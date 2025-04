Beste HR-kalendersoftware voor efficiënt personeelsbeheer in 2025

Verrassend genoeg gebruikt 38% van de Amerikaanse werknemers nog steeds ponskaarten, papieren kaarten of verouderde tijdkaarten in plaats van een moderne planningstool. Deze handmatige methoden leiden tot gemiste diensten, verkeerde loonberekeningen en inconsistente aanwezigheidsregistratie, wat schadelijk is voor de productiviteit en arbeidskosten.

Met een app voor personeelsplanning kun je verschuivingstoewijzingen automatiseren, verlofaanvragen bijhouden en realtime notificaties over afwezigheid van werknemers ontvangen.

Deze gids onderzoekt de 10 beste apps voor het plannen van werknemers om het plannen te stroomlijnen, verlof bij te houden en het personeelsbeheer te verbeteren.

Hier is een lijst met software voor het plannen van werknemers die krachtige functies voor automatisch plannen en workflowbeheer biedt om werknemersschema's te helpen beheren: ClickUp : Het beste voor aanpasbare HR-werkstromen en sjablonen voor roosters

Workday: De beste voor automatisering van personeelsplanning

Sage HR: De beste voor het stroomlijnen van verlofaanvragen en goedkeuringen

Homebase: Het beste voor het stroomlijnen van processen voor tijdsregistratie

Rippling: Het beste voor integratie van personeelsplanning met compliance

BambooHR: De beste voor het optimaliseren van HR-processen en personeelsbeheer

Factorial HR: Het beste voor het beheren van diensten op meerdere locaties

Connecteam: Het beste voor het beheer van verlofaanvragen en shift-swaps

Deputy: Het beste voor het faciliteren van naadloze shift swaps en het optimaliseren van arbeidskosten

Gusto: De beste voor het efficiënt stroomlijnen van salaris- en belastingprocessen

Waar moet je op letten bij HR-kalendersoftware?

Bij het kiezen van de beste app voor het plannen van werknemers gaat het niet alleen om de basisplanning, maar ook om het optimaliseren van de efficiëntie, het verminderen van fouten en het tevreden houden van je werknemers.

Aan welke functies voor personeelsbeheer moet je prioriteit geven? Laten we hieronder eens kijken:

Simplified shift scheduling: Kies een auto-scheduling tool met een intuïtieve drag-and-drop interface om werknemers te helpen claimen open verschuivingen, aan te passen schema's, en beheren van wijzigingen naadloos

Geautomatiseerd beheer van verlofdagen: Gebruik software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen af te handelen met een goedkeuringssysteem dat zorgt voor een goede dekking van de ploegendienst

Geoptimaliseerde personeelsplanning: Selecteer een app voor personeelsplanning met voorspellende planning om historische gegevens te analyseren en een abonnement te nemen op piekuren en personeelsbehoeften

Verbeterde teamcommunicatie: Stuur automatische notificaties, pushmeldingen en herinneringen voor verschuivingen om werknemers op de hoogte te houden van komende verschuivingen met de juiste planningstool

Verbeterde aanwezigheidsregistratie: Bewaak de aanwezigheid van werknemers in realtime, volg laatkomers en genereer rapporten voor de nauwkeurigheid van de salarisadministratie met een app voor het plannen van werknemers

Easy verschuiving swaps en open verschuivingen: Laat medewerkers wisselen verschuivingen, drop verschuivingen, of claim open verschuivingen op basis van hun eigen beschikbaarheid voor een betere flexibiliteit met behulp van een werknemer management tool

Aanpasbare sjablonen maken het werk sneller en gemakkelijker.

De 10 beste HR-kalendersoftware om te verkennen

Hier zijn de 10 tools voor het plannen van werknemers die activiteiten stroomlijnen, administratieve hoofdpijn verminderen en werknemersschema's maken die werken voor zowel uw bedrijf als uw team:

1. ClickUp (de beste voor aanpasbare HR-werkstromen en sjablonen voor roosters)

Vereenvoudig het aannemen, inwerken en beheren van kandidaten met de HR-tool ClickUp

ClickUp is een uitstekend HR-agendahulpmiddel dat de manier waarop HR-teams hun planningsbehoeften afhandelen volledig kan veranderen. Het platform heeft een aantal geweldige functies ingebouwd die perfect zijn voor HR-professionals die jongleren met meerdere verantwoordelijkheden.

Moe van verspreide cv's en gemiste follow-ups? Met de HR-tool ClickUp kunt u kandidaten, sollicitaties en contacten op één plaats bijhouden. U kunt een ClickUp Kanban-bord maken om kandidaten bij te houden van "Gesolliciteerd" tot "Geïnterviewd" tot "Aangeworven. "

Maak met ClickUp traceerbare onboarding checklists, trainingsmodules en gedeelde documenten om werknemers snel op weg te helpen.

HR-teams kunnen alles wat van belang is visualiseren - van interviewplanningen en tijdlijnen voor het inwerken van werknemers tot gebeurtenissen binnen het bedrijf en verlofaanvragen van werknemers - alles op één plek met de ClickUp kalenderweergave. Ze kunnen verschillende soorten gebeurtenissen een kleurcode geven, weergaven filteren op afdeling of soort gebeurtenis en zelfs slepen en neerzetten om een nieuwe planning te maken als de abonnementen veranderen.

ClickUp's kalender is een AI-planningstool die ontworpen is om uw werklast op een intelligente manier te beheren. Stelt u zich eens voor dat u een assistent heeft die uw achterstand analyseert, taken prioriteert en ze vervolgens automatisch blokkeert voor optimale efficiëntie. ClickUp AI doet precies dat. Het bepaalt op intelligente wijze de beste tijden om uw belangrijkste werk aan te pakken en zorgt ervoor dat uw prioriteiten worden vervuld.

Het platform wordt geleverd met kant-en-klare sjablonen die veel tijd besparen. Gebruik het sjabloon ClickUp Calendar Planner om gebeurtenissen, activiteiten en taken te beheren en bij te houden.

Het ClickUp sjabloon voor 30-60-90 dagen vereenvoudigt de overgang en het inwerken van uw werknemers. Het helpt u bij het stellen van doelen, het documenteren van aantekeningen over de voortgang en het identificeren van gedrag, vaardigheden en competenties

De ClickUp Employee Schedule sjabloon bouwt efficiënt werknemer schema's, prioriteert taken en tracks verlofaanvragen

Wat vooral handig is, is hoe ClickUp de planning verbindt met andere HR-functies. Moet u bijhouden hoe lang oriëntatiesessies duren? Met de ingebouwde tijdsregistratie zit je goed. Wilt u automatisch teamleiders verwittigen wanneer iemand vakantie aanvraagt? ClickUp Automatisering kan dat voor u regelen.

Teams vinden het geweldig hoe ze direct opmerkingen kunnen toevoegen aan gebeurtenissen in de kalender, taken kunnen toewijzen aan specifieke mensen en collega's kunnen vermelden om iedereen op de hoogte te houden. Dit betekent veel minder heen en weer gemail over wijzigingen in de planning of details van gebeurtenissen.

Voor HR-afdelingen die voortdurend bezig zijn met het coördineren van teams en het beheren van concurrerende prioriteiten, is het een enorme tijdsbesparing om al hun planningstools op dezelfde plek te hebben als hun andere HR-workflows. Het is eigenlijk net alsof je een supersterke HR-kalender hebt die praat met al je andere HR-systemen.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel het snelle en efficiënte uitwisselingen biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatten threads in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Krijg direct antwoord op uw vragen over werk met ClickUp Brain

Wat als u direct een assistent had om al uw HR-vragen over Taken, Documenten en Team leden te beantwoorden? Dat is ClickUp Brain voor u!

Wilt u weten wanneer een werknemer voor het laatst is beoordeeld? Vraag het ClickUp Brain en de informatie wordt direct opgehaald - zoeken is niet nodig.

ClickUp beste functies

Visualiseer werkstromen met Kanban-borden en bijhoud eenvoudig de voortgang van kandidaten in de verschillende fasen van hun aanstelling

Plan sollicitatiegesprekken en inwerken met ClickUp kalender, voor een soepele coördinatie en tijdige follow-ups

Communiceer naadloos met kandidaten en leden van het team met ClickUp Chat, waarbij alle gesprekken in context worden gehouden

Gebruik ClickUp Brain om onmiddellijk antwoorden te krijgen, aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en snel functiebeschrijvingen te genereren, waardoor u kostbare tijd bespaart

Stel herinneringen in voor belangrijke HR deadlines, zoals functioneringsgesprekken of contractverlengingen, met ClickUp Reminders

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functieset vereist een leercurve

De mobiele app mist mogelijk enkele geavanceerde functies die toegankelijk zijn op de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dayana Mileva, Account Director van Pontica Solutions, heeft het volgende te zeggen over ClickUp:

Met ClickUp zijn we de concurrentie een stap voor gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze clients de prestaties, bezetting en projecten in realtime kunnen bekijken en controleren. Hierdoor voelen clients zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich in verschillende landen en soms zelfs op verschillende continenten bevinden.

AI HR-tools gaan verder dan besparingen op tijd en arbeidskosten.

2. Workday (de beste voor automatisering van personeelsplanning)

via Workday

Workday biedt een app voor personeelsplanning die is ontworpen om het personeelsbeheer te optimaliseren. Het omvat ook uitgebreide HCM-softwareoplossingen (Human Capital Management), stroomlijnt HR-processen en past zich aan de unieke behoeften van uw bedrijf aan.

Met deze planningssoftware kun je eenvoudig roosters voor werknemers maken, verlofaanvragen beheren en de aanwezigheid van werknemers controleren.

Met de functie voor geautomatiseerde planning kun je terugkerende diensten genereren op basis van de beschikbaarheid van werknemers, waardoor je minder fouten maakt en efficiënter kunt plannen.

Workday beste functies

Gebruik AI om geoptimaliseerde dienstroosters te maken die zijn afgestemd op de eisen van het bedrijf en de beschikbaarheidsvoorkeuren van werknemers

Beheer alle planningsactiviteiten vanaf één platform en vereenvoudig het planningsproces

Stel je team in staat om zelfstandig hun schema's te beheren, diensten te ruilen en verlofaanvragen in te dienen

Workday limieten

Sommigen zeggen dat de gebruikerservaring (UX) van Workday slecht is, met een onhandige zichtbaarheid

Er hangt een premium prijskaartje aan en de installatie vereist training voor je HR team

Workday prijzen

Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2: 4. 1/5 (1570+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1570+ beoordelingen)

Wat zeggen real-time gebruikers over Workday?

Ik gebruik Workday dagelijks en vind veel van de functies geweldig. Ik ben bijvoorbeeld erg blij met het onderdeel Tijdbeheer, omdat het heel gemakkelijk is om mijn werktijd/vrije dagen en vakanties te markeren, wat zichtbaarheid geeft aan mijn manager.

Ik gebruik Workday dagelijks en vind veel van de functies geweldig. Ik ben bijvoorbeeld erg blij met het onderdeel Tijdsbeheer, omdat het heel gemakkelijk is om mijn werktijd, verlof en vakanties te markeren, wat zichtbaarheid geeft aan mijn manager.

Wist je dat? De ' kerkhofdienst ' is niet alleen een griezelige naam! Het verwijst naar nachtdiensten en sommigen geloven dat het is ontstaan uit de historische gewoonte om iemand 's nachts op kerkhoven te laten waken! 🌙



3. Sage HR (de beste voor het stroomlijnen van verlofaanvragen en goedkeuringen)

via Sage HR

Sage HR is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een intuïtieve app voor personeelsplanning om je personeelsbeheer te stroomlijnen.

Deze tool is ontworpen voor bedrijven van elke grootte en biedt functies zoals het bijhouden van aanwezigheid, prestatiebewaking en het bijhouden van onkosten. Met de drag-and-drop interface kun je roosters maken, terugkerende diensten beheren en verlofaanvragen afhandelen.

Als een werknemer diensten moet ruilen, vereenvoudigt de functie voor het ruilen van diensten van Sage HR het proces, zodat het roosterbeheer naadloos verloopt en de werknemer tevredener is.

Sage HR beste functies

Eenvoudig toevoegen, bewerken, verplaatsen en kopiëren van verschuivingen met behulp van een intuïtieve interface voor het plannen van schema's

Houd je team op de hoogte met automatische notificaties over aankomende verschuivingen en roosterwijzigingen

Beheer verlofaanvragen, goedkeuringen en saldi efficiënt binnen het systeem

Sage HR limieten

Prestatie bijhouden, dienstroosters en werving zijn alleen beschikbaar als betaalde add-on

In Sage HR Essentials hebt u slechts drie verlofbeleidsregels

Sage HR prijzen

Core HR + Verlofbeheer: £5. 28 per werknemer/maand (en optionele add-on's)

Sage HR beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (360+ beoordelingen)

Pro Tip: Voel je je overweldigd door de toewijzing van resources? Leer strategieën voor capaciteitsplanning om uw resources te maximaliseren en begin met een solide layout! Ontdek projectbehoeften : Schets de reikwijdte, prioriteiten en afhankelijkheid met behulp van : Schets de reikwijdte, prioriteiten en afhankelijkheid met behulp van ClickUp Docs of ClickUp Whiteboards

Werklast schatten : Gebruik historische gegevens en teaminzichten om de behoefte aan resources te berekenen ⏳

Controleer de capaciteit van teams : ClickUp's : ClickUp's Werklastweergave helpt taken in balans te brengen en burn-out te voorkomen 📊

Identificeer hiaten : Als je team capaciteit tekort komt, overweeg dan om aannemers of freelancers in te huren 🙋‍♂️

Bewaak continu: Volg voortgang in realtime met het : Volg voortgang in realtime met het ClickUp Dashboard Blijf de resourceplanning voor en optimaliseer de efficiëntie moeiteloos!

4. Homebase (de beste voor het stroomlijnen van processen voor tijdsregistratie)

via Homebase

Met Homebase maakt en deelt u moeiteloos werknemersroosters, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Het platform biedt een functie voor de prikklok die van elk apparaat een planningshulpmiddel maakt voor het bijhouden van uren, pauzes en overuren, zodat er geen papieren tijdsregistratie meer nodig is.

Met Homebase kun je sjablonen maken voor de wekelijkse planning van je bedrijf, verlofaanvragen naadloos afhandelen en updates direct communiceren via het ingebouwde berichtensysteem. Dit stroomlijnt het planningsproces voor HR-professionals en verbetert de coördinatie van teams.

Homebase beste functies

Snel roosters maken en verspreiden, waardoor de administratieve tijd afneemt

Bewaak de werktijden en pauzes van werknemers om naleving en nauwkeurige salarisadministratie te garanderen

Integreer probleemloos met salarissystemen en synchroniseer gewerkte uren met de salarisadministratie om betalingen te stroomlijnen

Homebase limieten

Sommige gebruikers vinden de planningsregels moeilijk te navigeren

Homebase's tools voor tijdsregistratie missen geo-fencing en GPS-gebaseerde tijdklokken voor werknemers

Homebase prijzen

Free Forever

Essentials : $24. 95/maand per locatie

Pluspunten : $59. 95/maand per locatie

Alles-in-één: $99. 95/maand per locatie

Homebase beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (1080+ beoordelingen)

Wat real-time gebruikers zeggen over Homebase?

We houden echt van dit platform en gebruik de gratis versie ... DAGELIJKS! Het is een geweldige manier om onze planning (voor onze winkel) te beheren. Het is gemakkelijk te gebruiken voor het bouwen van schema's, maar ook het beheren van beschikbaarheid. Ons team kan ook wisselen verschuivingen of verzoek dekking vrij gemakkelijk.

We houden echt van dit platform en gebruik de gratis versie ... DAGELIJKS! Het is een geweldige manier om onze planning (voor onze winkel) te beheren. Het is gemakkelijk te gebruiken voor het bouwen van schema's, maar ook het beheren van beschikbaarheid. Ons team kan ook wisselen verschuivingen of verzoek dekking vrij gemakkelijk.



5. Rippling (Beste voor integratie van personeelsplanning met naleving)

via Rippling

Probeer Rippling voor naadloze mogelijkheden voor personeelsplanning, naleving en loonlijstintegratie. Het is een van de beste apps voor personeelsplanning die het aanmaken en beheren van roosters voor werknemers automatiseert en ervoor zorgt dat de lokale arbeidswetgeving wordt nageleefd.

Managers kunnen verschuivingen toewijzen en deze in realtime aanpassen aan operationele behoeften, terwijl werknemers hun roosters kunnen weergeven, beschikbaarheid kunnen opgeven en wijzigingen kunnen aanvragen.

Als een werknemer verlof aanvraagt, stroomlijnt Rippling het goedkeuringsproces en wordt het rooster automatisch bijgewerkt.

Rippling beste functies

Eenvoudig verschuivingen toewijzen en schema's in realtime aanpassen aan veranderende operationele behoeften

Geef je team toegang tot hun schema's, geef beschikbaarheid aan en vraag wijzigingen naadloos aan

Stroomlijn de salarisadministratie door het integreren van planningsgegevens en zorg zo voor een nauwkeurige en tijdige compensatie

Beperkingen

Rippling's software voor het bijhouden van tijd en aanwezigheid van werknemers mist functies voor productiviteit en prestatiebeheer van werknemers

Sommige gebruikers rapporteren lange wachttijden om problemen op te lossen en het kan moeilijk zijn om een live vertegenwoordiger te bereiken

Rippling prijzen

Aangepaste prijzen

Rippelende beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (6600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (3500+ beoordelingen)

📜 Leuk weetje: Plannen bestond al voor spreadsheets! Geloof het of niet, voordat computers, bedrijven gebruikt fysieke borden, grootboeken, en zelfs papieren slips aan werknemer verschuivingen te beheren! Over toewijding gesproken! 😅

6. Bamboo HR (de beste voor het optimaliseren van HR-processen en personeelsbeheer)

via Bamboo HR

Bamboo HR biedt een uitgebreide suite met tools die zijn ontworpen om je personeelsplanningsprocessen te stroomlijnen. Hoewel BambooHR uitblinkt op gebieden als tijdsregistratie en personeelsbeheer, is het belangrijk om te doen alsof BambooHR geen ingebouwde functies voor personeelsplanning biedt.

Door Bamboo HR te integreren met een planningstool van derden kun je de gegevens van je werknemers synchroniseren, zodat je roosters altijd actueel en nauwkeurig zijn.

Met deze integratie kunt u verlofaanvragen efficiënt afhandelen en de aanwezigheid van werknemers nauwkeurig bijhouden, wat bijdraagt aan een beter personeelsbeheer.

Bamboo HR beste functies

Stel werknemers in staat om in en uit te klokken via mobiele apparaten, Voltooid met tijdsregistratie op locatie voor een nauwkeurige tijdsregistratie

Stel doelen, voer evaluaties uit en geef voortdurend feedback om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren

Beheer HR Taken onderweg met een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie

Bamboo HR limieten

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de functie voor elektronische handtekeningen, het omgaan met verschuivingsverschillen en gecertificeerde salarisadministratie

Gebruikers hebben hun frustratie geuit over de prijsstijgingen en het gebrek aan flexibiliteit voor langetermijnklanten

Bamboo HR prijzen

Aangepaste prijzen

Bamboo HR beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (2400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (3000+ beoordelingen)

Blijf georganiseerd en verhoog de productiviteit met apps voor gedeelde teamagenda's om de planning en samenwerking te stroomlijnen!

Wat zeggen real-time gebruikers over Bamboo HR?

Ik gebruik Bamboo HR met veel plezier als ons HRIS. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en te implementeren. Het is robuust genoeg om kleine en middelgrote bedrijven te helpen en veel van de uitdagingen op te lossen waarmee deze bedrijven in het MKB te maken hebben. Het feit dat je alle opslagplaatsen van je werknemers op één plek kunt bewaren, is superhandig voor het bijhouden van huidige en toekomstige gegevens.

7. Factorial HR (de beste voor het beheren van verschuivingen op meerdere locaties)

via Factorial HR

Met de intuïtieve interface van Factorial HR kunt u efficiënt personeelsroosters beheren, aanwezigheid bijhouden en verlofaanvragen afhandelen.

Met de functie voor het beheren van verschuivingen kun je verschuivingen op afstand toewijzen, roosterconflicten automatisch detecteren en wekelijkse sjablonen voor verschuivingen repliceren, zodat alles soepel verloopt.

Als je verschuivingen op meerdere locaties moet coördineren, kun je met deze app voor personeelsplanning rotaties weergeven, opgesplitst naar rollen en locaties, zodat je je personeelsbestand effectiever kunt beheren.

Factorial HR beste functies

Wijs verschuivingen op afstand toe aan individuen, teams, kantoren of locaties en zorg zo voor flexibiliteit en efficiëntie

Voorkom overlappingen en zorg voor voldoende dekking door het identificeren van planningsconflicten in real-time

Beheer verschuivingen in combinatie met afwezigheden van werknemers, vakanties, geplande vrije tijd, salarisadministratie en meer

Factoriële HR-beperkingen

De software voor ploegendienstbeheer richt zich op Spaanstalige markten, wat een barrière kan vormen voor niet-Spaanstalige gebruikers

Factorial heeft geen ingebouwd salarisbeheer, dus gebruikers moeten mogelijk integreren met externe systemen

HR prijzen

Aangepaste prijzen

Factoriële HR beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (270+ beoordelingen)

Bezorgd over toekomstige aanwervingstekorten? Blijf de behoefte aan talent voor door te leren hoe personeelsvoorspellingen helpen bij het abonnement op toekomstig talent en bij het nemen van gegevensgestuurde beslissingen over personeel!

8. Connecteam (de beste voor het beheer van verlofaanvragen en shift-swaps)

via Connecteam

Een app voor personeelsplanning zoals Connecteam kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop u uw personeel beheert.

Connecteam is ontworpen om activiteiten te stroomlijnen en biedt functies die het maken en beheren van werknemersschema's vereenvoudigen. De intuïtieve drag-and-drop interface maakt het gemakkelijk om verschuivingen toe te wijzen, verlofaanvragen te behandelen en de beschikbaarheid van medewerkers te regelen.

Als een werknemer verlof aanvraagt, kun je het rooster snel aanpassen en andere leden van het team op de hoogte stellen, zodat ze aanspraak kunnen maken op open diensten.

Deze efficiëntie verlaagt de arbeidskosten en verhoogt de tevredenheid van werknemers door te zorgen voor duidelijke communicatie en evenwichtige werklasten.

Connecteam beste functies

Snel verlofaanvragen van werknemers goedkeuren of weigeren om een optimale personeelsbezetting te behouden

Gebruik chatten en updates in de app om iedereen op de hoogte en verbonden te houden

Bijhouden van in- en uitklokken voor punctualiteit en verantwoording

Connecteam limieten

Sommige gebruikers ondervinden problemen met de ingebouwde camerafunctie in Formulieren

Functies zoals GPS bijhouden en automatisering van processen zijn alleen beschikbaar in het geavanceerde abonnement

Connecteam prijzen

Free Forever

Basis : $35/maand voor eerste 30 gebruikers

Geavanceerd : $59/maand voor eerste 30 gebruikers

Expert : $ 119/maand voor eerste 30 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4. 6/5 (2170+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (990+ beoordelingen)

Wat zeggen real-time gebruikers over Connecteam?

Mijn team gebruikt Connecteam om verschuivingen te beheren voor een escape room, wat resulteert in variabele schema's, afhankelijk van boekingen van klanten. Connecteam maakt het gemakkelijk voor te bereiden verschuivingen van tevoren en alleen vrijgeven van de verschuivingen die nodig zijn, waardoor het veel gemakkelijker voor het team dat verantwoordelijk is voor het posten van beschikbare verschuivingen.

Pro Tip: Wil je het moreel van je team opkrikken? Hier zijn 10 moreelverhogende activiteiten voor werknemers die je nu meteen kunt proberen: Maak een verwelkomend inwerkprogramma 🧑‍🤝‍🧑

Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 📚

Betrek werknemers in tweeweg feedbacksessies 🗣️

Vier samen speciale data 🎉

Plan outdoor gebeurtenissen voor teamactiviteiten 🏞️

Talentenshows voor werknemers organiseren 🎤

Organiseer knutselworkshops 🎨

Deel ideeën in minitalks in TED-stijl 🧠

Ga lunchen en leer iets nieuws 🍽️

Blijf fit met gezondheids- en wellnessactiviteiten 🤸‍♂️

Het implementeren van deze activiteiten kan de tevredenheid en productiviteit van werknemers verbeteren! 🚀

9. Deputy (de beste voor het faciliteren van naadloze shift-swaps en het optimaliseren van arbeidskosten)

via Deputy

Met Deputy kun je moeiteloos personeelsroosters maken, rekening houdend met de beschikbaarheidsvoorkeuren van het personeel en de arbeidswetgeving. De auto-scheduling functie genereert optimale roosters, waardoor de handmatige planning minder tijd kost. Werknemers kunnen ook van dienst wisselen via de app, wat de flexibiliteit en autonomie bevordert.

Met de functie tijdklok kunnen medewerkers in- en uitklokken via mobiele apparaten, zodat de aanwezigheidsgegevens nauwkeurig worden bijgehouden. Integratie met salarissystemen stroomlijnt de salarisverwerking en minimaliseert het aantal fouten.

Deputy beste functies

Ontwerp eenvoudig roosters voor werknemers, rekening houdend met beschikbaarheid en compliance-eisen

Maak gebruik van auto-scheduling om optimale verschuivingen te genereren, tijd te besparen en fouten te verminderen

Laat werknemers naadloos diensten uitwisselen via de app, waardoor de flexibiliteit toeneemt

Beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de app buggy en traag is en vastloopt bij het starten van een dienst

Het is niet ideaal om begin- en eindtijden voor verlof handmatig in te voeren in plaats van alleen de totale uren voor de dag in te voeren

Deputy pricing

Gratis

Premium : $6/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschouwingen en beoordelingen

G2: 4. 6/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (700+ beoordelingen)

Druk bezig met PTO-aanvragen en verlofchaos op het laatste moment? Krijg de controle terug door te leren hoe u het verlofbeheersysteem van uw team kunt optimaliseren en de planning soepel kunt laten verlopen!

10. Gusto (het beste voor het efficiënt stroomlijnen van salaris- en belastingprocessen)

via Gusto

Gusto is een uitgebreid platform voor HR-professionals, ontworpen om salarisverwerking, voordelenadministratie en personeelsbeheer te vereenvoudigen.

Met deze software kun je de uren van werknemers bijhouden en loonberekeningen automatiseren, zodat je op tijd en accuraat kunt betalen terwijl je naadloos belastingaangiften kunt doen.

Deze app voor het plannen van werknemers biedt zelfbedieningsportalen voor werknemers, zodat je team toegang heeft tot loonstrookjes, verlof kan aanvragen en persoonlijke informatie zelfstandig kan beheren. Gusto integreert ook met verschillende boekhoudsoftware, waardoor gesynchroniseerde financiële gegevens mogelijk worden en handmatige invoer wordt verminderd.

Gusto beste functies

Moeiteloos federale, staats- en lokale belastingen verzenden

Geef je team toegang tot hun persoonlijke en salarisinformatie en beheer deze

Synchroniseer salarisgegevens met platforms zoals QuickBooks en Xero voor een gestroomlijnde boekhouding

Gusto limieten

Het heeft minder kant-en-klare rapportages dan sommige andere oplossingen en mist efficiënte mogelijkheden voor uitgavenbeheer

De geldrekening van Gusto heeft een dagelijkse bestedingslimiet voor kaarten van $2.000 en een limiet voor geldopnames bij geldautomaten van $510 per dag

Gusto prijzen

Eenvoudig : $40/mo plus $6/mo per persoon

Pluspunten : $60/mo plus $9/mo per persoon

Premium: $ 135/mo plus $ 16. 50/mo per persoon

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (790+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat zeggen real-time gebruikers over Crunchbase?

Mijn bedrijf gebruikt Gusto om uren bij te houden en bepaalde documenten bij te houden (belastingen, onboarding, formulieren van Jotform die ondertekend kunnen worden, enz.) De grootste troef is de integratie van tijdregistratie en salarisadministratie.

Naast de verschillende software voor het plannen van werknemers hierboven vermeld, zijn er nog een paar die de moeite waard zijn om aan te stippen: Humanity: De beste functies voor personeelsplanning en prikklok

When I Work: Het beste voor shiftplanning en werknemerscommunicatie

7shifts: Het beste voor restaurant personeelsplanning en tip management

ScheduleAnywhere: Beste voor robuuste functie voor planning en aangepast



Optimaliseer HR Werkstromen met de Top HR Kalender App - ClickUp!

Het beheren van HR-workflows, waaronder het inplannen van werknemers, aanwerving, onboarding en het bijhouden van het personeelsbestand, kan overweldigend zijn zonder de juiste tools. Een gestroomlijnd proces betekent minder fouten, een hogere productiviteit en tevreden werknemers.

De 10 HR-kalendertools die we hebben bekeken, bieden geweldige functies voor het plannen en bijhouden van afspraken, zodat u georganiseerd kunt blijven. Maar als je een voltooide HR-oplossing nodig hebt die verder gaat dan plannen, dan is ClickUp het antwoord!

Met aanpasbare dashboards, geautomatiseerde workflows, het bijhouden van taken en ingebouwde chatten centraliseert ClickUp uw hele HR-proces zodat u zich kunt concentreren op mensen, niet op papierwerk.

Dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en til HR-management naar een hoger niveau!