De beste 13 AI-middelen voor het aanmaken van content om te verkennen in 2025

Na het testen van tientallen AI-tools voor het maken van content, kan ik je vertellen dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Hoewel ze misschien overlappende functies hebben, dienen ze verschillende doelen.

Het is waar dat AI een game-changer kan zijn voor het aanmaken van content. Maar ik heb ontdekt dat de echte magie ligt in het vinden van een AI-agent die je contentproces aanvult. De juiste AI-agent kan een trage pijplijn transformeren en dingen sneller Klaar krijgen.

Met de steeds langer wordende lijst AI-tools is het normaal dat je niet weet welke tool je moet kiezen. Dus hebben ik en de rest van het ClickUp team de handen ineengeslagen om verschillende AI-programma's voor het aanmaken van content uit te proberen en een lijst met de top 13 samengesteld.

Laten we er meteen in duiken!

60-seconden samenvatting Dit zijn de beste AI-middelen voor het aanmaken van content die je dit jaar moet proberen: ClickUp: Beste voor AI-gestuurd beheer van content en Taken Beste voor AI-gestuurd beheer van content en Taken Jasper: Het beste voor het maken van on-brand content Copy. ai: Het beste voor GTM Teams om gepersonaliseerde content te maken en te optimaliseren Schrijver: Beste voor bewerking en verbetering van content Frase: Beste voor bewerking, optimalisatie en het genereren van instructies voor content ChatGPT: Beste voor het gratis genereren van content Surfer SEO: Beste voor content optimalisatie Hypotenuse AI: Beste voor het schrijven van SEO-geoptimaliseerde productbeschrijvingen MarketMuse: Beste voor content planning ContentBot: Beste voor het genereren van long-form content Peppertype AI: Het beste voor het genereren van marketing content Descript: Het beste voor bewerking van video's en podcasts Writesonic: Het beste om writer's blok te overwinnen en SEO-vriendelijke content te genereren

Wat zijn AI-agenten voor het aanmaken van content?

AI agents voor het aanmaken van content helpen bij het creëren en bewerken van content op basis van je vereisten en bij het automatiseren van het contentbeheerproces. Het zijn als het ware je digitale medewerkers die zijn ontworpen om specifieke content-gerelateerde taken uit te voeren.

Je kunt verschillende soorten AI agents proberen voor het gestructureerd aanmaken van content:

Op tekst gebaseerde AI-agenten: Ze helpen je bij het opstellen van blogberichten, websiteteksten, landingspagina's, e-mails, nieuwsbrieven, enz.

Visuele AI agents: Deze agents ontwerpen infographics, presentaties, posts op sociale media, 3D-afbeeldingen, video's en andere visuals met op tekst gebaseerde aanwijzingen

AI agents voor audio en spraak: Deze AI agents kunnen podcastscripts maken en geschreven tekst omzetten in realistische, door AI gegenereerde voice-overs

Voorbeeld: ChatGPT kan je helpen bij het maken van outlines voor blogposts en bij het brainstormen over ideeën, Consensus kan informatie uit academische papers verzamelen en analyseren en Midjourney kan artistieke beelden genereren voor de marketing van je merk.

Samen kunnen jullie een gezamenlijk werkbeheersysteem voor contentmarketing creëren waarin AI-agents processen kunnen versnellen en de efficiëntie kunnen verbeteren.

Wat moet je zoeken in AI-agenten voor het aanmaken van content?

Hoewel de functies die je kiest afhangen van je zakelijke behoeften, zijn hier een paar belangrijke functies die een must zijn in AI-tools voor het aanmaken van content.

Ingebouwde kwaliteitscontroles : Kies een tool die accurate content van hoge kwaliteit garandeert. De tool moet beschikken over basiscontroles op spelling en grammatica, mogelijkheden om feiten te controleren en plagiaatdetectie

Contextueel begrip : Kies AI-agents die je aanwijzingen begrijpen, zelfs als ze ingewikkeld zijn. De software moet zich aanpassen aan de stijl, toon en merkrichtlijnen van je content, zodat de consistentie van de verschillende content gewaarborgd is

Aanpassing : Koop tools voor het aanmaken van content die je controle bieden over de output. Je moet parameters als lengte, toon, taal en opmaak kunnen aanpassen en het proces voor het aanmaken van content nauwkeurig kunnen afstemmen

Integratiemogelijkheden: Kies platforms die gemakkelijk integreren met je bestaande technologie. Als je bijvoorbeeld je software voor kalender- en projectmanagement integreert met tools voor het aanmaken van content, stroomlijn je het hele proces voor contentmanagement

🧠 Wist je dat? 42% van de marketing- en medialeiders AI-tools gebruikt om content te schrijven, 40% om social media content te genereren en 34% voor personalisatie en aanbevelingen.

De beste AI-programma's voor het aanmaken van content

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd beheer van content en Taken)

Gebruik ClickUp Brain om een snelle en effectieve herinnering e-mail te maken

Door af en toe van tool te veranderen, werd contentbeheer een worsteling. Maar toen ik ClickUp probeerde, vond ik mijn doorbraak voor AI-aangedreven contentideeën en -aanmaak.

ClickUp heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop ik omga met het aanmaken en beheren van content. Het platform combineert naadloos AI-aanmaak van content met robuuste functies voor projectmanagement, waardoor het een one-stop-shop is voor alles wat met content te maken heeft. Het beste deel? Ik heb een ingebouwde AI-agent die me helpt met elk aspect van het werk binnen mijn ClickUp-werkruimte: Maak kennis met ClickUp Brain!

Hoe helpt ClickUp Brain mij? Daar gaan we!

Wanneer ik op creatieve blokken stuit, gebruik ik ClickUp Brain om in een paar seconden gedetailleerde content briefings met trefwoorden, target doelgroep en doelstellingen te maken en inzicht te krijgen in gebieden waarop ik content kan verbeteren.

Genereer blogberichten, artikelen, social media posts, e-mails, samenvattingen en meer met ClickUp Brain

ClickUp Brain helpt me ook met:

Content schrijven: Het kan bijschriften voor sociale mediaposts opstellen, advertentiescripts schrijven en kopij voor sociale media bedenken. Als ik een e-mail naar een client wil sturen, hoef ik alleen maar een gedetailleerde prompt op te geven

Automatisering van content planning: ClickUp Brain kan eenvoudig kalenders voor content maken en de beste publicatietijden en formats voorstellen op basis van engagementgegevens uit het verleden

Content hergebruiken: Ik kan ook lange content omzetten in hapklare posts op sociale media, e-mailnieuwsbrieven of videoscripts om het bereik van content te maximaliseren

Leer hoe je boeiende content maakt met AI!

ClickUp Whiteboards is mijn favoriete tool voor brainstormsessies met teams. Ik kan ideeën voor content bespreken op virtuele borden, ideeën omzetten in taken en deze borden direct insluiten in een chat om ze met het team te delen.

Werk samen en brainstorm met ClickUp Whiteboards

Hier is het sappigste stukje! ClickUp Brain helpt me ook bij het genereren van afbeeldingen voor blogposts of social media-campagnes en zelfs bij het visualiseren van ideeën. Dat zijn vijf verschillende tools in één werkruimte!

Brainstorm ideeën en genereer afbeeldingen in ClickUp Whiteboards met ClickUp Brain

Zodra u de content klaar hebt, kunt u ClickUp Docs gebruiken om uw content briefings te beheren. Bovendien kunt u in ClickUp Docs merkrichtlijnen, abonnementen, onderzoeksmateriaal en aantekeningen van vergaderingen opslaan. Het is een geweldige functie om al uw details met betrekking tot content te documenteren.

Documenteer contentrichtlijnen, onderzoek materialen en werk samen in realtime met ClickUp Docs

Hier houdt het niet op. ClickUp heeft ook een sjabloonbibliotheek met sjablonen voor contentkalenders, sjablonen voor abonnementen, enz. wat mijn leven een stuk makkelijker maakt.

Instance, ClickUp's Content Kalender Sjabloon helpt enorm bij het abonneren van content - wanneer het moet gebeuren, hoe de content wordt gepubliceerd, gedeeld, enz. Zo is er ook het sjabloon ClickUp Content Production Scaling dat me helpt om het hele proces van contentproductie te stroomlijnen.

ClickUp beste functies

Structureer, verbind en bouw voort op ideeën om een netwerk te maken van content die je wilt creëren met ClickUp Mindmaps

Goedkeur content, wijzig statussen en stuur herinneringen voor Taken met ClickUp-taak Automatisering

Krijg een geconsolideerde weergave van uw marketingdoelen, houd taken bij, voer trendanalyses van content uit en meer met aangepaste ClickUp-dashboards

Automatiseer, organiseer, prioriteer en bijhoud contentjobs met ClickUp-taaken

Brainstorm ideeën, documenteer contentrichtlijnen en mis nooit een update met ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs en ClickUp Chat

Genereer gedetailleerde content briefings, blogs, social media materiaal, productbeschrijvingen, e-mails, samenvattingen en meer met ClickUp Brain

ClickUp limieten

Met zoveel functies kan ClickUp je in het begin overweldigen. Het kost tijd om aan de tool te wennen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik ben helemaal weg van de manier waarop AI wordt gebruikt om content sneller aan te maken. Het helpt om het werk sneller Klaar te krijgen en stemt de werkstroom af op mijn specifieke aanbod. Het is gebouwd om productiviteit te optimaliseren met zijn dynamische functieset die geweldig is voor samenwerking en teamwerk met korte levering in het achterhoofd. Heel gebruiksvriendelijk, met integraties die de productiviteit verhogen. Iedereen klikt erop, dus waarom ik niet? De implementatie en navigatie zijn in het begin niet zo eenvoudig. Maar je gaat al snel aan de slag met een functie die gebruikers ondersteunt die geweldig is. Het is mijn meest gebruikte tool voor productiviteit en samenwerking geworden.

2. Jasper (het beste voor het maken van on-brand content)

via Jasper

Jasper is geweldig in het behouden van merkconsistentie in je content. Als contentmarketeer kun je het gebruiken om on-brand content te creëren voor je target publiek via verschillende marketingkanalen.

Ik vind vooral Jasper's brand IQ functie goed, waarmee de tool een specifieke toon en stijl kan leren en kopiëren. Het controleert automatisch je content - van campagnecreatives en blogbanners tot video content - op je merkrichtlijnen en stelt verbeteringen voor. De tool biedt ook verschillende kant-en-klare sjablonen voor blogberichten, bijschriften voor sociale media, onderwerpregels voor e-mails en productbeschrijvingen.

Jasper beste functies

Stem merkinstellingen zoals toon, stem, stijl en visuele richtlijnen nauwkeurig af om ervoor te zorgen dat de output je merk vertegenwoordigt

Personaliseer afbeeldingen voor je content met de AI-afbeeldingssuite

Zorg ervoor dat alle afbeeldingen consistent zijn en voldoen aan de merkrichtlijnen met de mogelijkheid van Jasper om schendingen te markeren en bewerkingen aan te bevelen

Jasper limieten

Volgens enkele gebruikers maakt het niet wissen van je chatgeschiedenis Jasper traag, wat een probleem kan zijn als je vaak naar oudere prompts verwijst

Jasper kan soms generieke en onnauwkeurige content creëren

Jasper prijzen

Creator : $49 maand/zetel

Pro : $69 maand/ zetel

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4. 7/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Jasper?

Jasper is een betrouwbare tool die ons helpt om in een paar minuten nuttige content te maken voor websites van clients. De content is meestal nauwkeurig en behoeft slechts kleine bewerkingen en verificatie. Het heeft echter te veel instructies en een overweldigend ontwerp in vergelijking met concurrenten zoals Writesonic. Het wordt gemakkelijk te gebruiken en efficiënt wanneer je het onder de knie krijgt. Jasper is ook duurder dan vergelijkbare tools en je moet je betaalmethode invoeren om toegang te krijgen tot de gratis proefversie.

leuk weetje: Jasper heette oorspronkelijk Jarvis, geïnspireerd op de AI-assistent in de Iron Man-films. Het doel was om de tool te benadrukken als een krachtige en intelligente tool.

3. Copy. ai (het beste voor GTM Teams om gepersonaliseerde content te maken en te optimaliseren)

Copy. ai is een copywritingtool die zijn naam eer aandoet en die helpt bij het genereren van marketingmateriaal, advertentieteksten en posts op sociale media met AI-tools zoals content- en alineagenerator, zin herschrijver en alinea herschrijver.

Met Copy. ai kun je handmatige Taken automatiseren om de productiviteit op het gebied van verkoop, marketing en succes bij de klant te verhogen. Bovendien kun je silo's met gegevens over de verschillende aspecten van je GTM-strategie samenvoegen, deze verbinden met workflows, realtime gegevensinteractie mogelijk maken en gebruiken om overtuigende content te creëren.

Copy. ai beste functies

Sla gegevens zoals publieksinzichten op in een gestructureerd format en analyseer ze voor strategische en bruikbare inzichten met Tabellen

Automatiseer routineprocessen met een aanpasbare workflow builder en trigger workflows op basis van gebeurtenissen

Sla merkrichtlijnen, contentstrategie, productbeschrijvingen en andere bedrijfsinformatie op in een centrale opslagplaats met behulp van Infobase

Kopiëren. ai limieten

Je kunt de invoer in een chat niet bewerken. Als je de query wilt wijzigen, moet je deze herschrijven

Soms haalt de tool content uit webpagina's zoals het is, wat resulteert in plagiaat

Copy. ai prijzen

Gratis

Starter : $49/maand

Geavanceerd : $249/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Copy. ai

G2: 4. 7/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Copy. ai?

Onze algemene ervaring met Copy. ai is over het algemeen positief. Er zijn veel positieve punten, omdat het veelzijdig is en ons kan helpen bij het maken van elk type content. De content ziet er echter stijf en gestructureerd uit met typische subkoppen, waardoor iedereen in één oogopslag weet dat het AI-gegenereerd is. Je moet de inhoud bewerken en de grammatica, interpunctie en juistheid ervan controleren om de content te verbeteren.

4. Writer (het beste voor bewerking en verbetering van content)

Writer doet veel meer dan je volgende AI tool voor content. Je kunt NLP (Natural Language Processing) apps bouwen, controles uitvoeren op content die voldoet aan wettelijke, regelgevende en merkregels, content creëren en zelfs video- en audiobestanden opnieuw gebruiken.

Wat ik het leukst vond aan Writer is dat, hoewel er verschillende 'apps' in zijn verwerkt, de tool vrij overzichtelijk en rechttoe rechtaan is. Je kunt Ask Writer gebruiken, een vraag- en antwoordsysteem in chatstijl, om antwoorden te genereren en productbeschrijvingen, e-mails, enz. te maken. Bovendien heb je toegang tot een Grammarly-achtige interface met een AI-contentdetector, een plagiaatcontrole en suggesties om content te verbeteren.

Beste functies voor schrijvers

Genereer blogonderwerpen, functie- en productbeschrijvingen, FAQ's, uitgaande e-mails en foutmeldingen

Upload afbeeldingen, stel vragen en genereer content met de image analyzer

Genereer sleutelopmerkingen door een opname of transcript te uploaden met Recaps

Identificeer AI-gegenereerde vs. door mensen gemaakte content met een AI-contentdetector

Beperkingen voor schrijvers

De gegenereerde content bevat vaak verschillende fouten en de taal kan nogal robotachtig zijn

Prijzen voor schrijvers

Teams : $18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van schrijvers

G2: 4. 3/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Writer?

De werkstromen voor het ontwikkelen van content van Writer zijn superieur aan de "chatten"-interface van veel generatietools. Ze zijn doelbewust ontwikkeld door schrijvers voor schrijvers. Ik begon Writer voor het eerst te gebruiken toen ik hoofd content was bij een creatief bureau. We gebruikten het om onze schrijvers in stijl en bij de boodschap te houden voor onze clients. Het kost echter wel wat tijd om Writer te trainen. En dan bedoel ik training in hoe ik de tools het beste kan gebruiken. Een beetje meer uitleg en handigheid in het begin zou handig zijn.

📖Lees meer: Een gids voor het gebruik van AI in contentmarketing

5. Frase (het beste voor bewerking, optimalisatie en het genereren van korte teksten)

via Frase

Frase is vergelijkbaar met de andere tools in deze lijst met zijn AI-functies voor schrijven, bewerking en optimalisatie. Het helpt je met onderzoek, het schrijven van SEO-geoptimaliseerde blogberichten en het verfijnen ervan met bewerkingssuggesties.

Het meest opvallend vond ik de functie voor SERP-onderzoek van Frase. Hiermee kun je de content van concurrenten analyseren in de editor zelf. Het geeft suggesties voor content zoals koppelingen, koppen, trefwoordgebruik en afbeeldingen die je kunt toevoegen om het artikel Google-waardiger te maken.

Ik vond het ook fijn hoe de tool hielp bij het organiseren van mijn content. Het bood ook verschillende kaders voor het genereren van ideeën en gaf mijn artikel een cijfer om aan te geven hoe goed het aansloot bij de zoekintentie.

Frase beste functies

Onderzoek toppagina's, koppen van concurrenten en sleutelgegevens uit de SERP om content te creëren met de content brief generator

Voer een concurrentieanalyse uit, gebruik een score om het rankingpotentieel van je content te meten en optimaliseer artikelen voor zoekmachines

Stijl tekst, voeg tabellen in, voeg afbeeldingen toe, gebruik sjablonen om lay-outs te standaardiseren en krijg direct suggesties voor verbeteringen met een ingebouwde editor voor content

Beperkingen

Soms kan de tool traag zijn en niet reageren bij het zoeken naar informatie om een artikel op te stellen

De aanbevelingen voor content zijn over het algemeen afkomstig van pagina's die bovenaan staan, dus het is mogelijk dat je geen diepgaande informatie krijgt

Frase prijzen

Gratis

Basis : $45/maand

Teams: $115/maand

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Frase?

Ik hou van het gebruiksgemak en het feit dat het geen uren kost om aan de slag te gaan. Als contentmanager geef ik Frase-koppelingen aan mijn schrijvers en zij gebruiken gewoon de Chrome-plugin om hun content te optimaliseren. Ook het importeren van content om te optimaliseren in Frase gaat moeiteloos. Soms kiest het echter willekeurige zoekwoorden die niet veel te doen hebben met het onderwerp. Dit maakt het moeilijker om 100% optimalisatie te bereiken. Maar je kunt deze trefwoorden verwijderen.

6. ChatGPT (Beste voor het gratis genereren van content)

via ChatGPT

Misschien heb je ChatGPT al geprobeerd, maar hier is mijn kijk op deze populaire tool: Ik kan deze tool zien als een vriend die je kan helpen met bijna alles - het schrijven van content, code, het maken van afbeeldingen, het analyseren van gegevens, het plannen van feestjes, koken en wat al niet meer. Het past zich na verloop van tijd aan je denkwijze en stijl aan en maakt gesprekken makkelijker.

Ik vind de functie voor spraakinteractie het meest verbazingwekkend. Je kunt een natuurlijke dialoog voeren met de tool terwijl je aan het multitasken bent. Het is gemakkelijk te gebruiken en kan verschillende Taken aan. Het heeft echter moeite om complexe vragen te begrijpen en genereert soms verouderde en onnauwkeurige informatie.

ChatGPT beste functies

Genereer AI-beelden voor projecten, diavoorstellingen en campagnes met snelle aanwijzingen

Spreek je aanwijzingen uit in plaats van ze te schrijven voor een brainstormsessie met ChatGPT

Analyseer gegevens, maak staafdiagrammen en spreidingsdiagrammen, voer trendanalyses uit en interpreteer P/L-overzichten

Vereenvoudig codes, debug of schrijf een functie met de functie Code

ChatGPT limieten

ChatGPT geeft soms verkeerde informatie en begrijpt prompts verkeerd

De tool heeft moeite met gespecialiseerde query's. Het kan subtiele details over het hoofd zien en generieke output creëren

ChatGPT prijzen

Gratis

Pluspunten : $20/maand

Pro : $200/maand

Teams : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4. 7/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over ChatGPT?

Ik denk dat het geweldig is om je ideeën voor content te geven, maar het kan geen context bieden. Alleen mensen kunnen dit doen. Ik kan tijd besparen als je echt duidelijk moet zijn over een abonnement, maar nogmaals, als je geen beknopte communicator bent, krijg je precies waar je om vraagt. Goed opgeleide mensen in hun vakgebied kunnen vragen stellen met de taal die nodig is voor dat veld en dan krijg je geweldige ideeën.

📖 Lees meer: Zo bouw je een database met content (met sjablonen)

7. Surfer SEO (het beste voor optimalisatie van content)

via Surfer

Surfer is een gezonde SEO-tool waarmee je ready-to-rank artikelen met auto-optimalisatie kunt maken. Je kunt het platform gebruiken om relevante zoekwoorden in je content in te voegen en een score te krijgen die aangeeft of de content kan ranken.

Ik vind het leuk dat Surfer verschillende functies voor content in één platform biedt. Het stelt me in staat om content te bewerken met realtime feedback over optimalisatie, outlines te genereren, AI-content te vermenselijken en de leesbaarheid van content te verbeteren. Het beste deel? Het heeft een content audit functie waarmee je kunt bijhouden hoe goed je content en domein presteert. Je krijgt dagelijks updates over de sleutelgegevens zodat je onmiddellijk actie kunt ondernemen om te verbeteren.

Beste functies van Surfer SEO

Structureer gedetailleerde outlines voor content met unieke koppen met de ingebouwde outline builder

Monitor de prestaties van content en domeinen met dagelijkse updates over verkeer, rankings, enz. met content audit

Maak je AI content menselijker om langs AI-detectietools te komen met AI content humanizer

Vind contentonderwerpen en subonderwerpen voor een niche om hiaten in je contentstrategie vast te stellen met actuele kaarten

Surfer SEO limieten

Veel gebruikers klagen over de hoge prijzen van Surfer. Zelfs het startersabonnement is prijzig voor zowel content als AI editors

Surfer SEO prijzen

Essentieel : $99/maand

Schaal : $219/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Surfer SEO?

Ik heb gemengde meningen over Surfer. Hoewel het goed is voor SERP-analyse, het opnemen van NLP's in content en het plannen van clusters, heeft het geen nut om te schrijven voor onderwerpen met limiet aan concurrentie. AI humanizer is gewoon tijdverspilling. Het doet de content geen goed. Kortom, het is een goede SEO-tool, maar je kunt er niet op vertrouwen voor alle soorten content.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp AI krijgt u schrijfondersteuning in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chatten, documenten en meer, terwijl u de context van uw hele werkruimte behoudt.

8. Hypotenuse AI (het beste voor het schrijven van SEO-geoptimaliseerde productbeschrijvingen)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI - de eCommerce AI-schrijver - is geweldig voor online merken, marketeers en tekstschrijvers. Het kan product- en categoriebeschrijvingen, afbeeldingen, metatags, Facebook- en Google-advertenties, e-mails en Instagram-bijschriften maken.

Ik vind het leuk hoe de tool binnen enkele seconden geoptimaliseerde productbeschrijvingen en tags in bulk creëert. Het biedt ook HypoChat, een chatbot voor het maken, samenvatten en herschrijven van content voor verschillende platforms. Het beste deel? Hypotenuse is super aanpasbaar. Je kunt de op maat gemaakte merkstem gebruiken om de AI te trainen met jouw merkrichtlijnen en -stijl.

De beste functies van Hypotenuse AI

Productgegevens in bulk opschonen, standaardiseren en verrijken om de vindbaarheid van producten te verbeteren

Zoekprestaties bijhouden en productlijsten optimaliseren voor zoekmachines en marktplaatsen

Product tagging automatiseren met nauwkeurige tags van hoge kwaliteit

Hypotenuse AI limieten

Verschillende gebruikers vinden de abonnementsprijzen te hoog

De tool geeft erg weinig opties bij het maken van blogoverzichten. Als je niet genoeg kennis hebt over het onderwerp, kan het genereren van content moeilijk zijn

Hypotenuse AI prijzen

Basis : $150/maand, jaarlijks gefactureerd

E-commerce Pro : Aangepaste prijzen

E-commerce Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI is de beste tool voor content- en copywriters. Het bespaart ongelooflijk veel tijd door in realtime op onderzoek gebaseerde content van hoge kwaliteit te produceren. Hypochat is echt een innovatieve functie omdat het geweldige hulp biedt bij verschillende aspecten van copywriting. Het schrijven van blogs is het beste in vergelijking met de andere AI-tools die ik heb geprobeerd. Het herhaalt echter af en toe soortgelijke zinnen binnen dezelfde blog. Hoewel de content uniek is, verstoort deze herhaling soms de werkstroom van de blog. Ik hoop dat dit aspect wordt verbeterd in toekomstige updates.

📖 Lees meer: Top AI-tools voor sociale media voor marketeers

9. MarketMuse (Beste voor content planning)

via MarketMuse

MarketMuse kan je content beter abonneren dankzij de mogelijkheden om bestaande content te optimaliseren op basis van relevante zoektermen, analyses van concurrenten en pagina's die bovenaan staan. Je kunt het gebruiken om inzicht te krijgen in zoekopdrachten op trefwoorden, onderwerpclusters en meer.

Ik heb MarketMuse gebruikt om content briefings te genereren en bestaande content opnieuw te gebruiken. Het deed zijn werk goed met een concurrentieanalyse om hiaten in de content te identificeren. Waar ik het meest van hou is de optimalisatiemodule, die me hielp met informatie zoals target aantal woorden, vermelding van het onderwerp dat nodig is om te scoren voor een specifieke query, contentscore en suggesties om een artikel van de concurrent te verslaan.

De beste functies van MarketMuse

Genereer gestructureerde abonnementen voor content en krijg aanbevelingen voor je contentstrategie

Maak briefings voor artikelen, nieuws, vergelijkingen, how-to gidsen, productrecensies, enz.

Voer een diepgaande SEO concurrentieanalyse uit en visualiseer content gaps met heatmaps

MarketMuse limieten

Sommige gebruikers vinden de interface niet intuïtief. Het kost veel tijd om onderwerpen te onderzoeken en artikelen te optimaliseren

MarketMuse prijzen

Gratis

Optimize : $99/maand

Onderzoek : $249/maand

Strategy: 499 dollar/maand

Beoordelingen en recensies van MarketMuse

G2: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over MarketMuse?

Ik vind het geweldig dat ik direct inzicht krijg in zoekwoordonderzoek, persoonlijke moeilijkheidsgraad, onderwerpclusters en nog veel meer. Het is een geweldig hulpmiddel om onze bestaande SEO-strategie voor content uit te breiden. Het was vrij eenvoudig om op te pikken en de inwerkperiode was geweldig. Het implementeren van MM heeft onze SEO echt veranderd. Er zijn niet veel statistieken voor rapportage/inzicht, maar ze zeiden dat dat op de radar staat.

10. ContentBot (het beste voor het genereren van content met een lang formulier)

via ContentBot

Als je content in lange formaten wilt schalen, kan ContentBot waardevol zijn voor je contentmarketingstrategie. Je kunt de tool gebruiken om snel inzichtelijke, gehumaniseerde artikelen te genereren.

Ik vind het prettig dat de tool al mijn vragen goed beantwoordt en ze zelfs in paragrafen uitlegt. De 'Discover' functie is een andere opvallende functie die helpt bij het identificeren van relevante zoekwoorden en onderwerpen die je misschien over het hoofd hebt gezien. ContentBot heeft ook een extensie voor Chrome om onderweg content te produceren. Bovendien ondersteunt het meer dan 110 talen, wat handig kan zijn als je een wereldwijd publiek hebt.

ContentBot beste functies

Maak zoekmachinevriendelijke blogs met slimme koppelingen en AI-afbeeldingsgeneratie

Gebruik kant-en-klare workflows voor het aanmaken van content of maak je eigen workflow met een visuele AI-flow builder

Maak de AI content mensvriendelijker met de functie Humanizer

Zet CSV-bestanden om in blogberichten, productbeschrijvingen en marketingcontent met de AI-agent van ContentBot

ContentBot limieten

Het kost wat tijd om aan de tool te wennen vanwege de complexiteit van de functies

De door AI gegenereerde content kan soms slecht leesbaar zijn

Prijzen van ContentBot

Prepaid : $0,5 per 1000 woorden

Starter : $9/maand

Premium : $29/maand

Premium+: $49/maand

Beoordelingen en recensies van ContentBot

G2: 4. 7/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ContentBot?

Ik vind ContentBot. ai een geautomatiseerd platform voor het aanmaken van content waarmee je snel en efficiënt content van hoge kwaliteit kunt produceren. Met een verscheidenheid aan functies en aanpassingsopties is het perfect om drukbezette makers van content te helpen hun tijd te maximaliseren en bronnen vrij te maken voor creatievere projecten. De automatisering kan echter beperkt zijn. Het kan soms even duren om de juiste content te vinden en het kan moeilijk zijn om de content aan te passen aan specifieke behoeften. Bovendien is sommige content niet altijd up-to-date of nauwkeurig.

📖 Lees meer: Evergreen voorbeelden van content die langdurig verkeer stimuleert

11. Peppertype AI (het beste voor het genereren van marketing content)

via Peppertype

Van de AI-tools voor het aanmaken van content is Peppertype gespecialiseerd in het opschalen van de productie van content. Je kunt het gebruiken om een hoog volume aan boeiende content te genereren voor marketingcampagnes en sociale mediaplatforms.

Ik heb Peppertype gebruikt om verschillende soorten content te genereren, waaronder advertentieteksten, blogberichten, bijschriften voor sociale media en e-mails. En elke keer produceerde het originele content, met behoud van de merkstem en hoge leesbaarheid. Bovendien heeft het een ingebouwde plagiaatcontrole waarmee je direct kunt controleren of de content origineel is.

De beste functies van Peppertype AI

Gebruik ingebouwde SEO-tools om gegenereerde content te optimaliseren en de positie in zoekmachines te verbeteren

Ontvang AI-gestuurde, realtime suggesties voor content en creatieve ideeën met minimale input van de gebruiker

Werk in realtime samen met leden van je team aan blogs, social-mediamarketingposts en evalueer content tegelijkertijd

Peppertype AI limieten

Volgens enkele gebruikers is de huidige interface niet zo gebruiksvriendelijk als de vorige

De gegenereerde content kan een gebrek aan variatie hebben en je krijgt mogelijk repetitieve resultaten

Peppertype AI prijzen

Aangepaste prijzen

Peppertype AI beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Peppertype AI?

*Het beste aan Pepper Content is dat ze een voltooide tool hebben gemaakt die me helpt met alle onderdelen van het aanmaken van content, inclusief bloggen, bijschriften voor sociale media, Google-advertentie-exemplaren en nog veel meer. De AI-generator is verbazingwekkend. Ik vind het een goed product. Ik was echter niet zo onder de indruk van de SEO-mogelijkheden van Pepper content. Toen ik de SEO-tool gebruikte, toonde het me zoekwoorden waarop ik al goed scoorde, terwijl ik hoopte dat het me zou laten zien op welke zoekwoorden ik zou moeten targetten!

📖 Lees meer: Wat is marketingcampagnebeheer (met voorbeelden en sjablonen)

12. Descript (het beste voor bewerking van video's en podcasts)

via Descript

Ben je weken bezig met het schrijven van video scripts en het bewerken van je podcasts? Descript kan je tijdsbesparing zijn.

Deze tool voor bewerking van audio en video verandert het spel met zijn op tekst gebaseerde aanpak: je past dingen aan in het transcript, net als in een Word-document, en het wordt direct aangepast in de bijbehorende audio of video.

Descript onderscheidt zich door audio-naar-tekst transcripties en de mogelijkheid om opvulwoorden te verwijderen. Bovendien krijg je de Underlord AI als hulpje die perfect werkt om de audio- en beeldkwaliteit te verbeteren, videoscripts te genereren, herhalingen en achtergronden te verwijderen, clips te genereren, enzovoort.

Beschrijf de beste functies

Genereer audios met je eigen stemkloon of AI-stem door gewoon aanwijzingen te geven

Neem op afstand hoogwaardige, multi-track audio- en videosessies op met meerdere deelnemers met behulp van Descript Rooms

Zet lange video's en podcasts om in clips voor je posts op sociale media

Neem schermen op en krijg direct transcripties van je opnames

Limieten beschrijven

De toepassing kan bevriezen als je te snel scrolt

Soms brengt Descript woorden verkeerd in kaart in de video's

Prijzen beschrijven

Gratis

Hobbyist : $19/maand per persoon

Creator : $35/maand per persoon

Business : $50/maand per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (170+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Descript?

Over het algemeen ben ik tevreden over het gebruik van Descript. Ik ben onder de indruk van de spraak-naar-tekst en bewerkingsmogelijkheden. Hiermee kan ik professionele software demovideo's maken. Het verwerken van video neemt echter veel tijd in beslag. Het vereist veel rekenkracht en maakt de tijdsbesparing van het opnemen een beetje ongedaan. De U.I. kost wat tijd om uit te vinden wanneer je nieuw bent in Descript.

🧠 Wist je dat? De markt voor video bewerkingssoftware zal naar verwachting groeien tot $5,13 miljard in 2032, met een CAGR van 5,8%.

13. Writesonic (het beste voor het overwinnen van een blok schrijvers en het genereren van SEO-vriendelijke content)

via Writesonic

Writesonic is geweldig voor het maken van verschillende soorten content: posts op sociale media, bijschriften, advertentieteksten, e-mails en blogs. Je kunt de content optimaliseren met trefwoorden en zelfs interne koppelingen automatiseren. Het is gemakkelijk te gebruiken en vereist minimale inspanning om content van hoge kwaliteit te genereren.

Wat ik het leukst vond aan Writesonic is dat het creatieve ideeën genereert en verbeteringen voorstelt om mijn kopieën te verfijnen. Dus als je op zoek bent naar een creativiteitsbooster die SEO combineert, kan Writesonic nuttig zijn.

De beste functies van Writesonic

Automatiseer interne koppelingen en optimaliseer artikelen voor SEO

Gebruik een groot bereik aan sjablonen voor het schrijven van content om verschillende soorten content te maken, van technische blogs tot bijschriften voor sociale media

Genereer automatisch afbeeldingen voor je blogs

Writesonic limieten

Er kunnen feitelijke fouten in staan. Je moet de artikelen dus proeflezen en bewerken voordat je ze publiceert

Writesonic prijzen

Gratis : 25 eenmalige kredieten

Individueel : $20/maand voor 100 kredieten

Standaard : $99/maand voor 1000 kredieten

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. /5 (2.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Writesonic?

Over het algemeen is het goed, maar soms frustrerend als de software hapert en je dezelfde content opnieuw moet genereren en je tegoed aan kredieten verbruikt. Het is een geweldig product met veel goede SEO-elementen. De prijzen en abonnementen zijn echter onhandig met een maandelijks op kredieten gebaseerd systeem op basis van hoe je het gebruikt zonder doorrolregeling voor ongebruikte kredieten, dus je moet je werk plannen op basis van hun abonnementen in plaats van op basis van je zakelijke behoeften.

Probeer ClickUp voor het aanmaken van content

Als het gaat om het kiezen van de beste kunstmatige intelligentie voor het automatiseren van je inspanningen voor het aanmaken van content, is de sleutel tot het maken van de verstandigste beslissing het identificeren van waar je de meeste hulp nodig hebt.

Als je sneller productbeschrijvingen wilt schrijven, overweeg dan Hypotenuse AI. Als je het aanmaken van video content wilt automatiseren, kan Descript je beste gok zijn. En als je een tool wilt die content genereert in meerdere talen, workflows stroomlijnt en projectmanagement vereenvoudigt, dan is ClickUp de tool die je zoekt.

ClickUp brengt het aanmaken en beheren van content onder één dak. Dit betekent dat je niet hoeft te jongleren met 5-6 tools om je werk Klaar te krijgen. ClickUp kan content van hoge kwaliteit genereren, het contentproces stroomlijnen, het aanmaken van content bijhouden en wat al niet meer.

