ClickUp vs. Todoist: welke tool voor productiviteit is beter?

Elke liefhebber van productiviteit heeft het meegemaakt. De ultieme confrontatie tussen je favoriete tools voor taakbeheer. Het is als kiezen tussen pannenkoeken en wafels. Beide zijn heerlijk, maar één smaakt gewoon beter.

Deze keer is het ClickUp vs. Todoist. Beide tools beloven je te helpen bij het beheren van taken, het vereenvoudigen van samenwerking, het aanpassen van werkstromen en het overzichtelijk bewaren van alles op één plek.

Maar met zoveel opties die gestructureerde taken, herinneringen en dashboards bieden, is het gemakkelijk om besluiteloos te worden.

Maar maak je geen zorgen!

Wij hebben het klikken, bijhouden en kleurcoderen voor je gedaan. Of je nu een freelancer bent die solo werkt of een team op afstand dat synchronisatie nastreeft, dit artikel helpt je bij het kiezen van de juiste tool.

ClickUp vs. Todoist in één oogopslag

Functie ClickUp Todoist Aanpasbaar taakbeheer Taken, subtaak, checklists, prioriteiten, aangepaste velden, aangepaste statussen, sjablonen Taken, subtaken, prioriteiten, labels, eenvoudige sjablonen Samenwerking Ingebouwde chat, opmerkingen, whiteboards, documenten en meer Taakopmerkingen en basissamenwerking binnen teams Meerdere weergaveopties meer dan 15 aanpasbare weergaven, zoals lijst, Kanban, Gantt en meer Alleen lijst-, bord- en kalenderweergave Kalenderintegratie Ingebouwde kalender, synchroniseert met Outlook en Google Agenda, laat je direct deelnemen aan gesprekken Kalender beschikbaar, integreert met externe kalenders AI-assistentie ClickUp Brain, een contextbewuste AI voor documenten, taken, samenvattingen en vragen Todoist Assist, een AI voor subtaken, filters en suggesties Integraties van derden meer dan 1000 integraties (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook, enz. ) Integreert met belangrijke apps via Zapier en IFTTT Prijzen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 2,50 per maand per gebruiker

Wat is ClickUp?

ClickUp is een alles-in-één tool voor taakbeheer en AI-projectmanagement, ontworpen om de lappendeken van apps te vervangen die de meeste teams gebruiken.

👀 Wist je dat? Professionals schakelen ongeveer 1200 keer per dag tussen apps en websites, waarbij ze elke keer meer dan twee seconden verliezen. Dat is bijna vier uur per week of vijf werkweken per jaar die alleen maar worden besteed aan het opnieuw focussen.

In plaats van te schakelen tussen een app met een takenlijst, Slack, Google Documenten en nog een spreadsheet, houdt ClickUp alles onder één dak. Het voorkomt afleiding en verhoogt de productiviteit van het team

ClickUp staat vooral bekend om zijn zeer aanpasbare functies, intuïtieve interface, aangepaste dashboards en zijn kroonjuweel, de AI-aangedreven assistent. De uitgebreide functies maken het super flexibel.

Of je nu alleen werkt of een team aanstuurt, ClickUp past zich aan je werkstroom aan en helpt je gefocust te blijven terwijl alles voor je wordt geautomatiseerd. Daarom wordt het de alles-in-één app voor werk genoemd!

Functies van ClickUp

ClickUp is meer dan alleen een taakbeheerder. Het kan uw hele werkstroom optimaliseren voor efficiëntie en automatisering. Het heeft veel ingebouwde functies om uw projecten op schema te houden en uw taken georganiseerd.

Hier zijn enkele sleutelfuncties die ClickUp onweerstaanbaar maken.

Functie #1: Aanpasbaar taakbeheer

Wijs taken toe, organiseer ze en houd ze bij voor verschillende afdelingen op één plek met ClickUp-taken

Wanneer u met ClickUp werkt, vormen ClickUp-taken de bouwstenen van uw werkstroom. U kunt grote doelen opsplitsen in kleinere taken en aan elk daarvan beschrijvingen, bijlagen, deadlines en meerdere toegewezen personen toevoegen.

Wil je iets dringends markeren? Voeg gewoon prioriteiten toe, zoals 'Dringend' of 'Laag'. En met aangepaste taakstatussen ga je verder dan de saaie werkstroom 'Te doen – In uitvoering – Klaar'.

In plaats daarvan kun je taken bijhouden met statussen als 'In uitvoering', 'Feedback van client', 'Wachten op ontwerp' of wat dan ook past bij jouw stijl.

Verdeel complexe taken in uitvoerbare stappen en mis nooit meer een detail met ClickUp-taakchecklists

Wilt u vooruit plannen? Nest subtaak in taken en verdeel ze vervolgens in ClickUp-taakchecklists. Op deze manier hebben u en uw team toegang tot alles wat u nodig hebt om de taak te voltooien, precies waar deze is toegewezen.

💡 Pro-tip: Krijg toegang tot de uitgebreide sjabloonbibliotheek van ClickUp en kies een sjabloon voor taakbeheer. Zo bespaar je tijd bij de installatie en zorg je voor consistentie bij vergelijkbare initiatieven.

Functie #2: Ingebouwde opties voor teamsamenwerking

Houd uw werkgesprekken waar het werk gebeurt met ClickUp Chat

Herinner je je die belangrijke update nog die je bent vergeten door te geven aan je teamgenoot omdat je met andere software aan het werk was? Je dacht dat je van tabblad zou wisselen en het later wel zou doorgeven, maar dat ben je vergeten. ClickUp zorgt ervoor dat dit niet meer gebeurt.

ClickUp Chat is rechtstreeks in je werkruimte geïntegreerd. Dit betekent dat je speciale chatkanalen kunt maken voor elk team, project of onderwerp en realtime discussies kunt voeren zonder de app te verlaten. En natuurlijk kun je deze chats meteen omzetten in taken.

Je kunt ook een spraakassistent gebruiken om een bericht te versturen en dat ook in een taak omzetten. Handig, toch? En dat is nog niet alles.

Met ClickUp Comments kun je rechtstreeks feedback geven op taken, teamgenoten @vermelden, taken toewijzen en zelfs koppelingen naar documenten of dashboards toevoegen. Dit alles gebeurt terwijl alles in een thread blijft en gemakkelijk te volgen is.

Brainstorm, plan en voer samen in realtime taken uit met ClickUp Whiteboards

Als je van visueel plannen houdt, kun je met ClickUp Whiteboards brainstormen, ideeën in kaart brengen en samen in realtime werkstromen opbouwen.

Je kunt plaknotities plaatsen, verbindingen tekenen en alles omzetten in een taak wanneer je klaar bent om van idee naar uitvoering te gaan.

Al deze verbindingen met taken helpen je om gênante gesprekken te voorkomen, zoals: "Oh nee! Ik ben vergeten je de taak toe te wijzen."

Functie #3: Taakweergave en kalenderintegratie

Visualiseer taken, deadlines en planningen met een flexibele drag-and-drop-ervaring met ClickUp Kalender

Sommige mensen zijn dol op Kanban-borden. Anderen zweren bij kalenders. ClickUp begrijpt dat en biedt daarom meer dan 15 weergaven voor elke werkstroom.

Het ClickUp Kanban-bord is perfect voor het slepen en neerzetten van taken tussen fasen (ideaal voor agile teams), terwijl de ClickUp Gantt-grafiek je helpt bij het bijhouden van afhankelijkheid tussen taken.

Wat het bijhouden van taken nog eenvoudiger maakt, is de ClickUp-kalender, die je een overzicht van je planning geeft. Stel deze in voor weergave van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken en houd alle taken en vergaderingen bij (je kunt rechtstreeks vanuit hier deelnemen aan je gesprekken!).

Het synchroniseert ook rechtstreeks met je Google- en Outlook-agenda's, zodat je nooit dubbele afspraken hebt of een deadline mist.

Functie #4: Automatisering van de werkstroom

Automatiseer routinewerk en maak elke week uren vrij met ClickUp Automatisering

Je hebt je niet aangemeld voor productiviteit om je dag door te brengen met het toewijzen van taken en het bijwerken van statussen, toch? Daar is ClickUp Automatisering voor.

Met honderden ingebouwde sjablonen voor automatisering kun je regels instellen zoals: 'Wanneer een taak naar 'In behandeling' wordt verplaatst, wijs deze dan toe aan Alex en plaats een opmerking. ' Of: 'Als een deadline verandert, breng dan de projectmanager op de hoogte. '

Automatisering kan velden bijwerken, taken verplaatsen, volgers toevoegen en zelfs integreren met externe tools. Dit zorgt ervoor dat uw werkstromen soepel en consistent blijven zonder dat u micromanagement nodig hebt.

Het helpt u een slimmere werkstroom te realiseren, zodat u zich kunt concentreren op het creëren van echte waarde.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI-agenten helpen dit gedoe te elimineren. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, aantekeningen voor vergaderingen, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstromen! Dat alles (en nog veel meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, jouw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatisering, wat leidt tot een efficiëntieverhoging van 12%.

Functie #5: AI-gestuurde assistentie

Krijg direct toegang tot kennis, maak documenten en krijg AI-gestuurde inzichten zonder je werkruimte te verlaten met ClickUp Brain

Hier wordt het futuristisch. ClickUp Brain is je ingebouwde AI-assistent, en die is er niet alleen om blogintro's te genereren of teksten te bewerken (hoewel hij dat ook helemaal kan).

Brain helpt u bij het schrijven van documentatie, het samenvatten van taakthreads en zelfs het nauwkeurig transcriberen van uw vergaderingen. Dankzij de integratie met tools zoals ChatGPT, Claude en meer krijgt u de kwaliteit en precisie die u zoekt.

Maar weet u wat het zo cruciaal maakt voor uw werkstroom? Het kan uw gesprekken, taken en zelfs ClickUp-documenten scannen om projectspecifieke vragen te beantwoorden.

Vraag je je af wat er achterstallig is of waar je teamgenoot aan werkt? Vraag het gewoon. Het begrijpt de context van je werkruimte en geeft je snelle, nauwkeurige antwoorden.

Functie #6: Integraties met andere tools

Verbind je favoriete tools en bouw een uniforme werkstroom met ClickUp-integraties

Gebruikt u al andere tools in uw werkstroom? Geen probleem. ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, waaronder Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox en meer.

Je kunt updates naar het Slack-kanaal van je team pushen, vergaderingen synchroniseren met je Google Agenda of de voortgang van ontwikkelingen rechtstreeks vanuit GitHub bijhouden.

Of je nu je favoriete apps wilt blijven gebruiken of alles geleidelijk wilt overzetten naar het ecosysteem van ClickUp, de integratie is sterk en flexibel. Je hoeft niet alles weg te gooien. Je krijgt gewoon een slimmere manier om alles samen te brengen.

Prijzen van ClickUp

Wat is Todoist?

Todoist is een app voor takenlijsten en taakbeheer die is ontworpen voor eenvoud. Het wordt gebruikt door individuen en kleine teams die een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface willen. In Todoist maak je projecten om taken te groeperen en voeg je vervolgens taken toe met deadlines, labels en prioriteit.

Todoist richt zich op kernfuncties voor taken zonder overweldigende extra's. Dankzij dit minimalisme kunt u direct beginnen met het organiseren van taken zonder door complexe instellingen te hoeven waden.

🧠 Leuk weetje! De gemiddelde werkdag is nu 36 minuten korter dan in 2022, maar de productieve tijd is juist met 2% toegenomen. Dit bewijst dat slimmere tools meer werk opleveren in minder tijd.

Functies van Todoist

Todoist is al jarenlang een favoriet onder liefhebbers van productiviteit, en dat is niet voor niets. Dankzij de overzichtelijke interface, intuïtieve functies en krachtige mogelijkheden voelt het beheren van taken minder als een karwei en meer als een georganiseerd proces.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies.

Functie #1: Snel toevoegen en natuurlijke taal

via Todoist

Een taak toevoegen in Todoist is super eenvoudig. Met de functie Snel toevoegen kun je taken toevoegen met een eenvoudige snelkoppeling op het toetsenbord (druk op 'Q'). Maar wat het echt onderscheidt, is de mogelijkheid om natuurlijke taal te verwerken

Je kunt bijvoorbeeld 'Rapport elke vrijdag om 15.00 uur indienen #Werk p1' typen en Todoist stelt automatisch de terugkerende deadlines in, wijst deze toe aan het project 'Werk' en markeert deze als topprioriteit.

Deze intuïtieve invoermethode vermindert de wrijving bij het invoeren van taken, zodat u taken kunt vastleggen zodra ze in u opkomen.

Je kunt deze taken weergeven als een lijst, kalender of bord, afhankelijk van je voorkeur. De weergave 'Aankomend' toont bijvoorbeeld hoe je planning er voor de komende week of maand uitziet.

Functie #2: Terugkerende taken en herinneringen

via Todoist

Met de functie voor terugkerende taken van Todoist houd je moeiteloos overzicht over repetitieve taken. Of het nu gaat om 'Elke zaterdag de planten water geven' of 'Elke eerste van de maand het budget controleren', je kunt taken instellen om te herhalen met intervallen die bij je planning passen.

Bovendien kunnen herinneringen worden ingesteld om u op specifieke tijdstippen of zelfs op basis van uw locatie op de hoogte te brengen, zodat u nooit iets mist. U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen om Ryan om 10 uur te bellen, en Todoist zal u hieraan herinneren.

Functie #3: Projectorganisatie

via Todoist

Todoist helpt je taken te organiseren via projecten, secties en labels. Je kunt projecten aanmaken voor verschillende aspecten van je leven, zoals 'Werk', 'Persoonlijk' of 'Fitness', en deze verder onderverdelen in secties zoals 'Dringend', 'In afwachting' of 'Voltooid'.

Labels maken het mogelijk om taken in verschillende projecten te taggen, zodat je taken kunt filteren en weergeven op basis van contexten zoals '@e-mail' of '@telefoontjes'. Deze hiërarchische structuur zorgt ervoor dat je takenlijst overzichtelijk en beheersbaar blijft.

Functie #4: Samenwerken en delen

via Todoist

Todoist is een krachtige persoonlijke taakmanager, maar blinkt ook uit in samenwerkingsinstellingen. Je kunt projecten delen met collega's, vrienden of familieleden. Medewerkers kunnen elkaar taken toewijzen en opmerkingen toevoegen aan taken (ideaal voor feedback).

Dit maakt het coördineren van gezamenlijke doelen, zoals het plannen van een reis of het beheren van een teamproject, eenvoudig en efficiënt. De mogelijkheid om taken te delegeren en de voortgang te bewaken binnen hetzelfde platform verhoogt de productiviteit van het team.

Functie #5: Slimme AI-productiviteit

via Todoist

Todoist heeft ook een eigen AI-assistent, de Todoist Assist. Deze is ontworpen om uw taakbeheer slimmer en sneller te maken. Hij kan complexe taken opsplitsen in subtaak, taken uit lange e-mails halen, filters voorstellen en zelfs antwoorden opstellen.

Typ gewoon zoals je dat normaal doet, en Assist doet de rest. Het is beschikbaar op het web, macOS en iOS, en je gegevens blijven privé. Of je nu je dag organiseert of een project plant, Todoist Assist voegt een slimme laag toe aan je productiviteit.

Prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $2,5/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

ClickUp vs. Todoist: functies vergeleken

Na de functies van zowel ClickUp als Todoist te hebben bekeken, is het duidelijk dat beide tools voor projectmanagement hun sterke punten hebben.

Maar voordat we de functies met elkaar vergelijken, volgt hier een overzicht van wat elke tool zo bijzonder maakt.

Categorie ClickUp Todoist Projectmanagement Uitgebreid aanmaken en bijhouden van taken met bijlagen en meerdere weergaven Intuïtief taakbeheer met een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface Aanpassing Geavanceerde aanpassingsmogelijkheden met aangepaste velden, statussen en werkstromen Minimale aanpassingsmogelijkheden, maar gestroomlijnd voor eenvoud Planning Geavanceerde planning met start-/deadlines, afhankelijkheid en kalenderintegraties Terugkerende taken en herinneringen zijn eenvoudig in te stellen Samenwerking Realtime teamsamenwerking via chatten, opmerkingen, whiteboards en documenten Eenvoudig delen en reageren voor kleine teams AI-functies ClickUp Brain voor AI-gestuurd taakbeheer en automatisering van werkstromen AI-suggesties voor subtaken, filters en tips voor productiviteit Beoordelingen van klanten G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen) G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

1. Efficiëntie in projectmanagement

In deze hoek komt ClickUp met een krachtige reeks functies die zijn ontworpen om projecten van begin tot eind te beheren. In de andere hoek biedt Todoist een eenvoudigere manier om taken bij te houden. Laten we eens kijken wie er met de kroon gaat lopen!

ClickUp biedt krachtige functies voor serieuze projectafhandeling. Je kunt doelen stellen, toegang krijgen tot de nodige sjablonen voor projectmanagement, de voortgang bijhouden met ClickUp-dashboards en repetitieve taken automatiseren om tijd te besparen. Je kunt alles, van dagelijkse taken tot projecten met meerdere stappen, op één plek beheren, ideaal voor teams die met complexe zaken te maken hebben.

Todoist houdt het simpel en snel. Je kunt taken organiseren in projecten, deadlines instellen en planning met slepen en neerzetten gebruiken. Het is minimaal, gebruiksvriendelijk en geschikt om zonder afleiding persoonlijke doelen of doelen van kleine teams te behalen.

🏆 Winnaar: ClickUp. Todoist is geweldig voor kleine projecten en het bijhouden van eenvoudige taken, maar biedt niet dezelfde diepgaande planningstools die professionele teams nodig hebben. Als je een tool nodig hebt die zowel geschikt is voor individuen als voor complexe teams, biedt ClickUp met zijn flexibiliteit een voorsprong.

2. Aanpassing

Laten we nu eens kijken wie zich beter aanpast aan uw werkstroombehoeften.

ClickUp biedt bijna onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, waaronder aangepaste statussen, meerdere taaktypes en gedetailleerde werkstromen. Je kunt ruimtes, lijsten en dashboards vorm geven die bij elke projectstijl passen, waardoor het perfect is voor teams met unieke processen.

Todoist houdt het simpel met prioriteitsniveaus, labels en filters. Het is eenvoudig in te stellen, maar biedt geen uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, wat sommige gebruikers juist waarderen vanwege de eenvoud.

🏆 Winnaar: gelijkspel. Als aanpassing belangrijk is, wint ClickUp. Grote teams of projecten die gespecialiseerde velden en dashboards nodig hebben, zullen de flexibiliteit van ClickUp waarderen. Todoist scoort echter punten voor wie een snelle installatie wil zonder extra toeters en bellen.

3. Taakplanning en terugkerende taken

Planning en terugkerende taken zijn essentieel in je dagelijkse werk. Wie kan jouw kalender bijhouden?

ClickUp kan complexe herhalingen verwerken en biedt start- en deadlines. Met Gantt-grafieken en synchronisatie met Google Agenda biedt het een visueel, geïntegreerd schema voor projecten van elke omvang.

Todoist blinkt uit door snelle, natuurlijke taalinvoer voor taken en herinneringen. Terugkerende taken zijn eenvoudig in te stellen, maar er ontbreken tijdlijnweergaven of gedetailleerde kalenderintegratie.

🏆 Winnaar: gelijkspel. Beide tools kunnen terugkerende taken verwerken, maar op verschillende manieren. Todoist scoort met snelle, natuurlijke invoer van taken en herinneringen, ideaal voor persoonlijk gebruik. ClickUp wint de titel voor geavanceerde, visuele planning en synchroniseren tussen verschillende platforms.

4. Teamsamenwerking

Communicatie kan een project maken of breken. Wie is de echte teamspeler?

ClickUp integreert chatten, taakopmerkingen, whiteboards en documenten op één plek, zodat gesprekken direct aan het werk worden gekoppeld. Je kunt taken aanmaken terwijl je samenwerkt, zodat je niets mist.

Todoist biedt taakcommentaar en basisfuncties om te delen, maar heeft geen chat of geavanceerde samenwerkingstools. Teams hebben vaak aparte apps nodig voor realtime communicatie.

🏆 Winnaar: ClickUp wint duidelijk met zijn alles-in-één communicatiehub. Dankzij het geïntegreerde chat- en reactiesysteem kunnen gesprekken en werk samen plaatsvinden.

5. AI-automatisering

Laten we eens kijken welke tool de slimste assistent in huis heeft.

ClickUp Brain gaat verder dan alleen schrijven. Het vat taken samen, transcribeert vergaderingen en beantwoordt projectspecifieke vragen door je hele werkruimte te scannen, dankzij integraties zoals ChatGPT. Het is een slimme AI-assistent die je projecten echt kent.

De AI-assistent van Todoist stelt subtaak voor, helpt u acties uit e-mails te halen en stelt ook filters voor. Dit is handig om de invoer van taken te versnellen, maar mist diepere functies voor automatisering.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met zijn krachtige AI Brain die uw hele werkruimte en werkstroom begrijpt. De assistent van Todoist is handig voor taakbeheer, maar lang niet zo uitgebreid of contextbewust.

📮ClickUp-inzicht: Slechts 7% van de professionals vertrouwt voornamelijk op AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals kalenders, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt dezelfde AI gebruikt voor uw e-mail of andere communicatiewerkstromen, kalender, taken en documentatie. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?". ClickUp Brain doorzoekt je werkruimte en vertelt je precies wat je te doen staat op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor je in één superapp!

6. Prijzen

Laten we eerlijk zijn. Kosten zijn belangrijk! Zowel ClickUp als Todoist bieden verschillende prijsmodellen, dus welke biedt u de beste prijs-kwaliteitverhouding?

ClickUp biedt een gratis abonnement met uitgebreide functies, perfect voor individuen of kleine teams. Betaalde abonnementen beginnen bij betaalbare tarieven en kunnen worden uitgebreid met meer geavanceerde functies en opslagruimte.

Todoist heeft ook een gratis versie, ideaal voor eenvoudig taakbeheer. Het premium abonnement biedt functies zoals AI-assistentie en labels tegen een redelijke maandelijkse prijs.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Als je uitgebreide functies wilt, zoals AI-assistentie met ruimte om te groeien, bieden de gelaagde prijzen en het gratis abonnement van ClickUp meer waarde. Maar als je de voorkeur geeft aan een minimaal en duidelijk upgradepad, zijn de prijzen van Todoist gemakkelijk te begrijpen en budgetvriendelijk.

💡 Pro tip: Probeer, voordat u overschakelt naar een van beide tools, eerst de gratis functies voor projectmanagement uit. Zo bespaart u tijd en geld die u anders kwijt zou zijn aan het overstappen naar een andere tool. Als u besluit om over te stappen, begin dan rustig en verken de functies een voor een om overweldiging te voorkomen.

ClickUp vs. Todoist op Reddit

Wilt u horen van echte gebruikers die deze tools zelf hebben ervaren? Wij hebben wat u zoekt. We hebben Reddit doorzocht om te zien welk platform gebruikers echt prefereren.

Allereerst is hier wat actuallifethings, een Reddit-gebruiker, over ClickUp heeft gedeeld op r/clickup

... Met ClickUp kunnen verschillende teams binnen de organisatie werken in de werkstroom die zij verkiezen, maar vanuit een gecentraliseerde informatiestructuur. Als het goed gestructureerd is, elimineert het informatiesilo's tussen afdelingen. Dus wanneer informatie wordt bijgewerkt of gewijzigd in één afdeling, worden de gegevens in alle andere afdelingen tegelijkertijd bijgewerkt, omdat alle afdelingen informatie uit dezelfde bron halen, ook al bekijken ze de gegevens op een totaal andere manier. ClickUp is een absoluut geweldig systeem. Waar voor je geld en gebruiksgemak, ik heb nog nooit iets anders gezien dat hier ook maar in de buurt komt.

... Met ClickUp kunnen verschillende teams binnen de organisatie werken in de werkstroom die zij verkiezen, maar vanuit een gecentraliseerde informatiestructuur. Het is goed gestructureerd en elimineert informatiesilo's tussen afdelingen. Wanneer informatie wordt bijgewerkt of gewijzigd in één afdeling, worden de gegevens in alle andere afdelingen tegelijkertijd bijgewerkt, omdat alle afdelingen informatie uit dezelfde bron halen, ook al bekijken ze de gegevens op een totaal andere manier. ClickUp is een absoluut geweldig systeem. Waar voor je geld en gebruiksgemak, ik heb nog nooit iets anders gezien dat hier ook maar in de buurt komt.

Laten we nu eens kijken wat gebruiker 822825 van Todoist vindt op r/todoist

Pluspunten: Natuurlijke taalverwerking Mooi ontwerpOndersteuning voor tijdblokkenBetrouwbaarheid MinpuntenTrage updates (ik denk dat dit een afweging is ten opzichte van de betrouwbaarheid, maar het is nog steeds traag in vergelijking met grote concurrenten)Beperkte functies, met name voor de kalenderweergave (aangezien dit een nieuw toegevoegde functie is)Beperkte aanpasbaarheid (als je TickTick probeert, begrijp je wat ik bedoel)Ik heb een proefversie van Todoist en TickTick gebruikt en uiteindelijk voor Todoist gekozen vanwege de hierboven genoemde voordelen.

Pluspunten: Natuurlijke taalverwerking Mooi ontwerpOndersteuning voor tijdblokkenBetrouwbaarheid MinpuntenTrage updates (ik denk dat dit een afweging is ten opzichte van de betrouwbaarheid, maar het is nog steeds traag in vergelijking met grote concurrenten)Beperkte functies, met name voor de kalenderweergave (aangezien dit een nieuw toegevoegde functie is)Beperkte aanpasbaarheid (als je TickTick probeert, begrijp je wat ik bedoel)Ik heb een proefversie van Todoist en TickTick gebruikt en uiteindelijk voor Todoist gekozen vanwege de hierboven genoemde voordelen.

Wilt u horen van iemand die van tool is gewisseld? Dit zegt Reddit-gebruiker jthansen5072 over zijn keuze voor ClickUp als alternatief voor Todoist

Ik ben onlangs overgestapt van Todoist naar ClickUp en ik ben erg blij met deze overstap... Met het gratis abonnement van ClickUp krijg ik alles wat ik nodig heb en veel meer functies dan ik had met het betaalde abonnement van Todoist (behalve 2 functies die waarschijnlijk binnenkort ook in ClickUp beschikbaar zullen zijn en waar ik toch niet echt behoefte aan heb). ClickUp heeft een kleine leercurve, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het programma (in mijn ervaring) heel eenvoudig, snel en intuïtief. Ik ben een zeer tevreden gebruiker van ClickUp en raad het ten zeerste aan voor persoonlijk taakbeheer...

Ik ben onlangs overgestapt van Todoist naar ClickUp en ik ben erg blij met deze overstap... Met het gratis abonnement van ClickUp krijg ik alles wat ik nodig heb en veel meer functies dan ik had met het betaalde abonnement van Todoist (behalve 2 functies die waarschijnlijk binnenkort ook in ClickUp beschikbaar zullen zijn en waar ik toch niet zonder kan). ClickUp heeft een kleine leercurve, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het programma (in mijn ervaring) heel eenvoudig, snel en intuïtief. Ik ben een zeer tevreden gebruiker van ClickUp en raad het ten zeerste aan voor persoonlijk taakbeheer...

Zo, dat was het. Echte gebruikers geven hun eerlijke mening, zodat u een idee krijgt welke taakbeheersoftware het beste bij uw behoeften past.

Welke taakbeheertool is de beste?

Na een epische confrontatie, welke taakbeheersoftware heeft alles gewonnen?

Nou, ClickUp wint duidelijk de kampioensriem.

Waarom? Omdat het geavanceerde functies voor taakbeheer, automatisering, werklastbeheer, tijdsregistratie, competente AI-ondersteuning en flexibele prijzen allemaal op één plek biedt. Of je nu een team beheert of persoonlijke doelen nastreeft, de veelzijdigheid en diepgang van ClickUp geven het een voorsprong.

Dat wil niet zeggen dat Todoist geen waardige concurrent is. Het blinkt uit door zijn strakke ontwerp en natuurlijke taalinvoer, geschikt voor wie op zoek is naar eenvoudige productiviteit zonder overweldigende functies.

Maar voor wie op zoek is naar een complete tool die meegroeit met je behoeften, wint ClickUp elke keer met glans. Wil je het zelf uitproberen? Meld je vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account!