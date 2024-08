Hoe AI gebruiken in Accounting (Use Cases & Tools)

Als er iets is waar de zakenwereld in 2024 enthousiast over is, dan is het wel het gebruik van AI om efficiënter te worden -op nieuwere en onverwachte manieren!

De aanwezigheid van AI is voelbaar in elke branche, van gepersonaliseerde aanbevelingen op streamingdiensten tot zelfrijdende auto's. AI leert snel van mensen en zet die kennis om in nieuwe werkprocessen.

De accountancysector vormt hierop geen uitzondering. Nu gegevens de zakenwereld bepalen, zoeken boekhoudformulieren en accountants steeds vaker naar manieren om AI in te zetten om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.

Om te begrijpen hoe kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt in de boekhouding, verkennen we verschillende AI-tools die boekhoudprocessen en workflows sneller en nauwkeuriger maken.

AI in accounting begrijpen

De boekhoudsector ondergaat een belangrijke transformatie door de strategische toepassing van AI-technologieën.

Deze integratie maakt gebruik van machine learning-algoritmen en natuurlijke taalverwerking om verschillende boekhoudfuncties te automatiseren en te verbeteren.

De impact van AI strekt zich uit over verschillende Taken, waaronder financiële rapportage en projectmanagement boekhouding . Het stroomlijnt audits en zorgt voor naleving door proactieve detectie van frauduleuze activiteiten en diepgaande gegevensanalyse.

**Zal AI accounts vervangen?

Hoewel AI uitblinkt in het automatiseren van verschillende Taken, kan het menselijke accountants niet volledig vervangen.

Menselijke kernvaardigheden zoals gezond verstand, open communicatie en kritisch denken blijven essentieel voor een effectieve boekhouding.

Certified Public Accountants (CPA's) blijven onmisbaar om complexe problemen op het gebied van accounting en besluitvorming op te lossen. Door menselijk toezicht en tussenkomst zorgen ze voor de nauwkeurigheid en ethische toepassing van boekhoudprincipes.

AI in accounting wordt op verschillende manieren gebruikt. Dit artikel geeft een lijst van de meest prominente.

Hoe AI gebruiken in de boekhouding voor verschillende toepassingen

AI boekhoudsoftware verandert de manier waarop accountants dagelijkse taken aanpakken, van invoer van gegevens tot strategische besluitvorming.

Terwijl de resultaten nauwkeuriger worden, krijgen boekhoudprofessionals meer Klaar in minder tijd en kunnen ze zich concentreren op zaken die hun onverdeelde aandacht nodig hebben.

Laten we eens kijken naar vijf specifieke use cases waarbij AI een revolutie teweegbrengt in de boekhoudprocessen:

1. Gebruik van voorspellende gegevensanalyse

AI kan enorme financiële gegevens analyseren, verborgen patronen onderscheiden en potentiële risico's identificeren die mensen over het hoofd zien.

AI-ondersteunde voorspellende analyse is een transformatieve technologie die de rol van accountants en financiële professionals beïnvloedt. Door de vaak vervelende taak van het genereren van rapporten te automatiseren, kunnen financiële professionals hun expertise inzetten voor een meer strategische functie: evaluatie.

Vergeet echter niet dat AI-uitvoer zorgvuldige menselijke aandacht vereist. Uiteindelijk moeten accountants de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegenereerde voorspellingen nauwkeurig beoordelen.

Dit evaluatieproces moet bestaan uit vergelijking met vastgestelde resultaten, het gebruik van kruisvalidatietechnieken, het gebruik van de juiste meetmethoden en het kritisch bekijken van mogelijke vertekeningen in de gegevens of algoritmen.

Door deze rigoureuze evaluatie zorgt menselijke expertise ervoor dat AI-inzichten effectief worden benut om weloverwogen besluitvorming te stimuleren.

2. Gestroomlijnde audits met verbeterde naleving

Traditionele auditprocessen kunnen lang duren en veel middelen vergen. AI kan het proces stroomlijnen door gegevensextractie, steekproeven en risicobeoordelingstaken te automatiseren. Hierdoor kunnen auditors hun expertise aan complexere gebieden besteden en tegelijkertijd de algehele efficiëntie en effectiviteit van audits verbeteren.

AI kan worden gebruikt om historische auditgegevens te analyseren om gebieden met terugkerende zwakke punten te identificeren, waardoor een meer proactieve benadering van het waarborgen van voortdurende naleving mogelijk wordt.

3. Fraudeopsporing gemakkelijker gemaakt

Frauduleuze activiteiten kunnen een aanzienlijke financiële bedreiging vormen en blijven vaak onopgemerkt totdat er aanzienlijke schade is aangericht. AI is een krachtig hulpmiddel in de strijd tegen fraude.

Geavanceerde algoritmen kunnen uitgavenpatronen analyseren en ongebruikelijke transacties of activiteiten die afwijken van de gevestigde normen identificeren. Dit maakt proactieve detectie en onderzoek mogelijk, waardoor financiële verliezen tot een minimum worden beperkt.

Praktijkvoorbeeld: AI gebruiken om actieve money mule accounts af te sluiten

Een van de grootste digitale banken van Europa was het doelwit van een witwasserij waarbij gebruik werd gemaakt van valse online advertenties. Hun fraudeteam had moeite om de criminelen bij te houden die geldmuilaccounts openden en snel leeghaalden. Feedzai , een bedrijf dat AI-gestuurde oplossingen biedt voor fraude en financiële criminaliteit, heeft AI op twee sleutelmanieren gebruikt om deze uitdaging aan te gaan:

BionicIDs: AI, met name Deep Learning, werd gebruikt om unieke identificatoren (BionicID's) te creëren voor elke gebruiker van de bank. Deze ID's analyseerden de gedragsbiometrie van een gebruiker (typpatronen, muisbewegingen), gedragsanalyse (hoe ze door de online bank navigeren), apparaatgegevens (telefoonmodel, besturingssysteem) en netwerkgegevens (IP-adres, locatie). Dankzij dit uitgebreide beeld kon de bank verdachte activiteiten identificeren, zelfs als criminelen valse namen of verschillende apparaten gebruikten Netwerkanalyse: De AI analyseerde voortdurend de dynamische context van elke banksessie. Dit omvatte factoren zoals de gebruikte apparaten, netwerkverbindingen en locaties. Door deze relaties in kaart te brengen, kon de AI verbindingen tussen ogenschijnlijk ongelijksoortige accounts identificeren. Als er bijvoorbeeld meerdere accounts werden geopend vanaf hetzelfde apparaat of netwerk ondanks dat ze verschillende namen hadden, kon de AI ze markeren als behorend tot dezelfde crimineel

Deze combinatie van AI-technieken stelde de bank in staat om:

Accounts van geldezels veel sneller identificeren, waardoor ze worden gestopt voordat ze voor fraude kunnen worden gebruikt

Ogenschijnlijk niet-verbonden accounts koppelen aan dezelfde crimineel op basis van gedrags- en netwerkpatronen

De methoden van de criminelen begrijpen en toekomstige aanvallen voorspellen

Door gebruik te maken van AI heeft de bank meer dan 400 money mule accounts afgesloten en waardevolle informatie aan de politie verstrekt om het criminele netwerk te onderzoeken.

4. Geautomatiseerde boekhouding

Repetitieve taken limieten boekhoudprofessionals van oudsher, waardoor kostbare uren verloren gaan die beter besteed kunnen worden aan strategische analyses.

Invoer van facturen en bonnetjes, bankafstemming en het bijhouden van het grootboek zijn taken die nu klaar zijn voor automatisering van robotprocessen.

AI-algoritmen zijn bedreven in patroonherkenning en gegevensextractie en kunnen processen met lasergerichte precisie automatiseren. Dit bevrijdt accountants van vervelende taken zoals handmatige gegevensmanipulatie en minimaliseert het inherente risico op menselijke fouten aanzienlijk.

Pro-tip: Gebruik deze 10 gratis sjablonen voor boekhouden in Excel en ClickUp om je processen te versnellen en elke keer tot een nauwkeurige reconciliatie te komen.

5. Verbeter de nauwkeurigheid met machine learning

Integriteit van financiële gegevens is van het grootste belang in de boekhouding. AI blinkt uit in het nauwkeurig analyseren van enorme datasets.

Machine learning-algoritmen kunnen worden getraind om inconsistenties, uitschieters en mogelijke fouten in financiële transacties te identificeren. Deze proactieve aanpak vermindert de kans op fouten die door de mazen van het net glippen en waarborgt de integriteit van de financiële administratie.

Praktijkvoorbeeld: Deloitte fiscale automatisering met behulp van AI en machine learning Deloitte werkt samen met Kortical om AI te gebruiken in hun belastingprocessen. Het project was gericht op het automatiseren van taken en het verbeteren van de efficiëntie. Deloitte leverde de domeinexpertise en gegevens, terwijl Kortical zijn AI-platform en data science-capaciteiten aanbood. Kortical bouwde een machine learning model dat automatisch belastingwetgeving kon toepassen en client data kon structureren, waardoor de menselijke verwerkingstijd werd teruggebracht van 5 uur naar 6 minuten, een 50x verbetering. Dit project duurde 6 maanden en bereikte een nauwkeurigheid op menselijk niveau (meer dan 90%) in belastingberekeningen.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van AI die een revolutie teweegbrengt in het accountantsberoep. Naarmate de AI-technologie zich verder ontwikkelt, kunnen we nog meer innovatieve toepassingen verwachten die de manier van boekhouden verder veranderen.

AI-software gebruiken voor accounting

Is er een AI-gebaseerde software voor projectmanagement voor boekhouding die het allemaal kan? ClickUp kan de last van repetitieve taken en kernprocessen voor een groot deel, zo niet volledig, verlichten.

Als platform voor werk- en productiviteitsbeheer is het geschikt voor elke branche, groot of klein. Met gespecialiseerde oplossingen voor verschillende afdelingen kunt u met ClickUp elke kleine taak uitvoeren, van taakbeheer tot tijdsregistratie op één enkel platform.

Laten we eens kijken hoe ClickUp accountants en financiële professionals helpt.

1. Weg met het drukke boekhoudwerk ClickUp's software voor boekhoudkundig projectmanagement kan op miljoenen manieren worden gebruikt in combinatie met de AI-mogelijkheden van het platform.

Houd efficiënt elke financiële beweging bij en behoud een volledig controlespoor met ClickUp Brain's AI boekhoudprogramma's .

Het systeem registreert alle financiële activiteiten en deelt regelmatig sleutelupdates met belanghebbenden, zodat een volledige en nauwkeurige registratie voor audits en regelnaleving gegarandeerd is.

Van het verminderen van handmatig werk door automatisering tot het gebruik van AI's natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden voor samenvattingen, laten we eens kijken hoe je deze tools bij elke stap kunt inzetten.

Automatiseer boekhoudkundige taken, projectupdates, statusrapporten en meer met ClickUp Brain's AI Project Manager™

Laten we eerst eens kijken hoe ClickUp Brein kan de efficiëntie en nauwkeurigheid van uw accounting team helpen verbeteren:

Geautomatiseerde herinneringen : ClickUp Brain herinnert u eraan wanneer rekeningen moeten worden betaald of wanneer rapporten moeten worden ingediend. U zult geen deadlines missen omdat deAI automatiseringstools ze voor je bijhouden

: ClickUp Brain herinnert u eraan wanneer rekeningen moeten worden betaald of wanneer rapporten moeten worden ingediend. U zult geen deadlines missen omdat deAI automatiseringstools ze voor je bijhouden Slim zoeken : Als u een specifieke factuur of financieel record moet vinden, doorzoekt ClickUp Brain snel al uw bestanden en de kennisbank van uw bedrijf om u de juiste te tonen

: Als u een specifieke factuur of financieel record moet vinden, doorzoekt ClickUp Brain snel al uw bestanden en de kennisbank van uw bedrijf om u de juiste te tonen Data-analyse : De AI kan naar uw nummers kijken en u inzicht geven in uw uitgavengewoonten. Op deze manier kunt u zakelijke uitgaven moeiteloos bijhouden, categoriseren en organiseren. Het kan je bijvoorbeeld opvallen dat je op één gebied veel geld uitgeeft en manieren voorstellen om kosten te besparen

: De AI kan naar uw nummers kijken en u inzicht geven in uw uitgavengewoonten. Op deze manier kunt u zakelijke uitgaven moeiteloos bijhouden, categoriseren en organiseren. Het kan je bijvoorbeeld opvallen dat je op één gebied veel geld uitgeeft en manieren voorstellen om kosten te besparen Taak samenvattingen en updates : Gebruik de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van ClickUp Brain om subtaken, chats of gesprekken in ClickUp binnen enkele seconden samen te vatten om u context te geven over wat er gaande is of wat er op het werk op het programma staat

: Gebruik de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van ClickUp Brain om subtaken, chats of gesprekken in ClickUp binnen enkele seconden samen te vatten om u context te geven over wat er gaande is of wat er op het werk op het programma staat Aangepaste rapporten en dashboards: Genereer rapporten van de populatie van gegevens en presenteer ze in duidelijke en visueel aantrekkelijke formats (grafieken en diagrammen), identificeer gemakkelijk trends en neem geïnformeerde beslissingen metAI-tools voor gegevensvisualisatie Van Fortune 500 CFO's en freelance CPA's tot grote boekhoudkantoren, iedereen kan ClickUp Brain gebruiken met een betaald ClickUp abonnement!

2. Beheer boekhoudteams en clients op één plaats

ClickUp's Accounting Project Management Software heeft robuuste functies die boekhoudteams in staat stellen om mensen en projecten effectief te beheren.

Geef uw gegevens op uw eigen manier weer, genereer inzichtelijke rapporten en controleer de voortgang in één oogopslag met behulp van dashboards in ClickUp's Accounting Project Management Software

Creëer een centrale hub voor alle projectcommunicatie en -samenwerking. Boekhoudprofessionals kunnen documenten, bestanden en aantekeningen binnen projecten delen, waardoor informatiesilo's verdwijnen en iedereen op dezelfde pagina blijft.

U kunt Taken in ClickUp-taak aan specifieke accountmanagers met duidelijke deadlines en prioriteiten. Realtime updates en het bijhouden van de voortgang houden iedereen op de hoogte van het lopende werk, zodat er verantwoording wordt afgelegd en projecten op schema blijven.

Chat met leden van het team en werk in realtime aan Taken, allemaal zonder het platform te verlaten met ClickUp Chat View

De ClickUp Weergave chatten biedt een handig, realtime chatsysteem voor eenvoudige teamcommunicatie. Discussies kunnen threaded zijn binnen specifieke projecten, waardoor er ruimte is voor gerichte, contextbewuste communicatie zonder dat e-mail inboxen vol raken.

Je kunt ook documenten delen, onmiddellijk feedback ontvangen en video's of koppelingen naar specifieke informatie invoegen.

Organiseer uw accounts met de ClickUp Tabel weergave voor een vertrouwde spreadsheet ervaring

Schakel tussen 15+ flexibele weergaven om aangepaste werkstromen te creëren, van grafieken tot presentaties in tabel-spreadsheets. Dit leidt tot eenvoudig delegeren van taken en bijhouden van voortgang.

Het beste deel van De unieke mogelijkheden van ClickUp is dat u beveiligde client portals kunt maken binnen projecten om externe partners te beheren en te behouden na verloop van tijd.

Cliënten hebben toegang tot relevante documenten, rapportages en projectupdates zonder directe toegang tot uw interne systeem. Dit is handig voor kleinere accountantskantoren met budgetten om beperkte middelen in te huren.

Je kunt geautomatiseerde e-mails of herinneringen naar clients sturen over aankomende deadlines of vergaderingen om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven en betrokken blijven gedurende de hele levenscyclus van het project.

3. Gebruik kant-en-klare sjablonen om boekhoudprocessen te vereenvoudigen

U kunt 1000+ aanpasbare, kant-en-klare ClickUp sjablonen gebruiken voor verschillende behoeften - boekhouding, creatief ontwerp, beheer van sociale media, agentschapsbeheer, aanmaken van blogberichten, HR en werving.

U kunt sjablonen genereren met ClickUp Brain en ClickUp Documenten voor elk denkbaar gebruik!

Gebruik bijvoorbeeld de ClickUp SOP-sjabloon voor boekhouding om ervoor te zorgen dat uw account teams zich houden aan de standaard werkprocedures van uw bedrijf.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-135.png Blijf georganiseerd, efficiënt en nauwkeurig als het gaat om de boekhoudpraktijken van uw bedrijf met het ClickUp SOP-sjabloon voor boekhouding https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3963064 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Neem controle over versnipperde financiële processen! Dit sjabloon biedt een allesomvattende oplossing die het aanmaken van SOP's, communicatie en samenwerking stroomlijnt, zodat uw boekhoudafdeling efficiënt kan werken.

Creëer, update en bijhoud alle SOP's op één centrale locatie . Verspil geen tijd meer aan repetitieve Taken of het doorzoeken van documenten

. Verspil geen tijd meer aan repetitieve Taken of het doorzoeken van documenten Communiceer SOP-wijzigingen onmiddellijk , zodat iedereen in uw team op dezelfde pagina blijft en het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt

, zodat iedereen in uw team op dezelfde pagina blijft en het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt Krijg geautomatiseerde Taaktoewijzingen met notificaties om iedereen op de hoogte te houden en verantwoordelijk te houden, zodat de samenwerking binnen uw hele boekhoudafdeling gewaarborgd is

om iedereen op de hoogte te houden en verantwoordelijk te houden, zodat de samenwerking binnen uw hele boekhoudafdeling gewaarborgd is Verhoog uwproject boekhouding en SOP bijhouden met geavanceerde functies zoals commentaarreacties, automatisering en AI-hulpprogramma's

Jongleren met bedrijfsfinanciën kan voelen als een constant inhaalspelletje!

Transacties, betalingen en kredieten bijhouden is tijdrovend. ClickUp's boekhoudjournaal sjabloon kan fungeren als uw digitale sjabloon voor boekhouden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-136.png Houd bedrijfsresultaten in de gaten zonder accountgegevens handmatig in te voeren met het ClickUp Accounting Journal Template https://app.clickup.com/signup?template=t-211294174 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit krachtige sjabloon legt elke transactie haarfijn vast. Denk verder dan eenvoudige invoer, want je kunt transacties vastleggen die van invloed zijn op meerdere accounts tegelijk:

Vergeet het handmatige grootboek ; leg al uw zakelijke transacties snel en nauwkeurig vast in een digitaal journaal

; leg al uw zakelijke transacties snel en nauwkeurig vast in een digitaal journaal Gebruik aangepaste statussen om de voortgang van elke transactie bij te houden, zodat er niets verloren gaat in de warboel

bij te houden, zodat er niets verloren gaat in de warboel Vang vitale informatie over elke transactie op met aangepaste velden , zoals transactiedatum, journaalsoort, ontvangst en nummer van invoer

, zoals transactiedatum, journaalsoort, ontvangst en nummer van invoer Pas het overzicht van uw financiële landschap aan uw behoeften aan met flexibele weergaven -van een Aan de slag-handleiding tot gemakkelijk toegankelijke secties voor boeken en journaals

-van een Aan de slag-handleiding tot gemakkelijk toegankelijke secties voor boeken en journaals Verbeter het bijhouden van transacties met geavanceerde functies zoals tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en robuuste e-mailfunctionaliteiten om een uitgebreide financiële werkstroom te garanderen

Op zoek naar een alles-in-één sjabloon om uw financiële processen te vereenvoudigen? Probeer ClickUp's boekhoudsjabloon .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-137.png Gebruik de alles-in-één oplossing voor bedrijfsbeheer om alles te doen wat met boekhouden te maken heeft met het sjabloon ClickUp Accounting Template https://app.clickup.com/signup?template=t-102458299 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon beheert uw hele pijplijn-van het registreren van facturen en het bijhouden van inkomsten tot het voorspellen van toekomstige inkomsten. Je hoeft niet langer achterstallige betalingen na te jagen, want je kunt eenvoudig de debiteuren- en crediteurenadministratie bijhouden.

Maar het wordt nog beter! Binnen hetzelfde platform kun je vergaderingen boeken, naadloos schakelen tussen meer dan 9 aanpasbare weergaven en aangepaste tags en statussen gebruiken. Zo kunt u uw productiviteit maximaliseren en realtime inzicht krijgen in uw verkoopprestaties zonder ClickUp te verlaten.

AI's opmerkelijke vermogen om repetitieve taken te automatiseren in combinatie met een veelzijdige tool zoals ClickUp AI bevrijdt accountants van het alledaagse en geeft hen het waardevolle geschenk van tijd.

Deze nieuwe efficiëntie stelt hen in staat om hun aandacht te verleggen naar gebieden waar menselijke expertise de boventoon voert: inzichtelijke analyse, strategische begeleiding en geïnformeerde besluitvorming.

De toekomst van accountancy met AI

Het tij keert voor accountants. Ondersteund door AI is het beroep klaar voor een evolutie.

Hoewel de reacties uiteenlopen, is één ding zeker: er staan belangrijke veranderingen voor de deur. In het volgende decennium zal er een transformatie plaatsvinden in de rollen van boekhouders, wat nieuwe vaardigheden van professionals zal vragen.

Het beste is echter dat de natuurlijke taalverwerking van ClickUp Brain accountants in staat stelt om er gebruik van te maken zonder codeertechnieken te leren. Accountantsbanen zullen lijken op die van datawetenschappers en ingenieurs, waarbij diepgaande financiële inzichten worden ontsloten. De sleutel tot het navigeren door deze evolutie ligt in het omarmen van verandering.

Als u al in een vroeg stadium gebruikmaakt van AI-tools zoals ClickUp, blijft u de concurrentie voor. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!