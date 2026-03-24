De 11 beste alternatieven en concurrenten van Procore in 2026

Procore omvat de voorbereidingsfase, planning en financiën – het hele spectrum. Maar ergens tussen de overdaad aan functies en de stijgende licentiekosten begin je je af te vragen:

“Is er iets flexibeler op de markt?” Of nog beter… iets dat echt aansluit bij de manier waarop uw team werkt?

Dan bent u hier aan het juiste adres. We hebben de beste alternatieven voor Procore op een rijtje gezet die bouwbeheer vereenvoudigen zonder de steile leercurve of de complexiteit van oplossingen voor ondernemingen. Sommige zijn geweldig voor samenwerking, andere blinken uit in het bijhouden van kosten, en een paar voldoen aan alle eisen (en meer) die Procore stelt.

Laten we eens kijken welke tool het beste bij uw volgende bouwproject past. 👷‍♀️🔧

Waarom kiezen voor alternatieven voor Procore?

Procore is een solide platform voor bouwbeheer, daar bestaat geen twijfel over. Het biedt veel tools die uitstekend werken voor grote organisaties. Maar voor veel bouwbedrijven ligt de realiteit iets genuanceerder.

Soms kunnen alles-in-één-platforms zoals Procore te veel of juist te weinig lijken, vooral wanneer u aan het uitzoeken bent hoe u een bouwbedrijf moet starten of een klein team moet uitbreiden. Dan beginnen alternatieven aantrekkelijk te lijken.

Dit is waarom 👇

Beperkte flexibiliteit voor niche-werkstroomen: Bouwprofessionals die diverse soorten projecten beheren, zoals verbouwingen voor huurders of aangepaste projecten, hebben werkstroomen nodig die ze kunnen aanpassen. De structuur van Procore kan als star aanvoelen voor teams die dat soort flexibiliteit nodig hebben

Beperkte financiële tools: Budgettering, facturering en integraties met andere boekhoudsoftware schieten vaak tekort. Dat is een groot probleem wanneer de toewijzing van middelen en het bijhouden van kosten cruciaal zijn voor het succes van een project

Complexe rapportage en aangepaste aanpassing: De rapportagetools van Procore kunnen complex of inflexibel aanvoelen als u alleen maar de gegevens wilt ophalen, een rapport wilt genereren en verder wilt gaan

Omslachtig bestandsbeheer: Het uploaden, ordenen en terugvinden van documenten kan in Procore een hele klus zijn. Voor teams die met meerdere belanghebbenden te maken hebben of documentatie voor verschillende bouwplaatsen willen centraliseren, stapelt die inefficiëntie zich snel op

Kortom, Procore doet veel dingen goed. Maar als uw team een platform nodig heeft dat intuïtiever en flexibeler is en beter geschikt is voor het beheren van meerdere projecten met minder compromissen, overweeg dan om alternatieven te verkennen die de projectplanning efficiënter maken.

Wilt u de efficiëntie van uw bouwprojecten verbeteren of de rapportage stroomlijnen? Bekijk de onderstaande tabel voor een kort overzicht van de beschikbare opties!

Procore-alternatieven in één oogopslag

Laten we eens kijken naar de vergelijkingstabel om u te helpen de belangrijkste concurrenten van Procore te begrijpen ⬇️

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Beste algemene alternatief voor Procore met flexibel, alles-in-één bouwbeheer Bouwsjablonen, gantt-grafieken, tijdsregistratie, realtime dashboards, AI-assistent, documenten, chatten Altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Buildertrend Woningbouwers en verbouwers Offertes en kostenramingen, planning, klantenportaal, projectkostenberekening, mobiel uploaden Aangepaste prijzen Fieldwire Veldteams en coördinatie op locatie Punchlijsten, offline modus, markeringen in plattegronden, BIM-viewer Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 54 per gebruiker per maand INGENIOUS. BUILD Bouwproject van begin tot eind Budgetbijhouden, contract- en documentbeheer Aangepaste prijzen Autodesk Construction Cloud BIM-integratie en samenwerking bij het ontwerpen 3D-modellen, RFI's, problemen bijhouden, documentbeheer Aangepaste prijzen Aannemer Voorman Kleine tot middelgrote aannemers van verschillende groottes Dagelijkse logboeken, calculaties, urenregistratie, projectkostenberekening, synchronisatie met QuickBooks Betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand Trimble e-Builder Beheer van investeringsprogramma's en projectenportefeuilles Audittrails, offertebeheer, werkstroomautomatisering Aangepaste prijzen Bluebeam Documentbeheer en samenwerking PDF-markeringen, batchverwerking, meettools Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 260 per jaar CoConstruct Aannemers van aangepaste woningen en verbouwers Offertes, communicatie met klanten, budgettering, gantt-planning Aangepaste prijzen RedTeam Kleine tot middelgrote bouwbedrijven van verschillende groottes Realtime budgettering, RFI's, indieningen, het bijhouden van wijzigingsopdrachten Aangepaste prijzen eSUB Projectmanagement en documentbeheer voor onderaannemers Mobiele veldaantekeningen, RFI's, urenstaten, onbeperkte cloudopslagruimte Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Procore

Hoe we software beoordelen bij ClickUp

Laten we deze alternatieven voor Procore eens grondig bekijken, met de nadruk op hun opvallende functies, mogelijke limieten, prijzen en wat echte gebruikers ervan vinden.

1. ClickUp (Het beste voor bouwprojectmanagement met aangepaste werkstroomen)

Visualiseer elke fase van uw bouwprojecten met ClickUp

Bouwprojecten mislukken vaak niet vanwege slechte uitvoering, maar omdat de tools die teams gebruiken niet met elkaar communiceren. Updates vanuit het veld blijven steken in berichten. Feedback over ontwerpen raakt zoek in e-mailthreads. En tegen de tijd dat je één miscommunicatie hebt opgelost, is er alweer een nieuw probleem aan het ontstaan.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is er om daar voorgoed verandering in te brengen.

Een van de belangrijkste hoogtepunten is ClickUp for Construction Teams, een werkruimte die is ontworpen voor aannemers, bouwplaatsmanagers, ingenieurs en kantoormedewerkers om tijdens elke projectfase met elkaar in verbinding te blijven.

Plan, volg en werk al uw bouwprojecten bij met ClickUp voor bouwteams

Met deze interface kunt u bouwtekeningen beheren, foto's van de bouwplaats van aantekeningen voorzien, taken efficiënt beheren, samenwerken met interne teams en externe leveranciers, en offertes genereren, allemaal in realtime.

De kern van deze installatie wordt gevormd door ClickUp-taaken, waarmee u eenvoudig werk op detailniveau kunt toewijzen en bijhouden. Of u nu grote mijlpalen opsplitst in checklists op bouwplaatsniveau of veiligheidsinspecties registreert, elke taak blijft zichtbaar en uitvoerbaar.

Om uw productiviteit nog verder te verhogen, kunt u bekijken hoe automatisering repetitief werk kan stroomlijnen en uw projecten op gang houdt:

In combinatie met ClickUp tijdsregistratie kunt u de duur van elke opdracht bijhouden zonder dat u daarvoor aparte tools voor Urenregistratie nodig hebt.

Houd de tijd bij voor al uw projecten en monitor bouwresultaten nauwkeurig met ClickUp tijdsregistratie

Als je weinig tijd hebt of direct duidelijkheid nodig hebt, is ClickUp Brain de perfecte AI-partner, zeker nu steeds meer teams AI in de bouw gaan gebruiken om de besluitvorming te verbeteren. Het helpt bij het samenvatten van dagelijkse activiteiten, het maken van aantekeningen en het beantwoorden van taakspecifieke vragen op verzoek, zodat je sneller kunt werken zonder dat dit ten koste gaat van het overzicht.

ClickUp Brain MAX biedt uw teams op locatie en op kantoor een snelle manier om ideeën om te zetten in actie. Gebruik Talk to Text om aantekeningen, inspectieresultaten, veiligheidsupdates of observaties tijdens rondgangen te dicteren, en zie hoe deze direct worden omgezet in gestructureerde taken. Geen getik op de bouwplaats, geen verloren spraakantekeningen en geen gezoek in verschillende apps. ClickUp Brain MAX begrijpt uw bouwwerkruimte, zodat elke update gekoppeld blijft aan het juiste project, de juiste locatie en het juiste team.

Gebruik de ClickUp-sjabloon voor bouwprojectbeheer om de installatie nog eenvoudiger te maken. Deze bevat vooraf gedefinieerde fasen, statussen, documenten en aangepaste ClickUp-velden voor specificaties, budgetten en tijdlijnen. De sjabloon organiseert het werk in duidelijk gedefinieerde fasen, zoals Voorbereiding en Bouw, elk met onderliggende taken die de werkelijke werkstroom van het project weerspiegelen.

Visualiseer bouwfasen, wijs taken toe, markeer vertragingen en voeg veldaantekeningen toe met de ClickUp-sjabloon voor bouwbeheer

Het beste van alles is dat deze sjabloon een standaardstructuur biedt. Deze bevat vooraf gedefinieerde taakgroepen, betrouwbaarheidsniveaus, statuslabels en veldnotities, allemaal afgestemd op bouwspecifieke werkstroom.

De beste functies van ClickUp

Documenten voor teams op locatie: Sla bouwtekeningen, SOP's, RFI's en veiligheidsdocumenten op met Sla bouwtekeningen, SOP's, RFI's en veiligheidsdocumenten op met ClickUp Docs , toegankelijk vanuit elke taak of lijst

Tijdsinschattingen: Stel verwachte duur in met Stel verwachte duur in met ClickUp Tijdsinschattingen om vertragingen te signaleren en de planning op de bouwplaats nauwkeuriger te beheren

Ingebouwde chat: Houd de communicatie tussen de bouwplaats en het kantoor op één plek met Houd de communicatie tussen de bouwplaats en het kantoor op één plek met ClickUp Chat — direct gekoppeld aan taken en projecten

Live dashboards: Houd de status van projecten, deadlines, budgetten en de werklast van aannemers visueel bij met realtime Houd de status van projecten, deadlines, budgetten en de werklast van aannemers visueel bij met realtime ClickUp-dashboards

Limiet van ClickUp

De aangepaste mogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers overweldigen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

ClickUp is een app die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan de multidisciplinaire wereld van architectuur en bouw. Ik vind het leuk om hun verschillende sjablonen te gebruiken, ze aan te passen aan mijn behoeften en ze in het werk te gebruiken.

🧠 Leuk weetje: Het duurste bouwproject ooit is geen wolkenkrabber of stadion, maar een 170 kilometer lange stad in de Saoedische woestijn! Deze futuristische stad, genaamd The Line, zal op 100% groene energie draaien, plaats bieden aan maximaal 1,5 miljoen mensen en zich uitstrekken over een afstand die langer is dan die tussen New York en Philadelphia, en dat allemaal in een perfect rechte lijn!

2. Buildertrend (Het beste voor alles-in-één bouwbeheer voor woningbouwers)

via Buildertrend

Buildertrend is ontworpen voor bouwteams in de woningbouw die meerdere aspecten moeten beheren, van offertes en ramingen tot planning en updates voor huiseigenaren.

In tegenstelling tot sommige concurrenten van Procore is Buildertrend speciaal afgestemd op woningbouwers, verbouwers en gespecialiseerde aannemers die wijzigingsopdrachten beheren, de coördinatie met onderaannemers regelen en met klanten communiceren, allemaal vanuit één platform. Hoewel het enkele van de complexe risicobeheermodules van enterprise-platforms mist, is het geschikt voor kleinere teams die operationele zichtbaarheid belangrijker vinden dan zware compliance-vereisten.

De beste functies van Buildertrend

Genereer en beheer offertes, biedingen en wijzigingsbestellingen met ingebouwde berekeningen van de projectkosten voor een nauwkeurig budget

Gebruik mobiel scannen van documenten en opslagruimte om onderweg foto's en documenten van de bouwplaats vast te leggen

Wijs items die nog te doen zijn met deadlines, foto's en aantekeningen toe aan teams of clients vanaf elk apparaat

Limiet van Buildertrend

Toeslagen en selecties moeten op verschillende plaatsen opnieuw worden ingevoerd, wat tijdverspilling oplevert, vooral voor teams die meerdere gelijktijdige bouwprojecten beheren

Prijzen van Buildertrend

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Buildertrend

G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buildertrend?

Een recensie op Capterra zegt:

In Buildertrend kunt u alle informatie van uw client in één programma bewaren. Van het begin tot het einde van elk project kunt u het verloop van opdrachten en betalingen bijhouden. U kunt wijzigingsbestellingen toevoegen en uw betalingen voor producten en arbeid weergeven.

3. Fieldwire (Het meest geschikt voor teamcoördinatie op de bouwplaats en punch lists)

via Fieldwire

Fieldwire, nu onderdeel van Hilti, is bouwprojectmanagementsoftware voor coördinatie op locatie. Het is ontwikkeld voor bouwprofessionals en helpt teams bij het plannen, toewijzen en bijhouden van taken, rechtstreeks vanaf de bouwplaats. Bovendien werkt het offline, waardoor het zelfs in gebieden met slechte verbinding betrouwbaar is, met automatische synchronisatie zodra de verbinding weer tot stand is gebracht.

Het ondersteunt ook 3D-modellen en BIM-weergave, waardoor teams complexe ontwerpen kunnen visualiseren en problemen vroegtijdig kunnen opsporen.

De beste functies van Fieldwire

Leg punchlist-items vast met foto's en aantekeningen, en wijs ze direct toe aan de teams op locatie

Bekijk en bewerk plattegronden offline, met automatische synchronisatie en versiebeheer zodra u weer verbinding hebt

Beoordeel de veiligheid op de bouwplaats met AI-gestuurde inzichten in risicobeheer

Limiet van Fieldwire

Fotolinks die op tekeningen zijn geplaatst, worden niet volledig geëxporteerd naar PDF's wanneer meerdere afbeeldingen aan dezelfde locatie zijn gekoppeld, waardoor de toegang tot ondersteunend beeldmateriaal buiten de app beperkt is

Prijzen van Fieldwire

Free Forever

Pro: $ 54 per gebruiker per maand

Business: $ 74 per gebruiker per maand

Business Plus: $ 104 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fieldwire?

Een recensie op G2 zegt:

Gebruik Fieldwire om al uw projectinformatie op te slaan, van contractdocumenten tot foto's en Taken. Het is een one-stop-shop voor elk project, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat leden van het team onjuiste of verouderde informatie gebruiken.

4. INGENIOUS. BUILD (Het meest geschikt voor end-to-end bouwproject- en kostenbeheer)

INGENIOUS. BUILD is ontworpen voor bouwteams die volledig zichtbaarheid nodig hebben in alle projecten, van de vroege planningsfase tot de oplevering, zonder afhankelijk te zijn van losstaande tools.

In tegenstelling tot veel alternatieven voor Procore die zich voornamelijk richten op uitvoering op locatie of documentbeheer, brengt deze oplossing financiën, werkstroom voor projecten en documentatie samen op één platform.

Dit maakt het bijzonder nuttig voor eigenaren, ontwikkelaars en hoofdaannemers die meerdere belanghebbenden aansturen, waarbij het van cruciaal belang is om zowel de prestaties van het project als de financiële impact in realtime te begrijpen.

De beste functies van INGENIOUS. BUILD

Centraliseer RFI's, inzendingen, tekeningen, budgetten en planningen op één platform

Contractbeheer, beheer van wijzigingsbestellingen en facturering

Houd de projectfinanciën in realtime bij met zichtbaarheid op kosten ten opzichte van het budget en werkstroom voor wijzigingsopdrachten

Maak samenwerking mogelijk tussen eigenaren, hoofdaannemers, onderaannemers en architecten met op rollen gebaseerde toegang

Toegang tot projecten via het web, iOS en Android voor zowel kantoor- als buitenteams

INGENIOUS. Limieten van BUILD

Misschien wat te uitgebreid voor kleinere aannemers die alleen op zoek zijn naar eenvoudig beheer voor taken of documenten

Teams die overstappen van eenvoudigere tools hebben mogelijk begeleiding nodig om de financiële en werkstroomfuncties optimaal te benutten

INGENIOUS. BUILD-prijzenAangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van INGENIOUS. BUILD

G2: 4,3/5

Wat zeggen echte gebruikers over INGENIOUS. BUILD?

Een recensie op G2 zegt:

Gebruikers zijn vol lof over het gebruiksgemak en de intuïtieve interface van INGENIOUS. BUILD, en benadrukken hoe het projectmanagement en het bijhouden van de financiën vereenvoudigd worden. De uitstekende klantenservice en het effectieve onboardingproces dragen verder bij aan de tevredenheid van de gebruikers.

4. Autodesk Construction Cloud (het meest geschikt voor een uitgebreide werkstroom van ontwerp tot bouw)

via Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud is een modulaire tool voor projectmanagement voor grote bouwbedrijven die complexe Portfolios beheren. Het combineert tools voor projectmanagement, kostenbeheer en risicobeheer.

Het ondersteunt de besluitvorming gedurende de volledige projectcyclus met functies zoals BIM Collaborate voor modelcoördinatie en BuildingConnected voor aanbestedingen en de kwalificatie van onderaannemers. Het platform wordt veel gebruikt in de bouwsector en centraliseert werkstroomprocessen voor beter zichtbaarheidsbeheer binnen verspreide teams en voor portefeuillebeheer op de lange termijn.

De beste functies van Autodesk Construction Cloud voor de cloud

Gebruik Pype om contractnaleving te automatiseren door indieningslogboeken en afsluitingsvereisten rechtstreeks uit de bouwspecificaties te halen

Krijg voorspellende kosteninzichten met het Executive Cost Dashboard en aangepaste goedkeuringswerkstroom voor wijzigingsopdrachten

Blijf bij problemen van ontwerp tot oplevering direct op locatie met markeringen op 2D/3D-tekeningen

Limiet van Autodesk Construction Cloud

Er ontbreekt een op mappen gebaseerde organisatie en geavanceerde filterfuncties voor werktekeningen, waardoor het tijdrovend is om specifieke versies te vinden bij het beheren van tientallen uploads per maand

Prijzen van Autodesk Construction Cloud for the cloud

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Autodesk Construction Cloud?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik denk dat het opslaan en ordenen van alle documenten in één centrale bron, DOCS, een van de dingen is die mijn productiviteit tijdens mijn werkdag met ACC heeft vergemakkelijkt. Het tweede is BUILD, de verbinding tussen het veld en ons kantoor. Het is een van de belangrijkste verbeteringen geweest in onze werkstroom op de bouwplaats.

5. Contractor Foreman (Het meest geschikt voor aannemers van kleine tot middelgrote groottes)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman is ontworpen voor kleine tot middelgrote algemene aannemers en gespecialiseerde vakbedrijven. Het omvat meer dan 35 modules, variërend van calculatie en planning tot veiligheidsinspecties en urenregistratie. De kracht van het systeem ligt in het samenbrengen van kernfuncties zoals dagelijkse logboeken, wijzigingsopdrachten en punch lists in één werkruimte.

Het biedt ook uitgebreide functies voor projectkostenberekening, calculatie, offertebeheer, beheer van wijzigingsopdrachten, facturering (inclusief AIA- en voortgangsfacturering), inkoopbestellingen en onderaannemingscontracten.

De beste functies van Contractor Foreman

Registreer uren met mobiele urenregistraties, synchroniseer met QuickBooks en exporteer rapporten voor de salarisadministratie en projectkostenberekening

Tijdkaarten met GPS en geofencing voor nauwkeurig in- en uitklokken en salarisadministratie

Hiermee kunnen klanten foto's van de voortgang bekijken, wijzigingsopdrachten goedkeuren en communiceren met het team, wat zorgt voor transparantie en minder telefoontjes voor updates

Limiet voor aannemersvoormannen

Ontworpen voor hoofdaannemers, wat betekent dat gespecialiseerde aannemers het wellicht moeilijker vinden om grote hoeveelheden opdrachten te beheren of belangrijke informatie snel te verdelen onder de teams op de bouwplaats

Prijzen voor aannemers en voormannen

Basic: $ 49 per maand

Standaard : $ 105/maand

Plus : $ 166/maand

Pro : $ 221/maand

Onbeperkt: $ 332/maand

📍 Aantekening: Alle abonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

Beoordelingen en recensies van aannemers en voormannen

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Contractor Foreman?

Een recensie op G2 zegt:

Contractor Foreman brengt veel tools samen onder één dak: calculaties, dagelijkse logboeken, wijzigingsopdrachten, het bijhouden van materieel en meer. Het helpt ons kantoor- en buitenteam op één lijn te houden. Het proces voor wijzigingsopdrachten verloopt snel en overzichtelijk, en het klantenportaal is een geweldige manier om de communicatie te stroomlijnen. Als je het eenmaal onder de knie hebt, bespaart het veel tijd.

6. Trimble e-Builder (Het meest geschikt voor het beheer van investeringsprogramma's en projectportfolio's)

via Trimble

Trimble e-Builder is speciaal ontwikkeld voor projecteigenaren die grote investeringsprogramma's beheren. De kracht van deze oplossing ligt in het standaardiseren van complexe goedkeuringsketens, financieringsstructuren en ontwerpcoördinatieprocessen voor meerdere projecten tegelijk.

Een van de kenmerkende functies is procesautomatisering voor elke fase van de projectcyclus. U kunt aangepaste werkstroom-werkflows opzetten voor betalingsaanvragen, ontwerpvoorstellen, vertragingen in de planning of goedkeuringen voor onvoorziene uitgaven. Elke actie wordt bijgehouden met auditlogs en gedocumenteerde versies, wat organisaties helpt bij het handhaven van interne controles en verantwoordingsplicht onder alle belanghebbenden.

De beste functies van Trimble e-Builder

Digitale tools voor offertebeheer om het offerteproces te stroomlijnen, gekwalificeerde bieders aan te trekken en projectcontracten te beheren

Integreer met andere Trimble-oplossingen zoals Cityworks voor doorlopend assetmanagement, werkorders, inspecties en veldwerkzaamheden

Uitgebreid financieel beheer met ondersteuning voor meerdere valuta's voor internationale projecten

Limiet van Trimble e-Builder

Sommige cruciale backend-gegevens blijven ontoegankelijk via de rapportage-module, wat de zichtbaarheid beperkt voor teams die behoefte hebben aan diepgaandere analyses of aangepaste projectdashboards

Prijzen van Trimble e-Builder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trimble e-Builder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trimble e-Builder?

Een recensie op Capterra zegt:

e-Builder is nuttig voor bedrijven die zich bezighouden met projectmanagement, ontwerpbeheer, contractbeheer, budgettering en opslagruimte voor documenten.

7. Bluebeam (Het beste voor documentbeheer en samenwerking)

via Bluebeam

Bluebeam richt zich op zaken waar bouwbedrijven vaak mee worstelen: het beheren van tekeningen, het communiceren van aantekeningen en het bijhouden van projectwijzigingen. In plaats van traditionele functies voor projectmanagement richt het zich volledig op tekeningen gebaseerde werkstroom.

U kunt PDF's annoteren met nauwkeurige afmetingen, aanpasbare toolsets gebruiken om herhaalde markeringen te versnellen en elke actie vastleggen in de Markup List voor traceerbaarheid. Voor projectbijhouding biedt Bluebeam visuele aanwijzingen en aangepaste statussen waarmee teams punch-items of wijzigingen direct op de tekeningen kunnen volgen.

De beste functies van Bluebeam

Een reeks annotatietools, waaronder tekst, vormen, stempels en aangepaste symbolen, maakt gedetailleerde en gestandaardiseerde documentbeoordelingen mogelijk

Geavanceerd PDF-beheer met gedetailleerde controle, inclusief het aanmaken, bewerken, ordenen en extraheren van gegevens uit PDF's in een omgeving met hoge veiligheid

Vergelijk tekeningen naast elkaar of leg revisies over elkaar heen om ontwerpwijzigingen visueel te markeren en afwijkingen vroegtijdig op te sporen

Limiet van Bluebeam

Sommige software-updates zorgen voor instabiliteit, waardoor de software tijdens het gebruik vaak vastloopt of storingen vertoont

Prijzen van Bluebeam

Basispakket : $ 260 per gebruiker/jaar

Core : $ 330 per gebruiker/jaar

Voltooid: $ 440 per gebruiker/jaar

📍 Aantekening: Alle abonnementen worden jaarlijks gefactureerd. Er zijn momenteel geen maandelijkse tarieven beschikbaar.

Beoordelingen en recensies van Bluebeam

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bluebeam?

Een recensie op G2 zegt:

Bluebeam is de beste software voor PDF-bewerking die er is voor architecten, aannemers, ingenieurs en onze klanten. Ik ben dol op de Bluebeam-sessie-functie om met interne en externe professionals te communiceren voor aantekeningen en instructies.

👀 Wist u dat? Hele huizen kunnen nu in slechts 24 uur in 3D worden geprint? Bouwers gebruiken gigantische printers om huizen laag voor laag te 'printen', waardoor de kosten drastisch dalen, afval wordt verminderd en zelfs het aantal ongevallen op de bouwplaats tot een minimum wordt beperkt. Het is sneller, groener en opent de deur naar wilde, futuristische ontwerpen die met traditionele bouwmethoden nooit zouden kunnen worden gerealiseerd!

8. CoConstruct (Het meest geschikt voor bouwers van aangepaste woningen en verbouwers)

via CoConstruct

CoConstruct is bouwbeheersoftware die voornamelijk is ontworpen voor bouwers van aangepaste woningen en verbouwers. Het biedt tools die projectplanning, selecties, communicatie met klanten, budgettering en updates vanuit het veld op één plek samenbrengen.

Deze bouwsoftware is ontwikkeld met het oog op de nuances van offertes voorafgaand aan de verkoop, ontwerpbeslissingen en goedkeuringen door huiseigenaren, waardoor deze bijzonder geschikt is voor klantgerichte projecten met veel persoonlijk contact. CoConstruct integreert bovendien projectkostenberekening en het bijhouden van financiële gegevens met QuickBooks, waardoor gebruikers zichtbaarheid krijgen op projectbudgetten.

De beste functies van CoConstruct

Houd details in de pre-bouwfase bij met aanpasbare offertesjablonen, specificatiebladen en catalogi voor selectie, waardoor de overdracht van verkoop naar bouw wordt gestroomlijnd

Beheer de communicatie met klanten op één plek met ingebouwde berichtfuncties, goedkeuringen van selecties en het bijhouden van wijzigingsopdrachten om verwarring tot een minimum te beperken

Plan projecten met behulp van gantt-grafieken met doorlopende taakafhankelijkheden die automatisch worden bijgewerkt wanneer er vertragingen optreden

Limiet van CoConstruct

Eenvoudige taken zoals het versturen van facturen voelen te complex aan, zonder een gecentraliseerd dashboard of ingebouwde functies voor debiteurenbeheer

Prijzen van CoConstruct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoConstruct

G2: 4,0/5 (20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over CoConstruct?

Een recensie op G2 zegt:

De mogelijkheid om alle projectelementen op één plek samen te brengen: dus calculaties, bouwplannen, communicatie met onderaannemers en het vastleggen van alle relevante documentatie. De mobiele app is erg handig om ervoor te zorgen dat alles ter plekke in het systeem wordt ingevoerd.

9. RedTeam (Het meest geschikt voor bedrijven met een kleine tot middelgrote grootte in de bouw)

via RedTeam

RedTeam is een cloudplatform voor de bouw, ontwikkeld voor kleine tot middelgrote aannemers die projectgegevens en kostencijfers op één plek willen hebben. Vanaf de eerste offerte van een leverancier tot de afsluiting van het project worden alle contracten, RFI's, inzendingen, dagelijkse logboeken en wijzigingsopdrachten samengevoegd in een live budgetdashboard, zodat teams altijd de kostenimpact zien voordat ze op 'goedkeuren' klikken.

De werkstroom van het systeem leidt betalingsaanvragen, offertes van leveranciers en wijzigingsvoorstellen door rolgebaseerde goedkeuringsprocessen, terwijl er een volledig controlespoor wordt bijgehouden voor naleving. Nauw gekoppelde boekhoudkoppelingen (QuickBooks Online, Sage 300 CRE) voeren vastgelegde kosten, facturen van onderaannemers en facturen van eigenaars rechtstreeks in het grootboek in – zonder dubbele boekingen.

De beste functies van RedTeam

Houd offertes van leveranciers bij en zet deze om in wijzigingsopdrachten die budgetten, planningen en WIP-rapporten automatisch bijwerken

Leid RFI's en inzendingen door meerstaps goedkeuringsketens, waarbij de tijd van beoordelaars en achterstallige items worden geregistreerd voor verantwoordingsdoeleinden

Genereer realtime dashboards die de resterende kosten, het risico van lopende wijzigingen en cashflowprognoses op portfolio-niveau weergeven

Limiet van RedTeam

Het toevoegen van goedkeuringen voor arbeid en onkosten is vervelend en inefficiënt, vooral bij kleinere projecten, omdat er geen optie is om deze in bulk toe te wijzen aan groepen medewerkers

Prijzen van RedTeam

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van RedTeam

G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over RedTeam?

Een recensie op Capterra zegt:

Mijn algehele ervaring met Red Team was echt geweldig. Het stelt iedereen in ons team (aannemers, medewerkers en clients) in staat om contact te houden en te weten wat er wanneer nodig is. Het lastige aan de software was ervoor te zorgen dat iedereen deze gebruikte en regelmatig controleerde.

10. eSUB (Het beste voor projectmanagement en documentbeheer voor onderaannemers)

via eSUB

eSUB is een cloudgebaseerde bouwmanagementtool die speciaal is ontwikkeld voor onderaannemers (denk aan gipsplaten, loodgieterswerk, beton, HVAC) en ontworpen is om de kloof tussen de bouwplaats en het kantoor te overbruggen. In tegenstelling tot algemene tools biedt het realtime zichtbaarheid op het project, mobiele veldnotities en dagelijkse rapporten die direct tussen teams worden synchroniseerd.

U kunt RFI's, indieningen, wijzigingsopdrachten, inkoopbestellingen en dagelijkse logboeken rechtstreeks vanuit het veld aanmaken.

De beste functies van eSUB

Krijg onbeperkte cloudopslagruimte met mobiele markeringen, versiebeheer en toegang tot de nieuwste plattegronden vanaf elk apparaat

Stel herinneringen in en gebruik een toolbox voor correspondentie om vertragingen en claims professioneel af te handelen

Gebruik de module Field Notes om teams foto's, trefwoorden, locatietags en gedetailleerde aantekeningen te laten toevoegen

Limiet van eSUB

Toegang tot instellingen zoals de bedrijfsconfiguratie vereist te veel klikken, en er is geen centraal aangepast paneel om updates in één keer voor alle medewerkers door te voeren

Prijzen van eSUB

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van eSUB

G2: 4,0/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over eSUB?

Een recensie op Capterra zegt:

eSUB is voor ons een geweldige aanwinst geweest. We maken intensief gebruik van de modules Submittals, tijdsregistratie en inkooporders. We spannen ons nu extra in om de fijne kneepjes van projectcalculatie en gedetailleerder projectmanagement onder de knie te krijgen.

