11 beste Planforge-alternatieven en concurrenten in 2025

U hebt projecten te leiden, portfolio's te beheren en teams die geen tijd hebben om te worstelen met tools die hen vertragen.

Planforge voldoet misschien aan uw eisen, maar als u hier bent, vraagt u zich waarschijnlijk af of er iets anders is dat beter bij uw werkstroom past.

Deze lijst met alternatieven voor Planforge bevat tools die gebruiksvriendelijker zijn, beter geschikt voor agile planning en helpen bij het bijhouden van portfolio's en teamsamenwerking.

Wat is Planforge?

Planforge is software voor project- en portfolio management (PPM) voor bedrijven die complexe projecten uitvoeren. Het helpt teams bij het plannen, bijhouden en beheren van elke fase van hun projecten.

Met behulp van ingebouwde tools kunt u projectdoelen in kaart brengen, middelen beheren, budgetten toewijzen en de voortgang bijhouden. Planforge ondersteunt ook hybride projectmanagement, waardoor het overschakelen tussen agile, traditionele of aangepaste werkstromen eenvoudiger wordt.

Teams gebruiken het om de samenwerking te verbeteren, handmatig werk te verminderen en afgestemd te blijven op de prioriteiten van het project. De functies voor realtime rapportage en het project dashboard helpen besluitvormers om een duidelijk beeld te krijgen van de projectprestaties zonder te hoeven jongleren met meerdere tools.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Planforge?

Planforge is een geschikte tool voor projectmanagement op ondernemingsniveau, maar niet elk team werkt op dezelfde manier. De gestructureerde aanpak zorgt vaak voor extra complexiteit, terwijl teams juist de voorkeur geven aan eenvoud.

Dit is waarom veel gebruikers Planforge-alternatieven verkennen:

Stijve installatie van projecten: U moet meerdere configuratiestappen doorlopen voordat u de tool kunt gebruiken

Steile leercurve: De interface is meer gericht op functionaliteit dan op gebruiksvriendelijk ontwerp

Hogere abonnementskosten: De prijzen zijn vaak duur voor kleinere teams of groeiende bedrijven

Beperkte flexibiliteit: De tool werkt het beste voor traditioneel of hybride projectmanagement, maar heeft moeite om agile-first teams te ondersteunen

Basis functies voor samenwerking: Teams die op zoek zijn naar realtime chatten, opmerkingen of geĆÆntegreerde whiteboards kunnen zich beperkt voelen

Minder automatiseringsopties: Het automatiseren van repetitieve taken of werkstromen vereist extra installatie of tools van derden

šŸ” Wist u dat? De industriĆ«le revolutie was de aanzet tot modern projectmanagement! Grote infrastructuurprojecten zoals de transcontinentale spoorweg vereisten meer structuur, wat leidde tot de opkomst van formele planningsmethoden.

Planforge-alternatieven in Ć©Ć©n oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Ingebouwde AI, AI-agents en automatisering; aangepaste dashboards; tijdregistratie; instelling van doelen; teamsamenwerking Grote teams beheren complexe portfolios met AI en automatisering Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Monday. com Aangepaste visuele werkstromen; realtime dashboards Kleine teams die aanpasbare visuele borden nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Wrike Slimme hiƫrarchie van mappen; aangepaste weergaven; burndown-grafieken Grote organisaties met afdelingsspecifieke behoeften Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/gebruiker/maand Planview AdaptiveWork Capaciteitsplanning; resourcebeheer; governance-werkstromen Ondernemingen die projecten willen afstemmen op bedrijfsdoelen Aangepaste prijzen Smartsheet Voorwaardelijke logica; geautomatiseerde werkstromen; Gantt-grafieken Individuen die overstappen van Excel naar projecttools Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Workfront Resourcebeheer; aangepaste goedkeuringswerkstromen Marketingteams die goedkeuringen van assets beheren Aangepaste prijzen Jira Agile project- en probleem bijhouden; snelheidsgrafieken; burndown rapporten Softwareontwikkelingsteams die Scrum of Kanban gebruiken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,60/gebruiker/maand Oracle Primavera Risicoscores; bijhouden van verdiende waarde; wat-als-scenario's; histogrammen van middelen Ondernemingen die grootschalige infrastructuurprojecten beheren Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 100/gebruiker/maand Microsoft Project Nivellering van middelen; afhankelijkheid van taken; voortgang rapportage Projectmanagers die bekend zijn met Gantt-grafieken en afhankelijkheid Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10/gebruiker/maand (jaarlijkse facturering) Trello Projecten bijhouden in Kanban-stijl; trigger-gebaseerde automatisering Kleine bedrijven die behoefte hebben aan lichtgewicht visueel taakbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand Teamwork.com Samenwerking met clients; tijdregistratie; sjablonen voor het instellen van doelen Dienstverlenende bedrijven die factureerbaar werk en de zichtbaarheid van clients beheren Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,99/gebruiker/maand

De beste alternatieven voor Planforge

Elk team werkt anders, wat betekent dat de juiste tool er ook een beetje anders uit kan zien. Hier zijn enkele opvallende alternatieven voor Planforge die misschien beter bij uw werkstroom passen. šŸ“

1. ClickUp (beste voor AI-aangedreven project- en portfolio management)

Het coƶrdineren van meerdere portfolios betekent vaak dat u moet navigeren door verspreide tijdlijnen, onduidelijke voortgangsupdates en veel handmatige rapportage. En wanneer u belangrijke deliverables tussen verschillende afdelingen beheert, heeft u meer nodig dan statische dashboards of gescheiden tijdregistraties.

U hebt een systeem nodig dat alles met elkaar verbindt, van projectuitvoering tot strategische doelen, duidelijk en snel.

ClickUp is de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

De ClickUp-software voor projectmanagement brengt structuur in uw portfolios zonder de flexibiliteit te beperken, terwijl de AI-functies u helpen antwoorden te vinden in plaats van ernaar te zoeken.

Houd de duur van taken bij met ClickUp Tijdsregistratie

Met ClickUp Time Tracking kan elk teamlid rechtstreeks in zijn taken uren registreren of een timer gebruiken terwijl hij werkt. U kunt gedetailleerde uitsplitsingen per portfolio bekijken en filteren op team, project of taaktype. Dit helpt bij het identificeren en oplossen van vertragingen die van invloed kunnen zijn op projectplanningen.

Het is net zo eenvoudig om iedereen op Ć©Ć©n lijn te brengen met betrekking tot de resultaten. Met traceerbare ClickUp-doelen kunt u meetbare targets instellen en deze koppelen aan het werk dat deze doelen dichterbij brengt. Handmatige updates of aparte vergaderingen over de status zijn niet meer nodig.

Houd OKR's en mijlpalen bij met ClickUp Goals

Zichtbaarheid is ook belangrijk wanneer u meerdere initiatieven beheert.

Met ClickUp Dashboards kunt u visuele overzichten maken van de voortgang van taken, bestede tijd en werklast. U kunt op maat gemaakte dashboards maken voor check-ins van leidinggevenden, teambeoordelingen of sprintplanning zonder afhankelijk te zijn van vaste sjablonen voor projectportfoliobeheer.

Stel dat u toezicht houdt op vijf parallelle lanceringen in verschillende business units. U kunt een dashboard instellen dat de status van elk project, achterstallige taken en de bandbreedte van het team in realtime weergeeft.

Maar zelfs met analyses moet u nog steeds naar antwoorden zoeken. Wat blokkeert dit initiatief? Welk team loopt achter op de deliverables? Hoeveel tijd is er deze maand besteed aan QA in alle portfolios?

ClickUp Brain, de geĆÆntegreerde AI-assistent, maakt een einde aan al dat heen en weer gepraat. Het doorzoekt uw hele werkruimte en verbonden apps om u binnen enkele seconden nauwkeurige, specifieke antwoorden te geven.

Vraag ClickUp Brain om portfolio-overschrijdende inzichten op basis van live gegevens uit de werkruimte

Als uw CTO bijvoorbeeld een overzicht nodig heeft van de tijd die is besteed aan incidentrespons voor een portfolio op het gebied van veiligheid, hoeft u niet door dashboards te klikken of tijdrapporten te exporteren. Vraag het aan ClickUp Brain en het haalt die gegevens uit taken, tags en logboeken, zodat u goed voorbereid de vergadering in kunt.

Of, als u probeert te begrijpen welke projecten consequent deadlines missen, brengt ClickUp Brain trends uit uw tijdlijnen en taakgeschiedenis naar boven.

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor portfoliobeheer van ClickUp om leveringsrisico's voor te blijven

De sjabloon voor portfoliobeheer van ClickUp biedt u een gestructureerde manier om grote portfolio's te overzien zonder te hoeven zoeken naar updates of door losstaande tools te spitten.

De sjabloon bevat speciaal ontworpen weergaven, zoals de 'Portfolio Master List' voor een overzicht op hoog niveau, 'Project SOP's' om uitvoeringsstappen te documenteren en een 'Getting Started Guide' om de onboarding te versnellen.

Beste functies van ClickUp

Automatiseer herhaalbare updates: Trigger wijzigingen in de status van taken, waarschuwingen voor belanghebbenden en hertoewijzingen wanneer voorwaarden veranderen in verschillende portfolio's met Trigger wijzigingen in de status van taken, waarschuwingen voor belanghebbenden en hertoewijzingen wanneer voorwaarden veranderen in verschillende portfolio's met ClickUp-automatisering

Centraliseer projectkennis: Stel SOP's, runbooks en charters op in Stel SOP's, runbooks en charters op in ClickUp-documenten en koppel ze rechtstreeks aan taken

Verbind communicatie met werk: Deel updates, tag teamgenoten en los problemen direct op via Deel updates, tag teamgenoten en los problemen direct op via ClickUp Chat zonder context te verliezen

Synchroniseer updates tussen tools: Integreer ClickUp met Slack, GitHub, Google Drive en andere tools van derden om contextwisselingen te verminderen en portfolio-gegevens te centraliseren

Standaardiseer de projectopname: Stel Stel ClickUp-formulieren in die automatisch taken aanmaken en toewijzen op basis van type, urgentie en afdeling

Beperkingen van ClickUp

Gedetailleerde instellingen voor toestemming vereisen een zorgvuldige installatie om problemen met de zichtbaarheid tussen projecten te voorkomen

Het Free Forever-abonnement beperkt gebruikers tot 100 totale dashboard-interacties

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (10.160+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Lees wat een G2-recensent over ClickUp zei:

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het platform is: ik kan schakelen tussen lijst-, bord- en Gantt-weergaven, afhankelijk van mijn werkstroom. De geĆÆntegreerde chatfunctie maakt realtime samenwerking ook superhandig en is een van de redenen waarom ik ClickUp dagelijks gebruik. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. Het instellen van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel.

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het platform is: ik kan schakelen tussen lijst-, bord- en Gantt-weergave, afhankelijk van mijn werkstroom. De geĆÆntegreerde chatfunctie maakt realtime samenwerking ook superhandig en is een van de redenen waarom ik ClickUp dagelijks gebruik. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. Het instellen van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel.

šŸ’” Pro-tip: Gebruik de MoSCoW-methode (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) om projecten in uw portfolio te prioriteren op basis van strategische waarde en urgentie. Zo blijft u scherp gefocust op wat echt het verschil maakt.

2. Monday. com (het beste voor het visueel aanpassen van werkstromen)

De volgende op onze lijst met alternatieven voor Planforge is Monday. com, een handige tool voor projectplanning op hoog niveau. De kleurrijke visuele borden geven u een overzicht van alles, van marketingcampagnes tot productlanceringen, en u kunt ze aanpassen aan de exacte werkstroom van uw team.

Moeten prioriteiten worden verschoven? Gewoon slepen en neerzetten. Wilt u tijd besparen op repetitieve taken? Automatisering biedt uitkomst. Het is flexibel zonder overweldigend te zijn, waardoor veel teams er de voorkeur aan geven.

Monday. com beste functies

Pas werkstroomweergaven aan, zodat elk team gegevens ziet op een manier die voor hen het beste werkt

Gebruik eenvoudige automatiseringsregels om updates, waarschuwingen en integraties automatisch af te handelen

Bouw realtime dashboards die de status van projecten en de werklast van teams op alle borden weergeven

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed om trends in productiviteit te ontdekken en toekomstige schattingen te verbeteren

Beperkingen van Monday.com

Formule kolom berekeningen missen de geavanceerde functionaliteit die te vinden is in spreadsheet tools

De bordstructuur maakt de weergave in Gantt minder intuĆÆtief

Prijzen van Monday.com

Gratis (beperkt tot twee gebruikers)

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (12.870+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ beoordelingen)

Wanneer Monday.com wellicht beter bij u past dan Planforge

U hebt een visueel aanpasbaar platform nodig met het gemak van slepen en neerzetten

U wilt een snelle installatie met minimale onboarding voor kleinere teams

U geeft de voorkeur aan lichtgewicht automatisering om terugkerende taken te stroomlijnen

U hecht waarde aan flexibele weergaven (Kanban, tijdlijn, werklast) voor alle teams

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Dit is wat een G2-recensent over deze tool te zeggen had:

Monday. com automatiseringen en integraties zijn uiterst nuttig en waarschijnlijk de functies die we het meest gebruiken. De implementatie en integratie ervan in het hele bedrijf was een fluitje van een cent. Het systeem is even wennen, maar zodra iedereen ermee werkt, kunnen ze niet meer zonder en gebruiken ze het dagelijks.

Monday. com automatiseringen en integraties zijn uiterst nuttig en waarschijnlijk de functies die we het meest gebruiken. De implementatie en integratie ervan in het hele bedrijf was een fluitje van een cent. Het systeem is even wennen, maar zodra iedereen ermee werkt, kunnen ze niet meer zonder en gebruiken ze het dagelijks.

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Niet elk project vereist hetzelfde niveau van complexiteit. Overweeg Agile of Scrum in plaats van traditionele Waterfall voor flexibele of snel veranderende omgevingen.

3. Wrike (het beste voor het opschalen van projectactiviteiten binnen ondernemingen)

via Wrike

Wrike is ontwikkeld om met uw team mee te groeien, vooral wanneer zaken complex beginnen te worden. Naarmate projecten zich opstapelen, raakt u gemakkelijk het overzicht kwijt, maar het platform houdt alles georganiseerd met zijn slimme hiƫrarchie van mappen en aanpasbare structuren.

Verschillende afdelingen kunnen het platform aanpassen aan hun behoeften: marketeers krijgen ingebouwde redactie tools, terwijl IT-teams aanvraagformulieren en goedkeuringswerkstromen gebruiken om alles soepel te laten verlopen. Als het gaat om rapportage, krijgt u inzichten die helpen bij snellere besluitvorming.

Beste functies van Wrike

Gebruik de mapstructuur om projecten, programma's en portfolio's in duidelijke hiƫrarchieƫn te organiseren

Pas werkstromen aan met teamspecifieke statussen voor gestandaardiseerde maar flexibele processen

Visualiseer de capaciteit van teams met burndown-grafieken en werklastweergaven om burn-out te voorkomen en taken vroegtijdig opnieuw in evenwicht te brengen

Beperkingen van Wrike

Voor het bewerken van documenten moet u bestanden downloaden en is een beperkte sjabloonbibliotheek voor gespecialiseerde sectoren beschikbaar

Het configureren van aangepaste velden wordt in Enterprise-omgevingen ingewikkeld

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (3.760+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (2.770+ beoordelingen)

Wanneer Wrike wellicht beter bij u past dan Planforge

U hebt schaalbare projecttools nodig voor cross-functionele samenwerking

U wilt ingebouwde tools die voldoen aan de behoeften van meerdere teams

U geeft de voorkeur aan duidelijke taakhiƫrarchieƫn zonder volledige portfoliobeheer

U hebt visuele werklastverdeling nodig om burn-out van uw team te voorkomen

4. Planview AdaptiveWork (het beste voor beslissingen over portfoliobeheer)

via Planview

Planview AdaptiveWork pakt de strategische kant van projectmanagement direct aan. In tegenstelling tot tools die zich voornamelijk richten op de uitvoering van taken, legt dit platform de nadruk op portfolio-analyse en toewijzing van middelen binnen hele organisaties.

Het koppelt projectresultaten aan bedrijfsdoelstellingen door middel van robuuste datavisualisatie en scenario-planning. Bovendien helpt de capaciteitsplanningsfunctie van Planview leidinggevende teams te beslissen welke initiatieven prioriteit verdienen.

Beste functies van Planview AdaptiveWork

Modelleer resourcescenario's om te zien hoe wijzigingen van invloed zijn op tijdlijnen en deliverables voordat u toewijzingen doet

Koppel bedrijfsdoelen aan projectinitiatieven met aanpasbare hiƫrarchieƫn die de afstemming tussen teams weergeven

Houd geprojecteerde en werkelijke statistieken bij, zoals budget, gebruik van middelen en tijdlijnen, om op koers te blijven

Pas governance-werkstromen aan om goedkeuringen te triggeren op basis van projecttype, grootte, risico of andere bedrijfsspecifieke regels

Beperkingen van Planview AdaptiveWork

De implementatie vereist een aanzienlijke configuratie om aan te sluiten bij de processen van uw organisatie

Beperkte integratiemogelijkheden met ontwikkeltools zoals GitHub

Prijzen Planview AdaptiveWork

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planview AdaptiveWork

G2: 4,1/5 (525+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wanneer Planview AdaptiveWork wellicht beter geschikt is dan Planforge

U moet projecten rechtstreeks afstemmen op hoogwaardige bedrijfsdoelen

U wilt scenario's plannen voor verschuivingen in middelen en tijdlijnen

U geeft de voorkeur aan diepgaand portfoliobeheer over afdelingen of regio's heen

U hebt behoefte aan een sterke zichtbaarheid van strategische resultaten voor het management

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Planview AdaptiveWork?

Hier is de mening van een G2-recensent over deze tool:

De mogelijkheid van deze software om de verwerking van de toewijzing van middelen en het beheer van tarieven af te handelen, is indrukwekkend. De rapportagefunctie is handig en zodra het gegevensschema volledig wordt begrepen, kunt u waardevolle rapporten genereren.

De mogelijkheid van deze software om de verwerking van de toewijzing van middelen en het beheer van tarieven te verwerken, is indrukwekkend. De rapportagefunctie is handig en zodra het gegevensschema volledig wordt begrepen, kunt u waardevolle rapporten genereren.

5. Smartsheet (het beste voor gebruikers van spreadsheets die meer kracht nodig hebben)

via Smartsheet

Smartsheet overbrugt de kloof tussen traditionele spreadsheets en moderne projectmanagementvereisten. De vertrouwde rasterinterface vermindert weerstand bij de invoering en biedt tegelijkertijd meer geavanceerde mogelijkheden dan Excel.

Voorwaardelijke logica, geautomatiseerde werkstromen en robuuste toestemmingen transformeren statische documenten in dynamische hubs voor samenwerking. Smartsheet blinkt vooral uit in het afhandelen van gestructureerde processen waarbij gegevensverzameling rechtstreeks moet worden ingevoerd in de uitvoering van het project.

De beste functies van Smartsheet

Zet spreadsheetgegevens om in dynamische Gantt-grafieken, kalenders of kaarten zonder dubbel werk

Stel automatische goedkeuringen in die verzoeken op basis van regels of formulierinvoer naar de juiste personen doorsturen

Maak roll-up rapporten die updates uit meerdere sheets naar realtime dashboards voor leidinggevenden halen

Pas voorwaardelijke opmaak toe om risico's, vertragingen of mijlpalen te markeren op basis van de logica die u definieert

Beperkingen van Smartsheet

Beperkte opties voor tekstopmaak en de mobiele ervaring schiet tekort in vergelijking met de functionaliteit op desktop

Om dashboards te maken, moet u extra licenties aanschaffen

Prijzen Smartsheet

Free

Pro: $12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (19.080+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ beoordelingen)

Wanneer Smartsheet wellicht beter bij u past dan Planforge

U hebt een spreadsheet-achtige interface nodig die vertrouwd aanvoelt voor gebruikers

U wilt gestructureerde processen zoals goedkeuringen en rapportages automatiseren

U geeft de voorkeur aan het maken van dashboards en Gantt-grafieken zonder complexiteit

U moet teams snel aan boord krijgen zonder steile leercurves

šŸ” Wist u dat? Projectportfoliomanagement (PPM) vindt zijn oorsprong in de investeringstheorie. In de jaren 50 paste Harry Markowitz het risico/rendement-denken toe op financiĆ«n, wat later leidde tot het beheren van meerdere projecten als een evenwichtige portfolio.

6. Workfront (het beste voor het optimaliseren van marketingwerkstromen)

via Workfront

Workfront helpt bij het ordenen van de creatieve chaos, vooral in marketingteams waar verzoeken uit alle hoeken komen. Het centraliseert intake-processen, maar stelt creatieve teams toch in staat om flexibel te blijven.

De mogelijkheden voor resourcebeheer zijn uitstekend en helpen managers de werklast te verdelen over teams met verschillende vaardigheden en beschikbaarheid. Bovendien maakt Workfront het eenvoudig om planning te koppelen aan uitvoering via aanpasbare goedkeuringswerkstromen, zodat niets wordt gemist.

Beste functies van Workfront

Centraliseer creatieve verzoeken met aanpasbare formulieren waarin essentiƫle details worden vastgelegd, zoals merkrichtlijnen, informatie over het publiek en leveringsformaten

Houd de ontwikkeling van assets bij, van concept tot goedkeuring, en bewaar de versiegeschiedenis en feedback op Ć©Ć©n locatie

Voorkom productieproblemen door middelen in te plannen op basis van vaardigheidsvereisten, beschikbaarheid en prioriteit

Genereer proefdrukken voor opmerkingen van belanghebbenden, zodat duidelijk is welke versie specifieke feedback bevat

Beperkingen van Workfront

Het documentbeheersysteem mist intuĆÆtieve organisatiemethoden

Rapportagefuncties vereisen technische expertise om effectief te kunnen worden aangepast

Prijzen Workfront

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workfront

G2: 4,1/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (1.490+ beoordelingen)

Wanneer Workfront wellicht beter geschikt is dan Planforge

U beheert regelmatig grote hoeveelheden creatieve of marketingaanvragen

U wilt geĆÆntegreerde tools voor redactie en asset review op Ć©Ć©n plek

U geeft de voorkeur aan resourceplanning gericht op vaardigheden en beschikbaarheid

U hebt aanpasbare intakeformulieren nodig om projectbriefings te standaardiseren

šŸ“® ClickUp Insight: Ondanks de verscheidenheid aan tools die er zijn, vertrouwt 42% van de teamleden nog steeds op e-mail, ook al zorgt dit vaak voor een silo-effect. Ongeveer 41% geeft de voorkeur aan instant messaging, maar dit mist meestal de structuur die nodig is voor complex werk. Slechts 17% combineert telefoongesprekken en projecttools om een volledig beeld te krijgen. ClickUp brengt dit alles samen in Ć©Ć©n ruimte: chatten, opmerkingen, taken, documenten en doelen. Teams krijgen context, duidelijkheid en minder communicatieproblemen zonder tussen verschillende platforms te hoeven schakelen.

7. Jira (het beste voor agile softwareontwikkelingsteams)

via Atlassian

Jira is oorspronkelijk ontworpen voor softwareprojectmanagement, maar wordt gebruikt voor projecten in verschillende sectoren. Het platform blinkt uit in agile frameworks zoals Scrum en Kanban, waardoor sprintplanning en het bijhouden van de backlog moeiteloos verlopen.

Wat teams het meest waarderen aan Jira is dat het zich aanpast aan hoe jij werkt, en niet andersom. Met zijn enorme integratie-ecosysteem overbrugt het de kloof tussen ontwikkeling en de rest van het bedrijf, zodat iedereen op Ć©Ć©n lijn blijft en vooruitgang blijft boeken.

De beste functies van Jira

Ontwerp aangepaste probleemtypen met op maat gemaakte velden en werkstromen die aansluiten bij de unieke behoeften van elk team op het gebied van bijhouden

Stel automatische triggers in om problemen bij te werken, belanghebbenden op de hoogte te stellen of statussen te wijzigen op basis van mijlpalen in gekoppelde tools

Stel roadmaps op die de voortgang van functies in sprints weergeven, zodat productmanagers op een overzichtelijke manier updates kunnen delen

Gebruik snelheidsgrafieken en burndown-rapporten om schattingen te verfijnen op basis van echte prestatiegegevens in de loop van de tijd

Beperkingen van Jira

Documentatie verspreid over meerdere Atlassian-sites maakt zelfstandig leren moeilijk

Rapportage over meerdere projecten vereist extra configuratie of add-ons van derden

Prijzen Jira

Free

Standaard: $ 8,60/maand per gebruiker

Premium: $17/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Wanneer Jira wellicht beter geschikt is dan Planforge

U hebt robuuste ondersteuning nodig voor agile methodologieƫn zoals Scrum en Kanban

U wilt gedetailleerd problemen bijhouden met aanpasbare werkstromen

U geeft de voorkeur aan native rapportagetools zoals snelheidsgrafieken en burndown-rapporten

U hebt een diepgaande integratie met ontwikkelaarstools en CI/CD-pijplijnen nodig

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Laten we eens kijken naar de mening van een G2-recensent over het gebruik van Jira:

Wat ik het leukste vind, is dat je alles op Ć©Ć©n plek kunt zien. Taken aanmaken, bijhouden en uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is, is super eenvoudig. Het grootste probleem is dat het te complex is. In het begin zijn er zoveel functies dat het overweldigend is. Je bent veel tijd kwijt met uitzoeken hoe alles werkt. Ook kan de snelheid frustrerend zijn: pagina's laden soms eindeloos lang...

Wat ik het leukste vind, is dat je alles op Ć©Ć©n plek kunt zien. Taken aanmaken, bijhouden en uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is, is super eenvoudig. Het grootste probleem is dat het te complex is. In het begin zijn er zoveel functies dat het overweldigend is. Je bent veel tijd kwijt met uitzoeken hoe alles werkt. Ook de snelheid kan frustrerend zijn: pagina's laden soms eindeloos lang...

8. Oracle Primavera (het beste voor complexe bouwplanning)

via Oracle

Oracle Primavera is gebouwd voor complexe projecten, denk aan duizenden bewegende delen en afhankelijkheden die tegelijkertijd plaatsvinden. Het werkt het beste voor risicoanalyse en helpt teams potentiƫle obstakels te herkennen voordat ze daadwerkelijke problemen worden.

Het is niet de gemakkelijkste tool om te gebruiken, maar het detailniveau is geweldig als u grootschalige infrastructuur of belangrijke initiatieven beheert. Een van de sterke punten is dat u kunt zien hoe de voortgang zich verhoudt tot uw oorspronkelijke abonnement, zodat u problemen vroegtijdig kunt opsporen en met vertrouwen kunt bijsturen.

Beste functies van Oracle Primavera

Modelleer wat-als-scenario's om projectplannen te testen voordat u middelen of tijdlijnen vastlegt

Houd verdiende waardestatistieken bij om vroege tekenen van problemen met het budget of de planning op te merken

Gebruik risicoscores om potentiƫle vertragingen te beoordelen op basis van historische gegevens en waarschijnlijkheid

Genereer resourcehistogrammen om aan te geven wanneer specifieke vaardigheden of apparatuur overboekt zijn en pas uw planning hierop aan

Beperkingen van Oracle Primavera

De cloud-versie mist enkele functies die wel in de desktop-applicatie te vinden zijn

Beperkte samenwerkingsfuncties voor niet-technische belanghebbenden

Prijzen Oracle Primavera

Vanaf $ 100/maand

Beoordelingen en recensies van Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (380+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wanneer Oracle Primavera wellicht beter geschikt is dan Planforge

U beheert grootschalige bouw- of engineeringprojecten met complexe afhankelijkheid

U hebt geavanceerde risicomodellering, kritieke padanalyse en earned value management nodig

U hebt nauwkeurige controle nodig over baselinevergelijkingen en projectprognoses

šŸ’” Pro-tip: Integreer in een vroeg stadium een RACI-matrix om duidelijk te maken wie verantwoordelijk, aansprakelijk, geraadpleegd en geĆÆnformeerd is. Dat voorkomt later gekibbel.

9. Microsoft Project (het beste voor traditionele projectmanagers)

via Microsoft

Dankzij de vertrouwde interface maakt Microsoft Project alles meteen een stuk eenvoudiger. Als u al ervaring hebt met andere Microsoft-tools, voelt u zich meteen thuis. Het is een robuuste tool voor het beheren van complexe planningen, het in evenwicht brengen van werklasten en het in kaart brengen van kritieke paden, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Dankzij recente cloudupdates verloopt de samenwerking veel beter, zonder dat de geavanceerde functies waar ervaren gebruikers op vertrouwen, verloren gaan. Het is zeer geschikt voor teams die al gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem en die behoefte hebben aan robuustere tools voor projectmanagement dan Planner kan bieden.

Beste functies van Microsoft Project

Definieer taakafhankelijkheden met behulp van finish-to-start, start-to-start en andere relatietypen op basis van real-world projectbeperkingen

Wijs middelen toe aan projecten en houd daarbij rekening met beschikbaarheid, vaardigheden en kosten

Leg momentopnames vast om wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen bij te houden naarmate projecten vorderen

Gebruik resource leveling om planningen automatisch aan te passen en conflicten of bottlenecks te voorkomen

Beperkingen van Microsoft Project

Samenwerkingsmogelijkheden blijven achter in vergelijking met nieuwere teamgerichte alternatieven voor Microsoft Project

De webversie mist geavanceerde functies die beschikbaar zijn in de desktop-applicatie, en voor de rapportagemogelijkheden is Power BI nodig voor meer geavanceerde analyses

Prijzen Microsoft Project

Planner Abonnement 1: $10/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Planner en Project Plan 3: $ 30/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Planner en Project Plan 5: $ 55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Project

G2: 4/5 (1.615+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2020 beoordelingen)

Wanneer Microsoft Project wellicht beter geschikt is dan Planforge

U vertrouwt op gedetailleerde planning met taakafhankelijkheden en kritieke paden

U wilt middelen voor meerdere projecten nauwkeurig beheren

U werkt het liefst binnen het Microsoft-ecosysteem voor een betere integratie

U hebt baseline-registratie nodig om de prestaties van projecten in de loop van de tijd te meten

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Project?

Dit is de mening van een Capterra-recensent over het gebruik van Microsoft Project:

Als gebruiker van Microsoft Project vind ik de software een robuuste en uitgebreide tool voor projectmanagement...Steile leercurve voor beginners vanwege de complexiteit van de functies en interface van de tool. 2. Hoge licentiekosten, vooral voor kleinere teams of individuele gebruikers. 3. Beperkte cloudmogelijkheden in vergelijking met andere oplossingen voor projectmanagement...

Als gebruiker van Microsoft Project vind ik de software een robuuste en uitgebreide tool voor projectmanagement...Steile leercurve voor beginners vanwege de complexiteit van de functies en interface van de tool. 2. Hoge licentiekosten, vooral voor kleinere teams of individuele gebruikers. 3. Beperkte cloudmogelijkheden in vergelijking met andere oplossingen voor projectmanagement...

10. Trello (het beste voor visuele eenvoud met verrassende diepgang)

via Atlassian

De kaartgebaseerde layout van Trello is intuĆÆtief en houdt alles eenvoudig. De meeste teams kunnen met weinig tot geen training aan de slag. Het is flexibel genoeg om allerlei soorten werkstromen aan te kunnen, van contentkalenders tot productroadmaps, zonder dat u uw huidige werkstroom hoeft te herzien.

Een van de beste aspecten? U kunt eenvoudig beginnen en vervolgens meer functies toevoegen met Power-Ups naarmate uw behoeften groeien. Het is ideaal voor teams die willen blijven samenwerken en georganiseerd willen blijven zonder al te complexe projectmanagementsystemen te gebruiken.

De beste functies van Trello

Implementeer de Kanban-methodologie met intuĆÆtieve kaarten die met slepen en neerzetten kunnen worden verplaatst en die werkitems vertegenwoordigen die door verschillende fasen van het proces gaan

Breid de functionaliteit uit met Power-ups voor rapportage van tijdregistratie, kalenderweergave of automatisering

Maak sjablonen voor borden om processen binnen teams te standaardiseren en tegelijkertijd flexibiliteit te behouden

Gebruik Butler automatisering om automatisch kaarten te verplaatsen, teamleden toe te wijzen of labels toe te voegen op basis van triggers

Beperkingen van Trello

Het in kaart brengen van afhankelijkheid tussen kaarten ontbreekt visuele weergave

Het beheren van middelen over meerdere borden heen is een uitdaging

Prijzen Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (13.670+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ beoordelingen)

Wanneer Trello wellicht beter bij u past dan Planforge

U wilt een lichtgewicht tool die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is

U geeft de voorkeur aan visuele borden in Kanban-stijl voor het beheren van taken en werkstromen

U wilt de functionaliteit geleidelijk uitbreiden naarmate de behoeften groeien

šŸ” Wist u dat? In 1911 legde Frederick Taylor met zijn Principles of Scientific Management de basis voor de huidige efficiĆ«ntiegerichte projectmethodologieĆ«n.

11. Teamwork. com (het beste voor klantgerichte dienstverlenende bedrijven)

Teamwork.com biedt een oplossing voor de unieke uitdagingen waarmee bureaus en serviceproviders worden geconfronteerd bij het beheren van client projecten. Het legt de nadruk op samenwerking met de client zonder interne discussies of factuurgegevens bloot te geven.

Wat opvalt, is hoe het de winstgevendheid van projecten bijhoudt door tijdinvoer rechtstreeks aan uw budget te koppelen. U kunt precies zien hoe de bestede tijd van invloed is op het eindresultaat. Bovendien is het ideaal om een duidelijk onderscheid te maken tussen factureerbaar en niet-factureerbaar werk, terwijl u de voortgang van projecten in de gaten houdt.

De beste functies van Teamwork.com

Monitor factureerbare uren in realtime om binnen het budget te blijven en account managers te waarschuwen voor mogelijke overschrijdingen

Bouw client portals die project updates delen zonder interne discussies of gevoelige gegevens te onthullen

Ontwerp takenlijsten en sjablonen voor het instellen van doelen om deliverables te standaardiseren en tijd- en kostenramingen te verbeteren

Maak professionele rapporten met voortgang, mijlpalen en risico's, afgestemd op de zichtbaarheid die uw client wenst

Beperkingen van Teamwork.com

Samenwerken aan documenten vereist integratie met externe tools

Geavanceerde automatisering van werkstromen vereist hogere abonnementsniveaus

Prijzen Teamwork.com

Levering: $13,99/maand per gebruiker

Groei: $25,99/maand per gebruiker

Schaal: $69,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork.com

G2: 4,4/5 (meer dan 1160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (910+ beoordelingen)

Wanneer Teamwork.com wellicht beter bij u past dan Planforge

U voert klantgerichte projecten uit en hebt ingebouwde tools nodig voor tijdregistratie en facturering

U wilt de voortgang delen met clients zonder interne gesprekken bloot te geven

U geeft de voorkeur aan ingebouwde bijhouden van projectrendabiliteit en budgetwaarschuwingen

U hebt gestructureerde sjablonen en verzorgde rapporten nodig die zijn afgestemd op de zichtbaarheid voor uw client

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Teamwork.com?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over zijn ervaring:

Teamwork heeft een superintuĆÆtieve interface; ik hoefde niet te verdwalen in een zee van instellingen om aan de slag te gaan. Ik kon projecten aanmaken, taken toewijzen en deadlines instellen zonder het gevoel te hebben dat ik een geheime code moest kraken... Hoewel ik snel gewend raakte aan de basis, realiseerde ik me dat er een leercurve is wanneer ik het meeste uit de meer geavanceerde functies wilde halen. Ik moest tutorials bekijken en testen totdat ik de beste manier vond om het met mijn apparatuur te gebruiken.

Teamwork heeft een superintuĆÆtieve interface; ik hoefde niet te verdwalen in een zee van instellingen om aan de slag te gaan. Ik kon projecten aanmaken, taken toewijzen en deadlines instellen zonder het gevoel te hebben dat ik een geheime code moest kraken... Hoewel ik snel gewend raakte aan de basis, realiseerde ik me dat er een leercurve is wanneer ik het maximale uit de meer geavanceerde functies wilde halen. Ik moest tutorials bekijken en testen totdat ik de beste manier had gevonden om het met mijn apparatuur te gebruiken.

Uw volgende stap? ClickUp, natuurlijk

Elk project verdient een systeem dat de manier waarop uw team denkt, plant en levert ondersteunt. Tools moeten het werk vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken, en teams helpen gefocust te blijven zonder voortdurend van context te moeten wisselen.

Nu u de verschillende alternatieven voor Planforge kent, kunt u een weloverwogen keuze maken. Natuurlijk raden we ClickUp aan, de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk, om alles op Ć©Ć©n plek samen te brengen.

Van resourceplanning tot het bijhouden van doelen en voortgang, ClickUp maakt het eenvoudig om sneller te reageren, klanten beter van dienst te zijn en meer te bereiken zonder van tool te wisselen.

