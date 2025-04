13 beste AI-tools voor influencer-marketing in 2025

Niet elk partnerschap met influencers levert resultaat op. Sommige zorgen voor betrokkenheid en verkoop, terwijl andere mislukken ondanks dat ze er op papier veelbelovend uitzien.

Het verschil? Gegevens. 📊

AI-tools voor influencer marketing helpen merken en bureaus om verder te gaan dan het aantal volgers en analyseren de demografie van het publiek, de verificatie van de betrokkenheid en de campagneprestaties om slimmere beslissingen te nemen.

Maar niet elke tool is je tijd waard. Sommige zijn geweldig om te ontdekken, terwijl andere zich richten op campagnebeheer of analyses.

Hier volgt een overzicht van 13 AI-tools voor influencer marketing om je te helpen effectievere influencer-campagnes te voeren. 🗃️

Met zoveel AI-tools voor marketing projectmanagement is het gemakkelijk om overweldigd te raken. Heb je behoefte aan een betere ontdekking van influencers, automatisering van campagnes of gedetailleerde analyses? De juiste tool hangt af van je doelen.

Laten we eens kijken waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je investeert in iets dat echt helpt. 👇

Zoeken en doorlichten van influencers: Help demografische gegevens, engagementkwaliteit en authenticiteit van het publiek analyseren om de juiste influencers te vinden

Geavanceerd inzicht in het publiek: Zoek naar een tool voor influencer marketing die de volgers van een influencer beoordeelt op basis van leeftijd, locatie, interesses en koopgedrag om ervoor te zorgen dat het merk op één lijn zit

Campagneautomatisering en outreach: Zorg ervoor dat de tool outreach personaliseert, relaties met influencers beheert en zelfs contractonderhandelingen automatiseert

Prestatie bijhouden en ROI meten: Kies een tool die realtime gegevens analyseert, conversies bijhoudt en inzichten levert om strategieën voor influencer marketing te verfijnen

Pre-built sjablonen: Zoek een tool met aanpasbare sjablonen voor marketingplannen voor campagneplanning, contentstrategie en prestatierapporten om consistentie te behouden

Fraudedetectie en authenticiteitsscore: Kies een tool die nepvolgers detecteert, manipulatie van betrokkenheid markeert en botactiviteiten identificeert

Integratie met meerdere platforms: Kies voor een platform dat Instagram, TikTok, YouTube en opkomende sociale mediakanalen ondersteunt om influencer marketingcampagnes te optimaliseren

Kalenderbeheer: Selecteer een tool die marketingkalenders biedt om posts te plannen, deadlines bij te houden en content te coördineren met meerdere influencers

Dit zijn de top AI-platforms die echt een verschil maken in het beheer van influencer marketingcampagnes. 📝

1. ClickUp (de beste tool voor het beheer van influencercampagnes en projectmanagement voor marketing)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk* die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Voor marketingteams vereenvoudigt ClickUp Marketing Project Management Software het beheer van influencercampagnes door alles - content aanmaken, projectmanagement, taken bijhouden en samenwerken - op één plek te houden. Het helpt teams workflows te organiseren, terugkerende taken te automatiseren en grote influencer databases te beheren zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Genereer content en verkrijg onmiddellijk inzichten met ClickUp Brain

ClickUp Brain is een AI-assistent die het genereren van content, gegevensanalyse en workflowbeheer ondersteunt. Het kan outreachberichten opstellen, campagneteksten verfijnen, sleutelinformatie samenvatten en nog veel meer.

Het analyseert ook de campagneprestaties door engagementtrends samen te vatten en bruikbare inzichten te bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om te evalueren welke partnerschappen de beste resultaten opleveren.

📮ClickUp Inzicht: Slechts 12% van onze respondenten gebruikt AI-functies in productiviteitssuites. Deze lage adoptie wijst erop dat de huidige implementaties de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou dwingen om over te stappen van hun favoriete standalone gespreksplatforms.

Maak aangepaste automatisering om de handmatige werklast te verminderen en workflows te stroomlijnen

ClickUp Automatiseringen helpt je om relaties met influencers en campagneprocessen te beheren zonder overweldigd te raken.

Als een influencer bijvoorbeeld zijn deliverables indient, kan Automatisering onmiddellijk het creatieve team op de hoogte stellen voor beoordeling, de fase van de campagne bijwerken tot 'Goedkeuring in behandeling' en de content plannen voor publicatie zodra deze is goedgekeurd.

De ClickUp tabel weergave toepassen om influencer gegevens bij te houden

Bovendien biedt ClickUp Table View een vertrouwde spreadsheet-achtige interface om uw database te organiseren en te fungeren als een dynamisch CRM voor influencers. Je kunt essentiële details zoals contactgegevens, samenwerkingsgeschiedenis en prestatiecijfers bijhouden in een duidelijk, aanpasbaar format.

ClickUp stelt ons in staat om onze marketingmiddelen effectiever in te zetten en onze GTM-aanpak af te stemmen op meerdere business units.

De meeste marketeers die ClickUp gebruiken, zijn vooral dol op de kant-en-klare sjablonen voor influencers van de software.

Dit sjabloon downloaden ClickUp's sjabloon voor influencercontracten is ontworpen om je te helpen snel en gemakkelijk influencercontracten op te stellen en te beheren.

Bijvoorbeeld, het ClickUp Influencer Contract Template creëert veilige en grondig herziene documenten die de rechten van beide partijen beschermen. Het biedt voldoende beschrijvingen van sleutelterminologieën en industriestandaard protocollen voor betalingen en vergoedingen.

Het sjabloon ook:

Heldere voorbeelden van merkrichtlijnen voor influencers

Zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met wettelijke voorschriften

Beschermt het online en offline imago van je merk

Geeft informatie over toestemming en bruikbaarheid

Het ClickUp Modern Social Media Calendar Template houdt de abonnementen van influencers op meerdere platforms bij. Op dezelfde manier biedt het ClickUp sjabloon voor het schrijven van content duidelijke richtlijnen voor de tone of voice en de scriptstructuur die de influencer moet gebruiken.

ClickUp beste functies

Campagneprestaties bijhouden: Bewaak engagementmetingen, de ROI van influencers en de prestaties van content via aanpasbare kaarten in Bewaak engagementmetingen, de ROI van influencers en de prestaties van content via aanpasbare kaarten in ClickUp Dashboards

Samenwerking met influencers centraliseren: Houd alle communicatie met influencers, feedback en discussies en taken over content gecentraliseerd met Houd alle communicatie met influencers, feedback en discussies en taken over content gecentraliseerd met ClickUp-taak . Geen losgekoppeld werk en communicatie meer

Documenten over influencers opslaan en beheren: Maak briefings, contracten en rapporten met Maak briefings, contracten en rapporten met ClickUp Docs , een gedeelde kennisbank voor teams

Taken van influencers visualiseren: Gebruik Gebruik de ClickUp-taak voor het bijhouden van goedkeuringen van content, de lijstweergave voor het plannen en de bordweergave voor het bijhouden van de voortgang van campagnes

Influencer contentstrategieën in kaart brengen: Breng influencerplaatsingen in kaart en brainstorm visueel over contentideeën met behulp van Breng influencerplaatsingen in kaart en brainstorm visueel over contentideeën met behulp van ClickUp Whiteboards voor een gestroomlijnde uitvoering

ClickUp beperkingen

Het kost wat tijd om te begrijpen hoe de functies samenwerken

De mobiele app is niet zo rijk aan functies als de desktop- of browser-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen

G2: 4. 7/5 (10.040+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? De eerste YouTuber met een miljoen abonnees was een gamer. In 2009 werd Fred Figglehorn, een fictief teken gespeeld door Lucas Cruikshank, de eerste YouTuber die een miljoen abonnees bereikte - een bewijs dat humor en creativiteit altijd de drijvende kracht zijn geweest achter online invloed.

2. Modash (het beste voor het analyseren van de prestaties van influencer content uit het verleden)

via Modash

Een database met meer dan 250 miljoen profielen van influencers zorgt ervoor dat Modash genoeg opties heeft voor merken om verbinding te maken met makers van content. Je kunt potentiële partners beoordelen aan de hand van statistieken zoals de verdeling over mannen en vrouwen, de leeftijd van het publiek en andere.

Aantekening: het platform bevat ook een controle van nepvolgers die de kwaliteit van het publiek van een influencer verifieert. Dit wijst op verstandige investeringen van het marketingbudget van je client.

Modash beste functies

Synchroniseer communicatie via Gmail-integratie voor betere outreach en doorlopende correspondentie

Vergemakkelijk productgeschenken en het bijhouden van kortingscodes met Shopify-integratie

Analyseer het publiek van influencers om te controleren of ze overeenkomen met de campagnedoelstellingen van de client

Monitor campagneprestaties automatisch door live content te centraliseren

Modash limieten

Bedient Twitter, Pinterest, Twitch en blogs niet

Gebrek aan mogelijkheden voor bulk e-mailing met een beperkte inbox functie

De influencersdatabase is mogelijk minder uitgebreid in kleinere gebieden en steden, wat een uitdaging vormt voor gebruikers die op zoek zijn naar hyperlokale influencers

Modash prijzen

Essentials: $299/maand

Prestaties: $599/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Modash beoordeling en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In 1760 gebruikte Josiah Wedgwood, een Britse pottenbakker, de goedkeuring van koningin Charlotte om zijn fijne porselein als 'Royal-approved' op de markt te brengen. dit is een van de vroegste voorbeelden van influencermarketing.

3. Upfluence (Beste voor AI-gebaseerde influencer-ontdekking)

via Upfluence

Upfluence helpt merken om verbinding te maken met de juiste influencers met behulp van filters voor engagementpercentages, demografische gegevens van het publiek en de stijl van de content, zodat je niet alleen maar hoeft te raden wie het beste past.

De door AI geleide functie, Jace AI automatiseert en personaliseert uw outreach en matcht merken met influencers op basis van relevantie van content.

Daarnaast houdt Jace AI voortdurend veranderende profielen van influencers en interacties uit het verleden in de gaten. De verzamelde gegevens helpen de meeste merken om ook met de juiste influencer te communiceren op een contextueel relevante manier.

Upfluence beste functies

Identificeer merkverdedigers door uw klantendatabase te scannen op potentiële influencerpartnerschappen

Vind invloedrijke beïnvloeders met AI-gestuurde zoekfilters om verschillende statistieken te analyseren

Beheer het zaaien van producten door cadeaucampagnes te automatiseren en verzendingen bij te houden

Integreer e-commerceplatforms om influencermarketing te verbinden met directe verkoopprestaties

Upfluence limieten

Hoewel het veel functies heeft, is het onbetaalbaar omdat het een van de duurdere marketingtools is voor kleine bedrijven en startups

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met automatische contractverlengingen en problemen met het wijzigen of annuleren van abonnementen

Upfluence prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van influencers

G2: 4. 5/5 (140 beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (40 beoordelingen)

Wist je dat? AI-gegenereerde influencers zoals Lil Miquela en Shudu hebben merkdeals gesloten met topmodelabels ondanks dat ze geen echte mensen zijn!

4. Influencity (de beste voor uitgebreid beheer van relaties met influencers)

via Influencity

Influencity rust bureaus uit met geavanceerde zoekfilters, waarmee gebruikers resultaten kunnen verfijnen aan de hand van meer dan 20 criteria. Het platform, gekoppeld aan het IRM-systeem (influencer relationship management), stelt je in staat om eenvoudig influencer-samenwerkingen te organiseren en activiteiten uit te voeren zoals het bijhouden van communicatie en het bewaken van de voortgang van campagnes.

Je kunt ook je Shopify account integreren in de makers database. Dit helpt bij het stroomlijnen van influencer seeding voor campagnes op schaal.

Influencity beste functies

Verzamel betalingen via veilige gateways met ingebouwde bijhouden voor eenvoudig beheer

Werf makers van content met gerichte outreach en onboard ze met behulp van gestructureerde workflows

Verkrijg inzicht in de volgers van influencers om ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen met de campagnedoelstellingen

Analyseer campagneprestaties met gedetailleerde rapportages, bijhouden van sleutelgegevens om de ROI te meten en toekomstige strategieën te informeren

Influencity limieten

Ondersteunt profielanalyse van X (voorheen Twitter) niet

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat de statistieken van het platform niet altijd realtime veranderingen in de sociale media-activiteit van influencers weergeven, wat van invloed kan zijn op de besluitvorming voor dynamische campagnes

Influencity prijzen

Professioneel: $398/maand

Business: $998/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Influencity beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (220 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Leuk weetje: influencer marketing bestaat al langer dan sociale media. Vóór Instagram en YouTube werkten merken al samen met beroemdheden, atleten en zelfs fictieve teken om producten te promoten. Zelfs de Marlboro Man en Popeye die de verkoop van spinazie stimuleerden, waren vroege vormen van influencer marketing.

5. Brandwatch Influencer (de beste voor social media-analyse en influenceridentificatie op Enterprise-niveau)

via Brandwatch influencer

Brandwatch Influencer gebruikt zijn eigen Iris AI om inzichten uit sociale-mediagegevens te halen. Het resultaat is gedetailleerde informatie over consumentengedrag en opkomende trends. Combineer dit met de functies voor sentimentanalyse van Brandwatch Influencer en je krijgt toegang tot gegevens over vermeldingen van merken en huidige emoties bij het publiek.

De aanpasbaarheid aan Salesforce en Google Analytics betekent dat gebruikers van ondernemingen het nut ervan kunnen vergroten. Bovendien kun je dit samenvoegen met sjablonen voor sociale media om al je gegevens over influencers georganiseerd te houden.

Brandwatch Influencer beste functies

Gebruik gedetailleerde inzichten in het publiek om ervoor te zorgen dat de volgers van de influencer en je targetmarkt op elkaar zijn afgestemd

Een gecentraliseerde database onderhouden van contacten met influencers, Voltooid met betalingsgegevens en contractbeheer

Bied influencers een merkervaring via aanpasbare, mobielvriendelijke dashboards

Brandwatch Influencer limieten

Ingewikkelde interface om te leren

Het biedt geen geïntegreerde functies voor het publiceren van sociale media, waardoor het gebruik van aanvullende tools voor de verspreiding van content noodzakelijk is

Gebruikers hebben af en toe melding gemaakt van problemen bij de naadloze integratie van Brandwatch met bepaalde platforms van derden

Brandwatch Influencer Prijzen

Aangepaste prijzen

Brandwatch beoordelingen en recensies van influencers

G2: 4. 1/5 (860 beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (230 beoordelingen)

6. Traackr (Beste voor grootschalige influencer doorlichting en uitgavenoptimalisatie)

via Traackr

Traackr neemt het doorlichten van influencers serieus door gebruikers toegang te geven tot geavanceerde analyses voordat ze partnerschappen aangaan. Bekijk realtime inzichten in de geloofwaardigheid van het publiek en voorkom verspilling van budgetten aan influencers met een lage engagementkwaliteit.

Het platform biedt een wereldwijde database van influencers op alle belangrijke sociale mediaplatforms. Zichtbaarheid in de historische prestatiesectie stelt ook de geloofwaardigheid van de influencer op de lange termijn vast.

Traackr beste functies

Houd marketinguitgaven in realtime bij om budgetten toe te wijzen en overbesteding te voorkomen

Stroomlijn outreach met marketing automatiseringstools om samenwerkingen op schaal te beheren

Vergelijk je prestaties met die van concurrenten om sterke punten en verbeterpunten te identificeren

Ontvang AI-gestuurde suggesties voor betalingen aan influencers op basis van betrokkenheid en eerdere prestaties

Traackr limieten

Moeilijke installatie van betalingen/portefeuilles voor niet-Amerikaanse makers

Er zijn rapportages over vertragingen in het bijhouden van content, vooral bij platforms zoals TikTok

Gebruikers hebben de wens geuit voor geavanceerdere filtering binnen campagnes en communities van makers

Af en toe vertraagde gegevensupdates kunnen de tijdigheid en nauwkeurigheid van prestatiecijfers beïnvloeden

Traackr prijzen

Groei: Van $25.000/jaar

Standaard: Vanaf 32.500 dollar per jaar

Plus: Vanaf $55.000/jaar

Traackr beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (25+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Zelfs huisdieren kunnen influencers zijn. Honden, katten en zelfs egels hebben zich laten sponsoren door grote merken. Sommigen, zoals Doug de Mopshond, hebben meer volgers dan veel menselijke influencers!

7. Heepsy (het beste voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar micro-influencers)

via Heepsy

Heepsy is een AI-gestuurd zoek- en ontdekkingsplatform voor influencers voor kleine tot middelgrote merken die verbinding willen maken met micro- en nano-influencers. In tegenstelling tot sommige complexe platformen voor influencer-marketing onderscheidt het zich door zijn gebruiksvriendelijke zoekinterface.

Met de analysefuncties van de tool kunnen merken zien met welke influencers hun concurrenten werken. Deze functie biedt sleutelgegevens over trends in de branche en goed presterende samenwerkingen.

Beste functies

Krijg toegang tot diepgaande analyses om de authenticiteit van het publiek van een influencer te beoordelen

Maak een schatting van mogelijke samenwerkingskosten om te helpen bij budgettering en financiële abonnementen

Maak gebruik van een marktplaats waar merken campagnes kunnen plaatsen en makers kansen kunnen selecteren die aansluiten bij hun rente

Gegevens van influencers samenstellen en exporteren naar verschillende formaten, zodat ze gemakkelijk gedeeld kunnen worden

Beperkingen

Gelimiteerd tot influencers met minder dan 3.000 volgers

Het ontbreekt aan integratiemogelijkheden met andere marketingplatforms

Heepsy rekent 12% commissie op betalingen, wat sommige gebruikers overdreven vinden

Heepsy prijzen

Gratis

Starter: $90/maand

Pluspunten: $259/maand

Geavanceerd: $388/maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (35+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (70+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Free Content Kalender Sjablonen voor Social Media

8. CreatorIQ (Beste voor influencer marketing op ondernemingsniveau)

via CreatorIQ

CreatorIQ is een van de beste tools voor influencer marketing. Het maakt verbindingen met sociale mediaplatforms via API-integraties, waardoor merken toegang hebben tot realtime gegevens van influencers en de prestaties van hun campagnes kunnen bijhouden. CreatorIQ onderscheidt zich door het AI-gestuurde scoresysteem dat de merkafstemming, authenticiteit en kwaliteit van de contentbetrokkenheid van een influencer beoordeelt.

Terwijl de meeste tools zich alleen richten op het aantal volgers, maakt CreatorIQ gebruik van machine learning om te voorspellen welke influencers het beste presteren voor specifieke doelen van de campagne.

CreatorIQ beste functies

Automatiseer betalingen aan influencers om contracten en financieel bijhouden te vereenvoudigen

Tools voor compliancebewaking toepassen om openbaarmakingen bij te houden, beleidsovertredingen te voorkomen en het vertrouwen van het publiek te behouden

Gebruik geavanceerde tools voor prestatiemeting om verder te gaan dan vanity metrics

CreatorIQ limieten

Sommige gebruikers klagen over een onhandige interface die te veel scrollen vereist

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat het platform niet de flexibiliteit biedt die nodig is om rapportages en installaties voor campagnes aan te passen aan hun unieke behoeften

CreatorIQ prijzen

Aangepaste prijzen

CreatorIQ beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (550+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wist je dat? Video content domineert influencer marketing. Statische Instagram-posts volstaan niet meer - merken geven de voorkeur aan influencers die boeiende video's in korte vorm maken, of het nu gaat om een casual vlog, een unboxing of een volwaardige bioscoopreclame vermomd als een TikTok-trend.

9. IQfluence (de beste voor AI-gestuurde ontdekking van influencers en voorspellende campagne-inzichten)

via IQfluence r

De AI van IQfluence scant sociale mediaplatforms om opkomende influencers te identificeren op basis van engagementtrends en het sentiment onder volgers, waarbij ook rekening wordt gehouden met de relevantie voor de branche. Hierdoor kunnen merken goed presterende micro- en macro-influencers ontdekken voordat ze mainstream gaan, wat de basis legt voor meer kosteneffectieve partnerschappen.

Desondanks vinden sommige marketeers de aangepaste opties van het platform overweldigend, omdat er een steile leercurve is voordat ze de mogelijkheden volledig kunnen benutten.

IQfluence beste functies

Optimaliseer de budgettoewijzing met behulp van voorspellende campagneanalyses om de ROI te maximaliseren

Maak verbinding met relevante doelgroepen door gebruik te maken van diepe doelgroepsegmentatie

Identificeer opkomende influencers in een vroeg stadium met behulp van AI-gestuurde inzichten, zodat u partnerschappen kunt veiligstellen voordat ze mainstream populair worden

IQfluence limieten

Zeer beperkte integraties met externe CRM's

Trefwoorden lijken in sommige gevallen niet op elkaar afgestemd

Het ontbreekt aan uitgebreide online tutorials of webinars, wat gunstig zou kunnen zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar flexibele leermogelijkheden

IQfluence prijzen

Starter: $295/maand

Geavanceerd: $545/maand

Business: Begint bij $1.300/maand

IQfluence beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? Het nummer van profielen van valse volgers dat onlangs door TikTok is verwijderd, is 720,29 miljoen.

10. HypeAuditor (de beste voor AI-gestuurde fraudedetectie)

via HypeAuditor

De AI-gestuurde audience quality score van HypeAuditor biedt gedetailleerde rapportages over het volgersbestand van een influencer, inclusief echte betrokkenheid versus kunstmatige interacties. Dit elimineert het risico van betalen voor opgeblazen statistieken en richt uw marketingbudgetten op echt bereik en conversies.

Hoewel de analyses krachtig zijn, mist het echter functies voor influencerbereik en relatiebeheer.

HypeAuditor beste functies

Beoordeel de prestaties van influencers aan de hand van industriestandaarden om op gegevens gebaseerde beslissingen over partnerschappen te nemen

Houd de ROI bij via Google Analytics en integratie van advertenties in sociale media

Ontdek authentieke influencers met behulp van AI-gestuurde fraudedetectie om nepvolgers en -betrokkenheid uit te filteren

HypeAuditor limieten

Meer gericht op analyses dan op het voltooien van campagnes

Gebruikers die zich op specifieke regio's richten, hebben aangetoond dat de database met influencers in bepaalde landen beperkt is

HypeAuditor prijzen

Aangepaste prijzen

HypeAuditor beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (190 beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (35 beoordelingen)

11. Klear (Beste voor gegevensgestuurde influenceranalyse)

via Klear

Klear houdt historische content van influencers bij en stelt marketeers in staat om te controleren of de engagementpercentages van een influencer consistent zijn of kunstmatig zijn opgeschroefd. Nog beter: voor merken die grootschalige campagnes voeren, automatiseert Klear het bereik van influencers en het contractbeheer.

De tools voor het uitvoeren van campagnes zijn echter meer basic.

Belangrijkste functies

Voldoe aan de regelgeving voor gesponsorde content met toezicht op naleving door de Federal Trade Commission (FTC)

Krijg toegang tot een wereldwijde influencerdatabase die Instagram, TikTok, YouTube en Twitter omvat

Werk met makers van hoge kwaliteit dankzij scores van het geloofwaardigheidsscoresysteem

Beperkingen opheffen

Minder gepersonaliseerde automatisering van outreach

De zoek- en filtermogelijkheden van het platform zijn niet zo robuust

Het is voorgekomen dat influencers moeite hadden om hun content, met name video's, op de juiste manier bij Klear te voegen voor beoordeling

Duidelijke prijzen

Aangepaste prijzen

Duidelijke beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

12. GRIN (Beste voor volledig beheer van relaties met influencers)

via GRIN

GRIN is een uitgebreid platform voor influencer marketing dat is ontworpen voor e-commercemerken die op grote schaal relaties met influencers willen beheren.

Het wijkt af van influencer marketplaces die eenmalige samenwerkingen aanbieden. In plaats daarvan geeft het platform prioriteit aan langetermijnpartnerschappen en biedt het een CRM-achtig systeem voor het bijhouden van influencerbereiken, contracten, goedkeuringen van content en betalingen op één plek.

De prijsstelling is echter ingesteld op middelgrote tot grote bedrijven, waardoor het minder toegankelijk is voor startups.

GRIN beste functies

Verbind Shopify, WooCommerce en BigCommerce voor het bijhouden van directe verkopen

Meet de verkoopprestaties van influencers met aangepaste affiliatelinks en codes voor kortingen

Volg PR-pakketten met geautomatiseerde product seeding om tijdige leveringen te garanderen

GRIN limieten

Sommige gebruikers rapporteren trage reactietijden van het ondersteuningsteam

Jaarcontracten zijn misschien niet geschikt voor alle bedrijven

GRIN prijzen

Aangepaste prijzen

GRIN beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (150+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Hoe AI gebruiken voor marketing automatisering (use cases & tools)

13. Aspire. io (de beste voor community-gedreven influencer marketing)

Net als GRIN is Aspire. io bijzonder geschikt voor merken die verder willen kijken dan eenmalige influencer deals door het koesteren van langdurige relaties met ambassadeurs en user-generated content (UGC) samenwerkingen. Het automatiseert ook het benaderen van influencers en helpt merken om verbinding te maken met relevante makers zonder handmatige prospectie.

De analyses gaan verder dan betrokkenheid op oppervlakteniveau en geven je inzicht in demografische gegevens, conversies en ROI. Het ingebouwde CRM houdt relaties met influencers overzichtelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om langdurige partnerschappen te onderhouden.

Aspire. io beste functies

Bouw duurzame relaties op met makers met ambassadeursprogramma's

Verminder het heen-en-weer gepraat met influencers via AI-gestuurde workflows voor het goedkeuren van content

Houd affiliate links bij met AI voor affiliate marketing om conversies nauwkeurig toe te schrijven

Aspire. io limieten

Sommige gebruikers willen meer gedetailleerde doelgroepsegmentatie in analytics

Niet ideaal voor merken die op zoek zijn naar kortlopende of eenmalige samenwerkingen

Aspire. io prijzen

Aangepaste prijzen

Aspire. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

