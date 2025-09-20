10 recruitmentdatabasesoftwareprogramma's om kandidaten te organiseren en te beheren

Voor sommige teams verloopt recruitment op basis van geheugen.

Dat korte telefoontje vorige week. Een aantekening die tijdens het sollicitatiegesprek werd gekrabbeld. Het cv dat iemand zweerde te hebben verstuurd.

Details raken snel verspreid en temidden van alle drukte glippen goede kandidaten weg.

Wervingsdatabasesoftware is ontwikkeld om dat te verhelpen. Het verankert de zoekopdracht – namen, gesprekken, tijdlijnen – alles staat op één plek, is gemakkelijk te vinden en nog gemakkelijker om op te reageren.

Hier zijn 10 solide opties die het bekijken waard zijn. 👀

10 recruitmentdatabasesoftwareprogramma's in één oogopslag

Naam van de tool Gebruiksscenario Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Bouw een uniform wervingssysteem met aanpasbare werkstroom, tags en dashboard Beheer meerdere rollen en recruiters in één werkruimte Altijd gratis abonnement; betaalde abonnementen beschikbaar Workable Begeleidt recruiters door gestructureerde pijplijnen met auditklare compliance-tools Het wervingsproces stroomlijnen en tegelijkertijd aan de wettelijke vereisten voldoen Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 360 per maand Greenhouse Voorziet teams van evaluatiekaders en diversiteitsanalyses Verminder vooringenomenheid en verbeter de consistentie van de beoordeling van kandidaten Aangepaste prijzen Zoho Recruit Eenvoudig aan te passen door middel van automatisering, configureerbare velden en multi-channel sourcing Aangepaste processen zonder hoge overheadkosten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 30 per gebruiker per maand Recruit CRM Brengt het bijhouden van talent in evenwicht met merkgebonden client verzenden en white label-portals Uitzendbureaus gericht op client-ervaring Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 100 per gebruiker per maand Manatal Koppelt rollen aan kandidaten met behulp van AI-verrijkte profielen en intelligente aanbevelingen Technologisch geavanceerde werving op diverse locaties Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 19 per gebruiker per maand Fetcher Automatisering van outreach en sourcing met behulp van e-mailcampagnes en inzichten in betrokkenheid Proactieve recruiters die hun outbound-inspanningen opschalen Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 499 per maand SeekOut Brengt moeilijk te vinden kandidaten naar voren door middel van booleaans logica, onderzoeksgegevens en uitgebreide profielen Benut niche- of ondervertegenwoordigde talentpools Aangepaste prijzen JobAdder Vereenvoudigt dagelijkse taken met sjablonen, bulkacties en naadloos synchroniseren tussen apparaten Recruiters die hun dagelijkse werkstroom en mobiliteit optimaliseren Aangepaste prijzen Gem Houdt passieve kandidaten betrokken met langdurige nurture-campagnes en analyses Relatiegedreven werving en groei van de talentenpijplijn Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 300 per maand

Waar moet u op letten bij recruitmentdatabasesoftware?

De juiste recruitmentdatabasesoftware organiseert kandidaatgegevens, automatiseert vervelende taken en past bij de recruitmenttechnologie van uw team. Om een winnaar te kiezen, moet u zich concentreren op deze must-haves:

gebruikersvriendelijke interface: *Stroomlijnt HR-planning met een intuïtief ontwerp, waardoor uw team geen steile leercurve hoeft te doorlopen

Geavanceerde zoekmogelijkheden: Vind snel de ideale kandidaten met behulp van nauwkeurige filters, trefwoorden en op vaardigheden gebaseerde query

AI-gestuurde matching: Verhoogt de nauwkeurigheid door kandidaatprofielen af te stemmen op functie-eisen met behulp van intelligente algoritmen

Naadloze integraties: synchroniseert met vacaturebanken, LinkedIn en e-mailplatforms om sourcing en communicatie te vereenvoudigen

geautomatiseerde werkstroom: *Versnelt het wervingsproces door repetitieve taken zoals statusupdates en het plannen van sollicitatiegesprekken uit te voeren

robuuste rapportagetools: *Biedt gedetailleerde statistieken om strategieën te verfijnen en wervingsprestaties effectief bij te houden

Mobiele toegankelijkheid: maakt het mogelijk om onderweg kandidaten en taken te beheren vanaf elk apparaat

Schaalbare architectuur: Past zich aan aan groeiende wervingsbehoeften zonder in te boeten aan snelheid of functie

De beste recruitmentdatabasesoftware

Voor een succesvolle werving is meer nodig dan alleen een plek om cv's op te slaan. U hebt recruitmenttools nodig die u helpen alles georganiseerd te houden, de voortgang bij te houden en snel beslissingen te nemen.

Hier zijn de beste opties om u nog te doen te helpen. 👇

*clickUp (het beste voor het bijhouden van het volledige wervingsproces en samenwerking)

U schakelt koortsachtig tussen 17 browsertabbladen om uit te zoeken welke UI-ontwerpers de laatste ronde hebben gehaald. Was het degene met het indrukwekkende portfolio maar de slechte videoverbinding, of degene waar uw hoofdontwikkelaar zo enthousiast over was in die e-mailthread die u niet meer kunt vinden?

De vergadering van het management van morgen komt eraan en u hebt alleen maar gefragmenteerde gegevens. 📊

Maak kennis met ClickUp: uw commandocentrum voor werving.

De ClickUp HR-oplossing combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werk te gaan.

Gebruik ClickUp-taak om elke rol op te splitsen in traceerbare, uitvoerbare stappen

Begin met het opzetten van uw wervingswerkstroom in ClickUp-taak. Beschouw elke rol als een taak, bijvoorbeeld 'Customer Success Manager – East Coast', en maak subtaaken voor elke stap in het wervingsproces.

Wijs recruiters toe, stel deadlines vast, voeg cv's of portfolio's toe als bijlage en plaats opmerkingen voor context.

Voeg vervolgens ClickUp aangepaste velden toe om van die werkstroom een echte database te maken. Voeg velden toe zoals 'Visumsponsoring nodig', 'Tijdzone-overlap' of 'Gewenste opzegperiode'. Wanneer u vijf rollen tegelijk moet invullen en alle kandidaten moet vinden die openstaan voor contractwerk en binnen twee weken beschikbaar zijn, hoeft u niet lang te zoeken.

Om alles in één oogopslag te kunnen overzien, kunt u schakelen tussen ClickUp Weergaven. 👇🏼

Scan en vergelijk kandidaatinformatie op grote schaal met behulp van ClickUp Table Weergave

De Board Weergave van ClickUp is perfect wanneer u kandidaten door verschillende fases wilt slepen: gevonden, geïnterviewd en op de shortlist geplaatst. De Table Weergave van ClickUp helpt u bij het vergelijken van zaken als verwachte beloning, aantekeningen van recruiters of de wervingsfase voor verschillende rollen.

Als het tijd is om dieper te graven, houdt ClickUp Docs alle extra context bij waar u die nodig hebt. Maak een document aan om schriftelijke beoordelingen, interviewnotities of feedbacksamenvattingen te verzamelen en koppel het vervolgens rechtstreeks aan een taak.

Stel dat de hiring manager na de panelronde gedetailleerde feedback geeft. U kunt die input centraliseren en recruiters of belanghebbenden taggen om hen op de hoogte te houden, zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Dan zijn er nog ClickUp automatisering en AI Autopilot Agents, die stilletjes afhandelen wat u liever niet doet.

Krijg meer klaar met de AI-agenten van ClickUp

Stel regels in zoals: wanneer een taak naar 'Laatste sollicitatiegesprek' gaat, breng dan de recruiter op de hoogte en voeg een checklist toe voor de volgende stappen. Of wanneer een kandidaat als 'Afgewezen' wordt gemarkeerd, wijs dan automatisch een follow-up e-mailtaak toe en zet de rol terug naar 'Open'. Dit zijn zaken die normaal gesproken gemakkelijk over het hoofd worden gezien, maar nu niet meer.

En als u liever niet helemaal vanaf nul begint, kunt u de ClickUp Recruitment Action Plan Template gebruiken. Deze is al ingesteld met wervingsfasen, taaksjablonen en weergaven die zijn afgestemd op recruitment.

De beste functies van ClickUp

beheer de overdracht tussen de verschillende wervingsfasen: *Stel ClickUp-taak afhankelijkheid in zodat niemand voorrang krijgt, bijvoorbeeld door goedkeuringen van aanbiedingen te blokkeren totdat alle feedback van sollicitatiegesprekken is ingediend

Kandidaten snel taggen en groeperen: Gebruik Gebruik ClickUp-tags om profielen te ordenen op vaardigheden, rol of urgentie. Tags zoals 'frontend dev' of 'referral' helpen om sneller de juiste kandidaten te vinden

Synchroniseer uw CRM voor kandidaatcontext: Maak een verbinding tussen uw CRM en het platform via Maak een verbinding tussen uw CRM en het platform via ClickUp Integrations om berichten, eerdere interacties en brongegevens op te halen

Filter uw pijplijn op wat belangrijk is: Pas filters toe om uw databaseweergave te verfijnen. Toon alleen 'openstaande rollen in New York' of 'kandidaten in de laatste ronde', zodat u niet eindeloos hoeft te scrollen

houd wervingsstatistieken in één oogopslag bij: *Maak ClickUp-dashboards om de voortgang van kandidaten, de bandbreedte van recruiters en rol-specifieke tijdlijnen te monitoren

Vat kandidaatprofielen samen: Laat Laat ClickUp Brain lange sollicitatieformulieren of transcripties van sollicitatiegesprekken scannen en sleutelpunten eruit halen, zoals ervaring, vaardigheden en rode vlaggen

*limieten van ClickUp

Het kan even duren om aan de uitgebreide functies te wennen

Prijzen ClickUp

clickUp-beoordelingen en recensies*

G2: 4,7/5 (meer dan 10.180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.440 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent over ClickUp schreef:

Net als bij elk projectmanagement-systeem is er enige planning en installatie nodig (om ervoor te zorgen dat uw team het overal op dezelfde manier gebruikt), maar zodra u uw belangrijkste behoeften hebt ingesteld, is het heel eenvoudig te gebruiken en aan te passen. Een van onze favoriete aspecten van ClickUp is zelfs hoe aanpasbaar het is. Ze bieden een functie voor aangepaste velden waarmee u alle relevante velden kunt maken die het beste werken voor uw team. Bovendien hebben ze dashboards waarmee je rapporten kunt maken die op die aangepaste velden zijn gefilterd. Het is echt geweldig!

2. Workable (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan compliance en rapportage)

via Workable

Workable voelt alsof u 24/7 een juridisch expert op het gebied van recruitment en een data-analist in uw team heeft.

Het loodst u door wervingswerkstroom die is afgestemd op juridische nauwkeurigheid, waarbij alle gegevens van kandidaten zorgvuldig worden verzameld terwijl u vordert van vacatureplaatsing tot definitieve aanstelling. De werkstroom gaat naadloos over in het rapportagedashboard, een overzichtelijke interface die realtime wervingsstatistieken en teamprestatiegegevens weergeeft, klaar om door u te worden gebruikt.

Het systeem synchroniseert met meer dan 70 gratis en betaalde vacaturebanken om talent uit alle hoeken aan te trekken, en met een portaal voor werknemersaanbevelingen waarmee uw team hun favoriete kandidaten kan aanbevelen.

De beste functies van Workable

Maak professioneel ogende carrièrepagina's met uw eigen huisstijl die passen bij de uitstraling van uw bedrijf

Blijf kandidaten bijhouden via aanpasbare wervingspijplijnen die zich aanpassen aan de unieke wervingswerkstroom van verschillende afdelingen

Genereer automatisch uitgebreide compliance-documentatie voor auditdoeleinden, waardoor uw juridische team talloze uren aan beoordelingen bespaart

Plan naadloos sollicitatiegesprekken over verschillende tijdzones met slimme kalendersynchronisatie

Beperkingen van Workable

Gebruikers hebben problemen ondervonden met API-integraties en het uploaden van cv's

Het kan niet worden geïntegreerd met populaire virtuele conferentieservices zoals Zoom, waardoor het lastig is om sollicitatiegesprekken in te plannen en te voeren

Workable mist robuuste CRM-functie voor recruitment en aangepaste mogelijkheden

Werkbare prijzen

Standaard: Vanaf $ 360 per maand

Premier: Vanaf $ 599/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Workable

G2: 4,5/5 (445+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (490+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Workable?

Dit is wat een G2-recensie over Workable zei:

Mijn favoriet ATS tot nu toe. Zeer intuïtief, wat veel tijd bespaart bij training en implementatie. Het systeem biedt een hoge mate van flexibiliteit om onverwachte situaties bij het aannemen van personeel op te vangen. Het ondersteuningsteam was ook geweldig. Ze reageerden snel met nuttige informatie.

3. Greenhouse (het meest geschikt voor het opschalen van teams met gestructureerde sollicitatiegesprekken)

via Greenhouse

Wilt u vooroordelen bij het aannemen van personeel elimineren en tegelijkertijd uw team uitbreiden? Greenhouse blinkt hierin uit. Deze recruitmentdatabasesoftware maakt van interviewers gestructureerde beoordelingsprofessionals met aangepaste scorekaarten die zich richten op vaardigheden, niet op onderbuikgevoelens. Wat een verfrissende aanpak!

U zult merken dat ook de ervaring van kandidaten aanzienlijk wordt verbeterd: dankzij de automatisering blijven sollicitanten op de hoogte zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. En vergeet onhandige overdrachten tussen teams: dankzij de collaboratieve interface blijft iedereen, van recruiters tot hiring managers, op dezelfde pagina.

De beste functies van Greenhouse

Ontwerp scorekaarten die de beoordeling van kandidaten door alle interviewers standaardiseren, waardoor onbewuste vooroordelen bij het aannemen van personeel worden verminderd

Implementeer gestructureerde interviewkits die ervoor zorgen dat elke kandidaat consistente vragen krijgt die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de rol

Genereer uitgebreide diversiteits- en inclusierapportage die helpt bij het identificeren van knelpunten die van invloed zijn op ondervertegenwoordigde kandidaten

Houd de prestaties van het interviewteam bij met statistieken die laten zien welke interviewers de meest gedetailleerde en nuttige feedback als provider geven

Beperkingen van Greenhouse

De functie voor zelfplanning mist regels, waardoor kandidaten elk beschikbaar tijdvak kunnen reserveren zonder buffers

De functie voor kandidaten in Greenhouse is niet flexibel en maakt alleen zoeken op naam mogelijk, niet op telefoonnummer of e-mail

Prijzen Greenhouse

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Greenhouse

G2: 4,4/5 (meer dan 3260 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (730+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Greenhouse?

Een gebruiker zegt:

Greenhouse maakt het opzetten en aangepast maken van recruitmentwerkstroom ongelooflijk eenvoudig. Ik kan fasen, e-mails en goedkeuringen precies afstemmen op ons wervingsproces. De gebruikerservaring is intuïtief en het is duidelijk dat het platform is ontworpen met recruiters en wervingsmanagers in gedachten. Het is flexibel genoeg om te werken voor alles, van functies met een hoog volume tot gespecialiseerde zoekopdrachten, en de rapportagetools helpen ons om de voortgang nauwlettend in de gaten te houden.

🔍 Wist u dat? Volgens LinkedIn hebben bedrijven met sterke interne mobiliteitsprogramma's een twee keer zo hoog personeelsbehoud over een periode van twee jaar. Een recruitmentdatabase helpt bij het bijhouden van interne vaardigheden en brengt de juiste mensen naar voren wanneer er rollen vrijkomen.

4. Zoho Recruit (het meest geschikt voor budgetbewuste teams die behoefte hebben aan aangepast)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit biedt indrukwekkende functionaliteit zonder het prijskaartje van een onderneming. Aangepast vormt de hoeksteen van deze talentmanagementsoftware, waardoor teams het systeem kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften in plaats van zich te moeten conformeren aan rigide structuren.

Heb je velden nodig voor obscure certificeringen of branchespecifieke beoordelingen? Klaar. Kleine recruitmentteams waarderen vooral dat de interface onnodige klikken en schermen elimineert.

Als u al gebruikmaakt van andere tools uit het Zoho-ecosysteem, gaat alles natuurlijk van een leien dakje.

De beste functies van Zoho Recruit

Stel complexe automatiseringsregels in die gepersonaliseerde acties trigger op basis van het gedrag van kandidaten of wijzigingen in hun profiel

Ontwerp multi-touch e-mailcampagnes die passieve talentpools met relevante content gedurende langere tijd voeden

Krijg toegang tot uitgebreide analytische dashboard die wervingsstatistieken voor verschillende afdelingen, locaties en wervingskanalen visualiseren

Gebruik de ingebouwde GDPR-compliance-toolkit om het beleid voor het bewaren van kandidaatgegevens en toestemming te beheren

Limieten van Zoho Recruit

Het stelt een limiet op aan de voorselectiebeoordelingen op 20 vragen

Sommige gebruikers hebben aantekening gemaakt dat er problemen zijn met integraties en dat er een gebrek is aan geavanceerde automatisering-functies

De interface lijkt verouderd in vergelijking met nieuwere recruitmentplatforms

Prijzen van Zoho Recruit

Voor HR-medewerkers van bedrijven

Free

Standaard: $30/maand per gebruiker

onderneming: $ 60/maand per gebruiker

Voor uitzendbureaus

Free

Standaard: $30/maand per gebruiker

Professional: $ 60/maand per gebruiker

onderneming: *$ 90/maand per gebruik

Beoordelingen en recensies van Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (meer dan 1770 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.015 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Recruit?

Hier volgt de mening van een G2-recensent over deze tool:

Het heeft uitgebreide functies, zoals aanpasbare automatisering van geautomatiseerde workflowacties, configuraties voor het parseren van cv's, en bijna elke actie kan worden gemaakt als sjabloon voor eenvoudige betrokkenheid en notificaties. De prijs is ook zeer redelijk en flexibel voor onze wervingssnelheid. Na in het verleden verschillende andere ATS-opties te hebben geïmplementeerd, ben ik erg blij dat we voor Zoho hebben gekozen als ons volgende ATS. De ondersteuning is ook erg goed en ik word voortdurend proactief gecontroleerd door hun business development team.

💡 Pro-tip: Telkens wanneer u een sterke kandidaat misloopt vanwege timing of budget, tag deze dan duidelijk en schrijf een korte interne aantekening over waarom deze kandidaat een topkeuze was. De volgende keer dat er een vergelijkbare rol vrijkomt, hebt u al een warme lead.

5. Recruit CRM (het meest geschikt voor bureaus die zich richten op client-relaties)

via Recruit CRM

Recruit CRM is gebaseerd op een tweeledige aanpak, waarbij evenveel aandacht wordt besteed aan talentpijplijnen en klantbetrokkenheid. E-mailreeksen houden zowel kandidaten als clients op de hoogte zonder dat er handmatig ingegrepen hoeft te worden.

De intuïtieve drag-and-drop-interface versnelt de acceptatie, met name voor teams die overstappen van spreadsheets. AI-aangedreven kandidaat-matching suggereert het optimale talent voor openstaande rollen, waardoor recruiters minder tijd kwijt zijn aan het doorzoeken van databases.

Bovendien zorgen de white-labeling-opties ervoor dat bureaus hun merkconsistentie kunnen behouden wanneer ze kandidaatprofielen met clients delen.

De beste functies van Recruit CRM

Genereer gepersonaliseerde kandidaatprofielen en verzendpakketten die de professionele normen van uw bureau aan clients laten zien

Beheer bestellingen via aanpasbare werkstroom die aansluiten bij de unieke client-serviceaanpak van uw bureau

Creëer geautomatiseerde e-mailreeksen die zowel de relaties met kandidaten als met clients tegelijkertijd versterken

Krijg toegang tot analyses van vacatures die laten zien welke recruiters, sectoren en soorten clients de meeste omzet genereren

Beperkingen van Recruit CRM

Limiet functies op ondernemingsniveau in vergelijking met grotere applicant tracking systemen (ATS)

De mogelijkheden voor rapportage missen enkele geavanceerde aangepaste opties

Bij sommige providers treden er af en toe vertragingen op bij het synchroniseren van de kalender

De zoekfunctie werkt het beste met gestructureerde in plaats van ongestructureerde werknemersgegevens

Prijzen voor Recruit CRM

Pro: $100/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 150/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Recruit CRM

G2: 4,8/5 (85+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (435+ beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over Recruit CRM*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Geweldige functionaliteit voor een zeer redelijke prijs. Er is ook een optie voor een doorlopend maandelijks contract, wat verfrissend is nu iedereen een toewijzing voor 12 maanden lijkt te willen. Sinds ik bij RecruitCRM ben, is de ontwikkeling enorm en komen er steeds nieuwe functies bij. Ze streven duidelijk naar voortdurende verbetering en dat is nodig in dit tijdperk van AI. De klantenservice is ook uitstekend, queries worden zeer efficiënt beantwoord en mijn account staat altijd klaar om te bellen wanneer dat nodig is. Het wordt in snel tempo een one-stop-shop die de behoefte aan een enorme tech stack vermindert, met nu onder meer multichannel outreach, LinkedIn-berichtenintegraties, telefoneren, gegevensverrijking enz.

via Manatal

Manatal onderscheidt zich door krachtige AI-matchingmogelijkheden die gekwalificeerde kandidaten nauwkeurig verbinden met geschikte rollen. De recruitmentdatabasesoftware analyseert trefwoorden, contextuele informatie, vaardigheden, relaties en zelfs carrièrepatronen.

Voor organisaties die wereldwijd actief zijn, ondersteunt deze AI-tool voor werving in meerdere talen bij het werk in verschillende regio's. De ingebouwde samenwerkingstools zorgen voor een soepele overdracht tussen teamleden tijdens het hele wervingsproces.

De beste functies van Manatal

Verrijk kandidatenprofielen automatisch met relevante informatie uit sociale media, afkomstig uit openbare professionele profielen

Werk samen met andere recruitmentteams dankzij ingebouwde systemen voor opmerkingen, tags en notificatie die het momentum van het proces behouden

Implementeer verschillende recruitmentpijplijnen voor diverse posities of afdelingen met unieke fases en vereisten

Maak en verstuur aanbiedingsbrieven met behulp van aanpasbare HR-sjablonen om de acceptatie bij te houden en de onboarding te vergemakkelijken

Beperkingen van Manatal

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor werkstroom en processen hebben een limiet

Bulkacties missen enkele efficiëntiefuncties voor wervingsprocessen met grote volumes

Met de zoekbalk kunnen gebruikers geen gearchiveerde kandidaten vinden zonder ze eerst uit het archief te halen, wat extra stappen aan het proces toevoegt

Prijzen van Manatal

Professional: $19/maand per gebruiker

onderneming: *$39/maand per gebruiker

Aangepast abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Manatal

G2: 4,8/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 135 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Manatal?

Een recensent van Capterra zegt:

Over het algemeen geweldige functies. Het zoeken naar kandidaten via LinkedIn wordt een fluitje van een cent en dankzij onze gezamenlijke kandidatenpool kunnen mijn collega's en ik echt profiteren van onze eerdere kandidaten. Het is supergemakkelijk om kandidaten te verplaatsen en alles georganiseerd te houden.

💡 Pro-tip: Verdeel feedback in herhaalbare categorieën zoals 'technische geschiktheid', 'culturele afstemming' en 'communicatiestijl'. Na verloop van tijd zul je patronen in de voorkeuren van het team ontdekken en sneller wervingscycli kunnen afronden.

7. Fetcher (het beste voor proactieve automatisering van werving)

via Fetcher

Fetcher AI helpt u kandidaten te vinden via een slimme zoekfunctie die zich aanpast aan de voorkeuren van recruiters. U kunt gepersonaliseerde e-mails versturen naar meerdere personen tegelijk, die natuurlijk klinken.

Met de Chrome-extensie kunt u veelbelovende kandidaten van LinkedIn of andere sites met één klik rechtstreeks toevoegen aan uw Fetcher-pijplijn.

Bovendien kunnen teams samenwerken zonder dezelfde mensen twee keer te benaderen. Het dashboard laat zien hoe kandidaten daadwerkelijk reageren op uw benadering, niet alleen de basiscijfers. Dit werkt goed voor technische en gespecialiseerde posities waar gekwalificeerde mensen doorgaans geen gebruik maken van standaard vacaturebanken. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Beste functies van Fetcher

Houd engagementstatistieken bij, waaronder open rates, responspercentages en conversiepercentages naar sollicitatiegesprekken voor alle campagnes

Verfijn zoekparameters op basis van prestatiegegevens die laten zien welke kandidaatprofielen de hoogste betrokkenheid opleveren

Krijg overal toegang tot uw wervingspijplijn met een mobiele app voor kandidaatbeheer onderweg

Plan sollicitatiegesprekken rechtstreeks via een tweerichtingskalenderintegratie die de beschikbaarheid van kandidaten in realtime weergeeft

Beperkingen van Fetcher

Voornamelijk gericht op outbound recruitment, met minder functies voor het beheer van inkomende sollicitaties

Sommige gebruikers hebben gemeld dat AI bij werving kandidaten kan vinden die niet volledig voldoen aan specifieke vaardigheids- of ervaringseisen

Het integratie-ecosysteem is nog in ontwikkeling in vergelijking met gevestigde ATS-platforms

Prijzen Fetcher

Groei: $499/maand

Amplify: $ 849/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen op aanvraag

Fetcher-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Fetcher?

Hier is een G2-recensie voor deze recruitmentdatabasesoftware:

Fetcher maakt het zoeken naar kandidaten een stuk eenvoudiger. Hun team doet uitstekend werk door de feedback die u geeft op zoekopdrachten te gebruiken en de zoekopdracht echt op maat te maken. We hebben meerdere mensen aangenomen via Fetcher en als recruiter heeft dat mijn leven een stuk gemakkelijker gemaakt! Hun systeem kan eenvoudig worden geïntegreerd met Chrome en ons ATS!

8. SeekOut (het meest geschikt voor het ontdekken van verborgen talent in nichevelden)

via SeekOut

SeekOut verzamelt informatie uit verschillende bronnen, zoals openbare profielen, academisch onderzoek, octrooien en nichewebsites, om gedetailleerde kandidaatprofielen te creëren.

Als u ingenieurs of technische rollen wilt invullen, zult u het op prijs stellen dat u specifiek kunt zoeken op code-talen, frameworks en daadwerkelijke technische bijdragen die kandidaten hebben geleverd.

En in tegenstelling tot databases met verouderde informatie, zorgt SeekOut ervoor dat de profielen van kandidaten voortdurend worden bijgewerkt, zodat u altijd met actuele informatie werkt in plaats van met verouderde gegevens. ​​​​​​​​​​​​​​​​

De beste functies van SeekOut

Filter kandidaten met behulp van geavanceerde booleaans zoekoperatoren in combinatie met natuurlijke taalverwerking voor nauwkeuriger resultaten

Analyseer relevante talentpools aan de hand van diversiteitsinzichten die helpen bij het samenstellen van meer representatieve kandidatenlijsten

Exporteer uitgebreide kandidaatprofielen, voltooid met geverifieerde prestaties en contactgegevens

Voer uw functieomschrijving in en laat SeekOut de meest relevante kandidaten vinden op basis van vaardigheden, achtergrond en wervingsdoelen

Beperkingen van SeekOut

Er geldt een limiet voor het aantal contactkredieten dat gebruikers kunnen gebruiken, en deze kredieten worden niet overgedragen naar volgende perioden

Gebruikers hebben gemeld dat de verstrekte telefoonnummers en e-mailadressen vaak onjuist zijn

Prijzen van SeekOut

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SeekOut

G2: 4,5/5 (755+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 185 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over SeekOu*t?

Een gebruiker zegt:

Mijn favoriete aspect van Seekout is de mogelijkheid om diverse kandidaten te vinden. Bij mijn werk in de tech-sector is de verhouding tussen vrouwelijk en mannelijk talent meestal 1 op 2, waardoor het moeilijker is om divers talent te vinden. Met een tool als Seekout kun je snel de beste diverse kandidaten vinden! Ik vind het ook erg fijn dat je de zoekfuncties met zoveel gedetailleerde functies kunt instellen. Ik vind het beter dan de industriestandaard, Linkedin.

🧠 Leuk weetje: In 1901 richtte de National Cash Register Company na een grote staking het eerste speciale HR-team op. Hun taak? Klachten van werknemers behandelen, het moreel verbeteren en de vrede bewaren. Kortom, de oorspronkelijke 'people ops'

9. JobAdder (het beste voor efficiënte recruitmentwerkstroom)

via JobAdder

JobAdder maakt uw wervingsproces soepeler met een doordacht ontworpen interface die aansluit bij de dagelijkse werkstroom van recruiters. U merkt meteen dat het onnodige klikken en schermen die uw tijd verspillen, elimineert.

Het platform bespaart u uren tijd met praktische functies zoals het tegelijkertijd verwerken van meerdere kandidaten, toegang tot kant-en-klare onboarding-sjablonen en de instelling van geautomatiseerde follow-ups die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt zonder dat u er constant aandacht aan hoeft te besteden.

JobAdder is uitgebreid genoeg om complexe recruitmentwerkstroom te verwerken, maar intuïtief genoeg zodat nieuwe teamleden het snel onder de knie kunnen krijgen. ​​​​​​​​​​​​​​​​

De beste functies van JobAdder

Begeleid kandidaten door de verschillende fases van het wervingsproces met één muisklik, waarmee u de juiste notificaties en volgende stappen triggert

Krijg toegang tot uitgebreide mobiele functionaliteit die dezelfde functies biedt als de desktopversie

Integreer met meer dan 200 tools van derden, waaronder vacaturebanken, assessment providers en onboarding-systemen

Ontwikkel prestatiebeheer- en efficiëntierapportage die knelpunten identificeren en teamprestaties belonen

Beperkingen van JobAdder

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid dan bij sommige concurrenten op ondernemingsniveau met tools voor het bouwen van carrièrepagina's

De integraties van het platform, met name met LinkedIn en Google Werkruimte, worden als onbetrouwbaar of verouderd beschouwd, volgens rapportage

E-mail-sjablonen missen enkele geavanceerde formatopties

Prijzen van JobAdder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van JobAdder

G2: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 155 beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over JobAdder*?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik gebruik JobAdder al meer dan zes jaar en het wordt alleen maar beter. Vanaf dag één ben ik onder de indruk van zowel de software als het team erachter. Het platform blijft zich ontwikkelen met zinvolle updates die de functie en gebruikerservaring echt verbeteren. De responstijden voor technische ondersteuning zijn uitstekend: snel, efficiënt en altijd behulpzaam. Als iemand die al jaren een wervingsbedrijf runt, vind ik JobAdder een krachtige en schaalbare oplossing die geschikt is voor zowel kleine bureaus als grotere bedrijven. Ik zou het zonder aarzelen aanbevelen. Een product van wereldklasse, ondersteund door een uitzonderlijk team.

10. Gem (het beste voor het onderhouden van relaties met talent)

via Gem

Gem richt zich op een aspect van recruitment dat vaak over het hoofd wordt gezien: het onderhouden van relaties met passieve kandidaten gedurende langere periodes. Het blinkt uit in het creëren van gepersonaliseerde recruitmentcampagnes die talent betrokken houden totdat de juiste kans zich voordoet.

Recruitmentmarketinganalyses bieden duidelijk zichtbaarheid in welke boodschappen en benaderingen de hoogste betrokkenheidspercentages opleveren. Het platform bouwt een uniforme kandidatendatabase op waarin alle interacties in de loop van de tijd worden bewaard, waardoor er een institutioneel geheugen ontstaat, zelfs als er wisselingen zijn in het personeelsbestand.

Gem beste functies

Leg kandidaten rechtstreeks vast vanuit LinkedIn en andere platforms met een browser-extensie die alle relevante gegevens bewaart

Coördineer teamactiviteiten met zichtbaarheid in alle contactmomenten met kandidaten, zodat dubbele contacten of gemiste communicatie worden voorkomen

Krijg toegang tot pijplijnanalyses die de conversiepercentages in elke wervingsfase voor verschillende demografische groepen weergeven

Beperkingen van Gem

Het is voornamelijk gericht op sourcing en nurturing en biedt geen ATS-sjablonen

Sommige gebruikers vinden de interface van Gem verouderd of rommelig

Vereist integratie met een ATS voor het voltooien van het beheer van de wervingscyclus

Gem-prijzen

Startups: $300/maand

Groei: Aangepaste prijzen

Onderneming: aangepaste prijzen op aanvraag

Beoordelingen en recensies met sterren

G2: 4,8/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 120 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Gem?

Hier volgt de mening van een G2-recensent over deze recruitmentdatabasesoftware:

De sourcing- en data-analyseproducten van Gem zijn zeer gebruiksvriendelijk – we kunnen nieuwe medewerkers binnen een dag of twee aan de slag helpen en hoeven niet op een extern analyseteam te vertrouwen om belangrijke gegevens en statistieken boven water te halen. Ze zijn ook erg goed in het verwerken van feedback en het snel doorvoeren van verbeteringen aan hun product!

💡 Pro-tip: Houd bij waarom kandidaten aanbiedingen accepteren of afwijzen. Gaan ze, afgezien van het salaris en de titel, voor kleinere bedrijven om meer autonomie te krijgen? Kiezen ze bijvoorbeeld voor hybride rollen of rollen op afstand? Leg deze details vast als doorzoekbare inzichten in uw recruitmentdatabasesoftware. Dit helpt u om de boodschap van uw Employee Value Proposition (EVP) en de rolomschrijving te verfijnen.

beheer uw wervingswerkstroom met ClickUp*

Elke recruitmentdatabasesoftware op deze lijst lost een specifiek onderdeel van het wervingsproces op.

Sommige richten zich op outreach, andere blinken uit in compliance of pijplijnanalyse. Maar als het uw doel is om het hele wervingsproces te beheren, zonder van tool te wisselen of context te verliezen, dan is ClickUp een uitstekende keuze.

ClickUp combineert het bijhouden van kandidaten, op rollen gebaseerde werkstroom, samenwerking tussen recruiters en realtime dashboard in één enkele, aanpasbare werkruimte.

Het houdt uw proces scherp en schaalbaar, van het taggen van kandidaten tot de automatisering van follow-ups. U kunt werkstroom op maat maken voor elke rol, feedback rechtstreeks aan taken koppelen en gefilterde weergaven gebruiken om u alleen te concentreren op wat nu belangrijk is.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Welke databases gebruiken recruiters?

Recruiters gebruiken vaak databases zoals Applicant Tracking Systems (ATS), vacaturebanken (zoals LinkedIn, Indeed, Monster) en interne talentpools om kandidaatgegevens op te slaan en te beheren. Sommigen gebruiken ook gespecialiseerde recruitmentdatabases of CRM-tools (Customer Relationship Management) die zijn aangepast aan talentacquisitie.

Wat is de beste software voor recruitment?

De beste recruitmentsoftware is afhankelijk van de behoeften van uw organisatie, maar populaire opties zijn onder andere Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS en BambooHR. Deze platforms bieden functies zoals het bijhouden van sollicitanten, het plannen van sollicitatiegesprekken en communicatie met kandidaten om het wervingsproces te stroomlijnen.

Is ATS een database?

Ja, een Applicant Tracking System (ATS) heeft ook de functie van een recruitmentdatabase. Het slaat cv's van kandidaten, sollicitatiegegevens, communicatiegeschiedenis en andere relevante informatie op, waardoor recruiters gemakkelijker kunnen zoeken, filteren en sollicitanten kunnen beheren.

Wat is het verschil tussen een ATS en een CRM?

Een ATS (Applicant Tracking System) is ontworpen om sollicitaties te beheren en het wervingsproces te stroomlijnen, waarbij de nadruk ligt op het bijhouden van kandidaten door verschillende wervingsfasen heen. Een CRM (Customer Relationship Management) in recruitment, vaak Recruitment CRM genoemd, wordt gebruikt om relaties met potentiële kandidaten op te bouwen en te onderhouden, zelfs als ze niet actief solliciteren. Terwijl ATS procesgericht is, is CRM relatiegericht.