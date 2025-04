Top 11 Tijdregistratie software met schermafbeeldingen in 2025

Werken op afstand brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee - gefocust blijven, iedereen op één lijn houden en ervoor zorgen dat het werk vooruitgaat zonder de gebruikelijke persoonlijke check-ins.

Hoe kun je je team ondersteunen om productief en betrokken te blijven, waar ze ook zijn?

Dat is waar software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen handig is. Deze tools maken willekeurig schermafbeeldingen van het computerscherm van de gebruiker, volgen muisbewegingen en leveren visueel bewijs van het werk - teams verantwoordelijk houden zonder micromanagement.

wist u dat? 75% van de Amerikaanse bedrijven geld verliest aan tijddiefstal, gemiddeld vier uur per week. Dat is een jaarlijks loonverlies van 7%, dat vaak onopgemerkt blijft.

Wat moet je zoeken in software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen?

🎯 Feitencheck: De markt voor software voor tijdsregistratie groeit explosief: van $5,23 miljard in 2023 naar $12,3 miljard in 2030. Waarom? Omdat bedrijven slimmere tijdsregistratie, precieze factureerbare uren en realtime inzichten nodig hebben - zonder giswerk.

Maar software voor tijdsregistratie heeft niet altijd hetzelfde effect!

Dit is wat de beste software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen onderscheidt van de rest:

Schermopnamebewaking: Selecteer een stopwatch met willekeurige, geplande of handmatige functies voor schermafbeelding. Pas instellingen aan om schermafbeeldingen te vervagen of gevoelige afbeeldingen te verwijderen, zodat verantwoording en privacy in balans zijn

Rapportage en analyses: Zorg ervoor dat je gedetailleerde tijdrapporten krijgt met productiviteitsgegevens en tijdlijnen van projecten. De beste tools gebruiken heatmaps, prestatiescores en wekelijkse samenvattingen om patronen te identificeren en werkstromen te optimaliseren

Gegevensbeveiliging: Ze beschermen gevoelige gegevens met GDPR-conforme veiligheid en aanpasbare privacycontroles. Zorg ervoor dat de tool de zichtbaarheid van schermafbeeldingen beperkt en versleutelt de opslagruimte van gegevens voor ethische controle van werknemers

Nauwkeurig bijhouden: De beste apps voor tijdsregistratie registreren factureerbare uren en app-gebruik met precisie. De juiste tool detecteert automatisch inactiviteit, markeert overmatig wisselen tussen tabbladen en markeert niet-werkgerelateerde activiteiten

Naadloze integratie: Automatiseer projectmanagement, personeelsbeheer en facturatie met een tool die bij uw workflow past. Gebruik invoer met bijgehouden gegevens om HR-beleid te verfijnen, salarisadministratie te vereenvoudigen en nauwkeurige facturering te garanderen

Gebruiksvriendelijk ontwerp: Kies een tool die je team echt zal gebruiken. Zoek naar timers met één klik, een intuïtief dashboard en automatische categorisatie van activiteiten voor moeiteloze tijdsregistratie met schermafbeeldingen

De 11 beste software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen

Als het aankomt op het verhogen van productiviteit en verantwoordelijkheid, is software voor tijdsregistratie met schermafbeelding een echte spelbreker.

Hier zijn 11 software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen die verloren uren omzetten in bewijs, productiviteit en voortgang:

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid Taakbeheer met tijdsregistratie)

Begin met tijdsregistratie in ClickUp Volg elke seconde en verkrijg realtime inzichten, allemaal binnen één weergave van taken met ClickUp-taak

Tijdregistratie zou niet geïsoleerd moeten bestaan. Wat als je tool naadloos verbinding maakt tussen tijd, taken en teamworkflows? ClickUp, de alles-app voor werk, doet precies dat.

Het combineert tijdsregistratie met projectmanagement, projectmanagement en samenwerking, zodat elke bijgehouden seconde terug te koppelen is aan het echte werk.

Zet bijgehouden uren om in bruikbare inzichten met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten

Gebruik ClickUp-taak om onmiddellijk taken aan te maken en deze binnen enkele seconden toe te wijzen aan externe teams of individuen. Zodra de taken zijn aangemaakt, kunt u met ClickUp-taakregistratie uren registreren, tijdsinschattingen instellen, factureerbaar werk bijhouden en rapporten genereren - alles op één plek.

Het beste deel? ClickUp's oplossingen voor tijdbeheer zijn uitzonderlijk flexibel en nauwkeurig:

Voeg aantekeningen toe aan invoer voor meer transparantie en context

Gebruik labels om bijgehouden tijd te categoriseren op client, project of taakfase, zodat het gemakkelijker wordt om werk te organiseren en productiviteitspatronen te analyseren

Sorteer en filter taken snel op basis van bijgehouden uren, projecten of leden van het team om inefficiënties te identificeren

Zo krijg je een voltooide weergave van de totale tijd die je aan Taken en Subtaken hebt besteed, terwijl handmatige bewerkingen de nauwkeurigheid van de salarisadministratie en rapporten garanderen.

Een voorsprong nodig? Gebruik ClickUp's uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen om het bijhouden te vereenvoudigen en uw werkstroom georganiseerd te houden.

Ontvang gratis sjabloon Registreer tijd, houd taken bij en genereer moeiteloos gedetailleerde rapporten met het sjabloon voor tijdsregistratie van ClickUp Consultant

Consultants houden niet alleen uren bij - ze houden ook waarde bij. Het beheren van meerdere klanten, het bijhouden van vergaderingen en het garanderen van een nauwkeurige facturering vereisen een gestructureerde aanpak van tijdsregistratie.

Het ClickUp Consultant Tijdregistratie sjabloon vereenvoudigt het proces door het organiseren van tijdsregistraties, het bijhouden van werkschema's en het verstrekken van duidelijke uitsplitsingen van betalingen. U krijgt een volledige weergave van uw bestede tijd door uren in realtime te loggen of invoer handmatig toe te voegen.

Hier lees je waarom je van dit sjabloon zult houden:

Krijg een weergave op hoog niveau van de bestede tijd per client, project of taak

Gebruik aangepaste velden om kosten te berekenen, betalingen bij te houden en nauwkeurige facturering te garanderen, zonder gedoe

Genereer nauwkeurige urenstaten, exporteer ze in seconden en deel rapportages met clients of teams

🎯 Ideaal voor: Consultants, freelancers en dienstverlenende bedrijven die hun factureerbare tijd willen bijhouden, hun facturatie willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verbeteren

ClickUp beste functies

Log uren vanaf elke locatie met de gratis ClickUp extensie voor Chrome voor desktop, mobiel en web

Integreer ClickUp met toonaangevende apps voor tijdsregistratie om workflows te consolideren en gegevenssilo's te elimineren

Voltooi zichtbaarheid met geautomatiseerde urenregistratie - uren bijhouden per dag, week of elk aangepast datumbereik

Exporteer tijdgegevens voor salarisadministratie, facturatie of facturering aan clients in CSV, PDF of Google Spreadsheets

Start en stop timers direct binnen Taken, log uren handmatig of automatiseer invoer van werk met ClickUp-taak Automatisering

ClickUp beperkingen

Met zo veel functies hebben nieuwe gebruikers misschien tijd nodig om ClickUp te leren kennen en volledig te gebruiken

Het biedt geen ingebouwde bewaking van schermafbeeldingen

ClickUp prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

ClickUp is een uitzonderlijk uitgebreide tool voor projectmanagement waarmee we ons team kunnen organiseren, efficiënt kunnen samenwerken en taken kunnen automatiseren in één omgeving. Het biedt Kanban-borden, Gantt grafieken, samenwerkingsdocumenten, codeloze automatiseringen en functies voor tijdsregistratie.

ClickUp is een uitzonderlijk uitgebreide tool voor projectmanagement waarmee we ons team kunnen organiseren, efficiënt kunnen samenwerken en taken kunnen automatiseren in één omgeving. Het biedt Kanban-borden, Gantt grafieken, samenwerkingsdocumenten, codeloze automatiseringen en functies voor tijdsregistratie.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt persoonlijke tijdmanagementstrategieën. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering in de weg kan staan. ClickUp AI's functies voor planning en tijdsregistratie kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in gegevensgestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor Taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u echt werkt!

2. Time Doctor (het beste voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers)

via Time Doctor

Het managen van medewerkers op kantoor en op afstand zou geen eindeloze check-ins of vervelende gesprekken over productiviteit moeten betekenen. Time Doctor biedt realtime inzicht in hoe werk gedaan wordt - waar je team ook is.

Het houdt actieve werkuren bij en legt willekeurige schermafbeeldingen vast om de voortgang te controleren. Geautomatiseerde rapportages onthullen trends in app-gebruik, website-activiteit en voltooide taken, waardoor teams hun werkstroom kunnen optimaliseren en minder tijd verliezen.

Time Doctor beste functies

Verkrijg diepgaand inzicht in het personeelsbestand om prestaties te optimaliseren, betrokkenheid te verbeteren en personeelsbehoud te stimuleren

Detecteer ongebruikelijke werkpatronen met inactiviteitswaarschuwingen, beoordelingen van productiviteit en het in realtime bijhouden van gedrag

Verbeter de balans tussen werk en privéleven door de verdeling van werklast te analyseren en risico's op burn-out op te sporen

Houd app- en webgebruik bij om softwarekosten te optimaliseren en ongebruikte tools te elimineren

Time Doctor beperkingen

Het bijhouden van schermafbeeldingen en activiteiten kan opdringerig aanvoelen voor werknemers

Geavanceerde functies worden geleverd met premium abonnementen, waardoor het minder kosteneffectief is voor startende bedrijven

Time Doctor prijzen

Gratis proefversie

Basis: $8/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Time Doctor beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (500+ beoordelingen)

Pro Tip: Maximaliseer de effectiviteit van uw software voor werknemerscontrole met deze tips: wees transparant om het vertrouwen van werknemers te winnen ⚙️ Functies aanpassen aan doelen van de business 📊 Bekijk gegevens regelmatig om trends te identificeren 🛡️ Stel een duidelijk privacy- en nalevingsbeleid op

3. Toggl Track (het beste voor freelancers en teams die waarde hechten aan eenvoud)

via Togg l Track

Freelancers hebben een stopwatch nodig die net zo snel werkt als zij wanneer ze met meerdere projecten moeten werken. Toggl is een populaire software voor tijdsregistratie voor freelancers die moeiteloze tijdsregistratie biedt met een gestroomlijnde, afleidingsvrije ervaring.

Detectie van inactieve tijd voorkomt verloren uren, terwijl automatische facturering Taken direct koppelt aan factureerbare uren. Of je nu een solo consultant bent of deel uitmaakt van een verdeeld team, Toggl Track biedt een duidelijke weergave van werkuren, zonder de complexiteit van zware projectmanagement software.

Toggl Track beste functies

Zet bijgehouden uren om in directe facturen met vooraf ingestelde factureerbare tarieven

Deel de werktijd moeiteloos op met gedetailleerde, exporteerbare rapportages die werkpatronen en te betalen uren onthullen

Volg tijd overal op elk apparaat met cross-platform ondersteuning voor desktop-, mobiele en web-apps en extensies voor browsers

Verhoog de winstgevendheid met gegevensgestuurde prognoses voor projectkosten en -opbrengsten

Toggl Beperkingen bijhouden

Geen ingebouwde schermopname of schermafbeelding monitoring

Gebrek aan ingebouwde functies voor het toewijzen van taken en samenwerking, waardoor het minder geschikt is voor het bijhouden van projecten in teams

Toggl Track prijzen

Free Forever

Starter: $10/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Bijhouden beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.500+ beoordelingen)

4. Hubstaff (het beste voor gedetailleerde controle van werknemers op afstand met schermafbeeldingen)

via Hubstaff

Hubstaff houdt teams op afstand bij zonder de privacy te schenden. Hubstaff draait op de achtergrond, registreert activiteitsniveaus, houdt GPS-locaties bij en legt schermafbeeldingen vast, zodat je verantwoording kunt afleggen zonder overmatig toezicht.

In tegenstelling tot opdringerige software voor het monitoren van schermafbeeldingen, slaat het vastleggen van toetsaanslagen over, neemt het nooit webcams op en kun je vastgelegde schermafbeeldingen vervagen om de privacy te beschermen. Wat is geweldig? Urenregistraties die zijn gemaakt met de tijdsregistratiegegevens van het werk van uw werknemers controleren, goedkeuren of afwijzen.

Hubstaff beste functies

Houd externe teams en teams op het veld in realtime in de gaten met GPS-tracking

Automatiseer salarisadministratie met betalingen op basis van tijd voor nauwkeurige, probleemloze facturering

Houd de activiteiten van apps en websites bij om inzicht te krijgen in productieve en improductieve tijd

Vereenvoudig het abonnement op diensten met een ingebouwde kalender voor roosters, verlofaanvragen en aangepast beleid

Hubstaff beperkingen

Ondersteunt Chromebook niet, waardoor opties voor gebruikers van Chrome OS beperkt zijn

Minder aanpassingsopties vergeleken met andere tools op deze lijst

Hubstaff prijzen

Starter: $7/maand voor minimaal twee zetels

Groeien: $$9/maand voor minimaal twee zetels

Teams: $$12/maand voor minimaal twee zetels

Enterprise: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Hubstaff

Hubstaff is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, met een intuïtieve interface die tijdsregistratie en productiviteitsbeheer naadloos laat verlopen. De functies voor realtime monitoring en rapportage zijn eenvoudig en efficiënt en besparen tijd en moeite.

Hubstaff is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, met een intuïtieve interface die tijdsregistratie en productiviteitsbeheer naadloos laat verlopen. De functies voor realtime monitoring en rapportage zijn eenvoudig en efficiënt en besparen tijd en moeite.

5. Clockify (het beste voor teams die een gratis stopwatch nodig hebben)

via Clockify

Clockify is de oplossing voor teams die een krachtige maar gratis manier nodig hebben om de tijd van hun medewerkers bij te houden. Of je nu factureerbare uren logt, meerdere projecten beheert of productiviteit bijhoudt, Clockify biedt een flexibele, onbeperkte aanpak voor het vastleggen van werkuren.

Schakel tussen handmatige invoer, timers en automatisch bijhouden om aan uw werkstroom te voldoen. Met een duidelijke interface, realtime samenwerkingstools en platformonafhankelijke toegankelijkheid biedt Clockify een naadloze tijdregistratie voor bedrijven van elke grootte.

Beste functies van Clockify

Houd automatisch de tijd bij met een auto-tracker die de activiteit van apps en websites op de achtergrond registreert

Visualiseer je planning met een kalenderweergave waarmee je je tijd effectiever kunt beheren

Werk naadloos bijhouden met timers, timesheets en een gedeelde kiosk voor teams op locatie

Analyseer werkpatronen met rapportages over productiviteit, verdiensten en tijdsindeling van teams

beperkingen van Clockify

Geavanceerde functies zoals planning en facturatie vereisen een betaald abonnement

Incidentele problemen met de desktop-app kunnen de bruikbaarheid beïnvloeden

Clockify prijzen

Free Forever

Basis: $4. 99/maand per zetel

Standaard: $6.99/maand per zetel

Pro: $9.99/maand per zetel

Enterprise: $11. 99/maand per zetel

Bundel Productiviteitssuite: $12. 99/maand per zetel

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (9.000+ beoordelingen)

6. Everhour (het beste voor naadloze integratie met projectmanagement)

via Everhour

Everhour is meer dan alleen een stopwatch: het is een krachtpatser voor projectmanagement, gebouwd voor teams die vertrouwen op integraties. Everhour is ontworpen om te werken met tools als ClickUp, Asana, Trello en Basecamp, zodat je de tijd van je medewerkers kunt bijhouden zonder tussen platforms te hoeven schakelen.

Everhour helpt je niet alleen met het bijhouden van uren, maar ook met het maken van taken, het bijhouden van uren en het bewaken van de voortgang op één plek, zodat je project op schema blijft. Bovendien kun je het gebruiken om projectbudgetten te beheren, werklasten te voorspellen en de capaciteit van teams in realtime te optimaliseren.

Everhour beste functies

Genereer aanpasbare rapportages met up-to-date tijdregistratie en financiële inzichten

Houd de capaciteit en productiviteit van teams in de gaten om de verdeling van werklast te optimaliseren en knelpunten te voorkomen

Bespaar tijd met automatische facturering - zet bijgehouden uren direct om in facturen die klaar zijn voor de client

Visualiseer financiële inzichten met vergelijkingen tussen kosten en winst, het bijhouden van individuele prestaties en voortgangsoverzichten

Everhour limieten

Veel sleutel functies-integraties, facturatie, facturering en verlofbeheer zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Als je meer uren probeert te registreren dan de aangegeven limiet, geeft Everhour een foutmelding weer

Everhour prijzen

Free Forever

Teams: $10/maand per zetel met een minimum van 5 zetels

Beoordelingen en recensies van Everhour

G2: 4. 7/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (400+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers over Everhour zeggen

Als freelancer is het belangrijk om bij te houden hoeveel tijd je aan een project besteedt. Everhour is een hulpmiddel hiervoor. Het mooie is dat je het kunt integreren met veel projectmanagement software zoals Asana of ClickUp.

Als freelancer is het belangrijk om bij te houden hoeveel tijd je aan een project besteedt. Everhour is een hulpmiddel hiervoor. Het mooie is dat je het kunt integreren met veel projectmanagement software zoals Asana of ClickUp.

7. Harvest (Beste voor facturatie en factureerbare tijdbeheer)

via Harvest

Harvest verbindt werk en inkomsten naadloos, zodat elk factureerbaar uur nauwkeurig wordt bijgehouden en gefactureerd. In tegenstelling tot handmatige stopwatchen, waarbij het registreren van de tijd zelf tijd kost, automatiseert het de facturering, het bijhouden van onkosten en betalingen, waardoor het ideaal is voor teams of individuen die afhankelijk zijn van werk voor clients.

Vergeten de timer te starten? Log uren met terugwerkende kracht aan het einde van de dag zonder berekeningen te verstoren. Live visuele rapportages splitsen budgetten, kosten en winstgevendheid in realtime op, zodat teams slimmere financiële beslissingen kunnen nemen.

Harvest beste functies

Stel budgetlimieten in voor elk project en ontvang waarschuwingen wanneer drempels worden bereikt

Genereer facturen direct vanuit gelogde uren, zodat clients direct kunnen betalen

Bewaak uitgaven voor factureerbaar en niet-factureerbaar werk, inclusief reizen en benodigdheden

Synchroniseer met meer dan 70 tools zoals ClickUp, Slack en Google Agenda

Harvest beperkingen

Geen functie voor bulk invoer van uren voor teams die meerdere freelancers beheren

Harvest prijzen

Free Forever

Pro: $13. 75/maand per zetel

Premium: $17. 50/maand per zetel

Beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 3/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (600+ beoordelingen)

8. DeskTime (Beste automatische tijdregistratiesoftware met schermafbeeldingen en inzicht in productiviteit)

via DeskTime

Tijdsregistratie is nog maar het begin - DeskTime gaat verder door werkuren om te zetten in bruikbare inzichten in productiviteit. De software is ontwikkeld voor efficiënt werkende bedrijven, automatiseert tijdbeheer, identificeert onproductieve gewoonten en helpt teams slimmer te werken.

Met automatische tijdregistratie, realtime categorisatie van activiteiten en optionele schermafbeelding krijgen projectmanagers volledig zicht op de voortgang van het werk. Slimme herinneringen voor pauzes zorgen ervoor dat werknemers betrokken blijven en voorkomen een burn-out.

DeskTime beste functies

Ontvang realtime rapportages over productiviteit met diepgaand inzicht in de efficiëntie van werknemers

Gebruik optionele schermopname om voortgang bij te houden met behoud van privacy

Maak automatisch schermafbeeldingen om de 5, 10, 15 of 30 minuten voor een transparant overzicht van je werk

Integreer eenvoudig met tools zoals Zapier, Google Agenda en anderen

DeskTime limieten

De interface voelt verouderd en minder intuïtief vergeleken met moderne stopwatchen

Mist geavanceerde factureringstools voor gestroomlijnde facturering aan clients

DeskTime prijzen

Lite: Gratis voor slechts één gebruiker

Pro: $7/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

DeskTime beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (500+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over DeskTime

Desktime was een redder in nood voor mij. Als IT-manager had ik moeite met het beheren van mijn team, dat meestal op afstand werkte, en onze productiviteit bij het uitvoeren van taken daalde. Na de implementatie van Desktime kan ik nu de productiviteit meten en de prestaties van elk lid van het team evalueren zonder micromanagement.

Desktime was een redder in nood voor mij. Als IT-manager had ik moeite met het beheren van mijn team, dat meestal op afstand werkte, en onze productiviteit bij het uitvoeren van taken daalde. Na de implementatie van Desktime kan ik nu de productiviteit meten en de prestaties van elk lid van het team evalueren zonder micromanagement.

9. My Hours (het beste voor freelancers en kleine bedrijven die factureerbare tijd beheren)

via Mijn uren

Freelancers en kleine bedrijven beheren meerdere clients, projecten en loontarieven, en My Hours biedt hen de duidelijkheid om er bovenop te blijven zitten. In tegenstelling tot starre stopwatchen biedt het flexibele, aanpasbare bijhouden, waarmee gebruikers uren kunnen registreren, factuurtarieven kunnen instellen en facturen kunnen genereren.

Het gaat nog een stap verder en vertaalt werk ook naar winstgevendheid. Krijg inzicht in hoeveel tijd er in elke Taak gaat zitten, welke projecten resources opslokken en of je prijzen overeenkomen met de inspanningen.

Mijn Uren beste functies

Houd de tijd bij op jouw manier met flexibele, bewerkbare logboeken en handmatige of automatische timers

Budgetten instellen en bewaken in factureerbare uren, kosten of vaste projectkosten om overschrijdingen te voorkomen

Analyseer winstgevendheid door arbeidskosten, client tarieven en real-time projectkosten te vergelijken

Bescherm de waardigheid van je team met functies zonder toezicht, zoals schermbewaking

Mijn uren limieten

Functies voor budgettering en tijdbeheer zouden meer automatisering kunnen bieden

Het gratis abonnement is beperkt tot vijf gebruikers, waardoor het minder ideaal is voor groeiende teams

Mijn Uren Prijzen

Free Forever

Pro: $9/maand per gebruiker

Mijn Uren beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (900+ beoordelingen)

🧠 Onthoud: Elke afleiding kost je 23 minuten focus. De juiste stopwatch houdt je in de tijdzone - productiviteitsherhalingen zijn niet nodig!

10. TimeCamp (Beste voor automatische tijdsregistratie met schermafbeeldingen)

via TimeCamp

Vergeet handmatig bijhouden-TimeCamp registreert werkuren, apps en websites op de achtergrond. Automatische schermafbeeldingen en aanwezigheidsmonitoring zorgen voor duidelijke zichtbaarheid van productiviteit met behoud van privacy van werknemers.

Voor financiële en HR-teams vereenvoudigt TimeCamp salarisadministratie, facturatie en het bijhouden van factureerbare tijd met automatisch gegenereerde rapportages. Of je nu freelancers, teams op het veld of personeel op kantoor beheert, TimeCamp zet de bijgehouden tijd om in datagestuurde inzichten die de efficiëntie en verantwoording verbeteren.

TimeCamp beste functies

Automatiseer het bijhouden van werkuren met realtime activiteitenregistratie in apps en websites

Leg visueel bewijs van werk vast met privacygerichte bewaking van schermafbeeldingen

Elimineer fouten in de salarisadministratie met automatische berekeningen voor werkuren, overuren en verlof

Verkrijg diepgaand inzicht met aangepaste rapportages, urenstaten en uitsplitsingen naar efficiëntie

TimeCamp limieten

Ontbreekt aan live-monitoring van werknemers, waardoor het minder geschikt is voor gedetailleerd personeelsbeheer

Voor geavanceerde functies voor rapportage en facturering is een betaald abonnement vereist

TimeCamp prijzen

Free Forever

Starter: $3. 99/maand

Premium: $4. 99/maand

Ultiem: $7.99/maand

Enterprise: $11. 99/maand

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (1.300+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over TimeCamp

Zeer nuttig hulpmiddel dat nauwkeurig alles registreert wat je op je computer doet als je bent ingelogd. Hiermee kan ik met een gerust hart zien wat ik op elk moment van de dag heb gedaan en dit gebruiken om urenstaten en dagelijkse logboeken gedetailleerder in te vullen.

Zeer nuttig hulpmiddel dat nauwkeurig alles registreert wat je op je computer doet als je bent ingelogd. Hiermee kan ik met een gerust hart zien wat ik op elk moment van de dag heb gedaan en dit gebruiken om urenstaten en dagelijkse logboeken gedetailleerder in te vullen.

11. Jibble (Beste gratis stopwatch met gezichtsherkenning)

via Jibble

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van nauwkeurige aanwezigheidsregistratie en mobiele werknemers, maakt Jibble tijdsregistratie meer dan handmatig inklokken. Geavanceerde gezichtsherkenning en GPS-tracking zorgen ervoor dat werknemers veilig in- en uitklokken, waardoor buddy punching en tijddiefstal worden voorkomen.

Jibble registreert niet alleen uren, het helpt je ook aanwezigheids trends te identificeren, ziekteverzuim te verminderen en shift planning te optimaliseren. Of je nu toezicht houdt op verkoopteams op het veld, personeel in de gezondheidszorg of werknemers in ploegendienst, het biedt realtime inzichten voor een betere personeelsplanning.

Jibble beste functies

Werk op projectbasis bijhouden door uren toe te wijzen aan specifieke Taken voor nauwkeurige facturering en budgettering

Automatiseer salarisberekeningen met vooraf ingestelde werkuren, overuren en pauzeaftrek

Verhoog de productiviteit van werknemers met personeelsanalyses en diepgaand bijhouden van activiteiten

Integreer met salarisadministratie-, facturatie- en HR-platforms zoals QuickBooks, Xero en Zapier

Beperkingen

Het gratis abonnement heeft beperkte geavanceerde rapportage en aanpassingen

Mist functies voor projectmanagement en samenwerking bij taken

Jibble prijzen

Free Forever

Premium : $4. 99/maand per gebruiker

Ultiem : $9,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jibble beoordelingen en recensies

G2 : 4. 8/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (1.300+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Jibble

Jibble maakt in- en uitklokken naadloos via mobiel, desktop of tablet. Perfect voor teams op afstand en teams op locatie. Jibble houdt de tijd bij die is besteed aan specifieke projecten, waardoor je inzicht krijgt in je productiviteit en nauwkeurig kunt factureren.

Jibble maakt in- en uitklokken naadloos via mobiel, desktop of tablet. Perfect voor teams op afstand en teams op locatie. Jibble houdt de tijd bij die is besteed aan specifieke projecten, waardoor je inzicht krijgt in je productiviteit en nauwkeurig kunt factureren.

Speciale vermeldingen Als je op zoek bent naar meer niche apps voor tijdsregistratie voor jouw unieke gebruik, overweeg dan ook: Timely: AI-aangedreven tijdsregistratie zonder timers. Registreert werk automatisch op de achtergrond, categoriseert activiteiten en genereert nauwkeurige urenstaten

Paymo: Een veelzijdige tool voor tijdsregistratie, facturering en projectmanagement. Ideaal voor kleine bedrijven die met meerdere clients werken

RescueTime: Een automatische stopwatch en productiviteitscoach die je helpt te focussen. Identificeer afleidingen, blok onproductieve apps en win je tijd terug

Maak dat elke seconde telt met ClickUp

slechts 23% van de werknemers voelt zich betrokken bij het werk! Ondertussen kost niet betrokken zijn bedrijven 8,9 biljoen dollar aan verloren productiviteit - 9% van het wereldwijde BBP!

Daarom gaat timemanagement over meer dan alleen het bijhouden van uren - het gaat over het opbouwen van momentum. Met de juiste tools wordt het een krachtige manier om werkstromen te optimaliseren, productiviteit en betrokkenheid van werknemers te stimuleren en zinvolle voortgang te boeken.

De hierboven besproken software voor tijdsregistratie met schermafbeeldingen zijn allemaal effectieve hulpmiddelen om teams te helpen verantwoordelijk en gefocust te blijven. ClickUp gaat echter verder dan eenvoudige tijdsregistratie en biedt een uitgebreid platform met ingebouwd projectmanagement, automatisering van taken en aanpasbare dashboards - allemaal ontworpen om processen te stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Dus waarom wachten? Meld je aan bij ClickUp en krijg controle over je tijd, projecten en productiviteit - alles op één plek! 📈