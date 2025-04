Een CRM effectief gebruiken

Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten. En tevreden klanten zorgen voor tevreden aandeelhouders - in die bestelling.

Medewerkers en klanten betrokken houden is niet zomaar een extraatje, het is een concurrentievoordeel op de huidige markt.

79% van de kopers stapt over naar een concurrerend merk alleen voor een betere klantervaring.

Hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerde team ook je klanten tevreden houdt?

De kern van deze geluksketen is een tool die vaak over het hoofd wordt gezien: Customer Relationship Management (CRM), een manier om activiteiten te stroomlijnen en klantinteracties te verbeteren.

Een CRM is meer dan een opslagplaats van gegevens: het is een brug tussen teams en klanten. Door werknemers uit te rusten met tools waarmee ze beter kunnen werken, kunt u hen helpen zich te concentreren op het leveren van uitzonderlijke service, het creëren van tevreden klanten en het stimuleren van bedrijfsgroei.

In dit artikel bespreken we hoe u CRM-systemen kunt gebruiken om uw team te versterken, klanten tevreden te stellen en een rimpeleffect te creëren dat uw organisatie ten goede komt.

samenvatting in 60 seconden Hier vindt u een kort overzicht van hoe u een CRM kunt gebruiken om uw doelstellingen op het gebied van marketing, verkoop en succes te behalen: Bepaal uw doelen: Lijst essentiële functies op, zoals e-mail automatisering of het bijhouden van verkopen, en zorg ervoor dat het CRM past bij de werkstroom van je team

Kies de juiste CRM: Onderzoek platforms die zorgen voor aanpassing, schaalbaarheid, bijhouden van voortgang en kies een gebruiksvriendelijke optie

Instellingen: Importeer uw gegevens, pas velden en pijplijnen aan en integreer dagelijkse tools zoals e-mail apps voor een snelle installatie

Verkoop beheren: leads bijhouden, follow-ups automatiseren en verkoopprestaties analyseren met behulp van ingebouwde dashboards voor meer efficiëntie

Beheer klantenservice: Centraliseer communicatie, los problemen sneller op met ticketsystemen en stel gedetailleerde klantprofielen op voor een persoonlijke service

Creëer een CRM-strategie: Bepaal KPI's, train uw team voor effectief gebruik en evalueer uw CRM-processen regelmatig om de resultaten te verbeteren

Stel duidelijke CRM doelen: Zorg dat deze in lijn zijn met de werkstroom van uw team en automatiseer taken zoals e-mail follow-ups of het bijhouden van de verkoop

Bouw met ClickUp : ClickUp CRM combineert projectmanagement met klantgegevens en biedt aanpasbare weergaven en automatisering van workflows voor een naadloze samenwerking tussen teams. ClickUp CRM combineert projectmanagement met klantgegevens en biedt aanpasbare weergaven en automatisering van workflows voor een naadloze samenwerking tussen teams.

CRM begrijpen

Bij correct gebruik kan CRM de ruggengraat van uw bedrijfsprocessen worden. Maar voordat we begrijpen hoe een CRM kan worden gebruikt, moeten we eerst beter begrijpen wat het doet.

Wat is CRM (Customer Relationship Management) en wat is het belangrijkste doel ervan?

Customer Relationship Management is een systeem voor het beheren van alle interacties met potentiële en huidige klanten gedurende de hele levenscyclus van de klant. Het is een strategische aanpak die technologie, processen en ouderwetse klantenservice combineert.

Een CRM helpt u bij het organiseren van klantgegevens, het bijhouden van verkoopkansen en het analyseren van gedrag om inzicht te krijgen in de voorkeuren van klanten. Het automatiseert ook sleutel workflows voor klantgerichte functies zoals marketing, verkoop en post-sales om de bedrijfsvoering te verbeteren.

leuk weetje: CRM is niet nieuw: een variant ervan gaat terug tot het oude Mesopotamië. De noodzaak om transacties bij te houden leidde tot de ontwikkeling van het spijkerschrift rond 3200 voor Christus. Kleitabletten werden gebruikt om transacties, voorraden en informatie over clients vast te leggen, waardoor efficiënt handelsbeheer mogelijk werd. We spoelen door naar de jaren 1980 en Rolodexen vormden de fase voor de CRM-software van vandaag.

Sleutelwoorden voor CRM

Voordat u op zoek gaat naar de beste CRM-systemen, zijn hier enkele termen die verband houden met CRM en die u moet kennen om de effectiviteit van verschillende klantinteracties te maximaliseren.

Contact: Een persoon of organisatie waarmee uw bedrijf contact heeft, zoals huidige klanten, clients uit het verleden of potentiële leads

Lead: Een potentiële klant die rente heeft getoond in uw aanbod, maar nog geen aankoop heeft gedaan. Leads worden gekwalificeerd om hun waarschijnlijkheid van conversie te bepalen

Deal: Een verkoopkans die actief door uw team wordt nagestreefd en die een potentiële transactie met een gekwalificeerde lead of contact vertegenwoordigt

Verkooppijplijnen: Een visuele weergave van de fasen in uw verkoopproces, van het eerste contact tot het sluiten van de deal, waarmee teams kansen kunnen bijhouden en omzet kunnen voorspellen

Klantcases: Specifieke instances waarin klanten problemen of verzoeken om ondersteuning melden, zodat teams serviceverzoeken kunnen beheren en de klanttevredenheid kunnen vergroten

BANT en CHAMP: Kaders voor het kwalificeren van leads - BANT beoordeelt budget, autoriteit, behoefte en tijdlijn , terwijl CHAMP zich richt op uitdagingen, autoriteit, geld en prioritering

Bedrijf: Een organisatie waarmee u zaken doet of die u target als potentiële klant

Bron: Geeft aan waar een lead of contact vandaan komt (bijv. marketingcampagnes of verwijzingen), waardoor de effectiviteit van marketing kan worden geëvalueerd

Activiteit: Iedere interactie met een account of lead (bijv. gesprekken, e-mails), waarbij je ervoor zorgt dat alle communicatie wordt gedocumenteerd voor toekomstig gebruik

Fase van de deal: De fase van het verkoopproces waarin een deal zich bevindt (bijv. prospectie of onderhandeling)

Deze sleutelbegrippen helpen u om effectiever door het ingewikkelde CRM-systeem te navigeren. Het zal u ook helpen om uw beste strategieën voor klantenbeheer te ontwikkelen voor bedrijfsgroei.

💡 Pro Tip: Niet alle verkooppijplijnen zijn hetzelfde. Pas de fasen van uw pijplijn aan uw verkoopproces aan. Typische fasen zijn bijvoorbeeld Lead Kwalificatie → Ontdekkingsgesprek → Voorstel verzonden → Onderhandeling → Gesloten-wonnen/verloren. Kijk naar deze gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om snel te beginnen met het bouwen van uw eigen pijplijn.

Voordelen van het gebruik van CRM

We hebben gezegd dat CRM een aanwinst is voor uw business. Maar waarom precies? Laten we je vertellen hoe het helpt:

Verbeterde en gepersonaliseerde klantervaring

👀 Wist u dat? Bedrijven die uitblinken in personalisatie genereren 40% meer omzet uit dergelijke activiteiten dan gemiddelde spelers.

Een CRM centraliseert klantgegevens en biedt een 360-graden weergave van het klanttraject, de aankoopgeschiedenis en interacties van elke klant. Dit geeft u inzicht in precies wanneer, waar en waarom een lead interactie heeft gehad met uw merk en elke stap die ze daarna zullen nemen.

Hierdoor kan uw team aangepaste ondersteuning bieden, de klantervaring verbeteren en de relaties met klanten versterken.

Productiviteit en efficiëntie verhogen

🧠 Leuk weetje: Machine learning (ML) domineert AI-technologie in CRM en is goed voor meer dan 48% van het marktaandeel.

Door routinetaken te automatiseren en een AI CRM te gebruiken voor de invoer van gegevens, maakt u tijd vrij zodat uw werknemers zich kunnen richten op activiteiten met een hoge waarde. Deze AI-ondersteunde CRM-tools zorgen er ook voor dat er minder tijd wordt besteed aan het zoeken naar klantgegevens, waardoor de productiviteit toeneemt.

📮ClickUp Insight: 88% van onze respondenten gebruikt ClickUp AI voor hun persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste barrières? Gebrek aan naadloze integratie, hiaten in de kennis of zorgen over de veiligheid. Maar wat als AI is ingebouwd in uw werkruimte en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, maakt dit werkelijkheid. Het begrijpt prompts in gewone taal, lost alle drie de problemen bij het gebruik van AI op en verbindt tegelijkertijd uw chatten, taken, documenten en kennis in de werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

Verbeterde samenwerking tussen teams

Sales teams werken efficiënter als de leden toegang hebben tot dezelfde up-to-date informatie. CRM-software is een gecentraliseerde database waarin alle klantinformatie toegankelijk is voor verschillende afdelingen, van verkoop tot marketing en klantenservice.

Met iedereen op dezelfde pagina kunnen teams samenwerken en het beheer van klantrelaties vereenvoudigen.

Meer inzicht en datagestuurde beslissingen

CRM-software analyseert klantinteracties en biedt bruikbare inzichten, rapportage en analyses van verkooptrends, klantgedrag en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's).

Deze inzichten ondersteunen betere besluitvorming, waardoor bedrijven klantenservice kunnen verbeteren en marketinginspanningen effectief kunnen targetten.

Aan de slag met CRM

Laten we nu onze mouwen opstropen en leren hoe we de juiste tool voor CRM en marketingautomatisering kunnen kiezen voor bedrijfsgroei.

Allereerst moet u absoluut duidelijk zijn over uw behoeften. Een CRM-oplossing kan vol zitten met de beste tools en meest uitgebreide functies, maar misschien hebt u alleen specifieke functies nodig.

Stel uzelf de volgende vragen om uw behoeften te bepalen: Met welke klantgegevens worstelt u voortdurend?

Welke interacties met klanten kosten u de meeste tijd?

Waar blijven deals meestal steken in uw verkooppijplijn?

Welke repetitieve taken kunnen worden geautomatiseerd om je team vrij te maken?

Denk niet alleen aan uw directe behoeften, maar ook aan uw groeitraject. De CRM-oplossing moet meegroeien met uw bedrijf en zowel uw huidige activiteiten als toekomstige uitbreiding ondersteunen.

Bedenk hoe uw verkoopproces kan evolueren en welke aanvullende klantinformatie u moet bijhouden. Bedenk ook hoe de samenwerking tussen uw teams kan veranderen en welke zakelijke tools u in de toekomst mogelijk moet integreren.

💡 Pro Tip: Vermijd de veel voorkomende valkuil om elke functie in uw CRM te gebruiken. Concentreer u op de essentiële tools voor uw bedrijfsvoering en automatiseer routinetaken. U kunt geleidelijk uitbreiden als dat nodig is.

De juiste CRM kiezen

Kenmerkend voor een goed CRM is de eenvoudige installatie, het importeren van bestaande klantgegevens en de mogelijkheid om mee te groeien met uw bedrijf zonder een gat in uw portemonnee te branden. Je kunt ook leads en accounts beheren en velden aanpassen aan de unieke workstroom van je bedrijf.

Dus als u elke stap in uw verkoopproces wilt bijhouden om verbeterpunten te identificeren, kies dan een CRM dat gegevens efficiënt structureert, uw verkoopproces vereenvoudigt en betrouwbare rapportagemogelijkheden heeft om verkoopprestaties en klantbetrokkenheid bij te houden.

Een voorbeeld van zo'n platform is ClickUp. Deze alles-app voor werk biedt een uitgebreide oplossing die CRM functies combineert met projectmanagement. Het platform stelt bedrijven in staat om relaties met klanten, taken, projecten en communicatie binnen één interface te beheren.

CRM met ClickUp

ClickUp CRM is een uitstekende CRM-starter omdat het flexibel, gebruiksvriendelijk en kosteneffectief is.

Veel CRM-systemen vereisen een uitgebreide inwerkperiode, aangepaste configuraties en zelfs consultants van derden om aan de slag te kunnen. Met ClickUp daarentegen kunt u een verkooppijplijn, contactendatabase en het bijhouden van deals instellen met behulp van kant-en-klare sjablonen - en dat alles in slechts enkele minuten.

Dit maakt het perfect voor bedrijven die minder tijd willen besteden aan het beheren van meerdere tools en meer tijd willen besteden aan het opbouwen, personaliseren en versterken van relaties met klanten.

Krijg eenvoudig toegang tot klantgegevens en zet deze om in groeikansen met ClickUp CRM

In plaats van te jongleren met meerdere tools voor het bijhouden van leads, het beheren van follow-ups en het samenwerken met uw team, kunt u met ClickUp alles op één plek afhandelen:

Pijplijnbeheer (Kanban-borden voor het bijhouden van deals)

Taken automatiseren (automatisch follow-ups, herinneringen en voortgangsupdates toewijzen)

Aangepaste dashboards (verkoopprestaties in één oogopslag)

E-mail + documenten + chatten (communiceer en sla belangrijke aantekeningen op zonder van app te hoeven wisselen)

AI voor het maken van gepersonaliseerde communicatie, outreach- en promotiemateriaal

We gaan dieper in op elk van deze aspecten.

Met deze mogelijkheden wordt ClickUp CRM het digitale commandocentrum van uw bedrijf.

pro Tip: Als u een CRM kiest, geef dan de voorkeur aan platforms die flexibiliteit combineren met functionaliteit. Zoek naar functies zoals aanpasbare velden en dashboards, eenvoudige gegevensimport en integraties die uw bestaande tools ondersteunen.

Wilt u uw volledige verkooptrechter vanaf één plek beheren? De Software voor Sales Projectmanagement van ClickUp helpt u dit te optimaliseren door lead bijhouden, klanten werven, communicatie en projectmanagement te combineren op één platform.

Visualiseer en automatiseer uw verkoopprocessen met Software voor verkoopprojectmanagement van ClickUp

In tegenstelling tot starre CRM's die u in hun structuur dwingen, is ClickUp's Software voor projectmanagement volledig aanpasbaar - of u nu een eenvoudige deal-tracker nodig hebt of een volwaardig CRM met automatisering van workflows.

Gebruik het om instellingen te maken:

Aangepaste velden in ClickUp die de grootte van een deal, leadbron, prioriteit en volgende stappen bijhouden die de grootte van een deal, leadbron, prioriteit en volgende stappen bijhouden

No-code ClickUp Automatiseringen die deals van de ene fase naar de andere verplaatsen op basis van statusupdates, automatisch taken toewijzen aan de juiste teamleden op basis van voortgang, follow-ups triggeren voor gesprekken met prioriteit, en nog veel meer

die leads vastleggen als uitvoerbare Taken, rechtstreeks in uw CRM ClickUp Formulierendie leads vastleggen als uitvoerbare Taken, rechtstreeks in uw CRM

De juiste optie kiezen

Nadat u de specifieke behoeften van uw bedrijf hebt bekeken, is het tijd om de ideale CRM te selecteren.

Populaire opties zoals Salesforce en HubSpot bieden uitgebreide oplossingen voor verkoop, marketing en klantenservice. Tegelijkertijd bieden Zoho CRM en Pipedrive aanpasbare functies voor kleinere teams of bedrijven met eenvoudigere behoeften.

ClickUp, aan de andere kant, biedt een CRM-optie die ook projectmanagement en ClickUp AI integreert, waarbij het bijhouden van taken wordt geïntegreerd met klantgegevens.

Beoordeel factoren zoals gebruiksgemak, integratiemogelijkheden, schaalbaarheid en budget om de juiste tool te kiezen. Begin met gratis proefversies om de functies te verkennen en ervoor te zorgen dat het juiste CRM-systeem aansluit op uw bedrijfsprocessen. Geef prioriteit aan flexibiliteit om mee te groeien met de veranderende behoeften van uw bedrijf.

De meeste traditionele CRM's hebben hoge kosten en prijzen per gebruiker, waardoor ze een moeilijke investering zijn voor kleine teams of solo-verkopers. ClickUp biedt een gratis abonnement met robuuste CRM-functies en betaalbare upgrades naarmate uw bedrijf groeit.

Twijfelt u nog? Ontdek wat u mist van een ClickUp gebruiker die al de voordelen heeft gezien van het gebruik van de CRM functies van het platform:

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en te focussen op de ontwikkeling van bedrijven die dagelijks $500k-miljoenen verwerken. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en te focussen op de ontwikkeling van bedrijven die dagelijks $500k-miljoenen verwerken. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

Uw CRM instellen

Aan de slag gaan met een CRM-systeem kan een leercurve hebben, maar als u de juiste stappen volgt, kan uw bedrijf aanzienlijk groeien. We zetten het even voor u op een rijtje:

Bestaande klantgegevens verzamelen

Uw bestaande klantgegevens zijn goud waard - laten we ze ook zo behandelen. Begin met het verzamelen van alle klantgegevens uit spreadsheets, oude CRM's of andere bronnen.

Stel het samen in één centraal document - een tabel, spreadsheet of CSV-bestand enzovoort - zodat het klaar is om te worden geïmporteerd in uw target tool.

Gegevens organiseren voor efficiëntie

In plaats van alles in uw nieuwe CRM-oplossing te dumpen, moet u alle contacten, leads en accounts opschonen en standaardiseren. Verwijder dubbele invoer, werk verouderde informatie bij en standaardiseer het format (telefoonnummers, adressen, enz.)

Dit maakt het gemakkelijker om met duidelijkheid te beginnen en waar nodig prioriteit te geven aan klanten en leads.

Filter overbodige details weg zodat u relevante en bruikbare gegevens bij de hand hebt.

Gegevens importeren

Zodra je je gegevens hebt opgeschoond, zijn ze klaar om te worden geïmporteerd in je CRM-systeem.

De meeste cloud-gebaseerde CRM-systemen, waaronder ClickUp, bieden een functie voor het met één klik importeren van CSV of spreadsheets, waardoor dit proces eenvoudiger en sneller verloopt.

🤝 Vriendelijke herinnering: Mogelijk moet u uw bestaande exporteerbare gegevens converteren naar een aanvaardbaar bestandsformaat (zoals CSV) voor uw target CRM tool.

Ook lezen: Gratis CRM sjablonen: Excel, Google Spreadsheets & ClickUp

Aangepaste velden en workflows

Elk bedrijf heeft unieke verkoopprocessen, dus een one-size-fits-all aanpak zal niet helpen. Pas uw CRM-software niet alleen aan uw verkoop- en klantendoelstellingen aan, maar ook aan uw gegevens, zoals de branche, de grootte van de deal of de leadbron. Stel workflows in die aansluiten op de processen van uw team, van lead-nurturing tot het sluiten van deals.

Afhankelijk van het gekozen CRM kunt u een CRM-database maken met aangepaste velden om alle benodigde informatie over uw klanten vast te leggen.

Werk beter samen en stroomlijn uw werkstroom met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

De meeste CRM-softwaretools, waaronder ClickUp, bieden meerdere manieren om deze gegevens te visualiseren en te organiseren op een manier die bij u past. Kies uit 15+ ClickUp weergaven, zoals:

1. Weergave

Deze Kanban-weergave met slepen en neerzetten is perfect voor verkooppijplijnen en laat je deals van de ene fase naar de andere verplaatsen (bijv. Lead → Gekwalificeerd → Voorstel verzonden → Gesloten). Het geeft een duidelijk beeld van de voortgang van de deal en helpt verkopers om prioriteiten te stellen voor volgende stappen.

2. Lijstweergave

Hebt u een gestructureerde manier nodig om contacten en deals bij te houden? Met de lijstweergave kunt u deals eenvoudig filteren, sorteren en categoriseren op status, prioriteit of waarde - ideaal voor snelle invoer van gegevens en bulkupdates.

3. Weergave kalender

Verkoopsucces is afhankelijk van timing. Met de kalenderweergave kunt u follow-ups, vergaderingen en deadlines voor voorstellen plannen, zodat uw pijplijn soepel blijft verlopen.

4. Tabel weergave

Met de ClickUp tabel weergave kunt u contactgegevens, verkoopgeschiedenis en aantekeningen opslaan op één centrale locatie in spreadsheetstijl. Met inline bewerking kunt u leads, deals en klantinteracties op een gestructureerde, gegevensrijke manier beheren.

Maar een van de krachtigste functies in de weergave van tabellen zijn formulevelden, waarmee u berekeningen kunt uitvoeren tussen numerieke velden, datumvelden en tijdvelden op taken - net als in Excel, maar dan binnen uw CRM-weergave. Voorbeeld: 📌 Bereken potentiële omzet formule: Dealwaarde * sluitwaarschijnlijkheid (%) ➡️ Krijg direct inzicht in verwachte inkomsten op basis van fases in deals Of Lead scoringssysteem formule: (Betrokkenheidsscore + budgetscore) / 2 ➡️ Rangschik leads op basis van rente, budget en koopbereidheid

Leden van uw teams aan boord nemen

Een CRM is het meest effectief als het hele team het samen gebruikt. Richt u daarom op teamintegratie door uw teamleden te laten wennen aan het CRM-platform.

Begin met het toewijzen van rollen en toestemmingen om de veiligheid van gegevens en de duidelijkheid van verantwoordelijkheden te garanderen.

💡 Pro Tip: Niet iedereen in uw team is technisch onderlegd, toch? Stimuleer dus een omgeving waarin ze kunnen leren. Bied trainingsmateriaal aan van uw CRM-leverancier of externe bronnen om werknemers te helpen begrijpen hoe ze het CRM effectief kunnen gebruiken. Zo leren ze de nodige vaardigheden en kunnen ze later fouten vermijden.

ClickUp's collaboratieve CRM maakt dit eenvoudig - nodig gewoon relevante leden of gasten uit op uw werkruimte zodat iedereen begrijpt hoe het effectief te gebruiken.

De ClickUp-taak weergave en Toegewezen opmerkingen helpen u bij het toewijzen en bijhouden van taken met het hele team in real time.

Blijf op de hoogte van alle gesprekken over taken met de ClickUp-taakweergave

Discussies over threads voor taken en bijlagen bij bestanden binnen taken verzamelen alle benodigde informatie en gesprekken op één plek.

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Laten we het nu hebben over hoe al uw tools goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Verbind uw CRM-platform met andere platforms die u dagelijks gebruikt, met name uw e-mail en andere CRM-specifieke software.

Integratie zorgt ervoor dat al uw gegevens vrijelijk op alle platforms werken, zodat u geen gegevens meer handmatig hoeft in te voeren en minder fouten maakt.

Breng uw hele werkruimte naar één enkel platform met 1000+ ClickUp-integraties

U kunt bijvoorbeeld lead-nurturing en het bijhouden van campagnes automatiseren door platforms zoals Gmail, HubSpot of MailChimp te integreren met ClickUp. Trigger geautomatiseerde e-mailsequenties wanneer een lead in een specifieke fase komt (bijv. wanneer een lead naar "Geïnteresseerd" gaat, stuur dan een casestudy). Sla e-mailinteracties op in ClickUp-taak zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

U kunt terugkerende taken instellen op basis van leadbetrokkenheid via ClickUp-taaken. En een melding krijgen wanneer een lead een e-mail opent of op een link klikt (via integraties).

Pro Tip: Verkopers besteden ongeveer een vijfde van hun dag aan het schrijven van e-mails. Maar met ClickUp brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, hoeft dat niet meer!

ClickUp Brain kan koude e-mails en follow-ups opstellen, persoonlijk bereik personaliseren en sleutelgesprekken in seconden samenvatten, zodat vertegenwoordigers zich kunnen concentreren op het sluiten van deals in plaats van het typen van e-mails.

Schrijf en stel alles op, van volwaardige verkoopdocumenten tot e-mails, met ClickUp Brain

Dashboards instellen om CRM-gegevens te visualiseren

Stel ten slotte uw CRM missiecontrolecentrum in, oftewel uw dashboards. Real-time dashboards geven een duidelijk beeld van de verkoopprestaties, de voortgang van deals en de betrokkenheid van klanten. Gebruik widgets voor rapportage om sleutelgegevens bij te houden en knelpunten te identificeren voordat ze de bedrijfsresultaten beïnvloeden.

ClickUp Dashboards maken het supergemakkelijk om bij te houden hoeveel waarde elke klant oplevert en hoe uw gemiddelde grootte van deals eruitziet. Met al deze inzichten binnen handbereik kunt u sneller slimmere beslissingen nemen.

Houd uw klantenbinding bij met de ClickUp Dashboards

Gebruik sjablonen om snel uw eerste CRM op te zetten

Als u klaar bent om uw eigen CRM te maken, maar investeren in externe CRM-software lijkt een te grote verandering, maak u dan geen zorgen: maak uw eigen CRM met ClickUp.

Voor een snelle en beginnersvriendelijke start kiest u het ClickUp Simple CRM Template. Het helpt kleine bedrijven bij het efficiënt beheren van leads, het bijhouden van verkooppijplijnen met behulp van aangepaste velden, het automatiseren van follow-ups en het aanpassen van velden en workflows naarmate uw bedrijf groeit

Voor kleine tot middelgrote bedrijven biedt de ClickUp CRM-sjabloon de perfecte voorsprong. Het sjabloon is zorgvuldig ontworpen om uw volledige pijplijn en relaties te accounteren, zodat u nooit meer op zoek hoeft naar een ander gegevenspunt.

Ontvang gratis sjabloon Beheer leads, relaties met klanten en pijplijnen allemaal op één plek met het ClickUp CRM sjabloon

Met het ClickUp CRM sjabloon kunt u:

Aangepaste dealstatussen: Houd deals bij in de verkooppijplijn met aangepaste statussen zoals Voorstel, Demo en meer

Gebruik het document Sales Playbook: Blijf verantwoordelijk en vereenvoudig outreach met een ingebouwd sales playbook

Betalingen bijhouden: Organiseer financiële gegevens op dezelfde plaats met een sectie voor het bijhouden van betalingen

Switch weergaven: Pas uw pijplijnweergave aan met de lijstweergave, kalenderweergave en meer voor flexibel beheer van clientgegevens

Deze beginnersvriendelijke sjabloon is het ultieme CRM-starterspakket om uw verkoop en relatiebeheer te verbeteren.

Zodra u uw CRM hebt ingesteld, zult u zich afvragen hoe u ooit zonder hebt gekund!

CRM gebruiken voor verkoopbeheer

Stel je voor dat je nooit meer een potentiële klant misloopt door een gebrek aan een geautomatiseerde verkooptrechter. Een CRM maakt dit mogelijk door je verkoopteam te stimuleren met gebruiksvriendelijke en handige functies. Dit is hoe je er het meeste uit kunt halen.

Leads en kansen beheren

Stimuleer uw verkoopteam om leads en verkoopkansen efficiënt te beheren met een gestructureerde verkooppijplijn. Vind alle potentiële klanttrajecten en interacties op één plek en bewaak de fases binnen de verkooppijplijn. Zo kunt u zien waar elke lead zich in het proces bevindt en uw aanpak daarop afstemmen terwijl u tijd bespaart bij het sorteren van informatie.

Taken automatiseren

Taakbeheer wordt efficiënter door geautomatiseerde workflows die verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines instellen en voltooiing bijhouden.

Houd uw leads in beweging door de verkooptrechter door verkoopprocessen te automatiseren met ClickUp Automatisering

Met veel CRM-systemen, zoals ClickUp, kunt u no-code automatiseringen maken met flowcharts of if-then voorwaarden om routinetaken te automatiseren, zoals de invoer van gegevens, e-mail follow-ups en herinneringen. Zo kan je team zich concentreren op het opbouwen van relaties met huidige en potentiële klanten.

CRM gebruiken voor klantenservice

Een CRM-platform dient als centrale hub voor klantenservice. Door supporttickets bij te houden, de oplostijden te bewaken en veelvoorkomende problemen te analyseren, kunnen teams de processen van de klantenservice systematisch verbeteren en op hun beurt de relatie met de klant verbeteren.

Dit proces zorgt ervoor dat elke klant een snel en persoonlijk antwoord krijgt, waardoor sterkere relaties met klanten worden opgebouwd.

Een CRM-strategie creëren

U bent nu bijna aan het einde van uw CRM-optimalisatieproces. U hebt uw vereisten vastgelegd, een tool gevonden die voor u werkt en u weet hoe u uw werkruimte moet instellen. Maar hoe verbindt u dit alles met een strategie?

Het geheim van echt succes is de klant te leren kennen. Uw CRM is slechts zo goed als het inzicht in de klant waartoe het u toegang geeft.

Stel jezelf deze vragen om je ideale klant te definiëren:

Wie zijn uw meest winstgevende klanten?

Welke gemeenschappelijke patronen komen naar voren in hun aankoopgeschiedenis?

Welk gedrag van klanten geeft aan dat ze klaar zijn om te kopen?

Breng vervolgens uw klanttraject in kaart, van het eerste contact tot het ondersteunen na de verkoop. Richt u op de sleutelcontactpunten, kritieke fasen in uw verkooptrechter en momenten waarop deals worden gewonnen of verloren. Vereenvoudig uw klanttraject zo veel mogelijk en maak het voor uw klanten een no-brainer om bij u te kopen.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om de spannende functies van uw nieuwe CRM-systeem te verkennen, moet u de tijd nemen om een solide strategie te ontwikkelen.

Vergeet daarbij uw unieke bedrijfsprocessen niet: breng workflows in kaart voor klantbeheer en het bijhouden van leads en gebruik aangepaste velden om de ervaring op maat te maken.

💡 Pro Tip: Gebruik de ClickUp Goals functie om meetbare OKR's (doelstellingen en sleutel resultaten) in te stellen om uw CRM doelstellingen op koers te houden. Door de voortgang bij te houden, behoudt u uw focus en stimuleert u de resultaten, waardoor uw CRM een bruikbaar bedrijfsmiddel wordt dat samen met uw bedrijf groeit.

Uw voltooide CRM-oplossing wacht op u met ClickUp

Bij het kiezen van een CRM gaat het niet alleen om het kiezen van de juiste softwareoplossing, maar ook om het stroomlijnen van de verkoop, het optimaliseren van werkstromen en het stimuleren van echte bedrijfsgroei. Maar waarom zou u met meerdere tools jongleren als ClickUp het allemaal doet?

Van leadbeheer en pipeline bijhouden tot geautomatiseerde follow-ups en realtime analyses, ClickUp brengt alles samen in één krachtig, intuïtief platform. Begin eenvoudig met een sjabloon voor CRM of bouw een volledig aangepast systeem dat met uw bedrijf meegroeit.

Elke automatisering, elk inzicht en elke bespaarde minuut stimuleert wat het belangrijkst is: deals sluiten en relaties met klanten versterken. Neem de controle over uw verkoopproces. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! 🚀