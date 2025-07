Gratis sjablonen voor verzoeken om donaties voor fondsenwerving en donaties

Geven is een manier van vragen; vragen is een manier van geven.

Dit citaat geldt vooral in de non-profitsector. NGO's werken onvermoeibaar om levens te verbeteren, en een beetje hulp kan al veel betekenen. De eerste stap om ondersteuning te krijgen, is erom vragen – duidelijk en professioneel, vaak via een donatieverzoekbrief.

Een goed geschreven verzoekbrief is een van de meest effectieve manieren om donaties, sponsoring of ondersteuning in natura aan te vragen. Het communiceert duidelijk uw doel, hoe de bijdrage zal helpen bij het inzamelen van fondsen, en schetst uw fondsenwervingsdoelen in een professioneel format.

Met deze gestructureerde en professionele sjablonen voor verzoeken om donaties kunt u eenvoudig aan de slag, en dat helemaal gratis.

Wat zijn sjablonen voor verzoeksbrieven?

Soms hebben personen en organisaties donaties, sponsoring of ondersteuning in natura nodig. Sjablonen voor verzoeken om donaties zijn vooraf opgemaakte documenten die zijn ontworpen om u te helpen bij het opstellen van professionele brieven voor dit doel.

Als u potentiële donateurs of bedrijfssponsors wilt bereiken, kan een steekproef van een verzoekbrief u helpen:

Definieer het doel van de sollicitatiebrief, zoals het financieren van een fondsenwervende gebeurtenis of het aanvragen van financiële ondersteuning

Wij helpen u bij het schrijven van een overtuigende en gestructureerde oproep om fondsen te werven of donaties in natura te verzamelen, terwijl u de mogelijkheid krijgt om elementen zoals het logo van uw organisatie aan te passen

Voeg plaatshouders toe voor sleutelinformatie zoals projectdetails, het gebruik van donaties en fiscale doeleinden

Bied ruimte voor een krachtige oproep tot actie om potentiële donateurs te motiveren om bij te dragen

🔮 Leuk weetje: Mensen zijn eerder geneigd om te doneren wanneer ze daar rechtstreeks om worden gevraagd. Studies tonen aan dat persoonlijke verzoeken (of zelfs peer-to-peer-fondsenwerving) veel effectiever kunnen zijn dan e-mail.

Wat maakt een sjabloon voor een goede sollicitatiebrief?

Een goed presterende sjabloon voor een verzoekbrief vergroot uw kansen op een 'ja' en trekt effectief de aandacht van donateurs, waardoor het een nuttig hulpmiddel is voor fondsenwerving.

Een ideale sjabloon moet dus:

✅ Begin met een verhaal dat meteen emotioneel aanspreekt en ga vervolgens over op uw doel voor fondsenwerving

✅ Segmenteer berichten voor bedrijfssponsors, individuele donateurs of leden van de gemeenschap, zodat elke brief aanvoelt als een persoonlijk gesprek

✅ Geef duidelijk aan welke verandering een kleine of grote donatie teweeg zal brengen, niet alleen wat er nodig is

✅ Bied flexibele donatiemogelijkheden, of het nu gaat om geld, tijd of donaties in natura, om tegemoet te komen aan de verschillende capaciteiten van donateurs

✅ Sluit af met een directe, concrete volgende stap en bedank uw donateur van tevoren, zodat uw dankbaarheid nog meer wordt benadrukt voordat de gift is gedaan

Top 20 gratis sjablonen voor verzoeken om donaties

Hier vindt u de beste sjablonen voor verzoeken om donaties, waarmee u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen en in contact kunt komen met potentiële donateurs voor uw aankomende gebeurtenis. Gebruik ze om de kans te vergroten dat uw volgende brief met een verzoek om donaties zeer gewaardeerd wordt.

1. ClickUp Sjabloon voor donatiebrief

Gratis sjabloon downloaden Van het plannen van gebeurtenissen tot het versturen van brieven, alles blijft verbonden met de ClickUp-sjabloon voor donatiebrieven

Het benaderen van tientallen of zelfs honderden potentiële donateurs is een normale dag voor elk fondsenwervingsteam. Maar wanneer elke direct mail, follow-up en antwoord in een andere map of spreadsheet staat, kunnen belangrijke kansen gemakkelijk verloren gaan.

De sjabloon voor donatiebrieven van ClickUp lost dit probleem op door uw outreach om te zetten in een volledig bijgehouden werkstroom.

Met dit sjabloon kunt u taken toewijzen, deadlines instellen, donatieverzoeken (inclusief verzoeken om een evenredige gift) organiseren en verzenden, en alles opvolgen in één centrale werkruimte.

Het resultaat? Minder gemiste verbindingen, meer doordachte follow-ups en een grotere betrokkenheid van donateurs.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die grote hoeveelheden outreach beheren en behoefte hebben aan betere zichtbaarheid in het volledige proces van donatieverzoeken

2. ClickUp-sjabloon voor donaties

Gratis sjabloon downloaden Maak uw fondsenwervingsinspanningen beter zichtbaar met de sjabloon voor donaties van ClickUp

Het bijhouden van elke dollar die binnenkomt – per type, bron en campagne – is essentieel, maar de meeste teams vertrouwen op verspreide spreadsheets en giswerk na afloop van een gebeurtenis. Dat leidt tot ongeorganiseerde administratie en gemiste bedankjes.

De sjabloon voor donaties van ClickUp lost dat op door uw team een centrale ruimte te bieden om donaties van zowel individuele donateurs als bedrijfssponsors te registreren, organiseren en analyseren.

U kunt donateurs segmenteren, inkomende giften bijhouden en donaties rechtstreeks koppelen aan specifieke fondsenwervingsdoelen of fondsenwervingsbrieven voor non-profitorganisaties, terwijl u tegelijkertijd een overzichtelijke administratie bijhoudt voor de belastingdienst.

Dit sjabloon is vooral handig bij rapportage aan bestuursleden of om huidige donateurs te laten zien hoe hun bijdragen impact hebben.

✨ Ideaal voor: Teams die donatiegegevens moeten bijhouden en rapporteren met behoud van het vertrouwen van donateurs en transparantie.

💡 Pro-tip: laat AI het zware werk doen. Heb je een sjabloon gevonden die je bevalt, maar weet je niet zeker hoe je deze kunt aanpassen aan je doelgroep of toon? Gebruik ClickUp Brain, de ingebouwde AI-schrijfassistent van ClickUp. Of je nu een sponsorverzoek, een oproep voor donaties of een voorstel voor een partnerschap opstelt, ClickUp Brain helpt je binnen enkele seconden je brief te herschrijven, te herformuleren of opnieuw op te maken, allemaal binnen een ClickUp-document.

Meer tips nodig voor schrijven met AI? Bekijk deze korte uitleg:

3. Sjabloon voor donatieformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig het donatieproces van rente tot actie met het ClickUp-sjabloon voor donatieformulieren

Zelfs de meest overtuigende sollicitatiebrief leidt niet tot een gift als uw donatieformulier onhandig, verwarrend of moeilijk in te vullen is.

Voorkom dat met het sjabloon voor donatieformulieren van ClickUp. Het biedt een overzichtelijke, aanpasbare en soepele ervaring, samen met een sterke emotionele aantrekkingskracht om donateurs te betrekken.

Met dit sjabloon kunt u essentiële informatie over donateurs verzamelen, veilige betalingsopties integreren en direct bedankberichten triggeren voor grote donaties, zonder van platform te wisselen.

Deze techniek zorgt ervoor dat u fondsen werft en tegelijkertijd vertrouwen en goodwill opbouwt op het moment dat de donatie wordt gedaan.

🔑 Sleutelinzicht: NGO's hebben een missie, maar impact vereist structuur. ClickUp voor non-profitorganisaties helpt doelgerichte teams om gefocust te blijven op hun missie door taken, teams en tools samen te brengen in één georganiseerde werkruimte.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die wrijving willen verminderen en conversies voor matching gift-programma's willen stimuleren

🔮 Leuk weetje: Donateurs zijn eerder geneigd om te geven als ze de specifieke impact van hun bijdrage zien. Zeggen "Met $ 25 kunt u schoolspullen kopen voor 5 leerlingen" levert meer op dan een algemene vraag.

4. ClickUp-sjabloon voor het plannen van non-profit evenementen

Gratis sjabloon downloaden Maak het eenvoudiger om fondsen te werven en succes te rapporteren met de sjabloon voor het plannen van non-profit evenementen van ClickUp

Fondsenwervende evenementen kunnen een aanzienlijke impuls geven, mits de planning achter de schermen voor de gebeurtenis van het jaar intact blijft. Er komt immers veel kijken bij het coördineren van evenementmaterialen, het beheren van donatieverzoeken en het op één lijn houden van vrijwilligers.

De sjabloon voor het plannen van non-profit evenementen van ClickUp biedt aanpasbare tijdlijnen, tools voor het bijhouden van budgetten en gedeelde checklists die samenwerking vergemakkelijken.

Met leden van het bestuur, sponsors van projecten en betrokken leden van de gemeenschap helpt dit sjabloon u om logistiek te koppelen aan fondsenwervingsresultaten.

✨ Ideaal voor: Teams die belangrijke fondsenwervende gebeurtenissen beheren die een strakke coördinatie vereisen tussen taken, mensen en prioriteiten

Gratis sjabloon downloaden Verbeter langdurige partnerschappen met duidelijke instellingen voor verwachtingen met behulp van het sjabloon voor het sponsorformulier van ClickUp

Het binnenhalen van sponsoring is nog maar het begin. De echte uitdaging ligt in het beheren van sponsorinformatie, het bijhouden van toewijzingen en ervoor zorgen dat er niets wordt gemist. Dat is waar het sjabloon voor sponsorformulieren van ClickUp van pas komt.

Met dit sjabloon kunt u een systeem centraliseren voor het organiseren van alles, van brieven voor donatieverzoeken aan bedrijven tot sponsorvoordelen. U kunt intakeformulieren aanpassen, follow-ups in kaart brengen en de prestaties van sponsors in de loop van de tijd bijhouden, terwijl u uw bestuursleden en team op de hoogte houdt.

Op zoek naar een manier om belangrijke sponsorstatistieken bij te houden? Met ClickUp Dashboards kunt u ze in één oogopslag visualiseren. Zo maakt u binnen enkele minuten een aangepast project dashboard:

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die meerdere sponsorrelaties beheren en een gestructureerde manier nodig hebben om sponsorgegevens te verzamelen, te beoordelen en op te volgen

Gratis sjabloon downloaden Bouw sponsorrelaties op zonder uw momentum te vertragen met het sjabloon voor sponsorformulieren van ClickUp

Volgens de Sponsorship Leaders Study van 2023 heeft bijna 30% van de sponsors hun uitgaven met meer dan 40% verhoogd en heeft nog eens 40% hun sponsorbudget met 20% tot 40% verhoogd.

Hoewel er financiering beschikbaar is, is de echte uitdaging bij het werven van geld het vinden van bedrijfssponsors die bij uw missie passen en het vooraf vastleggen van de juiste details.

Het sjabloon voor het sponsorformulier van ClickUp biedt hiervoor een oplossing. Hiermee kunt u aangepaste sponsorformulieren maken waarin u bijdragen, voorkeuren en merkvereisten op één plek verzamelt.

Non-profitorganisaties die tijdgevoelige campagnes of fondsenwervende evenementen organiseren, vinden deze sjablonen zeer geschikt, omdat ze hen helpen om naadloos over te gaan van outreach naar bevestiging.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die een snelle, gerichte manier nodig hebben om sponsors te werven en aan boord te halen tijdens het plannen van campagnes of gebeurtenissen

Gratis sjabloon downloaden Beheer elke stap van het pitchproces met duidelijkheid met de ClickUp-sjabloon voor podcastsponsoring

Het maken van een podcast kost tijd en geld: apparatuur, hostingplatforms, bewerkingstools, promotie en meer. Sponsors helpen deze kosten te compenseren of volledig te dekken, waardoor een passieproject een duurzame (of winstgevende) onderneming wordt.

Maar het vinden van de juiste sponsor hangt vaak af van hoe goed u uw pitch presenteert, onderhandelt en opvolgt. De meeste makers schieten op dit gebied tekort.

Met de sjabloon voor ClickUp-podcastsponsoring kunt u verspreide aantekeningen en e-mailthreads omzetten in een gestructureerde werkstroom die serieuze groei op het gebied van sponsoring ondersteunt. U kunt potentiële sponsors volgen, gelaagde voordelen schetsen en belangrijke details uit gesprekken vastleggen, terwijl u tegelijkertijd een duidelijk overzicht van uw pijplijn behoudt.

En omdat elke deal telt, kunt u met dit sjabloon voor zakelijke voorstellen ook aanbiedingen vergelijken, prestaties beoordelen en langdurige partnerschappen opbouwen die uw stem en uw missie financieren.

✨ Ideaal voor: Podcastmakers die een professioneel, herhaalbaar systeem willen om hun sponsorpijplijn te beheren en uit te breiden

8. Sjabloon voor ClickUp-aanvraagformulier

Gratis sjabloon downloaden Schaal uw fondsenwervingsinspanningen op en verbeter de communicatie met donateurs met het sjabloon voor een aanvraagformulier van ClickUp

Doorgaans heeft elke afdeling binnen een organisatie zijn eigen methode voor het verzamelen van informatie. Door het ontbreken van een gestandaardiseerd systeem stapelen verzoeken zich echter vaak op in de e-mail en worden taken vaak genegeerd.

Het sjabloon voor het verzoekformulier van ClickUp lost dat op door uw team een uniforme, herhaalbare manier te bieden om verzoeken vast te leggen en ernaar te handelen.

Of u nu donatieverzoeken, sponsorvragen of interne behoeften afhandelt, dit formulier voert alles in een centrale werkstroom in, waar het wordt bijgehouden, toegewezen en efficiënt wordt opgelost.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties en teams die een consistent systeem nodig hebben om grote hoeveelheden inkomende verzoeken te beheren

💡 Pro-tip: Voel je je overweldigd door de chaos van het plannen van een gebeurtenis? Gratis sjablonen en checklists voor evenementenplanning in Excel en ClickUp bieden je kant-en-klare tools om elk detail te organiseren.

📮 ClickUp Insight: Werk zou geen gokspel moeten zijn, maar dat is het vaak wel. Uit ons onderzoek naar kennisbeheer blijkt dat werknemers vaak tijd verspillen met het doorzoeken van interne documenten (31%), kennisbanken van het bedrijf (26%) of zelfs persoonlijke aantekeningen en schermafbeeldingen (17%) om te vinden wat ze nodig hebben. Met ClickUp's Connected Search zijn alle bestanden, documenten en gesprekken direct toegankelijk vanaf uw startpagina, zodat u antwoorden binnen enkele seconden kunt vinden in plaats van minuten. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp elke week meer dan 5 uur terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

9. Sjabloon voor het plannen van fondsenwervende evenementen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer meerdere belanghebbenden bij grootschalige gala's en kleine gemeenschapsevenementen met de sjabloon voor het plannen van fondsenwervende evenementen van ClickUp

Fondsenwervende evenementen doen meer dan alleen geld inzamelen. Ze zorgen voor zichtbaarheid en langdurige relaties met donateurs. Deze gebeurtenissen omvatten echter tal van bewegende onderdelen, variërend van logistiek voor leveranciers tot het benaderen van donateurs.

Daarom is het lastig om uw doel voor fondsenwerving af te stemmen zonder uw team uit te putten.

Met de sjabloon voor het plannen van fondsenwervende evenementen van ClickUp kunt u deze complexiteit omzetten in duidelijkheid.

Gebruik het om taken toe te wijzen, een realtime tijdlijn van gebeurtenissen op te stellen en donatieverzoeken of kaartverkoop bij te houden in één gedeelde werkruimte. Elke checklist, elk contact en elke deadline blijft overzichtelijk en toegankelijk.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die complexe fondsenwervende gebeurtenissen plannen die volledige zichtbaarheid en taakcoördinatie tussen teams vereisen

10. Sjabloon voor ClickUp-abonnement voor fondsenwerving

Gratis sjabloon downloaden Krijg de zichtbaarheid en structuur om fondsenwervingsdoelen, strategieën en gebeurtenissen te beheren met de sjabloon voor fondsenwervingsabonnementen van ClickUp

Elke succesvolle fondsenwervingscampagne heeft één ding gemeen: een duidelijk abonnement.

Een gestructureerd kader helpt u om gefocust te blijven, en met de sjabloon voor fondsenwerving van ClickUp gaat u verder dan gewone takenlijsten.

Met dit sjabloon kunt u prioriteiten stellen, strategieën uitstippelen en elke taak koppelen aan een groter doel.

U kunt tijdlijnen bijhouden, potentiële donateurs segmenteren en uw outreach afstemmen op sleutelmijlpalen in de levenscyclus van de campagne.

✨ Ideaal voor: Fondsenwervende teams die reactief willen werken en strategisch willen worden met een duidelijk, resultaatgericht abonnement

11. Sjabloon voor een verzoekbrief van Template. Net

De sjabloon voor een verzoekbrief van Template.net is opgemaakt voor direct gebruik, met ruimte om uw missie, de impact van ondersteuning en uw specifieke fondsenwervingsbehoeften aan te passen.

Bovendien bevat het een steekproef van een brief met een gepolijste, formele toon die is ontworpen voor het benaderen van bedrijfssponsors, grote donateurs of gerespecteerde leden van de gemeenschap. Dit is uiterst nuttig wanneer u onder tijdsdruk staat.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die een professionele, vooraf opgestelde sollicitatiebrief nodig hebben voor belangrijke outreach, waaronder matching gift-mogelijkheden of zakelijke partnerschappen.

Sponsoring draait uiteindelijk om het tonen van tastbare waarde in ruil voor steun. Deze sjabloon voor een sponsorverzoekbrief van Template.net is speciaal voor dat doel gemaakt.

Dit is een formele, gestructureerde brief die is ontworpen om uw gebeurtenis te promoten en tegelijkertijd de voordelen voor bedrijfssponsors duidelijk uiteen te zetten.

De sjabloon bevat ook aanpasbare sponsorniveaus, van Platina tot Zilver, met gedefinieerde voordelen zoals merkpromotie en VIP-toegang voor de relevante categorieën.

✨ Ideaal voor: Teams die op professionele wijze sponsoring voor evenementen willen werven met duidelijk omschreven voordelen en aanpasbare pakketten

🔮 Leuk weetje: Als ngo's een economie zouden vormen, zouden ze de vijfde grootste ter wereld zijn. Hun gezamenlijke wereldwijde inkomsten overtreffen die van veel landen.

13. Sjabloon voor ondersteuningsverzoekbrief van Template. Net

Voor non-profitorganisaties betekent ondersteuning niet altijd geld. Soms is expertise het meest nodig.

De sjabloon voor een ondersteuningsverzoekbrief van Template.net is speciaal voor deze momenten gemaakt. Het biedt een verzorgd format voor het professioneel aanvragen van niet-financiële ondersteuning, gericht op verschillende rollen. Gebruik het om HR-advies, juridisch advies of ondersteuning van een ervaren bestuurslid te vragen.

✨ Ideaal voor: NGO's die op zoek zijn naar deskundige begeleiding, strategische samenwerking of professionele ondersteuning die verder gaat dan financiële donaties

Een organisatie is zo sterk als de mensen erachter. Voor non-profitorganisaties is het vinden en behouden van gepassioneerd, bekwaam talent een taak waar maar weinig mensen openlijk over praten. Maar het is zeker niet eenvoudig.

De sjabloon voor sollicitatiebrieven van Template.net is ontworpen om u te helpen personen te werven die uw doel nastreven en de expertise hebben om dit te realiseren.

Deze sjabloon is ontworpen om geschikte kandidaten te benaderen en maakt het eenvoudig om uw bericht te personaliseren en de impact van de rol te benadrukken.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die op zoek zijn naar talent dat hun missie deelt via gepersonaliseerde, professionele outreach

💡 Pro-tip: Denkt u dat geavanceerde technologie buiten het bereik van non-profitorganisaties ligt? Door een overtuigende businesscase te schrijven, kunt u AI-investeringen rechtvaardigen en duidelijk aantonen dat tools die de impact vergroten, de moeite waard zijn, zonder dat dit ten koste gaat van uw budget.

15. Sjabloon voor een brief voor het vragen van donaties aan scholen door Template.net

Scholen zijn vaak afhankelijk van de vrijgevigheid van de gemeenschap om leerlingen kansen te bieden die verder gaan dan wat traditionele budgetten toestaan. De sjabloon voor een brief voor het vragen van donaties aan scholen van Template.net is ontworpen om docenten, liefdadigheidsorganisaties, lokale bedrijven en beheerders te helpen om met een duidelijk, op hun missie afgestemd verzoek naar buiten te treden.

Dit sjabloon is vooral effectief voor fondsenwervingsinitiatieven, zoals STEM-programma's, bibliotheekupgrades of schoolevenementen, waarbij het inzamelen van geld en het verzamelen van donaties in natura hand in hand gaan.

De sollicitatiebrief geeft precies aan wat er nodig is, van kantoorbenodigdheden en computers tot gastcolleges, zodat u brieven voor fondsenwerving voor scholen kunt versturen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe potentiële donateurs kunnen helpen.

✨ Ideaal voor: Scholen die gezinnen, lokale bedrijven en alumni willen betrekken bij gerichte donatiecampagnes voor academische verrijkingsprogramma's

16. Sjabloon voor medische verzoekbrief door Template. Net

Medische hulpprogramma's werken vaak met krappe budgetten, maar voorzien in enkele van de meest dringende behoeften in achtergestelde gemeenschappen.

De sjabloon voor medische verzoekbrieven van Template.net helpt non-profitorganisaties in de gezondheidszorg om gerichte, empathische verzoeken te doen die een diepe band creëren met potentiële donateurs en individuele supporters.

Dit sjabloon is perfect om de waarde van diensten zoals wellnessinitiatieven, medicijngezamelen en gezondheidskampen uit te drukken, terwijl u beleefd en direct om geld of bijdragen in natura vraagt.

✨ Ideaal voor: Medische non-profitorganisaties die dringend financiering nodig hebben en tegelijkertijd vertrouwen willen opbouwen bij donateurs en sponsors die zich richten op gezondheid

17. Sjabloon voor het vragen van donaties aan kerken door Template. Net

Fondsen werven in de kerk draait om het opbouwen van langdurige relaties.

Hoewel kleine giften vaak binnenkomen, komt meer dan een kwart van de totale inkomsten van een kerk van minder dan 3% van de donateurs.

Dit betekent dat het identificeren, bereiken en inspireren van belangrijke donateurs een strategische prioriteit is. De sjabloon voor een brief voor het vragen van donaties aan de kerk van Template.net helpt u deze boodschap op respectvolle wijze over te brengen.

Met duidelijke donatieopties en een oprechte toon kunt u met dit sjabloon fondsenwervingsbrieven voor uw kerk versturen, zowel per post als online, om meer ondersteuning te krijgen waar dat het meest nodig is.

✨ Ideaal voor: Kerken die zowel dagelijkse donateurs als donateurs met een hoge waarde willen bereiken door middel van doelgerichte, goed opgestelde fondsenwervingsoproepen die een positieve relatie bevorderen

Sportevenementen bieden bedrijfssponsors een zeldzame combinatie van merkzichtbaarheid en goodwill van de gemeenschap.

Sponsoring brengt bedrijven rechtstreeks in contact met duizenden enthousiaste bezoekers, of dat nu via logo-plaatsingen, VIP-voordelen of persoonlijke contacten is.

De sjabloon voor een verzoekbrief voor sportsponsoring van Template.net helpt u om dat op een professionele manier te doen. Het bevat een duidelijk overzicht van de gebeurtenis, duidelijk omschreven voordelen voor de sponsor en een aanpasbaar format dat uitnodigt tot samenwerking zonder de lezer te overweldigen.

✨ Ideaal voor: Sportorganisaties, scholen of non-profitorganisaties die op zoek zijn naar sponsoring voor sportieve evenementen voor de gemeenschap

19. Sjabloon voor een steekproef van een brief voor fondsenwerving door Scribd

via Scribd

Wilt u een overtuigende brief schrijven om donaties te werven, maar komt u niet verder dan een lege pagina? Veel teams lopen tegen dit obstakel aan.

De sjabloon voor een steekproef van een brief voor fondsenwerving van Scribd biedt een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden van brieven, waardoor het gemakkelijker wordt om oproepen op te stellen die passen bij verschillende doelen, toon en doelgroepen.

Van onderwijs en weeszorg tot kankerondersteuning en jaarlijkse fondsenwervende evenementen, deze collectie toont verschillende formats voor effectieve donatieverzoeken. Elke steekproef bevat een structuur, voorgestelde berichten en opties voor aanpassing op basis van uw fondsenwervingsdoelen.

✨ Ideaal voor: Fondsenwervende teams die op zoek zijn naar aanpasbare sjablonen voor brieven voor verschillende doelen, doelgroepen en soorten donaties

🔮 Leuk weetje: Door een foto toe te voegen aan een oproep voor fondsenwerving kunt u het aantal donaties met wel 30% verhogen, vooral wanneer u deze deelt met uw volgers op sociale media. Een enkele afbeelding zegt echt meer dan duizend woorden.

20. Sjabloon voor een verzoekbrief voor financiële ondersteuning door PDFFiller

via PDFFiller

Het vragen om financiële ondersteuning is een cruciaal onderdeel van het werk van veel non-profitorganisaties, maar wanneer u net begint, kan het een uitdaging zijn om de juiste woorden te vinden. Dit geldt met name wanneer het verzoek moet worden bijgehouden, ondertekend en via meerdere kanalen moet worden gedeeld.

De sjabloon voor een verzoekbrief voor financiële ondersteuning van pdfFiller maakt dit proces eenvoudiger door een aanpasbaar, invulbaar format te bieden dat zowel professioneel als praktisch is.

Of u nu een fondsenwervende gebeurtenis organiseert, een grote gift vraagt of gewoon een toezegging van een belangrijke donateur wilt vastleggen, met dit sjabloon bent u verzekerd van een correcte, duidelijke brief die klaar is om te worden beoordeeld.

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die formele financiële ondersteuning vragen aan bestuursleden, grote donateurs, interne belanghebbenden of familieleden in een veilig en professioneel format

Schrijf de perfecte sollicitatiebrief met ClickUp

Alleen mensen in non-profitorganisaties begrijpen het belang van een goed gestructureerde sollicitatiebrief. Deze scripts helpen u niet alleen om sponsors te bereiken, maar ook om reacties van donateurs te organiseren en op te volgen zonder dat dit uw hele week in beslag neemt.

ClickUp biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren van verschillende aspecten, zoals donatieverzoeken, gebeurtenissen, sponsoring en follow-ups. Of u nu outreach-taken toewijst, deadlines instelt voor fondsenwervingsbrieven voor de kerk of reacties van bestuursleden bijhoudt, ClickUp helpt u uw volledige werkstroom voor fondsenwerving te integreren in één ruimte.

Zoals Siobhan Wheelan, hoofdsom en erkend ClickUp Consultant van SDW Consulting, zei:

ClickUp heeft de manier waarop ons team werkt veranderd door één bron van waarheid te bieden die ons team op één lijn brengt en ervoor zorgt dat we gefocust blijven op onze doelen. Het gebruik van sjablonen, automatisering en het goed instellen van onze werkstromen heeft een enorme verandering teweeggebracht op het gebied van efficiëntie en communicatie.

Meld u nu aan voor ClickUp en vereenvoudig uw fondsenwervingsstrategie!