, er is altijd een app die perfect bij je past.

Hoe gebruik je de Slack App Directory?

Je kunt je productiviteit verhogen door apps rechtstreeks aan je Slack-werkruimte toe te voegen. Hier is een eenvoudige handleiding om je te helpen apps te vinden en te installeren in Slack:

1. Open Slack op uw desktop of browser

2. Klik op 'Meer' in de linkerzijbalk

via Slack

3. Selecteer 'automatisering' en klik vervolgens op 'app'

4. Hiermee open je de App Directory in Slack. Je kunt ook rechtstreeks naar slack.com/apps gaan

5. Gebruik de zoekbalk om naar een specifieke app te zoeken of blader door categorieën

6. Klik op de app die je wilt installeren

7. Klik op de knop 'Toevoegen aan Slack'

8. Controleer de toestemming die de app vraagt

9. Klik op 'Toestaan' om de installatie te voltooien

10. Als de installatie beperkt is, klik dan op 'Goedkeuring aanvragen' en stuur een aantekening naar je beheerder

11. Zodra je ze hebt toegevoegd, ga je terug naar Slack en kun je ze direct gebruiken in je kanalen of berichten

Voor sommige apps is mogelijk een extra installatie vereist, zoals het koppelen van accounts of aangepaste configuraties. Volg gewoon de instructies en je bent klaar om aan de slag te gaan.

20 populaire apps uit de Slack App Directory

Nu je weet hoe je de Slack App Directory kunt gebruiken, helpen we je graag bij het vinden van de populairste apps die precies bij je passen.

Houd uw dag onder controle met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, maakt het supergemakkelijk om je werk bij te houden door ClickUp te integreren met Slack.

Je kunt taken aanmaken, updates controleren of zelfs snel opmerkingen plaatsen met eenvoudige /Click Up-slashcommando's. Het is alsof je hele projectwerkruimte zich in je Slack-chatten bevindt.

Maak rechtstreeks vanuit Slack een taak aan in ClickUp

Je kunt elk Slack-bericht omzetten in een taak met deadlines, prioriteiten en toegewezen personen. Dit is een eenvoudige manier om snelle ideeën of informele verzoeken om te zetten in actiepunten zonder de werkstroom van je gesprek te onderbreken.

Beheer persoonlijke taken met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten

Zodra je taken live zijn, houdt ClickUp je team synchroniseerd met realtime notificaties. Je krijgt Slack-notificaties zodra een taak wordt bijgewerkt, of het nu gaat om een statuswijziging, een nieuwe opmerking of een update van een opdracht.

Zet Slack-berichten direct om in ClickUp-taak

Deze updates komen rechtstreeks in de door jou gekozen Slack-kanalen terecht, zodat iedereen op de hoogte blijft zonder voortdurend ClickUp te hoeven controleren. De integratie werkt ook goed samen met ClickUp automatisering. Je kunt werkstroom triggeren, zoals een taak verplaatsen naar 'In uitvoering' of deze toewijzen aan een teamgenoot.

Bouw werkstroom om dingen op het werk te versnellen met ClickUp automatisering

Automatisering zorgt ervoor dat routinematige stappen sneller worden uitgevoerd, waardoor handmatige updates worden verminderd en uw werkruimte soepel blijft functioneren. Het is een geweldige manier om uw team op één lijn te houden en repetitief administratief werk te verminderen.

Benieuwd hoe? Bekijk deze video 🔽

De communicatie van vandaag is volledig verstoord. Een van de opvallende functies van ClickUp is ClickUp Chat. Dit is de interne berichtenruimte van uw team, waar gesprekken verband houden met het werk. ClickUp Chat is uitstekend omdat het al uw gesprekken naar uw werkruimte brengt. Uw documenten, whiteboards, chat, AI-agents en meer bevinden zich allemaal binnen het ClickUp-universum. Geen contextwisselingen meer!

Maak uw werk en communicatie in één naadloze interface met ClickUp Chat verbonden

ClickUp heeft alle kracht van Slack, en nog veel meer. Het is nauw verbonden met taken, documenten en doelen binnen ClickUp. Je kunt chatlinks terugplaatsen in Slack, zodat iedereen het grotere geheel met volledige context kan zien.

ClickUp Chat wordt nog krachtiger in combinatie met ClickUp Brain. Je kunt de AI-persoonlijke assistent vragen om discussies samen te vatten, takenlijsten te genereren of belangrijke beslissingen uit lange thread te halen.

Gebruik ClickUp Brain om sleutelinzichten uit je werkruimte te halen

Voor drukke Slack-gebruikers betekent dit dat je een bericht in Chat kunt plaatsen, AI kunt gebruiken om er een duidelijke taak of samenvatting van te maken en dat je dat gemakkelijk weer kunt koppelen aan Slack-kanalen met behulp van uitgebreide previews.

Als het gaat om Slack versus ClickUp, zorgt de integratie ervoor dat het Slack en ClickUp wordt. Je mist geen gesprekken of taken; je krijgt het beste van twee werelden.

Maak ClickUp in Slack aan om de integratie mogelijk te maken

Het aanmaken van taken, het automatiseren van werkstroom of het verkrijgen van toegang tot door AI gegenereerde inzichten: alles wordt elegant gesynchroniseerd tussen Slack en ClickUp.

De integratie ondersteunt ook Slack API's en acties, zodat je Slack-werkruimte een centrale hub wordt waar taakaanmaken, updates, opmerkingen en chat op natuurlijke wijze samenkomen, waardoor de productiviteit van hele teams wordt verhoogd.

Gebruik Talk to Text om met uw stem vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren, zoals berichten versturen, taken toewijzen en nog veel meer – handsfree, waar u ook bent

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Alleen werkruimten met toegang tot ClickUp chatten kunnen berichten uit Slack importeren

Nieuwe gebruikers moeten mogelijk even wennen aan de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Zoals een G2-recensent zei:

Het fungeert als ons alles-in-één controlecentrum. Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak bevindt zich op één plek, verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en gescheiden tools. Ik kan eenvoudig de eigendom van taken, SLA-prestaties en cross-functionele werkstroom monitoren zonder het platform te verlaten. Simpel gezegd geeft ClickUp me volledig zichtbaarheid en controle over meerdere teams en functies.

Het fungeert als ons alles-in-één controlecentrum. Elke campagne, escalatie, procesverbetering en taak bevindt zich op één plek, verbonden via aangepaste weergaven, automatiseringen, documenten en dashboards. Het vervangt verspreide spreadsheets, eindeloze Slack-threads en gescheiden tools. Ik kan eenvoudig de eigendom van taken, SLA-prestaties en cross-functionele werkstroom monitoren zonder het platform te verlaten. Simpel gezegd geeft ClickUp me volledig zichtbaarheid en controle over meerdere teams en functies.

💡 Pro-tip: Haal het meeste uit ClickUp op Slack met deze handige snelkoppelingen: /clickup new – Maak direct vanuit Slack een nieuwe ClickUp-taak aan

/clickup list – Weergave van taken uit een specifieke ClickUp-lijst zonder Slack te verlaten

/clickup find [taaknaam of ID] – Zoek snel naar taken op naam of ID

/ClickUp remind – Stel taakherinneringen rechtstreeks in Slack in voor een betere opvolging

2. Donut (ideaal voor teambuilding, het inwerken van nieuwe medewerkers en het opbouwen van een bedrijfscultuur met leuke Slack-introducties)

via Donut

Donut is een lichtgewicht Slack-app die echte menselijke verbinding stimuleert tussen verspreide teams. Of het nu gaat om het verwelkomen van nieuwe medewerkers of het aanmoedigen van informele contactmomenten tussen afdelingen, Donut helpt bij het opbouwen van een sterkere bedrijfscultuur.

De belangrijkste kracht van deze app is de automatisering van activiteiten die gericht zijn op het opbouwen van relaties, zoals geautomatiseerde introducties, mentorprogramma's voor collega's en check-ins.

Voor HR- en teamleiders fungeert Donut als een intelligente onboarding-assistent, die introducties, herinneringen en checklist afstemt op de rollen en startdata van medewerkers. Deze berichten-app zorgt ervoor dat niemand zich een vreemde voelt, zelfs niet in een volledig remote installatie.

De beste functies van Donut

Vier verjaardagen en jubileum op werk met gepersonaliseerde Slack-berichten

Houd deelnamepercentages en betrokkenheid bij de rapportage van Donut bij, zodat HR kan zien hoeveel paren elkaar hebben ontmoet en wat de impact van uw programma's is

Plan Donut-vergaderingen via Google Agenda of Outlook Kalender en start Zoom/Teams-gesprekken rechtstreeks vanuit Slack

Limieten van Donut

Slack Donut heeft toegang tot informatie over teamleden, wat voor sommige personen privacyproblemen kan opleveren

Donut-prijzen

Free Forever

Standaard: $ 74/maand

Premium: $ 119/maand

onderneming: *Aangepast

Donut-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Donut?

Zoals een G2-recensent zei:

De app is eenvoudig te gebruiken als Slack-installatie en geeft aanwijzingen om een vergadering/interactie met een andere collega op te zetten. De app geeft je ook overzichten van hoeveel paren elkaar hebben ontmoet en wie het gesprek heeft geïnitieerd.

De app is eenvoudig te gebruiken als Slack-installatie en geeft aanwijzingen voor het instellen van een vergadering/interactie met een andere collega. De app geeft ook een overzicht van hoeveel paren elkaar hebben ontmoet en wie het gesprek heeft geïnitieerd.

3. Polly (ideaal voor snelle peilingen, enquêtes en het in realtime vastleggen van de stemming binnen het team)

via Polly

Polly is een handige Slack-app om direct feedback te verzamelen zonder de werkstroom van het team te onderbreken. Hiermee kun je snel polsen, enquêtes na vergaderingen houden of peilingen over het teamgevoel uitvoeren.

Met ondersteuning voor anonieme reacties en meerdere vraagformaten (format) stimuleert Polly open, eerlijke input en helpt het team om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen.

Van onboarding tot retrospectieven en regelmatige teamcheck-ins: je kunt feedback een natuurlijk onderdeel van je werkstroom maken. Functies zoals slimme herinneringen en automatisering stimuleren deelname aan enquêtes.

De beste functies van Polly

Visualiseer reacties van teams met woordwolken om gemeenschappelijke thema's te ontdekken

Stel de vervaldatum van polls in en ontvang een melding wanneer de reacties sluiten

Exporteer resultaten naar CSV of synchroniseer met Google Spreadsheets of API's voor een diepgaandere analyse

Limieten van Polly

Polly heeft geen gecentraliseerd analysedashboard, waardoor het moeilijk is om langetermijntrends bij te houden of meerdere enquêtes efficiënt te beheren

Prijzen van Polly

Free

Basis: $ 12/maand

Pro: $ 24/maand

onderneming: *Aangepast

Polly-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Polly?

Zoals een G2-recensent zei:

Ik vind het geweldig dat het zo naadloos integreert met Slack. Ik kan een vragenbank aanmaken en deze delen met bepaalde kanalen. De opties voor vragen zijn geweldig, waardoor enquêtes zo volledig mogelijk worden om zo veel mogelijk feedback te krijgen. Supergemakkelijk te gebruiken en werkt heel goed. Ik gebruik het per geval, maar het wordt langzaamaan onderdeel van mijn wekelijkse gebruik.

Ik vind het geweldig dat het zo naadloos integreert met Slack. Ik kan een vragenbank aanmaken en deze delen met bepaalde kanalen. De opties voor vragen zijn geweldig, waardoor enquêtes zo volledig mogelijk worden om zo veel mogelijk feedback te krijgen. Supergemakkelijk te gebruiken en werkt heel goed. Ik gebruik het per geval, maar het wordt langzaamaan onderdeel van mijn wekelijkse gebruik.

4. Loom (het beste voor asynchrone video- en schermopnames die in Slack worden gedeeld)

via Loom

Loom maakt het voor teams gemakkelijk om complexe ideeën visueel over te brengen zonder dat er live vergaderingen nodig zijn. Door gebruikers in staat te stellen hun scherm, stem en camera direct op te nemen, worden statische Slack-berichten omgezet in dynamische video-uitleg.

Zo kunt u zakelijke berichten vereenvoudigen met Loom in uw Slack-toolkit. In plaats van lange thread te typen, kunt u een video opnemen om een bericht, SOP of iets anders over te brengen.

En aangezien de weergave van video's op elk moment mogelijk is, ondersteunt het asynchrone werkstroom die geschikt is voor verschillende tijdzones en werkstijlen.

De beste functies van Loom

Voeg Slack-threads toe aan video's (en vice versa), zodat discussies gekoppeld blijven aan specifieke visuele content

Neem asynchrone stand-ups of ontwerpbeoordelingen op; teamgenoten kunnen reageren wanneer het hen uitkomt

Ontvang een Slack-melding wanneer iemand de weergave van je Loom-video, erop reageert of er commentaar op geeft

Limieten van Loom

Slack-Loom-integratie kan handmatige aanmeldingen afdwingen

Prijzen van Loom

Starter: Gratis

Zakelijk: $ 15/gebruiker/maand

Business + AI: $ 20/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Loom

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Loom?

Zoals een G2-recensent zei:

Wanneer je op afstand werkt, kan het tijdrovend zijn om e-mails of Slack-berichten te schrijven om een probleem uit te leggen. Met Loom kan ik in slechts enkele seconden een video opnemen waarin ik mijn probleem uitleg en zelfs het probleem op het scherm laat zien. Vervolgens kan iemand een antwoord opnemen. Wat een tijdbesparing!

Wanneer je op afstand werkt, kan het tijdrovend zijn om e-mails of Slack-berichten te schrijven om een probleem uit te leggen. Met Loom kan ik in slechts enkele seconden een video opnemen waarin ik mijn probleem uitleg en zelfs het probleem op het scherm laat zien. Vervolgens kan iemand een antwoord opnemen. Wat een tijdbesparing!

via GitHub

GitHub houdt je ontwikkelingsteam op de hoogte en op één lijn door code-updates, gesprekken en acties rechtstreeks naar je Slack-werkruimte te brengen. Met repository-abonnementen kun je specifieke GitHub-repositories volgen en bepalen welke gebeurtenissen worden gepost, zoals alleen pull-aanvragen of problemen, zodat je Slack-kanalen gefocust en ruisvrij blijven.

Wanneer iemand een GitHub-link deelt in Slack, wordt automatisch essentiële informatie weergegeven, zoals status, opmerkingen of verschillen. Dit is een groot voordeel van GitHub en Slack projectmanagement.

De integratie ondersteunt ook uitgebreide linkvoorbeelden, zichtbaarheid van meerdere opslagplaatsen en het koppelen van problemen om updates van verschillende projecten op één plek te ontvangen.

De beste functies van GitHub

Voer snelle acties uit via Slack-slashcommando's zoals /github close [issue] of /github open [issue]

Voeg Slack-gesprek-threads toe aan GitHub-problemen om de context te behouden

Automatiseer werkstroom met Slack's Workflow Builder en trigger het aanmaken van GitHub-issues vanuit formulierinzendingen

Limiet van GitHub

Het is niet eenvoudig om notificaties te filteren op alleen die notificaties die direct voor u relevant zijn (bijvoorbeeld alleen PR's waaraan u bent toegewezen)

GitHub-prijzen

30 dagen gratis proefversie

Free

Team: $4/gebruiker/maand

onderneming: $ 21/gebruiker/maand

GitHub-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GitHub?

Zoals een G2-recensent zei:

We hebben GitHub geïntegreerd met Slack, zodat we alle updates over nieuwe pull-aanvragen op Slack ontvangen

We hebben GitHub geïntegreerd met Slack, zodat we alle updates over nieuwe pull-aanvragen op Slack ontvangen

via Jira van Attlassian

Jira is een teamcommunicatie-app voor ontwikkelaars en technische teams. Het synchroniseert iedereen met realtime meldingen over problemen, projectupdates en de mogelijkheid om tickets rechtstreeks in Slack aan te maken. Dankzij aanpasbare meldingen en abonnementen op projectniveau ontvangen teams alleen de meest relevante updates.

Gebruikers kunnen ook Jira-issue-ID's in Slack vermelden en direct een voorbeeld van de issue-details bekijken, zoals status, toegewezen persoon en titel.

Bovendien kunnen zelfs niet-technische teamgenoten met de ingebouwde Jira-sjablonen in Slack's Workflow Builder problemen indienen via eenvoudige formulieren, waardoor verzoeken binnen het team worden gestroomlijnd.

De beste functies van Jira

Zet gesprekken direct om in Jira-problemen met behulp van eenvoudige Slack-commando's zoals /jira create

Je kunt een Slack-thread als bijlage naar een Jira-probleem sturen, zodat de context van een discussie behouden blijft

Integreert naadloos met Jira Service Management (via Atlassian Assist) om IT-teams te helpen bij het bijhouden van helpdesktickets

Limieten van Jira

Zonder zorgvuldige filtering kunt u een groot aantal notificaties ontvangen. Het is belangrijk om te configureren welke gebeurtenissen Slack moet ontvangen om meldingsmoeheid te voorkomen

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 8,60/gebruiker/maand voor 100 gebruikers

Premium: $ 17/gebruiker/maand voor 100 gebruikers

onderneming:* Aangepast

Jira-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Zoals een G2-recensent zei:

De Slack Connector voor Jira verbetert de efficiëntie van de werkstroom aanzienlijk door realtime updates over Jira-problemen rechtstreeks naar relevante Slack-kanalen te sturen. Zo blijft ons team op de hoogte zonder voortdurend Jira te hoeven controleren.

De Slack Connector voor Jira verbetert de efficiëntie van de werkstroom aanzienlijk door realtime updates over Jira-problemen rechtstreeks naar relevante Slack-kanalen te sturen. Zo blijft ons team op de hoogte zonder dat we voortdurend Jira hoeven te controleren.

7. Zapier (het beste voor automatisering van werkstroom door verbinding te maken tussen Slack en duizenden andere apps)

via Zapier

Zapier is een automatisering die de functie van Slack uitbreidt door communicatie met meer dan 5000 apps mogelijk te maken, waaronder CRM's, projectmanagementtools, databases en spreadsheets.

Voor teams die Slack gebruiken voor projectmanagement, maakt deze integratie het mogelijk om automatische kalender-herinneringen te plaatsen, meldingen te versturen over nieuwe CRM-leads of ingevulde klantformulieren in spreadsheets te registreren. Op deze manier kunt u Slack gebruiken als controlecentrum voor diverse werkstroom zonder dat u code hoeft te schrijven.

De beste functies van Zapier

Koppel Slack aan Gmail of Outlook om sjabloon-e-mails vanuit Slack te versturen of dagelijkse Google Agenda-overzichten automatisch in een kanaal te plaatsen

Maak verbinding met Slack's Workflow Builder om gegevens tussen tools te verwerken, zelfs wanneer Slack alleen dat niet kan

Biedt een grote bibliotheek met vooraf gebouwde Zap-sjablonen voor snellere, bewezen automatisering van veelgebruikte tools

Limieten van Zapier

Zap-triggers pikken geen 'berichtbijlagen' op (zoals botreacties of slash-command-uitvoer)

Prijzen van Zapier

Free

Pro: $29,99/maand

Team: $103,50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Zoals een G2-recensent zei:

Dankzij Zapier kan ik meer werk verzetten in minder tijd. Ik kan ook Slack-herinneringen en e-mails naar medewerkers sturen over hun individuele campagnes, zonder dat ik dit handmatig hoef te doen.

Dankzij Zapier kan ik meer werk verzetten in minder tijd. Ik kan ook Slack-herinneringen en e-mails naar medewerkers sturen over hun individuele campagnes, zonder dat ik dit handmatig hoef te doen.

8. Simple Poll (ideaal voor het houden van snelle polls in Slack)

via Simple Poll

Simple Poll maakt teamfeedback naadloos door je in staat te stellen native polls uit te voeren binnen Slack met behulp van het eenvoudige /poll-commando. Terwijl collega's stemmen, werkt Simple Poll het bericht bij met de laatste totalen, waardoor iedereen in realtime zichtbaarheid heeft in de uitslag.

Enquêtes verlopen soepel binnen het door u gekozen Slack-kanaal of de groep DM, waarbij de context en relevantie behouden blijven. Optionele functies zoals anoniem stemmen zorgen voor eerlijkere input, vooral bij gevoelige kwesties, terwijl iedereen dankzij direct resultaat-updates op de hoogte blijft.

De beste functies van Simple Poll

Plan terugkerende polls (dagelijkse stand-upvragen, wekelijkse lunchmenu-keuzes) zodat je ze niet elke keer handmatig opnieuw hoeft aan te maken

Beperk gebruikers tot één stem of sta meerdere selecties toe, afhankelijk van het type poll (bijv. één optie kiezen versus 'alles selecteren wat van toepassing is')

Exporteer indien nodig enquêtegegevens voor analyse of archivering

Limiet van Simple Poll

Je kunt de weergave van het poll-resultaat pas bekijken als de poll is afgelopen, wat realtime discussies beperkt

Prijzen voor Simple Poll

Free

Premium: $ 59/maand (maximaal 24 leden)

onderneming: *Aangepast

Eenvoudige beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Simple Poll?

Zoals een G2-recensent zei:

Ik vind het fijn dat ik snel en eenvoudig een poll kan maken en naar verschillende teams binnen Slack kan sturen. Of het nu gaat om het plannen van een teamgebeurtenis, het verzamelen van projectinput of het vragen wie ervaring heeft met bepaalde software – met Simple Poll kan ik een effectieve poll of enquête op maat maken om mijn team te betrekken en hun input te verzamelen

Ik vind het fijn dat ik snel en eenvoudig een poll kan maken en naar verschillende teams binnen Slack kan sturen. Of het nu gaat om het plannen van een teamevenement, het verzamelen van projectinput of het vragen wie ervaring heeft met bepaalde software – met Simple Poll kan ik een effectieve poll of enquête op maat maken om mijn team te betrekken en hun input te verzamelen

9. Postman (ideaal voor het delen en monitoren van API-aanroepen en documenten in Slack)

via Postman

Postman integreert uw API-werkstroom met Slack, waardoor ontwikkelaars, QA- en ondersteuningsteams op één lijn blijven. Het stuurt ook realtime waarschuwingen wanneer een API-monitor uitvalt of de prestaties dalen, zodat uw team onmiddellijk actie kan ondernemen.

Met native Slack-unfurls kunnen teamgenoten verzoeken of collecties delen en direct een voorbeeld van eindpunten en beschrijvingen bekijken, waardoor het niet meer nodig is om documentatie door te spitten. Je kunt ook Postman-collecties rechtstreeks vanuit Slack uitvoeren met behulp van Newman of slash-commando's, perfect voor on-demand testen of door CI geactiveerde werkstroom.

De beste functies van Postman

Geef Slack-kanalen automatisch een melding wanneer API-documentatie wordt bijgewerkt, zodat uw team altijd de nieuwste versie kan raadplegen

Waarschuw ontwikkelaars onmiddellijk wanneer er CI-storingen of fouten in omgevingsvariabelen optreden

Ontvang Slack-updates wanneer een collectie wordt uitgebracht, gesplitst of samengevoegd, zodat QA- en ontwikkelteams op de hoogte blijven van de testgereedheid

Limiet van Postman

Unfurling werkt alleen voor links van Postman-elementen in gedeelde of openbare werkruimten, niet voor privé- of beperkte werkruimten

Prijzen van Postman

Free

Basis: $19/gebruiker/maand

Professional: $39/gebruiker/maand

onderneming: *Aangepast

Beoordelingen en recensies van Postman

G2 : 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Postman?

Zoals een G2-recensent zei:

De interface is zeer intuïtief en krachtig tegelijk (wat meestal een moeilijke taak is). De monitoringtool is erg handig en dankzij de Slack-verbinding mis je niets

De interface is zeer intuïtief en krachtig tegelijk (wat meestal een moeilijke taak is). De monitoringtool is erg handig en dankzij de Slack-verbinding mis je niets

10. Google Agenda (ideaal om de planning van je team te synchroniseren met gebeurtenisherinneringen en planning binnen Slack)

via Google Agenda

De Slack-integratie van Google Agenda vereenvoudigt je dagelijkse planning. In plaats van tussen tabbladen te schakelen, wordt je volledige agenda elke ochtend rechtstreeks naar je Slack DM's gestuurd, zodat je al weet wat je te wachten staat nog voordat je koffie is gaan werken.

Naast herinneringen werkt het automatisch je Slack-status bij op basis van je kalender. Als het tijd is om in te bellen, klik je gewoon op 'Deelnemen' vanuit Slack. Je kunt zelfs hele kanalen in één keer uitnodigen voor gebeurtenissen.

De beste functies van Google Agenda

Gebruik het commando /gcal of Slack-knoppen om kalender-gebeurtenissen te maken, automatisch deelnemers voor te stellen en vergaderingen direct te synchroniseren tussen kalenders

Typ een commando in Slack om te controleren of teamgenoten gratis zijn en ontvang direct hun beschikbare tijdvakken of huidige planning

Beantwoord uitnodigingen voor vergaderingen met 'Ja/Nee/Misschien' rechtstreeks in Slack en blijf op de hoogte met realtime updates over annuleringen of wijzigingen in de planning

Limiet van Google Agenda

Deel kalenders worden vaak niet goed ge synchroniseerd of weergegeven, waardoor de zichtbaarheid op kanaalniveau inconsistent is

Prijzen van Google Agenda

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Google Agenda

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Agenda?

Zoals een G2-recensent zei:

De integratie van Slack en Google Agenda kan het team automatisch op de hoogte brengen als een lid in een vergadering zit, waardoor het tijdbeheer en de coördinatie worden geoptimaliseerd. Het heeft ook functies zoals 'opslaan voor later', ideaal voor wie een bericht of bestand later nog eens wil bekijken

De integratie van Slack en Google Agenda kan het team automatisch op de hoogte brengen als een lid in een vergadering zit, waardoor het tijdbeheer en de coördinatie worden geoptimaliseerd. Het heeft ook functies zoals 'opslaan voor later', ideaal voor wie een bericht of bestand later nog eens wil bekijken

11. Deel (het meest geschikt voor HR-teams die Slack gebruiken voor wereldwijde onboarding, verlofaanvragen en werknemersbetrokkenheid)

via Deel

Deel neemt de stress weg bij het managen van een wereldwijd team door sleutel HR-werkstroom (onboarding, communicatie en teammanagement) rechtstreeks in Slack te integreren. Vanaf dag één krijgen nieuwe medewerkers geautomatiseerde welkomstberichten, onboarding-checklists en updates precies daar waar het team al communiceert.

Managers hebben direct toegang tot teamhiërarchieën via het organogram of kunnen het moreel verhogen met Slack-geïntegreerde complimenten.

Met Deel kan HR ook Slack-updates trigger op basis van acties binnen hun platform, zoals contractwijzigingen of herinneringen aan lokaal beleid.

Deel beste functies

Plan eenvoudig wekelijkse check-ins tussen managers en teamleden via Slack DM's met behulp van 1:1s by Deel, en synchroniseer vergaderingen rechtstreeks met kalenders

Gebruik Pulse Surveys van Deel om HR-teams te helpen de mening van werknemers te peilen via korte enquêtes met emoji's in Slack, waarbij de resultaten automatisch worden geregistreerd voor analyse

Automatiseer werkstroom tussen onboarding, tijdsregistratie en tools voor personeelsbeheer met de Slack-integratie van Deel

Limieten van Donut

De integratie biedt geen gedetailleerde filtering

Deel prijzen

Deel Engage: $ 20 per maand per werknemer

Aannemers: Vanaf $ 49 per maand per aannemer

EOR: Vanaf $ 599 per maand

Deel Global Payroll: $ 29/maand per werknemer

Deel US Payroll: Aangepaste prijzen

Immigratie: Aangepaste prijzen

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 8000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Deel?

Zoals een G2-recensent zei:

We zijn erg enthousiast over het product Deel Assemble, omdat het ons het volste vertrouwen heeft gegeven dat onze beloningsstructuur zowel concurrerend als rechtvaardig is. Ook de dagelijkse, 24-uurs ondersteuning via Slack is prijzenswaardig.

We zijn erg enthousiast over het product Deel Assemble, omdat het ons het volste vertrouwen heeft gegeven dat onze beloningsstructuur zowel concurrerend als rechtvaardig is. Ook de dagelijkse, 24-uurs ondersteuning via Slack is prijzenswaardig.

12. Stripe (ideaal voor financiële teams voor realtime betalingsnotificaties in Slack)

via Stripe

Dankzij de Slack-integratie van Stripe mist uw team nooit meer belangrijke updates over betalingen. Of het nu gaat om een nieuw abonnement, een mislukte betaling of een verwerkte terugbetaling, dankzij realtime notificaties in Slack worden de juiste personen onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Om de dagelijkse planning te vergemakkelijken, kan Stripe ook 's ochtends een overzicht sturen van sleutel-omzetcijfers, zoals de totale omzet, nieuwe abonnementen en terugbetalingen.

De beste functies van Stripe

Kies welke Stripe-gebeurtenissen in Slack worden weergegeven (bijvoorbeeld alleen aankopen met een hoge waarde of mislukte betalingen) om kanalen overzichtelijk en vrij van ruis te houden

Stel aangepaste webhook-regels in om teams in Slack te waarschuwen wanneer bepaalde drempels (zoals mislukte betalingen) worden overschreden

Houd ondersteunings- en verkoopteams op de hoogte met realtime updates voor belangrijke klantgebeurtenissen, zoals upgrades of verlengingen

Limieten van Stripe

Het heeft een limiet tot notificaties en ondersteunt geen interactieve acties (bijv. terugbetalingen of nieuwe pogingen) rechtstreeks vanuit Slack

Prijzen van Stripe

Aangepaste prijzen

Stripe-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Stripe?

Zoals een G2-recensent zei:

Ik gebruik Stripe Payments nu al een tijdje en wat echt opvalt, is de eenvoud. De installatie was snel, de interface is overzichtelijk en intuïtief en alles werkt gewoon. Ik kan betalingen bijhouden, terugbetalingen uitvoeren en alles beheren vanuit één centraal dashboard, zonder dat ik door lagen van menu's of ondersteuningsartikelen hoef te spitten

Ik gebruik Stripe Payments nu al een tijdje en wat echt opvalt, is de eenvoud. De installatie was snel, de interface is overzichtelijk en intuïtief en alles werkt gewoon. Ik kan betalingen bijhouden, problemen uitvoeren en alles beheren vanuit één centraal dashboard, zonder dat ik door lagen van menu's of ondersteuningsartikelen hoef te spitten

13. Figma (het meest geschikt voor design teams die hun design werkstroom integreren met Slack)

via Figma

Figma brengt ontwerpsamenwerking in je dagelijkse werkstroom door updates automatisch naar de belangrijkste kanalen te pushen. Je ontwerpt team kan zich abonneren op Slack-kanalen voor specifieke bestanden of projecten, waardoor het gemakkelijker wordt om projecten te beheren en op één lijn te blijven.

Naast updates maakt de zoekfunctie van Slack het gemakkelijker om eerdere gesprekken met betrekking tot Figma-bestanden terug te vinden, of het nu gaat om eerdere feedback of een thread over ontwerpbeslissingen.

Als je team Figma-plug-ins gebruikt (zoals design-to-code of spec generators), kunnen ze de output rechtstreeks naar Slack sturen, zodat ontwikkelaars deze kunnen oppikken voor het code.

De beste functies van Figma

Ontvang realtime meldingen in Slack wanneer iemand een opmerking plaatst, een update geeft of je een vermelding geeft in een Figma-bestand

Reageer rechtstreeks in Slack op een Figma-update en laat dat antwoord terugsynchroniseren naar het bestand

Deel prototypelinks in Slack met uitgebreide previews om de voortgang van het ontwerp asynchroon te bekijken en te bespreken

Limieten van Figma

Gebruikers melden dat Slack alleen waarschuwingen geeft voor opmerkingen op het hoofdbestand van Figma; opmerkingen in vertakkingen triggeren vaak niet notificaties

Prijzen van Figma

Starter : Gratis

Professional (maandelijks) : Collab Zetel: $ 5/maand, Dev Zetel: $ 15/maand, Full Zetel: $ 20/maand

Organisatie (jaarlijks) : Collab Zetel: $ 5/maand, Dev Zetel: $ 25/maand, Full Zetel: $ 55/maand

Onderneming (jaarlijks): Collab zetel: $ 5/maand, Dev zetel: $ 35/maand, Full zetel: $ 90/maand

Figma-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Figma?

Zoals een G2-recensent zei:

Figma helpt ons enorm bij het werk aan UI-ontwerp, live prototypes en het organiseren van het UX-onderzoeksproces. De integratie met Slack werkt uitstekend om op de hoogte te blijven van alle opmerkingen en suggesties van het ontwerpteam

Figma helpt ons enorm bij het werk aan UI-ontwerp, live prototypes en het organiseren van het UX-onderzoeksproces. De integratie met Slack werkt uitstekend om op de hoogte te blijven van alle opmerkingen en suggesties van het ontwerpteam

via HubSpot

De HubSpot-Slack-integratie is ontwikkeld om sales- en marketingteams in sync te houden door realtime CRM-updates te leveren op de plek waar de samenwerking plaatsvindt. Teams krijgen realtime zichtbaarheid in de voortgang van deals, leadactiviteiten en klantupdates.

De integratie combineert geautomatiseerde nudges met menselijke samenwerking. HubSpot-bots kunnen vertegenwoordigers vragen om deals bij te werken die verdere stappen vereisen, terwijl vooraf geconfigureerde workflowtrigger successen kunnen vieren of problemen kunnen escaleren zonder handmatige inspanningen.

Het ondersteunt ook team via ticketupdates en stelt salesmanagers in staat om tijdens een gesprek direct contact- of dealinformatie op te vragen met behulp van eenvoudige Slack-commando's.

De beste functies van HubSpot

Stel vergader tijden voor of voeg planningslinks toe in Slack om de follow-up met leads te vereenvoudigen

Laat vertegenwoordigers vergadernotities of updates rechtstreeks vanuit Slack in HubSpot vastleggen

Maakt slash-commando's mogelijk (bijv. /hubspot search [naam]) om direct de dealstatus, laatste activiteit of eigenaarstaken binnen Slack op te halen

Limieten van HubSpot

Er wordt niet nativ ondersteund met het in bulk koppelen van deals of bedrijven aan Slack-kanalen; dit kan alleen één voor één via werkstroom of de gebruikersinterface

Prijzen van HubSpot

Marketing Hub Professional: $ 890/maand voor drie zetels

Marketing Hub Enterprise: $ 3.600/maand voor vijf zetels

HubSpot-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

Zoals een Reddit-recensent zei:

Het is heel eenvoudig te configureren en ik heb nog nooit problemen ondervonden bij het gebruik ervan. Ik denk dat je alleen problemen zult ondervinden als je iets complexers probeert te bouwen.

Het is heel eenvoudig te configureren en ik heb nog nooit problemen ondervonden bij het gebruik ervan. Ik denk dat je alleen problemen zult ondervinden als je iets complexers probeert te bouwen.

15. Box (het beste voor veilig bestanden delen en samenwerken in Slack)

via Box

Box vereenvoudigt het beheer en delen van bestanden voor Slack-first teams door uitgebreide previews, snelle toegang en traceerbare activiteiten in de chatinterface te integreren.

Plaats een Box-link in een kanaal of DM en Slack toont een live preview, zodat teamgenoten precies weten wat ze openen (denk aan de eerste pagina van een document of een thumbnail van een afbeelding). Als iemand een bestand deelt in Slack, kan Box dit op een veilige manier opslaan.

Bovendien kunt u bijhouden waar en hoe uw bestanden worden gedeeld met het ingebouwde activiteitenlogboek van Box.

De beste functies van Box

Geef automatisch een melding als een gedeeld Box-bestand toestemmingupdates nodig heeft

Plaats realtime meldingen in Slack wanneer bestanden in gekoppelde Box-mappen worden ondergaan of toegevoegd

Maak het mogelijk om via Slack bestanden aan te vragen, zodat teamgenoten bestanden met slepen en neerzetten naar aangewezen Box-maps kunnen verplaatsen zonder e-mailketens

Limiet van Box

De Box-bot kan niet automatisch deelnemen aan privékanalen van Slack

Prijzen van Box

Zakelijk: $ 18/gebruiker/maand

Business Plus: $30,70/gebruiker/maand

Onderneming: $42,35/gebruiker/maand

Enterprise Plus: alleen beschikbaar bij jaarlijkse facturering

Box-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Box?

Zoals een G2-recensent zei:

Het kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere software zoals Slack, waardoor samenwerking sneller en naadloos verloopt. Gebruikers kunnen in realtime communiceren en samenwerken aan documenten. Heeft een gebruiksvriendelijke interface

Het kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere software zoals Slack, waardoor samenwerking sneller en naadloos verloopt. Gebruikers kunnen in realtime communiceren en samenwerken aan documenten. Heeft een gebruiksvriendelijke interface

via Mailchimp

Mailchimp is een Slack-app voor e-mailmarketing waarmee je je team op de hoogte houdt van campagneactiviteiten. Je krijgt direct zichtbaarheid wanneer een e-mailcampagne wordt verstuurd, wanneer iemand een drip-reeks voltooit of zelfs wanneer er feedback van klanten komt via een Mailchimp-e-mail.

Als je antwoorden op enquêtes of reacties verzamelt, kun je die ook naar Slack pushen. Het maakt het ook gemakkelijk om het gedrag van je publiek bij te houden. Je kunt de activiteit van je abonneelijst volgen of snel contactgegevens opvragen met eenvoudige Slack-commando's.

En wanneer automatiseringen triggeren, zoals het versturen van een welkomst-e-mail of het starten van een winkelwagenherstelprocedure, geeft Slack realtime meldingen, zodat je leads in je funnel kunt bijhouden en successen direct kunt vieren.

De beste functies van Mailchimp

Bekijk samenvattingen van campagneprestaties in Slack, zoals open- en klikpercentages, zonder Mailchimp apart te hoeven controleren

Genereer wekelijkse rapportages over de groei van uw publiek om uw team op de hoogte te houden van winsten, verliezen en best presterende campagnes

Gebruik de Slack-meldingen van Mailchimp om u op de hoogte te stellen van voltooide verkopen die gekoppeld zijn aan specifieke campagnes, indien geïntegreerd met uw e-commerce winkel

Limieten van Mailchimp

Als je naast de belangrijkste gebeurtenissen ook meldingen wilt ontvangen voor acties zoals het openen van campagnes of uitschrijvingen, heb je een automatiseringstool van een derde partij nodig

Prijzen van Mailchimp

Limiet van 500 contacten gratis

Essentials: $ 8,81/maand voor 500 contacten

Standaard: $ 13,16/maand voor 500 contacten

Premium: $ 263,27/maand voor 10.000 contacten

Mailchimp-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mailchimp?

Zoals een G2-recensent zei:

Voor mij is Mailchimp meer dan alleen een Gmail-campagnemanager. Het is een krachtig hulpmiddel om een verbinding te leggen met je klanten en tegelijkertijd te segmenteren en hypergepersonaliseerde communicatie te gebruiken. Je kunt ook landingspagina's en sms-berichten maken. Dit alles maakt het een superkrachtig hulpmiddel.

Voor mij is Mailchimp meer dan alleen een Gmail-campagnemanager. Het is een krachtig hulpmiddel om een verbinding te leggen met je klanten en tegelijkertijd te segmenteren en hypergepersonaliseerde communicatie te gebruiken. Je kunt ook landingspagina's en sms-berichten maken. Dit alles maakt het een superkrachtig hulpmiddel.

17. Intercom (het meest geschikt voor klantenservice- en verkoopteams die Intercom-gesprekken en tickets via Slack beheren)

via Intercom

Als je ondersteuningsteam of salesteam Slack gebruikt, stroomlijnt de integratie van Intercom je werkstroom. Je ontvangt realtime meldingen zodra er een nieuwe lead of klantbericht binnenkomt, zodat je direct aan het gesprek kunt deelnemen.

In sommige installaties kunnen agents zelfs rechtstreeks vanuit Slack reageren op klanten. Deze integratie biedt nog een ander voordeel. Als een teamgenoot je tag in een Intercom-aantekening of -gesprek, ontvang je een Slack DM met de volledige context en een link om te reageren.

En zodra een supportticket is opgelost, kan Slack automatisch een samenvatting van de afsluiting delen, zodat iedereen zichtbaarheid krijgt in de soorten problemen en de prestaties van het team.

De beste functies van Intercom

Gebruik /intercom search [e-mail] om direct gebruikergegevens op te halen, zoals laatst gezien, niveau en gesprekgeschiedenis in Slack

Ontvang bot-handoff-meldingen wanneer een chatbot wordt doorgeschakeld naar een medewerker, zodat uw team kan ingrijpen voordat de klant afhaakt

Stel werkstroom(s) voor buiten kantooruren in waarbij Slack @here het kanaal een melding stuurt als niemand binnen een bepaalde tijd op een bericht reageert

Limieten van Intercom

Biedt minimale context en automatisering binnen Slack

Prijzen van Intercom

14 dagen gratis proefversie

Essentieel: $39/zetel/maand

Geavanceerd: $ 99/zetel/maand

Expert: $ 139/zetel/maand

Fin AI Agent: Aangepast

Intercom-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Intercom?

Zoals een G2-recensent zei:

Intercom is fantastisch als tool voor zowel leadgeneratie als klantenservice. Dankzij de unieke journeys die op elke pagina worden gecreëerd, kunnen we de berichten in chat-pop-ups op onze website aanpassen en worden nieuwe intercomberichten naar ons aangewezen Slack-kanaal gestuurd, zodat we nooit een bericht missen. Het is ook erg handig om klanten te ondersteunen: we zijn altijd slechts een chat verwijderd.

Intercom is fantastisch als tool voor zowel leadgeneratie als klantenservice. Dankzij de unieke journeys die op elke pagina worden gecreëerd, kunnen we de aangepaste berichten in chat-pop-ups op onze website aanpassen en worden nieuwe intercomberichten naar ons aangewezen Slack-kanaal gestuurd, zodat we nooit een bericht missen. Het is ook erg handig voor het ondersteunen: we zijn altijd slechts een chat verwijderd.

18. GreetBot (ideaal voor het automatisch verwelkomen van nieuwe Slack-leden en het helpen van nieuwe medewerkers of gasten om zich thuis te voelen)

via GreetBot

Wanneer iemand nieuw lid wordt van je Slack-werkruimte of een specifiek kanaal, wordt GreetBot je virtuele receptionist. Je kunt het bericht aangepast maken en er onboarding-links, documenten of zelfs vriendelijke prompts aan toevoegen om het ijs te breken.

Je kunt GreetBot ook gebruiken om belangrijke onboarding-informatie te verstrekken. Op dag 1 kan het, als voorbeeld, een checklist versturen, op dag 3 een feedbackenquête en op dag 5 een gids met Slack-tips, allemaal op automatische piloot.

Bovendien gebruiken teams het voor interne FAQ's, om nieuwe medewerkers aan te moedigen hun profiel aan te maken, en zelfs voor verjaardags- of werkjubileumgroeten.

De beste functies van GreetBot

Analyseer iemands rol of interesses en vraag GreetBot om suggesties te doen voor kanalen waar deze persoon mogelijk lid van wil worden, zoals #frontend, #design of #pets-for-fun

Moedig gebruikers aan met onboarding-acties zoals 'Stel jezelf voor in #general' of 'Voeg een profielfoto toe'

Gebruik Slack Connect voor externe gasten of freelancers en vraag GreetBot om uit te leggen tot welke kanalen ze toegang hebben en met wie ze contact kunnen opnemen

Limieten van GreetBot

GreetBot-berichten hebben een limiet; zo worden lijst met opsommingstekens niet ondersteund en moet jeplatte tekst of de basismarkup van Slack gebruiken

Prijzen van GreetBot

14 dagen gratis

Starter: $0/werkruimte/maand

Plus: $49/werkruimte/maand

Onderneming: $199/werkruimte/maand

GreetBot-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over GreetBot?

Zoals een recensent van Product Hunt zei:

Ik leid een groep van meer dan 1400 vrouwen in de tech-sector en Greetbot heeft ons enorm geholpen bij het verwelkomen van nieuwe leden en het verstrekken van informatie over onze groep. Ik vind het ook geweldig dat wanneer er nieuwe functies worden toegevoegd, ik een berichtje krijg van GreetBot met de nieuwe toevoegingen. Hartelijk dank, dit is een geweldig product.

Ik leid een groep van meer dan 1400 vrouwen in de tech-sector en Greetbot heeft ons enorm geholpen bij het verwelkomen van nieuwe leden en het verstrekken van informatie over onze groep. Ik vind het ook geweldig dat wanneer er nieuwe functies worden toegevoegd, ik een berichtje krijg van GreetBot met de nieuwe toevoegingen. Hartelijk dank, dit is een geweldig product.

19. Otter. ai (het beste voor het transcriberen van vergaderingen en het delen van vergaderantekeningen in Slack)

Als uw team regelmatig vergaderingen houdt via Zoom, Teams of Slack, dan is Otter.ai uw ideale transcriptietool. Deze tool transcribeert vergaderingen in realtime en kan na afloop van de vergadering automatisch transcripties of samenvattingen naar een Slack-kanaal posten.

U kunt ook slim te werk gaan met de trefwoordwaarschuwingen van Otter. Stel deze in om te luisteren naar termen als 'budget', 'tijdlijn' en 'fragment'. Telkens wanneer deze termen voorkomen, stuurt Otter een Slack-bericht met een fragment en een directe link naar dat deel van de vergadering.

En als je ooit op zoek bent naar die ene zin die iemand weken geleden heeft gezegd, kun je gewoon /otter search "Q3 roadmap" in Slack uitvoeren en binnen enkele seconden de exacte tijdstempel vinden.

Otter. ai beste functies

Neem snelle spraakmemo's op via Otter en deel zowel de audio als de transcriptie ervan in Slack

Genereer transcripties in verschillende talen om internationale teams op één pagina te houden door Engelse transcripties te plaatsen van vergaderingen die in andere talen worden gehouden

Zoek alle eerdere transcripties in Slack voor snelle referentie

Beperkingen van Otter.ai

Handmatige installatie is vereist in privékanalen

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $16,99/gebruiker/maand

Zakelijk: $ 30/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepast

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter. ai?

Zoals een G2-recensent zei:

Otter is eenvoudig te implementeren, je kunt je snel aanmelden en het begint meteen met werken. Ik gebruik het voor elke vergadering die ik heb, tenzij deelnemers anders verzoeken, en ik kan de samenvattingen automatisch naar verschillende Slack-kanalen sturen op basis van wie er bij de vergadering aanwezig was, enz. De integratie met Slack was ook vrij eenvoudig, wat altijd fijn is.

Otter is eenvoudig te implementeren, je kunt je snel aanmelden en het begint meteen met werken. Ik gebruik het voor elke vergadering die ik heb, tenzij deelnemers anders verzoeken, en ik kan de samenvattingen automatisch naar verschillende Slack-kanalen sturen op basis van wie er bij de vergadering aanwezig was, enz. De integratie met Slack was ook vrij eenvoudig, wat altijd fijn is.

20. Typeform (ideaal voor het verzamelen van formulier- of enquêtereacties en deze naar Slack te sturen)

via Typeform

Dankzij de integratie van Typeform met Slack kun je je team moeiteloos op de hoogte houden telkens wanneer iemand een formulier of enquête indient. Je kunt aangepast bepalen wat er in Slack wordt weergegeven, zoals gebruikersnamen, probleembeschrijvingen of categorieën.

Als je een interne poll of enquête uitvoert via Typeform (zoals een feedbackvragenlijst voor het team), kun je ervoor kiezen om de resultaten per periode samen te vatten of elke reactie anoniem in een gedeeld kanaal te plaatsen.

Voor marketing- en verkoopteams worden nieuwe leads of demo-aanvragen rechtstreeks naar Slack gestuurd, zodat vertegenwoordigers snel kunnen reageren. Elke notificatie bevat ook een directe link naar het volledige Typeform-invoer of de bewerking, voor het geval het bericht is afgekapt of het lid meer informatie nodig heeft of aantekeningen wil toevoegen in Typeform.

De beste functies van Typeform

Start een nieuw Typeform rechtstreeks vanuit Slack met een snelkoppeling of slash-commando

Gebruik Zapier of aangepaste integraties om velden vooraf in te vullen met behulp van Slack-gebruikersinformatie

Combineer Typeform met GreetBot om de onboarding van nieuwe medewerkers te automatiseren en direct via Slack informatie te verzamelen over benodigde apparatuur of trivia over het team

Typeform limieten

Sommige reacties komen niet bij Slack terecht. Gebruikers melden dat slechts een deel van de verzonden formulieren in het Slack-kanaal verschijnt

Prijzen van Typeform

Basis: $ 29/maand (1 gebruiker)

Plus: $59/maand (3 gebruikers)

Zakelijk: $ 99/maand (5 gebruikers)

onderneming:* Aangepast

Typeform-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Zoals een G2-recensent zei:

Het heeft ons geholpen om de informatie te verzamelen die we nodig hadden om ons werk zo goed mogelijk te doen. Het is gemakkelijk te gebruiken voor clients en is gekoppeld aan Slack om informatie naar ons door te sturen. We gebruiken het elke dag, zowel intern als extern. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en de klantenservice staat altijd voor je klaar als dat nodig is.

Het heeft ons geholpen om de informatie te verzamelen die we nodig hadden om ons werk zo goed mogelijk te doen. Het is gemakkelijk te gebruiken voor klanten en is gekoppeld aan Slack om informatie naar ons door te sturen. We gebruiken het elke dag, zowel intern als extern. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en de klantenservice staat altijd voor je klaar als dat nodig is.

Stroomlijn je Slack-werkstroom met ClickUp

Slack wordt het realtime commandocentrum van je team wanneer je apps uit de Slack App Directory installeert. Van Polly die je helpt bij het uitvoeren van snelle polls tot Zapier die repetitieve taken automatiseert en Otter.ai die je vergaderingen transcribeert: elke app biedt voordelen op het gebied van productiviteit en andere voordelen.

Toch kampen veel teams nog steeds met veelvoorkomende Slack-problemen, zoals verspreide updates, gemiste berichten of vermoeidheid door het wisselen tussen tools.

Dat is waar ClickUp uitblinkt. Het sluit niet alleen aan op Slack. Het brengt je taken, documenten, herinneringen en updates samen op één plek, zodat alles georganiseerd en uitvoerbaar blijft. In plaats van tussen tabbladen te schakelen of updates bij te houden, kun je je werk beheren op de plek waar de gesprekken plaatsvinden.

Als je al dat realtime geklets wilt omzetten in echte voortgang, is ClickUp de slimste keuze. Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!