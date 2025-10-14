10 beste AI-tools voor OKR's om doelen slimmer bij te houden en te bereiken

Hoe vaak is het uw team overkomen dat ze een kwartaal begonnen met ambitieuze OKR's, die vervolgens in een vergeten spreadsheet in de la belandden?

Te vaak worden doelen met enthousiasme ingesteld, maar raken ze snel aan zichtbaarheid omdat dagelijkse prioriteiten de overhand krijgen. Dit leidt tot gemiste targets en schuldspelletjes, waardoor uw gemoedsrust wordt verstoord.

Dat is waar AI-tools voor OKR's teams helpen om hun doelen te behalen met realtime inzichten, automatisering en datagestuurde nudges.

Hier zijn de beste AI-aangedreven OKR-tools om je te helpen je doelen met vertrouwen te bereiken. 🎯

Sommige AI-tools zijn gericht op het verhogen van de productiviteit met automatisering, terwijl andere uitblinken in analyse of teamsamenwerking. De juiste tool moet meer doen dan alleen doelen bijhouden: hij moet u helpen om op één lijn te blijven, bruikbare inzichten bieden en de besluitvorming vereenvoudigen.

Hier zijn enkele sleutelfuncties waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een app voor het bijhouden van doelen:

slimme doelinstelling: *Stel ambitieuze maar haalbare doelen op basis van data. Extra krediet als grote dromen worden opgesplitst in hapklare team-taak!

realtime bijhouden: * Automatische updates van de voortgang met OKR-dashboards , Kanban-borden of Gantt-grafieken

Strategische afstemming: Koppelt OKR's van teams aan bedrijfsbrede doelen en houdt afhankelijkheden in de gaten voor soepel teamwork

AI-gestuurde feedback: Suggereert aanpassingen om doelen duidelijker, ambitieuzer en beter haalbaar te maken

Voorspellende inzichten en analyses: Signaleert trends, wijst op risico's en vertelt u of u op koers ligt of dat u uw koers moet bijstellen

💡 Bonusartikel! Als AI-aangedreven OKR's je intrigeren, is dit een must-read: Understanding Goal-Based Agents for AI Optimization.

Voordat we hun functies in detail bespreken, laten we eerst even kijken hoe deze tools zich ten opzichte van elkaar verhouden:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven doelbijhouden, ClickUp Brain en AI-agenten voor realtime inzichten, aanpasbare dashboards, OKR-sjablonen Alles-in-één AI-aangedreven doelbeheer voor teams van elke grote Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Asana Doelen gekoppeld aan taken, strategische kaarten, AI-teamgenoten, tijdlijnweergave Doelen voor teamsamenwerking voor kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand/gebruiker 15Five Wekelijkse check-ins, pulse-enquêtes, erkenning door collega's, prestatiebeoordelingen Het bijhouden van de betrokkenheid van medewerkers voor kleine teams Betaalde abonnementen vanaf $ 4/maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Lattice SMART-doelgenerator, 30-60-90-abonnementen, Analytics Explorer, sociale feedback Prestatiebeheersdoelen voor kleine tot grote teams Betaalde abonnementen vanaf $ 11/maand/gebruiker; add-ons worden apart in rekening gebracht Leapsome Flexibele doelkaders, AI-begeleiding, doelbomen, realtime dashboard Alles-in-één personeelsbeheer voor grote teams en ondernemingen Aangepaste prijzen Perdoo Check-ins, KPI-borden, roadmap-tools, Vadoo AI-integratie Eenvoudig OKR-beheer voor startups en kleine teams Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,20/maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Weekdone PPP-rapportage, erkenning door collega's, coachingdashboards, geluksbijhouden OKR-coaching om freelancers en teams te ondersteunen Gratis proefversie beschikbaar; prijzen aangepast Betterworks Doel Assist, Gesprek Assist, realtime feedback, AI-prestatiebeoordelingen OKR's op ondernemingsniveau voor teams Aangepaste prijzen Profit. co Stap-voor-stap OKR's, voorspellende analyses, KPI-bijhouden, webhook-automatisering All-inclusive OKR-instellingen voor grote teams Aangepaste prijzen WorkBoard AI-assistent, gantt-grafieken, bedrijfsbeoordelingen, mijlpaal-bijhouden Real-time bijhouden van voortgang voor teams van elke grootte Aangepaste prijzen

De beste AI-tools voor de instelling van doelen helpen u om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen. Hier is een lijst met de beste AI-tools voor OKR's om de groei van uw bedrijf te versnellen. 💁

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één AI-aangedreven doelbeheer)

De eerste op de lijst is ClickUp! 🤩

ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer, chat en geïntegreerde AI combineert om u te helpen sneller en slimmer te werken en tegelijkertijd AI-wildgroei te elimineren.

Probeer ClickUp Doelen Stel doelen op die aansluiten bij uw behoeften met ClickUp Goals

Centraal in het doelbeheersysteem staat ClickUp Goals. Of u nu een verkoopleider bent die kwartaalomzetdoelen instelt, een marketingmanager die de productie van content bijhoudt of een HR-professional die de betrokkenheid van medewerkers monitort, dit systeem staat voor u klaar!

Stel numerieke, financiële of waar/onwaar-doelen vast om targets zoals betrokkenheid, omzet of het behalen van mijlpalen bij te houden. De voortgang wordt automatisch bijgewerkt zodra gekoppelde taken zijn voltooid, waardoor handmatig bijhouden overbodig wordt.

Teams kunnen doelmappen gebruiken om doelstellingen te ordenen per afdeling, sprint of OKR's, zodat alles zichtbaar en gestructureerd blijft.

Naast het bijhouden van doelen, verbetert de prestatiebeheersoftware ook de uitvoering met ClickUp Brain!

Omdat ClickUp Brain diep in uw werkruimte is geïntegreerd, biedt het intelligente aanbevelingen op basis van de projecten en historische gegevens van uw team. U kunt het ook vragen om u te helpen bij het prioriteren van taken op basis van urgentie en impact.

Volg actiepunten en bereik uw doel op tijd met ClickUp Brain

Zie het als een AI-aangedreven projectmanager die vergaderverslagen kan opstellen, statusupdates kan genereren en zelfs volgende stappen kan voorstellen op basis van de voortgang.

Om alles samen te brengen, fungeren de volledig aanpasbare ClickUp-dashboards als een missiecontrolecentrum, dat een realtime overzicht biedt van de voortgang van teams en initiatieven.

Visualiseer uw KPI's en de voortgang van uw team met aanpasbare ClickUp-dashboards

In plaats van verspreide rapporten door te spitten, kunnen bedrijfsleiders de prestaties van hun team visualiseren via interactieve kaarten, waarmee ze alles kunnen bijhouden, van sprintsnelheid en projecttijdlijnen tot toewijzing van middelen en verdeling van de werklast.

Hier is een korte video met meer informatie hierover:

Met de ClickUp OKR-sjabloon wordt het instellen en bijhouden van doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) eenvoudig, duidelijk en uitvoerbaar. Verdeel grote doelstellingen in meetbare resultaten, zodat uw team altijd weet wat succes inhoudt.

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp OKR-sjabloon om individuele en teamdoelen in te stellen en bij te houden

Of u nu een HR-manager bent die de betrokkenheid van medewerkers bijhoudt, een projectmanager die ervoor zorgt dat de deliverables op schema blijven, of een bedrijfsleider die de omzetgroei stimuleert, met deze OKR-sjabloon blijft alles overzichtelijk.

Omdat ClickUp voortgang automatiseert, hoeft u niet achter rapportages aan te jagen of percentages handmatig aan te passen. Alles wordt in realtime bijgewerkt terwijl uw team voortgang boekt.

⚙️ Bonus: De ClickUp Smart Goal Action Plan sjabloon zorgt ervoor dat uw doelen duidelijk gedefinieerd en gefocust zijn, door grotere doelstellingen op te splitsen in kleinere mijlpalen.

De beste functies van ClickUp

Realtime samenwerking : houd alle OKR-gerelateerde gesprekken en strategische planning op één plek, werk in realtime samen, deel updates over belangrijke resultaat en los obstakels snel op met : houd alle OKR-gerelateerde gesprekken en strategische planning op één plek, werk in realtime samen, deel updates over belangrijke resultaat en los obstakels snel op met ClickUp Chatten

*taakbeheer: verdeel grote doelstellingen in uitvoerbare stappen met deadlines, prioriteiten en afhankelijkheden met ClickUp-taak

Aanpassing : houd de voortgang van belangrijke OKR-statistieken bij met op maat gemaakte gegevenspunten die belangrijk zijn voor uw team met behulp van : houd de voortgang van belangrijke OKR-statistieken bij met op maat gemaakte gegevenspunten die belangrijk zijn voor uw team met behulp van aangepaste velden

*werkstroomautomatisering: Automatiseer acties zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen, het verzenden van notificaties, enz. op basis van triggers en voorwaarden die u definieert met behulp van ClickUp Automatisering

Virtuele whiteboards : brainstorm, in kaart brengen van strategieën en visueel plan OKR's met een collaboratief digitaal canvas met behulp van : brainstorm, in kaart brengen van strategieën en visueel plan OKR's met een collaboratief digitaal canvas met behulp van ClickUp Whiteboards

Sjablonen: krijg een gestructureerd kader voor de instelling, het bijhouden en het beoordelen van OKR's zonder helemaal vanaf nul te beginnen met : krijg een gestructureerd kader voor de instelling, het bijhouden en het beoordelen van OKR's zonder helemaal vanaf nul te beginnen met ClickUp-sjablonen

Limieten van ClickUp

Steile leercurve

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools op één plek samenbrengt – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kun je projecten bekijken in het format dat je zelf verkiest. Bovendien helpen functies zoals Automatisering en Sjablonen je veel tijd te besparen. Het is als een productiviteitshub die zich aanpast aan jouw behoeften!

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools op één plek samenbrengt – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kun je projecten bekijken in het format dat je zelf verkiest. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjabloon je veel tijd te besparen. Het is als een productiviteitshub die zich aanpast aan jouw behoeften!

📌 Inspiratie nodig? Bekijk onze lijst met OKR-voorbeelden om duidelijke, haalbare doelen voor uw team te stellen!

2. Asana (het beste voor doelen op het gebied van teamsamenwerking)

via Asana

Asana synchroniseert teams, zelfs wanneer projecten zich opstapelen. De functie 'Doelen' koppelt dagelijkse taken aan overkoepelende doelstellingen, zodat niemand alleen maar vakjes aanvinkt.

Wilt u snel de voortgang controleren? Met aangepaste velden kunt u belangrijke doelen bijhouden, terwijl dashboard realtime inzichten biedt met grafieken en rapporten. En met de Tijdlijn-weergave kunnen teams eenvoudig afhankelijkheden en deadlines in kaart brengen.

De AI-mogelijkheden van Asana kunnen de voortgang samenvatten, belemmeringen identificeren en status genereren, zodat strategische doelstellingen centraal blijven staan.

De beste functies van Asana

Automatiseer repetitieve taken, zoals het toewijzen van werk, het aanpassen van deadlines of het informeren van belanghebbenden met Rules

Stem bedrijfsbrede doelen af op teamprojecten met behulp van Strategy Maps

Gebruik AI Teammates voor het uitvoeren van taken, advies en het optimaliseren van werkstroom

Cascadeer objecten van het bedrijfsniveau naar afdelingen en individuen voor volledige afstemming

Limieten van Asana

Informatie uit de bovenliggende taak wordt niet altijd overgenomen in gerelateerde taken, waardoor de werkstroom verwarrend wordt

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

onderneming+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Hier is een G2-recensie:

Ik gebruik Asana elke dag, zelfs voor mijn persoonlijke taken, en ik ben er oprecht van overtuigd dat het de beste tool op de markt is... Soms vind ik het moeilijk om de hiërarchie van taken en subtaaken te begrijpen. Ik heb veel gewerkt met automatiseringen en aangepaste velden, en soms is het een uitdaging om te bepalen wat de beste manier is om deze te beheren.

Ik gebruik Asana elke dag, zelfs voor mijn persoonlijke taken, en ik ben er oprecht van overtuigd dat het de beste tool op de markt is... Soms vind ik het moeilijk om de hiërarchie van taken en subtaaken te begrijpen. Ik heb veel gewerkt met automatiseringen en aangepaste velden, en soms is het een uitdaging om te bepalen wat de beste manier is om deze te beheren.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten van Asana

3. 15Five (het beste voor het bijhouden van de betrokkenheid van werknemers)

via 15Five

Door medewerkers betrokken te houden, creëert u een cultuur waarin mensen zich gehoord, ondersteund en gemotiveerd voelen. 15Five helpt hierbij, vooral nu AI op de werkplek de manier waarop teams in verbinding staan verandert.

Wilt u meer inzicht in uw medewerkers? 360-gradenbeoordelingen bieden veelzijdige feedback, terwijl realtime enquêtes de morele stand van zaken bijhouden. Het platform maakt ook 1-op-1-gesprekken effectiever met zijn gestructureerde vergadertools.

De AI-functies bieden inzicht in het moreel van het team en mogelijke belemmeringen door het sentiment in check-in-opmerkingen te analyseren, waardoor een proactievere benadering van doelbeheer mogelijk wordt.

15Five beste functies

Zorg voor afstemming tussen medewerkers en managers met de functie Weekly Check-ins

Gebruik de High Fives tool voor peer-to-peer erkenning, waardoor een positieve werkcultuur wordt bevorderd

Implementeer de Pulse Surveys om de betrokkenheid van medewerkers te meten en sleutelgebieden voor verbetering te identificeren

Houd de voortgang bij met intuïtieve dashboards die de status en eigendom van doelstellingen weergeven

limieten van 15Five

Het combineert geen enquêteresultaat uit verschillende beoordelingscycli om u te helpen een beter beeld te krijgen

Misschien te complex voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige oplossing voor het bijhouden van doelen

prijzen van 15Five

Engage: $ 4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Perform: $ 11/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Totaal platform: $ 16/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Manager Producten/Compensatie: Aangepaste prijzen

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 15Five?

Hier is een G2-recensie:

De wekelijkse check-ins zijn een eenvoudige maar krachtige manier om op de hoogte te blijven van hoe het met iedereen gaat, zowel persoonlijk als professioneel. Managers krijgen realtime inzichten in het moreel en de uitdagingen van het team, waardoor we proactiever en in staat zijn om te ondersteunen.

De wekelijkse check-ins zijn een eenvoudige maar krachtige manier om op de hoogte te blijven van hoe het met iedereen gaat, zowel persoonlijk als professioneel. Managers krijgen realtime inzichten in het moreel en de uitdagingen van het team, waardoor we proactiever en in staat zijn om te ondersteunen.

💡 Pro-tip: Een van de sleutels tot OKR's is het stellen van stretchdoelen; ambitieuze maar haalbare targets die teams stimuleren om te innoveren en boven verwachting te presteren.

4. Lattice (het beste voor prestatiebeheerdoel)

via Lattice

Lattice is een platform voor menselijk succes dat OKR's en doelen combineert met prestatiebeoordelingen, betrokkenheidsenquêtes en loopbaanontwikkeling. Van het stellen van doelen tot feedback van medewerkers, het brengt teams op één lijn en houdt HR-leiders op de hoogte.

De AI-gestuurde inzichten brengen trends in prestaties en betrokkenheid aan het licht, terwijl aanpasbare OKR's en dashboard ervoor zorgen dat iedereen gefocust blijft.

Voorspellende analyses en benchmarkingtools helpen ook om verbeterpunten te signaleren voordat ze tot problemen leiden.

De beste functies van Lattice

Gebruik wetenschappelijk onderbouwde sjablonen zoals de SMART-doelgenerator of 30-60-90-dagenplannen om doelstellingen effectief te structureren.

Verken realtime gegevens met de Analytics Explorer om bruikbare inzichten voor uw bedrijfsstrategie te ontdekken.

Genereer AI-aangedreven samenvattingen en gespreksonderwerpen voor managers om de prestaties van het doel te bespreken.

Maak erkenning door collega's mogelijk via een sociaal feedbackportaal om samenwerking te bevorderen.

Limieten van Lattice

Limiet mogelijkheden voor het downloaden van gegevens uit betrokkenheidsenquêtes

De eerste installatie en configuratie kan complex zijn om ervoor te zorgen dat alle onderling verbonden modules effectief werk.

Prijzen van Lattice

Talentmanagement: $ 11 per maand per gebruiker

HRIS: $ 10 per maand per gebruiker

Add-ons: Aangepaste prijzen

Lattice-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lattice?

Hier is een recensie van Capterra:

Over het algemeen is het geweldig geweest, maar het kost een goed jaar en herinneringen om medewerkers en managers zover te krijgen dat ze de tools gebruiken die het biedt. Maar zodra ze het systeem gaan gebruiken, vinden ze het leuk en halen ze er waarde uit. Dit was vooral duidelijk tijdens beoordelingsperiodes, waarbij veel van de benodigde informatie al beschikbaar was in de doelen en één-op-één-vergaderingen.

Over het algemeen is het geweldig, maar het kost een goed jaar en herinneringen om medewerkers en managers zover te krijgen dat ze de tools gaan gebruiken. Maar zodra ze het systeem gaan gebruiken, vinden ze het leuk en halen ze er waarde uit. Dit was vooral duidelijk tijdens beoordelingsperiodes, waarbij veel van de benodigde informatie al beschikbaar was in de doelen en één-op-één-vergaderingen.

📮 ClickUp Insight: 88% van de mensen gebruikt AI in een of andere vorm, waarbij maar liefst 55% het meerdere keren per dag gebruikt. Slechts een klein percentage van de respondenten, 12%, maakt helemaal geen gebruik van AI. Nu AI voor de meesten een dagelijks terugkerend fenomeen is geworden, gaat ClickUp Brain nog een stap verder door AI rechtstreeks in uw werkstroom te integreren, waardoor updates worden geautomatiseerd, de voortgang wordt samengevat en uw OKR's moeiteloos op koers blijven.

5. Leapsome (het beste voor uniform human capital management)

via Leapsome

Leapsome is een alles-in-één platform voor personeelsontwikkeling dat OKR's en doelbeheer verbindt met prestatiebeoordelingen, enquêtes over de betrokkenheid van medewerkers en leermodules.

Het platform is ontworpen om een continue cyclus van prestaties en ontwikkeling te creëren, waarbij doelen niet alleen worden gesteld, maar ook actief worden besproken in 1-op-1-vergaderingen en evaluaties.

De AI-mogelijkheden van Leapsome helpen managers door feedback samen te vatten, gespreksonderwerpen voor vergaderingen voor te stellen op basis van de voortgang van de doelstellingen en inzichten te genereren uit prestatiegegevens.

De beste functies van Leapsome

Breng de hele organisatie op één lijn met een visuele doelboom die laat zien hoe individuele en team-OKR's bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Automatiseer voortgang door doelen te koppelen aan databronnen zoals Salesforce, HubSpot en Jira.

Gebruik AI om prestaties samen te vatten, ontwikkelingssuggesties te genereren en managers van inzichten te voorzien.

Visualiseer de voortgang via aanpasbare dashboards en ontvang automatische herinneringen om doelen op koers te houden.

Koppel competenties aan doelen en leertrajecten, zodat medewerkers duidelijke zichtbaarheid krijgen in hun groei en volgende carrièrestappen.

Beperkingen van Leapsome

Sommige gebruikers maken melding van dat het platform weliswaar krachtig is, maar dat het grote nummer functies kan leiden tot een steilere leercurve voor nieuwe beheerders en managers.

Prijzen van Leapsome

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Leapsome

G2: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Leapsome?

Hier is een G2-recensie:

De gebruiksvriendelijke interface van Leapsome springt het meest in het oog. Het platform omvat een breed bereik aan HR-functies, van prestatiebeheer tot leren en ontwikkeling, en het is gemakkelijk om mijn persoonlijke doelen af te stemmen op de doelstellingen van het bedrijf. De aanpasbare beoordelingscycli en functies voor continue feedback maken het ook zeer geschikt voor het stimuleren van persoonlijke groei en betrokkenheid.

De gebruiksvriendelijke interface van Leapsome springt het meest in het oog. Het platform omvat een breed bereik aan HR-functies, van prestatiebeheer tot leren en ontwikkeling, en het is gemakkelijk om mijn persoonlijke doelen af te stemmen op de doelstellingen van het bedrijf. De aanpasbare beoordelingscycli en functies voor continue feedback maken het ook zeer geschikt voor het stimuleren van persoonlijke groei en betrokkenheid.

🧠 Leuk weetje: In zijn boek The Practice of Management uit 1954 stelde Peter Drucker 'Management by Objectives' (MBO) voor als een raamwerk om organisatiedoelen af te stemmen op individuele doelstellingen door middel van duidelijke, meetbare targets. Dit legde de basis voor OKR's zoals we die vandaag de dag kennen.

6. Perdoo (het beste voor eenvoudig OKR-beheer)

via Perdoo

Perdoo is een speciaal ontwikkeld platform voor OKR's en strategie-uitvoering dat zich richt op eenvoud. Hiermee kunt u uw doelstellingen uiteenzetten en precies zien hoe deze in verbinding staan met de sleutelresultaten.

Het maakt ook gebruik van AI om het bijhouden te stroomlijnen met KPI-borden die de voortgang automatisch bijwerken, zodat teams altijd over realtime inzichten beschikken.

Functies zoals Check-ins, 1:1-vergaderingen en Prestatiebeoordelingen zorgen ervoor dat iedereen verantwoordelijk blijft, terwijl de Kudos-functie een extra laag van erkenning toevoegt om de motivatie hoog te houden.

De beste functies van Perdoo

Plan langetermijnstrategieën met roadmap-tools die een duidelijke visuele weergave bieden van doelen en mijlpalen.

Definieer en monitor team-, individuele en bedrijfsdoelen en OKR's om afstemming tussen alle niveaus te garanderen.

Maak een verbinding met Zapier naar Vadoo AI om automatisering van repetitieve taken te realiseren en strategieën efficiënter uit te voeren.

Integreer met tools zoals Slack, Jira en Google Spreadsheets om voortgangsrapportages te automatiseren.

Genereer inzichtelijke rapportage over voortgang, afstemming en bijdragen binnen het hele bedrijf.

Limieten van Perdoo

Ontbreekt een integratie van 1:1-planning met Microsoft Kalender.

De gebruikersinterface, al functionerend, voelt minder modern aan in vergelijking met sommige nieuwere concurrenten.

Prijzen van Perdoo

Free

Premium: $ 7,20/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Supreme: $ 8,80/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Perdoo

G2: 4,3/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Perdoo?

Hier is een G2-recensie:

Perdoo is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en helpt ons team op koers te blijven. Omdat we allemaal verschillende taken hebben, raken we gemakkelijk afgeleid. Perdoo zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft en laat zien hoe elke taak bijdraagt aan ons hoofddoel: omzet genereren. Het helpt elk teamlid zich verantwoordelijk te voelen om ons dichter bij dat doel te brengen.

Perdoo is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en helpt ons team op koers te houden. Omdat we allemaal verschillende taken hebben, raken we gemakkelijk afgeleid. Perdoo zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft en laat zien hoe elke taak bijdraagt aan ons hoofddoel: omzet genereren. Het helpt elk teamlid zich verantwoordelijk te voelen om ons dichter bij dat doel te brengen.

💡 Pro-tip: Heb je hulp of inspiratie nodig bij het uitwerken van OKR's voor jezelf en je team? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain MAX. Met toegang tot je werkruimte en institutionele kennis kan het behoorlijk goed werk leveren. Hulp nodig om deze om te zetten in ClickUp-taak? Dicteer uw vraag met Clickup Talk-to-Text en bespaar tijd en moeite. 🗣️ Laat ClickUp Brain MAX relevante OKR's voorstellen om snel met uw planning te beginnen.

7. Weekdone (het beste om OKR-coaching te ondersteunen)

via Weekdone

Weekdone combineert het instellen van driemaandelijkse OKR's met een wekelijkse PPP-rapportage (Plans, Voortgang, Problemen), waardoor teams op één lijn blijven en verantwoordelijk blijven.

De realtime dashboards geven u een duidelijk overzicht van de voortgang van OKR's, zodat u obstakels gemakkelijk kunt opsporen. De functie Weekly Check-ins koppelt dagelijkse taken aan grotere bedrijfsdoelen, terwijl de ingebouwde tools voor erkenning door collega's en feedback de samenwerking binnen het team stimuleren.

Bovendien biedt het platform unieke functies zoals gepersonaliseerde coaching-dashboards en het bijhouden van tevredenheid, waardoor het meer is dan alleen een OKR-tool.

De beste functies van Weekdone

Implementeer de PPP-methodologie zodat medewerkers binnen enkele minuten wekelijkse updates in rapportage kunnen presenteren.

Gebruik het Newsfeed dashboard voor teamcommunicatie en erkenning door collega's.

Visualiseer de afstemming en hiërarchie van OKR's met een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen weergave.

Profiteer van sessies van experts, teamtrainingen en 24/7 toegang tot het Learning Center om de beste OKR-praktijken onder de knie te krijgen.

Limieten van Weekdone

De focus op wekelijkse PPP-rapportage is voor sommigen weliswaar nuttig, maar kan voor teams met andere werkstroom als een extra administratieve stap worden ervaren.

Gebruikers geven aan dat ze meer worden ondersteund bij het ontwerpen van bruikbare items en de navigatie van de gebruikersinterface.

Prijzen van Weekdone

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Weekdone beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Weekdone?

Hier is een G2-recensie:

Weekdone is gebaseerd op OKR-best practices en stemt onze doelen daarom af op de doelstellingen van het bedrijf. Tijdens het aanmaken van doelen worden gebruikers aangemoedigd om een doelstelling in kaart te brengen om de inspanningen te stroomlijnen.

Weekdone is gebaseerd op OKR-best practices en stemt onze doelen daarom af op de doelstellingen van het bedrijf. Tijdens het aanmaken van doelen worden gebruikers aangemoedigd om een doelstellingenkaart in kaart te brengen om de inspanningen te stroomlijnen.

🧠 Leuk weetje: Als CEO van Intel in de jaren 70 paste Andy Grove de Management by Object- theorie aan tot een flexibeler raamwerk genaamd OKR's. Hij introduceerde het concept van meetbare 'Key Results' om de voortgang naar ambitieuze 'Objectives' te meten, waarbij hij de nadruk legde op flexibiliteit.

8. Betterworks (het beste voor OKR's op ondernemingsniveau)

via Betterworks

Betterworks tilt prestatiebeheer een stap voor met AI-gestuurde tools die het stellen van doelen, feedback geven en coaching effectiever maken. In plaats van het menselijk oordeel te vervangen, is de AI-tool een slimme assistent die managers en medewerkers helpt slimmer te werken.

Goal Assist helpt u bij het stellen van zinvolle, goed afgestemde doelstellingen door de prioriteiten van het bedrijf en individuele rollen te analyseren. Conversation Assist biedt intelligente prompts voor prestatiegesprekken, zodat het gesprek gefocust en productief blijft.

De beste functies van Betterworks

Vraag en geef realtime feedback aan medewerkers voor constructieve communicatie.

Verbeter de kwaliteit van de communicatie door AI te gebruiken om de doelen, feedback en erkenning van medewerkers te analyseren voor onbevooroordeelde prestatiebeoordelingen.

Bevorder samenwerking en afstemming met 1:1-vergaderingen en beheer de productiviteit.

Integreer diepgaand met HRIS- en communicatieplatforms zoals SAP SuccessFactors en Microsoft Teams.

Limieten van Betterworks

Het ontbreekt aan een dashboard voor controle op managementniveau.

Het is het meest geschikt voor bedrijven die een volledig continu prestatiebeheermodel hanteren, en kan te uitgebreid zijn voor bedrijven die alleen OKR-bijhouden nodig hebben.

Prijzen van Betterworks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Betterworks

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Betterworks?

Hier is een recensie van Capterra:

Eenvoudig om jaarlijkse doelen te creëren en te beheren. Zeer eenvoudig voor nieuwe gebruikers, met weinig tot geen training vereist voor eerstelijnsmedewerkers... Ik heb soms moeite om historische of oude invoeren van voorgaande jaren terug te vinden.

Eenvoudig om jaarlijkse doelen te creëren en te beheren. Zeer eenvoudig voor nieuwe gebruikers, met weinig tot geen training vereist voor eerstelijnsmedewerkers... Ik heb soms moeite om historische of oude invoeren van voorgaande jaren terug te vinden.

🌟 Bonus: Het beheren en bijhouden van OKR's is eenvoudig met behulp van de AI-agents van ClickUp. Zij kunnen: Werk de status van uw OKR's automatisch bij door de voltooiing van taken, veranderingen in sleutelresultaten en de voortgang naar doelen te monitoren.

Stuur teamleden een herinnering aan aankomende deadlines of wanneer sleutelresultaten aandacht nodig hebben.

Genereer dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse voortgangrapportages van OKR-voortgang, benadruk belemmeringen en bied bruikbare inzichten voor uw team.

9. Profit. co (het beste voor teams die op zoek zijn naar een allesomvattend OKR-platform)

Profit. co is een veelzijdig OKR-platform dat bedrijven van elke grootte helpt bij het stroomlijnen van het stellen van doelen, het bijhouden van prestaties en het stimuleren van betrokkenheid. De AI-aangedreven tools bieden geautomatiseerde herinneringen, voorspellende analyses en intelligente dashboards voor realtime inzichten in uw werkstroom.

Met meer dan 300 ingebouwde KPI's, aanpasbare sjablonen en afstemmingstools kunt u nauwkeurige doelen instellen en met minimale inspanning op koers blijven bijhouden.

Profit. co beste functies

Stel ambitieuze doelen met het stapsgewijze aanmaken van OKR.

Voer uw strategie uit met behulp van geïntegreerd taakbeheer, projectborden en KPI's.

Automatiseer processen met webhook-triggers die vooraf gedefinieerde acties uitvoeren.

Gebruik analyses om inzicht te krijgen in prestatietrends door middel van het bijhouden van KPI's, aanpasbare sjablonen en bruikbare gegevenspunten.

Betrek medewerkers door middel van functies voor continue feedback, erkenning en prestatiebeoordelingen.

Limieten van Profit. co

Het enorme nummer van functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en kleine teams.

Limiet personalisatie in de herkenningsmodule

Profit. co-prijzen

Aangepaste prijzen

Profit. co beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Betterworks?

Hier is een G2-recensie:

Profit. co onderscheidt zich door zijn flexibiliteit bij het aangepaste OKR-raamwerk aan de werkwijze van verschillende teams. We hoefden onze processen niet aan te passen aan de tool, maar de tool paste zich aan ons aan. Van het aanpassen van weergaven tot het verfijnen van werkstroom, het stelt ons in staat om cross-functionele teams op hun eigen unieke manier te ondersteunen en tegelijkertijd iedereen op één lijn te brengen met een gezamenlijke strategische richting.

Profit. co onderscheidt zich door zijn flexibiliteit bij het aanpassen van het OKR-raamwerk aan de werkwijze van verschillende teams. We hoefden onze processen niet aan te passen aan de tool, maar de tool paste zich aan ons aan. Van het aanpassen van weergaven tot het verfijnen van werkstroom, het stelt ons in staat om cross-functionele teams op hun eigen unieke manier te ondersteunen en tegelijkertijd iedereen op één lijn te brengen met een gezamenlijke strategische richting.

🔍 Wist u dat? Volgens Fortune Business Insights zal de waarde van OKR-software, inclusief AI-tools, naar verwachting 2,98 miljard dollar bedragen in 2030.

10. WorkBoard (het beste voor het in realtime bijhouden van voortgang)

via WorkBoard

Workboard is een strategisch uitvoeringsplatform op ondernemingsniveau dat is ontworpen voor grote organisaties die OKR's op grote schaal willen afstemmen en beheren.

Het platform automatiseert het bedrijfsbeoordelingsproces en gebruikt Workboard AI om gegevens uit verschillende systemen te halen en slimme agenda's, dashboard en vergadering verslagen te genereren.

Wilt u snel een statusupdate? Running Business Reviews genereert automatisch samenvattingen, zodat u zich kunt concentreren op de uitvoering.

De beste functies van WorkBoard

Gebruik tools zoals Gantt-grafieken, werkstroom en het bijhouden van mijlpalen om projecten te beheren

Automatiseer driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen met AI-aangedreven tools voor gegevensaggregatie en -presentatie

Visualiseer resultaten met geavanceerde dashboard, heatmaps en analyses voor communicatie met belanghebbenden

Vereenvoudig en verbeter OKR's met AI Co-auteur

Coach teams met experts samengestelde playbooks en certificeringen die in het platform zijn ingebouwd

Limieten van WorkBoard

Het platform heeft een steile leercurve en vereist doorgaans aanzienlijke organisatorische veranderingen en buy-in om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd

Het percentage van de OKR-realisatie is niet direct beschikbaar

Prijzen van WorkBoard

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WorkBoard

G2: 4,5/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over WorkBoard?

Hier is een G2-recensie:

De Workboard-tool is gebruiksvriendelijk en biedt alle medewerkers zichtbaarheid in OKR's binnen de hele organisatie... De tool kan soms traag zijn, wat frustrerend kan zijn. Dat gezegd hebbende, werkt WorkBoard voortdurend aan verbetering van de tool en staat het altijd open voor verzoeken om functies toe te voegen om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

De Workboard-tool is gebruiksvriendelijk en biedt alle medewerkers zichtbaarheid in OKR's binnen de hele organisatie... De tool kan soms traag zijn, wat frustrerend kan zijn. Dat gezegd hebbende, WorkBoard werkt voortdurend aan verbetering van de tool en staat altijd open voor verzoeken om functies toe te voegen om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Scoor uw winnende doelen met ClickUp

Spreadsheets, verspreide updates en gemiste deadlines? Dat heb je allemaal niet nodig.

Of u nu AI-gestuurde inzichten, realtime bijhouden of naadloze team samenwerking nodig hebt, de juiste OKR-tool maakt het verschil.

ClickUp onderscheidt zich als de ultieme alles-in-één oplossing. Met zijn AI-gestuurde doel-aanbevelingen, geautomatiseerde bijhouding van de voortgang en aanpasbare dashboard vereenvoudigt het OKR-beheer als geen ander.

Waarom genoegen nemen met minder? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅