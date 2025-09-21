13 beste AI-agenten voor verkoopteams in 2025

Uw team haalt zijn quota ruimschoots, maar tegen welke prijs?

Uren verloren met het bijwerken van CRM's, het herschrijven van dezelfde outreach, het voorbereiden van vergaderingen die nooit tot iets leiden. Hoe meer uw pijplijn groeit, hoe moeilijker het is om op te schalen zonder te vertragen.

Dat is waar AI-agenten voor verkoop de stap zetten, zodat je je inkomstenmotor op volle toeren kunt laten draaien.

In deze blogpost bespreken we de beste AI-agents die u helpen leads te genereren, uw outreach te personaliseren en uw pijplijn in beweging te houden. 🚀

De beste AI-agenten voor verkoop in één oogopslag

Hieronder vindt u een tabel waarin alle AI-agenten voor verkoop die we hieronder bespreken, met elkaar worden vergeleken. 📊

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Automatisering van verkoopwerkstroom en klantcommunicatieTeamgrootte: Individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Pipeline-inzichten, verkoopautomatisering, transcripties van gesprekken en uniform werkruimtebeheer Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Salesforce Einstein Voorspellende leadscoring en slimme CRM-automatisering op bedrijfsniveau Teamgrootte: Ondernemingen Voorspellingen van dealresultaten met AI-scores en geautomatiseerde taak-updates Prijs: $ 500 per maand per gebruiker (Enstein Sales) Apollo AI AI-gestuurde prospecting en geautomatiseerde outreach via meerdere kanalen Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-aangedreven e-mailsequencing, op intentie gebaseerde leadscoring en geautomatiseerde uitgaande personalisatie Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 59/maand per gebruiker (Basic) Clari Omzetprognoses en dealinspectie met realtime AI-inzichten Teamgrootte: Middelgrote bedrijven, ondernemingen Detectie van pijplijnrisico's en geautomatiseerde CRM-hygiëne Aangepaste prijzen Artisan Autonome AI-verkoopmedewerkers die leads benaderen en kwalificeren zoals mensen dat doen Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-verkoopagenten voor uitgaande telefoontjes en e-mail, mensachtige werkstroom en integratie met kalender Aangepaste prijzen Regie. ai AI gegenereerde verkoopsequenties afgestemd op buyer persona's en intenties Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI gegenereerde e-mail en sequentie aanmaken, campagnetests en gepersonaliseerde LinkedIn-berichten Aangepaste prijzen Claygent Onderzoek automatisering en AI-aangedreven verrijking van sales intelligence Teamgrootte: Individuen, kleine bedrijven Prospectonderzoek met AI-agenten en gegevensverzameling uit meerdere bronnen voor klanttevredenheid Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 149/maand (Starter) Gong AI-aangedreven gesprek-analyse en detectie van transactierisico's Teamgrootte: Middelgrote bedrijven, ondernemingen AI-gespreksanalyse, deal intelligence, realtime coachinginzichten en het bijhouden van de prestaties van vertegenwoordigers voor hogere conversiepercentages Aangepaste prijzen Lavender AI Real-time e-mailcoaching en AI-geoptimaliseerde verkoopberichten Teamgrootte: Individuen, kleine bedrijven Real-time e-mailcoaching, personalisatietips en verkoopdashboard Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 29/maand (Starter) HubSpot Sales Hub Geïntegreerde AI-tools die de volledige salesfunnel binnen een CRM ondersteunen Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-contentassistent, automatisering van verkoop-e-mails, beheer van dealpijplijnen, native CRM-integratie Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 20/maand (Starter) Drift AI-chatbots die leads kwalificeren en vergaderingen in realtime plannen Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-aangedreven chatbots, realtime leadkwalificatie op basis van klantinteracties en het boeken van vergaderingen via chat Aangepaste prijzen Humantic AI Op persoonlijkheid gebaseerde inzichten in kopers en hypergepersonaliseerde verkoopbetrokkenheid Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Inzichten in de persoonlijkheid van kopers en de aangepaste klantervaring, adaptieve communicatiesuggesties en persona-verrijking voor outreach Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 40/maand (Pro) Naadloze AI Real-time B2B-contactdetectie en AI-gestuurde leadgeneratie Teamgrootte: Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-aangedreven leadgeneratie, realtime contactgegevens en een Chrome-extensie voor prospecting Gratis abonnement beschikbaar; prijzen aangepast

Wat zijn AI-agenten voor verkoop?

Kunstmatige intelligentie (AI)-agenten voor verkoop zijn gespecialiseerde assistenten die routinematige, datagestuurde taken binnen uw omzetwerkstroom uitvoeren.

In tegenstelling tot statische chatbots of eenvoudige automatisering, leren ze van uw CRM, communicatielogboeken en integraties van derden om te anticiperen op behoeften en autonoom te handelen.

U kunt ze gebruiken om nieuwe leads te werven met behulp van intentiesignalen, outreach op te stellen en te personaliseren, en zelfs de gezondheid van de pijplijn te monitoren. De beste AI-verkoopagenten gebruiken gegevens uit het verleden om hun gedrag bij te werken en de toon van e-mails, de frequentie van follow-ups en de prioritering van taken in realtime te verfijnen.

Waar moet u op letten bij een AI-agent voor verkoop?

Het gebruik van AI-agenten in de verkoop kan uw bedrijfsvoering transformeren, maar alleen als ze aan de juiste functies voldoen. Hier zijn enkele sleutelfuncties waar u op moet letten bij het kiezen van een agent. 👇

Integreert met uw CRM: Synchroniseert bidirectioneel met Salesforce, HubSpot of uw registratiesysteem om dealgegevens actueel te houden

Genereert hypergepersonaliseerde outreach: Stelt e-mails en berichten voor sociale media op met behulp van realtime context, zoals de fase van de deal, eerdere interacties en signalen over de intentie van de koper

geeft prioriteit aan acties van waarde:* beoordeelt leads en kansen op basis van aangepaste criteria (bijv. de omvang van de deal en de kans op afsluiting) en geeft de beste volgende stappen weer

automatiseert vergaderingen en follow-ups: *Transcribeert gesprekken, haalt actiepunten eruit en stelt follow-up-samenvattingen op voor verschillende gebruikssituaties zonder handmatige tussenkomst

biedt proactieve pijplijninzichten: *Signaleert risicovolle deals, voorspelt resultaten en waarschuwt u voor afwijkingen voordat deze van invloed zijn op de verkoopdoelstellingen

Ondersteunt prospecting via meerdere kanalen: Zoekt leads, verrijkt contacten en lanceert campagnes via e-mail, telefoon en sociale media

💡 Pro-tip: Volgens Harvard Business Review moet u zich niet richten op de functies van uw product, maar op hoe het inspeelt op de specifieke behoeften of uitdagingen van uw klant. U kunt bijvoorbeeld uw pitch verschuiven van het bespreken van productieprocessen naar het delen van een oprecht klantverhaal, wat resulteert in een betere betrokkenheid.

De beste AI-agenten voor verkoop

Hier zijn de beste AI-agenten die zijn ontwikkeld om het leven van een salesmanager gemakkelijker te maken. 🎯

1. ClickUp (het beste voor automatisering van verkoopwerkstroom en klantcommunicatie)

Plan slimmere verkoopwerkstroom met ClickUp Brain Gebruik ClickUp Brain als uw verkoopcopiloot – van het identificeren van veelbelovende accounts tot het coachen van uw team en het uitstippelen van een outreach-strategie

Als u voortdurend tussen tientallen tools schakelt om outreach te beheren, uw CRM bij te werken of vergaderingen voor te bereiden, dan is ClickUp de oplossing.

Het is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert in één app, aangedreven door Contextual AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Met ClickUp for Sales Teams beschikt u over een platform dat u helpt bij het opzetten van schaalbare agent-werkstroom met geautomatiseerde activiteitentracking, realtime dashboards en AI-aangedreven taakupdates.

Vind sneller antwoorden met de contextbewustzijnsfunctie van ClickUp Brain

De kern van de krachtige AI-suite van ClickUp wordt gevormd door ClickUp Brain, een contextbewuste AI-engine die uw hele werkruimte begrijpt, inclusief taken, tijdlijnen, documenten, chats en zelfs gekoppelde tools van derden, zoals Salesforce en Google Drive.

U kunt ClickUp Brain, in instance, vragen om de pipeline-activiteit direct samen te vatten. U kunt natuurlijke queries invoeren, zoals 'Wat is de status van vastgelopen zakelijke deals in Q2?' en u krijgt direct antwoorden op basis van taken, opmerkingen en tags.

Markeer vastgelopen taken in uw pijplijn en geef ze prioriteit voor actie met behulp van ClickUp Brain

U kunt ook vastgelopen taken in verschillende fases van uw pijplijn naar voren halen om prioriteit voor actie te identificeren en Brain opdracht te geven een plan voor deze taken op te stellen.

🧠 Leuk weetje: ClickUp Brain kan ook inzichten uit uw verkoopgesprekken naar boven halen door elk transcript doorzoekbaar te maken. De truc? Vergeet niet om ClickUp AI Notetaker uit te nodigen om deel te nemen aan uw gesprekken en deze automatisch op te nemen en voor u te transcriberen! Krijg doorzoekbare transcripties met ClickUp AI Notetaker

Delegeer repetitieve werkstroom aan ClickUp Autopilot Agents

Als u vastzit aan het handmatig bijwerken van taken in plaats van deals te sluiten, laat ClickUp Autopilot Agents u dan helpen.

Stel aangepaste triggers in om tijdrovende, repetitieve taken te automatiseren met ClickUp Autopilot Agents

Deze no-code AI-assistenten bevinden zich in uw ClickUp-werkruimte en kunnen de repetitieve delen van uw verkoopproces automatiseren, van intake en uitvoering tot rapportage. Zo werkt het: u stelt een trigger in, zoals een lead die van fase naar fase gaat in de pijplijn, voegt voorwaarden toe, bijvoorbeeld 'alleen als het een onderneming is', en deelt instructies voor het uitvoeren van taken. Telkens wanneer de trigger wordt geactiveerd en aan de voorwaarden is voldaan, komt de agent automatisch in actie.

Dit alles wordt ingesteld via een eenvoudige, codevrije builder waarin u de agent vertelt waarnaar hij moet zoeken, wat hij moet doen en tot welke informatie hij toegang heeft. En ja, u kunt bepalen welke kennis de agent gebruikt, inclusief documenten, taken en chat, zodat hij altijd in de juiste context handelt.

📌 Wanneer bijvoorbeeld een hoogwaardige lead die aan uw ICP-criteria voldoet via een formulier binnenkomt, wijst de verkoopautomatiseringstool deze toe aan uw senior AE, tagt de deal in uw werkruimte en stuurt een bericht naar de VP Sales in Chat.

Leer hoe u uw aangepaste Custom Autopilot Agent kunt bouwen, rechtstreeks van de experts van ons team:

💡 Pro-tip: Om een nuttige agent te bouwen, heb je een doordachte, gedetailleerde prompt nodig. En met Talk to Text in ClickUp Brain MAX kun je die instructies dicteren, waardoor je vier keer sneller agents kunt maken dan wanneer je ze typt! ClickUp Brain MAX is uw desktop AI Super App die al uw werkcontext samenbrengt met toegang tot meerdere LLM's, waaronder Gemini, Claude, ChatGPT en andere, zodat u uw hoogste niveau aan productiviteit kunt bereiken zonder te bezwijken onder app-overload en AI-sprawl.

Versnel planning, uitvoering en monitoring met ClickUp-sjablonen

En als u het ontwerpen van uw verkoopwerkstroom wilt vereenvoudigen, begin dan met de verkoopabonnementsjabloon van ClickUp.

Vervolgens biedt de Sales Tracker-sjabloon van ClickUp vooraf ingestelde statussen zoals Doel bereikt en Lopend, 12 aangepaste velden om verzendkosten, eenheidsprijzen en winstmarges te registreren, en meerdere weergaven om het verkoopvolume per maand of product uit te splitsen.

Ontvang een gratis sjabloon Evalueer zowel individuele als teamvoortgang met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon

Het is ontworpen voor teams van elke grootte en stelt u in staat om de voortgang van individuen en teams in realtime te evalueren, verkooppijplijnen te optimaliseren en sleuteltrends te identificeren om de omzet te stimuleren.

Heb je een centrale hub nodig voor al je leads? Gebruik de ClickUp Sales CRM-sjabloon om elk contact, elke oproep en elke afsluiting bij te houden.

De beste functies van ClickUp

Centraliseer documentatie: Gebruik /Write with AI gebruikt om automatisch te schrijven en uw verkoopoutreach te personaliseren Gebruik ClickUp Docs om levende document te creëren, te delen en bij te houden die rechtstreeks gekoppeld is aan uw werkstroom, terwijl u de ingebouwdegebruikt om automatisch te schrijven en uw verkoopoutreach te personaliseren

werk in realtime samen: *Maak realtime, contextrijke chatten mogelijk naast uw taken met ClickUp Chat

Maak verkoopdemo's: Gebruik Gebruik ClickUp Clips om gesprekken op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, zodat lange demo's worden omgezet in hapklare volgende stappen, actiepunten en aangepaste actiepunten voor klantenservice

Elimineer knelpunten: maak aangepaste maak aangepaste ClickUp-dashboards om de voortgang te visualiseren met cumulatieve werkstroom-, burnup-, burndown- of velocity-grafieken

Volg elke lead op: maak gebruik van maak gebruik van ClickUp CRM om prospects, deals en verkoopactiviteiten in realtime bij te houden en schakel vervolgens tussen de weergaven Lijst, Kanban, Tabel of Tijdlijn om aan te sluiten bij de manier waarop uw team het beste werkt

Verminder druk werk: Bouw no-code Bouw no-code ClickUp-automatisering met behulp van een dropdown-builder of eenvoudige Engelse prompts in ClickUp Brain om op regels gebaseerde, repetitieve verkoopstaken af te handelen, zoals het automatisch toewijzen van nieuwe leads, het bijwerken van dealfases wanneer een contract wordt ondertekend, het versturen van follow-up herinneringen of het aanmaken van overdrachtstaken wanneer een kans wordt afgesloten

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Ik ben dol op de veelzijdigheid van ClickUp en het feit dat ons team het aangepast kan maken aan elke situatie – het is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is voor ons een complete operationele hub! We beheren alles, van clientwerk tot onze CRM, en zijn dol op de flexibiliteit van de opties en de ingebouwde automatiseringen. We vinden het ook geweldig dat ClickUp voortdurend in ontwikkeling is en dat ze naar hun klanten luisteren!

Ik ben dol op de veelzijdigheid van ClickUp en het feit dat ons team het aan elke situatie kan aanpassen – het is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is voor ons een complete operationele hub! We beheren alles, van clientwerk tot onze CRM, en zijn dol op de flexibiliteit van de opties en de ingebouwde automatiseringen. We vinden het ook geweldig dat ClickUp voortdurend in ontwikkeling is en dat ze naar hun klanten luisteren!

📮 ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met goede prestaties hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limiet tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

2. Salesforce Einstein (het beste voor voorspellende leadscoring en slimme CRM-automatisering op ondernemingsniveau)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein is een ingebouwde AI-laag binnen het aangepaste Customer 360-platform van Salesforce, ontworpen om geavanceerde machine learning (ML) en voorspellende analyses rechtstreeks in Sales Cloud te brengen.

Het integreert automatisering in elk aspect van de verkoopwerkstroom en helpt teams om hoogwaardige leads te ontdekken, outreach op grote schaal op maat te maken, pijplijnen actueel te houden en zich voor te bereiden op gesprekken met klanten met behulp van datagestuurde inzichten. Einstein leert van elke deal, elk gesprek en elke klik om acties voor te stellen, risico's te benadrukken en content te genereren.

De beste functies van Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Gebruik AI voor leadgeneratie door prospecting en inkomende leads te automatiseren met de

Verbeter de prestaties van uw vertegenwoordigers met rollenspel-simulaties en generatieve AI-feedback met behulp van Einstein Sales Coach

Bouw en implementeer AI-agenten met Agentforce om verkoopactiviteiten af te handelen, allemaal met de veiligheid van de Einstein Trust Layer

Implementeer Einstein Scoring om deals te prioriteren en gebruik voorspellende scores om leads te markeren

Limieten van Salesforce Einstein

Voor geavanceerde installaties kan het nodig zijn om een ontwikkelaar te laten ondersteunen of technische expertise in te schakelen

Het systeem kan vertraging oplopen bij zware gegevensbelastingen of complexe werkstroom

Prijzen van Salesforce Einstein

Einstein Sales: $ 500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Einstein?

Hier is een fragment uit een G2-recensie:

Salesforce Sales Cloud maakt het voor mij heel gemakkelijk om mijn leads, contacten en deals allemaal op één plek te beheren... Soms voelt het een beetje overweldigend, vooral als je er nog niet zo bekend mee bent. Er zijn zoveel functies en knoppen dat het even kan duren voordat je weet waar alles zich bevindt. Als het niet goed is ingesteld door de beheerder, kunnen sommige dingen verwarrend zijn of extra stappen vereisen. Het is krachtig, maar niet altijd meteen super gebruiksvriendelijk.

Salesforce Sales Cloud maakt het voor mij heel gemakkelijk om mijn leads, contacten en deals allemaal op één plek te beheren... Soms voelt het een beetje overweldigend, vooral als je er nog niet zo bekend mee bent. Er zijn zoveel functies en knoppen dat het even kan duren voordat je weet waar alles zich bevindt. Als het niet goed is ingesteld door de beheerder, kunnen sommige dingen verwarrend zijn of extra stappen vereisen. Het is krachtig, maar niet altijd meteen super gebruiksvriendelijk.

3. Apollo AI (het beste voor AI-gestuurde prospecting en geautomatiseerde outreach via meerdere kanalen)

via Apollo AI

Apollo is een AI-aangedreven go-to-market-engine die alles automatiseert, van prospecting tot pijplijnbeheer. Het put uit meer dan 275 miljoen contacten en 70 miljoen bedrijven, aangevuld met realtime veranderingen in functies, updates van tech stacks en signalen van koopintentie.

Zodra u uw ideale klantprofiel (ICP) hebt gedefinieerd, identificeert Apollo AI zeer geschikte leads en geeft deze prioriteit op basis van gedragssignalen zoals het openen van e-mails, websitebezoeken en uitgaande contactgeschiedenis. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar voorgestelde berichtingen die zijn afgestemd op de context van elke prospect, waardoor teams AI kunnen gebruiken voor data-analyse zonder hun verkoopwerkstroom te verlaten.

De beste functies van Apollo AI

Probeer de Pipeline Builder om de meest geschikte leads te identificeren met behulp van meer dan 65 filters, intentiesignalen en realtime verrijking

Ontvang automatisch gegenereerde vergaderverslagen, follow-ups en volgende stappen met behulp van de slimme transcriptie en pre-call inzichten van Call Assistant

Start multichannel-sequenties met door AI gepersonaliseerde e-mails, bellen met één klik en ingebouwde bescherming van de leverbaarheid

Krijg gedetailleerde informatie, zoals succesvolle belpatronen, handleidingen voor het omgaan met bezwaren en berichtstrategieën via Apollo's AI-chatbot en belanalyses

Limieten van Apollo AI

Sommige gebruikers rapporteren dat de contactgegevens slechts voor ongeveer 65% nauwkeurig zijn, vooral voor mobiele nummers en EMEA-regio's

Sleutel-functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat leidt tot onvolledige outreach-werkstroom voor basisgebruikers

Prijzen van Apollo AI

Free

Basis: $ 59/maand per gebruiker

Professional: $ 99/maand per gebruiker

Organisatie: $ 149/maand per gebruiker

Apollo AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 8700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

4. Clari (het beste voor omzetprognoses en dealinspectie met realtime AI-inzichten)

via Clari

Clari is een AI-aangedreven verkooptool die is ontwikkeld voor omzetteams die precisie, zichtbaarheid en controle nodig hebben over de hele verkooptrechter. Alles draait op Revenue Context™, een eigen intelligentielaag die signalen haalt uit elke interactie, deal, prognose en CRM-update om een nieuwe klasse van AI-agenten aan te sturen die zijn gebouwd voor uitvoering.

Van realtime dealinspectie tot nauwkeurig gestuurde coaching en het genereren van e-mails, de agents van de tool regelen alles. Ze beoordelen pijplijnrisico's, brengen volgende stappen in kaart, genereren gepersonaliseerde e-mails en doen aanbevelingen voor acties op elk niveau van de omzetorganisatie.

De beste functies van Clari

Diagnoseer de gezondheid van deals met AI Deal Inspection en beoordeel openstaande kansen aan de hand van bewezen winstcriteria en ontdek hiaten in de uitvoering

Leg thema's vast met AI Smart Topics en breng dealkritische signalen zoals prijsdruk of risicofactoren uit telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen naar boven

AI Smart Feed , zodat u vroeg op signalen kunt reageren en Krijg een samengesteld overzicht van sleutelmomenten uit de activiteiten van vertegenwoordigers met, zodat u vroeg op signalen kunt reageren en de verkoopproductiviteit kunt verbeteren

Schrijf scherpere e-mails met AI Smart Prospecting en Follow-Ups voor waarde-gedreven outreach

Limiet van Clari

Kolomweergaven zijn niet voor alle gebruikers eenvoudig aan te passen

Vertegenwoordigers moeten mogelijk parallelle spreadsheets bijhouden voor gedetailleerde deal-tracking

Prijzen van Clari

Aangepaste prijzen

Clari-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Clari?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Ik vind het prettig hoe eenvoudig en gemakkelijk Clari te gebruiken is wanneer ik de volgende stappen bijwerk op het gebied van prijzen, fasen en tijdstempels bij het bekijken van mijn belangrijke deals. Het is ook gemakkelijk om mijn maand-, kwartaal- en jaarnummer te voorspellen met mijn directeur wanneer we naar rapportage en de pijplijn kijken. Ik vind het vervelend dat ik bepaalde statistieken niet kan bijwerken tenzij ik deze eerst in Salesforce Lightning Opportunity heb gewijzigd. Verder is alles vrij eenvoudig te gebruiken en te navigeren.

Ik vind het prettig hoe eenvoudig en gemakkelijk Clari te gebruiken is wanneer ik de volgende stappen bijwerk op het gebied van prijzen, fasen en tijdstempels bij het bekijken van mijn belangrijke deals. Het is ook gemakkelijk om mijn maand-, kwartaal- en jaarnummer te voorspellen met mijn directeur wanneer we naar rapportage en de pijplijn kijken. Ik vind het vervelend dat ik bepaalde statistieken niet kan bijwerken tenzij ik deze eerst in Salesforce Lightning Opportunity heb gewijzigd. Verder is alles vrij eenvoudig te gebruiken en te navigeren.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI-agenten helpen deze sleur te elimineren. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, vergadernotities, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end workflows! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp automatisering te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

5. Artisan (het beste voor autonome AI-verkoopmedewerkers die leads benaderen en kwalificeren zoals mensen dat doen)

via Artisan

Artisan is een full-stack outbound engine aangedreven door AI-medewerkers. Ava, de AI SDR, vervangt het handmatige, repetitieve werk van traditionele prospecting door intelligente automatisering. Van het target van de juiste leads tot het opstellen van hypergepersonaliseerde outreach, het verzorgt uw volledige outbound werkstroom.

U kunt AI Playbooks inzetten om de toon van uw berichten en outreach te standaardiseren en ervoor te zorgen dat best practices bedrijfsbreed worden geïmplementeerd. Ondertussen kunt u met analytische dashboard in realtime zien welke accounts actief zijn, zodat u uw targeting kunt verfijnen.

De beste functies van Artisan

Implementeer e-mail- en LinkedIn-outreach-werkstroom zonder code met de sequentiebouwer

Vind leads met een hoge intentie met Ava's Data Miner , die technografische, firmografische en intentiegegevens zoals vacatures en financieringsnieuws verzamelt

Beheer de afleverbaarheid van e-mails om te voorkomen dat uw e-mails in de spamfolder terechtkomen, met behulp van realtime monitoring van de status van uw mailbox, dynamische verzendlimieten en automatische e-mailopwarming

Krijg toegang tot meer dan 300 miljoen B2B-contacten in meer dan 200 landen via de ingebouwde database

Beperkingen van ambachtelijke producten

Ontbreekt aan gedetailleerde rapportage, aangezien het bijhouden van responstijden ook uitschrijvingen omvat, waardoor de resultaten vertekend worden

Berichten voelen generiek en robotachtig aan en missen personalisatie

Artisan-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van vakmensen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Gebruik het BANT-raamwerk (Budget, Authority, Need, Timing) als een gespreksgids. In plaats van te vragen 'Wie is de beslisser?', kunt u beter vragen 'Wie heeft er meestal nog meer invloed op dit soort aankopen?'. Dit klinkt natuurlijker en geeft u meer context.

6. Regie. ai (het beste voor AI-gegenereerde verkoopsequenties die zijn afgestemd op buyer persona's en intenties)

via Regie.ai

RegieOne is een AI-aangedreven verkoopplatform dat is ontworpen voor verkoopteams die hun outreach op grote schaal moeten personaliseren. Hier werken menselijke vertegenwoordigers en AI-agenten samen aan alles, van het maken van een abonnement van wie ze moeten benaderen tot het inplannen van vergaderingen in de kalender. Het maakt gebruik van slimme content en realtime feedback om de effectiviteit en efficiëntie van top-of-funnel-verkoop te verbeteren.

De AI Content Engine en AI Messaging van het platform schrijven sjablonen en creëren complete outbound-programma's op basis van uw merkstem, ICP-inzichten en prestatiegegevens uit het verleden. Cadences omvatten op persona's afgestemde e-mails, LinkedIn-berichten, callscripts en voicemailprompts, die allemaal automatisch worden aangepast aan de branche, titel en fase in het traject van de koper.

Regie. ai beste functies

Start de automatische piloot om leads te genereren, contactgegevens te verrijken en volledige outbound-sequenties uit te voeren

Gebruik de AI Dialer die in het platform is ingebouwd om grote hoeveelheden telefoontjes te plegen met maximaal negen parallelle oproepen voor elk prospectprofiel

Laat AI-agenten bezoekers identificeren, contactgegevens verrijken en op basis van gedrag beginnen met nurturing

Beperkingen van Regie.ai

Er is onvoldoende flexibiliteit om campagnes aan te passen

Af en toe genereert de tool content die ongepaste elementen bevat (bijvoorbeeld een uitnodiging voor koffie wanneer dat niet relevant is)

Regie. ai-prijzen

Aangepaste prijzen

Regie. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Regie.ai?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Als Inside Sales Manager leek het me altijd onmogelijk om vertegenwoordigers te leren schrijven. […] Regie. ai neemt je ruwe ideeën en creëert een holistische verkoopcampagne, geoptimaliseerd voor drukke leidinggevenden. Het is zo gemakkelijk om te veel na te denken over e-mailoutreach, waarbij je aan jezelf gaat twijfelen. Regie. ai neemt die belemmering weg! De e-mails zijn soms te eenvoudig. Het komt zelden voor dat ik hun gegenereerde campagne direct 'uit de doos' gebruik. Net als ChatGPT kan het het beste worden gebruikt als een ideeëngenerator/lanceerplatform. Schrijversblok is echter verleden tijd!

Als Inside Sales Manager leek het me altijd onmogelijk om vertegenwoordigers te leren schrijven. […] Regie. ai neemt je ruwe ideeën en creëert een holistische verkoopcampagne, geoptimaliseerd voor drukke leidinggevenden. Het is zo gemakkelijk om te veel na te denken over e-mailoutreach, waarbij je aan jezelf gaat twijfelen. Regie. ai neemt die belemmering weg! De e-mails zijn soms te eenvoudig. Het komt zelden voor dat ik hun gegenereerde campagne direct 'uit de doos' gebruik. Net als ChatGPT kan het het beste worden gebruikt als een ideeëngenerator/lanceerplatform. Schrijversblok is echter verleden tijd!

7. Claygent (het beste voor onderzoeksautomatisering en AI-aangedreven verrijking van verkoopinformatie)

via Claygent

Claygent is Clay's AI-aangedreven onderzoeksagent die het vervelende routinewerk vervangt dat de verkooptrechters vertraagt. Het integreert firmografische, technografische en intentiegegevens uit databronnen zoals LinkedIn, Crunchbase en uw CRM. De AI Profiler van de tool identificeert target accounts met de hoogste koopneiging en genereert automatisch outreach-sequenties in meerdere stappen.

Je kunt Claygent alles vragen, van 'Is dit bedrijf geschikt voor werken op afstand?' tot 'Wie was de functie in hun laatste casestudy?' en het zal de antwoorden voor je zoeken. De slimme planner stelt agenda's voor vergaderingen op en vat eerdere contactmomenten, uitdagingen voor kopers en concurrentie-informatie samen.

De beste functies van Claygent

Locatie mensen die in casestudy's of recente blogs worden genoemd om te controleren of ze nog steeds actief zijn

Maak aangepast aan wanneer en hoe gegevens worden verrijkt met behulp van natuurlijke taalverwerking met de AI Formula Generator

Selecteer automatisch de meest geschikte databron voor elke verrijking op basis van regio, branche of grootte met behulp van voorwaarde-regels

Limieten van Claygent

Hanteert een limiet van 200 verzoeken per minuut, wat van invloed is op het importeren van grote lijsten

Accountscores worden elke 30 minuten bijgewerkt, waardoor realtime herprioritering wordt vertraagd

Prijzen van Claygent

Free

Starter: $ 149/maand per gebruiker

Explorer: $ 349/maand per gebruiker

Pro: $ 800/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Claygent

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? In 2005 begon Kyle MacDonald met een enkele rode paperclip en wilde deze inruilen voor iets beters. Via een reeks van 14 ruiltransacties, variërend van een vispen tot een sneeuwscooter en uiteindelijk een filmrol, ruilde hij uiteindelijk voor een huis in Canada! Dit is een voorbeeld van hoe verkoop draait om creativiteit, doorzettingsvermogen en het opbouwen van relaties.

8. Gong (het beste voor AI-aangedreven gesprek-analyse en detectie van transactierisico's)

via Gong

Gong is een platform voor omzetinformatie dat gebruikmaakt van AI om uw verkooptrechter vast te leggen, te analyseren en in context te plaatsen, waardoor u datagestuurde inzichten krijgt. In tegenstelling tot traditionele tools voor het genereren van leads, richt het zich op wat er na verkoopgesprekken gebeurt. De Conversation AI transcribeert en taggeert cruciale momenten in de deal, zoals bezwaren tegen de prijs, vermeldingen van concurrenten en signalen van besluitvormers.

Verkoopmanagers zijn er dol op omdat ze hiermee kunnen zien wat werkt, vertegenwoordigers kunnen coachen en deals kunnen redden voordat ze mislukken. En met functies als Vergadering IQ krijgen uw vertegenwoordigers een snel overzicht van eerdere gesprekken, wie er aan de lijn is en wat ze moeten zeggen, zodat ze altijd een stap voor zijn.

De beste functies van Gong

Simuleer echte verkoopgesprekken met de AI Trainer , met behulp van AI-gestuurde rollenspellen op basis van daadwerkelijk klantgedrag, bezwaren en persona's

Sluit deals met behulp van meer dan 300 gesprekken en uw eigen methodologie om de kans op succes en het vertrouwen in de pijplijn te vergroten met behulp van de AI Deal Predictor

AI Theme Spotter Signaleer marktverschuivingen en ontdek nieuwe bezwaren, vermeldingen van concurrenten en verkoopdoelen in uw gespreksgegevens met behulp van de

Coach sneller met AI Call Reviewer en identificeer automatisch gesprekspatronen, hiaten en coachingmomenten

Gong limiet

Limiet de opslagruimte voor ruwe opnames tot 24 maanden bij standaardabonnementen

Het ondersteunt geen volledig aangepaste call-tagging-taxonomieën buiten de ingebouwde bibliotheek

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Gong-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Gong heeft ons team echt geholpen te groeien door onze AE's op één pagina te brengen en hen te blijven ontwikkelen tot sterkere verkopers. Soms lijkt de zoekfunctie niet te werken en duurt het even voordat je bent ingelogd. Verder heb ik eigenlijk niets te klagen. Die twee dingen zijn ook echt muggenzifterij.

Gong heeft ons verkoopteam echt geholpen te groeien door onze AE's op dezelfde pagina te brengen en hen te blijven ontwikkelen tot sterkere verkopers. Soms lijkt de zoekfunctie niet goed te werken en duurt het even voordat je bent ingelogd. Verder heb ik eigenlijk niets te klagen. Die twee dingen zijn ook echt muggenzifterij.

9. Lavender AI (het beste voor realtime e-mailcoaching en AI-geoptimaliseerde verkoopberichten)

via Lavender AI

Lavender AI zit direct in uw inbox, analyseert e-mailconcepten in realtime en geeft een beoordeling op toon, personalisatie, structuur en lengte. Het combineert gedragspsychologie, best practices voor verkoopteksten en AI-aangedreven suggesties om vertegenwoordigers te helpen hun antwoordpercentages te verhogen en de tijd die nodig is om te verzenden te verkorten.

De echte uitblinker hier is Ora, de intelligente AI-verkoopagent van Lavender. Deze helpt u bij het opstellen van uw eerste outreach door personalisatie toe te voegen met live aangepaste klantgegevens en de toon aan te passen op basis van de psychologie van de ontvanger.

De beste functies van Lavender AI

Beoordeel e-mails nauwkeurig met behulp van de Email Coach en ontvang direct een score voor het antwoordpercentage en bruikbare tips terwijl u schrijft

Voeg personalisatie op grote schaal toe met behulp van de Personalization Assistant , die gegevens over potentiële klanten, nieuwsvermeldingen, persoonlijkheidskenmerken en voorgestelde introducties verzamelt

Lavender Anywhere en breng de coachingkracht ervan naar elk e-mailplatform Gebruik sjablonen voor verkoopabonnementen meten breng de coachingkracht ervan naar elk e-mailplatform

Limieten van Lavender AI

Het richt zich uitsluitend op e-mailoutreach en ondersteunt geen telefoongesprekken, vergaderingen of multichannel cadans

Te strikte toonregels leiden soms tot afstraffing van e-mails die contextueel gezien wel gepast zijn

Prijzen van Lavender AI

Basis: Gratis

Starter: $ 29/maand per gebruiker

Individual Pro: $49/maand per gebruiker

Team Plan: $99/maand per gebruiker

Lavender AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In de jaren 30 ontdekten filmstudio's dat potentiële bioscoopbezoekers minstens zeven keer een filmadvertentie moesten zien voordat ze besloten om de film te gaan kijken. Dit inzicht leidde tot de 'Rule of 7', een marketingprincipe dat suggereert dat een potentiële klant minstens zeven keer in aanraking moet komen met de boodschap van een merk voordat hij actie onderneemt.

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub is een AI-aangedreven CRM-tool die verkoopteams helpt zich te concentreren op timing, context en relevantie om deals te sluiten. Het combineert prospecting, engagement en pijplijnbeheer in één platform.

Wat Sales Hub onderscheidt, is de diepgaande integratie met het bredere HubSpot CRM-ecosysteem, waardoor het bijzonder effectief is voor verkoopleiders die volledige zichtbaarheid van de funnel willen. Slimme notificaties en realtime activiteitentracking helpen vertegenwoordigers ook om op precies het juiste moment contact te leggen met potentiële klanten.

De beste functies van HubSpot Sales Hub

Target betere leads met behulp van de Breeze Prospecting Agent , die AI-aangedreven leadscoring en verkooponderzoek mogelijk maakt

Creëer gepersonaliseerde outreach-werkstroom met Sequences en lanceer dynamische, meerstap e-mail- en taakwerkstroom

Versnel de pijplijnsnelheid met AI Guided Selling , waardoor vertegenwoordigers kunnen handelen op basis van slimme takenlijsten, dagelijkse dealoverzichten en geprioriteerde takenlijsten

Bereid vergaderingen voor en volg ze direct op met een slimme planner om vergaderresultaten automatisch te registreren, follow-ups te genereren en uw kalender vol te houden

Limieten van HubSpot Sales Hub

E-mailreeksen missen de genuanceerde vertakkingslogica of voorwaardelijke werkstroom die in meer geavanceerde tools te vinden zijn

Prognoses zijn eenvoudig en minder flexibel voor grote verkooporganisaties met meerdere producten

Prijzen van HubSpot Sales Hub

Free

Starter: $ 20/maand per gebruiker

Professional: $ 100/maand per gebruiker

*onderneming: $150/maand per gebruiker

HubSpot Sales Hub beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 12.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Sales Hub?

Hier is een perspectief uit de eerste hand uit een G2-recensie:

De automatiseringen, de organisatie, de communicatie, de functionaliteit, de marketingmogelijkheden en nog veel meer zijn allemaal uiterst nuttig geweest voor onze organisatie! […] We hebben een integratie met PandaDoc en ze werken naadloos samen. We zijn erg tevreden over de kracht van HubSpot Sales. We weten dat er veel goede opties zijn en dat het even tijd kost om de beste functie te vinden, maar daar heeft het verkoopteam van HubSpot ons bij geholpen.

De automatiseringen, de organisatie, de communicatie, de functionaliteit, de marketingmogelijkheden en nog veel meer zijn allemaal uiterst nuttig geweest voor onze organisatie! […] We hebben een integratie met PandaDoc en ze werken naadloos samen. We zijn erg tevreden over de kracht van HubSpot Sales. We weten dat er veel goede opties zijn en dat het even tijd kost om de beste functie te vinden, maar daar heeft het team van HubSpot ons bij geholpen.

11. Drift (het beste voor AI-chatbots die leads kwalificeren en in realtime vergaderingen boeken)

via Salesloft

Drift, nu onderdeel van het platform van Salesloft, helpt verkoopteams bij het afhandelen van inkomend websiteverkeer door leads in realtime vast te leggen en door te sturen. Het maakt gebruik van aanpasbare chatplaybooks en routeringslogica om koopsignalen te identificeren en bezoekers 24 uur per dag te betrekken.

Voor teams die sterk leunen op inbound- of accountgebaseerde strategieën, fungeert dit ook als een AI-e-mailmarketingtool die ervoor zorgt dat geen enkel intentiesignaal verloren gaat. Het platform is waardevol voor het versnellen van de speed-to-lead en het kwalificeren van prospects nog voordat een menselijke vertegenwoordiger zelfs maar een stap zet.

De beste functies van Drift

Automatiseer het vastleggen van inkomende leads met de Drift Chat Agent , die gesprekken met potentiële klanten direct afhandelt

Kwalificeer en routeer leads in realtime op basis van firmografische gegevens, gedrag of CRM-gegevens, zodat bezoekers met een hoge intentie rechtstreeks naar de juiste verkoper worden geleid

Align chatresultaten met pijplijndoelen met behulp van prestatieanalyses die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de Deals en Forecast-modules van Salesloft

Limiet van Drift

De effectiviteit neemt aanzienlijk af zonder hoge inkomende verkeersvolumes

Naadloze overdrachten van vertegenwoordigers in complexe routingscenario's kunnen aangepaste logica of workarounds vereisen

Prijzen van Drift

Aangepaste prijzen

Drift-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 4.100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

12. Humantic AI (het beste voor op persoonlijkheid gebaseerde kopersinzichten en hypergepersonaliseerde verkoopbetrokkenheid)

via Humantic AI

Humantic AI helpt verkopers hun outreach aan te passen door gebruik te maken van persoonlijkheidsinzichten in plaats van alleen bedrijfsgegevens. Het onderzoekt factoren zoals sociale media-activiteit en communicatiestijl om profielen te creëren die onthullen hoe elke prospect het liefst benaderd wordt.

Met behulp van het persoonlijkheidsmodel 'Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid' (DISC) biedt het praktische tips, zoals welke berichten u moet vermijden, hoe u vertrouwen kunt opbouwen en hoe elke belanghebbende beslissingen neemt. Het integreert ook generatieve AI in de verkoop. Dit alles maakt het een handig hulpmiddel voor teams die verkopen aan complexe organisaties met meerdere besluitvormers, die hun outreach op grote schaal moeten personaliseren.

De beste functies van Humantic AI

Koppel aan Google Agenda of Outlook Agenda voor inzichten in deelnemers, waaronder de individuele beslissingsstijl en communicatievoorkeuren van deelnemers

Gebruik Buying Committee Kaarten om invloed, afstemming en persoonlijkheidsmatch tussen alle besluitvormers visueel weer te geven

Verbeter uw strategieën voor clientwerving met omnichannel-verrijking die koperskenmerken naar platforms zoals Outreach of Salesloft haalt

Limieten van Humantic AI

Persoonlijkheidsprofielen kunnen enkele weken achterlopen op recente rolveranderingen of nieuw gepubliceerde content

Vertrouwen op openbaar beschikbare sociale signalen kan profielen vertekenen in de richting van prospects die actiever zijn op sociale media

Prijzen van Humantic AI

Organisatie

Startup: $ 275/maand

Groei: $ 1050/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Individueel

Pro: $40/maand (jaarlijks gefactureerd)

Expert: $50/maand

Eigenaar: $75/maand

Humantic AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Humantic AI?

Dit is wat een G2-recensent over deze tool te zeggen had:

Humantic AI is een onmisbaar hulpmiddel geweest bij mijn aanpak van netwerken en het opbouwen van hechte projectteams. Dankzij de mogelijkheid om persoonlijkheidskenmerken te analyseren en te voorspellen, heb ik mijn communicatiestrategieën effectief kunnen aanpassen, waardoor sterkere verbindingen en samenwerking zijn ontstaan. Ik heb echter gemerkt dat er af en toe discrepanties zijn in persoonlijkheidsbeoordelingen voor nicherollen, en dat er een limiet aanpassingsmogelijkheden is om de tool volledig aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften.

Humantic AI is een onmisbaar hulpmiddel geweest bij mijn aanpak van netwerken en het opbouwen van hechte projectteams. Dankzij de mogelijkheid om persoonlijkheidskenmerken te analyseren en te voorspellen, heb ik mijn communicatiestrategieën effectief kunnen aanpassen, waardoor sterkere verbindingen en samenwerking zijn ontstaan. Ik heb echter gemerkt dat er af en toe discrepanties zijn in persoonlijkheidsbeoordelingen voor nicherollen, en dat er een limiet aanpassingsmogelijkheden is om de tool volledig aangepast aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften.

via Seamless AI

Seamless. AI is ontworpen voor salesmanagers die genoeg hebben van verouderde leadlijsten en onsamenhangende werkstroom. Het identificeert, valideert en verrijkt contact- en bedrijfsgegevens in enkele seconden. Als B2B CRM-software werkt het als een zoekmachine met AI, die put uit meer dan 1,3 miljard zakelijke contacten en 121 miljoen bedrijfsprofielen.

Het is handig voor het opstellen van nauwkeurig gerichte prospectlijsten, het verminderen van de tijd die u kwijt bent aan handmatig onderzoek en de automatisering van de eerste fases van uw funnel met gegevens die een hoge conversie opleveren.

Naadloze AI-bestfuncties

Activeer Buyer Intent om prospects te identificeren die al op de markt zijn en klaar zijn om in zee te gaan

Maak gebruik van data-verrijking om van elk gedeeltelijk contact een volledig profiel te maken met e-mail, telefoonnummers en informatie

Gebruik AI-onderzoek om informatie te verzamelen over leads, bedrijfsachtergronden, financieringsgeschiedenis of inzichten in kopersprofielen

Naadloze AI-limiet

Realtime scraping kan valse positieven opleveren, vooral bij veranderingen in functies of de geldigheid van e-mailadressen

Tijdens bulkimporten naar Salesforce of HubSpot kunnen dubbele gegevens of verkeerd ingevoerde contacten voorkomen

Naadloze AI-prijzen

Free

Aangepaste prijzen

Naadloze AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Seamless AI?

Een opmerkelijke G2-recensie:

Ik vind het erg prettig hoe Seamless. AI het zo gemakkelijk maakt om nauwkeurige contactgegevens en bedrijfsinformatie te vinden. Het is supersnel en de gegevens zijn altijd up-to-date, wat me veel tijd bespaart wanneer ik besluitvormers moet bijhouden. Bovendien is het platform vrij intuïtief, zodat ik meteen aan de slag kan zonder een steile leercurve. […]

Ik vind het erg prettig hoe Seamless. AI het zo gemakkelijk maakt om nauwkeurige contactgegevens en bedrijfsinformatie te vinden. Het is supersnel en de gegevens zijn altijd up-to-date, wat me veel tijd bespaart wanneer ik besluitvormers moet bijhouden. Bovendien is het platform vrij intuïtief, zodat ik meteen aan de slag kan zonder een steile leercurve. […]

🔍 Wist u dat? Cold calling heeft een laag succes. Slechts ongeveer 2,3% van de cold calls resulteert daadwerkelijk in een succesvolle afspraak of verkoop, waardoor bedrijven zijn overgestapt op inbound en relatiegerichte verkoop.

