15 programma's voor tijdsregistratie voor nauwkeurigheid in [jaar]

Als je niet weet waar je tijd naartoe gaat, weet je niet echt wat je werk waard is.

Voor freelancers is tijd valuta. Maar tussen het jongleren met telefoontjes van klanten, revisies, facturen en deadlines kan het bijhouden van die uren aanvoelen als nog een extra taak waar je niet om gevraagd hebt.

En als je je tijd niet nauwkeurig registreert, is dat het moment waarop je inspanningen niet meer in verhouding staan tot je inkomsten❌ Je vraagt te weinig voor werk dat veel inspanning vergt❌ Je mist factureerbare uren❌ Je zegt ja tegen projecten die eigenlijk niet renderen

Daar komen tools voor tijdsregistratie om de hoek kijken: niet alleen om de uren te tellen, maar ook om je duidelijkheid, controle en vertrouwen te geven in je prijsstelling.

We hebben 15 van de beste apps voor freelancers voor tijdsregistratie getest, van eenvoudige timers tot slimme, geïntegreerde werkruimtes. Of je nu een solopreneur bent of meerdere klanten beheert, hier vind je iets dat je leven gemakkelijker maakt (en je facturen slimmer).

Laten we het eens bekijken. 👇

Topsoftware voor tijdsregistratie voor freelancers

Ik heb mijn favoriete apps voor freelance tijdsregistratie op een rijtje gezet, zodat je zelf niet hoeft te zoeken. 👇

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één tijd- en projectmanagement Teamgrootte: Solo → Enterprise Ingebouwde tijdsregistratie, tijdsinschattingen, dashboards, AI-tijdsuggesties, factureerbare uren, Chrome-extensie Free Forever; Aanpassing mogelijk voor ondernemingen Toggl Track Timers met één klik en minimale installatie Teamgrootte: Freelancers, kleine teams Pomodoro-timer, tijdlijn-weergave, automatisch wisselen tussen projecten, winstrapporten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $10/gebruiker/maand Clockify Beheer van meerdere personen en goedkeuringen Teamgrootte: Freelancers → middelgrote teams Kioskmodus, goedkeuring van de Urenregistratie, aangepaste tarieven, rapporten over 'wie aan wat heeft gewerkt' Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6,99/gebruiker/maand Harvest Tijdsregistratie + facturering op één plek Grootte van het team: Freelancers, bureaus Facturering aan klanten, registratie van onkosten, prognoses, klantportalen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $13,75/gebruiker/maand My Hours Visuele projectinzichten en samenvattingen Teamgrootte: freelancers, consultants Widgets, visuele prestatierapporten, dagelijkse doelen Gratis; Pro $9/gebruiker/maand Timely Automatische tijdsregistratie op de achtergrond Teamgrootte: Freelancers met ADHD of vergeetachtige timers Geheugentijdlijn, filters voor privé-tijd, AI-suggesties, focusscore Betaalde abonnementen vanaf $ 11/gebruiker/maand Hubstaff Monitoring van teams op afstand en veldwerk Grootte van het team: Verspreide teams Acties bijhouden, schermafbeeldingen, GPS, automatische salarisadministratie Betaalde abonnementen vanaf $7/gebruiker/maand TopTracker Freelancers die gebruikmaken van marktplaatsen (Upwork, enz.) Teamgrootte: Solo-freelancers Slimme tijddetectie, schermafbeeldingen van werkdagboeken, door apps geactiveerde timers Free Jibble Mobile-first, GPS en geofencing Grootte van het team: Buitendienstteams, freelancers op locatie Gezichtsherkenning, geofencing, kioskmodus Gratis; betaald vanaf $ 4,99/gebruiker/maand TimeCamp Geavanceerde rapportage en winstgevendheidsanalyses Teamgrootte: Freelancers → Kleine en middelgrote bedrijven Automatisch bijhouden, winstgevendheidsrapportage, waarschuwingen, tariefcategorieën Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 3,49/gebruiker/maand Everhour Diepgaande PM-toolintegratiesTeamgrootte: Teams die ClickUp, Asana, Trello en Notion gebruiken Budget bijhouden, rapportage over werkelijke versus geschatte uren, toegang voor klanten Free; betaald abonnement $10/gebruiker/maand TMetric Gedetailleerde werkclassificatieTeamgrootte: Freelancers, kleine teams Inactiviteitsdetectie, browserextensie, gedetailleerde urenregistraties Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand Fanurio Professionele facturering en vast werk Teamgrootte: consultants, dienstverleners App-triggerde timers, facturen met uw eigen logo, onkostendeclaraties om te bijhouden Jaarabonnement vanaf $29/jaar RescueTime Productiviteitsbewustzijn en focuscoaching Teamgrootte: Solo-freelancers Activiteitenbijhouden, FocusTime-blokkering, wekelijkse inzichten Gratis; betaald vanaf $9/maand Memtime Automatische tijdreconstructie op basis van geheugen Teamgrootte: Freelancers die vergeten hun tijdsregistratie bij te houden Alleen lokale gegevens, retroactieve tijdtoewijzing, volledige tijdlijn van de activiteit Betaalde abonnementen vanaf $ 18/gebruiker/maand

Waar moet je op letten bij freelance tijdsregistratie-software?

De juiste tool voor tijdsregistratie helpt u winstgevend te blijven en klanten tevreden te houden. Dit is waar u op moet letten in een tool als u uw tijdmanagementproblemen wilt oplossen:

Nauwkeurige tijdsregistratie: houd factureerbare uren nauwkeurig bij met automatische timers of handmatige invoeropties.

Projectcategorisering: organiseer taken per client of project voor duidelijke, gedetailleerde tijdrapporten.

App-integratie: synchroniseer naadloos met synchroniseer naadloos met apps voor productiviteit voor freelancers , zoals QuickBooks of PayPal, voor gestroomlijnde werkstroom.

Automatisering van de facturering: Genereer professionele facturen rechtstreeks op basis van bijgehouden uren om tijd te besparen.

Gegevensbescherming: Beveilig gevoelige clientgegevens met encryptie en GDPR- of SOC 2-compliance voor veiligheid.

Aangepaste rapportage: Ontvang duidelijke tijdrapporten zodat u uw werk kunt verbeteren en uw facturering kunt toelichten.

Budgetwaarschuwingen: houd projectbudgetten in de gaten met realtime notificaties om overschrijdingen te voorkomen.

🧠 Leuk weetje: Het eerste patent voor een mechanische tijdklok werd in 1888 aangevraagd door Willard Bundy. Zijn uitvinding luidde het tijdperk van de ponskaart in en leidde uiteindelijk tot de oprichting van het bedrijf dat later IBM zou worden.

De beste software voor tijdsregistratie voor freelancers

Deze tools voor freelancers voor tijdsregistratie hebben mij geholpen om mijn uren (en mijn inkomen) onder controle te krijgen. 📋

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement en tijdbeheer)

Vereenvoudig tijdsregistratie met ClickUp Houd elke factureerbare minuut bij met ClickUp Project tijdsregistratie

ClickUp is waar ik elk onderdeel van mijn freelancewerk beheer. Het houdt mijn projecten, bijgehouden tijd, schattingen, facturen en rapporten op één plek bij.

Ik heb niet langer vijf tools nodig om deadlines van klanten en factureerbare uren bij te houden. De Freelancer Projectmanagement Software van ClickUp doet het allemaal, en het doet het netjes.

Tijd bijhouden binnen taken

Ik begin met ClickUp Project Tijdsregistratie, waarmee ik uren rechtstreeks binnen elke taak kan bijhouden. Wanneer ik aan een herschrijving van een productpagina of een volledig blogontwerp werk, start ik de timer direct vanuit de taak.

Elke sessie wordt onder die specifieke Taak geregistreerd, zodat ik nooit hoef te raden hoeveel tijd ik eraan heb besteed of later mijn kalender hoef door te spitten. Als ik mijn tijd verdeel tussen schrijven en reviseren, worden beide invoergegevens in dezelfde Taak geplaatst, met een label en een tijdstempel.

Plan met tijdsinschattingen

Gebruik ClickUp-tijdsinschattingen om taken in kaart te brengen en projecten die uit de hand lopen op te sporen

Dan komt ClickUp-tijdsinschatting.

Voordat mijn week begint, voeg ik aan elke taak een geschatte tijdsinschatting toe.

Als ik bijvoorbeeld een volledige website-audit uitvoer, reserveer ik twee uur voor de audit, anderhalf uur voor het schrijven van de bevindingen en een uur voor revisies. Zodra ik begin met de tijdsregistratie, kan ik meteen zien of ik mijn schatting overschrijd. Die zichtbaarheid helpt me om betere prijzen te hanteren en mijn werklast te beheren.

Bekijk alles in één weergave

Maak aangepaste ClickUp-dashboards om bijgehouden uren te visualiseren

Om alles in één oogopslag zichtbaar te houden voor wat betreft zichtbaarheid, gebruik ik ClickUp dashboards.

Mijn dashboard laat zien hoeveel uur ik per client heb geregistreerd, wat er nog openstaat en welke taken de geschatte tijd hebben overschreden. Ik heb ook widgets toegevoegd die mijn totale geregistreerde uren voor alle projecten weergeven en hoe dat zich verhoudt tot mijn maandelijkse capaciteit. Zo weet ik altijd hoeveel tijd ik daadwerkelijk heb gefactureerd en hoeveel ik nog kan factureren.

Krijg slimme suggesties met AI

Versnel uw taakplanning met de automatisch gegenereerde tijdsuggesties van ClickUp Brain

ClickUp Brain neemt het giswerk uit het plannen door te leren van uw eerdere werk. Het geeft tijdsinschattingen voor nieuwe taken op basis van vergelijkbare projecten die u al hebt uitgevoerd. In plaats van te gissen hoe lang iets zal duren, krijgt u duidelijke, door AI aangestuurde tijdsinschattingen op basis van echt werk dat u hebt voltooid.

Toen ik vorige week een taak 'strategiedocument + contentplan' toevoegde, werd de tijdsinschatting vooraf ingevuld op basis van gegevens uit eerdere planningssessies met klanten. Het helpt me ook om gefocust te blijven door achterstallige taken of taken die te lang duren om te voltooien, naar voren te halen. Ik verspil geen tijd met raden wat urgent is – het wordt precies getoond wanneer ik het nodig heb.

Gebruik freelancer-vriendelijke sjablonen om elk project te structureren.

Zodra het werk klaar is, open ik ClickUp Docs om facturen op te stellen. Ik gebruik de ClickUp-factuursjabloon, die taakdetails en uren opvraagt. Het beste is dat ik mijn uurtarief kan invoeren en dat het totaalbedrag automatisch wordt berekend.

Gratis sjabloon downloaden Houd uren bij en beheer het werk van klanten met behulp van het sjabloon voor tijdsregistratie voor consultants van ClickUp.

Bovendien biedt het ClickUp Consultant Time Tracking-sjabloon mij een complete structuur voor facturering op uurbasis. Het bevat ingebouwde weergaven voor tijdsregistratie, dagelijkse en wekelijkse samenvattingen en kant-en-klare labels voor factureerbare en niet-factureerbare taken.

Deze sjabloon voor tijdsregistratie heeft me uren tijd bespaard toen ik hem voor het eerst installeerde, en ik gebruik hem nog steeds om nieuwe client-projecten op te starten.

Gratis sjabloon downloaden Registreer terugkerende diensten met behulp van het ClickUp-sjabloon voor urenregistratie voor diensten.

Voor vast werk en terugkerende diensten gebruik ik het ClickUp-sjabloon voor urenregistratie.

Het is perfect voor het bijhouden van terugkerende taken zoals strategiebeoordelingen, maandelijkse rapportages of klantcontacten. Ik stel terugkerende taken in met behulp van dit urenregistratie-sjabloon en houd al mijn tijdsregistraties gestructureerd bij per type dienst.

💡 Pro-tip: Wilt u de installatie overslaan en gewoon uw projecten invoeren? Gebruik dan deze sjablonen voor tijdsregistratie en Urenregistratie om meteen te beginnen met het bijhouden van uren, factureerbare tijd en klantwerk. Ze zijn gratis, flexibel en volledig aanpasbaar.

De beste functies van ClickUp

Krijg tijd terug in uw dag: Repetitieve taken worden eenvoudig afgehandeld met Repetitieve taken worden eenvoudig afgehandeld met ClickUp-automatiseringen , zodat er voortgang wordt geboekt, zelfs wanneer u zich op iets anders concentreert.

Krijg direct duidelijkheid: samenvattingen, actiepunten en snelle antwoorden verschijnen automatisch in uw werkruimte, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain.

Houd teamwork verbonden: gesprekken, bestanden en feedback blijven binnen de Taak, dankzij gesprekken, bestanden en feedback blijven binnen de Taak, dankzij ClickUp Chat , zodat alles gekoppeld blijft aan het daadwerkelijke resultaat.

Blijf in de werkstroom, niet in spreadsheets: tijdsregistratie volgt je overal met de tijdsregistratie volgt je overal met de ClickUp-Chrome-extensie , zodat je uren kunt registreren zonder uit de werkstroom te raken.

Houd alle tools synchroniseerd: maak verbinding met tijdregistratie-apps zoals Toggl en Harvest via ClickUp voor een consistente urenregistratie voor alle installaties.

Factureer met vertrouwen: markeer tijd als factureerbaar binnen elke taak, zodat facturen precies weergeven wat u hebt gedaan – tot op de minuut nauwkeurig.

Blijf moeiteloos georganiseerd: Maak je nooit meer zorgen over niet-overeenkomende agenda's. Met Maak je nooit meer zorgen over niet-overeenkomende agenda's. Met ClickUp Kalender worden je vergaderingen, gebeurtenissen en taken automatisch bijgewerkt , zodat deadlines duidelijk blijven en je week soepel verloopt.

Limieten van ClickUp

Als je nog niet bekend bent met projectmanagementsoftware, kan het aantal functies en opties in ClickUp misschien wat overweldigend zijn, totdat je je draai hebt gevonden.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.295 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.485+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Ik heb de andere app voor tijdsregistratie die ik gebruikte kunnen stoppen en gebruik nu ClickUp in plaats daarvan. Ze hebben ook aanpasbare dashboards voor ruimtes en mappen uitgebracht, waar ik dol op ben. We kunnen belangrijke documenten, links en bronnen allemaal op één gemakkelijk te vinden plek bewaren. Je kunt ook widgets toevoegen die taken uitsplitsen naar toegewezen persoon, tijd besteed aan het project, achterstallige taken, enz. Het is allemaal superaanpasbaar en heeft het gebruik van ClickUp voor projectmanagement nog naadlozer gemaakt.

Ik heb de andere app voor tijdsregistratie die ik gebruikte kunnen stoppen en gebruik nu ClickUp in plaats daarvan. Ze hebben ook aanpasbare dashboards voor ruimtes en mappen uitgebracht, waar ik dol op ben. We kunnen belangrijke documenten, links en bronnen allemaal op één gemakkelijk te vinden plek bewaren. Je kunt ook widgets toevoegen die taken uitsplitsen naar toegewezen persoon, tijd besteed aan het project, achterstallige taken, enz. Het is allemaal superaanpasbaar en heeft het gebruik van ClickUp voor projectmanagement nog naadlozer gemaakt.

📮ClickUp Insight: Terwijl 40% van de werknemers minder dan een uur per week besteedt aan onzichtbare taken op het werk, verliest maar liefst 15% meer dan 5 uur per week, wat neerkomt op 2,5 dag per maand! Deze ogenschijnlijk onbeduidende maar onzichtbare tijdverslinder kan langzaam uw productiviteit ondermijnen. ⏱️ Gebruik de tijdsregistratie en AI-assistent van ClickUp en ontdek precies waar die onzichtbare uren verdwijnen. Lokaliseer inefficiënties, laat AI repetitieve taken automatiseren en win kostbare tijd terug!

2. Toggl Track (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie met één muisklik)

via Toggl Track

Toggl Track komt meteen ter zake. Toggl Track neemt de complexiteit weg die freelancers vertraagt.

Je klikt letterlijk op één knop en je bent bezig met tijdsregistratie. De kleurgecodeerde projecten zijn visueel overzichtelijk en hun kleine desktopwidget blijft rustig in je hoekje staan totdat je hem nodig hebt. Bovendien volgt hun extensie je overal wanneer je tussen verschillende browsers en webapps schakelt.

De beste functies van Toggl Track

Start de Pomodoro-timer om in geconcentreerde intervallen van 25 minuten te werken met automatische pauzeherinneringen.

Ga naar de tijdlijnweergave voor een visueel overzicht van al uw activiteiten gedurende de dag.

Stel automatische projectwisseling in op basis van de applicaties die u momenteel gebruikt.

Genereer winst- en verliesrapporten die laten zien met welke clients en projecten u het meeste geld verdient.

Beperkingen van Toggl Track

Er is geen ingebouwd facturatiesysteem, dus je hebt een andere tool nodig voor de facturering.

De opties voor het aangepaste aanpassen van rapportages lijken beperkt.

Prijzen van Toggl Track

Free

Starter: $10/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1570 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2575 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Track?

Deze recensie van Capterra brengt een interessant perspectief naar voren:

Toggl Track is zeer gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig te navigeren. Ik vind het prettig dat ik gemakkelijk kan doorgaan met een vorig project of een nieuw project kan toevoegen. De kleurcodering helpt ook om te zien aan welke taken ik de meeste tijd besteed. Ik vind het tabblad met rapporten ook erg prettig – het is fijn om te zien hoeveel uur ik heb gewerkt en hoeveel procent van mijn tijd ik aan elk project heb besteed.

Toggl Track is zeer gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig te navigeren. Ik vind het prettig dat ik gemakkelijk kan doorgaan met een vorig project of een nieuw project kan toevoegen. De kleurcodering helpt ook om te zien aan welke taken ik de meeste tijd besteed. Ik vind het tabblad met rapporten ook erg prettig – het is fijn om te zien hoeveel uur ik heb gewerkt en hoeveel procent van mijn tijd ik aan elk project heb besteed.

🚀 Werkstroom-upgrade: Als er één ding was dat me vroeger uitputte, dan waren het wel alle kleine administratieve taken rondom tijdsregistratie. ClickUp Agents nemen dat werk uit handen door patronen te signaleren, achterstallig werk aan te geven, overschrijdingen van schattingen te markeren en me een seintje te geven wanneer een taak meer uren kost dan gepland. Ze zetten de gegevens uit mijn tijdsregistratie om in concrete aanbevelingen en vervolgstappen, waardoor ik veel minder handmatig werk hoef te doen om mijn werklast onder controle te houden. Ontdek ClickUp Autopilot Agents om meer werk gedaan te krijgen

3. Clockify (het beste voor het beheren van meerdere teamleden)

via Clockify

Het probleem met tijdsregistratie voor teams is dat het meestal een complete puinhoop wordt. Clockify lost dit probleem op in plaats van nieuwe problemen te creëren.

Ik heb eerder freelancerteams van meer dan 15 mensen beheerd met deze tool, en verrassend genoeg stort hij niet in onder druk. Het goedkeuringsproces voor de urenregistratie verloopt soepel, zodat je niet verdrinkt in e-mailketens over ingediende uren. Ondertussen helpt hun kalenderweergave je om rampscenario's in de planning te herkennen voordat ze zich voordoen.

De beste functies van Clockify

Gebruik de Time Clock Kiosk-functie om van elke tablet een gedeelde prikklok voor teams te maken.

Stel goedkeuringen door managers in, waarbij supervisors alle ingediende urenregistraties moeten controleren en goedkeuren.

Maak aangepaste uurtarieven voor verschillende teamleden, projecten en soorten werk.

Genereer gedetailleerde rapporten over wie aan wat heeft gewerkt om precies te zien hoe de verdeling van de tijd van het team is.

Limieten van Clockify

De interface wordt rommelig en overweldigend wanneer meerdere geavanceerde functies worden gebruikt.

De mobiele applicatie mist een aantal belangrijke functies die wel beschikbaar zijn op de desktopversie.

Voor geavanceerde rapportage en analyse van tijdsregistratie zijn betaalde abonnementen vereist.

Prijzen van Clockify

Free

Standaard: $ 6,99/maand per gebruiker

Pro: $ 9,99/maand per gebruiker

Onderneming: $ 14,99/maand per gebruiker

Productiviteit Suite: $ 15,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2: 4,5/5 (meer dan 175 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (9.205+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockify?

Hier is een G2-recensie over deze software voor tijdsregistratie voor freelancers:

Als je een freelancer of bureau bent, weet je hoeveel werk het is om je tijd handmatig bij te houden... Clockify neemt dat volledig uit handen. In plaats van mijn tijd bij te houden in een ongeorganiseerd Excel-document, kan ik het gebruiken om facturen te versturen, herinneringen te sturen en tijd voor verschillende klanten bij te houden! Ik gebruik het elke dag. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk Clockify het maakt om je tijd bij te houden. Er is ook een app-versie beschikbaar. Het bekijken van de rapporten is supergemakkelijk en het is geweldig dat je lange beschrijvingen kunt toevoegen.

Als u een freelancer of bureau bent, weet u hoeveel werk het is om uw tijd handmatig bij te houden... Clockify neemt dat volledig uit handen. In plaats van mijn tijd bij te houden in een ongeorganiseerd Excel-document, kan ik het gebruiken om facturen te versturen, herinneringen te sturen en tijd voor verschillende klanten bij te houden! Ik gebruik het elke dag. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk Clockify het maakt om je tijd bij te houden voor tijdsregistratie. Er is ook een app-versie beschikbaar. Het bekijken van de rapporten is supergemakkelijk en het is geweldig dat je lange beschrijvingen kunt toevoegen.

4. Harvest (het beste voor geïntegreerde facturering aan klanten)

via Harvest

Harvest overbrugt de vervelende kloof tussen het bijhouden van uren en het versturen van facturen. Ik vind het geweldig dat je een foto van een bonnetje kunt maken en dat deze automatisch als bijlage aan het juiste project wordt toegevoegd (geen schoenendoosboekhouding meer!).

Bovendien werkt het goed samen met QuickBooks en andere boekhoudsoftware, wat me tijdens het belastingseizoen uren tijd bespaart.

De beste functies van Harvest

Verzend facturen rechtstreeks vanuit Harvest met behulp van hun ingebouwde commerciële factuursjablonen en betalingsverwerking.

Gebruik Harvest Forecast om de capaciteit van uw team te plannen en te zien wie beschikbaar is voor aankomende projecten.

Laat klanten de weergave van de voortgang van projecten bekijken en tijdregistraties goedkeuren via openbaar gedeelde portals.

Beperkingen van Harvest

Aanzienlijk duurder dan eenvoudige alternatieven voor tijdsregistratie

Gebruikers vinden de mobiele app onhandig en krap, waardoor het gebruik onderweg minder efficiënt is.

Desktop- en webinterfaces synchroniseren soms niet volledig, wat leidt tot inconsistenties in de gegevens tussen apparaten.

Prijzen van Harvest

Free

Pro: $ 13,75/maand per gebruiker

Premium: $17,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Harvest

G2: 4,3/5 (815+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 630 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Harvest?

Een G2-recensent zei het volgende:

Als gebruiker van Harvest kan ik zeggen dat het een toegankelijk en efficiënt platform is voor het organiseren en visualiseren van de prestaties van al uw werkzaamheden, waardoor u volledige controle hebt over al uw professionele activiteiten. Daarnaast onderscheidt Harvest zich door zijn technische mogelijkheden om al uw werkprojecten te visualiseren en uw tijd volledig efficiënt te beheren.

Als gebruiker van Harvest kan ik zeggen dat het een toegankelijk en efficiënt platform is voor het organiseren en visualiseren van de prestaties van al uw werkzaamheden, waardoor u volledige controle hebt over al uw professionele activiteiten. Daarnaast onderscheidt Harvest zich door zijn technische mogelijkheden om al uw werkprojecten te visualiseren en uw tijd volledig efficiënt te beheren.

5. My Hours (het beste voor visuele projectinzichten)

via My Hours

Sommige mensen denken in spreadsheets, anderen denken in kleuren en grafieken. Als u een visueel type bent, is My Hours de perfecte keuze.

Hun freelancer-taken sjablonen hebben me geholpen bij het opzetten van soortgelijke projecten. De mobiele app reageert snel, in tegenstelling tot sommige concurrenten die aanvoelen alsof ze onder water draaien.

Bovendien dekken hun exportopties de meeste factureringsscenario's voor klanten, terwijl de gegevensintegriteit behouden blijft.

De beste functies van My Hours

Gebruik de HoursTracker widget op de startpagina van je telefoon voor directe toegang tot tijdsregistratie.

Genereer visuele rapporten over de teamprestaties die patronen van productiviteit over verschillende periodes weergeven.

Stel dagelijkse tijddoelen in om uw voortgang bij te houden met kleurgecodeerde prestatie-indicatoren.

Limieten van My Hours

Het selectiemenu kan onverwacht sluiten wanneer u door lange lijsten scrolt, waardoor u klanten of projecten handmatig opnieuw moet selecteren.

Sommige gebruikers melden discrepanties tussen het totale aantal uren en decimale waarden of inconsistent filtergedrag in rapporten.

Gebruikers van het gratis abonnement kunnen timers niet pauzeren of tijdinvoer afronden.

Voorspelt en vult automatisch terugkerende invoeren in op basis van uw eerdere activiteitenpatronen met behulp van AI Autofill.

Prijzen van My Hours

Free

Pro: $9/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van My Hours

G2: 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (985+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over My Hours?

Deze G2-recensie legt het goed uit:

Na meerdere pakketten voor urenregistratie te hebben bekeken en uitgeprobeerd, vond ik myhours het meest aansluiten bij wat ik nodig heb, namelijk eenvoudige, gebruiksvriendelijke webgebaseerde software om urenregistratie bij te houden en voor rapportage. De klantenservice is geweldig, alle vragen die ik stelde werden snel beantwoord via e-mail.

Na meerdere pakketten voor urenregistratie te hebben bekeken en uitgeprobeerd, vond ik myhours het meest aansluiten bij wat ik nodig heb, namelijk eenvoudige, gebruiksvriendelijke webgebaseerde software om urenregistratie bij te houden en voor rapportage. De klantenservice is geweldig, alle vragen die ik stelde werden snel beantwoord via e-mail.

💡 Pro-tip: Maak een tweede kalender waarin je je droomweek als freelancer ontwerpt: dagen van 4 uur, geen vergaderingen op maandag, Sprints van 90 minuten waarin je je volledig op je werk concentreert, enz. Vergelijk deze vervolgens met je daadwerkelijk bijgehouden uren. Niet om jezelf te beschamen, maar om te zien welke versie van je werkstroom je wilt realiseren.

🎥 Wilt u meer tijd voor diepgaand werk zonder uitgeput te raken? Deze video laat u kennismaken met de beste tools voor tijdblokkering en tijdsregistratie die u helpen uw dag te plannen, inzicht te krijgen in waar uw uren naartoe gaan en uw focus te behouden.

6. Timely (het beste voor automatische tijdsregistratie op de achtergrond)

via Timely

Vergeet het starten en stoppen van timers; Timely draait stil op de achtergrond en registreert alles wat u doet. Deze freelance software voor tijdsregistratie onthoudt welke websites u bezoekt, welke applicaties u gebruikt en aan welke documenten u werkt.

Ik merkte dat ik de tijdlijn in mijn geheugen controleerde toen ik me niet meer kon herinneren wat ik drie uur geleden had gedaan. De AI-suggesties worden na verloop van tijd slimmer, omdat ze je patronen leren kennen en je werk automatisch categoriseren.

De beste functies van Timely

Schakel Privé-tijdfiltering in om persoonlijke browsegeschiedenis en activiteiten uit rapporten over werk uit te sluiten.

Krijg inzicht in uw concentratieniveau tijdens verschillende sessies met de Focus Score .

Vul invoer van tijdregistraties automatisch vooraf in met slimme suggesties die leren van uw gedrag.

Timely markeert nu periodes van ononderbroken concentratie, zodat u kunt zien wanneer u uw beste werk levert.

Memory AI analyseert uw historische patronen om uw toekomstige focustrends te voorspellen – ideaal voor het plannen van realistische werklasten.

Limieten van Timely

Constante achtergrondmonitoring voelt voor privacybewuste gebruikers als een inbreuk op hun privacy.

AI-categorisering vereist aanzienlijke trainingstijd om betrouwbaar te worden.

Timely ondersteunt geen ingebouwde salarisadministratie of facturering.

Beperkte functionaliteit wanneer u offline werkt of niet achter een computer zit

Tijdige prijsstelling

Gratis proefversie

Starter: $ 11/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 28/maand per gebruiker

Actuele beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 215 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Timely?

Een collega-freelancer op G2 deelde deze feedback:

Wat ik het leukste vind, is de automatische tijdsregistratie. Het registreert alles waar ik aan werk zonder dat ik handmatig timers hoef te starten of te stoppen. Als iemand met ADHD kan het een hele uitdaging zijn om te onthouden dat ik mijn tijd moet bijhouden, maar Timely doet dat voor mij, nauwkeurig en moeiteloos. Het heeft mijn productiviteit echt veranderd.

Wat ik het leukste vind, is de automatische tijdsregistratie. Het houdt alles bij waar ik aan werk zonder dat ik handmatig timers hoef te starten of te stoppen. Als iemand met ADHD kan het een hele uitdaging zijn om te onthouden dat ik mijn tijd moet bijhouden, maar Timely doet dat voor mij, nauwkeurig en moeiteloos. Het heeft mijn productiviteit echt veranderd.

7. Hubstaff (het beste voor het monitoren van teams op afstand)

via Hubstaff

Transparantie bij werken op afstand is cruciaal wanneer u verspreide teams aanstuurt. Hubstaff biedt hiervoor een oplossing door middel van activiteitsmonitoring en het maken van schermafbeeldingen. Ik heb hun GPS-tracking gebruikt voor veldwerk en klantbezoeken, en het werkt betrouwbaar.

Ik waardeerde ook hoe hun rapporten over de productiviteit mijn focus gedurende de dag analyseren.

De beste functies van Hubstaff

Houd het activiteitenniveau van uw team bij met Activity Rate -tracking, dat muisklikken en toetsenbordgebruik bijhoudt.

Krijg gedetailleerde app- en URL-monitoring om precies te zien welke applicaties en websites uw team gebruikt.

Betaal aannemers op basis van bijgehouden uren met automatische salarisadministratie via Hubstaff Talent.

Limieten van Hubstaff

Gebruikers melden aanzienlijk CPU- en batterijverbruik (bijv. oververhitting van Macs) na installatie van Hubstaff.

Waarschuwingen voor inactiviteit om de ~10 minuten kunnen legitiem werk ten onrechte als inactiviteit classificeren.

Elk werk zonder toetsaanslagen wordt ten onrechte geclassificeerd als niet-productieve werktijd.

Gebruikers vinden het moeilijk om timers te bewerken nadat ze zijn gestart, aantekeningen toe te voegen of tijdinvoer af te stemmen.

Prijzen van Hubstaff

Gratis proefversie

Starter: $7/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

Grow: $ 9/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

Team: $ 12/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

Enterprise: $ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Hubstaff-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 1440 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1570 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hubstaff?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Hubstaff biedt een naadloze manier om tijd bij te houden en de productiviteit van teams te monitoren. De mogelijkheid om periodieke schermafbeeldingen te maken, activiteitenniveaus bij te houden en te integreren met projectmanagementtools zoals Trello en Asana maakt het uiterst waardevol voor teams op afstand. […] Soms kan het bijhouden van activiteiten te opdringerig aanvoelen, vooral bij frequente schermafbeeldingen. De mobiele app heeft ook de neiging om af en toe te vertragen of te crashen, wat de productiviteit onderweg kan verstoren.

Hubstaff biedt een naadloze manier om tijd bij te houden en de productiviteit van teams te monitoren. De mogelijkheid om periodieke schermafbeeldingen te maken, activiteitenniveaus bij te houden en te integreren met projectmanagementtools zoals Trello en Asana maakt het uiterst waardevol voor teams op afstand. […] Soms kan het bijhouden van activiteiten te opdringerig aanvoelen, vooral bij frequente schermafbeeldingen. De mobiele app heeft ook de neiging om af en toe te vertragen of te crashen, wat de productiviteit onderweg kan verstoren.

💡 Pro-tip: Beoordeel na elke Taak hoe uitgeput of energiek u zich voelt op een schaal van 1 tot 5. Controleer dit vervolgens wekelijks aan de hand van het bedrag dat voor die Taak of client is betaald. U ziet dan duidelijk welke goedbetaalde klussen de moeite niet waard zijn en welke minder goedbetaalde klussen rust brengen (en mogelijkheden voor upselling bieden).

8. TopTracker (het beste voor integratie met freelanceplatforms)

via TopTracker

Werkt u via Upwork of Freelancer? TopTracker kan rechtstreeks met deze platforms worden geïntegreerd zonder de gebruikelijke compliance-problemen. Deze freelance tijdsregistratiesoftware met schermafbeeldingen verwerkt automatisch de platformvereisten, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over documentatienormen.

Hun desktopapplicatie blijft ook lichtgewicht en vertraagt uw computer niet.

De beste functies van TopTracker

Gebruik Smart Time Detection , dat herkent wanneer u actief aan het werk bent en pauzeert tijdens pauzes.

Krijg toegang tot de functie Werkdagboek , die elke 10 minuten schermafbeeldingen maakt met indicatoren voor het activiteitenniveau.

Schakel automatische app-detectie in, zodat de timer start wanneer u specifieke werkgerelateerde applicaties opent.

Limieten van TopTracker

Schermafbeelding-opname kan bij de meeste abonnementen niet worden uitgeschakeld.

Gebruikers melden ontbrekende integraties (bijv. geen directe ondersteuning voor Payoneer of QuickBooks Online, gebrek aan mogelijkheid om boekhoud- of productiviteitstools te synchroniseren).

Minder integraties van derden in vergelijking met algemene tools voor tijdsregistratie

Prijzen van TopTracker

Aangepaste prijzen

TopTracker-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TopTracker?

Hier is een eerste indruk uit een recensie van Capterra:

Ik ben consultant en werk voor verschillende bedrijven. Met deze tool kan ik heel eenvoudig de tijd bijhouden die ik aan elk van hen besteed. De tool controleert wanneer ik achter mijn computer zit (activiteit) en registreert de tijd. Ik kan van bedrijf (project) wisselen wanneer ik van Taak verander.

Ik ben consultant en werk voor verschillende bedrijven. Met deze tool kan ik heel eenvoudig de tijd bijhouden die ik aan elk van hen besteed. De tool controleert wanneer ik achter mijn computer zit (activiteit) en registreert de tijd. Ik kan van bedrijf (project) wisselen wanneer ik van Taak verandert.

9. Jibble (het beste voor mobiele tijdsregistratie)

via Jibble

Mobiele tijdsregistratie voelt meestal als een bijzaak. Jibble draait dit om en maakt mobiel de primaire ervaring.

Ik vind hun geofencing ongelooflijk handig; timers starten automatisch wanneer je bij de client-locatie aankomt. De beacon-technologie werkt binnenshuis, waar GPS meestal niet werkt. Offline tracking blijft werken zonder internetverbinding en synchroniseert alles later automatisch.

De beste functies van Jibble

Verifieer de identiteit van werknemers door middel van gezichtsscanning en herkenningstechnologie.

Klok werknemers automatisch in wanneer ze aangewezen werkruimtes betreden.

Verander tablets in gedeelde tijdklokken voor meerdere teamleden met de Kioskmodus.

Limieten van Jibble

Veel freelancers en kleine bedrijven vinden dat er geen gemakkelijk verbinding is met al hun platformen voor productiviteit of facturatie.

De basisrapportageopties zijn niet zo uitgebreid als die van gespecialiseerde software voor tijdsregistratie bij freelancers.

Gebruikers melden problemen met inloggen, vertraagde in- en uitklokken, bevroren schermen en incidentele problemen met synchroniseren tussen de mobiele app en de browser.

Prijzen van Jibble

Free

Premium: $ 4,99/maand per gebruiker

Ultimate: $ 9,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jibble

G2: 4,6/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 1470 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jibble?

Rechtstreeks uit een Reddit-recensie over deze software voor freelance tijdsregistratie:

Ik gebruik Jibble nu al een paar jaar en vind het de beste die er is. Zeer gebruiksvriendelijke interface, naadloos schakelen tussen browser en de app, verschillende activiteiten binnen hetzelfde account registreren en de gratis versie heeft zoveel opties. Natuurlijk heeft de premiumversie nog meer geweldige tools te bieden. Over het algemeen is ons team erg tevreden over Jibble (we hebben eerst een aantal andere programma's geprobeerd voordat we Jibble vonden, maar sindsdien hebben we niet meer verder hoeven zoeken!)

Ik gebruik Jibble nu al een paar jaar en vind het de beste die er is. Zeer gebruiksvriendelijke interface, naadloos schakelen tussen webbrowser en de app, verschillende activiteiten binnen hetzelfde account registreren en de gratis versie heeft zoveel opties. Natuurlijk heeft de premiumversie nog meer geweldige tools te bieden. Over het algemeen is ons team erg tevreden over Jibble (we hebben eerst een aantal andere programma's geprobeerd voordat we Jibble vonden, maar sindsdien hebben we niet meer verder hoeven zoeken!)

10. TimeCamp (het beste voor uitgebreide projectanalyses en geavanceerde rapportage)

via TimeCamp

Data-nerds, deze is voor jullie.

TimeCamp graaft diep in de winstgevendheid van projecten door middel van gedetailleerde kostenanalyses en het bijhouden van budgetten. De freelancersoftware voor tijdsregistratie maakt een verbinding tussen tijdgegevens en financiële statistieken en laat zien welke projecten geld opleveren en welke u alleen maar bezig houden.

Ik vind het monitoren van computeractiviteiten nuttig om inzicht te krijgen in mijn patronen van productiviteit gedurende de dag. Aangezien mijn factureringstarieven per project en client verschillen, vertrouwde ik op de gantt-grafieken om tijdlijnen van projecten te visualiseren naast mijn daadwerkelijke gegevens van tijdsregistratie.

De beste functies van TimeCamp

Maak factureerbare en niet-factureerbare tariefcategorieën met verschillende uurtarieven voor verschillende soorten werk.

Genereer winstgevendheidsrapporten die laten zien welke projecten en klanten financieel het meest succesvol zijn.

Schakel automatische tijdsregistratie in die detecteert wanneer u aan specifieke applicaties of websites werkt.

Ontvang direct een notificatie wanneer het aantal bijgehouden uren de limiet voor een project of client overschrijdt.

Analyseer de inkomsten en kosten voor alle clients om te bepalen waar uw tijd het meest waardevol is.

Limieten van TimeCamp

Het gratis abonnement heeft een limiet voor het aantal projecten en gebruikers dat u kunt beheren.

Geautomatiseerde tracking van trefwoorden of inactieve tijdsregistratie moet handmatig worden gecontroleerd en gecorrigeerd, omdat het gegevens verkeerd kan classificeren of weglaten.

Prijzen van TimeCamp

Free

Starter: $ 3,49/maand per gebruiker

Premium: $ 4,49/maand per gebruiker

Ultimate: $ 6,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TimeCamp

G2: 4,7/5 (345+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (595+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TimeCamp?

Deze G2-recensie trok mijn aandacht:

Ik gebruik TimeCamp al meer dan een jaar als individuele gebruiker. Ik ben freelancer en het is voor mij erg belangrijk om te weten hoeveel ik aan elk project heb besteed. TimeCamp is daarbij erg nuttig gebleken! Het heeft veel handige functies, zoals automatische projecttracker, taakwidget, wekelijkse urenregistratie en voortgangsrapporten. En het is heel gemakkelijk in gebruik. Ik heb het gewoon op mijn pc geïnstalleerd en het houdt elke dag mijn activiteiten bij.

Ik gebruik TimeCamp al meer dan een jaar als individuele gebruiker. Ik ben freelancer en het is voor mij erg belangrijk om te weten hoeveel ik aan elk project heb besteed. TimeCamp is daarbij erg nuttig gebleken! Het heeft veel handige functies, zoals automatische projecttracker, taakwidget, wekelijkse urenregistratie en rapporten over de voortgang. En het is heel gemakkelijk in gebruik. Ik heb het gewoon op mijn pc geïnstalleerd en het houdt elke dag mijn activiteiten bij.

11. Everhour (het beste voor integratie met projectmanagement)

via Everhour

Ik heb Everhour getest om de mogelijkheden voor tijdsregistratie en projectmanagement te evalueren. Everhour onderscheidt zich door de naadloze integratie met populaire platformen voor projectmanagement, waardoor gebruikers taken kunnen omzetten in traceerbare invoergegevens zonder dubbel werk.

Met de freelance tijdsregistratiesoftware werd het eenvoudig om tijdsinschattingen te vergelijken met daadwerkelijk gewerkte uren, budgetten te bewaken en facturen rechtstreeks vanuit projectgegevens te genereren.

De beste functies van Everhour

Volg de voortgang in realtime ten opzichte van projectramingen binnen mijn PM-tool met functies om het budget bij te houden.

Genereer rapporten waarin de geplande uren worden vergeleken met de daadwerkelijk aan taken bestede tijd.

Ontwerp klantportalen voor belanghebbenden om de voortgang van projecten en tijdsbestedingen te bekijken.

Limieten van Everhour

Vereist bestaande abonnementen op ondersteunde projectmanagementtools

Beperkte standalone functies bij gebruik los van geïntegreerde platforms

Het gratis abonnement beperkt het aantal projecten en integraties dat u kunt gebruiken.

Prijzen van Everhour

Free

Team: $10/maand

Beoordelingen en recensies van Everhour

G2: 4,7/5 (meer dan 175 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Everhour?

Dit maakte het verschil voor een Reddit-recensent:

Ik ben dol op de Everhour-integratie. Het is niet perfect, zoals de resourceplanner, en de capaciteitsplanning is niet geweldig. Maar het werkt uitstekend om mensen tijd op taakniveau te laten boeken, deze als factureerbaar of niet-factureerbaar te markeren en het integreert redelijk goed met QBO, met slechts één klein ongemak: het factuurnummer wordt niet overgenomen. De rapportage is ook redelijk goed, maar je kunt exporteren naar .csv en met de gegevens doen wat je wilt.

Ik ben dol op de Everhour-integratie. Het is niet perfect, zoals de resourceplanner, en de capaciteitsplanning is niet geweldig. Maar het werkt uitstekend om mensen tijd op taakniveau te laten boeken, deze als factureerbaar of niet-factureerbaar te markeren en het integreert redelijk goed met QBO, met slechts één klein ongemak: het factuurnummer wordt niet overgenomen. De rapportage is ook redelijk goed, maar je kunt exporteren naar .csv en met de gegevens doen wat je wilt.

12. TMetric (het beste voor gedetailleerde werkclassificatie)

via TMetric

Als organisatiefreak vond ik het leuk om de werkclassificatie van TMetric uit te proberen. Hiermee kun je projecten in gedetailleerde hiërarchieën ordenen met behulp van aangepaste tags en categorieën, waardoor complexe factureringsscenario's beter beheersbaar worden.

Naast de basisfuncties biedt de desktopwidget snelle toegang tot timerbediening en het wisselen tussen projecten, terwijl de browserextensie naadloos webgebaseerd werk bijhoudt.

De beste functies van TMetric

Pauzeertimers tijdens periodes van inactiviteit van de computer met Smart Idle Detection .

Download hun webstopwatch-extensie om te werken in Chrome-, Firefox- en Safari-browsers.

Genereer gedetailleerde urenregistraties met bijlagen, aantekeningen en schermafbeeldingen voor volledige documentatie.

Limieten van TMetric

Slechts één factureringstarief per account (of teamlid), wat beperkend kan zijn voor freelancers die klanten met verschillende prijsniveaus beheren.

Facturen kunnen niet visueel worden aangepast (geen logo of merkkleuren).

De tool houdt geen overuren bij en kan niet automatisch stoppen of lunchpauzes inplannen.

Rapporten zijn eenvoudige lijsten met beperkte visuele weergave; grafieken of periodevergelijkingen ontbreken.

Prijzen van TMetric

Gratis proefversie beschikbaar

Professioneel: $ 5/maand per gebruiker

Business: $7/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

TMetric-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TMetric?

Volgens een G2-recensie over deze software voor tijdsregistratie voor freelancers:

Ik vind deze tool geweldig om te weten hoeveel tijd ik aan elk van mijn clients besteed en hoe winstgevend ze zijn

Ik vind deze tool geweldig om te weten hoeveel tijd ik aan elk van mijn clients besteed en hoe winstgevend ze zijn

13. Fanurio (het beste voor facturering van professionele diensten)

via Fanurio

Deze freelance software voor tijdsregistratie verwerkt facturering op basis van een vast bedrag en voortgangsfacturering, wat ik vroeger handmatig deed. Mijn klanten kunnen de voortgang van projecten en de factureringsstatus bekijken via de klantportalen, waardoor ik minder e-mails met status ontvang.

De leercurve was echter steiler dan ik had verwacht. De onkostenregistratie wordt weliswaar goed bijgehouden, maar vereist meer handmatige invoer dan ik zou willen voor kleinere items. ​​​​​​​​​​​​​​​​

De beste functies van Fanurio

Pas applicatiegebaseerde timertriggers toe die automatisch beginnen met bijhouden wanneer u specifieke programma's opent.

Ontwerp professionele facturen met uw bedrijfslogo, huisstijl en aangepaste betalingsvoorwaarden.

Houd gedetailleerde uitgaven bij, inclusief kilometerberekeningen, materiaalkosten en kosten voor onderaannemers.

Limieten van Fanurio

Nieuwe gebruikers vinden het vaak moeilijk om de software in te stellen en te navigeren, omdat functies verborgen zijn in menu's.

Beperkte functies voor teamsamenwerking bij projecten met meerdere personen

De eenmalige licentie kan duur aanvoelen in vergelijking met moderne tools voor abonnementen.

Prijzen van Fanurio

Jaarlijks onderhoudsabonnement: $ 29/jaar

Jaarlijkse onderhoudsabonnement (extensie): $ 19/jaar

Fanurio-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fanurio?

Luister naar deze Capterra-recensent:

Ik ben niet bepaald een georganiseerd financieel persoon. Dit programma heeft mijn leven gered. En omdat het gekoppeld is aan Quickbooks, kan ik minder tijd besteden aan het beheren van facturering en incasso's en meer tijd besteden aan het genereren van cashflow.

Ik ben niet bepaald een georganiseerd financieel persoon. Dit programma heeft mijn leven gered. En omdat het gekoppeld is aan Quickbooks, kan ik minder tijd besteden aan het beheren van facturering en incasso's en meer tijd besteden aan het genereren van cashflow.

💡 Pro-tip: We verspillen vaak tijd aan het nemen van kleine beslissingen: Neem ik deze telefoontje aan? Moet ik het concept nu versturen? Moet ik dit in batches doen? Noteer het aantal beslissingen dat je tijdens een werkblok neemt en hoe lang elke beslissing duurt. Dat is je beslissingsbelasting. Ontwerp systemen om deze te verminderen.

14. RescueTime (het beste voor analyse van patronen van productiviteit)

via RescueTime

Toen ik de freelance tijdsregistratiesoftware van RescueTime testte, categoriseerde deze alles in werk dat betrekking heeft op productiviteit, neutraal werk en afleidend werk. De wekelijkse rapporten verrasten me door te laten zien waar mijn tijd daadwerkelijk naartoe gaat versus waar ik denk dat ik die besteed.

Ik kon ook doelen stellen om gefocust te blijven op belangrijke projecten, en de functie FocusTime blokkeert afleidende websites tijdens bepaalde werkperiodes. Het nadeel is dat het puur passieve bijhouden is: er is geen handmatige tijdsregistratie voor offline werk of facturering voor specifieke projecten.

De beste functies van RescueTime

Krijg toegang tot gedetailleerde rapporten over uw activiteiten die precies laten zien hoeveel tijd u aan verschillende applicaties en websites besteedt.

Stel dagelijkse doelen voor productiviteit en ontvang waarschuwingen wanneer u achterloopt op schema.

Ontvang wekelijkse samenvattende e-mails om uw patronen van productiviteit en prestaties te benadrukken.

Limieten van RescueTime

Rapporten en dashboards kunnen rommelig aanvoelen; gedetailleerde tijdlijnen kunnen meerdere pagina's beslaan en zijn moeilijk efficiënt te bekijken.

Geen ingebouwde facturerings- of clientfactureringsfunctie

Prijzen van RescueTime

Free

Solo: $9/maand

Solo+: $ 15/maand

Team: $12/maand per gebruiker

Team+: $ 18 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van RescueTime

G2: 4,2/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over RescueTime?

Hier is de mening van een Reddit-gebruiker:

Ik ben helemaal nieuw bij Rescue Time, maar ik heb me net aangemeld voor hun proefversie van twee weken op basis van de functie voor urenregistratie, die eenvoudig en perfect lijkt voor een freelancer zoals ik. Sommige functies lijken nog niet gedocumenteerd te zijn, maar het ziet er veelbelovend uit.

Ik ben helemaal nieuw bij Rescue Time, maar ik heb me net aangemeld voor hun proefversie van twee weken op basis van de Urenregistratie-functie, die eenvoudig en perfect lijkt voor een freelancer zoals ik. Sommige functies lijken nog niet gedocumenteerd te zijn, maar het ziet er veelbelovend uit.

15. Memtime (het beste voor automatische reconstructie van activiteiten)

via Memtime

Memtime gaat verder dan de meeste tools op het gebied van automatische tijdsregistratie en registreert elke document-, programma- en browseractiviteit zonder uw werkstroom te onderbreken. De tool werkt volledig stil en registreert elk programma, document en elke website die u gedurende de dag gebruikt.

Ik vond hun privacygerichte aanpak geruststellend, omdat alle gegevens op uw lokale computer blijven staan. Nog beter? Projecttoewijzingen gebeuren met terugwerkende kracht, zodat u uw werkstroom nooit hoeft te onderbreken om timers te beheren.

De beste functies van Memtime

Bekijk uw volledige tijdlijn om alle documenten, applicaties en websites te zien die u hebt geopend.

Categoriseer werk van dagen of weken geleden met behulp van retroactieve tijdtoewijzing in uw tijdlijn.

Vind snel specifieke werksessies of projectactiviteiten met slimme zoekfunctie.

Limieten van Memtime

Het aanpassen van dashboards en rapporten is beperkt; exportopties zijn alleen standaard CSV en er is geen integratie met salarisadministratie of facturering.

Leercurve voor effectieve retroactieve tijdtoewijzing en projectcategorisatie

Prijzen van Memtime

Gratis proefversie

Basis: $ 18/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd)

Connect: $ 26/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd)

Premium: $35/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Memtime-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (185+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Memtime?

Dit is wat een G2-recensie zei over deze software voor tijdsregistratie voor freelancers:

Ik waardeer hoe Memtime mijn tijdsregistratieproces als freelancer stroomlijnt. De geautomatiseerde registratiefuncties verminderen de handmatige invoer aanzienlijk, waardoor ik elke week veel tijd bespaar. Dankzij de intuïtieve interface kon ik gemakkelijk aan de slag zonder uitgebreide training. Ik waardeer vooral de duidelijke rapportagefuncties die me inzicht geven in hoe ik mijn werkuren besteed, waardoor ik kan zien op welke gebieden ik mijn efficiëntie kan verbeteren en mijn tijd beter over verschillende projecten kan verdelen.

Ik waardeer hoe Memtime mijn tijdsregistratieproces als freelancer stroomlijnt. De geautomatiseerde registratiefuncties verminderen de handmatige invoer aanzienlijk, waardoor ik elke week veel tijd bespaar. Dankzij de intuïtieve interface kon ik gemakkelijk aan de slag zonder uitgebreide training. Ik waardeer vooral de duidelijke rapportagefuncties die me inzicht geven in hoe ik mijn werkuren besteed, waardoor ik kan zien op welke gebieden ik mijn efficiëntie kan verbeteren en mijn tijd beter over verschillende projecten kan verdelen.

Mijn uren? Geregeld, dankzij ClickUp.

Ik heb genoeg tools voor tijdsregistratie geprobeerd om te weten wat werkt en wat tijdverspilling is. Ik heb geen behoefte aan nog een app die uren bijhoudt en me laat raden wat ik vervolgens nog moet doen.

ClickUp geeft me een duidelijk overzicht van mijn werk. Ik kan uren binnen taken bijhouden, live schattingen bekijken en dashboards bekijken die laten zien wat factureerbaar is, wat achterstallig is en waar mijn tijd naartoe gaat. Het helpt me om beter te plannen, mijn werk nauwkeurig te prijzen en te begrijpen hoe ik mijn tijd besteed aan klanten en projecten.

Andere tools hielpen me bij het bijhouden. ClickUp helpt me bij het verbeteren. Dat is waar ik om geef: het opbouwen van een freelance werkstroom die duidelijk, doelgericht en schaalbaar is.

Als je serieus bent over het beheren van je tijd, begin dan met ClickUp. ✅