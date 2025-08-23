10 beste softwareprogramma's voor het bijhouden van projectkosten in 2025

Halverwege het kwartaal klopten de nummers niet. Het budget zei het ene, de spreadsheet het andere en het financiële team had weer een derde versie. Niemand had ongelijk, maar niemand had het volledige plaatje.

Als u wel eens te maken heeft gehad met verspreide kostengegevens of verrassingen in een late fase van het budget, weet u hoe snel dingen uit de hand kunnen lopen zonder de juiste installatie. De oplossing? Tools die zijn ontwikkeld om kosten bij te houden terwijl het project vordert.

Hier zijn de beste softwareprogramma's voor het bijhouden van projectkosten die duidelijkheid brengen in budgetten en prognoses. Laten we aan de slag gaan! 💰

De beste software voor het bijhouden van projectkosten in één oogopslag

Voordat u zich erin verdiept, volgt hier een kort overzicht van de beste projectmanagementsoftware voor het bijhouden van kosten. 💸

Tool Het beste voor *beste functies Prijzen* ClickUp Gecentraliseerde kosten bijhouden binnen live projectwerkstroom voor individuen, middelgrote bedrijven en grote Enterprise Kostenbijhouden op taakniveau met aangepaste velden, analyse van begroting versus werkelijke kosten in dashboard, automatische kostenwaarschuwingen, tijdsregistratie, AI en automatisering Free Forever; aangepast mogelijk voor ondernemingen Productief Winstgevendheid van bureaus bijhouden, van offerte tot factuur, voor middelgrote teams en groeiende bureaus Realtime budget- en winstgevendheidsregistratie, aangepaste factureringstarieven, gedetailleerde financiële rapportage, AI-assistentie Gratis proefversie beschikbaar; abonnementen vanaf $ 11 per maand Screendragon Campagnekostenbeheer in creatieve marketingwerkstroom voor marketingafdelingen en interne creatieve teams Uitgaven bijhouden via meerdere kanalen, ROI-gebaseerde rapportage, geautomatiseerde budgetgoedkeuringen, AI-ondersteuning Aangepaste prijzen Wrike Complexe kostenbewaking voor verschillende afdelingen voor projectteams en consultants van Enterprise Sjablonen voor projectbudgetten, geautomatiseerde tijdsregistratie, rapportage van winstgevendheid per fase, AI-ondersteuning Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Smartsheet Spreadsheetgebaseerde budgettering met realtime samenwerking voor kleine Teams en financieel georiënteerde gebruikers Uitgavenwaarschuwingen, samenvattende rapportage, audittrails, gezamenlijke abonnementskostenbladen, AI-assistentie Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker toggl Track* Eenvoudige, op tijd gebaseerde budgettering zonder poespas installatie voor freelancers en kleine project teams Projecttijdregistratie met budgetwaarschuwingen, productiviteit rapportage Free abonnement beschikbaar (maximaal 5 gebruikers); betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Harvest Tijdsregistratie die rechtstreeks gekoppeld is aan facturering en omzet voor consultants en client-service teams Tijdregistraties, winstgevendheidsrapportage per client/project, burn-rate-prognoses Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,75 per maand per gebruiker Hubstaff Tijd- en kostenbeheer en monitoring voor gedistribueerde teams en bedrijven die voornamelijk op afstand werken Productiviteit van medewerkers bijhouden, projectgebaseerde kosten bijhouden, integratie met salarisadministratie Free proefversie beschikbaar; abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker Sage Intacct Integratie van kostenbepaling voor financiële teams bij grote ondernemingen Projectbudgetten gekoppeld aan het grootboek, realtime uitgavenbeheer, multidimensionale winstgevendheidsrapportage, AI-assistentie Aangepaste prijzen Procore Volledige projectkostenbeheersing voor grote bouwbedrijven en algemene aannemers Specifieke kostencodes voor de bouwsector, synchroniseren tussen veld en financiën, geautomatiseerd beheer van wijzigingsbestellingen, gedetailleerde rapportage, AI-ondersteuning Aangepaste prijzen

Hoe kiest u software voor het bijhouden van projectkosten?

Bij de selectie van software voor het bijhouden van projectkosten moet u prioriteit geven aan functies die het financieel beheer stroomlijnen en het succes van projecten ondersteunen. Overweeg deze mogelijkheden voor uw favoriete tools voor kostenbeheer:

Realtime budgetbeheer: Houd uw uitgaven direct in de gaten ten opzichte van uw budgetten, zodat u de kosten onder controle houdt

gedetailleerde rapportage en analyse: *Krijg inzicht in kostentrends en afwijkingen met robuuste rapporten voor tijdsregistratie

naadloze integraties: *koppel met accountsoftware of ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) om handmatige gegevensinvoer te verminderen

*sterke beveiligingsfuncties: Bescherm uw projectkostengegevens met versleuteling en op rollen gebaseerde toegangscontroles

schaalbaarheid: *Pas u eenvoudig aan groeiende project- of organisatiebehoeften aan

Mobiele toegang: Maak updates onderweg mogelijk voor teamleden die op afstand werken of geen vaste werkplek hebben, zodat projecten naadloos kunnen worden uitgevoerd

*geautomatiseerde waarschuwingen: ontvang notificaties bij budgetoverschrijdingen om verrassingen tijdens de projectcyclus te voorkomen

ondersteuning voor meerdere valuta's:* Faciliteer wereldwijde projecten met diverse valuta-opties voor effectief projectkostenbeheer

💡 Pro-tip: Gebruik een 'uitgavenlogboek' om informele kosten bij te houden, zoals teamlunches of ad-hoctools, zodat u kunt zien hoe deze kleine uitgaven zich opstapelen en een limiet kunt instellen.

📊 Budgetfout: Het Olympisch Stadion van Montreal had aanvankelijk een budget van 134 miljoen Canadese dollar, maar kostte uiteindelijk meer dan 1,6 miljard Canadese dollar. Door slecht financieel toezicht en politieke bemoeienis werd het een schuldenlast voor 30 jaar.

De beste software voor projectbudgettering en kostenbijhouden

Hieronder vindt u een overzicht van enkele van de beste software voor het bijhouden van projectkosten, speciaal ontwikkeld voor echte teamworkflows. 📑

1. ClickUp (het beste voor gecentraliseerd kosten bijhouden binnen projectwerkstroom)

Maak uw eerste ClickUp-taak Houd uitgaven op taakniveau bij met ClickUp-taak

Het afzonderlijk bijhouden van projectkosten leidt vaak tot vertragingen, overschrijdingen van het budget of gemiste goedkeuringen. Teams schakelen tussen spreadsheets, e-mailketens en tijdsregistratie-apps, die geen van alle zijn gekoppeld aan het daadwerkelijke werk.

ClickUp brengt alles samen in één ruimte, zodat kosten bijhouden onderdeel wordt van het project en niet iets is wat achteraf wordt gedaan.

💵 Voeg financiële details toe aan taken

Met ClickUp-taak kunt u financiële updates eenvoudig op taakniveau bijhouden.

Stel dat een gebeurtenis een grote conferentie coördineert. Elke taak – het reserveren van de locatie, het coördineren van de sprekers, het beheren van de leveranciers – kan kostennotities, facturen van leveranciers en realtime statusupdates omvatten. Financiële en projectteams kunnen elkaar taggen, opmerkingen achterlaten en betalingen bevestigen zonder het schakelen te hoeven schakelen.

Voeg in ClickUp aangepaste velden toe om taken om te zetten in budgettrackers door gegevens zoals 'Geschatte kosten', 'Werkelijke kosten' en 'Kosten type' toe te voegen.

💵 Houd tijdsregistratie en resultaten bij terwijl u werkt

Registreer uw inspanningen nauwkeurig met ClickUp Project Tijdsregistratie

ClickUp Project Tijdsregistratie brengt arbeidskosten in beeld. Teamleden houden de uren per taak bij en projectmanagers zien realtime gegevens, zodat tijdlijnen kunnen worden aangepast of overschrijdingen kunnen worden gemarkeerd.

Teams kunnen projectgegevens weergeven via ClickUp-dashboards en kiezen uit meer dan 50 widgets om deze aangepast te maken.

Bekijk realtime kosten met behulp van ClickUp Dashboards

Een productteam dat bijvoorbeeld een grote feature-rollout beheert, kan een dashboard maken dat de geregistreerde uren per teamlid, het budget versus de werkelijke kosten per Sprint en de kostenuitsplitsing per Taak weergeeft. Zo heeft iedereen, van projectleiders tot leidinggevenden, een deel van de financiële voortgang zonder extra rapportage.

💵 Bespaar tijd met sjablonen

Gratis sjabloon downloaden Vergelijk geschatte en werkelijke uitgaven voor taken met de ClickUp-sjabloon voor projectkostenanalyse

De sjabloon voor projectkostenanalyse van ClickUp biedt teams een kant-en-klare structuur voor het schatten en bijhouden van budgetten voor verschillende mijlpalen. Dit is vooral handig voor teams die projecten met een vaste omvang of subsidiegebaseerde financiering uitvoeren, waarbij nauwkeurige tracking van afwijkingen vereist is.

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer om gestructureerde beoordelingen uit te voeren

Tegelijkertijd biedt de sjabloon voor projectkostenbeheer van ClickUp meer overzicht. Een digitaal bureau dat meerdere vaste clients beheert, kan deze sjabloon gebruiken om terugkerende budgetbeoordelingen toe te wijzen, goedkeuringen van clients te registreren en de kostenprestaties van meerdere deliverables te vergelijken.

De sjabloon houdt alles zichtbaar en georganiseerd, zelfs wanneer er meerdere teams betrokken zijn.

De beste functies van ClickUp

*standaardiseer kostenregistratie: Verzamel budgetaanvragen met ClickUp Formulieren om het verzenden van aanvragen bij leveranciers en teams te standaardiseren

Centraliseer financiële documentatie: Document budgetgoedkeuringsprocessen in Document budgetgoedkeuringsprocessen in ClickUp Docs om het financiële beleid toegankelijk en up-to-date te houden

krijg direct inzicht in uw budget: *Gebruik ClickUp Brain om projectbudgetten, uitgavenoverzichten of openstaande goedkeuringen te bekijken zonder door taken te hoeven bladeren

recurrente uitgaven bijhouden: *Stel ClickUp-terugkerende taken in om maandelijkse budgetcontroles of terugkerende betalingen aan leveranciers in te plannen

automatiseer kostenwaarschuwingen: *maak ClickUp-automatiseringen om waarschuwingen te triggeren wanneer een taak de geschatte kosten overschrijdt of wanneer er een nieuwe uitgave wordt toegevoegd

ClickUp limiet

Hoewel taken via mobiele apparaten kunnen worden bijgewerkt, verloopt het invoeren of controleren van gedetailleerde kostengegevens op kleinere schermen minder soepel en efficiënt

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.470+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles over ClickUp als software voor het bijhouden van projectkosten:

De mogelijkheden van ClickUp op het gebied van projectmanagement en programmabeheer zijn werkelijk uitzonderlijk en zetten een nieuwe instelling in de markt. Het biedt een krachtige reeks tools die niet alleen efficiënte taakregistratie mogelijk maken, maar ook het uitgebreide beheer van diverse projecten en programma's. […] Bovendien stroomlijnt de uitgebreide selectie van goed ontworpen sjablonen van ClickUp de projectinstallatie, waardoor de productiviteit en efficiëntie van de projectplanning aanzienlijk worden verbeterd.

De mogelijkheden van ClickUp op het gebied van projectmanagement en programmabeheer zijn werkelijk uitzonderlijk en zetten een nieuwe instelling in de markt. Het biedt een krachtige reeks tools die niet alleen efficiënte taakregistratie mogelijk maken, maar ook het uitgebreide beheer van diverse projecten en programma's. […] Bovendien stroomlijnt de uitgebreide selectie van goed ontworpen sjablonen van ClickUp de projectinstallatie, waardoor de productiviteit en efficiëntie van de projectplanning aanzienlijk worden verbeterd.

2. Productief (het beste voor creatieve bureaus die hun winstgevendheid willen bijhouden)

via Productive

Creatieve bureaus hebben vaak moeite om te achterhalen welke projecten daadwerkelijk geld opleveren. Productive lost dit op door middel van realtime winstgevendheidsbijhouden, die laat zien hoe uw bureau er financieel voor staat bij elk afzonderlijk project.

Het platform koppelt tijdsregistratie rechtstreeks aan budgetten, zodat u de winstmarges kunt volgen terwijl het werk vordert. Wat deze tool onderscheidt van generieke projectmanagers is het diepgaande inzicht in werkstroom van bureaus, van het onboarden van clients tot de uiteindelijke facturering.

Productieve beste functies

Houd factureerbare uren in realtime bij ten opzichte van projectbudgetten en ontvang direct een melding wanneer u uw uitgavenlimiet of winstgevendheidsdrempel nadert

Genereer uitgebreide financiële rapportage waarin de kosten worden uitgesplitst naar verschillende projectfasen, teamleden en client-segmenten

Vul expense formulieren automatisch in, genereer rapporten en vat Taak activiteiten samen met Productive AI

Maak aangepaste factureringbeoordelingen voor verschillende teamleden, projecttypes en client niveaus

Monitor de capaciteit van uw team en de verdeling van middelen over meerdere projecten om overbelasting te voorkomen

Productieve limieten

Het integratie-ecosysteem is kleiner in vergelijking met concurrenten op ondernemingsniveau, zoals ClickUp

Aangepaste rapportage vereist technische kennis om effectief te kunnen worden ingesteld, wat een uitdaging kan zijn voor kleinere teams zonder IT-ondersteuning die niet zijn gespecialiseerd in het ondersteunen

Productieve prijsstelling

Free proefversie

Essentieel: $11/maand

Professioneel: $28/maand

Ultimate: $39/maand

Productieve beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (95+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Productiviteit?

Hier is de mening van een G2-recensent over de projectkostenbeheertools van Productive:

Het meest nuttige voor ons als bureau is de zichtbaarheid die we hebben over alles wat er in de Business gebeurt. Van een eerste offerte/begroting, via de looptijd van een project tot en met de facturering, de nauwe integratie van relevante gegevens maakt fouten veel minder waarschijnlijk. Het is erg handig om al onze middelen en het gebruik ervan (had ik al vermelding gedaan dat je voor vrijwel alles een rapport kunt opvragen?) in één dashboard te kunnen zien.

Het meest nuttige voor ons als bureau is de zichtbaarheid die we hebben over alles wat er in de Business gebeurt. Van een eerste offerte/begroting, via de looptijd van een project tot en met de facturering, de nauwe integratie van relevante gegevens maakt fouten veel minder waarschijnlijk. Het is erg handig om al onze middelen en het gebruik ervan (had ik al vermelding dat je voor vrijwel alles een rapport kunt opvragen?) in één dashboard te kunnen zien.

3. Screendragon (het beste voor marketingteams die campagnebudgetten beheren)

via Screendragon

Hebt u ooit geprobeerd een complexe marketingcampagne te beheren en tegelijkertijd elke uitgegeven dollar bij te houden? Screendragon pakt deze uitdaging aan met speciaal voor marketingteams ontwikkelde werkstroomautomatisering. Het verwerkt naadloos creatieve goedkeuringsprocessen die doorgaans voor knelpunten zorgen bij de uitvoering van campagnes.

Teams kunnen geautomatiseerde routing instellen die projecten op gang houdt en tegelijkertijd volledige budgetzichtbaarheid behoudt. Zo kunt u precies zien hoeveel elke fase van de campagneontwikkeling kost en kunt u dienovereenkomstig optimaliseren.

Beste functies van Screendragon

Houd campagne-uitgaven bij voor meerdere kanalen, leveranciers en mediatypen in één dashboard

Stel aangepaste budgetcategorieën in die perfect aansluiten op de structuur van uw marketingcampagnes

Genereer gedetailleerde ROI-rapportage die campagne-uitgaven verbindt met prestatiestatistieken, zodat u kunt bepalen welke investeringen het hoogste rendement opleveren

Maak gebruik van AI-assistentie om operationele en resource-inzichten te verkrijgen, merkgerichte content te creëren en agentische werkstroom op te zetten

Krijg een voltooide weergave van de capaciteit van uw middelen voor effectief middelenbeheer

Limieten van Screendragon

Het ontwerp van de interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere tools voor marketingprojectmanagement

Aangepaste aanpassingen en geavanceerde functies vereisen vaak hulp van het ondersteuningsteam van Screendragon, wat de implementatie kan vertragen

Prijzen van Screendragon

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Screendragon

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Maak een 'uitgavensnelheid'-statistiek om te meten hoe snel elk team zijn budget opgebruikt. Dit is ideaal om inefficiënties op te sporen, zoals een team dat te veel uren van aannemers gebruikt.

4. Wrike (het beste voor complexe projecten die gedetailleerd toezicht vereisen)

via Wrike

Complexe projecten kunnen gemakkelijk uit de hand lopen, vooral wanneer meerdere afdelingen moeten samenwerken aan deliverables. Wrike pakt dit aan met aanpasbare werkstroom die zich aan vrijwel elke projectstructuur kunnen aanpassen en tegelijkertijd gedetailleerde kosten bijhouden garanderen.

Teams waarderen vooral het vermogen van het platform om complexiteit op enterprise-niveau aan te kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de zichtbaarheid in projectkosten en het gebruik van middelen.

De beste functies van Wrike

Maak gedetailleerde projectbudget-sjablonen met vooraf gedefinieerde categorieën, goedkeuringsprocessen en parameters voor het bijhouden van kosten

Schat, wijs toe en houd de financiën in realtime bij voor alle projecten op één plek met de budgetteringsfunctie

Genereer uitgebreide rapporten die de winstgevendheid van projecten vanuit verschillende invalshoeken analyseren

Stel geautomatiseerde tijdsregistratie en onkostendeclaraties in die rechtstreeks in projectbudgetten worden geïntegreerd

Krijg snel antwoord op project-queries en genereer projectupdates met Wrike AI

Wrike limiet

Het ontbreekt aan ingebouwde functies voor het delen van schermen, berichten versturen of video-conferenties, waardoor u voor realtime samenwerking afhankelijk bent van externe tools

Gebruikers rapporteren trage laadtijden of storingen, zoals pagina's die niet laden na een periode van inactiviteit

Geavanceerd financieel beheer, zoals facturering of onkosten bijhouden, vereist vaak integratie met andere software

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

business: *$ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (2.810+ beoordelingen)

📊 Budgetblunder: De luchthaven Berlin Brandenburg zou in 2011 worden geopend met een budget van € 2,5 miljard. Uiteindelijk ging de luchthaven in 2020 open, nadat de kosten waren opgelopen tot € 7 miljard. Uit onderzoek bleek dat het projectmanagement de kosten slecht had beheerst en dat er geen centrale bijhouden was.

📚 Lees ook: We hebben de beste alternatieven en concurrenten van Wrike getest

5. Smartsheet (het beste voor liefhebbers van spreadsheets die projectfinanciën beheren)

via Smartsheet

Als uw team leeft en ademt voor spreadsheets, maar behoefte heeft aan geavanceerdere mogelijkheden voor projectregistratie, dan is Smartsheet de perfecte oplossing. Het combineert de vertrouwde rasterinterface die iedereen kent met krachtige projectmanagementfuncties die de kosten effectief bijhouden.

Teams kunnen complexe projectbudgetten opstellen met behulp van spreadsheetformules en tegelijkertijd gebruikmaken van geavanceerde functies zoals geautomatiseerde werkstroom en realtime samenwerking.

U kunt het gebruiken om uitgaven bij te houden, resourcekosten te monitoren en roll-uprapporten te maken waarin financiële gegevens van meerdere projecten worden samengevoegd.

De beste functies van Smartsheet

Genereer financiële rapportage op directieniveau die eruitzien en aanvoelen als traditionele spreadsheets, maar gegevens halen uit live project bijhouden

Gebruik AI om uw spreadsheets te analyseren, inzichten te genereren en trends in projectuitgaven te voorspellen

Wijs middelen toe, houd hun bezettingsgraad bij en bereken de arbeidskosten op basis van toegewezen taken en uurtarieven

Stel voorwaarde-opmaak en automatische waarschuwingen in die budgetafwijkingen, overschrijdingen en problemen met de toewijzing van middelen markeren

Werk samen aan projectbudgetten en financiële planning via gedeelde spreadsheets, waar meerdere teamleden gegevens kunnen invoeren met behoud van voltooide audit trails

Limiet van Smartsheet

Wijzigingen worden niet altijd in realtime bijgewerkt en er is geen automatische opslag

Rapporten zijn beperkt tot 500 rijen per pagina en het navigeren door grote rapporten kan vervelend zijn

Sommige gebruikers rapporteren ontoereikende veiligheid, zoals onduidelijke opslaglocaties voor gegevens of het ontbreken van een 'superbeheerder'-rol voor volledige toegang tot sheets

Prijzen van Smartsheet

Free proefversie

Pro: $12/maand per gebruiker

business: *$ 24/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

geavanceerd werkbeheer: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (19.680+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Hier volgt een eerste indruk van deze projectkostenbepalingssoftware uit een G2-recensie:

Ik vind het leuk dat Smartsheet veelzijdig is en voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Soms gebruik ik het gewoon als een geavanceerdere en interactievere versie van Excel, andere keren maak ik gebruik van het dashboard en de automatisering om zeer krachtige tools te creëren die het werk een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken

Ik vind het leuk dat Smartsheet veelzijdig is en voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Soms gebruik ik het gewoon als een geavanceerdere en interactievere versie van Excel, andere keren kun je profiteren van het dashboard en de automatisering om zeer krachtige tools te creëren die het werk een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken

📚 Lees ook: De beste alternatieven voor Smartsheet

6. Toggl Track (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie voor verschillende projecten)

via Toggl Track

Soms wilt u gewoon weten waar uw tijd naartoe gaat, zonder ingewikkelde projectmanagement. Toggl Track biedt dat met supereenvoudige tijdsregistratie die op elk apparaat en platform werkt.

Deze tool is ontworpen om u niet in de weg te staan: start een timer, wijs deze toe aan een project en stop wanneer u klaar bent. Geen ingewikkelde werkstroom of verplichte velden die uw werk vertragen. Teams zijn dol op de gedetailleerde rapporten die patronen in tijdgebruik aan het licht brengen die een directe invloed hebben op de winstgevendheid van projecten.

Beste functies van Toggl Track

Stel projectbudgetten op basis van tijdsinschattingen in en ontvang meldingen wanneer de tijdsregistratie de toegewezen uren nadert of overschrijdt

Houd offline tijdsregistratie bij en synchroniseer automatisch wanneer u weer verbinding maakt, zodat u nooit factureerbare uren kwijtraakt

Analyseer de productiviteit van uw team aan de hand van rapportages die piekprestaties, projectbeoordelingen en individuele bijdragers weergeven

Limiet van Toggl Track

De functies voor teambeheer zijn eenvoudig in vergelijking met volledige projectmanagementplatforms

Ontbreekt: native facturering en pauzeregistratie, GPS-bijhouden, salarisadministratie of planningsfuncties

De bewerking van tijdregistraties kan omslachtig zijn en foutgevoelig

U kunt timers niet pauzeren; u moet ze stoppen en opnieuw starten, wat leidt tot gefragmenteerde invoer (bijv. meerdere sessies van 5 seconden)

Toggl Track-prijzen

Free (voor maximaal vijf gebruikers)

starter: *$10/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1570 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.575+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Track?

Deze recensie van Capterra brengt een rente-aspect naar voren:

Toggl Track is zeer gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig te navigeren. Ik vind het prettig dat ik gemakkelijk kan doorgaan met een vorig project of een nieuw project kan toevoegen. De kleur en code helpen ook om de gebieden waarin ik het meeste tijd besteed te onderscheiden. Ik vind het tabblad met rapportage ook erg handig – het is fijn om te zien hoeveel uur er is gewerkt en hoeveel procent van mijn tijd aan elk project is besteed.

Toggl Track is zeer gebruiksvriendelijk. Het is eenvoudig te navigeren. Ik vind het prettig dat ik gemakkelijk kan doorgaan met een vorig project of een nieuw project kan toevoegen. De kleur helpt ook om de gebieden waarin ik het meeste tijd besteed te onderscheiden. Ik vind het tabblad met rapportage ook erg handig – het is fijn om te zien hoeveel uur er is gewerkt en hoeveel procent van mijn tijd aan elk project is besteed.

📚 Lees ook: De beste alternatieven voor Toggl voor tijdsregistratie

🔍 Wist u dat? Slechts 41% van de organisaties levert projecten meestal of altijd binnen het budget op. Dit wijst op een aanzienlijke kloof die met kostenbijhouden kan worden gedicht.

7. Harvest (het beste voor geïntegreerde tijdsregistratie en facturering)

via Harvest

Projectmanagers die een naadloze integratie tussen kostenregistratie en facturering aan clients nodig hebben, vinden Harvest bijzonder waardevol. De projectbudgetsoftware koppelt tijdsregistratie rechtstreeks aan factureringsprocessen, zodat alle factureerbare uren efficiënt worden geregistreerd en omgezet in omzet.

Financiële teams waarderen hoe Harvest zowel interne kostenregistratie als externe facturering aan clients in één systeem afhandelt, waardoor er minder afstemming tussen verschillende platforms nodig is. De gedetailleerde rapportage laat zien welke projecten en clients de hoogste marges opleveren.

De beste functies van Harvest

Stel automatische herinneringen voor tijdsregistratie en wekelijkse overzichten in, zodat u een consistent registratiebeleid kunt handhaven

Analyseer uw Business-prestaties aan de hand van uitgebreide rapportage die laten zien welke clients, projecten en soorten werk de hoogste winstgevendheid opleveren

Maak nauwkeurige projectprognoses op basis van huidige burn rates en resterende budgettoewijzingen om de uiteindelijke winstgevendheid van projecten te voorspellen

Maak automatisch facturen op basis van bijgehouden uren en onkosten en verstuur ze rechtstreeks vanuit het platform naar clients

Harvest limiet

Heeft geen ingebouwde functies voor salarisadministratie of automatische btw-berekening, waardoor handmatig werk of integratie met derde partijen nodig is

Geen gecentraliseerde hub voor notificaties voor updates zoals het verzenden van urenregistratie of factuurherinneringen

De filteropties voor taken of tijdelijke invoeren zijn beperkt, waardoor het moeilijk is om specifieke categorieën of groepen binnen rapportage te analyseren

Prijzen van Harvest

Free

Pro: $13,75/maand per gebruiker

Premium: $17,50/maand per gebruiker

Harvest beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (815+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (630+ beoordelingen)

📊 Budgetblunder: In het begin van de jaren 2000 liep een project van de Britse overheid om de gezondheidszorgadministratie te moderniseren op tot £ 12 miljard, waarna het werd geschrapt.

8. Hubstaff (het beste voor teams op afstand die gedetailleerde activiteitsmonitoring nodig hebben)

via Hubstaff

Operational managers die gedistribueerde teams aansturen, hebben gedetailleerde zichtbaarheid nodig in hoe remote medewerkers hun tijd besteden en hoe dat zich vertaalt naar projectkosten. Hubstaff biedt deze zichtbaarheid door middel van uitgebreide activiteitenmonitoring.

Het is een provider van verantwoordingsplicht zonder al te opdringerig te zijn: teamleden kunnen hun eigen productiviteit zien, terwijl managers de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben voor een nauwkeurige projectcalculatie. De gedetailleerde rapportage helpt te bepalen welke patronen voor werk op afstand leiden tot de meest efficiënte projectoplevering.

De beste functies van Hubstaff

Houd de productiviteit van uw team bij door middel van automatische schermafbeeldingen en het bijhouden van applicatiegebruik

Houd projectkosten in realtime bij terwijl teamleden werken, met automatische berekening van arbeidskosten op basis van individuele uurtarieven en daadwerkelijk bestede tijd

Stel wekelijkse budgetten of vaste kostenlimieten in voor projecten en teamleden om te veel uitgaven te voorkomen

Stel automatisering van salarisverwerking in op basis van bijgehouden uren en projecttoewijzingen, waardoor betalingsprocessen worden gestroomlijnd

Bekijk de weergave van gedetailleerde rapporten over projectkosten, uitgaven van teamleden en budgetgeschiedenis.

Limiet van Hubstaff

Functies voor het monitoren van werknemers kunnen als opdringerig worden ervaren en het moreel van het team schaden als ze niet zorgvuldig worden geïmplementeerd. Bovendien zijn ze niet geschikt voor het bijhouden van creatief of strategisch werk

Privacykwesties kunnen de acceptatie limiet zijn in organisaties met strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming

De kracht ligt vooral in het beheer van arbeidskosten; het is minder geschikt voor het beheren van materiaalkosten of andere niet-arbeidsgerelateerde projectuitgaven

Prijzen van Hubstaff

Free proefversie

Starter: $7/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

Groei: $9/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

Team: $12/maand per gebruiker (minimaal twee zetels)

onderneming: *$25/maand per gebruiker

Hubstaff beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 1440 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1570 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hubstaff?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Hubstaff biedt een naadloze manier om tijd bij te houden en de productiviteit van teams te monitoren. De mogelijkheid om periodieke schermafbeeldingen te maken, activiteitsniveaus bij te houden en te integreren met projectmanagementtools zoals Trello en Asana maakt het uiterst waardevol voor teams die op afstand werken. […] Soms kan het bijhouden van activiteiten als te opdringerig worden ervaren, vooral bij frequente schermafbeeldingen. De mobiele app heeft ook af en toe last van vertragingen of crashes, wat de productiviteit onderweg kan verstoren.

Hubstaff biedt een naadloze manier om tijdsregistratie bij te houden en de productiviteit van teams te monitoren. De mogelijkheid om periodieke schermafbeeldingen te maken, activiteitsniveaus bij te houden en te integreren met projectmanagementtools zoals Trello en Asana maakt het uiterst waardevol voor teams die op afstand werken. […] Soms kan het bijhouden van activiteiten als te opdringerig worden ervaren, vooral bij frequente schermafbeeldingen. De mobiele app heeft ook af en toe last van vertragingen of crashes, wat de productiviteit onderweg kan verstoren.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Hubstaff

9. Sage Intacct (het beste voor integratie van financieel beheer voor ondernemingen)

via Sage Intacct

Enterprise ondernemingen hebben behoefte aan projectkostenbepaling die naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande financiële systemen en rapportage. Sage Intacct biedt dit dankzij uitgebreide financiële beheermogelijkheden.

Het blinkt uit in projectaccount, waardoor u de kosten, facturering en inkomsten voor elk project met een hoge mate van nauwkeurigheid kunt bijhouden en beheren. U kunt directe en indirecte kosten toewijzen, complexe factureringsschema's beheren en inkomsten volgens boekhoudkundige normen erkennen.

Financiële teams kunnen eindelijk beschikken over nauwkeurige gegevens over de winstgevendheid van projecten, die rechtstreeks worden doorgevoerd in de financiële verslagen van het bedrijf en de rapportage aan het management, zonder dat gegevens handmatig hoeven te worden bewerkt

De beste functies van Sage Intacct

Maak geavanceerde projectbegrotingen die verbonden zijn met grootboekaccounts en financiële overzichten automatisch bijwerken

Tag transacties met project, afdeling, locatie en andere dimensies voor gedetailleerde financiële analyse en rapportage

Stel geautomatiseerde financiële controles in die goedkeuring vereisen voor alle projectuitgaven die vooraf bepaalde drempels overschrijden

Houd projectkosten bij en zorg tegelijkertijd voor volledige audit trails die voldoen aan de vereisten voor corporate governance en financiële rapportage-standaarden

Verbeter de gegevenskwaliteit en automatiseer complexe financiële werkstroom met geïntegreerde AI

Limiet van Sage Intacct

De implementatie is complex en vereist aanzienlijke IT-middelen en financiële expertise om alles correct te configureren

De prijs is aanzienlijk hoger dan die van eenvoudigere projectmanagementtools, waardoor het voor kleinere organisaties onpraktisch is

Overkill voor organisaties die geen uitgebreide integratie van financieel beheer naast projectbijhouden nodig hebben

Vanwege naleving van GAAP-normen zijn configuraties na implementatie vaststaand, waardoor voor wijzigingen hulp van een ontwikkelaar of wederverkoper nodig is

Prijzen van Sage Intacct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sage Intacct

G2: 4,3/5 (3.730+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (525+ beoordelingen)

💡 Pro-tip: Implementeer een snel uitgavenveto-proces waarbij alle niet-kritieke uitgaven boven een bepaalde drempel een tweede goedkeuring vereisen om impulsaankopen te voorkomen. U kunt in ClickUp AI een AI-agent bouwen om dit voor u te automatiseren.

📊 Budgetfout: Het hogesnelheidsspoorwegproject in Californië werd in 2008 geraamd op 33 miljard dollar. In 2023 waren de geschatte kosten opgelopen tot 128 miljard dollar, zonder duidelijke voltooiingsdatum. Dit werd grotendeels toegeschreven aan inconsistente kostenbewaking en wijzigingen in de scope.

10. Procore (het beste voor het beheer van bouwprojectkosten)

via Procore

De bouwsector kent unieke uitdagingen op het gebied van projectkostenbeheer die generieke tools simpelweg niet effectief kunnen aanpakken. Procore speelt in op deze specifieke behoeften met speciaal ontwikkelde functies voor het financieel beheer van bouwprojecten.

Het begrijpt hoe bouwkosten hun werkstroom hebben en biedt zichtbaarheid in elke fase, van pre-ontwikkeling tot afronding. Teams kunnen de kosten voor arbeid, materialen, apparatuur en onderaannemers bijhouden en tegelijkertijd voldoen aan de account-principes en rapportagevereisten voor de bouw.

Beste functies van Procore

Beheer wijzigingsbestellingen en budgetwijzigingen via geautomatiseerde goedkeuringswerkstroom die volledige audit trails bijhouden

Krijg toegang tot budgetten, contracten, wijzigingsbestellingen, inkoopbestellingen en facturen in één systeem met verbinding en ingebouwde AI-assistentie

Genereer gedetailleerde kostenrapportages waarin projectuitgaven worden uitgesplitst naar vakgebied, fase, kostencode en andere bouwspecifieke categorieën

Koppel veldwerkzaamheden rechtstreeks aan financiële bijhouden via mobiele apps waarmee teams tijd, materialen en apparatuurgebruik vanaf de werkplek kunnen registreren

Limieten van Procore

De tool voor aanbestedingen in de preconstructiefase wordt bekritiseerd vanwege zijn inefficiëntie en problematische karakter, met problemen zoals slechte bruikbaarheid en een gebrek aan tijdige updates van het ontwikkelingsteam

De implementatie vereist aanzienlijke installatie voor het configureren van kostencodes, goedkeuringswerkstroom en integratie met bestaande account-systemen

Sommige gebruikers ervaren onvoldoende klantenservice, met trage responstijden, een gebrek aan toegewijde accountmanagers of onopgeloste problemen

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2: 4,6/5 (meer dan 3.450 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2770 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore?

Een recensie van Capterra vatte het als volgt samen:

Procore is een goed georganiseerd, efficiënt platform met alle mogelijkheden die u nodig hebt om zowel grootschalige industriële projecten als eenvoudige woningbouwprojecten uit te voeren.

Procore is een goed georganiseerd, efficiënt platform met alle mogelijkheden die u nodig hebt om zowel grootschalige industriële projecten als eenvoudige woningbouwprojecten uit te voeren.

💡 Pro-tip: Om de softwarekosten te verminderen, kunt u de kosten voor extra functies apart bijhouden. Probeer alle aanvragen voor add-ons te registreren ten opzichte van de oorspronkelijke scope, zodat u hierover kunt onderhandelen of ze kunt uitstellen om binnen het budget te blijven.

Bekijk het volledige kostenoverzicht in ClickUp

Budgetbijhouden gebeurt vaak in een silo. Teams werken spreadsheets bij, nummers worden doorgegeven en de zichtbaarheid van projecten lijdt daaronder.

ClickUp vult die leemte op. Deze software voor het bijhouden van projectkosten helpt teams om projectbudgetten te bewaken zonder dat ze vaart verliezen op taken of tijdlijnen.

Met taakbeheer, rapportage, documenten en communicatie in één verbonden platform blijven budgetten gekoppeld aan het werk. Beslissingen worden natuurlijk sneller genomen en projecten blijven op schema.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅