Hoe u ClickUp AI kunt gebruiken voor meer productiviteit en efficiëntie

Uit onze enquête over AI-gebruik blijkt dat 88% van de mensen AI-tools gebruikt op het werk. Slechts 12% maakt echter daadwerkelijk gebruik van AI-functies die in tools voor productiviteit zijn ingebouwd.

Waarom? Omdat deze op zichzelf staande AI-tools de context missen om je te helpen bij je werk.

Dit is een klassiek geval van AI-versnippering: teams die meerdere AI-tools gebruiken die geen context, geheugen of werkstroom delen. In plaats van het werk te versnellen, leidt AI-versnippering tot gefragmenteerde resultaten, herhaalde prompts en meer tijd die wordt besteed aan het samenvoegen van inzichten.

Simpel gezegd:❗️Ze staan los van de werkstroomen en gegevens die de dagelijkse taken bepalen❗️Deze kloof leidt tot gefragmenteerde ervaringen en beperkte praktische waarde

ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, is ontworpen om deze al te bekende situaties aan te pakken. Het neemt het routinewerk uit handen, zodat u zich kunt concentreren op beslissingen in plaats van op kleine details.

Heb je een projectbriefing nodig op basis van de besprekingen van die vergadering van vorige week? Binnen enkele seconden klaar. Rommelige vergadernotities? Zonder moeite geordend. Stapelen de taken zich op? Direct geprioriteerd. En dat allemaal zonder dat je een nieuw tabblad hoeft te openen en je werk opnieuw hoeft uit te leggen!

Wil je leren hoe je ClickUp AI kunt gebruiken om je werkdag als een overwinning te ervaren in plaats van als een sleur? Dan zit je hier goed.

⏰TL;DR: Hoe ClickUp AI de productiviteit en efficiëntie van werkstroomen verhoogt 1. Wat is ClickUp AI (ClickUp Brain)?ClickUp AI is een geïntegreerde, contextbewuste assistent die in uw werkruimte is ingebouwd om u te helpen sneller te schrijven, taken te automatiseren en direct antwoorden te krijgen zonder van tool te wisselen. 2. Hoe verbetert ClickUp AI de efficiëntie van de dagelijkse werkstroom?Het vat lange documenten samen, genereert taken, stelt concepten op, haalt projectcontext op en automatiseert terugkerende werkzaamheden, waardoor teams elke week uren aan handmatig werk besparen. 3. Wat zijn de krachtigste ClickUp AI-functies voor dagelijks werk?De AI Writing Assistant, AI Knowledge Manager en AI Project Manager helpen teams bij het opstellen van content, het direct vinden van informatie en de automatisering van projectmanagementtaken. 4. Hoe helpt ClickUp AI je om overzicht te houden in complexe projecten?Het maakt taken aan op basis van opmerkingen, stelt prioriteiten, vat discussies samen, identificeert knelpunten en genereert stand-ups of rapporten, zodat je altijd op de hoogte bent van de voortgang. 5. Waarom zou je ClickUp AI verkiezen boven losstaande AI-tools?Losstaande tools missen de context van de werkruimte. ClickUp AI begrijpt je taken, documenten, vergaderingen en werkstroomen en levert binnen enkele seconden relevante, direct bruikbare inzichten.

Wat is ClickUp AI?

ClickUp AI, ook wel bekend als ClickUp Brain , is je ingebouwde assistent voor productiviteit, ontworpen om het werk sneller en gemakkelijker te maken – zonder het gedoe van losstaande AI-tools. Omdat het volledig is geïntegreerd in ClickUp, begrijpt het de taken, documenten en werkstroom van je team, waardoor je in realtime slimmere suggesties krijgt.

Dankzij de geautomatiseerde samenvattingen en automatisering van de werkstroom besteed je minder tijd aan administratieve rompslomp en meer tijd aan wat er echt toe doet. Kortom, ClickUp AI past zich aan jouw manier van werken aan. Of je nu marketingcontent opstelt, ideeën bedenkt of complexe projecten samenvat, het biedt op maat gemaakte inzichten om je vooruit te helpen.

ClickUp biedt u ook ClickUp Brain MAX, de volgende generatie AI-aangedreven desktop-assistent die is ontworpen om u te helpen slimmer te werken, niet harder. Als onderdeel van ClickUp's reeks AI-functies brengt Brain Max geavanceerde zoek-, automatiserings- en spraak-naar-actie-mogelijkheden binnen handbereik, waardoor het een must-have is voor iedereen die zijn productiviteit en efficiëntie wil verhogen.

⭐ ClickUp Brain MAX: de gamechanger Brain Max is niet zomaar een AI-chatbot – het is een volledig geïntegreerde engine voor productiviteit die is gebouwd voor de moderne werkruimte. Of je nu projectmanagement uitvoert, samenwerkt met teams of met meerdere tools jongleert, Brain Max helpt je om gefocust en efficiënt te blijven en voorop te lopen. Dit is wat je krijgt: Enterprise AI Search: Zoek direct in ClickUp, op het web en in gekoppelde apps zoals Google Drive, Figma, GitHub en SharePoint. Vind taken, documenten, bestanden en zelfs specifieke details die diep in je werkruimte verborgen zitten – allemaal vanaf één plek Zoek direct in ClickUp, op het web en in gekoppelde apps zoals Google Drive, Figma, GitHub en SharePoint. Vind taken, documenten, bestanden en zelfs specifieke details die diep in je werkruimte verborgen zitten – allemaal vanaf één plek

AI-gestuurde acties: Gebruik natuurlijke taal om Brain Max te vragen documenten samen te vatten, taken aan te maken, vergaderingen in te plannen, content te genereren of updates te plaatsen. De AI begrijpt de context en kan direct binnen ClickUp actie ondernemen

Spreek-naar-tekst : Werk handsfree met AI-aangedreven spraak-naar-tekst. Dicteer taken, berichten of zoekqueries, en Brain Max zet ze om in tekst en voert ze uit – perfect voor multitasken of wanneer u onderweg bent : Werk handsfree met AI-aangedreven spraak-naar-tekst. Dicteer taken, berichten of zoekqueries, en Brain Max zet ze om in tekst en voert ze uit – perfect voor multitasken of wanneer u onderweg bent

Gekoppelde apps: Integreer je favoriete tools en zoek erin zonder van tabblad te wisselen. Brain Max brengt al je werk samen voor een echt geïntegreerde werkstroom

Meerdere AI-modellen: Kies uit toonaangevende AI-modellen zoals ClickUp Brain, ChatGPT, Claude en Gemini, en selecteer het model dat het beste bij uw behoeften past

➡️ Lees meer: Het verschil tussen machine learning en kunstmatige intelligentie

Wat zijn de krachtigste functies van ClickUp AI voor dagelijks werk?

ClickUp AI verhoogt de productiviteit door het schrijven te stroomlijnen, de toegang tot kennis te verbeteren en projectmanagement te automatiseren – allemaal rechtstreeks binnen uw ClickUp-werkruimte. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste functies:

AI-schrijfassistent: Stelt concepten op, voert bewerking en formatteer uit op content – waaronder e-mails, aantekeningen, rapporten en blogs – terwijl grammatica wordt gecorrigeerd, de toon wordt aangepast en lange documenten worden samengevat.

AI Knowledge Manager: Haalt direct belangrijke details op uit taken, documenten en eerdere discussies, zodat u nooit tijd verspilt met het doorzoeken van threads, bestanden of vergaderingen op zoek naar context.

AI-projectmanager: Automatiseert projecttaken – zoals het genereren van subtaaken, het schrijven van updates, het ordenen van prioriteiten en het voorspellen van tijdlijnen – zodat het werk zonder handmatige inspanningen doorgaat.

Gebruik ClickUp AI om administratieve rompslomp te verminderen, sneller inzicht te krijgen in de context en projecten overzichtelijker en efficiënter te beheren.

AI zit in elk onderdeel van ClickUp, van je aangepaste velden tot automatisering. Maar als we drie topfuncties moeten kiezen, raden we het volgende aan:

1. Hoe helpt de AI-schrijfassistent je om sneller te werken?

Zit je vast met een concept? ClickUp Brain helpt je bij het schrijven, uitvoeren van bewerkingen en vertalen van verschillende soorten content, zoals aantekeningen van vergaderingen, e-mails of blogposts. Het kan ook:

Corrigeer spelling en grammatica, pas de toon aan en genereer ideeën wanneer je even geen inspiratie hebt

Vat lange documenten direct samen

Formaat de content om het overzichtelijk en gestructureerd te houden

Maak tabellen voor gestructureerde gegevens

Genereer herbruikbare AI-sjablonen om consistentie tussen projecten te behouden

2. Wat doet de ClickUp AI Knowledge Manager?

ClickUp Brain is als een digitale geheugenbank. Het scant snel je werkruimte en haalt de juiste informatie op, zoals projectdetails, aantekeningen van vergaderingen of verzoeken van klanten.

Stel, je zit in een vergadering:

Vraag ClickUp Brain om belangrijke beslissingen en relevante gegevens uit eerdere discussies op te halen zonder van tabblad te wisselen

Wanneer een klant om een update vraagt, kun je ClickUp Brain vragen om snel de laatste status van het project en belangrijke mijlpalen op te halen

Gebruik ClickUp Brain om complexe documenten automatisch samen te vatten

Krijg inzicht in taken, de voortgang van je team en meer met de ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de benodigde context te krijgen. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain aan je zijde behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag gewoon rechtstreeks vanuit je werkruimte, en ClickUp Brain haalt de informatie op uit je werkruimte en/of gekoppelde apps van derden!

3. Hoe realiseert de AI-projectmanager de automatisering van de uitvoering van werkstroomprocessen?

Heb je liever een persoonlijke projectmanager die je projecten op gang houdt zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen? De AI-projectmanager van ClickUp zorgt voor een revolutie in productiviteit door projectmanagementtaken te automatiseren en werkstroomen te vereenvoudigen. Van het genereren van stand-ups, taakupdates en subtaaken tot het maken van gedetailleerde projectplannen en het bijhouden van de voortgang: het zorgt ervoor dat er niets door de mazen van het net glipt.

Het kan je helpen met:

Taaktoewijzing : Maak gebruik van de AI-toewijzingsfunctie om subtaaken voor te stellen en toe te wijzen

Prioritering van taken : Gebruik AI Prioritize om taken effectief te organiseren en te beheren op basis van de niveaus van prioriteit van uw taken, of om inzichten te genereren voor betere besluitvorming

Tijdlijnvoorspellingen: Hulp bij het opstellen van gedetailleerde projectplannen en tijdlijnen met behulp van prompts en historische gegevens

Besteed handmatige gegevensinvoer-taken uit aan de AI-projectmanager van ClickUp

Hoe gebruikt u ClickUp AI in uw dagelijkse werkstroom?

ClickUp AI werkt rechtstreeks binnen uw werkruimte om routinetaken te automatiseren, vragen te beantwoorden, updates samen te vatten en de communicatie te stroomlijnen. Van het omzetten van chats en documenten in taken tot het opstellen van content, het transcriberen van vergaderingen en het bouwen van automatiseringen: het vermindert de handmatige inspanning gedurende uw dag. Het biedt ook rolspecifieke inzichten en slimme planning via de door AI aangestuurde kalender. Het resultaat is een snellere uitvoering, duidelijkere prioriteiten en meer gefocust werk – zonder van tool te wisselen.

Zo kan de ClickUp AI-assistent je helpen om je werkdag te verrijken met meer productiviteit:

👉🏽 Aantekening: U kunt ClickUp AI gratis gebruiken, maar met bepaalde limieten op de functies. Voor geavanceerde AI-mogelijkheden kiest u voor een betaald abonnement, vanaf $ 7 per maand.

1. Waar vind je ClickUp AI binnen het platform?

ClickUp Brain is in het hele platform geïntegreerd. Dit betekent dat je vanuit vrijwel elk deel van het platform toegang hebt tot AI. Zo werkt het:

Toegang via de werkbalk : Het ClickUp AI-pictogram staat altijd in de werkbalk, klaar om je direct te helpen

Knop 'Vraag het aan AI' : Beschikbaar in Taaken, Documenten, Reacties en Chatten, zodat je AI-vragen kunt stellen precies waar je ze nodig hebt

Zwevend AI-pictogram: Als je niet in een Taak of document bent, zoek dan naar het AI-pictogram in de rechterbenedenhoek voor snelle toegang zonder van scherm te wisselen

⚠️ Weet je niet zeker wat je moet vragen? ClickUp AI wordt geleverd met vooraf ontworpen prompts om je snel op weg te helpen. Je hoeft geen prompt engineering te leren. Selecteer en verfijn een prompt, en laat AI het zware werk doen.

2. Hoe kan ClickUp AI taken voor u aanmaken en beheren?

ClickUp Brain genereert direct taken op basis van documenten, opmerkingen, opmerkingen in de inbox, chatberichten en zelfs Whiteboards.

Beweeg de muis over een opmerking of bericht en selecteer het ClickUp AI-pictogram. Klik vervolgens op Een taak maken met AI.

ClickUp Brain kan je helpen met:

✅ Maak de taak aan in de juiste lijst en ruimte

✅ Schrijf een duidelijke titel en beschrijving met veel context

✅ Koppel het aan de oorspronkelijke commentaarthread

AI-gegenereerde taken aanmaken via ClickUp Brain

ClickUp Brain stelt ook taakbeschrijvingen op, zodat je team precies weet wat er nog te doen is.

Bovendien verdeelt het grote taken in subtaken. Open gewoon de taak en klik op de optie subtaken genereren onder de titel van de taak. Je kunt elke subtaak hernoemen en ongewenste subtaken deselecteren door het selectievakje ernaast uit te vinken.

3. Kan ClickUp AI vragen over je taken en documenten beantwoorden?

In plaats van eindeloze taken te moeten doorzoeken terwijl ze meerdere projecten, teams of belanghebbenden beheren, stelt ClickUp Brain projectmanagers in staat om direct realtime antwoorden te krijgen op basis van taakgegevens.

Het is de perfecte functie om een evenwicht te vinden tussen dringend werk en langetermijndoelen. 🔭

Gebruik ClickUp Brain om taken te prioriteren op basis van urgentie en deadlines

📌 Voorbeelden van opdrachten: Wat zijn de meest urgente taken in mijn projecten?

Op welke deadlines moet ik me vandaag concentreren?

Welke taken zijn achterstallig?

Welke taken staan er nog open en zijn toegewezen aan mijn team?

4. Hoe vat ClickUp AI taken, documenten en threads samen?

Vat lange discussies samen tot duidelijke, bruikbare inzichten via ClickUp Brain

Lange taken, eindeloze documenten en oneindige commentaren maken het moeilijk om te vinden wat ertoe doet. ClickUp Brain vat de belangrijkste punten direct samen, zodat je de belangrijkste updates krijgt – zonder te hoeven scrollen.

Stel, er verschijnt een update over het project en plotseling zijn er meer dan 30 reacties waarin een knelpunt wordt besproken. Deadlines, beslissingen en actiepunten? Cruciale details zoals deadlines en actiepunten raken in het proces zoek. Om dit op te lossen, klik je op Samenvatten met AI en binnen enkele seconden krijg je:

✅ Projectoverzicht

✅ Belangrijke beslissing genomen

✅ Volgende stappen

✅ Actiepunten

Je kunt ClickUp Brain ook vragen om:

Identificeer belemmeringen, risico's en prioriteiten : Vat je taken samen om te zien wat de voortgang tegenhoudt

Documenten moeiteloos samenvatten : AI stelt een samenvatting van de documenten op en voegt deze toe als ondertitel van het document, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen

Volg de voortgang direct : door AI gegenereerde updates laten binnen enkele seconden zien wat er verandert in prioriteiten van taken, deadlines en teamsamenwerking

Vat chatberichten of updates van kanalen samen: Vraag de AI om je op de hoogte te brengen van updates uit een bepaalde periode

Vraag ClickUp Brain om lange chatthreads samen te vatten en je op de hoogte te brengen

📌 Voorbeelden van opdrachten: Vat de laatste updates over de Taak voor het herontwerp van de website samen.

Vat dit document met productvereisten samen in belangrijke beslissingen en actiepunten.

Geef me een kort overzicht van de voortgang van deze Sprint.

Vat samen wat er de afgelopen week in deze Taak is veranderd.

5. Kan ClickUp AI e-mails, rapporten en blogberichten schrijven?

Genereer blogposts, e-mails en meer met ClickUp Brain

Het schrijven van elke vorm van communicatie kost tijd, en het bijschaven ervan voor de duidelijkheid zorgt alleen maar voor extra werklast.

ClickUp Brain versnelt dit proces door gestructureerde concepten, samenvattingen en rapporten te genereren op basis van uw behoeften. Verfijn de door AI gegenereerde tekst in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Zo helpt het:

E-mails: Genereer professionele e-mails voor projectupdates, communicatie met klanten of interne berichten

Blogberichten: Maak overzichten of volledige concepten op basis van specifieke input

Rapporten: Haal belangrijke inzichten uit discussies of gegevens en format deze in gestructureerde rapporten

Aantekeningen van vergaderingen: Vat de belangrijkste punten van vergaderingen samen ter referentie

Bewerking en herschrijving: Vraag AI om het concept te verfijnen of het overzichtelijker te maken met opsommingstekens, tussenkopjes en kortere alinea's

📌 Voorbeelden van opdrachten: Stel een e-mail op om belanghebbenden op de hoogte te brengen van de tijdlijn van het project.

Vat de besprekingen van deze vergadering samen in actiepunten.

Maak een opzet voor een blogpost over het verbeteren van de productiviteit op de werkplek.

Schrijf duidelijke, professionele e-mails voor projectupdates via ClickUp Brain

6. Hoe ondersteunt ClickUp AI vertaling en lokalisatie?

Optimaliseer content voor elke doelgroep en zorg voor naadloze communicatie met ClickUp Brain

Communiceren met internationale teams en klanten is lastig wanneer content moet worden aangepast aan verschillende talen en culturele contexten.

ClickUp Brain fungeert als uw AI-aangedreven vertaler. Momenteel ondersteunt het 12 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits, Koreaans, Arabisch en meer.

U kunt:

Zet e-mails en documenten met één klik om in meerdere talen

Pas toon, formulering en culturele nuances aan voor verschillende doelgroepen

📌 Voorbeelden van opdrachten: Vertaal deze clientupdate naar het Spaans in een formele stijl.

Vertaal deze marketing-e-mail/advertentietekst naar het Frans en zorg ervoor dat de toon informeel blijft.

Lokaliseer deze productgids voor Duitse klanten.

7. Kan ClickUp AI vergaderingen en spraaknotities transcriberen?

Transcribeer clips met ClickUp Brain om belangrijke informatie gemakkelijk terug te vinden

Je zit in een vergadering, maakt onderweg spraakantekeningen of ontvangt een audio-update van een teamgenoot. Later moet je de Clip meerdere keren opnieuw afspelen om belangrijke details te horen – een traag en frustrerend proces.

ClickUp Brain kan gemakkelijk spraakfragmenten transcriberen en deze omzetten in tekst, zodat je de informatie eenvoudig kunt bekijken, bewerken en delen.

U kunt de AI ook opnieuw vragen om precies de informatie te krijgen die u nodig hebt. Vraag bijvoorbeeld: Bevatten deze aantekeningen van de vergadering actiepunten voor mij of mijn team?

🎤 Enkele praktische toepassingen: Opnames van vergaderingen : zet gesprekken om in aantekeningen en actiepunten

Brainstormsessies : Leg belangrijke ideeën uit gesproken aantekeningen vast en breng ze in kaart

Feedback van klanten: Zet mondelinge inzichten om in bruikbare aanbevelingen

8. Hoe geeft ClickUp AI rolspecifieke antwoorden?

Het vinden van relevante updates, rapporten en inzichten voor verschillende belanghebbenden betekent vaak dat je eindeloze hoeveelheden gegevens moet doorzoeken.

ClickUp Brain maakt dit eenvoudig voor je. Het kijkt naar de titel van je profiel, scant de documenten en taken in je werkruimte waartoe je toegang hebt, en haalt alleen de meest relevante inzichten eruit – zodat je precies krijgt wat je nodig hebt.

Dit is wat AI voor elke rol scant: 🀏 Projectmanagers: Taaken en rapportage, met aandacht voor mogelijke knelpunten 👥 Teamleiders: Openstaande taken en de toegewezen personen 📊 Leidinggevenden: Een duidelijk overzicht van deliverables en deadlines 💬 Verkoopteams: Tickets en opmerkingen om veelvoorkomende problemen te identificeren 💻 Ontwikkelaars: Openstaande problemen en rangschikt deze op urgentie

Genereer rolspecifieke prompts met de AI-schrijver van ClickUp Brain

➡️ Lees meer: Hoe u AI kunt gebruiken voor meer efficiëntie op de werkplek

9. Kan ClickUp AI automatisering bouwen met behulp van gewone taal?

Het laatste wat je als teamleider wilt doen, is handmatig eenvoudige taken bijwerken die dagelijks, wekelijks of regelmatig terugkomen.

De intuïtieve AI Builder van ClickUp doet het voor je. Typ in gewone taal wat je nodig hebt, en ClickUp Brain configureert de automatisering voor elke ruimte, map of lijst.

Optimaliseer werkstroomen door automatiseringsregels te maken met ClickUp Brain

📌 Enkele voorbeelden van automatisering : Voortgang van taken: Wanneer een taak als 'Voltooid' is gemarkeerd, verplaats deze dan naar 'Controle' en wijs deze toe aan QA

Projecttracking: Werk de projectstatus automatisch bij wanneer 80% van de taken zijn voltooid

Teammeldingen: Stuur een Slack-notificatie wanneer er een taak met hoge prioriteit wordt toegevoegd

Taaktoewijzingen: Wanneer er een nieuw marketingverzoek wordt ingediend, wijs dit dan automatisch toe aan het contentteam

⚠️ Let op: Niet alle automatiseringen werken in het begin meteen perfect. ClickUp Brain helpt je stappen te verduidelijken en instructies te verfijnen, zodat je automatisering soepel verloopt.

10. Hoe werken AI-vergaderverslagen en actiepunten?

Neem uw vergaderingen op, transcribeer ze en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

De AI-notulist van ClickUp kan je helpen vergaderwerkstroomen te stroomlijnen door discussies automatisch uit te schrijven en samen te vatten en actiepunten te extraheren. Het verlicht de last van handmatig notuleren, waardoor deelnemers zich kunnen concentreren op het gesprek!

Geautomatiseerde samenvatting: De AI genereert een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten die in een privé De AI genereert een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten die in een privé ClickUp Docs-document zijn besproken

Actiepunten: Het identificeert en haalt actiepunten uit het transcript, waardoor de opvolging eenvoudiger wordt

Integratie met ClickUp-taken: Actiepunten en samenvattingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe Actiepunten en samenvattingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe ClickUp-taken en werkstroom

11. Wat kunnen AI-agenten in ClickUp automatisch automatiseren?

AI-agenten in ClickUp zijn ontworpen om zelfstandig vragen te verwerken en acties uit te voeren op basis van verzoeken van teamleden. Deze agenten zijn autonoom, reactief en proactief, waardoor ze beslissingen kunnen nemen, zich kunnen aanpassen aan realtime veranderingen en initiatief kunnen nemen om specifieke doelen te bereiken.

⭐ Werkstroomautomatisering versnellen met AI-agenten Teams in alle functies kampen vaak met knelpunten als gevolg van handmatige processen, gefragmenteerde communicatie en repetitieve taken. AI-agenten pakken deze uitdagingen aan door werkstroomprocessen te stroomlijnen en snellere, efficiëntere werkprocessen mogelijk te maken. Automatiseer routinetaken: AI-agenten voeren repetitieve handelingen uit, zoals gegevensinvoer, statusupdates en follow-ups, waardoor uw team tijd overhoudt om zich te concentreren op werk met een hogere waarde

Transcribeer en vat vergaderingen direct samen: Zorg ervoor dat elke beslissing en elk detail wordt vastgelegd en gedeeld, waardoor het risico op gemiste informatie wordt verminderd en de opvolging wordt versneld

Automatisch actiepunten genereren en taken toewijzen: Op basis van besprekingen tijdens vergaderingen of projectupdates kunnen AI-agenten automatisch taken aanmaken en toewijzen in uw projectmanagementtools, waardoor handmatige overdrachten en vertragingen tot een minimum worden beperkt

Realtime documentbeheer: Zorg dat iedereen op één lijn zit met AI-gestuurde versiebeheer en directe overzichten van wijzigingen, zodat teams zonder verwarring of terugkoppelen verder kunnen werken

Antwoorden en bronnen op aanvraag: AI-chatassistenten kunnen snel documenten ophalen, vragen over werkstroomen beantwoorden en relevante informatie naar voren halen, waardoor het niet meer nodig is om e-mails of bestanden te doorzoeken

Maak asynchrone productiviteit mogelijk: AI-agenten kunnen lange vergaderingen of projectupdates omzetten in beknopte hoogtepunten en concrete vervolgstappen, waardoor leden van het team in verschillende tijdzones gemakkelijk op één lijn blijven en het werk vlot doorgaat Autopilot Agents binnen ClickUp zorgen ervoor dat informatie door de ClickUp-werkruimte blijft stromen, met minimale handmatige tussenkomst

Dit zijn de vier soorten agents in ClickUp:

Auto-Answers Agent (Chat Agent): Een chat-assistent die je helpt snel informatie te vinden door vragen te beantwoorden aan de hand van gegevens uit teamdiscussies in ClickUp Chat

Dagelijkse/wekelijkse rapportagent (lijstagent): Maakt automatisch gedetailleerde, aanpasbare rapporten op basis van de door u gekozen ClickUp-lijsten, waardoor u tijd bespaart en handmatige updates overbodig worden

Team Standup Agent (List Agent): Houdt je team op één lijn door het standup-proces te automatiseren en relevante updates rechtstreeks uit je ClickUp-lijsten te halen

Aangepaste agents (bouw je eigen Autopilot-agent): Hiermee kun je gepersonaliseerde werkstroomen en automatiseringen ontwerpen die zijn afgestemd op de specifieke doelen, processen en gebruikssituaties van je team.

Het maken van je eigen aangepaste AI-agent is eenvoudig in ClickUp

Aantekening: Agents is op de publicatiedatum van dit artikel beschikbaar in de bèta-versie.

12. Hoe automatiseert de AI-aangedreven kalender van ClickUp de planning?

De AI-aangedreven kalender van ClickUp zorgt voor een revolutie in hoe je je dag beheert door time blocking te automatiseren – waardoor je overvolle agenda wordt omgezet in gerichte, beheersbare tijdsblokken. Dit intelligente planningssysteem analyseert je taken, prioriteiten en beschikbaarheid om een aangepaste dagelijkse agenda te maken die je op koers houdt en afleidingen minimaliseert. ​

Plan tijdsblokken voor je belangrijkste taken met ClickUp Kalender

Het kan je helpen met:

Geautomatiseerde taakplanning: De AI analyseert uw takenlijst, deadlines en prioriteiten om automatisch tijdvakken toe te wijzen, zodat taken met hoge prioriteit als eerste worden voltooid

Dynamische aanpassingen: Als een vergadering uitloopt of er een nieuwe Taak bijkomt, past de AI uw planning dynamisch aan, zodat u uw focus kunt behouden en conflicten worden voorkomen

Optimalisatie van concentratietijd: Het systeem identificeert periodes van piekproductiviteit en plant daar diepe werksessies op in, terwijl het ook pauzes voorstelt om het energieniveau op peil te houden

Conflictoplossing: AI-agenten lossen planningsconflicten snel op door alternatieve oplossingen aan te bieden of deelnemers aan te sporen hun tijden aan te passen, waardoor een naadloze kalender-ervaring wordt gegarandeerd

Geïntegreerd vergaderbeheer: De kalender kan worden geïntegreerd met tools zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waarbij gespreksdetails automatisch worden toegevoegd en gesynchroniseerd met je taken en documenten

Hoe implementeert u ClickUp AI in uw werkstroom?

Door ClickUp AI in je werkstroom te integreren, kun je handmatig werk verminderen, de planning versnellen en projecten soepel laten verlopen:

Automatiseer stand-ups en updates: Genereer dagelijkse of wekelijkse teamstand-ups in verschillende formaten (met opsommingstekens, kort of traditioneel) om iedereen op één lijn te houden zonder vergaderingen over status.

Maak projectplannen in enkele minuten: Stel complete projectplannen op – inclusief tijdlijnen, mijlpalen, scope en risico's – met behulp van door AI gegenereerde schetsen die u direct kunt verfijnen.

Zet plannen automatisch om in taken: Markeer actiepunten in Docs om taken te genereren, compleet met beschrijvingen, subtaaken, prioriteiten en directe links naar het brondocument.

Nu u weet wat ClickUp AI-tools kunnen, is het tijd om ze in uw werkruimte te integreren.

ClickUp Brain past zich aan elke werkstroom aan, of je nu projecten beheert, marketingcampagnes uitvoert of technische taken bijhoudt.

Jamie is bijvoorbeeld een projectteamleider die verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren van meerdere projecten binnen verschillende teams. De grootste uitdagingen:

🛑 Trage projectplanning: Voortdurend heen en weer gepraat om tijdlijnen en deliverables vast te stellen

🛑 Ingewikkelde taaktoewijzingen: handmatig de beschikbaarheid controleren en de werklast verdelen

🛑 Tijdrovende statusvergaderingen: Beslissingen en actiepunten gaan verloren in lange chatthreads

🛑 Chaotisch bijhouden van de voortgang: handmatige follow-ups en eindeloze e-mailketens maken het allemaal ingewikkeld

Om taken zonder vertragingen te laten verlopen, maakt ze gebruik van ClickUp Brain. Zo optimaliseert het moeiteloos haar werkstroom:

1. Brainstorm en stel binnen enkele minuten een projectplan op

Voor een nieuw project dat van start gaat – een herontwerp van een website – heeft Jamie een gestructureerd projectplan nodig met tijdlijnen, deliverables, risico's en mijlpalen.

Zo ziet het proces eruit met de ClickUp AI:

Opent een nieuw ClickUp-document

Gebruik de functie Schrijven met AI

Voer een gedetailleerde opdracht in het tekstvak in

📌 Voorbeeldprompt: Maak een projectplan voor een herontwerp van een website. Neem belangrijke mijlpalen, tijdlijnen, de omvang van het werk en mogelijke risico's op. Zorg dat het geschikt is voor een marketingteam en een projectmanager.

AI genereert een gestructureerd plan met daarin deliverables, deadlines, afhankelijkheden en risicobeoordelingen

Jamie bekijkt en verfijnt het abonnement in enkele minuten in plaats van uren

Maak gedetailleerde projectplannen met ClickUp Brain

Jamie kan ook een eerder gebruikt projectplan in de AI-prompt plakken en vragen: Gebruik het volgende projectplan als sjabloon en pas het aan voor ons nieuwe project.

💡 Pro-tip: Nadat je het projectplan in het ClickUp-document hebt ingevoegd, deel je het met het team voor feedback. Je kunt het ook omzetten in een wiki, zodat het dient als dé bron voor projectdetails, richtlijnen en belangrijke updates.

2. Maak taken aan en wijs ze toe vanuit het projectplan

Zet het plan vervolgens om in uitvoerbare taken voor het team.

In het ClickUp-document benadrukt Jamie belangrijke actiepunten, zoals ‘Maak wireframes en ontwerp mock-ups.’ ClickUp Brain maakt de taak aan en koppelt deze terug aan het document, waardoor alles met elkaar verbonden blijft en details zoals status, toegewezen persoon en prioriteit worden meegenomen.

Bovendien genereert de ClickUp AI snel de beschrijving van de taak met essentiële details, die zij controleert en verfijnt voordat ze deze definitief maakt.

📌 Voorbeeldprompt: Maak een gedetailleerde beschrijving van de taak voor ‘Maak wireframes en ontwerp mockups.’ Het ontwerp moet voldoen aan de merkrichtlijnen, responsief zijn voor mobiel en desktop, en variaties bevatten voor A/B-testen.

Stel binnen enkele seconden duidelijke en contextuele taakbeschrijvingen op met ClickUp Brain

Genereer, voer bewerkingen uit en verwijder subtaaken direct via ClickUp Brain

Jamie's project vordert snel, maar kun je de voortgang bijhouden?

ClickUp Brain genereert realtime stand-ups en rapporten over de voortgang, waardoor je tijd bespaart en iedereen op één lijn blijft.

Teamstand-ups zijn er in drie verschillende formaten:

Lijst met opsommingstekens: Een snel overzicht van voltooide taken

Kort: Een beknopt overzicht van voltooide taken

Traditioneel: Een gedetailleerd overzicht van de voortgang, belemmeringen en volgende stappen

📌 Voorbeeld: Jamie heeft snel een update nodig over het werk van haar team. Ze opent ClickUp Brain, klikt op Write StandUp, selecteert de leden van haar ontwerpteam en stelt het bereik in op de afgelopen 24 uur. De AI genereert een samenvatting in: 🔢 Format voor een lijst met opsommingstekens: ✅ Voltooid: Wireframes voor de startpagina afgerond

⏳ In uitvoering: Ontwerp van mobiele gebruikersinterface

🛑 Geblokkeerd: wachten op feedback van de client 📝 Korte format: Het ontwerpteam heeft de wireframes voor de startpagina voltooid. Het ontwerp van de mobiele gebruikersinterface is nog in uitvoering, maar loopt vertraging op vanwege uitstaande feedback van de client. Lisa wacht op goedkeuring voordat ze verdergaat. 📜 Traditioneel format: In de afgelopen 24 uur heeft het ontwerpteam de wireframes voor de startpagina afgerond. Het ontwerp van de mobiele gebruikersinterface is in volle gang, maar ligt momenteel stil omdat Lisa wacht op goedkeuring van de client. Als de feedback morgen nog niet is ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor de algehele tijdlijn. Er is een herinnering naar de client gestuurd om een update te vragen.

Automatiseer dagelijkse stand-ups en verminder onnodige vergaderingen over status met ClickUp Brain

Wat zijn de best practices voor het effectief gebruiken van ClickUp AI in uw werkstroom?

Effectief gebruik van ClickUp AI komt neer op duidelijke instructies, consistente processen en afstemming binnen het team. Dit zijn de essentiële best practices:

Schrijf duidelijkere prompts: Geef de AI specifieke context – doelgroep, toon en gewenste output – om elke keer weer nauwkeurige, relevante resultaten te krijgen.

Sla krachtige prompts op en hergebruik ze: Bouw een bibliotheek op met goed presterende prompts, zodat je team snel consistente resultaten van hoge kwaliteit kan genereren.

Verfijn de output: Beschouw AI als een iteratief proces: bekijk de antwoorden, geef nieuwe prompts en schrijf ze bij totdat ze aansluiten bij uw bedoeling.

Zet de juiste toon voor elke doelgroep: Stuur de AI aan om formeel te schrijven voor leidinggevenden, informeel voor teamchats of zelfverzekerd voor klanten.

Train uw team in het gebruik van AI: Stel richtlijnen op over wanneer AI moet worden gebruikt en organiseer interne workshops om iedereen te helpen het efficiënt toe te passen.

Gebruik deze best practices om sneller, duidelijker en betrouwbaarder resultaten te krijgen van ClickUp AI – zonder extra moeite.

De ClickUp AI is krachtig, maar alleen als je hem op de juiste manier gebruikt. Hier zijn enkele praktische strategieën om er het maximale uit te halen:

1. Schrijf betere prompts

ClickUp Brain kan (nog) geen gedachten lezen 😉. Hoe specifieker en duidelijker je instructies, hoe beter het resultaat. Voeg ook details toe zoals doelgroep, format of toon.

❌ Vat dit rapport samen. ✅ Vat dit rapport samen in drie sleutelpunten voor een update aan de CEO. Leg de statistieken vast die een impact hebben gehad.

2. Sla AI-prompts op, deel ze en gebruik ze opnieuw

Als je een prompt vindt die geweldige resultaten oplevert, sla deze dan op. Met ClickUp Brain kun je prompts opslaan binnen de interface. Het hebben van een bibliotheek met goed opgestelde prompts kan tijd besparen en zorgt voor consistentie.

Sla je beste prompts op in ClickUp Brain

3. Itereren op de output

Door AI gegenereerde content is niet altijd meteen perfect. U zult de AI moeten vragen de output te verfijnen totdat het resultaat aan uw behoeften voldoet.

4. Pas de toon aan op basis van je publiek

ClickUp Brain kan zijn schrijfstijl aanpassen aan verschillende doelgroepen, maar alleen als u het daarbij begeleidt. Wilt u een formeel rapport of een informele update? Bepaal gewoon de toon, en het zorgt ervoor.

Toepassingsvoorbeeld Toon Prompt 📊 Updates van het management Professioneel Vat deze projectupdate samen in een formele stijl voor een leidinggevend publiek. Houd het beknopt, benadruk de sleutelstatistieken en focus op strategische inzichten. 💬 Teamchats, Slack-updates Casual Vat deze projectupdate samen in een vriendelijke en informele toon voor het team. Houd het kort en motiverend. 🎯 Communicatie met klanten Zelfverzekerd, overtuigend Schrijf een update voor het project voor een client, waarbij je zorgt voor een zelfverzekerde en geruststellende toon. Benadruk de voortgang en de volgende stappen.

5. Train je team om AI efficiënt te gebruiken

Stel duidelijke richtlijnen op over waar AI moet worden gebruikt (bijv. het opstellen van rapporten, het samenvatten van vergaderingen, het bedenken van ideeën) en waar menselijke inbreng cruciaal is (bijv. strategische besluitvorming, creatieve storytelling).

Overweeg om een AI-workshop te organiseren of een handleiding met voorbeelden van prompts te maken om je team op weg te helpen.

AI moet voor u werken – niet andersom – en met ClickUp Brain is dat eindelijk het geval.

Op zichzelf staande AI-tools bieden weliswaar automatisering, maar missen vaak de context die nodig is om het werk echt te stroomlijnen. Ze werken in silo's, waardoor het extra moeite kost om ze in uw processen te integreren.

ClickUp Brain lost dit op door AI rechtstreeks in je werkstroom te integreren, waardoor het een intuïtief en naadloos onderdeel wordt van hoe je taken, projecten en samenwerking beheert. Het resultaat? Minder tijd kwijt aan het schakelen tussen tools en meer tijd om je te concentreren op zinvol werk.

Veelgestelde vragen (FAQ)

ClickUp AI is beschikbaar in alle abonnementen, met beperkt gebruik in het Free-abonnement. Geavanceerde functies en hogere limieten worden ontgrendeld in betaalde abonnementen.

ClickUp AI werkt binnen uw werkruimte en begrijpt uw taken, documenten, opmerkingen en projecten. Bij losstaande tools moet u elke keer handmatig context invoeren.

Ja, het kan subtaaken genereren, de voortgang samenvatten, stand-ups maken en helpen bij het automatisch prioriteren van werk. Dit vermindert handmatige updates en follow-ups.

Absoluut. Marketing-, operationele, HR-, verkoop- en managementteams gebruiken ClickUp AI voor het schrijven, samenvatten, plannen en uitvoeren van rapportage.

Ja, ClickUp AI voldoet aan normen voor veiligheid en privacy op niveau van de onderneming. De gegevens in uw werkruimte worden niet gebruikt om openbare AI-modellen te trainen.