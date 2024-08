20 AI-podcasts om meer te leren over kunstmatige intelligentie

AI is overal, van geautomatiseerde taken in uw projectmanagementsoftware tot intelligente schrijfassistenten die het creëren van inhoud makkelijker maken. Er is ook technologie die codering en softwareontwikkeling naadloos laat verlopen en AI-tools voor het verwerken van betalingen voor werknemers.

Omdat technologie steeds beter wordt, moeten we ons aanpassen en leren hoe we deze tools kunnen gebruiken om onze bedrijven beter te maken. Maar uitvinden hoe je dat doet in een zee van AI-tools kan lastig zijn. 🤔

Dat is waar AI-podcasts kunnen helpen. Deze programma's worden gepresenteerd door industrieleiders, journalisten en AI-enthousiastelingen en geven inzicht in de stand van zaken van AI, hoe het werkt en praktijkvoorbeelden.

Maak tijd vrij tijdens je volgende wandeling, autorit, training of vrije dag om naar deze AI-podcasts te luisteren. Je komt meer te weten over de nieuwste AI-ontwikkelingen en hoort hoe innovators AI gebruiken om hun bedrijf vooruit te helpen. ✨

20 beste AI-podcasts om je kunstmatige intelligentie jeuk te laten voelen in 2024

Hier zijn 20 van de beste AI-podcasts die je kunt beluisteren op sites als Spotify, Apple Podcasts en meer. Leer meer over de industrie, opkomende veranderingen en de nieuwste trends in machinaal leren. 👀

Met deze kennis kun je de technologie gebruiken om een succesvoller bedrijf op te bouwen. Van SaaS en marketing tot softwareontwikkeling en productiviteit, er zijn talloze manieren waarop AI je efficiënter kan maken.

1. AI in het bedrijfsleven

Emerj, een bedrijf dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie, heeft een wekelijkse podcast met oprichter en gastheer Daniel Faggella. De AI-podcast richt zich op het interviewen van industrieleiders op het gebied van robotica, deep learning en data science.

Veel afleveringen richten zich op welke AI-tools experimenteel zijn en welke bewezen hebben tastbare waarde te bieden aan bedrijven, of het nu gaat om machine learning, data science of praktische AI-opties.

Stem af op deze AI-podcast om meer te leren over trends in de sector en manieren om AI toe te passen in uw strategische planning. Bovendien kom je te weten hoe je AI-verstoringen kunt gebruiken om je bedrijf vooruit te helpen, of je nu actief bent in SaaS, softwareontwikkeling of het beheren van producten.

2. De AI-podcast

Via AI-podcast Noah Kravitz neemt de leiding over NVIDIA's De AI-podcast waarin de impact van AI op de wereld om ons heen wordt onderzocht door te focussen op mensen en hun succesverhalen. Deze podcast behandelt AI in van alles en nog wat, van kunst en wetenschap tot business en ecologie, en geeft een goed afgerond beeld van hoe ondernemers en changemakers vandaag de dag AI gebruiken.

Opmerkelijke afleveringen bevatten interviews met tech experts van Google, Oracle en Deloitte. Luister naar elke podcastaflevering of duik in de afleveringen die relevant zijn voor uw branche.

Of je nu een marketingmanager bent bij een sportbedrijf, een docent aan een universiteit of een logistiek manager die op zoek is naar manieren om AI te gebruiken bij bezorging, er is een AI Podcast-aflevering voor jou.

3. Oog op AI Oog op AI is een tweewekelijkse AI-podcast over de nieuwste trends in computerwetenschap en kunstmatige algemene intelligentie (AGI). De podcast wordt gepresenteerd door New York Times-correspondent Craig S. Smith en heeft een uitgesproken journalistieke benadering om AI in een realistische context te plaatsen. 👁️‍🗨️

Luister en ontdek hoe bedrijfsleiders AI gebruiken om productiviteit te verhogen interactieve gesprekken met klanten opbouwen en taken automatiseren. Bovendien zijn er verschillende afleveringen over de existentiële dreiging van AI, zodat je te weten kunt komen wat veranderingen in machine learning betekenen voor jouw bedrijf en hoe je je kunt aanpassen.

4. AI vandaag podcast

Voor veel bedrijfseigenaren en tech-enthousiastelingen is AI vaag. AI vandaag gastheren Kathleen Walch en Ronald Schmelzer zetten dingen in perspectief met praktische uitsplitsingen van AI in het bedrijfsleven. Stem af op de AI Glossary Series om duidelijkheid te krijgen over verschillende AI-termen en wat ze betekenen in real-world scenario's.

Ze interviewen ook AI-experts en datawetenschappers om dieper in te gaan op de werking van AI en wat het betekent voor bedrijven, thought leaders en techbedrijven. Een van de beste afleveringen is die met Valerio de Stefano, een AI-expert die de impact van AI op het personeelsbestand bespreekt.

5. Gegevensscepticus

Via Data Skeptic

Kyle Polich lanceerde de Data Skeptic podcast in 2014. Zijn doel is om door de hype heen te prikken en AI-claims wetenschappelijk te benaderen. Op die manier kun je erachter komen welke AI-tools en trends echt belangrijk zijn voor uw bedrijf.

De afleveringen gaan over alles van taalleermodellen tot neurale netwerken en de toekomst van AI. Een van onze favoriete afleveringen is die met Dongho Kim van Prowler, waarin ze het hebben over AI en besluitvorming. Het is een must voor leiders die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van projectmanagement en AI .

6. Sprekende machines

Via pratende machines

Katherine Gorman en Neil Lawrence zijn de gastheren Spraakmachines is een tweewekelijkse podcast die op vrijdag nieuwe afleveringen uitbrengt. Talking Machines is een van de beste AI-podcasts voor mensen die geïnteresseerd zijn in machinaal leren. 🎙️

De podcast richt zich op de technologie achter AI-tools, maar heeft ook een menselijke benadering. Afleveringen gaan over onderwerpen als diversiteit in AI, verantwoordelijkheid en arbeidsoverwegingen voor bedrijven die de nieuwste technologie gebruiken.

7. Podcast over kunstmatige intelligentie

Gehost door Tony Hoang, de Kunstmatige Intelligentie Podcast wil AI menselijker maken door het begrijpelijker te maken. De afleveringen zijn kort en bondig, meestal minder dan 10 minuten, zodat je ernaar kunt luisteren, zelfs als je bezig bent met de hectiek van alledag van je bedrijf.

Veel van de afleveringen zijn gericht op het laatste nieuws in de tech-community. Je vindt er ook snelle uitsplitsingen van zaken als hoe robotica werkt, hoe AI-regels jouw branche kunnen beïnvloeden en de datavaardigheden die je nodig hebt om AI te gebruiken.

8. Stemmen in AI

In een wereld waarin machines steeds meer op de voorgrond treden - hallo zelfkassa's en strandschoonmaakrobots - is AI een van de belangrijkste onderwerpen Stemmen in AI geeft de technologie een menselijk gezicht.

Gastheer Byron Reese interviewt de knapste koppen in AI en technologie. Van mede-oprichters van startups tot beveiligingsexperts en ethici, er is altijd een interessant gesprek op deze podcast over actuele onderwerpen in de wereld van vandaag.

9. Lex Fridman Podcast

De beste AI-podcasts worden gehost door tech-experts die de nieuwste veranderingen in de machine-learningindustrie begrijpen. Deze zelfgetitelde podcast behoort tot de beste dankzij de expertise van Lex Fridman, een AI-onderzoeker aan het MIT.

Hij heeft gesprekken gevoerd met AI-enthousiastelingen als Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan en Jaron Lanier. En hoewel dit overkomt als een zware machine-learning podcast, worden er ook andere onderwerpen besproken rond data science, kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologie.

10. De TWIML AI-podcast TWIML -oftewel This Week in Machine Learning brengt elke maandag en donderdag nieuwe afleveringen uit. TWIML AI Podcast wordt gepresenteerd door Sam Charrington en heeft als doel bruikbare inzichten te creëren uit de nieuwste AI-technologie.

Als projectmanager zul je blij zijn met de afleveringen die dieper ingaan op hoe je AI kunt gebruiken om taken te automatiseren en data-integraties die je processen naadloos laten verlopen. Softwareontwikkelaars kunnen luisteren naar afleveringen over taalleermodellen (LLM's), generatieve AI en programmatic engineering.

11. Praktische AI Praktische AI wordt gepresenteerd door Chris Benson en Daniel Whitenack, die AI-experts interviewen en praktijkscenario's bieden voor de nieuwste technologie. De levendige discussies gaan over onderwerpen als

coole apps vectordatabases en de juridische implicaties van het gebruik van AI.

Marketeers zullen genieten van podcastafleveringen die gaan over hoe AI de productie van content sneller kan maken en debatten over de mogelijkheden van LLM's. Softwareliefhebbers kunnen afstemmen op afleveringen over end-to-end cloud computing en serverloze GPU's.

12. Harde Fork

Via Google DeepMind is een dochteronderneming van Google en hun podcast verkent de manieren waarop AI de wereld verandert. Het is een mix van interviews met topexperts uit de AI-industrie en diepe duiken in de technologie zelf.

Luister mee om meer te weten te komen over de strijd om AI eerlijk te maken voor iedereen en hoe bedrijfsleiders AI toepassen om grote uitdagingen op te lossen. Je hoort van leiders op het gebied van genomica, natuurbehoud, marketing en robotica.

14. Intel over AI

De Intel AI podcast brengt verschillende standpunten naar voren als het gaat om de belofte van AI en het huidige succes. Sommige afleveringen duiken in neurowetenschappen en hoe AI werknemers productiever kan maken.

Andere afleveringen gaan over AI in de overheid, de biogeneeskunde en het overheidsbeleid. Stem af om meer te leren over AI-eerlijkheid, manieren om AI te gebruiken voor gegevens en technieken om technologie te gebruiken om betere processen op te bouwen.

15. AI en de toekomst van werk

Via PeopleReign Dan Turchin, de CEO van PeopleReign, gebruikt zijn AI en de toekomst van werk podcast over de nieuwste ontwikkelingen en hoe technologie werkplekken beïnvloedt. De podcast is vooral interessant voor mensen in personeelszaken en informatietechnologie en behandelt zaken als leiderschap, regelgeving en innovatie.

De podcast vindt een balans tussen de voordelen van AI en de gevolgen voor teams. Luister naar de podcast om meer te weten te komen over hoe AI je werknemers kan beïnvloeden en hoe je bedrijf zich kan aanpassen om de risico's te beperken. 👩‍💻

16. De botcanon De Bot Canon is een ander soort AI-podcast. In plaats van AI-nieuws en -trends te behandelen, gebruikt deze podcast AI om te zien hoe klassieke stukken literatuur zouden zijn geschreven door een machine. Het is een fascinerende duik in de werking van AI waar contentschrijvers en literatuurliefhebbers van zullen genieten.

Elke aflevering richt zich op een ander stuk literatuur. Enkele populaire afleveringen zijn AI-versies van "De Hobbit", "Charlie en de Chocoladefabriek" en "De gebroeders Karamazov" Deze leuke, korte podcast zet je aan het denken over de verdiensten van AI versus menselijke creativiteit.

17. Geïnspireerd door hersenen

Via Brain Inspired Geïnspireerd brein is een andere intellectuele podcast die ingaat op de verbanden tussen neurowetenschappen en AI. Als professional in een sector die AI gebruikt, kun je deze podcast gebruiken om betere algoritmen te schrijven en nieuwe producten of projecten te bedenken.

Afleveringen op de podcast gaan over alles van vroege taal en cognitie tot psychologie en de filosofie van het geheugen. Leer hoe je een betere leider kunt zijn, hoe je betere leersystemen in je bedrijf kunt creëren en manieren om verschillende soorten leerlingen in je team te ondersteunen.

AI Chrome-extensies .

Interessante afleveringen zijn onder andere over hoe een wijngaard AI gebruikt om zijn wijnen te verbeteren en hoe winkels AI gebruiken om fraude te voorkomen.

De afleveringen gaan in op alledaagse gebruikssituaties, waardoor de technologie tastbaar wordt en het voor u als bedrijfsleider gemakkelijker wordt om manieren te vinden om de tools zelf te gebruiken. 🛠️

19. Het ChatGPT-rapport

The ChatGPT report is een podcast met korte afleveringen van 10 minuten over het laatste nieuws in de chatbotwereld. Onder leiding van Ryan Collier en Ben Meyerhoeffer kom je meer te weten over OpenAI-initiatieven, ChatGPT-alternatieven en wat er gebeurt in AI.

20. Ik, mezelf en AI

Via MIT Sloan Management Review Ik, mezelf en AI is nog een MIT-podcast, dit keer gemaakt door de MIT Sloan Management Review. De audioserie heeft als doel uit te zoeken waarom slechts 10% van de bedrijven die AI gebruiken uiteindelijk succesvol is.

Deze podcast over kunstmatige intelligentie richt zich op interviews met grote veranderaars, waaronder leiders van Airbnb, Duolingo en Pinterest.

Afleveringen bevatten discussies over besluitvorming, gegevensbeveiliging en talentontwikkeling. Met een brede focus is er iets voor elke branche, of je nu in marketing, HR, IT of management werkt.

