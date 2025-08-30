10 beste ERG-softwaretools voor het creëren van inclusieve werkplekken in 2025

U bent geen ERG begonnen om af en toe een lunchbijeenkomst te organiseren.

U bent ermee begonnen om een gemeenschap op te bouwen, verandering teweeg te brengen en elke medewerker het gevoel te geven dat hij of zij gezien wordt. Maar zonder de juiste tools verliezen zelfs de meest gepassioneerde ERG's snel hun momentum.

En dat is een probleem.

🧐 Wist u dat? Vooral omdat uit onderzoek van Deloitte blijkt dat een sterk gevoel van verbondenheid de werkprestaties met 56% kan verbeteren en het risico op personeelsverloop met de helft kan verminderen.

Stel je voor: een ERG voor vrouwen in de tech-sector begint het jaar met panels en mentorschapscirkels, maar zonder een gecentraliseerd platform loopt het in de soep. Het aantal aanmeldingen daalt. Vrijwilligers raken uitgeput. De energie verdwijnt.

Wat begon als een gedurfde visie op inclusie, is nu begraven onder kalender-uitnodigingen en spreadsheets.

De oplossing? Speciaal ontwikkelde platforms voor werknemersgroepen die het gemakkelijker maken om gebeurtenissen te organiseren, betrokkenheid bij te houden en de impact aan het management te bewijzen, zonder dat uw meest gepassioneerde vrijwilligers uitgeput raken

🧐 Wist u dat? Het moderne concept van Emp loyee Resource Groups ontstond in 1970 bij Xerox, toen zwarte werknemers de National Black Employee Caucus oprichtten als reactie op aanhoudende rassendiscriminatie en sociale onrust. Hun doel was om een ruimte te creëren voor belangenbehartiging, ondersteunen en voortgang op de werkplek, waarmee ze de basis legden voor de ERG's die we vandaag de dag kennen.

Waar moet u op letten bij ERG-software?

Let bij het kiezen van ERG-software op sleutelfuncties die uw werknemersgroepen helpen groeien en succesvol te zijn. Deze tools kunnen het personeelsbeheer verbeteren en een betekenisvolle impact hebben.

Dit zijn de sleutel-functies waarop u moet letten bij het evalueren van ERG-platforms:

Intuïtieve gebruikerservaring: Kies een platform met een gebruiksvriendelijke interface dat minimale training vereist voor ERG-leiders en leden

robuuste communicatietools: *Zoek naar discussieforums, directe berichten en aankondigingsfuncties die voortdurende ERG-betrokkenheid bevorderen

uitgebreid beheer van gebeurtenissen: *Select platforms met kalenderintegratie, registratiemogelijkheden, herinneringssystemen en 360°-feedbackverzameling na afloop van het gebeurtenis

gecentraliseerde opslagplaats: *Zorg ervoor dat de personeelsbeheersoftware bibliotheken biedt om documenten, video's en educatief materiaal op te slaan en deel

Geavanceerd analytisch dashboard: Kies software met rapportage om de betrokkenheid, groei en impact van ERG's te meten

mobielvriendelijk ontwerp: *Zorg ervoor dat mobiele toegankelijkheid volledige participatiemogelijkheden omvat, zodat leden ook buiten hun werkplek actief kunnen zijn

Naadloze integratiemogelijkheden: Controleer de compatibiliteit met bestaande HR-systemen, communicatietools en kalenders

toekomstbestendige schaalbaarheid: *Kies een oplossing die meegroeit met uw organisatie en meerdere ERG's ondersteunt

Flexibele aanpassing: Kies platforms die werkstroomconfiguratie, aanpassingen van gegevensvelden en terminologiewijzigingen mogelijk maken die aansluiten bij uw specifieke diversiteits- en inclusietaal

🧠 Bonusinzicht: Wat betekent ERG eigenlijk? ERG staat niet alleen voor 'employee resource group' (werknemersgroep). In de psychologie categoriseert de ERG-theorie (ontwikkeld door Clayton Alderfer ) behoeften in bestaan, verbondenheid en groei. Hoewel dit niet direct gekoppeld is aan moderne ERG's, is de overlap interessant: de ERG's van vandaag voorzien vaak in de behoeften aan veiligheid, verbinding en ontwikkeling.

De beste ERG-software in één oogopslag

Tool *beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp aI-gestuurde vergadering beheer – Naadloze integratie van taken en aantekeningen – Aanpasbare dashboards Teams die behoefte hebben aan uitgebreide aantekening, taakbeheer en projecttracking met AI-ondersteunen Free Forever; aangepast mogelijk voor ondernemingen Chronus algoritmische matching voor mentorprogramma's – Gestructureerde gesprekgidsen – Virtuele mentorhulpmiddelen Organisaties met formele ERG-mentoringprogramma's die senior leiders in verbinding willen brengen met opkomend talent Core: vanaf $ 14.995/jaar; Onderneming: vanaf $ 24.995/jaar Teleskope Affinities datagestuurde ERG-inzichten – In kaart brengen van netwerken – Impact-rapportage voor Business ERG-leiders die bruikbare inzichten nodig hebben in de gezondheid, betrokkenheid en impact van groepen Aangepaste prijzen Chezie – Communitygericht platform – Tools voor erkenning van leden – Mobile-first ontwerp Organisaties die zich richten op het opbouwen van sterke, verbonden ERG-gemeenschappen en het betrekken van leden op een zinvolle manier Vanaf $ 15.000 per jaar voor 200 ERG-leden Benevity Affinity Groups – Verbinding met goede doelen – Tools voor werknemersbetrokkenheid – Verwerking van matching gifts Teams die ERG's willen integreren in maatschappelijk verantwoord ondernemen en donatiemogelijkheden willen bieden als provider Aangepaste prijzen Affirmity ERG Platform – Bijhouden van ERG-compliance – Rapportage over diversiteit, gelijkheid en inclusie – Bijhouden van deelname aan gebeurtenissen Bedrijven die de deelname aan en impact van ERG's moeten meten en tegelijkertijd moeten zorgen voor naleving van diversiteits- en inclusienormen Aangepaste prijzen MentorcliQ Diverst enterprise-level ERG-beheer – Mentoring en succesplanning – Integratie met HRIS en LMS Grote organisaties die ERG's opschalen met een focus op leiderschapsontwikkeling en mentoring Aangepaste prijzen Qooper ERG-software aI-gestuurde mentorschapsmatching – Tools voor gebeurtenisbeheer – Mobielgerichte engagementfuncties Organisaties die ERG-programma's willen opschalen met gestructureerd mentorschap, bijhouden van gebeurtenissen en impactmeting Aangepaste prijzen WeSpire campagnes voor werknemersbetrokkenheid – Datagestuurde impactrapportage – Kant-en-klare aanpasbare sjablonen Middelgrote tot grote ondernemingen die ERG-initiatieven moeten verbinden met business outcomes en hun impact moeten bijhouden Aangepaste prijzen Phenom ERG – Integratie van talentervaring – ERG-beheer met talentwerving – Beheer van gebeurtenissen en groepen Bedrijven die ERG's willen integreren in hun strategieën voor talentwerving en -ontwikkeling Aangepaste prijzen

10 ERG-softwareplatforms om de bedrijfscultuur te versterken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Dit is onze selectie van de beste ERG-software die u kunt kiezen voor uw behoeften:

1. ClickUp (het beste voor het integreren van ERG-beheer met algemeen werkbeheer)

Gebruik ClickUp Dashboards voor meer zichtbaarheid en afstemming van uw ERG-activiteiten

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk, en ja, dat geldt ook voor uw ERG-initiatieven. Beheer alles op één plek, samen met de dagelijkse werkstroom van uw team, van gebeurtenisplanning tot het bijhouden van mentorschap.

Breng ERG's naar de centrale werkruimte van uw bedrijf

Met ClickUp-taak kunt u grote doelen opsplitsen in kleine, uitvoerbare taken die gemakkelijk toe te wijzen en bij te houden zijn. Plant u een gebeurtenis voor de erfgoedmaand? Zet u mentorschappen op? Met ClickUp kunnen ERG-leiders het op hun eigen manier doen, met lijsten, borden of kalenders die aansluiten bij de werkstroom van hun team.

Met prioriteit, subtaaken, aangepaste statussen en deadlines blijft iedereen op één lijn, zonder dat er voortdurend follow-upberichten nodig zijn.

Het blinkt uit in het integreren van werknemersgroepen in de centrale ClickUp-werkruimte van uw organisatie. In tegenstelling tot speciale ERG-oplossingen integreert ClickUp uw diversiteitsinitiatieven in bredere bedrijfswerkstroom, waardoor zichtbaarheid wordt gecreëerd die ERG's helpt om zich af te stemmen op HR-strategieën.

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit een snelle en efficiënte manier van communiceren is, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker wordt om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatthreads in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en gemakkelijk beschikbaar zijn.

💡 Pro-tip: Moet u jaarlijkse gebeurtenissen organiseren? Nieuwe leden onboarden? Coördineren tussen verschillende tijdzones? Met ClickUp aangepaste velden kunt u gegevens bijhouden zoals vrijwilligersuren, ERG-types, voornaamwoorden en locaties, zodat er niets verloren gaat in de wirwar.

creëer een ERG-kennisbank met ClickUp Document*

Effectief kennisbeheer en delen vormen de kern van succesvolle ERG's. Daarom fungeert ClickUp Knowledge Management als een gecentraliseerde hub voor ERG-documentatie. Resourcegroepen kunnen uitgebreide wiki's en kennisbanken opzetten voor educatieve bronnen, best practices op het gebied van inclusie en culturele informatie.

Creëer één enkele bron van waarheid voor alle groepsdocumentatie met ClickUp Knowledge Management

ERG-leiders kunnen gestructureerde ClickUp documenten met geneste pagina's maken, die nieuwe leden helpen de missie en activiteiten van de groep te begrijpen.

Maak gestructureerde, collaboratieve documenten met geneste pagina's en ingebedde taken in ClickUp Docs

Het platform ondersteunt ook gezamenlijke bewerking, waardoor meerdere leden tegelijkertijd toegang hebben tot bronnen en hieraan kunnen bijdragen. De versienummers houden de content up-to-date en behouden tegelijkertijd belangrijke context.

Houd gesprekken contextueel met ClickUp Chatten

Kennis alleen is echter niet voldoende: effectieve communicatie brengt deze middelen tot leven. Hier komt ClickUp Chat om de hoek kijken, waarmee u contextuele chat rechtstreeks binnen uw ERG-werkruimte kunt voeren.

Deel ideeën, dien feedback als provider en coördineer activiteiten zonder te schakelen tussen meerdere tools met ClickUp Chatten

In tegenstelling tot geïsoleerde berichtenapps koppelt ClickUp Chat gesprekken rechtstreeks aan taken, documenten en projecten, waardoor gerichte discussies ontstaan die het momentum behouden.

🎥 Bekijk hoe ClickUp Chat gesprekken georganiseerd houdt en teams in verbinding houdt – geen verloren berichten, geen verspreide threads. Alleen gerichte communicatie die gemeenschappen helpt te bloeien. Net als bij ERG-software gaat het erom elke stem een duidelijke ruimte te geven, samenwerking naadloos te laten verlopen en betrokkenheid om te zetten in echte impact.

Het platform ondersteunt teambrede aankondigingen en privé-gesprekken, wat ideaal is voor brede ERG-communicatie en gevoelige discussies over diversiteit. Voor samenwerking tussen verschillende ERG's kunnen chatkanalen leden van verschillende groepen omvatten, wat gezamenlijke initiatieven vergemakkelijkt en tegelijkertijd de verbinding met relevante taken en documenten in stand houdt.

Volg de voortgang met ClickUp Dashboard, Doelen en Formulieren

ClickUp Dashboards helpen bij het visualiseren van de belangrijkste statistieken, zoals gebeurtenisbezoek, ledengroei, vrijwilligersuren of voltooiing van initiatieven. Voeg ClickUp Formulieren toe om aanmeldingen of feedback van leden na gebeurtenissen te verzamelen. Gebruik ClickUp Doelen om uw initiatieven af te stemmen op bedrijfsbrede diversiteitsbenchmarks en het succes in de loop van de tijd bij te houden.

ClickUp Formulieren kunnen worden gebruikt voor ERG-aanmeldingen, RSVP's voor gebeurtenissen, het verzamelen van feedback, het stroomlijnen van de betrokkenheid van leden en onboarding.

ClickUp Tijdsregistratie helpt ERG-leiders ook bij het registreren van vrijwilligersuren per taak of initiatief – een waardevolle manier om de inspanningen achter de schermen onder de aandacht te brengen en te pleiten voor budgettaire of uitvoerende ondersteuning.

Om beheerderwerk te stroomlijnen, kunnen ERG-leiders gebruikmaken van ClickUp automatisering om welkomst-e-mails te versturen, herinneringen te triggeren of de status van taken bij te werken.

Hoe AI Employee Resource Groups (ERG's) en inclusief werven ondersteunt

ERG's spelen vaak een cruciale rol bij het vormen van inclusieve wervingspraktijken, van het controleren van vacatures op vooringenomenheid tot het zorgen dat nieuwe medewerkers zich welkom en ondersteund voelen. AI maakt dit werk sneller, consistenter en gemakkelijker op te schalen.

ClickUp Brain voor ERG

Met ClickUp Brain, de AI-copiloot van uw ERG, kunt u:

ontwerp inclusieve functieomschrijvingen*: genereer rol-omschrijvingen gratis van bevooroordeelde of uitsluitende taal.

Creëer onboarding-content : vat ERG-bronnen samen in handleidingen die nieuwe medewerkers helpen zich vanaf dag één met verbinding te voelen.

bereid actioneel items voor*: leg follow-ups van ERG-wervingscommissievergaderingen direct vast en wijs ze toe.

gebruik ClickUp Brain om functieomschrijvingen te bekijken, onboardingdocumenten op te stellen en agenda's voor vergaderingen te genereren.

ClickUp Brain Max: leg ERG-stemmen in realtime vastMet Talk to Text in ClickUp Brain Max kunnen ERG-leiders live discussies, brainstormsessies of mentorsessies opnemen en deze omzetten in gestructureerde taken, zoals het bijwerken van screeningrichtlijnen of het nemen van een abonnement op workshops over inclusieve cultuur. Elk idee wordt getranscribeerd, samengevat en gekoppeld aan werkstroom, zodat de input van ERG-leden wervingsbeslissingen vormt in plaats van verloren te gaan. En met AI-gestuurde dashboards in ClickUp kunnen ERG-programma's deelname-, sentiment- en betrokkenheidsstatistieken bijhouden, waardoor leidinggevenden concrete gegevens krijgen om verandering te bepleiten en de voortgang naar eerlijker werving te meten.

De beste functies van ClickUp

Maak aangepaste dashboards om ERG-statistieken bij te houden, zoals groei van het ledenaantal, aanwezigheid bij gebeurtenissen en voltooiing van initiatieven

Geef gedetailleerde toestemming, zodat ERG-leiders de toegang tot gevoelige documenten of discussies kunnen controleren

Verzamel feedback met Form Weergave voor aanmeldingen voor gebeurtenissen en nieuwe lid aanvragen

Automatiseer welkomst-e-mails, herinneringen voor gebeurtenissen en status-updates met ClickUp Brain

Stel doelen vast en houd deze bij met Goals om ERG's af te stemmen op de diversiteitsdoel-target van de organisatie

Zeer aanpasbaar met sjablonen, toestemming en integraties

Visualiseer initiatieven in lijst-, bord-, kalender- of gantt-weergave om aan verschillende planningsstijlen te voldoen

Mobiele app voor toegang onderweg

Limieten van ClickUp

Leercurve voor ERG-leiders die niet bekend zijn met projectmanagementtools

Manuele installatie vereist voor ERG-specifieke werkstroom en rapportage

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Ons team is verspreid over vier tijdzones in drie verschillende landen. We moeten duidelijk communiceren met onze teamleden, anders ontstaat er minimaal een dag vertraging. Het is veel efficiënter om elkaar taken toe te wijzen in plaats van e-mails of Teams-berichten te sturen. We chatten en geven updates via de Taak zelf, zodat het veel gemakkelijker is om die gerelateerde gesprekken te vinden in plaats van ons af te vragen "stond dat bericht in een e-mail of heeft ze me een bericht gestuurd?" en "wanneer was dat nodig?" of "hoe urgent is het?" Al die vragen worden beantwoord in een goed opgestelde Taak.

Ons team is verspreid over vier tijdzones in drie verschillende landen. We moeten duidelijk communiceren met onze teamleden, anders ontstaat er minimaal een dag vertraging. Het is veel efficiënter om elkaar taken toe te wijzen in plaats van e-mails of Teams-berichten te sturen. We chatten en geven updates via de taak zelf, zodat het veel gemakkelijker is om die gerelateerde gesprekken te vinden in plaats van ons af te vragen "stond dat bericht in een e-mail of heeft ze me een bericht gestuurd?" en "wanneer was dat nodig?" of "hoe urgent is het?" Al die vragen worden beantwoord in een goed opgestelde Taak.

2. Chronus (het beste voor ERG-mentorprogramma's)

via Chronus

Is uw mentorprogramma meer reactief dan strategisch? Chronus maakt een einde aan dit giswerk met algoritmische matching, waardoor doelgerichte verbindingen worden gecreëerd tussen senior leiders en opkomend talent.

Chronus biedt gespecialiseerde software die mentorrelaties binnen werknemersgroepen faciliteert. Dit platform erkent dat mentorschap vaak een kernonderdeel is van succesvolle ERG's, waarbij ervaren professionals in verbinding worden gebracht met mensen die op zoek zijn naar begeleiding en ontwikkeling.

De beste functies van Chronus

Bied gestructureerde gesprekstips en tools voor de instelling van doelen om mentoren en mentees tijdens hun hele traject te ondersteunen

Maak leden op afstand via virtuele mentoringtools die over verschillende geografische locaties heen werken

Houd toezicht op alle mentorinitiatieven met behulp van uitgebreide dashboards voor programmabeheer

Limieten van Chronus

De primaire focus ligt op mentoring in plaats van op het bieden van uitgebreide ERG-beheersoftware

Prijzen van Chronus

Core : vanaf $ 15.995/jaar

*enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Communities: Vanaf $ 17.995

Chronus-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chronus?

Een recensie van Capterra zegt:

Gebruiksvriendelijk, innovatief, leuk en maakt de administratieve lasten van mentoring niet langer een probleem.

Gebruiksvriendelijk, innovatief, leuk en maakt de administratieve rompslomp van mentorschap niet langer een probleem.

3. Teleskope Affinities (het beste voor datagestuurde ERG-inzichten)

via Teleskope Affinities

Intuïtie en verspreide feedback alleen zijn niet voldoende om strategische ERG-beslissingen te nemen. Om dit tegen te gaan, biedt Teleskope Affinities krachtige analyses die de onderliggende patronen en impact van uw werknemersgroepen onthullen, waardoor intuïtie wordt omgezet in bruikbare inzichten.

Het platform onderscheidt zich door zijn analytische benadering van ERG-beheer. Het geeft organisaties diepgaand inzicht in de gezondheid van groepen, de betrokkenheid van werknemers en de impact ervan. Teleskope Affinities maakt gebruik van data om ERG-leiders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over programmering, toewijzing van middelen en strategische abonnementen.

Teleskope Affinities beste functies

Breng de betrokkenheid bij ERG's in verband met sleutel HR-statistieken om de Business impact aan te tonen

Visualiseer verbindingen tussen leden en groepen door middel van netwerk in kaart brengen

Communiceer de waarde van ERG in zakelijke termen via rapportages die geschikt zijn voor het management

Limiet van Teleskope Affinities

Meer gericht op metingen dan op de dagelijkse ERG-activiteiten

Prijzen van Teleskope Affinities

Aangepaste prijzen

Teleskope Affinities beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. Chezie (het beste voor het opbouwen van een ERG-community)

via Chezie

Veel ERG's hebben de functie van formele commissies in plaats van levendige gemeenschappen. Chezie verandert deze dynamiek door digitale ontmoetingsruimtes te creëren waar authentieke verbindingen op natuurlijke wijze tot bloei komen en leden zich oprecht welkom voelen.

Deze software is ontwikkeld door experts op het gebied van diversiteit en inclusie en geeft prioriteit aan oprechte verbinding en betrokkenheid boven administratieve functies, waardoor ERG's hun kerndoelstelling, het creëren van een gevoel van verbondenheid, kunnen verwezenlijken.

Chezie ondersteunt de groei van ERG's door middel van tools voor het werven van leden en hulpmiddelen voor het inwerken van werknemers.

De beste functies van Chezie

Deel educatief materiaal in speciale hub voor elke ERG

Benadruk de bijdragen van leden met behulp van ingebouwde erkenningshulpmiddelen voor deelnemers en bondgenoten

Werk overal met een mobielvriendelijk ontwerp dat op alle apparaten werkt

Chezie limiet

Minder robuust projectmanagement dan sommige alternatieven

Prijzen van Chezie

Prijzen op basis van schuifbalk: Vanaf $ 15.000 per jaar

Chezie-beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

5. Benevity Affinity Groups (het meest geschikt voor het leggen van verbinding tussen ERG's en initiatieven met een sociale impact)

via Benevity Affinity Groups

Breid de impact van ERG uit van de interne cultuur naar initiatieven voor de gemeenschap met Benevity. Dit platform benut de betrokkenheid en passie van werknemers voor externe impact en zorgt voor een directe verbinding tussen resourcegroepen en goede doelen die hen na aan het hart liggen door middel van gestroomlijnde donatie- en vrijwilligersmogelijkheden.

Het uitgebreide platform van Benevity stelt organisaties in staat om hun ERG-initiatieven te verbinden met bredere inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze aanpak helpt werknemersgroepen hun impact te vergroten en tegelijkertijd aan te tonen dat ze aansluiten bij de waarden van het bedrijf en de maatschappelijke toewijzingen.

De beste functies van Benevity Affinity Groups

Start donatiecampagnes waarmee ERG's relevante doelen en organisaties kunnen ondersteunen

Organiseer groepsactiviteiten met geïntegreerde tools voor vrijwilligersbeheer

Maximaliseer de impact van donaties met geautomatiseerde verwerking van matching gifts

Kwantificeer bijdragen door middel van gedetailleerde impact-rapportage over de betrokkenheid van de werknemersgemeenschap

Limiet van Benevity Affinity Groups

Meer gericht op donaties en vrijwilligerswerk dan op interne ERG-activiteiten

Prijzen van Benevity Affinity Groups

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 3,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Benevity Affinity Groups?

Een recensie van Capterra zegt:

Benevity is een robuust platform voor het beheren van donaties, vrijwilligerswerk en subsidieprogramma's op de werkplek. Vanuit het oogpunt van de beheerder is de interface gebruiksvriendelijk, waardoor het eenvoudig is om campagnes in te stellen en deelname bij te houden. De integratie met salarisadministratiesystemen stroomlijnt het matchen van donaties en de rapportage biedt uitgebreide gegevens over de betrokkenheid van werknemers en de impact van programma's. Incidentele updates kunnen echter kleine storingen veroorzaken en de aangepaste mogelijkheden voor campagnes zouden flexibeler kunnen zijn. Over het algemeen is het een krachtige tool die initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen vereenvoudigt.

Benevity is een robuust platform voor het beheren van donaties, vrijwilligerswerk en subsidieprogramma's op de werkplek. Vanuit het oogpunt van de beheerder is de interface gebruiksvriendelijk, waardoor het eenvoudig is om campagnes in te stellen en deelname bij te houden. De integratie met salarisadministratiesystemen stroomlijnt het matchen van donaties en de rapportage biedt uitgebreide gegevens over de betrokkenheid van werknemers en de impact van het programma. Incidentele updates kunnen echter kleine storingen veroorzaken en de aanpassingsmogelijkheden voor campagnes zouden flexibeler kunnen zijn. Over het algemeen is het een krachtige tool die initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen vereenvoudigt.

🧐 Wist u dat? MVO gaat niet alleen over 'nog te doen'. Bedrijven met sterke MVO-programma's hebben 25-30% lagere personeelsverloopcijfers.

6. Affirmity ERG Platform (het beste voor ERG-compliance en rapportage)

via Affirmity ERG Platform

Wanneer de deadlines voor diversiteitsrapportages naderen, zullen onzichtbare ERG-prestaties niet voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Affirmity legt de impact van uw werknemersgroepen vast en kwantificeert deze, waardoor goed werk wordt omgezet in gedocumenteerde voortgang die voldoet aan wettelijke vereisten en ESG-toewijzingen.

Met een duidelijk zichtbaarheid in wat wel en niet werkt, kunnen organisaties slimmere beslissingen nemen, middelen effectief toewijzen en de werkelijke waarde van ERG-initiatieven aantonen – ondersteund door gegevens, niet door anekdotes. Of u nu nieuwe groepen opzet of bestaande groepen uitbreidt, Affirmity zorgt ervoor dat geen enkele bijdrage ongedocumenteerd blijft.

De beste functies van het Affirmity ERG-platform

Vergemakkelijk ERG-communicatie met speciale portals voor elke resourcegroep

Blijf de bijdragen van ERG's aan diversiteits-, gelijkheids- en inclusiedoelen bijhouden

Meet de deelname aan gebeurtenissen, initiatieven en vrijwilligersactiviteiten

Maak verbinding tussen ERG's met mentormogelijkheden via geïntegreerd programmabeheer

Limiet van het Affirmity ERG-platform

Mogelijk moet de software worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw organisatie

Limiet gamification- en engagementfuncties in vergelijking met sommige alternatieven

Prijzen van het Affirmity ERG-platform

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Affirmity ERG Platform

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

7. MentorcliQ Diverst (het beste voor ERG-beheer op ondernemingsniveau)

via MentorcliQ

MentorcliQ Diverst combineert ERG-beheer en mentoring in één platform dat geschikt is voor ondernemingen. Ondersteun elke fase van de ERG-levenscyclus – van oprichting tot het bijhouden van de impact – en breng leden met elkaar in verbinding via gestructureerde mentorrelaties.

Het is ontworpen voor complexe internationale organisaties en biedt regio-specifieke ondersteuning, HRIS- en LMS-integraties en ingebouwde succesplanning om het leiderschap sterk en de programma's consistent te houden. Of u nu ERG's over verschillende tijdzones wilt opschalen of toekomstige leiders wilt ontwikkelen, MentorcliQ Diverst helpt uw gemeenschappen met een doel te groeien.

MentorcliQ Diverst beste functies

Coördineer programma's wereldwijd met regio-specifieke ondersteuning bij de implementatie van ERG's

Zorg voor continuïteit in het leiderschap met ingebouwde functies voor succesplanning

Maak verbinding met onderneming-systemen door middel van naadloze integratie met HRIS- en LMS-platforms

MentorcliQ Diverse limieten

Complexe implementatie die aanzienlijke IT-betrokkenheid vereist

Hogere kostenstructuur geschikt voor grotere organisaties

MentorcliQ Diverst-prijzen

Aangepaste prijzen

MentorcliQ Diverse beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over MentorcliQ Diverts?

Een G2-recensie zegt:

Mijn algehele ervaring met MentorCliq was zeer positief. Het platform bood een duidelijk kader dat het gemakkelijk maakte om verbinding te maken met mijn mentor/mentee, doelen te stellen en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden. De gestructureerde middelen en begeleiding hielpen ons om onze gesprekken gericht en zinvol te houden. Het nam het giswerk uit het mentorschap weg en maakte het proces impactvoller en consistenter. Ik waardeerde hoe gemakkelijk het was om te navigeren en hoe het het opbouwen van echte relaties ondersteunde.

Mijn algehele ervaring met MentorCliq was zeer positief. Het platform bood een duidelijk kader dat het gemakkelijk maakte om contact te leggen met mijn mentor/mentee, doelen te stellen en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden. De gestructureerde middelen en begeleiding hielpen ons om onze gesprekken gefocust en zinvol te houden. Het nam het giswerk uit mentoring weg en maakte het proces impactvoller en consistenter. Ik waardeerde hoe gemakkelijk het was om te navigeren en hoe het het opbouwen van echte relaties ondersteunde.

8. Qooper ERG-software (het beste voor het opschalen van ERG-programma's)

via Qooper

De sprong van ERG-enthousiasme naar duurzaam succes mislukt vaak zonder de juiste structuur. Qooper biedt het kader en de best practices die goede bedoelingen omzetten in volwassen, impactvolle werknemersgroepen die op natuurlijke wijze meegroeien met de groei van het personeelsbestand in uw organisatie.

Qooper ERG Software biedt een alles-in-één platform voor het beheer van werknemersgroepen om organisaties te helpen bij het opzetten, beheren en opschalen van hun diversiteits- en inclusie-initiatieven.

De beste functies van Qooper ERG-software

Coördineer groepsactiviteiten met gebeurtenisbeheer, RSVP's en het bijhouden van aanwezigheid

Faciliteer mentorschapsverbindingen met AI-gestuurde matching op basis van doelen en renten

Meet het succes van programma's met behulp van analytische dashboards en impact-rapportage

Verhoog de betrokkenheid door middel van een mobielgericht ontwerp met pushnotificaties

Limiet van Qooper ERG-software

Minder aanpasbaar dan sommige alternatieven voor ondernemingen

Limiet integraties met het bredere HR-ecosysteem

Prijzen van Qooper ERG-software

Aangepaste prijzen

Qooper ERG-softwarebeoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Qooper?

Een G2-recensie zegt:

Uit de box bevat het alles wat u nodig hebt om een mentorprogramma van de grond te krijgen. Het is eenvoudig te implementeren, gebruiksvriendelijk, heeft een intuïtieve gebruikersinterface en biedt uitstekende klantenservice. Onze implementatiespecialist, Ipek, was geweldig en blijft dat ook nadat we ons programma hebben gelanceerd. Ze neemt altijd contact op en reageert snel op elke e-mail. Al met al gewoon een geweldig programma en een geweldige service.

Uit de box bevat het alles wat u nodig hebt om een mentorprogramma van de grond te krijgen. Het is eenvoudig te implementeren, gebruiksvriendelijk, heeft een intuïtieve gebruikersinterface en biedt uitstekende klantenservice. Onze implementatiespecialist, Ipek, was geweldig en blijft dat ook nadat we ons programma hebben gelanceerd. Ze neemt altijd contact op en reageert snel op elke e-mail. Al met al gewoon een geweldig programma en een geweldige service.

9. WeSpire (het beste voor het meten van de impact van ERG's)

via WeSpire

Tijdens budgetbeperkingen worden 'feel-good'-initiatieven als eerste onder de loep genomen. WeSpire verdedigt uw ERG-investeringen door diversiteitswerving en aanverwante werk rechtstreeks te verbinden aan Business-resultaten en sleutelstatistieken zoals betrokkenheid, retentie en innovatie, waardoor de perceptie verandert van kostenpost naar maker van waarde.

Deze uitgebreide oplossing helpt middelgrote tot grote ondernemingen hun diversiteitsinitiatieven op te schalen en te integreren in bredere ESG- (Environmental, Social and Governance) en MVO-programma's.

De beste functies van WeSpire

Betrek leden via meerdere kanalen, waaronder gebeurtenissen, prikborden en campagnes

Start snel ERG-initiatieven met behulp van vooraf gemaakte programma's en aanpasbare sjablonen

Analyseer deelname en impact met datagestuurde statistieken en rapportage-tools

WeSpire limieten

Primaire focus op metingen in plaats van dagelijkse activiteiten

Complexere installatie voor organisaties zonder duidelijke meetkaders

Prijzen van WeSpire

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WeSpire

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

📚 Lees ook: Ideeën voor werknemersincentives om uw team te motiveren

10. Phenom ERG (het beste voor de integratie van talentervaringen)

via Phenom ERG

Breid uw ERG's uit van geïsoleerde diversiteitsinitiatieven tot naadloze onderdelen van uw talentecosysteem. Phenom ERG verbindt werknemersgroepen rechtstreeks met talentwerving, -ontwikkeling en -behoud door ze te integreren in de volledige werknemersbetrokkenheidservaring.

Phenom ERG maakt deel uit van het uitgebreide talent experience-platform van Phenom en biedt een gespecialiseerde oplossing voor het creëren, beheren en meten van de impact van werknemersgroepen.

De beste functies van Phenom ERG

Deel openstaande vacatures met specifieke groepen om rollen te promoten en diverse interne kandidaten aan te trekken

Wijs ERG-managers aan met speciale toestemming om groepen effectief te leiden en te modereren

Creëer en beheer groepsevenementen om leden zowel virtueel als persoonlijk met elkaar in verbinding te brengen

Limiet van Phenom ERG

Vereist integratie met het bredere Phenom-platform voor maximale waarde

Prijzen van Phenom ERG

Aangepaste prijzen

Phenom ERG-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Phenom?

Een G2-recensie zegt:

Op het eerste gezicht biedt Phenom alles wat een recruiter en employer brand manager zich maar kan wensen. Een manier om bij te houden waar sollicitanten vandaan komen, eenvoudige manieren om kandidaten in een CRM onder te brengen, gestroomlijnde manieren om gebeurtenissen te promoten, enzovoort, allemaal op één plek.

Op het eerste gezicht biedt Phenom alles wat een recruiter en employer brand manager zich maar kan wensen. Een manier om bij te houden waar sollicitanten vandaan komen, eenvoudige manieren om kandidaten in een CRM op te slaan, gestroomlijnde manieren om gebeurtenissen te promoten, enzovoort, allemaal op één plek.

⭐ Speciale meldingen

Meest geschikt voor: benchmarking van culturele diversiteit Biedt diepgaande inzichten in de diversiteit van het personeelsbestand – met betrekking tot etniciteit, afkomst en geloofsovertuigingen – en vergelijkt uw organisatie met benchmarks in uw branche of regio.

Meest geschikt voor: gepersonaliseerde interne communicatie voor ERG's Een AI-gestuurd communicatieplatform dat target nieuwsbrieven en updates naar ERG-leden stuurt via meerdere kanalen (e-mail, mobiel, intranet), met uitgebreide analyse- en segmentatietools.

Meest geschikt voor: benchmarking van inclusie van mensen met een handicap Met deze tool kunnen organisaties hun praktijken op het gebied van inclusie van mensen met een handicap op verschillende gebieden, zoals werving, huisvesting en loopbaanontwikkeling, zelf beoordelen. Dit vormt een aanvulling op de inspanningen van ERG die gericht zijn op toegankelijkheid en inclusie.

Transformeer uw werkcultuur door middel van doelgerichte ERG's

Het kiezen van de juiste ERG-software is essentieel voor het opzetten van werknemersgroepen die inclusie en verbondenheid bevorderen. De platforms in deze gids bieden verschillende benaderingen, van alles-in-één-oplossingen tot gespecialiseerde tools die gericht zijn op verschillende aspecten van ERG-beheer.

Denk na over de grootte en behoeften van uw organisatie en de groeifase waarin uw ERG's zich bevinden. Veel platforms bieden demo's of proefversies aan, zodat u de functies kunt testen voordat u een toewijzing maakt.

ClickUp is de provider van de flexibiliteit die ERG's nodig hebben om te floreren, met robuuste functies voor kennisbeheer en tools zoals ClickUp Chatten. Klaar om te zien hoe het werkt? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!