Hoe u uw PR-kalender voor 2025 kunt plannen (+ sjablonen)

Public relations gaat snel. Het ene moment presenteert u een geplande productlancering, het volgende moment moet u zich haasten om te reageren op een breaking story.

Als u echter nog steeds vertrouwt op verspreide documenten en last-minute planning, mist u belangrijke data en media-opportuniteiten die al weken geleden gepland hadden moeten zijn.

Daar helpt een PR-kalender bij.

Productlanceringen, financieringsnieuws, bewustwordingsdagen, seizoenscampagnes, nieuwe klanten – ze strijden allemaal om ruimte. Zonder een centrale kalender zou u de spreekbeurt van uw CEO kunnen vergeten of het perfecte moment voor die pitch over AI-trends kunnen missen.

Deze gids helpt u daarbij. We leggen u uit hoe u een PR-kalender kunt opstellen waarmee u georganiseerd blijft, belangrijke data niet mist en uw media-aandacht consistent houdt.

Laten we beginnen! 🚀

Een PR-kalender (Public Relations-kalender) is een planningkalender waarin belangrijke PR-activiteiten, campagnes, gebeurtenissen en mediakansen voor een bepaalde periode, meestal maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, in kaart worden gebracht.

Als er bijvoorbeeld in juli een grote vakbeurs plaatsvindt, voeg deze dan toe aan uw PR-kalender en plan vooraf persberichten, media-outreach of posts op sociale media rondom dit evenement.

Het doel is om uw PR-inspanningen consistent en doelgericht te houden, zodat u niet overhaast iets hoeft te publiceren na weken van stilte in de media.

Zo voegt een PR-kalender waarde toe aan uw PR-inspanningen:

Wees altijd klaar voor trending topics: Door seizoensgebonden gebeurtenissen en redactionele thema's bij te houden, kan uw team inzichten, gegevens of standpunten voorbereiden om in te springen op relevante verhalen zodra ze zich voordoen

Vind witte ruimte in de media: Een PR-kalender helpt u rustigere maanden in de mediacyclus te identificeren, zodat u verhalen kunt pitchen wanneer de aandacht groot is en de concurrentie laag

💡 Pro-tip: Zet grote PR-ideeën om in uitvoerbare taken. Gebruik ClickUp-taken en geneste subtaken om elke stap van een campagne te plannen – concept, beoordeling, goedkeuring van offertes, media-outreach – en wijs aan elke taak een eigenaar en een deadline toe.

Net als een redactionele of marketingkalender is een PR-kalender zo sterk als wat u erin zet. Hier zijn de sleutelelementen die ervoor zorgen dat hij werkt:

Eigenaar/verantwoordelijk team: Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak? Dit kan één persoon zijn, een aantal teamleden met duidelijke rollen of zelfs een externe partner

Data en deadlines: Deze omvatten de belangrijkste lancerings- of gebeurtenisdatum, samen met sleuteldata zoals deadlines voor concepten, revisiecycli of voorbereidende vergaderingen

Beschrijving van content of activiteit: Hier staat precies wat er is gedaan en hoe. Bijvoorbeeld: 'Persbericht: lancering van project Atlas via PR Newswire, gepitcht bij de 10 belangrijkste tech-media'

Target audience en kanalen: Weet met wie u communiceert en waar zij u horen, zodat uw boodschap terechtkomt waar het ertoe doet. Is het bedoeld voor techjournalisten, klanten of uw interne team? Wordt het verspreid als persbericht, LinkedIn-bericht of mediapitch?

Het opstellen van een PR-kalender klinkt misschien als een hele klus, maar we kunnen het opsplitsen in haalbare stappen.

Dit is het startpunt, waar u bepaalt wat u wilt zeggen, waarom het belangrijk is en wanneer u het wilt zeggen. Het doel? Een solide voorraad nieuwswaardige, actuele ideeën die aansluiten bij uw bedrijfsdoelen en de aandacht van uw publiek trekken.

Dit is de creatieve free-for-all waar u en uw team alle mogelijke ideeën en data op tafel gooien.

Feestdagen en gedenkdagen : Zomerse feestdagen, traditionele feestdagen (kerstavond of Thanksgiving) en 'nationale of internationale dagen' zoals Wereld Emoji Dag, Nationale Pizzadag, Internationale Mannendag, Wereld Chocoladedag of Wereld Vegetarische Dag

Gebeurtenissen en seizoenen in de sector : beurzen, conferenties, kwartaalrapportages, seizoensgebonden marketingmogelijkheden (bijv. Black Friday, Budget Season, SaaStr), bewustwordingsmaanden (zoals Cybersecurity Awareness Month, Wereldmilieudag, Wereld Oceanendag of Wereld Bloeddonordag)

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp-formulieren om ideeën voor PR-content van teamleden of externe partners op één overzichtelijke plek te verzamelen – geen heen-en-weer-e-mails of rommelige spreadsheets meer

Zodra u een ruwe lijst met ideeën hebt, valideert u deze en verrijkt u ze met strategisch onderzoek.

Mediarelevantie : Scan recente artikelen in uw target publicaties. Wat voor soort persberichten, artikelen of commentaren worden er opgepikt?

Inzicht in uw doelgroep : gebruik tools zoals SparkToro of Reddit om te zien waar uw doelgroep over praat. Kijk naar het type content waarmee ze zich bezighouden: casestudy's, statistieken, standpunten van leiders, enz

💡 Pro-tip: Maak een mediadatabase in ClickUp met aangepaste velden voor de naam van het medium, contactgegevens, laatste pitchdatum en responsstatus. Een apart CRM is niet nodig

Nu heb je meer ideeën dan je realistisch gezien kunt gebruiken. Het is dus tijd om ze te groeperen, te taggen en te structureren.

PR werkt niet in isolatie. Sommige van uw sterkste verhaalideeën zullen afkomstig zijn van andere teams. Betrek dus de sleutel stakeholders binnen het bedrijf (en soms daarbuiten) – het is een eenvoudige maar krachtige zet op het gebied van stakeholdermanagement.

Dit zijn de belanghebbenden waarmee u contact moet leggen:

Best Places to Work-awards, cultuurverhalen, DEI-initiatieven, belangrijke aanwervingen

💡 Pro-tip: Deel ClickUp-documenten extern met toestemming voor weergave/bewerking om input van belanghebbenden of bureaus over persberichten te krijgen. Gebruik goedkeuringen om berichten met één klik definitief vast te stellen.

Nu is het tijd om uw ideeën te ordenen in een werkbare tijdlijn voor het komende jaar. Dit is wat u moet beslissen:

Voordat u data toewijst, moet u beslissen hoe vaak u uw merk in de schijnwerpers wilt zetten. De frequentie moet worden bepaald door:

Kanalen: De frequentie van berichten verschilt per medium. Mediapitches kunnen vaker worden verstuurd dan blogposts of interviews met leidinggevenden

Bronnen: Wees realistisch over de capaciteit van uw team. Het is beter om één geweldig verhaal per maand te publiceren dan vijf gehaaste verhalen

Wissel stukken die veel werk kosten (zoals een persbericht) af met lichtere stukken (zoals samenvattingen op sociale media of quote pitches)

Gebruik een contentthema per maand of kwartaal om ideeën te genereren (bijv. 'Innovatie in Q1', 'Klantensucces in Q2')

Sleep vervolgens die ideeën naar uw kalender. Door te plannen voorkomt u dubbele aankondigingen en gemiste mediacycli.

Verdeel de werkdruk: Stop niet alles in één maand. Verspreid de content over de kalender om burn-out te voorkomen

Neem bufferweken op: bouw elk kwartaal 'just in case'-slots in voor last-minute aankondigingen, reactieve PR of plotselinge media-aandacht

Vul de gaten op: Gebruik rustigere weken voor evergreen-verhalen, klantensuccessen of lichte campagnes zoals snelle PR-successen of fragmenten over thought leadership

Geef ten slotte elke invoer in de kalender een echte context, want een 'persbericht in maart' is niet voldoende om dingen vooruit te helpen.

Vraag uzelf voor elk item af:

Waar wordt het gepubliceerd of gepromoot? Komt het op uw blog? Wordt het als pitch naar tech-media gestuurd? Wordt het gepromoot op LinkedIn of via e-mail?

Welke toon past het beste? Is de boodschap formeel en op feiten gebaseerd? Of is deze informeel en verhaalgericht?

Wat is het format? Wordt het een persbericht, een blogpost, een podcastaflevering, een mediapitch of berichtgeving op sociale media?

Dit helpt schrijvers, ontwerpers en belanghebbenden om vanaf het begin op één lijn te zitten, zonder heen-en-weer-gepraat over de toon of gemiste verdeling.

Als je de kalender hebt ingevuld, neem dan even afstand en bekijk het geheel: ondersteunt het je belangrijkste bedrijfsdoelen? Is er een goede mix van formats? Zijn de tijdlijnen realistisch? Deel vervolgens het concept met je team en stakeholders.

Een spreadsheet gebruiken voor je PR-kalender werkt (in het begin).

Maar naarmate uw campagnes groeien, neemt ook het aantal bewegende delen toe. U houdt deadlines bij, coördineert met verschillende afdelingen en beheert content via meerdere kanalen. Updates raken zoek en plotseling weet u niet meer wie wat wanneer moet doen.

Dat is waar een speciale tool voor het beheer van PR-campagnes alles kan stroomlijnen, van planning en samenwerking tot het bijhouden van resultaten.

Op dit punt hebt u ClickUp voor marketingteams nodig. Het brengt uw volledige PR-kalender, campagnes en teaminspanningen samen in één verbonden, eenvoudig te beheren ruimte.

Zo kan deze PR -taakbeheersoftware u helpen:

ClickUp Calendar biedt u een gecentraliseerde weergave van uw volledige PR-planning voor weken, maanden of het hele jaar. Met de eenvoudige drag-and-drop-functie kunt u productlanceringen, persberichten, media-outreach en evenementencampagnes visueel in kaart brengen.

Wat maakt het nog beter? Deze AI-aangedreven tool tilt planning naar een hoger niveau door:

Kalenders stapelen door verschillende schema's over elkaar te leggen (bijv. productlanceringskalender, marketingcampagnekalender, PR-kalender) om conflicten op te sporen of synergiemogelijkheden te identificeren.

Verander discussiepunten uit vergaderingen , zoals 'perslijst voor evenement afronden voor 5 maart' of 'rapportage tweede kwartaal presenteren aan financiële afdelingen', in geplande taken , zodat uw kalender (en uw team) gesynchroniseerd blijven

Automatisch blokkeren van focus tijd voor taken zoals schrijven, beoordelen of voorbereiding van media. Als u bijvoorbeeld vrijdag een release heeft, kunt u op dinsdag en woensdag blokken van 2 uur voor schrijven aanmaken

Het beste deel? ClickUp-kalender werkt samen met ClickUp Brain om u tijd te besparen. Dit betekent dat u niet meer hoeft te zoeken in taken, chats of documenten om te vinden wat u vervolgens moet doen. Vraag gewoon: "Wat is mijn hoogste prioriteit vandaag?" of "Wanneer is de evaluatie van het persbericht?" en het antwoord verschijnt direct.

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt.

Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen in te stellen.

De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!