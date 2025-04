11 Gratis sjablonen voor commerciële facturen om facturering te vereenvoudigen

Als ondernemer of freelancer kan factureren aanvoelen als een gedoe - een Taak die tussen jou en de financiële beloning van je harde werk staat. Met het juiste sjabloon voor commerciële facturen kun je dit proces echter vereenvoudigen, tijd besparen en er professioneler uitzien.

In dit artikel hebben we 11 robuuste sjablonen voor commerciële facturen besproken om je te helpen de facturering in eigen hand te nemen, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk is - de groei van je bedrijf. 💪

Wat zijn commerciële factuursjablonen?

Een sjabloon voor een commerciële factuur is een kant-en-klaar document waarmee bedrijven snel en gemakkelijk kunnen factureren. Het bevat alle sleutelgegevens die je nodig hebt om een client te factureren zoals de gegevens van de verkoper en de koper, het nummer van de factuur en de facturerings- en deadlines.

Je vindt ook de lijst met verkochte producten of diensten met beschrijvingen, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totalen. Veel lay-outs bevatten toepasselijke belastingen, het verschuldigde eindbedrag en de betalingsvoorwaarden.

voorbeeld: Een abonnement factuur sjabloon is perfect voor bedrijven die software lidmaatschappen of media streaming diensten aanbieden. In plaats van een lijst met individuele producten of eenmalige diensten, geeft deze factuur details over het abonnement, zoals het type abonnement, de duur van het abonnement en eventuele extra functies of add-on's.

Pro Tip: Als je goederen factureert, is het handig om bij te houden wat de koper daadwerkelijk heeft ontvangen. A Aantekening ontvangen goederen is een geweldig hulpmiddel om je commerciële factuur te matchen met de fysiek ontvangen items.

Wat maakt een sjabloon voor een goede commerciële factuur?

Een effectief sjabloon voor facturen zet de toon voor een professionele factureringservaring en zorgt ervoor dat je factuur goed in elkaar zit betalingsverzoek is glashelder. Hier is waar u op moet letten:

Voltooide, duidelijke informatie : Kies een sjabloon dat alle sleutelgegevens bevat, van contactgegevens van verkoper en koper tot factuurnummer en -data, zodat clients de betaling gemakkelijk kunnen verifiëren en verwerken

: Kies een sjabloon dat alle sleutelgegevens bevat, van contactgegevens van verkoper en koper tot factuurnummer en -data, zodat clients de betaling gemakkelijk kunnen verifiëren en verwerken Itemgegevens : Zoek een sjabloon met eenkostenstructuur van goederen of diensten met beschrijvingen, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totalen, zodat clients volledig zicht hebben op elke kostenpost

: Zoek een sjabloon met eenkostenstructuur van goederen of diensten met beschrijvingen, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totalen, zodat clients volledig zicht hebben op elke kostenpost Betalingstermijnen : Kies een sjabloon dat deadlines, geaccepteerde betalingsmethoden en eventuele toeslagen voor late betaling vermeldt, zodat de verwachtingen duidelijk zijn

: Kies een sjabloon dat deadlines, geaccepteerde betalingsmethoden en eventuele toeslagen voor late betaling vermeldt, zodat de verwachtingen duidelijk zijn Belasting- en verzendvelden : Selecteer een sjabloon met ruimte voor belastingtarieven, verzendkosten of douane-informatie, vooral als u te maken heeft met internationale clients of als u specifieke nalevingsbehoeften heeft

: Selecteer een sjabloon met ruimte voor belastingtarieven, verzendkosten of douane-informatie, vooral als u te maken heeft met internationale clients of als u specifieke nalevingsbehoeften heeft Professionele layout : Gebruik een sjabloon met een georganiseerd, visueel aantrekkelijk ontwerp dat gemakkelijk te lezen is en uw professionaliteit weerspiegelt

: Gebruik een sjabloon met een georganiseerd, visueel aantrekkelijk ontwerp dat gemakkelijk te lezen is en uw professionaliteit weerspiegelt Aanpasbare layout: Kies voor een sjabloon dat snel kan worden bijgewerkt, zodat u het kunt aanpassen aan verschillende transacties en alle relevante details kunt vastleggen

💡 Pro Tip: Een goed sjabloon heeft de basis goed, maar aI integreren in boekhouding kan uw facturatie verder verbeteren door de invoer van gegevens te automatiseren, fouten te signaleren en financiële inzichten te genereren.

11 Gratis sjablonen voor commerciële facturen

Er zijn verschillende hulpmiddelen om je te helpen bij het maken van een factuur, maar een factuur versturen is slechts de eerste stap. Om effectief betaald te worden, moet je je facturen bijhouden en opvolgen wanneer dat nodig is.

Maar nogmaals, factureren is slechts een onderdeel van het grotere geheel. Om je business te laten groeien, moet je parallel naar je inkomende bestellingen en bestaande voorraad kijken. En het beheren van al deze processen met verschillende tools kan al snel een logistieke hoofdpijn worden.

Ga naar ClickUp dit alles-in-één platform voor projectmanagement kan uw workflows soepeler laten verlopen, inclusief die met betrekking tot facturatie. Het werkt ook als een software voor orderbeheer deze software helpt u bij het bijhouden van inkomende verkoopkansen en zorgt ervoor dat u voldoende voorraad hebt om aan deze verkoopkansen te voldoen.

ClickUp-werkruimte heeft ingebouwde automatisering voor herinneringen voor te late betaling en integraties met CRM-tools of grootboek sjablonen en helpt je om een nauwkeurige en up-to-date financiële administratie bij te houden. Het heeft ook een AI-assistent die bruikbare inzichten kan genereren om je factuurstroom op het juiste spoor te houden.

Als je echter eenvoudigere behoeften hebt, zijn er veel offline sjablonen om je op weg te helpen. Of je nu een suite boordevol functies of gewoon een eenvoudig format nodig hebt, we hebben onze favoriete sjablonen hieronder verzameld om je te helpen de perfecte pasvorm te vinden.

1. ClickUp factuur sjabloon

ClickUp factuur sjabloon

De ClickUp factuur sjabloon is een beginnersvriendelijke pagina in Wiki-stijl die het factureringsproces vereenvoudigt voor producten of diensten die u hebt geleverd.

Het sjabloon is volledig aanpasbaar en helpt u bij het toevoegen van uw bedrijfslogo, contactgegevens en sleutel factuurinformatie zoals het factuurnummer, de factuurdatum en de deadline. Er is ook ruimte voor het adres van uw client en eventuele betalingsvoorwaarden die u wilt opnemen. *

Bovendien heeft de layout een ingebouwde tabel met voorgedefinieerde kolommen voor item hoeveelheden en prijzen. Je kunt makkelijk uitbreiden met extra tabellen voor grotere of meer gedetailleerde projecten.

⚡️Ideal voor: Freelancers die projecten voor meerdere clients beheren en gedetailleerde, professionele facturen willen maken *

2. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen

De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van facturen biedt u een flexibele manier om uw facturen bij te houden.

In de lijstweergave van het sjabloon kunt u elke factuur toevoegen als een taak en de sleutelgegevens bijhouden, zoals klantinformatie, betalingstype en status (onbetaald, achterstallig of betaald). En door deadlines in te stellen voor elke factuur, weet je altijd wanneer er een follow-up nodig is.

Dit sjabloon voor gemiddeld niveau heeft ook een functie voor bordweergave, zodat je facturen gemakkelijk door je werkstroom kunt verplaatsen en alles op status kunt ordenen.

Bovendien kun je met de kalender weergave de aankomende deadlines visualiseren en deze aanpassen door simpelweg taken te verslepen. Tot slot kun je met de tijdlijn weergave facturen per client bijhouden, zodat je een duidelijk overzicht hebt van deadlines in de loop van de tijd.

Met ClickUp Brein kun je het bijhouden van facturen nog verder automatiseren, bijvoorbeeld door herinneringen in te stellen wanneer een factuur bijna verlopen is of te laat betaald moet worden. De AI-tool kan ook helpen bij het vereenvoudigen van follow-up taken, zoals het informeren van relevante teamleden of clients over openstaande facturen.

⚡️Ideal voor: Bureaus die facturen, deadlines en betalingsstatussen van meerdere clients op één plaats willen bijhouden

3. ClickUp Offerteaanvraag sjabloon

ClickUp Offerteaanvraag sjabloon

Prijsofferte sjablonen maken het gemakkelijk om professionele offertes te verzamelen van potentiële verkopers of leveranciers. En de ClickUp Offerteaanvraag sjabloon gaat verder en biedt een beginnersvriendelijke Wiki-pagina om het proces te vereenvoudigen.

Het sjabloon bevat ruimte voor uw bedrijfslogo, naam en adres, samen met sleutelgegevens zoals de datum, het nummer van de offerte en het klant-ID. Je kunt het ook personaliseren met speciale instructies, betalingsvoorwaarden, belastingen, en andere vereisten.

De sjabloon heeft bovendien twee tabellen: één voor het organiseren van verkopersgegevens, waaronder de naam van de verkoper, het nummer van de inkooporder en verzendgegevens (zoals methode, datum en FOB-punt). De tweede is voor gespecificeerde prijzen, waarin hoeveelheden, eenheidsprijzen en totalen worden weergegeven.

⚡️Ideal voor: Bedrijven die efficiënt offertes van verkopers willen verzamelen en vergelijken om de beste waarde voor hun projecten te garanderen

4. ClickUp Vrachtwagenfactuur Sjabloon

ClickUp Vrachtwagenfactuur Sjabloon

De ClickUp Vrachtwagenfactuur sjabloon is een beginnersvriendelijke layout voor vrachtwagenbedrijven om facturen voor hun diensten te maken en bij te houden op een toegankelijke Wiki-pagina.

U kunt gemakkelijk de gegevens van uw bedrijf invoeren, samen met essentiële informatie zoals het factuurnummer en de betalingsvoorwaarden. Bovendien kun je in het sjabloon het ritnummer, vrachtwagenchauffeursnummer en de naam van de chauffeur invoegen en het sjabloon heeft een functie voor het uitsplitsen van activiteiten, tarieven en totalen.

Het veld 'Cheques betaalbaar stellen aan' maakt het makkelijk voor clients om te weten waar ze de betaling naartoe moeten sturen.

Als je ooit opheldering nodig hebt over een tarief, een betalingstermijn of een ander detail, kun je gebruik maken van ClickUp chatten om snel antwoorden te krijgen van uw team-zonder te hoeven schakelen tussen verschillende platforms of de Taak uit het oog te verliezen.

⚡️Ideal voor: Truckingbedrijven die ritgegevens, servicetarieven en betalingsstatussen willen bijhouden op één pagina

5. ClickUp Product bestelformulier sjabloon

ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon

Sjablonen voor bestelformulieren zijn de sleutel tot het beheren en bijhouden van productbewegingen. En de ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon is geen uitzondering.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon bevat een centraal formulier waarmee klanten hun bestellingen via uw website of online winkel kunnen indienen. Het legt alle sleutelgegevens vast, zoals de productcategorie, hoeveelheid, leveringsinformatie en betaalmethoden, met behulp van een combinatie van op tekst gebaseerde velden en dropdown-opties met kleurcodering voor eenvoudige selectie.

Zodra een bestelling is geplaatst, verschijnt deze in de 'Lijst nieuwe bestellingen' van het sjabloon. Met aangepaste velden voor het monitoren van het type klant (D2C, C2B, B2G, enz.), het type bestelling (groothandel of detailhandel) en de verzendgegevens kun je alles in één oogopslag visualiseren. Deze lijst bevat ook ingebouwde formules om de totaalprijs te berekenen en bij te houden hoeveel dagen er zijn verstreken sinds de bestelling is geplaatst.

Voor een meer visuele benadering schakelt u over naar het paneel 'Status bestelling', waarin de bestellingen op status worden gerangschikt, zodat u op de hoogte blijft van de voortgang van de bestelling.

Bovendien kun je alle problemen met bestellingen (zoals vertragingen, zoekgeraakte pakketten of ontbrekende producten) bijhouden in de lijst 'Bestelproblemen', samen met feedback of opmerkingen van klanten.

Als u aanbestedingscontracten als onderdeel van uw bestelproces kan ClickUp u ook helpen bij het bijhouden van de voorwaarden van deze contracten. Deze integratie zorgt ervoor dat bestellingen, contracten en betalingen op elkaar zijn afgestemd.

⚡️Ideal voor: E-commerce bedrijven of detailhandelsbedrijven die de cyclus van orderverwerking en uitvoering willen stroomlijnen

6. ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

Sjablonen voor bestellingen zijn essentieel om georganiseerd te blijven bij het afwegen van binnenkomende bestellingen tegen bestaande voorraden. En de ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden maakt het eenvoudig om alles bij te houden. Het is onderverdeeld in twee gemakkelijk te navigeren submappen: 'Inventaris' en 'Inkooporders', beide met lijst- en bordweergaven die passen bij de stijl van uw werkstroom.

In de submap 'Inventaris' kunt u snel uw voorraadniveaus controleren op status, prioriteit en deadlines, zodat u altijd weet wat als eerste aandacht nodig heeft.

De submap 'Inkooporders' helpt u bovenop uw bestellingen te blijven door ze op een intuïtieve manier te organiseren, te prioriteren en bij te houden.

Voor nog meer controle kunt u een software voor inkoopanalyse om trends, uitgaven en voorraadpatronen bij te houden.

⚡️Ideal voor: Servicemanagers inkoop die op zoek zijn naar sjablonen voor inventarisatie om stockouts of te grote voorraden te voorkomen

7. PDF sjabloon voor commerciële facturen by IncoDocs

via IncoDocs De PDF sjabloon voor commerciële facturen door IncoDocs vereenvoudigt facturatie door alle belangrijke details die je nodig hebt te organiseren in één duidelijk en beknopt document.

Van basisfactuurinformatie zoals het nummer en de datum tot uitgebreide contactgegevens van verkoper en koper, het sjabloon account voor alle sleutelgegevens. De sjabloon bevat ook specifieke verzendgegevens, zoals de wijze van transport, productomschrijvingen en HS-codes (geharmoniseerde systemen), zodat je transacties goed gedocumenteerd zijn en aan de voorschriften voldoen.

Met ingebouwde secties voor betalingsvoorwaarden, verzekeringen en bankgegevens is de layout de instelling voor soepele transacties.

⚡️Ideal voor: Internationale verkopers die duidelijke, compliant facturen willen maken voor eenvoudige inklaring en betalingsverwerking

8. Sjabloon voor commerciële facturen van QuickBooks

via QuickBooks De Sjabloon voor commerciële facturen van QuickBooks is ontworpen om facturering soepel en efficiënt te laten verlopen, zodat je snel essentiële gegevens kunt vastleggen, zoals je bedrijfsgegevens, factuurnummer en deadline voor betaling. Perfect voor offline gebruik of als je je factuur wilt afdrukken in Excel, Word of PDF.

In het gedeelte over producten/services kun je eenvoudig een lijst maken met de beschrijving, hoeveelheid, tarief en totale kosten van elk item, zodat je nauwkeurig kunt factureren. Het samenvattingsgedeelte rondt alles af met duidelijke berekeningen voor subtotalen, kortingen, belastingen en het verschuldigde eindsaldo.

Wil je een persoonlijk tintje of extra instructies toevoegen? Ook daar is ruimte voor.

⚡️Ideal voor: Ondernemers of freelancers die fysieke producten verkopen of diensten op projectbasis aanbieden

9. Sjabloon voor commerciële facturen van Xero

via Xero De Sjabloon voor commerciële facturen door Xero is een PDF-factuuroplossing voor zowel GST-geregistreerde als niet-GST-bedrijven. Er zijn twee versies: één voor belastingdoeleinden en één voor standaardfacturen.

Beide versies bevatten de contactgegevens van je bedrijf, de sleutelgegevens van de factuur en informatie over de ontvanger. In het productgedeelte kun je een lijst maken van verzonden items of aangeboden diensten met hoeveelheid en prijs. De samenvatting toont het totaal verschuldigde bedrag en biedt ruimte voor extra aantekeningen.

Voor GST-geregistreerde bedrijven berekent het sjabloon bovendien GST voor elk leveringspakket en wordt het totale GST-bedrag weergegeven, zodat je voldoet aan de belastingregels.

⚡️Ideal voor: GST-geregistreerde start-ups die belastingberekeningen moeten beheren en conforme facturen moeten probleemloos uitreiken

10. Sjabloon Internationale Commerciële Factuur door Eenvoudige Factuur

via Factuur Eenvoudig De Sjabloon voor internationale handelsfacturen door eenvoudige factuur is perfect voor bedrijven die wereldwijde facturatie willen vereenvoudigen en tegelijkertijd compliant en nauwkeurig willen blijven.

Dit sjabloon zorgt ervoor dat alles wat nodig is aan bod komt, van facturatiedetails zoals nummers en datums tot de fijne kneepjes zoals productomschrijvingen, hoeveelheden en prijzen.

Bovendien kun je eenvoudig belastingen, kortingen en verzend- en administratiekosten toepassen, zodat het proces soepel verloopt, of je nu te maken hebt met binnenlandse of internationale clients.

⚡️Ideal voor: Importbedrijven die op een eenvoudige manier facturen willen genereren voor wereldwijde transacties

11. Blanco commerciële factuur sjabloon van Flexport

via Flexport De Blanco sjabloon voor commerciële facturen door Flexport is ideaal voor bedrijven die internationale facturen opstellen.

Het begint met basisfactuurgegevens zoals het factuurnummer en de startdatum, gevolgd door secties voor informatie over zowel de leverancier als de importeur, inclusief bedrijfsnamen en adressen.

Het productgedeelte bevat sleutelgegevens zoals inkoopordernummers, SKU's, hoeveelheden, eenheidsprijzen en totale waarden, waardoor het gemakkelijk is om de kosten bij te houden en te berekenen.

Voor naleving van de douanewetgeving bevat het sjabloon ook material content en het land van herkomst voor elk item. Tot slot wordt in het samenvattingsgedeelte de totale waarde van de goederen in USD weergegeven, zodat alles overzichtelijk is en voldoet aan de internationale handelsvoorschriften.

⚡️Ideal voor: Bedrijven in de productie of groothandel die goederen internationaal exporteren

Volg uw betalingen snel met ClickUp's sjablonen voor commerciële facturen

Traditionele sjablonen voor facturen zijn geweldig om op te sommen wat u in rekening brengt, maar factureren is nog maar het halve werk. Het ontvangen van de betaling is waar de deal daadwerkelijk wordt gesloten. En dat is waar ClickUp uw leven gemakkelijker kan maken.

Met de sjablonen voor commerciële facturen van ClickUp stopt u niet bij het verzenden van facturen; u kunt ze allemaal op één plek bijhouden en beheren. Bovendien kunt u schakelen tussen lijsten en Kanban-borden om uw inkomende bestellingen te bekijken, uw voorraadniveaus bij te houden en problemen met bestellingen te controleren - alles in één enkel venster.

Moet u een betalingsherinnering sturen? Automatiseer follow-ups. Wil je factuurgegevens synchroniseren met je CRM of projectmanagement tools? Klaar.

En het beste deel? Deze sjablonen kosten helemaal niets. Gratis aanmelden bij ClickUp en neem de controle over uw facturatie - bijhouden, beheren en sneller betaald worden.