10 Beste apps voor productiviteit voor freelancers in 2024

Als freelancer ben je flexibel in je werk, maar je hebt ook je zorgen over het managen van meerdere deadlines, het bijhouden van veel projecten tegelijk en het vinden van een beetje tijd voor jezelf.

Apps voor productiviteitsbeheer kunnen een uitstekende investering zijn. Ze helpen je om je doelen op het gebied van productiviteit door verschillende kleine of alledaagse taken te automatiseren, waardoor je een burn-out kunt voorkomen.

Of je nu net begint of een doorgewinterde professional bent, de juiste productiviteitstools kunnen het verschil maken.

Maar welke moet je kiezen? Dit artikel helpt je de juiste app voor productiviteit te vinden om je manier van freelancen voorgoed te veranderen. 🧑‍💻

**Wat moet je zoeken in productiviteit apps voor freelancers?

Projectmanagement tools kunnen je helpen je werk beter te beheren en je leven te vereenvoudigen. Het vinden van de perfecte hulpmiddel voor productiviteit kan verwarrend zijn. 😣

Om uw besluitvormingsproces te vereenvoudigen, moet u deze essentiële elementen in overweging nemen wanneer u op zoek bent naar een echt transformatief hulpmiddel:

Tijdregistratie: Uw tool moet een tijdregistratiemogelijkheid hebben om het werk te plannen, schema's op te stellen en facturen op basis van werk per uur te vereenvoudigen

Uw tool moet een tijdregistratiemogelijkheid hebben om het werk te plannen, schema's op te stellen en facturen op basis van werk per uur te vereenvoudigen Compatibiliteit: Controleer de compatibiliteit met belangrijke apps, zoals Microsoft Word, Google Documenten, enz. die belangrijk zijn voor uw bedrijf

Controleer de compatibiliteit met belangrijke apps, zoals Microsoft Word, Google Documenten, enz. die belangrijk zijn voor uw bedrijf Vorderingen: Zorg ervoor dat uw productiviteit app is uitgerust met essentiëlesoftware voor projectmanagement waarmee u de voortgang van uw projecten kunt bijhouden

Zorg ervoor dat uw productiviteit app is uitgerust met essentiëlesoftware voor projectmanagement waarmee u de voortgang van uw projecten kunt bijhouden Mobiele toegankelijkheid: Kies bij voorkeur een productiviteit app met een handige mobiele versie, zodat u er ook onderweg toegang toe hebt

Kies bij voorkeur een productiviteit app met een handige mobiele versie, zodat u er ook onderweg toegang toe hebt Kostenoverweging: Zorg er ten slotte voor dat de kosten voor het gebruik en het onderhoud van de applicatie opwegen tegen de voordelen die het je biedt

Rekening houdend met deze factoren en freelancen hacks kun je de beste app voor productiviteit kiezen die geschikt is voor jouw behoeften.

De 10 beste apps voor productiviteit die Freelancers in 2024 kunnen gebruiken

Hier zijn de top 10 projectmanagement apps voor freelancers die alle andere overtreffen met hun unieke productiviteit hacks .

Hieronder vind je hun onderscheidende functies, prijsmodellen en beoordelingen. 👇

1. ClickUp

ClickUp is een veelzijdig platform dat freelance projectmanagement verbetert met aanpasbare weergaven zoals Kanban-borden, kalenders en Gantt grafieken met de hulp van 15+ ClickUp weergaven .

Taken, documenten, doelen en communicatie worden samengevoegd in één interface, waardoor er drastisch minder apps nodig zijn en de werkstroom wordt gestroomlijnd.

ClickUp heeft ingebouwde functies voor tijdsregistratie en uitgebreide rapportage voor het bewaken van productiviteit en projecturen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup-organisation-1.png ClickUp Organisatie /%img/

De alles-in-één-benadering van ClickUp helpt u verschillende projecten te beheren, zodat u ze naadloos kunt organiseren en beheren

Met ClickUp kunt u ook uw pijplijn beheren, aangepaste dashboards maken en medewerkers aan uw werkruimte toevoegen zodat u beter kunt multitasken.

Handige tools zoals Weergave kalender vereenvoudig het beheer van deadlines met de functie slepen-en-neerzetten. ClickUp Brein verhoogt de productiviteit door te helpen bij het genereren van ideeën en het beheren van Taken.

Gebruik ClickUp Brain om informatie op te halen en aantekeningen te maken en te bewerken

💡 Pro tip: Maak gebruik van ClickUp's sjablonen voor Freelancers en ClickUp's werk te doen sjablonen voor onmiddellijke hulp bij contracten, facturering, grafisch ontwerp, taakprioritering, projectorganisatie en het visueel bijhouden van de voortgang met behulp van Kanban-borden of Gantt grafieken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-106.png ClickUp's sjabloon Nog te doen is ontworpen om u te helpen al uw werk bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&\_gl=1*19m4sko*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ.mjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met ClickUp's sjabloon Nog te doen:

Taken gemakkelijk prioriteren op belangrijkheid, inspanning of urgentie

Projecten organiseren in overzichtelijke lijsten met subtaken en deadlines

Houd een oogje op de voortgang met handige Kanban-borden of Gantt grafieken

Of je nu alleen werkt of in een groot team, dit sjabloon is jouw ticket om georganiseerd te blijven en productiviteit te verhogen.

De beste functies van ClickUp:

ClickUp Taken: Volg eenvoudig de voortgang van elke Taak om te zorgen voor tijdige voltooiing en team afstemming metClickUp-taak *ClickUp Docs: Werk in realtime samen aan documenten in de cloud voor bedrijfs- en projectgegevens met behulp vanClickUp Documenten *ClickUp Doelen: Effectief bijhouden van zakelijke doelen en prestaties

Volg eenvoudig de voortgang van elke Taak om te zorgen voor tijdige voltooiing en team afstemming metClickUp-taak *ClickUp Docs: Werk in realtime samen aan documenten in de cloud voor bedrijfs- en projectgegevens met behulp vanClickUp Documenten *ClickUp Doelen: Effectief bijhouden van zakelijke doelen en prestaties ClickUp Mindmaps: Ontwikkel en visualiseer ideeën met aangepaste of op Taken gebaseerde mindmaps

Ontwikkel en visualiseer ideeën met aangepaste of op Taken gebaseerde mindmaps Prioriteiten: Categoriseer taken op urgentie om u te helpen u te concentreren op de juiste dingen

Categoriseer taken op urgentie om u te helpen u te concentreren op de juiste dingen Mobiele apps: Overal Taken en aantekeningen beheren met iOS- en Android-apps

Overal Taken en aantekeningen beheren met iOS- en Android-apps ClickUp Brain: Taken automatiseren, aantekeningen samenvatten en herinneringen instellen met behulp van ClickUp AI

ClickUp limieten:

Hoewel ClickUp een leercurve heeft, zorgt de tijd die u besteedt aan het begrijpen van de functies voor een soepelere en efficiëntere werkstroom op de lange termijn

Prijzen voor ClickUp:

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/member/maand

$7/member/maand Business: $12/lid/maand

$12/lid/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Google bijhouden

Via Google bijhouden Google Keep is perfect voor persoonlijke productiviteit en stroomlijnt uw creatieve proces door u in staat te stellen onderweg gedachten, afbeeldingen en audio vast te leggen.

Het centraliseert al uw ideeën en taken op één toegankelijke locatie en synchroniseert tussen apparaten om ervoor te zorgen dat u nooit essentiële inzichten verliest of taken vergeet.

Het biedt herinneringen op basis van tijd om je prioriteiten op schema te houden. Met het intuïtieve filtersysteem kun je snel specifieke aantekeningen vinden op kleur codes, afbeeldingen of herinneringen, waardoor je beter in staat bent om freelance projecten efficiënt te organiseren en uit te voeren.

De beste functies van Google Keep:

Onderweg aantekeningen openen, maken en bewerken vanaf je computer, telefoon of tablet, zelfs zonder internetverbinding

Geniet van realtime samenwerking terwijl de to-dos worden afgevinkt zodat iedereen ze kan zien

Aantekeningen filteren op kleur, geluid en afbeeldingen om Taken snel te sorteren

Blijf trouw aan uwwerkethiek enproductiviteits abonnement met op tijd gebaseerde herinneringen

Naadloze integratie met andere Google-diensten zoals Google Documenten, Sheets en Slides voor een uniforme productiviteitssuite

Gebruik spraaknotities om onderweg snel aantekeningen te maken of herinneringen op te halen

Belangrijke aantekeningen bovenaan vastmaken voor eenvoudige toegang

Gebruik locatie-gebaseerde herinneringen voor taken die Nog te doen zijn op specifieke plaatsen

Google Keep limieten:

Beperkte opmaakopties voor het structureren van gedetailleerde aantekeningen

Basis organisatie van aantekeningen zonder hiërarchische mappen of notitieblokken

Functies kunnen te eenvoudig zijn voor krachtige gebruikers die op zoek zijn naar uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement

Google Keep prijzen:

Gratis: Voor altijd

Google Keep beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

3. Revolancer

Via Revolancer Revolancer (wordt momenteel bijgewerkt) is een platform dat expliciet is ontworpen voor freelancers om verbinding te maken, samen te werken en hun clientèle uit te breiden. Het biedt de mogelijkheid om topprestaties te ontdekken die aansluiten bij je vaardigheden en ervaring.

Dankzij het unieke uitwisselingsmodel van het platform kunnen freelancers onderling Taken uitbesteden en zo een samenwerkingsgemeenschap creëren.

Dit systeem verbetert de efficiëntie van de werkstroom en helpt bij het opbouwen van een netwerk van betrouwbare professionals, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor freelancers die hun bedrijf willen laten groeien en hun diensten willen diversifiëren.

De beste functies van Revolancer:

Vind nieuw werk en ontmoet andere freelancers op deze marktplaats

Diensten uitwisselen om samenwerking met andere freelancers mogelijk te maken

Krijg toegang tot mogelijkheden om portfolio's op te bouwen binnen het platform

Aanpasbare profielen om je werk te laten zien en potentiële clients aan te trekken

Geavanceerde zoekfilters om snel projecten te vinden die bij jouw vaardigheden passen

Community forums voor het delen van tips, advies en netwerken met collega's

Revolanecer limiet:

Er is geen mogelijkheid om een sjabloonvoorstel te maken om naar potentiële clients te sturen

De gebruikersinterface en -ervaring kan variëren, sommigen vinden het minder intuïtief

Beoordelings- en beoordelingssystemen zijn nog in ontwikkeling, wat het vertrouwen van nieuwe gebruikers kan beïnvloeden

Revolancer prijzen:

Gratis: Voor altijd

Revolancer beoordeling:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

4. Grammatica

Via Grammarly Grammarly is een gerenommeerd hulpmiddel om finesse toe te voegen aan elk woord dat u schrijft. Of u nu werkt aan een kritisch project of regelmatig communiceert met uw clients, Grammarly helpt u elke keer foutloos en nauwkeurig werk te produceren.

Met tonaliteits- en AI-suggesties in Grammarly zorgt de tool ervoor dat je niet vastloopt, onjuist bent of te weinig vertrouwen hebt in je schrijven. Je kunt Grammarly ook integreren met Gmail, Microsoft Word en Google Documenten.

Grammarly beste functies:

Geniet van foutloos schrijven met realtime correcties

Verbeter duidelijkheid en toon in communicatie met zinsherformulering en toonbegeleiding

Werkt met Gmail, Microsoft Word en Google Documenten

Zorg voor een uniforme merkstem met de Enterprise module

Grammaticale limieten:

Grammarly begrijpt soms de bedoeling van de schrijver niet en geeft irrelevante suggesties

De gebruikers moeten alle fouten handmatig veranderen

Grammarly prijzen:

Free: Forever

Forever Premium: $30/maand

$30/maand Business: $25/maand

Grammaticale beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (7.000+ beoordelingen)

5. Todoist

Via Todoist Todoist organiseert werkstromen met gestructureerde takenlijsten en automatische sortering van taken, wat de duidelijkheid en productiviteit ten goede komt. Het ondersteunt veilige samenwerking en biedt een extensie voor de browser om koppelingen toe te voegen of projecten te beheren.

De functie Client pipeline helpt ook bij het prioriteren van taken, waardoor Todoist ideaal is voor eenvoudig en complex Taakbeheer.

Dit is een software voor taakbeheer waarop u kunt vertrouwen, ongeacht hoe eenvoudig of complex uw taken zijn.

De beste functies van Todoist:

Taken eenvoudig aanmaken, organiseren en prioriteren

Taken groeperen in projecten voor beter overzicht

Taken opdelen in kleinere, beheersbare stukken en afhankelijkheid instellen

Stel herinneringen in voor deadlines en ontvang notificaties om op schema te blijven

Taken plannen om op regelmatige tijdstippen te herhalen

Taken en projecten delen met anderen om samen te werken

Verbind Todoist met andere apps zoals Google Agenda, Slack en meer

Personaliseer je ervaring met thema's, filters en labels

De beperkingen van Todoist:

Sommige gebruikers vinden de interface overweldigend door de vele opties

Gebrek aan diepgaande tutorials voor nieuwe gebruikers

Aanpassingen en geavanceerde functies vereisen een leercurve

Geen ingebouwde tijdsregistratie voor taken of projecten

Prijzen voor Todoist:

Beginner: Free

Free Pro: $5/maand

$5/maand Business: $8/member/maand

Beoordeling en beoordelingen Todoist:

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Harvest

Via Harvest Harvest biedt een allesomvattende oplossing voor al uw taken als freelancer, van het beheren van financiën tot het afhandelen van projecten met een intuïtieve interface.

Het vereenvoudigt tijdsregistratie voor taken en biedt rapportage en analyse voor inzicht in werkuren en project goedkeuringen. De uitgebreide functies voor facturering stroomlijnen ook het betalingsproces.

Tot slot kun je Harvest integreren met meer dan 50 tools zoals Asana, Trello, Slack, Stripe, enz. Deze functies maken van Harvest de meest gekozen software voor freelancers in verschillende sectoren.

De beste functies van Harvest:

Blijf de targets voor met een functie voor bijhouden

Verzamel gedetailleerde rapportages en analyses om waardevolle inzichten te krijgen in uw werk

Geniet van naadloze facturering en betalingen voor een snel en probleemloos factureringsproces met PayPal, Stripe en QuickBooks integraties

Maak werkstroom gemakkelijker met 50+ naadloze integraties

Harvest limieten:

De tijdsregistratie functie is robuust, maar kan een leercurve vereisen voor nieuwe gebruikers om de mogelijkheden volledig te benutten

Integratie met andere tools is beschikbaar, maar omvat mogelijk niet alle toepassingen die nodig zijn voor de workflows van sommige gebruikers

Prijzen voor Harvest:

Harvest: Free

Free Harvest Pro: $10.80 lid/maand bij jaarlijkse facturering (30 dagen gratis proefversie)

Beoordeling en beoordelingen:

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

7. Bonsai

Via Bonsai Bonsai verpakt client-, project- en financieel beheer in één krachtige toepassing voor projectmanagement.

Het biedt een bereik aan functies, waaronder voorstellen, contracten, planning, tijdsregistratie, facturatie, rapportage, enz.

Je kunt nu projecten op tijd afleveren en het budget bewaken. Er zijn ook sjablonen voor Freelancers beschikbaar om je te helpen bij het opstarten van je projectorganisatie zonder tijd te verspillen.

Bonsai beste functies:

Krijg toegang tot robuuste tijdsregistratie met timesheets geïntegreerd met een visuele projectmanagement tool

Maak gebruiksvriendelijke voorstellen om projecten binnen te halen met aangepaste pakketten en presentatie van vaardigheden

Laat clients weten wat uw gratis en drukke tijden zijn met een geïntegreerde functie voor planning

Verzamel klantinformatie met aangepaste formulieren voor klanten en centraliseer de informatie

Beperkingen:

Relevant voor individuele werknemers en niet voor het toewijzen van taken in teams en bedrijven

Beperkte functies van de mobiele applicatie

Prijzen van Bonsai:

Starter: $21/maand

$21/maand Professioneel: $32/maand

$32/maand Business: $66/maand

Bonsai beoordeling en recensies:

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

8. Calendly

Via Calendly Calendly verbetert de planning met geautomatiseerde functies, aangepaste herinneringen en follow-up workflows om het sluiten van deals te stimuleren.

Het integreert met belangrijke platforms zoals Microsoft Teams en Salesforce, waardoor de transparantie wordt verbeterd door het delen van real-time beschikbaarheid.

Gebruikers rapporteren een stijging van 26% in website boekingen en een opmerkelijke stijging van 360% in partnergesprekken, waardoor Calendly een waardevol hulpmiddel is om een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

De beste functies van Calendly:

Plan vergaderingen gemakkelijk via verschillende kanalen en elimineer heen-en-weer e-mails

Integreer Calendly gemakkelijk met tal van toepassingen zoals Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, enz

Automatiseer tijdrovende taken zoals het versturen van e-mails met herinneringen en follow-ups

Verzamel betalingen gemakkelijk met snelle Stripe en PayPal integraties

De beperkingen van Calendly:

Het is niet mogelijk om het thema van een merk aan te passen of logo's toe te voegen aan planningsinterfaces

Beperkte integratiemogelijkheden met sommige CRM en projectmanagement tools

Geen ingebouwde video conferencing; is afhankelijk van integraties met derden

Prijzen voor Calendly:

Free: Forever

Forever Standaard: $10/lid/maand

$10/lid/maand Teams: $16/member/maand

$16/member/maand Enterprise: Begint bij $15k/jaar

Calendly beoordeling en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

9. Notion

Via Notion Notion is een AI-werkruimte die je helpt gedachten om te zetten in acties door middel van schrijven, abonnementen en organiseren.

Het werkt goed met Documenten, Wiki's, Projecten en Kalenders om kosten te besparen en alle functies te integreren die nodig zijn voor je freelance bedrijf.

Het ondersteunt verschillende activiteiten, waaronder engineering en marketing, en biedt sjablonen voor aantekeningen van vergaderingen, productdraaiboeken en meer, waardoor planning aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

De beste functies van Notion:

Filter, sorteer en visualiseer de Taken zoals u wilt met verschillende weergaven

Maak aangepaste labels, labels en eigenaars om iedereen op de hoogte te houden van de Taken

Maak werken gemakkelijk met een drag-and-drop functie om items te organiseren

Beperkingen van beweging:

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prestaties kunnen achterblijven bij grotere databases of complexe installaties

Beperkte offline mogelijkheden in vergelijking met concurrenten

Inheemse integratieopties zijn beperkt, waardoor workarounds of externe tools nodig zijn

Prijzen voor Notion:

Free: Forever

Forever Plus: Jaarlijks gefactureerd $8/member/maand

Jaarlijks gefactureerd $8/member/maand Business: Jaarlijks gefactureerd $15/lid/maand

Jaarlijks gefactureerd $15/lid/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordeling en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Loom

Via Loom Loom is een gerenommeerd hulpmiddel voor het verzenden van AI-gestuurde video's en helpt je bij het hosten van asynchrone vergaderingen te houden met je clients.

Loom is ideaal voor freelancers in verschillende tijdzones en maakt opvallende communicatie mogelijk via eenvoudig op te nemen en te delen videoberichten.

Het biedt mogelijkheden voor bewerking van video en integreert met tools zoals Google Werkruimte en Slack, waardoor naadloze insluiting en verbeterde samenwerking mogelijk zijn.

De beste functies van Loom:

Samenwerken met clients, teams en aannemers via video's

Houd al uw gegevens veilig met veiligheid op ondernemingsniveau

Snel en eenvoudig schermen opnemen voor tutorials, presentaties en feedback

Direct delen met een koppeling, zodat u geen grote bestanden hoeft over te zetten

Tekenen en markeren op het scherm tijdens opnames om sleutelpunten te benadrukken

Limieten voor de ruimte:

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de video en het geluid niet altijd synchroon lopen

Geen offline modus, waardoor een internetverbinding nodig is voor gebruik

De gebruikersinterface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Geen live streaming functie voor real-time delen

Prijzen voor Loom:

Starters: Gratis

Gratis Business: $12.50/creator/maand (jaarlijks gefactureerd)

$12.50/creator/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordeling en beoordelingen:

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Verbeteren van efficiëntie met productiviteit apps

Als freelancer moet je aandacht besteden aan veel aspecten van het werk, zoals het goed managen van je werk en je clients, het bijhouden van de voortgang van projecten en ervoor zorgen dat je je doelen bereikt.

Deze applicaties richten zich op verschillende aspecten van je leven en werk. Ze zorgen ervoor dat het beheer eenvoudiger en sneller wordt met productiviteit en AI-tools voor freelancers .

Je kunt je alleen op je vaardigheden richten terwijl deze toepassingen secundaire Taken afhandelen en je helpen georganiseerd en productief te blijven. Vergelijk de prijsmodellen, functies, betrouwbaarheid en compatibiliteit van deze toepassingen om de meest geschikte voor jou te kiezen.

ClickUp is een toepassing met alle functies die je nodig hebt op één plek. Het helpt je om de juiste doelen te stellen en te bereiken en zorgt er tegelijkertijd voor dat je op schema blijft met al je taken. Aanmelden voor ClickUp en zeg onmiddellijk vaarwel tegen het gedoe van het beheren van freelance werk.