ClickUp lanceert 's werelds enige rolgebaseerde AI-assistent

ClickUp AI maakt een einde aan het giswerk bij het gebruik van AI voor verschillende soorten werk

SAN DIEGO, 4 mei 2023 — ClickUp, het productiviteitplatform dat werk op één plek samenbrengt, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van ClickUp AI, een transformatieve AI-oplossing die de manier waarop mensen werken voorgoed zal veranderen. ClickUp AI is native voor het ClickUp-platform en biedt een speciaal ontworpen ervaring die het giswerk uit het gebruik van AI voor werk in elke rol haalt.

"Kunstmatige intelligentie is de supertool voor productiviteit die onze generatie zal definiëren. Iedereen zal in de nabije toekomst enorm profiteren van AI", aldus Zeb Evans, oprichter en CEO van ClickUp. "De integratie van AI in ons platform is een enorme stap voorwaarts in het vervullen van onze missie om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde productiviteit. Kenniswerkers zullen niet alleen hun taken sneller kunnen uitvoeren, maar ook de kwaliteit van hun output kunnen verbeteren. Door AI-technologie vroeg te implementeren, krijgen organisaties een aanzienlijk concurrentievoordeel op het gebied van productiviteit en efficiëntie. "

ClickUp helpt klanten verder te gaan dan de basistoepassing van AI op de werkplek. ClickUp geeft zijn gebruikers direct toegang tot tientallen AI-commando's en rolspecifieke prompts. In het resultaat is ClickUp het enige productiviteitplatform dat het gemakkelijk maakt om direct zakelijke waarde uit AI-technologie te halen en zijn klanten tastbare waarde biedt.

Nieuwe functies zijn onder meer:

meer dan 100 AI-tools geoptimaliseerd voor elke rol en elk gebruiksscenario: *Het onderzoeksteam van ClickUp heeft samengewerkt met tientallen functionele experts om volledig sjabloon-gebaseerde prompts te creëren voor bijna elk hoogwaardig gebruiksscenario. De AI-tools van ClickUp worden voortdurend geoptimaliseerd en getest en leggen de precieze informatie vast die nodig is om de hoogste kwaliteit te garanderen. Bovendien kunnen ze worden aangepast met input zoals toon en creativiteit, en zijn de resultaten vooraf in format en bevatten ze standaard content-structuren zoals vetgedrukte titels of gestructureerde tabellen.

verbeter uw schrijfvaardigheid: *Markeer tekst in ClickUp, zoals een document, opmerking of taakbeschrijving, en gebruik de nieuwe ClickUp AI-werkbalk om de content te verbeteren. Populaire opdrachten zijn onder meer het langer of korter maken van de content, het verbeteren ervan of het vereenvoudigen van de schrijfstijl.

Laat AI het voortouw nemen : ClickUp AI genereert moeiteloos tekst en kopij voor elk onderwerp. Met de prompt 'Write with AI' kunt u binnen enkele seconden uw volgende e-mail opstellen of een blogpost schetsen!

Elimineer administratieve taken: Bespaar tijd en moeite voor uzelf en uw team door het lezen van lange documenten te vermijden. Maak gebruik van ClickUp AI Tools voor het samenvatten en genereren van actiepunten om direct een samenvatting te geven of eenvoudig de volgende stappen uit elke tekst te halen.

💡 Feature Spotlight: ClickUp Brain Max en AI Agents. ClickUp AI reageert niet alleen, maar redeneert ook. Met ClickUp Brain Max kunnen gebruikers de talk-to-text-functie gebruiken om ideeën, vergader-aantekeningen of gedetailleerde projectupdates direct vast te leggen, waardoor gesproken gedachten worden omgezet in gestructureerde taken en documenten. In combinatie met ClickUp AI Agents gaan deze werkstroom verder dan basisautomatisering: agents kunnen taken prioriteren, context weergeven en zich aanpassen aan veranderende doelen, terwijl het werk tussen teams op elkaar afgestemd blijft. Samen geven Brain Max en AI Agents een nieuwe definitie aan productiviteit en bieden ze organisaties intelligente systemen die vooruitdenken en niet alleen instructies opvolgen.

ClickUp is het platform voor productiviteit bij uitstek voor bijna twee miljoen teams wereldwijd. In lijn met de missie van het bedrijf om mensen tijd te besparen en de wereld productiever te maken, volgen hier enkele voorbeelden van hoe teams de kracht van ClickUp AI kunnen benutten in hun werkstroom:

"ClickUp AI is geweldig geweest voor mijn community, mijn clients en mijzelf. Het heeft ons team ondersteund door e-mails te schrijven, aantekeningen van vergaderingen om te zetten in uitvoerbare taken, standaardwerkprocedures te genereren en het heeft ons zelfs geholpen bij het bedenken en schrijven van content", aldus Yvi Heimann, Business Efficiency Consultant bij Ask Yvi. "We hebben de tijd die we aan bepaalde werkstroom besteden kunnen halveren door gebruik te maken van AI binnen ClickUp. Het is echt opmerkelijk!"

ClickUp AI is beschikbaar voor alle klanten met een betaald abonnement voor $ 5 per gebruiker per maand. Ga voor meer informatie over ClickUp AI naar onze webpagina.

Over ClickUp

ClickUp is 's werelds enige alles-in-één productiviteit die zich aanpast aan de manier waarop mensen willen werken. Het vervangt alle individuele productiviteitstools op het werk door één enkel, uniform platform dat projectmanagement, samenwerking aan documenten, whiteboards, spreadsheets en doel omvat. ClickUp, opgericht in 2017 en gevestigd in San Diego, heeft als missie om de wereld productiever te maken. Als een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven ter wereld heeft ClickUp meer dan 8 miljoen gebruikers in 1,6 miljoen teams geholpen om een productiever leven te leiden en minstens één dag per week te besparen. Ga voor meer informatie naar www.clickup.com.