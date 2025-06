Wat is de MEDDIC-verkoopmethodologie en hoe implementeert u deze?

Werken uw verkopers 60 uur per week, alleen om vervolgens te zien dat veelbelovende deals plotseling verdwijnen, waardoor de pijplijn meer fictie dan prognose is?

U bent niet de enige – dit is de dagelijkse realiteit voor salesleiders overal ter wereld.

MEDDIC Sales draait het script om. Het dwingt verkopers om eerst de sleutelcijfers te verifiëren, de beslissers te identificeren en het aankoopproces te valideren.

Voor account executives die het beu zijn om na maanden werk steeds te horen krijgen dat "de timing niet goed is", en voor sales managers die genoeg hebben van vertragingen, filtert MEDDIC echte kopers voordat er weer een kwartaal voorbijgaat.

In deze gids leggen we uit wat MEDDIC is, waarom het werkt en hoe uw team het kan gebruiken om hoogwaardige deals te sluiten.

Wat is MEDDIC-verkoop?

MEDDIC is een raamwerk voor verkoopkwalificatie dat teams helpt veelbelovende leads te identificeren en de slagingspercentages te verbeteren. De afkorting MEDDIC staat voor metrics (statistieken), economic buyer (economische koper), decision criteria (beslissingscriteria), decision process (beslissingsproces), identify pain (pijnpunten identificeren) en champion (voorvechter).

Met behulp van deze verkoopmethodologie stelt u uw prospects vragen op basis van elk element om te achterhalen welke prospects het waard zijn om na te jagen. Zo concentreert u zich op hoogwaardige prospects en niet op potentiële rode vlaggen die u na maanden van inspanning in de steek laten.

Laten we elk element in detail bekijken.

Statistieken

In plaats van alle voordelen van uw product op te sommen, wilt u de sleutelcijfers identificeren die uw klant wil bereiken. Dit kan bijvoorbeeld 'de handmatige werklast met 15 uur per week verminderen' of 'de responstijd voor onze klanten met 20% verkorten' zijn

Dit helpt u het rendement van uw oplossing aan te tonen met specifieke casestudy's of benchmarks om investeringen in uw product te rechtvaardigen.

Economische koper

Zoek uit wie het laatste woord heeft bij de aankoop, dat wil zeggen wie de economische koper is. Meestal zijn dat leidinggevenden of C-level managers, zoals een CEO, CFO of VP Operations.

Door vroeg contact met hen te leggen, krijgt u een voorsprong; u krijgt meer informatie over wat hun aankoopbeslissingen beïnvloedt. Het helpt u ook om uw waardepropositie af te stemmen op hun strategische prioriteiten en doelen, waardoor uw kansen op een deal toenemen.

Beslissingscriteria

Uw klanten evalueren en vergelijken uw product ook op basis van verschillende criteria. Deze omvatten functies, prijzen, schaalbaarheid, implementatiegemak, klantenservice en afstemming op hun strategische doelen.

U kunt in een vroeg stadium dealbreakers, objecten en mogelijke hiaten identificeren en aanpakken om de deal te sluiten. Door inzicht te krijgen in hun evaluatieproces kunt u uw pitch op maat maken, concurrentievoordelen benadrukken en proactief obstakels uit de weg ruimen.

Beslissingsproces

Identificeer de stappen die de klant zal nemen om een oplossing te evalueren, goed te keuren en te implementeren. Dit kunnen interne beoordelingen, goedkeuringen van belanghebbenden, inkoopprocessen en tijdlijnen zijn.

Een duidelijk inzicht in de organisatie van uw klant stelt u in staat om precies te bepalen welke contactmomenten de verkoop stimuleren. Wanneer u uw verkoopcyclus afstemt op het besluitvormingsritme van uw klant, kunt u vertragingen anticiperen en strategisch de juiste mensen inschakelen om de deal te sluiten.

Pijnpunten identificeren

Pijn verwijst naar de specifieke uitdagingen, problemen of inefficiënties waarmee de klant te maken heeft en die uw oplossing kan aanpakken. U kunt een gebruikersprofiel gebruiken om de pijnpunten in kaart te brengen en uw oplossing als de ideale oplossing te positioneren.

Inzicht in de werkelijke impact van pijnpunten creëert urgentie en versterkt uw pitch aan besluitvormers.

Kampioen

Zoek uw kampioen, oftewel een interne pleitbezorger, iemand binnen het bedrijf die in uw oplossing gelooft en invloed heeft op de besluitvormers. Deze persoon houdt u op de hoogte van het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat uw oplossing intern wordt gepromoot.

Een sterke voorvechter helpt ook bij het navigeren door interne politiek, het bevestigen van sleutelproblemen en het creëren van urgentie. Hun steun kan een vastgelopen deal omzetten in een gesloten deal.

Hier vindt u een handige gids om beter te begrijpen hoe elk onderdeel van de MEDDIC-methodologie van toepassing is op uw verkoopproces.

Element Verkoopproces Steekproef vragen Statistieken Kwantificeerbare bedrijfsresultaten die de klant hoopt te bereiken Welke specifieke resultaten hoopt u te bereiken? Hoe meet u succes op dit gebied? Welke KPI's zijn het belangrijkst voor uw team? Economische koper De persoon met de bevoegdheid om de aankoop goed te keuren Wie is verantwoordelijk voor budgetbeslissingen met betrekking tot deze oplossing? Heeft u eerder soortgelijke investeringen gedaan? Welke factoren zijn van invloed op de uiteindelijke beslissing? Beslissingscriteria Begrijp de specifieke factoren waarmee potentiële klanten rekening houden bij het evalueren van oplossingen Welke factoren zijn voor u het belangrijkst bij het evalueren van een oplossing? Wat zou een oplossing voor u onderscheiden? Zijn er dealbreakers of functies die absoluut aanwezig moeten zijn? Beslissingsproces Breng de goedkeuringsstappen, betrokken belanghebbenden en tijdlijn voor aankopen in kaart Welke stappen gaat u nemen om deze oplossing te evalueren en goed te keuren? Wie moet er nog meer bij het besluitvormingsproces worden betrokken? Wat is uw verwachte tijdlijn voor het nemen van een beslissing? Pijnpunten identificeren De uitdagingen of pijnpunten die uw oplossing aanpakt Met welke uitdagingen wordt u momenteel geconfronteerd? Welke inefficiënties hebben een negatieve invloed op de prestaties van uw team? Wat zou er gebeuren als deze problemen niet worden opgelost? Kampioen Een interne pleitbezorger die uw oplossing ondersteunt en besluitvormers beïnvloedt Wie in uw organisatie zou het meest profiteren van deze oplossing? Wie ondersteunt dit initiatief nog meer binnen uw bedrijf? Zou u ons willen voorstellen aan de sleutelpersonen?

Hoewel de MEDDIC-verkoopmethodologie verkoopprocessen verbetert, hebben twee nieuwe varianten, MEDDICC en MEDDPICC, extra lagen om complexere verkoopprocessen te ondersteunen.

MEDDICC = MEDDIC + Concurrentie

De 'C' staat hier voor concurrentie. Tegen wie concurreert u? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Hoe verhoudt uw oplossing zich tot die van hen?

De antwoorden op deze vragen geven u de richting die u nodig hebt om u te onderscheiden met een betere positie. Laat zien hoe uw aanbod beter presteert dan dat van concurrenten op gebieden die voor de klant het belangrijkst zijn.

MEDDPICC = MEDDICC + papieren proces

MEDDPICC gaat nog een stap verder dan MEDDICC door het papieren proces als achtste component toe te voegen.

Het papieren proces verwijst naar de formele stappen om een deal af te ronden, waaronder goedkeuringen voor aankopen, juridische beoordelingen, contractonderhandelingen en nalevingscontroles.

👀 Wist u dat? De 80/20-regel (Pareto-principe) geldt ook voor verkoop. 80% van de omzet komt vaak van slechts 20% van de klanten. Focussen op hoogwaardige clients en het gebruik van frameworks zoals MEDDIC om leads te kwalificeren is cruciaal voor het stimuleren van groei!

Waarom zouden verkoopteams MEDDIC moeten gebruiken?

Uw vertegenwoordiger heeft drie maanden aan een deal gewerkt, om er vervolgens achter te komen dat de beslisser nooit bij het gesprek betrokken was. Nu is het budget op en is de deal van de baan. Frustrerend, toch?

Hier leest u hoe u met het MEDDIC-verkoopproces prospects kunt kwalificeren om deals te sluiten:

Sluit meer deals door gekwalificeerde kansen vroegtijdig te identificeren en u te richten op prospects die het meest geneigd zijn om te kopen

Identificeer direct de daadwerkelijke besluitvormers , zodat u geen tijd verspilt aan mensen die geen 'ja' kunnen zeggen

Verhoog de grootte van deals door de specifieke financiële impact van uw oplossing te ontdekken en te kwantificeren

Herken en elimineer zwakke kansen voordat u maanden verspilt aan prospects die geen intentie hebben om te kopen

Breng complexe inkoopcommissies nauwkeurig in kaart door de rol en invloed van elke stakeholder te identificeren

Stel voorstellen op die aanslaan door direct in te spelen op de sleutelresultaten die kopers belangrijk vinden

Nieuwe verkopers sneller inwerken met de juiste sales enablement en een duidelijk, reproduceerbaar kwalificatiesysteem

Wees uw concurrenten een stap voor door precies te begrijpen hoe beslissingen worden genomen en welke criteria het belangrijkst zijn

Creëer een consistente verkoopaanpak die voorspelbare resultaten oplevert voor uw hele verkoopteam

💡 Pro-tip: Gebruik MEDDIC als een tool om deals af te wijzen, niet alleen als een methodologie voor verkoopkwalificatie. Als een prospect geen duidelijke economische koper, meetbare statistieken of een voorstander heeft, is het beter om vroeg af te haken en je te concentreren op kansen met een grotere kans op succes.

MEDDIC implementeren in uw verkoopproces

Kennis van MEDDIC is één ding, het integreren ervan in uw verkoopproces is iets heel anders. Laten we nu eens kijken hoe u het MEDDIC-verkoopraamwerk in een paar stappen kunt implementeren:

Stap 1: Definieer duidelijk uw buyer persona's

U kunt deals niet effectief kwalificeren als u niet weet aan wie u verkoopt. Begin met het opstellen van gedetailleerde profielen van uw ideale klanten, waarbij u zich specifiek richt op de rollen van besluitvormers binnen de target-organisaties.

Begrijp hun doelen, uitdagingen en triggers om uw outreach op maat te maken. Hoe duidelijker u deze rollen definieert, hoe gemakkelijker u zich kunt afstemmen op hun verwachtingen.

Dit moet u doen:

Identificeer economische kopers, voorstanders en sleutelbeslissers, zoals een CFO als koper en een IT-directeur als uw voorstander

Documenteer hun pijnpunten en sleutelcijfers. Zijn ze gericht op kostenbesparing, efficiëntieverhoging of risicobeperking?

Breng hun rol in kaart, zodat vertegenwoordigers weten wanneer ze moeten ingrijpen en kunnen anticiperen op obstakels in een late fase

💡 Pro-tip: Begin uw MEDDIC-implementatie met de sjabloon voor gebruikersprofielen in ClickUp. Deze sjabloon biedt u een gestructureerde layout om belangrijke details vast te leggen, zoals functietitel, verantwoordelijkheden, doelen, pijnpunten, gebruikte tools en bezwaren tegen aankoop. Al deze gegevens worden direct in kaart gebracht aan de hand van MEDDIC-elementen zoals Metrics, Pain en Decision Criteria. U kunt aangepaste velden gebruiken om persoonsspecifieke gegevens bij te houden en tags om persona's te groeperen op branche of segment. Gratis sjabloon downloaden Krijg meer inzicht in uw doelgroep met de sjabloon voor gebruikersprofielen in ClickUp.

Stap #2: Stel het kwalificatieproces in met MEDDIC

Uw team heeft een duidelijke, gestructureerde aanpak van MEDDIC nodig. Anders zullen vertegenwoordigers het inconsistent toepassen en zullen slechte deals door de mazen van het net glippen.

U moet definiëren wat 'gekwalificeerd' betekent in elke fase van de verkooppijplijn

Verkoopmedewerkers moeten vermijden om deals door te drukken zonder gedocumenteerde beslissingscriteria, een geverifieerde voorstander of een duidelijk pijnpunt

Geef uw verkopers vervolgens gerichte vragen om leads te prioriteren. In plaats van "Heeft u een budget?" moeten ze vragen: "Wie keurt aankopen van deze grootte doorgaans goed en hoe verloopt dat proces?"

Bepaal vervolgens wanneer deze vragen moeten worden gesteld. Als vertegenwoordigers de economische koper niet vroeg identificeren, lopen ze het risico maanden te verspillen aan iemand die geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Stap #3: Train uw verkoopteam

U kunt uw verkopers niet zomaar het MEDDIC-raamwerk geven en verwachten dat ze het zelf wel begrijpen. Ze hebben praktische training nodig, zodat het toepassen ervan een tweede natuur wordt.

Hier zijn een paar manieren om dit te doen:

Voer rollenspellen uit waarin vertegenwoordigers echte klantscenario's oefenen. Laat ze bijvoorbeeld een deal kwalificeren en de economische koper identificeren, terwijl een manager de rol van prospect speelt

Geef ze vraagkaders zodat ze nooit vastlopen tijdens een gesprek. In plaats van een vage vraag als "Wie neemt de uiteindelijke beslissing?", weten ze nu dat ze moeten vragen: "Wanneer heeft uw team voor het laatst een vergelijkbare oplossing aangeschaft? Hoe werkte dat proces?"

Stel duidelijke sales-KPI's vast om bij te houden hoe goed vertegenwoordigers sleutelbeslissers identificeren, pijnpunten blootleggen en deals sluiten

Vertegenwoordigers worden beter door te oefenen, niet door theorie. Versterk dit met wekelijkse dealbeoordelingen, gespreksanalyses en coaching door collega's.

Stap 4: Gebruik een CRM om MEDDIC-gegevens bij te houden

Als uw vertegenwoordigers geen MEDDIC-details registreren, doen ze maar wat bij het sluiten van deals. Dat is een probleem. Uw CRM-software moet fungeren als een realtime engine voor dealkwalificatie, niet alleen als een plek om contactinformatie op te slaan.

Maak aangepaste velden voor elk MEDDIC-element. Idealiter zouden vertegenwoordigers een deal pas verder moeten kunnen brengen nadat ze de economische koper, het besluitvormingsproces en de invloed van de voorstander hebben gedocumenteerd.

U moet ook dashboards ontwikkelen die de voltooiingspercentages van MEDDIC in uw pijplijn en verkooprapporten weergeven, waarbij u de voltooiing van MEDDIC correleert met de winpercentages.

Stap #5: Evalueer en optimaliseer

MEDDIC is alleen effectief wanneer teams hun aanpak verfijnen op basis van nauwkeurige gegevens. Door het proces te evalueren en optimaliseren, worden deals correct gekwalificeerd en verbeteren de verkoopprestaties in de loop van de tijd.

Zo doet u dit in de praktijk:

Houd gestructureerde dealbeoordelingen: daag vertegenwoordigers uit om na te denken over hoe zij economische kopers en beslissingscriteria valideren

Analyseer MEDDIC-gegevens versus dealresultaten: Identificeer welke elementen tot succes leiden en pas de training daarop aan

Pak hiaten in de uitvoering aan: coach vertegenwoordigers op zwakke punten, zoals het blootleggen van pijnpunten of het betrekken van economische kopers

Kwalificatieprocessen verfijnen: Gebruik inzichten uit eerdere deals om CRM-werkstromen en sales playbooks te verbeteren

👀 Wist u dat? Aan het einde van de 19e eeuw introduceerde John H. Patterson, oprichter van National Cash Register (NCR), het eerste formele verkooptrainingsprogramma. Zijn methoden legden de basis voor moderne verkooptraining en veranderden de manier waarop verkooporganisaties hun trainings- en ontwikkelingsprocessen structureren.

Echte voorbeelden van de MEDDIC-verkoopmethodologie in de praktijk

1. Fastmarkets

Fastmarkets moest zijn verkoopstrategie herzien na de overstap naar een model voor gegevenslicenties. In plaats van maanden te wachten om een team samen te stellen, schakelden ze externe experts in om de MEDDIC-verkoopmethodologie snel te implementeren.

Door middel van praktische workshops verfijnden ze hun vaardigheden op het gebied van opportuniteitskwalificatie en verkoop, waardoor vertegenwoordigers zich konden concentreren op deals met een hoge waarde. Het resultaat?

147% stijging van de cross-sell-omzet door targeting van de juiste kopers

24% hogere gemiddelde orderwaarde met waardegedreven verkoop

47% minder klantverloop, wat bewijst dat grote deals standhouden

14% nauwkeurigere prognoses, waardoor de verkoop beter voorspelbaar wordt

Fastmarkets heeft een reorganisatie van de verkoop omgezet in serieuze groei door het verkoopproces aan te scherpen.

2. PTC (Parametric Technology Corporation)

PTC (Parametric Technology Corporation) stond in de jaren negentig voor een cruciale uitdaging: het opschalen van zijn verkoopactiviteiten om aan de eisen van een snel groeiende markt te kunnen voldoen.

Toen PTC zich ging richten op de verkoop van bedrijfssoftware, had het een gestructureerde manier nodig om hoogwaardige deals te kwalificeren en het proces te stroomlijnen.

Om dit aan te pakken, schakelde PTC Jack Napoli en Dick Dunkel in, die vervolgens MEDDIC ontwikkelden om de verkooptraining en onboarding te vernieuwen. Met dit raamwerk:

PTC groeide in slechts vier jaar tijd van 300 miljoen dollar naar 1 miljard dollar omzet

Het bedrijf realiseerde 40 opeenvolgende kwartalen met dubbelcijferige groei

Deze indrukwekkende resultaten hebben de MEDDIC-methodologie tot het favoriete kwalificatiekader voor B2B-salesteams gemaakt.

👀 Wist u dat? Verkoopmedewerkers besteden slechts 30% van hun werktijd aan verkopen, terwijl de overige 70% wordt besteed aan administratieve taken, interne vergaderingen, het opstellen van offertes en het onderzoeken van prospects.

Hoe ClickUp helpt bij de implementatie van MEDDIC in de verkoop

Salesprofessionals worstelen met verspreide kwalificatiegegevens, beperkte zichtbaarheid van de voortgang van deals en tijdrovende handmatige updates. CRM's slaan gegevens op, maar handhaven MEDDIC zelden.

ClickUp biedt hiervoor een uitgebreide AI-toolset die salesteams helpt het MEDDIC-raamwerk toe te passen. Dit positioneert ClickUp als de alles-in-één app voor salesteams.

Centraliseer kwalificatiegegevens met ClickUp CRM

Cruciale informatie over economische kopers, beslissingscriteria en pijnpunten verdwijnt vaak in e-mailthreads, aantekeningen bij telefoongesprekken of, erger nog, in het hoofd van uw vertegenwoordiger. Om de MEDDIC-verkoopmethodologie effectief toe te passen, kunt u ClickUp CRM gebruiken als centrale opslagplaats.

Houd alle MEDDIC-criteria bij op één platform met ClickUp CRM

Zo kunt u aan de slag:

Maak aangepaste velden om specifieke MEDDIC-criteria vast te leggen, zoals gegevens over economische kopers of ROI-berekeningen voor uw prospect

Gebruik aanpasbare weergaven zoals Lijst, Kanban-bord en Tabel om de voortgang van deals in elke MEDDIC-fase te volgen

Implementeer ClickUp-automatisering om specifieke acties te triggeren op basis van MEDDIC-criteria, bijvoorbeeld: Wanneer het aangepaste veld 'Economische koper' wordt bijgewerkt, wijs dan automatisch een taak toe aan de accountmanager om een gesprek met de beslisser in te plannen Als het veld 'Kampioen' veld leeg is nadat een deal naar een bepaalde fase van de pijplijn is verplaatst, trigger dan een herinneringstaak of commentaartag om de vertegenwoordiger te vragen er een te identificeren Stel een automatisering voor statuswijzigingen in om deals naar 'Gekwalificeerd' te verplaatsen zodra alle MEDDIC-velden zijn voltooid Gebruik geautomatiseerde opmerkingen of checklists om vertegenwoordigers te begeleiden bij de volgende beste actie op basis van de ontbrekende MEDDIC-criteria

Wanneer het aangepaste veld 'Economische koper' wordt bijgewerkt, wijs dan automatisch een taak toe aan de accountmanager om een gesprek met de beslisser in te plannen

Als het veld 'Champion' leeg blijft nadat een deal naar een bepaalde fase van de pijplijn is verplaatst, trigger dan een herinneringstaak of commentaartag om de vertegenwoordiger te vragen er een te identificeren

Stel een automatisering voor statuswijzigingen in om deals naar 'Gekwalificeerd' te verplaatsen zodra alle MEDDIC-velden zijn voltooid

Gebruik geautomatiseerde opmerkingen of checklists om vertegenwoordigers te begeleiden bij de volgende beste actie op basis van de MEDDIC-criteria die ontbreken

Wanneer het aangepaste veld 'Economische koper' wordt bijgewerkt, wijs dan automatisch een taak toe aan de accountmanager om een gesprek met de beslisser in te plannen

Als het veld 'Champion' leeg blijft nadat een deal naar een bepaalde fase in de pijplijn is verplaatst, trigger dan een herinneringstaak of commentaartag om de vertegenwoordiger te vragen er een te identificeren

Stel een automatisering voor statuswijzigingen in om deals naar 'Gekwalificeerd' te verplaatsen zodra alle MEDDIC-velden zijn ingevuld

Gebruik geautomatiseerde opmerkingen of checklists om vertegenwoordigers te begeleiden bij de beste volgende actie op basis van de MEDDIC-criteria die ontbreken

Bekijk deze korte uitleg voor meer informatie over ClickUp-automatisering:

ClickUp biedt ook aanpasbare CRM-sjablonen voor het bijhouden van deals. Deze sjablonen centraliseren gegevens, stroomlijnen werkstromen en zorgen ervoor dat alle cruciale verkoopinformatie effectief wordt georganiseerd.

Kies uit meer dan 100 verkoopsjablonen om aan de slag te gaan met MEDDIC

Hier zijn enkele kant-en-klare sjablonen in ClickUp die het MEDDIC-proces ondersteunen:

Houd de voortgang bij met ClickUp Dashboards

Visualiseer uw verkoopprocesstatistieken met ClickUp Dashboards om in één oogopslag hiaten te vinden

ClickUp Dashboards geven verkoopteams een realtime weergave van pijplijnen, prestaties en sleutelcijfers. Ze zetten kwalificatiegegevens om in bruikbare visualisaties om:

Monitor verkoopprestaties met aanpasbare grafieken en widgets

Visualiseer het rendement van uw oplossing op potentiële kopers

Houd tijdlijnen voor beslissingen en goedkeuringen bij

Deze inzichten in uw sales dashboard onthullen coachingbehoeften en prioriteiten voor middelen op basis van feitelijke kwalificatiegegevens, niet op basis van een onderbuikgevoel.

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

Werk samen met ClickUp-taken

Wijs taken toe aan elk MEDDIC-element en houd ze bij met ClickUp-taken

Een van de grootste uitdagingen bij de implementatie van MEDDIC is ervoor te zorgen dat verkopers consequent de sleuteldetails van deals documenteren voordat ze kansen verder uitwerken.

Zonder een gestructureerd proces kan belangrijke informatie (zoals beslissingscriteria of de economische koper) over het hoofd worden gezien, wat leidt tot slecht gekwalificeerde deals.

Met ClickUp-taken kunt u het taakbeheer centraliseren om MEDDIC-naleving op schema te houden. Splits het verkoopproces op in kleinere, uitvoerbare taken:

Maak aangepaste velden voor het vastleggen van statistieken, economische kopers, beslissingscriteria en meer, zodat vertegenwoordigers cruciale dealgegevens documenteren voordat ze kansen verder uitwerken

Stel regels in die voorkomen dat deals doorgaan tenzij aan de MEDDIC-criteria is voldaan

Gebruik de lijst-, bord- of Gantt-weergave om te controleren hoe goed kansen aansluiten bij MEDDIC

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chats, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

Snelle communicatie met ClickUp Chat

Chatten en werken vinden vaak in silo's plaats, waardoor cruciale MEDDIC-details gemakkelijk verloren gaan in eindeloze berichten. Wanneer verkoopteams chats moeten doorzoeken om sleutelbeslissingscriteria of pijnpunten van kopers te vinden, vertragen deals of, erger nog, lopen kansen verloren.

Werk samen, voer gesprekken en zet berichten in realtime om in taken met ClickUp Chat

ClickUp Chat overbrugt deze kloof door chatten rechtstreeks te integreren in uw MEDDIC-werkstroom:

Verander berichten direct in taken om essentiële dealgegevens bij te houden

Koppel elk gesprek aan relevante taken, documenten en follow-ups, zodat u niets mist

Start met één klik spraak- en video-oproepen met SyncUps. U kunt ze opnemen en automatisch samenvattingen en actiepunten genereren met ClickUp Brain , de native AI-assistent van ClickUp

Integreer uw huidige tech stack met ClickUp

Integreer uw favoriete verkooptools met ClickUp voor een uniforme werkstroom

Verspreide gegevens, gefragmenteerde informatie en het heen en weer schakelen tussen tools kunnen het MEDDIC-proces vervelend maken. ClickUp-integraties verbinden meer dan 1000 CRM-systemen, e-mailplatforms en andere verkooptools, zodat u alles wat u nodig hebt op één plek hebt.

U kunt uw verkooptechnologie verbinden met:

Haal live verkoopgegevens uit CRM, spreadsheets en analysetools en krijg realtime zichtbaarheid in MEDDIC-statistieken

Sla beslissingscriteria rechtstreeks op in ClickUp Docs en koppel ze aan elke deal, zodat vertegenwoordigers nooit uit het oog verliezen wat belangrijk is voor de koper

Koppel ClickUp aan ondersteunende tools (Intercom, Help Scout) om problemen van klanten te signaleren en pijnpunten rechtstreeks te synchroniseren met verkoopdeals

Gebruik de AI Notetaker van ClickUp om elke interactie met uw kampioen te registreren en te transcriberen, zodat het hele team op één lijn blijft wat betreft de engagementstrategie

Dit is wat onze klant, Alexander Haywood, CTO van Liquid Barcodes, te zeggen heeft over het gebruik van ClickUp:

We hebben al tienduizenden euro's bespaard, omdat onze teams geen tijd verspillen met uitleggen wat informatie is en waar deze zich bevindt. Met ClickUp staat alles op één platform. Teams zien de doelen, lijsten en dashboards. Iedereen is op de hoogte!

MEDDIC versus andere verkoopmethodieken

De keuze van de juiste verkoopmethodologie kan het verschil maken bij het sluiten van hoogwaardige deals. Terwijl MEDDIC zich richt op rigoureuze kwalificatie, geven andere frameworks prioriteit aan andere aspecten van het verkoopproces.

Hieronder ziet u een vergelijking tussen MEDDIC en andere verkoopmethodologieën:

Methodologie Primaire focus Sleutel tot succes Sleutel beperking Complexiteit van de implementatie MEDDIC Kwalificatie Gestructureerde aanpak voor het kwalificeren van kansen met hoge waarde Voornamelijk gericht op kwalificatie in plaats van op het hele verkoopproces Medium SPIN-verkoop Ontdekking Een effectief vraagraamwerk om behoeften bloot te leggen Minder gestructureerde aanpak van de algehele kwalificatie van deals Laag Challenger-verkoop Positie Het denken van klanten doorbreken met nieuwe perspectieven Vereist een scherp zakelijk inzicht en een goede voorbereiding van de verkoper Hoog Oplossingsgericht verkopen Probleemoplossing Oplossingen koppelen aan specifieke problemen van klanten Volledige implementatie kan tijdrovend zijn Gemiddeld-hoog BANT Basis kwalificatie Eenvoudige, gemakkelijk te onthouden kwalificatiecriteria Vaak te simplistisch voor complexe deals met ondernemingen Laag Sandler-verkoop Dynamiek tussen koper en verkoper Evenwichtige benadering van relaties tussen kopers en verkopers Door de sterke nadruk op psychologie is een grondige training vereist Hoog Waarde verkopen ROI-rechtvaardiging De impact van oplossingen op de business kwantificeren Sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële gegevens van klanten Medium Target account selling Accountstrategie Uitgebreid in kaart brengen en abonnementen Complexe methodologie met uitgebreide documentatie Zeer hoog Strategisch verkopen volgens Miller Heiman Complexe dealnavigatie Gedetailleerde stakeholder mapping en beïnvloedingsstrategie Vereist een aanzienlijke tijdsinvestering om correct te implementeren Hoog Conceptuele verkoop Inzicht in het perspectief van de koper Focus op het begrijpen van concepten en percepties van klanten Minder prescriptief op het gebied van kwalificatiecriteria Medium

🧠 Leuk weetje: Joe Girard, door het Guinness Book of World Records erkend als 's werelds beste verkoper, verkocht 13.001 auto's in 15 jaar. Dat is gemiddeld 6 auto's per dag!

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken voor leadgeneratie (gebruiksscenario's en tools)

Pas MEDDIC toe met ClickUp en sluit elke deal!

86% van de B2B-aankopen loopt vast tijdens het aankoopproces. Dat is een enorm aantal ongeschikte leads in uw salesfunnel. De MEDDIC-verkoopmethodologie kan dit voorkomen, maar alleen als u deze consistent toepast tijdens het hele proces.

Daarbij is ClickUp uw bondgenoot.

Hiermee kunt u MEDDIC-gegevens centraliseren, kwalificatiewerkstromen automatiseren en elke deal transparant houden. Geen verspreide informatie meer, maar één enkel, georganiseerd systeem dat uw team helpt leads nauwkeurig te kwalificeren voor uw verkooptrechter.

Gebruik de CRM-sjablonen en dashboards van ClickUp om uw verkoopproces te structureren, kwalificatiestappen bij te houden en hoogwaardige deals te sluiten.

Bent u klaar om ongeschikte prospects te laten vallen en voorspelbare omzet te genereren? Implementeer het MEDDIC-proces met ClickUp om proactief en datagestuurd te blijven. Verfijn uw verkoopaanpak, verwijder knelpunten en laat uw omzet met vertrouwen groeien.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp!