Top 15 Kunstmatige Intelligentie Platforms in 2024

Of je het nu weet of niet, er is een AI-tool voor elke denkbare Taak.

AI kan je op zijn minst helpen om de tools te ontwikkelen die je nodig hebt om de klus nog te doen.

Te mooi om waar te zijn? Dat dacht ik ook. Met dit in gedachten heb ik 15 verschillende AI-platforms onderzocht om je te helpen het platform te vinden dat het beste bij je behoeften past.

Of je nu gewoon op zoek bent naar AI-tools of een specifiek probleem wilt aanpakken, je vindt hier je match. šŸ˜‰

Laten we eens kijken!

Wat moet je zoeken in een AI platform?

Tijdens het testen van AI-platforms ontdekte ik dat het kiezen van een platform geen eenvoudige Taak is. Ik moest verschillende aspecten in overweging nemen om de AI-mogelijkheden van het platform in kaart te brengen met mijn doelen om te controleren of ik het volledig kon gebruiken.

Dit is de essentie:

Wees duidelijk over het type machine learning-algoritme dat het AI-platform gebruikt. Het kan supervised, semi-supervised, unsupervised of reinforcement zijn. Dit bepaalt hoe je ML-model zich ontwikkelt

zijn. Dit bepaalt hoe je ML-model zich ontwikkelt Zorg ervoor dat het AI-platform in staat is om de handmatige werklast voor u of uw werknemers te verminderen, afhankelijk van de use case

of uw werknemers te verminderen, afhankelijk van de use case Zorg ervoor dat de machine learning-algoritmen een output leveren die leesbaar is voor mensen

Bedenk hoe lang een ML-algoritme nodig heeft om uw werkpatronen en processen te leren. Dit is de tijd die het zal kosten om accurate output te produceren

werkpatronen en processen te leren. Dit is de tijd die het zal kosten om accurate output te produceren Controleer hoe lang het duurt om het AI-platform te integreren met uw systemen en te implementeren - of uw bedrijf zich de uitvaltijd kan veroorloven

Het stelt gebruikers zoals ik in staat om aangepaste werkstromen te creƫren, repetitieve taken te automatiseren en werkprocessen te stroomlijnen. Door triggers en regels in te stellen, kan ik acties automatiseren zoals het verzenden van notificaties, het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen en nog veel meer.

Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook het risico op menselijke fouten en zorgt ervoor dat Taken consistent worden voltooid. Met ClickUp Brain kunt u uw projectmanagement transformeren van handmatig naar automatisering, waardoor de productiviteit toeneemt.

gebruik op rollen gebaseerde aanwijzingen in ClickUp Brain om te voldoen aan de specifieke behoeften van ontwikkelaars, marketeers en meer_

Wilt u een update over de status of documentatie van het project? Vraag het gewoon aan de AI! Met de mogelijkheden van de AI Knowledge Manager kan ClickUp Brain van overal op de werkplek gegevens voor u ophalen. Bovendien hoef ik me geen zorgen meer te maken over het schrijven van e-mails of het helemaal opnieuw creƫren van projectdocumentatie, want de AI-schrijver doet dat werk voor mij!

Schrijf uw berichten en documenten beter en sneller met ClickUp Brain

Van zoeken met AI tot end-to-end projectmanagement, ClickUp Brain biedt al mijn favoriete functies in een mooi pakket. šŸŽ

De beste functies van ClickUp

Gebruik Brain om zichtbaarheid te krijgen op action items inClickUp-taak om uw werklast te organiseren

Automatiseer uw taken, stand-ups, actie-items en voortgangsupdates met behulp vanClickUp Automatisering Werk samen met je team om efficiƫnt te brainstormen en ideeƫn te implementeren met behulp vanClickUp Whiteboards Chat threads en tekst samenvatten vanClickUp Documenten zoals aantekeningen van vergaderingen, wiki's, artikelen, enz.

Gesproken aantekeningen en video's die zijn gemaakt metClickUp Clips* Pas uw werkstromen aan en vereenvoudig ze met de1000+ integraties met tools zoals Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox en nog veel meer

Beperkingen van ClickUp

ClickUp Brain maakt deel uit van het ClickUp ecosysteem en is niet beschikbaar als standalone tool

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. OpenAI ChatGPT (het beste voor klantenservice en interne activiteiten)

via DataRobot DataRobot is een bekroond AI-platform voor het bouwen van producten op het gebied van datawetenschap en machinaal leren. Ik heb het getest om een voorspellend analysemodel te bouwen omdat het gespecialiseerd is in generatieve en voorspellende AI voor Business. Data Robot heeft een begeleide werkstroom die niet-technische gebruikers zoals ik door het hele modelbouwproces helpt.

Deze tool komt goed van pas als ik aangepaste AI-toepassingen wil maken die naadloos integreren met mijn systemen en andere toepassingen. Het platform maakt het me gemakkelijk om mijn bedrijfsprocessen te verbinden, te automatiseren en te optimaliseren via eenvoudige integraties.

DataRobot beste functies

Onderzoekt en test verschillende algoritmen en hyperparameters om het best presterende model te vinden voor uw specifieke Taak

Automatiseert handmatige stappen bij het bouwen van modellen, waardoor de benodigde tijd en inspanning worden verminderd

Biedt functies waarmee u kunt begrijpen hoe uw modellen voorspellingen doen, waardoor de transparantie en het vertrouwen toenemen

DataRobot limieten

DataRobot vergt veel rekenkracht, wat systemen kan vertragen

Er zijn beperkingen aan de grootte van datasets, die is beperkt tot 100 GB voor alle combinaties en 11 GB per dataset. Ik vond dit beperkend voor grotere projecten

DataRobot prijzen

Aangepaste prijzen

DataRobot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A (minder dan 20 beoordelingen)

4. TensorFlow (het meest geschikt voor NLP-toepassingen)

via Tensorflow TensorFlow is een end-to-end platform voor kunstmatige intelligentie. Mijn team heeft het getest om ML-modellen te maken die in elke omgeving kunnen draaien. TensorFlow is vooral nuttig bij het nauwkeurig analyseren van relationele gegevens met behulp van zijn neurale grafieknetwerken.

Vanwege zijn analytische kracht is TensorFlow ideaal voor geavanceerde onderzoekstoepassingen. Veel organisaties gebruiken TensorFlow om aanbevelingssystemen te bouwen (denk aan Netflix film aanbevelingen) met behulp van reinforcement learning modellen om de klanttevredenheid over hun platformen te verhogen.

TensorFlow beste functies

Gemakkelijk complexe neurale netwerken bouwen en trainen met een API op hoog niveau genaamd Keras

Bewaak en analyseer het trainingsproces van modellen voor machinaal leren met behulp van het visualisatiehulpmiddel TensorBoard

Optimaliseer TensorFlow-grafieken voor snellere uitvoering op diverse hardware met de XLA-compiler

TensorFlow beperkingen

Het platform is relatief moeilijker te leren in vergelijking met andere tools

Je hebt sterkere GPU's of TPU's nodig om met TensorFlow te kunnen werken, omdat het veel middelen vergt

TensorFlow prijzen

TensorFlow is open-source en gratis te downloaden en installeren

TensorFlow beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Microsoft Azure (de beste voor AI-gebaseerde zakelijke oplossingen)

via Microsoft Microsoft Azure is een cloud computing platform en AI is er een belangrijk onderdeel van. Ik vond het nuttig voor het ontwikkelen van AI-ondersteunde zakelijke oplossingen (zoals chatbots en virtuele assistenten) omdat het een schaalbaar en flexibel platform is en een brede toolset biedt.

Over het algemeen is het een uitstekende allrounder met een verzameling AI-functies. Je kunt de open en multimodale modellen gebruiken voor innovatie, gebruikmaken van RAG (Retrieval Augmented Generation) voor contextuele ontwikkeling van AI-botinteracties en de LLM's gebruiken om je AI-levenscyclus beter te beheren.

De beste functies van Microsoft Azure

Machine-learningmodellen bouwen, trainen en implementeren met Azure Machine Learning

Gebruik ingebouwde AI-modellen voor kant-en-klare taken zoals computer vision, spraakherkenning en meer, die Azure Cognitive Services biedt

Chatbots bouwen en implementeren met Azure Bot Service

Analyseer eenvoudig grote gegevens met Azure Data Lake Analytics

Microsoft Azure beperkingen

Hoewel het een uitstekend AI-platform is, is MS Azure afhankelijk van het Microsoft ecosysteem

Bepaalde Azure AI-diensten zijn regiospecifiek, wat gevolgen kan hebben voor de wereldwijde bedrijfsvoering

Prijzen voor Microsoft Azure

Aangepaste prijzen

Microsoft Azure beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

6. Google Cloud AI (het beste voor het integreren van AI in bestaande apps)

via google Google Cloud AI is een cloud-gebaseerde AI machinaal leren platform, dat ik heb gebruikt om voorgetrainde AI-modellen te gebruiken voor Taken zoals beeldherkenning en NLP. Het is bijzonder geavanceerd wanneer het is gekoppeld aan Vertex AI omdat het de technische configuratie van het gebruik van AI elimineert.

Deze tool is zeer geschikt voor mensen die snel grote documenten willen samenvatten of een chat app willen opzetten met RAG. Ik heb het ook geprobeerd om beeldverwerkingslijnen te implementeren die worden ondersteund door vooraf geconfigureerde AI/ML-modules.

De beste functies van Google Cloud AI

Gebruik AutoML, een suite van AI-tools, om aangepaste modellen voor machinaal leren te bouwen met minimale codering

Dialogflow gebruiken om gespreksinterfaces zoals chatbots te bouwen

Vision AI, een reeks API's, toepassen voor beeld- en videoanalyse, gezichtsherkenning, enz.

Menselijke taal begrijpen en verwerken voor sentimentanalyse met behulp van NLP-tools om

Beperkingen van Google Cloud AI

Gebruikers vinden de vendor lock-in limiet omdat het je gevangen houdt in de Google systemen en het moeilijk maakt om te migreren

De prijzen van Google Cloud AI

Aangepaste prijzen

Google Cloud AI beoordelingen en recensies

G2 : N/A (minder dan 20 beoordelingen)

: N/A (minder dan 20 beoordelingen) Capterra: N/A (minder dan 20 beoordelingen)

7. Vertex AI (Beste voor fraudedetectie en voorspellend onderhoud)

via H2O.ai H2O.ai is een handig, open-source, verdeeld machine-learning platform dat ideaal is voor het beheren van big data. Het heeft me geholpen bij het maken van toepassingen zoals beeldherkenning en fraudedetectie door middel van diverse algoritmen (zoals deep learning en gradient boosting).

Met de laatste Danube3-4B release, put het platform uit een trainingsbasis van 6 miljoen tokens, waarmee je een stellaire nauwkeurigheid van 80% kunt bereiken (op een HellaSwag Benchmark met 10 schoten). Deze update is gericht op het democratiseren van NLP-mogelijkheden voor de massa.

H2O.ai beste functies

Efficiƫnt schalen op meerdere machines met behulp van gedistribueerde machine learning

Gebruik snellere verwerking en snelle algoritmen met in-memory computing

Automatiseer het verwerken van ontbrekende waarden, het creƫren van interactietermen en meer met automatische functie-engineering

H2O.ai limieten

Hoewel H2O.ai relatief eenvoudig te gebruiken is, kan het werken met complexe modellen op dit platform lastig worden

Het platform creƫert complexiteit bij het schalen van grotere datasets

H2O.ai prijzen

Aangepaste prijzen

H2O.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (Beste voor self-service klantenservice)

via IBM IBM Watson Assistant is een AI-platform voor gesprekken dat je kunt gebruiken om genAI-assistenten te bouwen, specifiek voor selfservicestations voor klanten. Het kan je helpen bij het ontwerpen van natuurlijke en vloeiende chatbots voor interne toepassingen en front-end klantenassistentie.

De conversation builder heeft een drag-and-drop interface, die ik als cruciaal beschouw voor het definiƫren van gebruiksvriendelijkheid voor elk AI-platform. Bovendien maakt het feit dat dit platform is uitgebreid met RAG het veel nauwkeuriger en effectiever.

IBM Watson Assistant beste functies

Gebruik kant-en-klare LLM's , NLP's, NLU's (raadpleeg dezeAI-glossarium om deze termen te begrijpen) en Intelligent Context Gathering om het contextuele begrip van gesprekken te verbeteren

Gebruik maken van RAG voor nauwkeurige en bijgewerkte gesprekken

Aangepaste modeltraining waarmee uw business eigen trainingsgegevens kan gebruiken voor IBM Watson Assistant-modellen

IBM Watson Assistant limieten

De prestaties van de assistent die met dit platform is gemaakt, worden aanzienlijk beĆÆnvloed door de kwaliteit van de trainingsgegevens

IBM Watson Assistant prijzen

Aangepaste prijzen

IBM Watson Assistant beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: N/A (minder dan 20 beoordelingen)

10. Amazon Sagemaker (Beste voor het schalen van grote modellen)

via sagemaker_ Amazon Sagemaker is een AI-platform met volledig beheerde cloud-infrastructuur, workflows en tools om je werk gemakkelijker te maken. Het heeft me geholpen bij het bouwen, trainen en eenvoudig inzetten van ML-modellen voor verschillende toepassingen, zoals fraudedetectie en reinforcement learning.

Wat ik het beste vind aan Amazon Sagemaker is dat het ondersteuning biedt voor governance-eisen die toegangscontroles vereenvoudigen en de transparantie over je ML projecten vergroten. Deze tool is erg handig voor het bouwen van je eigen basismodellen en het finetunen ervan.

De beste functies van Amazon Sagemaker

Gebruik no-code tools (voor niet-professionals) en IDE's (voor datawetenschappers) om gemakkelijk te werken ongeacht expertise

Verbeter de controleerbaarheid en transparantie met MLOps-praktijken en de standaardisatie ervan

Bouw basismodellen vanaf nul voor extra inkomstenstromen

De beperkingen van Amazon Sagemaker

Zelfs met het pay-as-you-go model kunnen de kosten snel escaleren voor grootschalige projecten

Prijzen Amazon Sagemaker

Aangepaste prijzen

Amazon Sagemaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (38 beoordelingen)

: 4.2/5 (38 beoordelingen) Capterra: N/A (minder dan 20 beoordelingen)

11. PyTorch (Beste voor R&D en computer vision)

via Pytorch PyTorch is een framework dat je kunt gebruiken om deep learning-modellen te bouwen voor toepassingen zoals NLP. Ik heb het met succes gebruikt om apps voor beeldherkenning en generatieve modellen te maken met behulp van dynamische berekeningsgrafieken.

Als productieklaar platform kun je gemakkelijk wisselen tussen directe uitvoering (Eager mode) en gecompileerde uitvoering (Graph mode) met TorchScript, wat volgens mij erg efficiƫnt is. Bovendien gebruikt het platform een Torch gedistribueerde backend om de gedistribueerde training en prestaties te schalen en te optimaliseren.

De beste functies van PyTorch

Breng tijdens het trainen wijzigingen aan in de netwerkstructuur met behulp van Dynamic Computational Graph

Versnel LLM-training met behulp van de sterke GPU-ondersteuning in PyTorch

Gebruik maken van een rijke bibliotheek van vooraf gebouwde deep learning modules om oplossingen te bouwen

Krijg toegang tot eenvoudige ondersteuning via een robuuste community en uitgebreide documentatie

PyTorch beperkingen

De dynamische computationele grafiek heeft een inefficiƫnt geheugenbeheer

Het heeft een steilere leercurve en het kost tijd om het te begrijpen en te gebruiken

PyTorch prijzen

Aangepaste prijzen

PyTorch beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (21 beoordelingen)

: 4.6/5 (21 beoordelingen) Capterra: N/A

12. Keras (Beste voor snelle prototypes)

via Keras Keras is een API op hoog niveau die ik heb gebruikt om apps te ontwikkelen op basis van NLP en generatieve modellen. Het heeft me geholpen om gemakkelijk prototypes te maken vanwege de eenvoudige interface.

Keras richt zich op debuggingsnelheid, onderhoudbaarheid, inzetbaarheid en elegantie van de code.

Ik vind het prettig dat mijn codebase relatief kleiner is als ik met Keras werk - het helpt bij de leesbaarheid en maakt mijn iteraties gemakkelijker. Bovendien zorgen de XLA-compilaties ervoor dat de modellen sneller draaien met JAX en TensorFlow, en ze zijn gemakkelijker te implementeren op verschillende oppervlakken.

De beste functies van Keras

Versnel het ontwikkelproces met voorgetrainde modellen zoals VGG, ResNet en InceptionNet

Integreren met populaire vision-bibliotheken zoals TensorBoard met visualisatietools

Draai het modulaire framework bovenop verschillende deep learning engines zoals Theano

Keras beperkingen

De backendframeworks beĆÆnvloeden de mogelijkheden van Keras aanzienlijk, waardoor problemen met de backend in de uitvoer worden geĆÆmporteerd

Gebruikers zeggen dat het problemen kan opleveren voor het ontwikkelen van aangepaste architecturen

Keras prijzen

Het platform is een open-source AI en is gratis te downloaden en installeren

Keras beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

13. SAP Hana Cloud (het beste voor het verwerken van grote datasets)

via SAP SAP Hana Cloud is een databasebeheersysteem dat me heeft geholpen om op grote schaal datatoepassingen te bouwen en te lanceren. Ik heb het gebruikt voor real-time data-analyse, fraudedetectie, predictive analytics en real-time rapportage.

Dit multimodale DBMS (Database Management System) biedt een onbeperkte database voor allerlei soorten werklasten. Je kunt er intelligente apps mee bouwen die gebruik kunnen maken van generatieve AI en contextbewustzijn.

SAP Hana Cloud beste functies

Bereik efficiƫnte exploratie en analyse van data met behulp van de intelligente functie voor datadetectie

Analyseer complexe netwerkrelaties met functies voor grafiekverwerking

Voorspel toekomstige business trends, identificeer patronen en meer met behulp van predictive analytics

SAP Hana Cloud limieten

SAP Hana Cloud kan duur zijn als het gaat om grootschalige implementaties

De vendor lock-in kan vrij sterk zijn op dit platform, wat migratie moeilijk maakt

Prijzen voor SAP Hana Cloud

Aangepaste prijzen

SAP Hana Cloud beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

14. Alteryx Intelligence Suite (Beste voor gegevensvoorbereiding en -menging)

via alteryx_ Alteryx Intelligence Suite is een krachtig platform voor gegevensanalyse, dat de mogelijkheden van gegevensvoorbereiding, -menging en ML combineert. Ik heb de AI-oplossingen gebruikt om voorspellende modellen te maken, grote datasets te analyseren en bruikbare inzichten te krijgen.

Deze tool is vooral handig bij het extraheren van gegevens uit PDF's en afbeeldingen met behulp van Google Tesseract OCR. Als ik met ongestructureerde of semigestructureerde gegevens werkte, kon Alteryx deze gemakkelijk extraheren zonder dat ik iets hoefde te coderen.

Alteryx Intelligence Suite beste functies

Gebruik AutoML om voorspellende toepassingen te bouwen met minimale handmatige betrokkenheid

Bouw apps voor objectdetectie, beeldclassificatie, OCR en meer met behulp van computervisie

Gebruik voorspellende analyses voor voorspellingen, classificatie, regressie en meer

Alteryx Intelligence Suite limieten

Dit platform vereist uitgebreide rekenkracht voor grote datasets

Gebruikers werden geconfronteerd met integratie-uitdagingen die technische expertise vereisten met complexe infrastructuren

Alteryx Intelligence Suite prijzen

Aangepaste prijzen

Alteryx Intelligence Suite beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

15. Claude (Beste voor generatieve Taken)

via Anthropisch Claude is een groot model voor natuurlijke taalverwerking dat kan worden gebruikt voor het genereren van tekst van menselijke kwaliteit, het schrijven van creatieve inhoud en het vertalen van tekst. Het heeft me geholpen bij het schrijven van e-mails en het beantwoorden van vragen.

Dit model is getraind met constitutionele AI om het veiliger, nauwkeuriger en veiliger te maken. Het beste is dat ik een team account kan aanmaken als ik wil samenwerken aan projecten. Bovendien kan ik mijn eigen bronnen, kennis of artikelen toevoegen aan Claude's onderzoek of achtergrondwerk om diepte te geven aan de resultaten.

De beste functies van Claude

Geavanceerde redeneertaken uitvoeren die verder gaan dan patroonherkenning

Codeer in verschillende programmeertalen met behulp van mogelijkheden om code te genereren

Analyseer alle gegevens in foto's, tekst, grafieken en meer met vision-analyse

Claude limieten

Sterk afhankelijk van trainingsgegevens, die onnauwkeurigheden in de uitvoer kunnen bevatten

Claude prijzen

Free

Pro : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Teams: $25/maand per gebruiker

Claude beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (23 beoordelingen)

: 4.7/5 (23 beoordelingen) Capterra: N/A (minder dan 20 beoordelingen)

Al AI in het personeelsbestand brengen: ClickUp

De werkruimtes van organisaties zijn ingrijpend veranderd. Waar werknemers vroeger altijd een notitieblok en potlood bij zich hadden, vergezelt nu een AI-assistent hen overal om noodzakelijke aantekeningen te maken, inzichten te genereren, aangepaste apps te maken en automatisch vergaderingen te plannen.

In deze blog deel ik 15 AI-tools om je te helpen alle interne functies van het bedrijf uit te voeren. Hiermee kon ik een breed bereik aan Taken uitvoeren, van AI automatisering van de werkstroom voor het genereren van content.

Maar als allrounder raad ik ClickUp Brain aan. Het verbindt echt verschillende aspecten van mijn werkruimte met elkaar en verkort de doorlooptijden voor het uitvoeren van Taken. Als u naadloze werkstromen wilt opbouwen, moet ClickUp bovenaan uw lijst staan.

Maak van ClickUp vandaag nog uw tool voor productiviteitsverbetering gratis aanmelden .