15 beste voorbeelden van influencer marketingcampagnes & belangrijke aanknopingspunten

Een influencer drinkt een drankje uit blik voor de camera. De volgende dag is het uitverkocht.

Dat is geen magie, maar een solide influencer marketingcampagne in beweging.

Wat begon met gesponsorde selfies is geëvolueerd tot volwaardige influencer campagnes die serieuze resultaten opleveren. Denk aan door gebruikers gegenereerde content die feeds overspoelt, beïnvloeders op sociale media die aankoopbeslissingen vormgeven en merken die elke klik, opmerking en conversie bijhouden.

Fact check: De wereldwijde influencer marketingindustrie zal tegen het einde van 2025 naar verwachting 24 miljard dollar bedragen, wat meer dan een verdubbeling is van de grootte van slechts vier jaar geleden.

Maar niets van dit alles gebeurt per ongeluk. De beste influencer marketinginspanningen zijn gebaseerd op slimme keuzes, zoals het kiezen van de juiste influencer, het kennen van je doelgroep en het creëren van content die echt bij de rol past.

Van indie beautymerken tot wereldwijde techgiganten, iedereen doet mee. En het draaiboek? Dat is voortdurend in ontwikkeling.

Bouw slimmere campagnes vanaf de eerste dag: door de juiste influencers te kiezen, scherpe doelen te stellen en content te maken die native aanvoelt - niet in scène gezet

Ga verder dan eenmalige collabs: met langdurige partnerschappen, door gebruikers gegenereerde content en door makers geleide storytelling die het publiek echt vertrouwt

Houd uw strategie toekomstbestendig: door in te spelen op trends zoals nano-influencers, community-led content en platform-native zoekgedrag

Beheer alles op één plek: met ClickUp-taaken, tabelweergave, doelen, automatiseringen, dashboards en Brain, gebouwd om elk deel van uw campagne werkstroom te ondersteunen Abonneer, bijhoud en schaal influencercampagnes die harder aankomen en langer blijven hangen.

Wat is een influencer-marketingcampagne?

Een solide influencer marketingcampagne is een zorgvuldig geplande samenwerking tussen een merk en een influencer. Het is ontworpen om specifieke marketingdoelen te bereiken.

Influencer marketingcampagnes zijn hoe beautymerken real-time tutorials trending krijgen, hoe SaaS-bedrijven sociale mediaplatforms aanboren met deskundige uitleg en hoe fitnessstartups samenwerken met micro-influencers om buzz te genereren voor een lancering.

Dit is wat er allemaal bij een typische campagne komt kijken:

Een duidelijk gedefinieerde target doelgroep : Wie je probeert te bereiken en waar ze het meest actief zijn

Het juiste type maker : Of dat nu macro influencers zijn voor bereik of niche influencers voor vertrouwen

Een platform-eerst contentstrategie: Welk soort content van influencers werkt op welke sociale mediakanalen

Een echte campagnestructuur : Niet één post, maar een reeks samenwerkingen met influencers, gesponsorde posts en verhaalintegraties

Meetbare marketingdoelstellingen: Van het stimuleren van de verkoop tot het verhogen van de betrokkenheid bij sociale media

De meest effectieve influencer marketingcampagnes proberen niet een feed te kapen; ze mengen zich erin en converteren.

Wanneer de content van een maker authentiek aanvoelt en in lijn is met de waarden van uw merk, promoot u uw merk en bouwt u vertrouwen op. Dat maakt een campagne werkbaar.

Top voorbeelden van influencer marketingcampagnes

Sommige influencer campagnes gaan viraal. Andere blijven stil. Wat scheidt de twee? Een scherpe strategie, de juiste maker en content die niet aanvoelt als een advertentie. Hier zijn enkele succesvolle influencer marketingcampagnes die deden wat ze wilden doen!

1. Dunkin' x Charli D'Amelio

Toen Charli D'Amelio haar favoriete drankje van Dunkin' op TikTok plaatste, leverde dat niet alleen veel weergaven op. Het leidde ook tot een toename van 57% in het downloaden van de app op de dag dat het werd gelanceerd en een stijging van 20% in de verkoop van koude brouwsels. Het drankje werd omgedoopt tot The Charli en haar fans gingen ermee aan de haal.

Waarom het werkte?

Charli's volgers vertrouwden haar liefde voor het drankje - het voelde niet aan als een advertentie

Dunkin' maakte gebruik van door gebruikers gegenereerde content en moedigde fans aan om hun eigen bestellingen te delen

De sleutel tot de start: Vind een social media influencer (of bonafide beroemdheid) wiens publiek waarschijnlijk hun acties zal volgen en producten zal kopen die zij onderschrijven. Laat de influencer vervolgens het verhaal leiden.

2. Gymshark's 66 dagen: Verander je leven Challenge

Gymshark sponsorde niet alleen fitness influencers, maar gaf ze ook een gestructureerde uitdaging waaraan hun community kon deelnemen. Deelnemers toewijzen zich aan 66 dagen transformatie, houden hun voortgang bij en delen updates op verschillende sociale mediaplatforms.

Waarom het werkte?

Het ging niet alleen om uitrusting, maar ook om lifestyle

Het community-aspect zorgde voor een hoge sociale-mediabetrokkenheid en merkloyaliteit

Terugblik: Campagnes met ingebouwde gemeenschapsinteractie zorgen voor langdurige betrokkenheid, niet slechts voor een eenmalige klik. En hier sloot het werk en het imago van de deelnemers/influencers in deze campagne zeer sterk aan bij het aanbod van Gymshark.

tip: Op zoek naar ideeën voor influencer marketing? Probeer ClickUp Brain. Gebruikers van ClickUp Brain kunnen kiezen uit meerdere AI-modellen, waaronder Claude, ChatGPT en meer. Krijg onmiddellijk campagne-ideeën met ClickUp Brain

3. Daniel Wellington's #DWPickoftheDay: Van nul tot wereldwijd modestatement

Daniel Wellington had in hun begindagen niet het budget voor celebrity endorsements, maar ze hadden een slim idee. In plaats van achter A-listers aan te jagen, gaven ze minimalistische horloges cadeau aan micro-influencers met een strakke Instagram-esthetiek.

De enige vraag? Post een gestileerde foto met de hashtag #DWPickoftheDay en tag het merk.

Binnen enkele maanden werden sociale feeds overspoeld met DW content, geen advertenties, maar authentieke snapshots die aanvoelden als mode-inspiratie.

Waarom het werkte?

Het creëerde sociaal bewijs op schaal : Duizenden echte mensen die het horloge droegen, lieten het eruit zien als het horloge om te bezitten

Het initiatief nodigde uit tot creativiteit: Influencers konden het product deel laten uitmaken van hun eigen verhaal, niet van het script van iemand anders

Het gamede zichtbaarheid: Volgers streefden ernaar om een functie te krijgen op de pagina van DW, waardoor het organische bereik toenam

Key takeaway: Een sterke influencer marketingcampagne heeft geen beroemd gezicht nodig. Het heeft een duidelijke esthetiek nodig, een schaalbaar bereik en een reden voor makers (en publiek) om erom te geven.

4. De inclusieve lanceringscampagne van Fenty Beauty

Fenty rolde geen advertenties uit. Ze gaven hun hele productlijn aan een divers bereik van influencers in verschillende huidskleuren en contentstijlen. Deze makers postten alles, van tutorials tot recensies zonder filter, vooral op hun voorwaarden.

Waarom het werkte?

Authentieke content verplettert elke perceptie van vooringenomenheid

Het positioneerde Fenty snel als een inclusief, echt merk

De sleutel tot de actie: Als je merk waarde hecht aan inclusie, weerspiegel dat dan in de makers met wie je samenwerkt.

5. HelloFresh's langdurige partnerschappen met makers

HelloFresh ging niet achter virale momenten aan. In plaats daarvan bouwden ze consistente partnerschappen op met YouTubers en makers van Instagram die op natuurlijke wijze pasten bij de vibe van het merk. Hun namen en codes voor kortingen werden na verloop van tijd bekend, wat het vertrouwen en de conversies stimuleerde.

Waarom het werkte?

Herhaling creëert herinnering

Het publiek raakte eraan gewend het merk te zien in herkenbare, alledaagse contexten

Terugblik: Langdurige samenwerkingsverbanden met influencers voelen authentieker aan en zijn vaak effectiever dan eenmalige campagnes.

6. Glossier: Klanten veranderen in beïnvloeders

Glossier bouwde een schoonheidsmerk en een beweging. Door gebruik te maken van zijn blog, Into the Gloss, nodigde het merk alledaagse gebruikers uit om producten mee vorm te geven nog voordat ze gelanceerd waren. Daarna gaf het de sociale schijnwerpers aan echte klanten, niet alleen aan beïnvloeders.

Fans kochten niet alleen make-up. Ze bouwden het en vertelden iedereen erover.

Waarom het werkte?

Feedback van klanten vormde de productlijn en zorgde voor loyaliteit en buzz nog voor de lancering

Echte gebruikers creëerden grote hoeveelheden authentieke content, waardoor het organische bereik toenam

Mond-tot-mondreclame voelde echt omdat het de klanten waren die pleitbezorgers werden

Terugblik op de sleutel: Uw machtigste beïnvloeders zijn misschien al uw klanten. Geef ze een platform en laat ze leiden.

7. Coca-Cola's "Deel een cola"-campagne

Coca-Cola ruilde haar iconische logo in voor iets nog persoonlijkers, namelijk jouw naam. De "Share a Coke"-campagne drukte populaire namen op flessen en moedigde fans aan om ze te vinden, te delen en te posten. Het werd al snel een virale sensatie en veranderde een klassiek product in gepersonaliseerde content.

Waarom het werkte?

Personalisatie zorgde ervoor dat het product emotioneel relevant aanvoelde

Fans deelden flessen organisch op Instagram en Facebook, waardoor het bereik werd vergroot

De campagne creëerde momenten die het vastleggen en taggen waard zijn

Takeaway: Personalisatie verandert producten in deelbare ervaringen. Als mensen zichzelf erin zien, zullen ze het delen.

8. Airbnb's "Live There" campagne

Airbnb wilde dat reizigers de toeristische trekpleisters links lieten liggen en "leef als de lokale bevolking. "Dus werkten ze samen met makers van reizen en lokale beïnvloeders om verborgen juweeltjes en authentieke ervaringen in de schijnwerpers te zetten. De boodschap? Verblijf niet alleen ergens, maar hoor er ook bij.

Waarom het werkte?

Influencers lieten lokale cultuur zien in plaats van gepolijste promoties

De campagne bouwde vertrouwen op door content af te stemmen op de waarden van reizigers, authenticiteit en verbinding

Het prikkelde de nieuwsgierigheid naar minder verkende bestemmingen en verbreedde de aantrekkingskracht van Airbnb

Key takeaway: Influencer marketing gaat over de levensstijl die ze ontsluiten.

9. ASOS Insiders: Influencers in huis

In plaats van te jagen op externe influencers, creëerde ASOS de ASOS Insiders. Dit waren echte werknemers en micro-influencers die hun dagelijkse outfits, stylingtips en productkoppelingen op Instagram plaatsten en zo een shoppable, relatable feed creëerden.

Waarom het werkte?

ASOS bouwde langdurige relaties op met makers en veranderde werknemers in authentieke merkstemmen

Elke Insider had zijn eigen niche en publiek en breidde zijn bereik uit over verschillende demografische groepen

Shoppable koppelingen zorgden voor conversies direct vanuit content

Takeaway: Door in-house influencerprogramma's op te zetten, krijgt u consistente, merkgebonden content die toch persoonlijk aanvoelt.

10. Subaru's #MeetAnOwner-campagne

Subaru draaide het script om door de eigenaren van hun auto's de sterren te maken. Via #MeetAnOwner werkten ze samen met avontuurlijke influencers en creatieven die echt Subaru's reden. Ze legden road trips, bergbeklimmingen en echte momenten achter het stuur vast.

Waarom het werkte?

Influencers waren echte Subaru-fans, niet alleen betaalde promotors

De lifestyle-gerichte content vond weerklank bij Subaru's publiek dat van buiten houdt en waarden hoog in het vaandel heeft staan

UGC vergroot de relateerbaarheid en het vertrouwen op sociale platforms

De belangrijkste takeaway: Verkoop niet alleen het product, maar ook de levensstijl die erbij hoort, met mensen die al leven.

11. Duolingo's ongedwongen TikTok-strategie

Duolingo speelde niet op veilig op TikTok. In plaats daarvan leunde hun groene uil-mascotte aan tegen chaotische, zelfbewuste content die de draak stak met merkgedrag en volgers konden er geen genoeg van krijgen. Duolingo koppelde interne sociale managers aan trending audio, internethumor en geestige reacties die de grens tussen marketing en memes deden vervagen.

Waarom het werkte?

Het voelde niet als marketing, maar meer als entertainment

Duolingo's content speelde in de taal van het platform, niet ertegen

Hun mascotte werd een TikTok-persoonlijkheid, niet alleen een logo

Key takeaway: Soms is de beste influencer je eigen merkpersonage als je het een sterke, scroll-stoppende stem geeft.

12. Chipotle's #GuacDance-uitdaging

Om Nationale Avocadodag te vieren, lanceerde Chipotle een TikTok-campagne waarin fans werden uitgenodigd om hun beste " GuacDance" te laten zien met behulp van een trending geluid. Met populaire makers als Brent Rivera en Loren Gray die de aftrap gaven, bloeide de hashtag op en dat gold ook voor online bestellingen.

Waarom het werkte?

De uitdaging was makkelijk, leuk en ontworpen voor viraliteit

Topmakers hebben de trend gezaaid, waardoor de eerste tractie enorm was

Het was direct gekoppeld aan een promotie: gratis guac voor alle digitale bestellingen

Key takeaway: Combineer het momentum van influencers met platformeigen uitdagingen om virale loops en verkooppieken te creëren.

13. Zara's minimalistische, UGC-geleide Instagram-aanpak

Zara vertrouwde niet op traditionele influencers en postte zelf ook niet veel. In plaats daarvan creëerden ze een Instagram ecosysteem waar minimale merkposts de door gebruikers gegenereerde content lieten schitteren.

Hun hashtagcampagnes zoals #DearZara en #ZaraStyle moedigden esthetische, redactionele uploads aan die pasten bij de luxe maar toegankelijke sfeer van het merk.

Waarom het werkte?

Een strategie met een lage frequentie en een hoge duur zorgde ervoor dat elke post een eersteklas gevoel gaf

Hun feed werd ambitieus en haalbaar, wat een zeldzame combinatie is

UGC werd de primaire ontdekkingsmotor door stijlherhalingen

Key takeaway: Je hebt niet altijd influencers met een enorme following nodig, soms zit je krachtigste campagne in hoe je samenstelt wat er al is.

14. Apple's #ShotOniPhone-campagne

Apple maakte van elke klant een ambassadeur met de campagne #ShotOniPhone. In plaats van technische specificaties te pushen, liet het merk echte foto's en video's zien die door gebruikers over de hele wereld waren gemaakt. Vervolgens werden ze wereldwijd gebruikt op billboards, Instagram en bij productlanceringen.

Tot nu toe zijn meer dan 27 miljoen foto's getagd met #ShotOniPhone.

Waarom het werkte?

Het vierde wat gebruikers konden doen, niet alleen wat de telefoon kon doen

Door echte content te gebruiken voelde de campagne inspirerend, niet in scène gezet

Het leidde tot een gemeenschap van makers die het product op hun eigen manier naar een hoger plan tilden

Key takeaway: UGC op schaal wordt van invloed als uw product resultaten oplevert waarmee mensen willen pronken.

15. Sephora Squad: Een goed gedaan collectief van makers

In plaats van snelle partnerschappen bouwde Sephora de Sephora Squad. Een influencerprogramma dat een jaar duurde en gevestigde makers combineerde met opkomend talent. Leden kregen vroegtijdige toegang tot producten, uitnodigingen voor gebeurtenissen en de mogelijkheid om vorm te geven aan campagnes, waardoor een meer samenwerkend influencer-ecosysteem ontstond.

Waarom het werkte?

Het gaf de voorkeur aan samenwerking op lange termijn boven transactionele content

Makers raakten emotioneel betrokken bij de evolutie van het merk

De mix van micro- en macro-influencers creëerde bereik en niche geloofwaardigheid

Takeaway: Bouw relaties op, niet alleen campagnes. Langdurige teams kunnen loyaliteit, diepere verhalen en een vliegwiel voor content creëren.

Hoe u uw eigen influencer-marketingcampagne kunt plannen

Geweldige campagnes ontstaan niet per ongeluk. Ze worden opgebouwd, van de eerste DM tot het laatste dashboardrapport. En als je net hebt gezien wat werkt in de echte wereld, dan is dit het moment om ervoor te zorgen dat het ook voor jou werkt.

Laten we het in vier delen opsplitsen, te beginnen met wat de meeste merken helemaal in het begin fout doen: de verkeerde maker kiezen.

Stap 1: De juiste influencers voor uw merk identificeren

Jaag het aantal volgers niet na, maar ga voor een goede fit. Een maker kan een miljoen volgers hebben en toch je publiek volledig missen. De juiste influencer is iemand wiens content, toon en waarden overeenkomen met waar je merk voor staat en die je target publiek ook echt vertrouwt.

Zo maak je de juiste match:

Bepaal uw influencer persona's : Denk aan micro-influencers voor nichevertrouwen, mega-influencers voor bereik en werknemers of klanten voor relateerbaarheid

Analyseer het publiek van de influencer : Wie volgt hen? Welke content zorgt voor de meeste betrokkenheid? Zijn hun volgers potentiële kopers of slechts passieve fans?

Controleer merkafstemming : Weerspiegelen hun posts al de waarden, esthetiek of toon van uw merk?

Bewaar uw gegevens in een goede database: De ClickUp tabelweergave helpt u lijsten met beïnvloeders samen te stellen en te sorteren op categorie, grootte van het publiek, engagement en branche

Pro Tip: Gebruik ClickUp aangepaste velden om relevante beïnvloeders te sorteren op type publiek, eerdere samenwerkingen met merken of status van bereik.

Stap 2: Campagnedoelen en prestatiecijfers instellen

Voordat u een campagne lanceert, moet u weten hoe succes eruitziet. Probeer je de verkoop te stimuleren, het verkeer op je website te bevorderen of de zichtbaarheid van je merk te vergroten? Als je antwoord "al het bovenstaande" is, is het tijd om de focus te verkleinen.

De beste influencer marketingcampagnes worden geleid door scherpe doelen. Dat begint met definiëren wat je meet en waarom.

Zo stelt u slimme benchmarks vast:

Begin met duidelijke marketingdoelstellingen: Bewustzijn, betrokkenheid, conversies: kies één kernprioriteit en bouw de rest daaromheen

Identificeer de juiste prestatiecijfers : Views, saves, clicks, swipe-ups, code redemptions, wat er ook maar in lijn ligt met uw campagnedoelen

Gebruik historische gegevens om realistische benchmarks in te stellen: In het verleden gevoerde campagnes, gemiddelden van concurrenten of platformspecifieke trends

Om alles in realtime traceerbaar te houden, bouwen teams vaak campagnedashboards met ClickUp Goals voor meetbare doelen en ClickUp Dashboards om metrics voor influencers en platforms te controleren. U kunt zelfs herinneringen en updates automatiseren met ClickUp Automatiseringen, zodat voortgang nooit uit het oog wordt verloren.

Stel alle marketingdoelen in, houd ze bij en bereik ze met ClickUp Goals

U wilt geen tientallen omslachtige spreadsheets om op één lijn te blijven. Je hebt alleen de juiste structuur nodig, doelen die bij de business passen en tools die de nummers laten zien wanneer ze tellen

Als je meer informatie wilt over hoe je AI kunt gebruiken voor automatisering, kijk dan hier 👇 Als je meer informatie wilt over hoe je AI kunt gebruiken voor automatisering, kijk dan hier

Stap 3: Creëer boeiende & authentieke samenwerkingen voor content

Je kunt een verbinding niet faken. En je kunt geen resultaten verwachten van copy-paste bijschriften. De beste content van influencers voelt echt aan omdat het geworteld is in de stem van de maker, vormgegeven is rond uw product en geleverd wordt met het soort energie waar scrollers voor stoppen.

Zo kom je er:

Geef prioriteit aan authentieke content : Laat makers in hun eigen taal spreken. Scripts voelen veilig, maar presteren zelden

Stimuleer door gebruikers gegenereerde content : Reviews, reacties, tutorials, alle formats die er organisch uitzien en opgaan in feeds

Ga voor verschillende formats : Combineer posts op sociale media, gesponsorde content en zelfs takeovers om alle invalshoeken te bestrijken

Houd samenwerking open: Geef vangrails, geen handboeien. Zorg voor creatieve vrijheid met een duidelijke campagne ruggengraat

Voordat iets live gaat, moet het idee landen. ClickUp Brain helpt u om die basis heel snel op te bouwen. Het is je creatieve co-piloot voor elke briefing, post en pitch, van het genereren van ideeën voor content en het herschrijven van bijschriften tot het optimaliseren van toon en structuur.

Zodra u het concept hebt uitgewerkt, is het tijd om het abonnement vast te leggen. De ClickUp Content Kalender sjabloon helpt marketing teams met het plannen van influencer posts, het bijhouden van deadlines en het afstemmen van campagnes op verschillende platforms, zonder momentum te verliezen.

Ontvang gratis sjabloon Volg, organiseer en wijs taken toe met het ClickUp-taakkalendersjabloon

Waarom het werkt:

Centraliseert postingschema's voor alle makers op één plek

Biedt een visuele tijdlijn voor het snel bijhouden van deadlines

Helpt teams eigendom toe te wijzen en goedkeuringen te stroomlijnen

Moet u uw influencers briefen of de redactionele werkstroom structureren? De ClickUp Redactionele kalender sjabloon en ClickUp Content Writing sjabloon helpen teams om af te stemmen op onderwerpen, toon en berichtgeving zonder heen en weer te gaan. Voor snelle check-ins, feedbackloops of last-minute wijzigingen houdt ClickUp Chat uw team en medewerkers synchroon.

⚡ Sjabloon Archief: Gratis sjablonen voor kalenders voor sociale media in Excel & Sheets

Stap 4: Campagnesucces bijhouden en analyseren

Als u alleen likes en opmerkingen meet, mist u het volledige plaatje. Een campagne die aan de oppervlakte succesvol is, kan dieper in de trechter ondermaats presteren.

Om echt te begrijpen wat werkte en wat niet, hebt u gestructureerd gegevens bijhouden en een strakke feedbacklus nodig.

Ontdek hoe je post-campagne analyse echt nuttig maakt:

Ga verder dan ijdele statistieken : Houd diepere statistieken bij zoals saves, shares, kijktijd, swipe-ups en DM's om de echte sociale-mediabetrokkenheid te meten

Vergelijk de resultaten met de oorspronkelijke doelen van de campagne : Heb je je target KPI's gehaald? Waren er verrassingen die navolging verdienen?

Vang inzichten op makersniveau: Wie presteerde het beste per platform, format van de post of reactie van het publiek? Welk soort content van influencers heeft daadwerkelijk geconverteerd?

ClickUp vereenvoudigt het beoordelingsproces door alles in één weergave te centraliseren. Teams gebruiken ClickUp Dashboards om de prestaties van posts voor verschillende platforms en makers bij te houden zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Stel prioriteiten aan taken, houd de voortgang bij en concentreer u op wat het belangrijkst is met ClickUp Dashboards

U kunt ook evaluatietaken opsplitsen en volgende stappen toewijzen via ClickUp-taaken, zodat uw team op één lijn blijft voor follow-ups of draaipunten. En als je je toekomstige campagnes aan het schalen of abonneren bent, zijn deze inzichten niet alleen nuttig, maar ook onmisbaar.

De afleiding? Je voert niet alleen een campagne. Je leert ervan. En dan bouw je iets dat de volgende keer nog scherper is

Influencer Marketingtrends en voorspellingen voor de toekomst

De beste campagnes voelen niet meer als campagnes. Ze voelen als cultuur. En dat is precies waar influencer marketing naartoe kopte: van het net af, in de groepschatten en geleid door makers die zichzelf nooit influencers zouden noemen.

Dit is waar de slimme merken al mee bezig zijn:

Kleine makers, enorme impact: Nano- en micro-influencers winnen in ruimtes waar grote namen floppen. Hun content voelt echt aan, hun DM's worden beantwoord en hun volgers geven om hen. Merken die op zoek zijn naar ROI en niet naar ijdelheidscijfers gaan voor kleiner, niet voor groter

Geen one-and-done collabs meer: De hit-and-run gesponsorde post is aan het verdwijnen. Wat werkt? Makerseries, ambassadeursgroepen en langdurige samenwerkingsverbanden die minder aanvoelen als marketing en meer als vriendschap in het openbaar

Van gepolijst naar persoonlijk: Glossy bewerkingen zijn uit. Rauwe verhalen, chaotische memes en makers die te veel delen in een video van 2 minuten? Dat is wat zorgt voor saves, shares en aankopen. Mensen kopen van mensen die zich als hen voelen en niet van merken die er perfect uitzien

Makers als zoekresultaten: TikTok staat op het punt Google te vervangen voor het ontdekken van producten. Dat betekent dat content van influencers niet alleen voor de feed is, maar ook voor je SEO-strategie. Opvoeden, beoordelen, uitleggen, herhalen

Het echte werk gebeurt in de DM's: Reddit, Telegram, Discord en zelfs groepschats-dit is waar invloed nu leeft. Het is niet allemaal te volgen. Maar het is waar vertrouwen (en aankopen) plaatsvinden zonder dat iemand op "vind ik leuk" klikt

Influencer marketing is niet stervende. Het wordt alleen maar volwassener. En de merken die bereid zijn om het publiek te volgen in plaats van het algoritme zullen winnen wat echt telt: aandacht, vertrouwen en loyaliteit.

Jouw beurt om iets te bouwen dat scrollt

De meest succesvolle influencer marketingcampagnes leiden het gesprek. Of u nu samenwerkt met een micro-influencer of een altijd actief makerprogramma opzet, het doel blijft hetzelfde: een echte verbinding die de marketinginspanningen van uw merk versterkt en resultaten oplevert.

Nu je hebt gezien wat effectieve influencer marketingcampagnes voedt, is het tijd om deze inzichten om te zetten in actie. Met de juiste merkambassadeurs, een duidelijke boodschap en een effectieve influencer marketingstrategie zal uw volgende campagne niet alleen presteren, maar ook blijven hangen.

Probeer ClickUp vandaag nog om uw strategie in kaart te brengen, de workflows van uw makers te beheren en influencercampagnes te lanceren die daadwerkelijk converteren.