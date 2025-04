ClickUp vs. Pipedrive: Welke CRM tool is het beste voor uw Business?

Sommigen zweren bij een alles-in-één werkruimte. Anderen geloven in gespecialiseerde tools voor één doel.

Dat is precies wat er speelt bij het vergelijken van ClickUp vs. Pipedrive.

De ene is een krachtpatser voor het beheren van projecten, taken en workflows, terwijl de andere specifieke diensten biedt voor verkoopteams.

Beiden verhogen de productiviteit, maar ze doen het op verschillende manieren. *Dus, welke past bij uw manier van werken?

Laten we het uitzoeken! 💪

⏰ 60-secondenoverzicht ClickUp vs. Pipedrive-twee CRM-tools gebouwd voor verschillende behoeften, van uitgebreid werkbeheer tot het specifiek bijhouden van de verkooppijplijn. Hier zijn de sleutel vergelijkingen: Pipedrive voor een verkoopgericht CRM dat is ontworpen om het bijhouden van deals en leadbeheer te stroomlijnen

ClickUp voor een alles-in-één CRM- en werkbeheeroplossing met uitgebreide aanpassingen en automatisering Een overzicht van de functies van ClickUp en Pipedrive: Uitgebreide CRM en projectmanagement: ClickUp combineert het bijhouden van taken, automatisering van werkstromen en klantbeheer in één platform

Sales pipeline management: Pipedrive biedt een gestructureerde pipeline om deals bij te houden, follow-ups te automatiseren en verkoopprestaties te beheren

Samenwerking en aanpassing: ClickUp biedt real-time chatten, whiteboards en aanpasbare dashboards, terwijl Pipedrive zich richt op de coördinatie van verkoopteams Waarom kiezen voor ClickUp? ClickUp Brain: Inzichten op basis van AI die deals automatisch samenvatten, suggesties doen voor volgende stappen en onmiddellijk context bieden

CRM sjablonen: Vooraf gebouwde workflows om verkoop, klantenservice en lead bijhouden moeiteloos te beheren

Werkstroom automatisering: Comatiseer CRM-processen, verminder handmatig werk en integreer met meer dan 1000 tools

Wat is ClickUp?

Centraliseer taakbeheer en samenwerking met ClickUp-taak

ClickUp is de alles app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Een van de sleutels is maatwerk: je kunt weergaven aanpassen, routinetaken automatiseren en integreren met meer dan 1000 andere tools. Bovendien kun je met apps voor desktop, mobiel en web verbinding houden, waar je ook werkt.

Of u nu een eenvoudige task manager of een geavanceerde project hub nodig hebt, ClickUp geeft u de tools om uw werk op uw manier te structureren.

📮 ClickUp Inzicht: Kenniswerkers sturen dagelijks gemiddeld 25 berichten op zoek naar informatie, waarbij bijna 1 op de 5 werknemers meer dan 50 berichten verstuurt. Bovendien wordt meer dan 60% van de tijd van een team besteed aan het zoeken naar context, informatie en actie-items. Met ClickUp hoeft u niet langer te worstelen en vindt u alles wat u nodig hebt in enkele seconden. Teams hebben snel toegang tot relevante details, of het nu gaat om klantgeschiedenis, een voorstel of belangrijke items. Alles blijft verbonden en gemakkelijk te vinden, zodat het werk vooruitgaat zonder onnodig heen-en-weergeloop.

ClickUp functies

Als het op functies aankomt, houdt ClickUp zich niet in. In tegenstelling tot andere tools die zich richten op slechts één aspect van werkbeheer, brengt ClickUp alles - taken, documenten, doelen, chatten en dashboards - onder één dak.

Laten we de functies eens van dichterbij bekijken. 👀

Functie #1: CRM projectmanagement

Versnel de groei van clients en verbeter de klanttevredenheid met de ClickUp CRM Software voor projectmanagement

ClickUp CRM Project Management Software biedt een uniform platform dat relatiebeheer combineert met robuuste mogelijkheden voor projectmanagement. Dit zorgt ervoor dat teams interacties met clients beheren, verkooppijplijnen bijhouden en op tijd toezicht houden op projectresultaten.

Lees hier hoe je de samenwerkende CRM-software kunt gebruiken:

ClickUp Documenten

Verbind ClickUp Docs rechtstreeks met uw CRM werkstroom om documenten efficiënt te beheren

ClickUp Docs fungeert als uw CRM projectmanagement commandocentrum.

Stel dat je verkoopteam aan een grote deal werkt. Ze kunnen een voorstel opstellen in Docs, teamgenoten taggen voor input en taken insluiten om de follow-ups bij te houden.

Wanneer de deal is gesloten, hoeft het succes van de klant niet meer te graven in e-mails of verouderde aantekeningen - alles wat ze nodig hebben is al gekoppeld in de CRM-database. Ze hebben toegang tot de geschiedenis van de klant, kunnen gesprekken uit het verleden bekijken en de relatie voortzetten zonder een stap over te slaan.

Naast voorstellen kun je met Docs dynamische persona's voor gebruikers maken, bijlagen met belangrijke documenten toevoegen aan ondersteunende tickets en checklists toevoegen om ervoor te zorgen dat elke interactie wordt vastgelegd.

Realtime samenwerking, versiegeschiedenis, opmerkingen en integratie met Google Documenten maken het gemakkelijk om iedereen op dezelfde pagina te houden.

ClickUp Brein

Krijg sleutelactie-inzichten over uw verkoopdeals met ClickUp Brain vóór de volgende vergadering

ClickUp Brain is een AI-assistent binnen ClickUp die onmiddellijk sleutelgegevens van klanten, voortgang van deals en interacties uit het verleden ophaalt wanneer u ze nodig hebt. Het geeft u realtime inzichten, vat gesprekken automatisch samen, laat relevante documenten zien en stelt zelfs volgende stappen voor.

Stel dat een klant een verzoek indient over een uitgestelde bestelling. ClickUp Brain haalt onmiddellijk interacties uit het verleden op, koppelt het verzoek aan de juiste Taak en deelt een gesjabloneerd antwoord.

Heb je een samenvatting nodig voor je volgende vergadering? Brain genereert automatisch een beknopte update en verwijst voor de nauwkeurigheid naar relevante e-mails, aantekeningen van taken en teamdiscussies.

🔍 Wist u dat? De inkomsten voor de CRM-softwaremarkt zullen naar verwachting gestaag groeien, met een jaarlijks groeipercentage van 10,17%, wat resulteert in een marktvolume van $145,61 miljard in 2029. 61 miljard dollar in 2029. Deze groei wordt toegeschreven aan de wereldwijd groeiende vraag naar CRM-softwareoplossingen.

Functie #2: Projectmanagement voor klantenservice

Het beheren van projecten voor klantenservice kan voelen als jongleren met honderd taken tegelijk - tickets bijhouden, problemen oplossen en samenwerken met verschillende teams, en dat alles zonder iets te missen. Dat is waar de ClickUp Customer Service Project Management Software om de hoek komt kijken.

Stel dat een klant een technisch probleem rapporteert. In plaats van te verdwalen in een eindeloze thread, maakt een supportmedewerker een ClickUp-taak aan, wijst deze toe aan het juiste lid van het team en stelt een deadline in.

Dankzij ClickUp-chatten blijft het hele gesprek gekoppeld aan de Taak.

ClickUp chatten

Zorg ervoor dat uw customer service team problemen sneller oplost met ClickUp Chat

Chatten haalt de chaos uit klantbeheerstrategieën en brengt gesprekken, taken en workflows samen in één naadloos platform. U hoeft niet meer te springen tussen e-mails, Slack en ticketsystemen - alles gebeurt binnen ClickUp.

Een ondersteuningsteam dat problemen van klanten met een hoge prioriteit behandelt, gebruikt bijvoorbeeld Chat om alles te organiseren. Dit is hoe:

Identificeer kritieke klantproblemen in groepschats en converteer ze in bruikbare taken zonder context te verliezen met AI-gestuurd aanmaken van taken

Houd discussies, updates en beslissingen op één plaats door chatten als thread aan Taken te koppelen

Gebruik ClickUp Brain om onmiddellijke samenvattingen van gesprekken te genereren, zodat managers de sleutelgegevens kunnen bekijken

Verbind chats met projecten van de klantenservice , koppel Taken, SLA's en oplossingen voor naadloze verantwoording

Blijf op de hoogte van gemiste discussies met de AI-gestuurde functie Catch Me Up

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het in kaart brengen van de klantreis

Functie #3: Projectmanagement voor verkoop

ClickUp Software voor projectmanagement voor de verkoop

Visualiseer de werkstroom van uw verkoopbeheer zoals u dat wilt met ClickUp Software voor projectmanagement

De ClickUp Sales Projectmanagement Software biedt alles waar een verkoopteam op kan hopen. Het consolideert het bijhouden van leads, onboarding van klanten en samenwerking bij deals in één platform.

Laten we zeggen dat u een salesmanager bent die toezicht houdt op een team dat deals sluit voor een SaaS-bedrijf.

U kunt een aangepaste verkooppijplijn maken met ClickUp Board View, waarbij elke kolom een fase vertegenwoordigt. Het is ook handig om:

Stel workflows in waarbij wanneer een deal hoger op de ladder komt, er automatisch binnen drie dagen een vervolgtaak wordt toegewezen met in waarbij wanneer een deal hoger op de ladder komt, er automatisch binnen drie dagen een vervolgtaak wordt toegewezen met ClickUp-taak automatisering

Organiseer deals met met ClickUp-aangepaste velden in Taken voor de waarde van de deal, de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten en de verwachte datum waarop de deal wordt gesloten

Samenwerken in realtime met met ClickUp Opmerkingen toewijzen en contracten bijvoegen en @teamgenoten vermelden voor goedkeuring rechtstreeks binnen elke deal-taak

Monitor prestaties met met ClickUp Dashboards en visualiseer verkoop targets, omzetprognoses en voortgang van deals met real-time updates

ClickUp biedt ook uitstekende kant-en-klare CRM sjablonen voor verkoopteams. Hier is een van de beste:

ClickUp CRM sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Blijf op de hoogte van elke deal en klantinteractie met het ClickUp CRM sjabloon

We begrijpen het - leads beheren, deals bijhouden en relaties met klanten onderhouden kan overweldigend aanvoelen. Het ClickUp CRM sjabloon is de ultieme oplossing om de verkoop te stroomlijnen zonder tussen verschillende tools te moeten schakelen.

Het is zeer aanpasbaar en past zich aan uw verkoopproces aan, of u nu een solo-ondernemer bent die leads koestert of een groeiend verkoopteam dat een grote pijplijn beheert. Dit sjabloon houdt alles georganiseerd, met elkaar verbonden en efficiënt, terwijl het tegelijkertijd CRM en projectmanagement combineert.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brein: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7/maand per gebruiker

Wat is Pipedrive?

via Pipedrive

Pipedrive is een verkoopgericht CRM dat is ontworpen om teams te helpen hun pijplijn effectiever te beheren. Het biedt een visueel verkoopproces waarmee gebruikers deals kunnen bijhouden van het eerste contact tot het sluiten van de deal. Dankzij de dealgerichte aanpak kunt u de fasen van de pijplijn aanpassen aan uw unieke klanttraject, zodat u geen enkele kans mist.

Het biedt ook analyse- en rapportagetools om klantsegmentatie te ondersteunen, conversiepercentages te analyseren en de voortgang van deals te bewaken, waardoor bedrijven hun verkoopstrategieën kunnen verfijnen. Het is ontworpen voor kleine tot middelgrote teams en is een intuïtieve en kosteneffectieve oplossing voor verkoopteams.

🧠 Leuk weetje: In maart 2020 heeft Pipedrive Mailigen, een e-mailmarketingplatform, overgenomen om de CRM-mogelijkheden uit te breiden met geïntegreerde functies voor e-mailmarketing.

Functies van Pipedrive

Pipedrive is gebouwd met verkoopteams in gedachten en biedt functies die het bijhouden van deals vereenvoudigen, Taken automatiseren en inzichten bieden om succesvolle CRM-strategieën op te bouwen.

Laten we eens kijken naar de sleutel functies. 📔

Functie 1: Aanpasbare verkooppijplijn

Bouw een verkooppijplijn voor uw werkstroom

De visuele verkooppijplijn van Pipedrive geeft u een duidelijk, kanban-achtig overzicht van waar elke deal zich bevindt. U kunt de pijplijn aanpassen aan uw verkoopproces, unieke fases toevoegen en de voortgang in één oogopslag bijhouden.

Een salesmanager kan bijvoorbeeld fases in de deal instellen zoals 'Gekwalificeerde lead' en 'Onderhandeling' om de dagelijkse voortgang bij te houden en knelpunten te identificeren voordat ze van invloed zijn op de omzet.

🧠 Leuk weetje: CRM is een essentieel hulpmiddel geworden voor bedrijven. Technologiebedrijven lopen voorop: 94% gebruikt CRM-software om de verkoop efficiënter te laten verlopen en de relatie met de klant te verbeteren. Naast technische bedrijven zijn productiebedrijven (86%), onderwijsbedrijven (85%), gezondheidszorgbedrijven (82%) en human resources-bedrijven (81%) de grootste gebruikers van CRM.

Ook lezen: Beste Service Desk Software Tools voor ondersteuningsteams

Zorg voor een hogere verkoopconversie met Pipedrive leadbeheer

Niet alle leads zijn de moeite waard. Pipedrive scoort en categoriseert leads, zodat u zich kunt concentreren op kansen met een hoge waarde. Bovendien leggen webformulieren nieuwe leads rechtstreeks van uw website vast, waardoor ze automatisch aan uw pijplijn worden toegevoegd.

Het haalt ook gegevens op van LinkedIn en andere bronnen, waardoor je rijkere inzichten krijgt voor elk gesprek.

🔍 Wist u dat? De aanbevelingsmotor van Amazon is in feite een gigantisch CRM. Elke keer dat je een 'klanten kochten ook'-suggestie krijgt, is dat CRM-technologie die achter de schermen werkt om je voorkeuren bij te houden en je winkelervaring te verbeteren.

Feature #3: Automatisering en rapportage

Aangepaste automatisering voor uw verkoopprocessen instellen

Repetitieve Taken zouden je dag niet mogen opslokken. De AI-verkoopassistent van Pipedrive automatiseert follow-up e-mails, Taaktaken en deal-updates, zodat jij je kunt concentreren op het sluiten van deals in plaats van het bijwerken van spreadsheets.

Pipedrive helpt u ook bij het voorspellen van de verkoop. Aanpasbare rapportages geven inzicht in conversiepercentages, de prestaties van verkoopteams en toekomstige trends in inkomsten.

Ook lezen: Top Pipedrive Alternatieven voor het stimuleren van uw verkoop

Pipedrive prijzen

Essentieel: $19/maand per gebruiker

Geavanceerd: $34/maand per gebruiker

Professioneel: $64/maand per gebruiker

Power: $74/maand per gebruiker

Enterprise: $99/maand per gebruiker

🔍 Wist u dat? 57% van de bedrijven kon geen goede klantervaring handhaven omdat hun CRM niet toegankelijk was. Terwijl slechts 32% van de bedrijven één weergave van klantinformatie heeft, denkt 90% dat dit waardevol zou zijn.

ClickUp vs. Pipedrive: Functies vergeleken

ClickUp of Pipedrive - welke is de juiste voor u?

Alles hangt af van wat je nodig hebt. Wil je je verkooppijplijn en je teams stroomlijnen of heb je een flexibele werkruimte nodig voor alles??

Beide tools bieden krachtige functies, maar blinken uit op verschillende gebieden. Laten we ze vergelijken om je te helpen beslissen wat het beste bij jouw werkstroom past. 🎯

Criteria ClickUp Pipedrive Doel Uitgebreide tool voor projectmanagement en productiviteit CRM-software gericht op verkooppijplijnbeheer Sleuteleigenschappen Zeer aanpasbare werkstromen, agile projectmanagement en realtime samenwerkingstools Vereenvoudigd verkoopproces, bijhouden van deals en leadbeheer Gebruiksgemak Gematigde leercurve door uitgebreide functies, maar intuïtief voor basistaken Gebruiksvriendelijke interface met minimale installatie nodig voor CRM Taken Aangepast 15+ weergaven, waaronder Kanban, Gantt, Kalender, Tijdlijn en Mindmaps voor het bijhouden van projecten Beperkte aanpassingen, voornamelijk gericht op verkoopworkflows Samenwerking Biedt realtime samenwerkingstools zoals Whiteboards, chatten en Commentaar toewijzen Beperkte functies voor samenwerking, voornamelijk gericht op de coördinatie van interne verkoopteams Weergave Integreert met verschillende tools maar minder uitgebreid in vergelijking met ClickUp Alleen weergaven van pijplijnen voor het beheren van deals en verkoopprocessen Integraties Integreert met meer dan 1000 applicaties, waaronder Pipedrive en Google Werkruimte Integreert met verschillende tools maar is minder uitgebreid in vergelijking met ClickUp

Functie #1: Automatisering van de werkstroom

Efficiëntie hangt af van hoe goed een platform repetitieve taken automatiseert. Laten we eens kijken hoe Pipedrive en ClickUp omgaan met automatisering van werkstromen.

ClickUp

Zie ClickUp als uw persoonlijke productiviteitsassistent.

Met het geïntegreerde ClickUp Brain kunt u alles automatiseren, van projectmanagement tot terugkerende taken, statusupdates en notificaties. Bovendien kunt u aangepaste CRM-workflows maken om complexe processen in teams te stroomlijnen.

Pipedrive

Pipedrive is ideaal voor automatisering van de verkoopworkflow. Het automatiseert follow-ups, triggers voor de voortgang van deals en e-mail synchronisatie - geweldig om deals sneller te sluiten, maar niet zo robuust voor algemene automatisering van de workflow.

🏆Winnaar: ClickUp voor zijn veelzijdigere automatiseringsmogelijkheden voor cross-functionele Teams en industrieën.

Functie #2: Rapportage en analyses

Het bijhouden van prestaties en het nemen van datagestuurde beslissingen vereisen sterke rapportage tools. ClickUp en Pipedrive vergelijken elkaar op het gebied van analyses en inzichten.

ClickUp

Met ClickUp kunt u aangepaste dashboards bouwen, de voortgang van projecten bijhouden, de bestede tijd analyseren en rapporten genereren op basis van uw specifieke behoeften. Deze dashboards kunnen kaarten bevatten zoals de status van taken, tijdsregistratie en de voortgang van doelen om de prestaties in realtime te volgen en een beter resourcebeheer te ondersteunen.

Pipedrive

Pipedrive is gespecialiseerd in het leveren van diepgaande verkoopanalyses.

Je kunt visuele rapporten genereren om deals bij te houden, inkomsten te voorspellen en individuele en team verkoopprestaties te beoordelen, wat gegevensgestuurde besluitvorming vergemakkelijkt. Het platform biedt ook aanpasbare dashboards die verkoopgegevens presenteren aan de hand van grafieken, grafieken en tabellen.

🏆 Winnaar: Gelijkspel! U kunt ClickUp gebruiken voor algemene analyses en Pipedrive voor rapportage over de verkoop.

Leuk weetje: De mobiele revolutie heeft CRM flexibeler gemaakt. Vroeger moesten verkopers achter hun bureau zitten om toegang te krijgen tot klantgegevens, maar nu kunnen ze relaties beheren vanaf hun telefoon terwijl ze onderweg zijn.

Naadloos teamwerk is afhankelijk van de juiste functies voor samenwerking. Laten we eens kijken hoe deze voorbeelden van CRM-software de communicatie en coördinatie van teams ondersteunen.

ClickUp

ClickUp zit boordevol essentiële functies voor teamwerk: realtime chatten, threads voor opmerkingen, whiteboards en delen van documenten. Moet u werklasten beheren voor meerdere projecten met veel teams? ClickUp helpt u!

Pipedrive

Samenwerking in Pipedrive is vooral gericht op verkoop: leads toewijzen, deals bijhouden en inzichten delen binnen je pijplijn. Geweldig voor verkoop, maar niet ideaal voor breder teamwerk.

🏆 Winnaar: ClickUp voor teamsamenwerking die verder gaat dan verkooptaken.

🧠 Leuk weetje: De meest prominente uitdagingen op het gebied van CRM waren technologie-integratie (41%), limieten voor functies van het platform (40%) en interne kennis en vaardigheden (37%). 43% van de leiders noemt voorspellingen en inzicht in pijplijnen als de belangrijkste CRM-gebaseerde activiteit waaraan organisaties tegenwoordig prioriteit geven.

ClickUp vs. Pipedrive op Reddit

We hebben op Reddit gekeken wat echte gebruikers te zeggen hadden over ClickUp vs. Pipedrive en de reacties stelden niet teleur. Hoewel er geen specifieke threads zijn waarin de twee platforms worden besproken, lees je hier wat gebruikers over deze tools te zeggen hebben. 👇

Gebruikers hebben ClickUp geprezen voor zijn functies om alles in één keer te beheren:

Ik heb praktisch alle serieuze commerciële tools geprobeerd. Wat ik goed vind aan ClickUp is eigenlijk wat ze verkopen: één app voor alles. Ik hou echt van de mate van aanpassing van Taakbeheer en het KB is ook behoorlijk solide. Ze hebben onlangs een enorme verbetering van de chatten uitgebracht, dus we vervangen ook Slack.

Ik heb praktisch alle serieuze commerciële tools geprobeerd. Wat ik goed vind aan ClickUp is eigenlijk wat ze verkopen: één app voor alles. Ik hou echt van de mate van aanpassing van Taakbeheer en de KB is ook behoorlijk solide. Ze hebben onlangs een enorme verbetering van de chatten uitgebracht, dus we vervangen ook Slack.

ClickUp's waarde voor je geld wordt ook gewaardeerd door gebruikers van Reddit.

Het duurde zeker even voordat ik het doorhad...De echte superkracht van ClickUp is de mogelijkheid voor verschillende gebruikers en teams om vanuit dezelfde informatie te werken, maar deze te bekijken in een format (weergave) dat voor hen het beste werkt...ClickUp laat verschillende teams in de organisatie werken in een workflow die zij verkiezen, maar vanuit een gecentraliseerde informatiestructuur...ClickUp is absoluut een geweldig systeem. Bang for buck en kracht ten opzichte van gebruiksgemak, ik heb nog nooit iets anders gezien dat in de buurt komt.

Het duurde zeker even voordat ik het doorhad...De echte superkracht van ClickUp is de mogelijkheid voor verschillende gebruikers en teams om vanuit dezelfde informatie te werken, maar deze te bekijken in een format (weergave) dat voor hen het beste werkt...ClickUp laat verschillende teams in de organisatie werken in een workflow die zij verkiezen, maar vanuit een gecentraliseerde informatiestructuur...ClickUp is absoluut een geweldig systeem. Bang for buck en kracht ten opzichte van gebruiksgemak, ik heb nog nooit iets anders gezien dat in de buurt komt.

Aan de andere kant zijn sommige gebruikers van Reddit vol lof over Pipedrive,

Ik gebruik Pipedrive nu ongeveer 6 maanden voor B2B en ik vind het geweldig. Mijn enige bezwaar, waar ik al eerder over heb geschreven, is dat ontdubbeling niet erg eenvoudig is. Als je 2 excelbladen met contactpersonen of organisaties uploadt die overlappende gegevens hebben, moet je elke invoer handmatig ontdubbelen.

Ik gebruik Pipedrive nu ongeveer 6 maanden voor B2B en ik vind het geweldig. Mijn enige bezwaar, waar ik al eerder over heb geschreven, is dat ontdubbeling niet erg eenvoudig is. Als je 2 excelbladen met contactpersonen of organisaties uploadt die overlappende gegevens hebben, moet je elke invoer handmatig ontdubbelen.

Sommige gebruikers klagen over de prijs van het platform,

Pipedrive heeft een interessant prijsconcept: ze rekenen voor add-on's een vast bedrag per bedrijf in plaats van per gebruiker. Dit kan soms duur lijken als je het aanvankelijk per gebruiker berekent, maar het is eigenlijk heel redelijk. Hun module Campagnes kost bijvoorbeeld ongeveer $20 per maand, wat niet te duur is, hoewel het niet de meest robuuste optie is die beschikbaar is.

Pipedrive heeft een interessant prijsconcept: ze rekenen voor add-on's een vast bedrag per bedrijf in plaats van per gebruiker. Dit kan soms duur lijken als je het aanvankelijk per gebruiker berekent, maar het is eigenlijk heel redelijk. Hun module Campagnes kost bijvoorbeeld ongeveer $20 per maand, wat niet te duur is, hoewel het niet de meest robuuste optie is die beschikbaar is.

Leuk weetje: CRM begon met pen en papier. Voordat software het overnam, beheerden bedrijven relaties met klanten met behulp van handgeschreven aantekeningen, index kaarten en Rolodexen. Nu is alles digitaal, geautomatiseerd en uitgerust met AI.

Welke CRM-tool is de beste?

De resultaten zijn binnen en we hebben een duidelijke winnaar! ClickUp komt naar voren als de superieure keuze. 👑

Hoewel Pipedrive een gebruiksvriendelijke interface biedt die is afgestemd op verkoopteams, schiet het tekort op verschillende sleutelgebieden die essentieel zijn voor uitgebreid bedrijfsbeheer. De focus op verkooppijplijnbeheer beperkt de veelzijdigheid, waardoor het minder geschikt is voor teams die bredere mogelijkheden voor projectmanagement nodig hebben.

Aan de andere kant gaat ClickUp, de alles-in-één app voor werk, verder dan CRM-functies en biedt het taakbeheer, automatisering van marketing, meerdere weergaven en meer voor een holistische bedrijfsoplossing.

ClickUp is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en groeit mee met bedrijven van elke grootte, waardoor het een toekomstbestendige investering is.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅