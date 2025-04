13 Beste bouwcommunicatiesoftware voor 2025

Kofferdammen herdefinieerden hoe we bruggen bouwen, torenkranen gaven ons de skyline zoals we die nu kennen en kozijnloze glazen gevels veranderden architectuur in kunst.

De bouw is altijd een verhaal van innovatie geweest, maar één gebied blijft hardnekkig achter: communicatie.

Terwijl de bouwmethoden een sprong voorwaarts hebben gemaakt, is alleen 16% van de bouworganisaties heeft moderne technologie voor samenwerking volledig omarmd. Die kloof kan een dure achilleshiel zijn in een veld waar precisie en timing allesbepalend zijn.

Maar hier is het goede nieuws: nieuwe communicatietools veranderen de manier waarop teams in bouwprojecten verbindingen leggen, samenwerken en uitdagingen overwinnen.

In dit artikel bespreken we 13 van de beste opties die het onderzoeken waard zijn als je klaar bent om communicatie-uitdagingen frontaal aan te pakken en je projecten soepeler dan ooit te laten verlopen.

Probeer ClickUp voor betere communicatie!

60-seconden samenvatting

Of u nu grote bouwprojecten of kleine bouwprojecten plant, er is een tool die aan elke eis voldoet:

ClickUp : Beste voor AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking in de bouw

Beste voor AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking in de bouw Buildertrend: Beste voor end-to-end bouwbeheer

Beste voor end-to-end bouwbeheer Procore: Het beste voor projectmanagement voor ondernemingen

Het beste voor projectmanagement voor ondernemingen Fieldwire: Het beste voor teamcoördinatie op locatie

Het beste voor teamcoördinatie op locatie Houzz Pro: Het beste voor ontwerp- en bouwbedrijven

Het beste voor ontwerp- en bouwbedrijven Autodesk Build: Het beste voor geïntegreerd projectmanagement en ontwerpsamenwerking

Het beste voor geïntegreerd projectmanagement en ontwerpsamenwerking Wrike: Beste voor flexibel projectmanagement in teams

Beste voor flexibel projectmanagement in teams Jobber: Het beste voor kleine bouwteams en aannemers

Het beste voor kleine bouwteams en aannemers CoConstruct: Het beste voor aangepaste bouwers en verbouwers

Het beste voor aangepaste bouwers en verbouwers LetsBuild: Beste voor on-site voortgang bijhouden en rapportage

Beste voor on-site voortgang bijhouden en rapportage Connecteam: Het beste voor het managen van teams op het veld en dagelijkse werkzaamheden

Het beste voor het managen van teams op het veld en dagelijkse werkzaamheden Contractor Foreman: Het beste voor kleine bouwbedrijven

Het beste voor kleine bouwbedrijven Knowify: Het beste voor gespecialiseerde aannemers en vakmensen

Probeer ClickUp gratis!

Wat moet u zoeken in software voor bouwcommunicatie?

Let bij het evalueren van software voor bouwcommunicatie op deze sleutel functies:

Realtime samenwerking : Zorg ervoor dat teams direct updates, goedkeuringen en wijzigingen kunnen delen, zowel op locatie als op kantoor

: Zorg ervoor dat teams direct updates, goedkeuringen en wijzigingen kunnen delen, zowel op locatie als op kantoor Gecentraliseerd gegevensbeheer : Zoek naar één platform voor het opslaan van projectdocumenten, planningen en communicatie, zodat er minder silo's en verwarring ontstaan

: Zoek naar één platform voor het opslaan van projectdocumenten, planningen en communicatie, zodat er minder silo's en verwarring ontstaan Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat de software compatibel is met tools zoals projectmanagement, budgettering en planningssoftware om workflows te stroomlijnen

: Zorg ervoor dat de software compatibel is met tools zoals projectmanagement, budgettering en planningssoftware om workflows te stroomlijnen Mobiele toegankelijkheid : Geef teams op de bouwplaats gemakkelijk toegang tot updates en tools op hun apparaten, ongeacht de locatie

: Geef teams op de bouwplaats gemakkelijk toegang tot updates en tools op hun apparaten, ongeacht de locatie Gebruiksvriendelijke interface : Zoek een eenvoudig, intuïtief ontwerp om het gebruik door alle leden van het team aan te moedigen, van managers tot veldwerkers

: Zoek een eenvoudig, intuïtief ontwerp om het gebruik door alle leden van het team aan te moedigen, van managers tot veldwerkers Sterke veiligheid: Maak gebruik van functies zoals versleuteling en aanpasbare toestemmingen voor gebruikers om gevoelige projectgegevens te beschermen

De 13 beste software voor bouwcommunicatie

Hier zijn de 13 beste software voor bouwcommunicatie die je moet bekijken voordat je er een kiest voor jouw organisatie:

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking in de bouw) ClickUp vereenvoudigt de complexiteit van projectmanagement in de bouw door alles onder te brengen in één zeer aanpasbaar platform.

Of het nu gaat om het beheren van goedkeuringen voor vergunningen, het bijhouden van bestellingen of het coördineren van bouwinspecties, ClickUp biedt uw bouwteam de tools om van elk detail op de hoogte te blijven.

Dankzij functies zoals Gantt grafieken, aangepaste dashboards en tools voor tijdsregistratie kunnen projectmanagers moeiteloos tijdlijnen, budgetten en de toewijzing van middelen overzien zonder tussen meerdere apps te hoeven schakelen.

Giuliano Peressini, Chief Technical Officer (CTO) van Casagrande, onderstreept de waarde ervan voor samenwerking:

ClickUp is altijd een zeer goede keuze wanneer informatie moet worden gedeeld tussen meerdere mensen op hetzelfde moment, en wanneer er verschillende teams zijn die aan hetzelfde onderwerp werken vanuit verschillende gezichtspunten.

Giuliano Peressini, technisch directeur (CTO) van Casagrande

Deze mogelijkheid om werkstromen te verenigen is van onschatbare waarde voor bouwteams, waar architecten, ingenieurs, aannemers en clients allemaal op één lijn moeten blijven.

Maar ClickUp onderscheidt zich niet alleen door zijn flexibiliteit, maar ook door de uitgebreide functies die zijn ontworpen om elk aspect van projectmanagement in de bouw aan te pakken. Deze functies worden hier nader bekeken:

ClickUp Software voor bouwbeheer

De Software voor projectmanagement in de bouw door ClickUp vereenvoudigt het beheer van tijdlijnen, taken, budgetten en vergunningen, allemaal in één platform.

Beheer planningen, vergunningen en taken naadloos met alles in één gecentraliseerd platform met Construction Project Management Software van ClickUp

U kunt bijvoorbeeld grafieken van Gantt gebruiken om tijdlijnen van projecten te visualiseren en afhankelijkheid van taken te creëren. Dit zorgt ervoor dat elke vertraging ter plaatse automatisch de planning aanpast en het team op de hoogte stelt. Het is perfect om onderaannemers, leveranciers en kantoorpersoneel op één lijn en op tijd te houden.

Cemex, een toonaangevend bedrijf voor bouwmaterialen, zijn time-to-market met 15% verkort door gebruik te maken van de oplossingen van ClickUp. Dit is slechts een van de vele succesverhalen.

ClickUp's vermogen om communicatie te centraliseren, workflows te verbeteren en realtime inzichten te verschaffen, maakt het een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bouwprojecten van elke grootte, en zorgt voor teambeheer blijft op schema, kosten blijven onder controle en projecten worden op tijd Voltooid.

ClickUp chatten

Daarnaast, ClickUp chatten functioneert als het centrale commandocentrum voor communicatie van uw team. Bemanningen op het veld kunnen updates in realtime delen, dringende problemen markeren of taken rechtstreeks met kantoorpersoneel bespreken.

Omdat chats gekoppeld zijn aan specifieke taken, hoef je niet in eindeloze threads te zoeken naar belangrijke details.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-522-1400x932.png ClickUp chatten /%img/

Werk onmiddellijk samen met uw team om updates te delen, problemen op te lossen en verbonden te blijven met ClickUp Chat

ClickUp Documenten

Het bijhouden van projectdocumenten zoals blauwdrukken, vergunningen en inspectierapporten is vaak chaotisch. ClickUp Documenten vereenvoudigt documentbeheer door alles op één plaats te maken, op te slaan en te delen.

Teams kunnen zelfs live samenwerken aan deze documenten, zodat iedereen - van het veld tot de client - toegang heeft tot de laatste versie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-41.gif ClickUp Documenten /%img/

Bewaar en organiseer blauwdrukken, contracten en projectgegevens in deelbare, gezamenlijke documenten met ClickUp Docs

ClickUp Clips

Voor taken die meer dan tekst vereisen, ClickUp Clips hiermee kunt u video's opnemen en delen.

Moet u laten zien hoe u een complexe structuur in elkaar zet of een veiligheidsprobleem benadrukken? Met clips kun je deze details visueel communiceren, waardoor ze bijzonder nuttig zijn voor training of probleemoplossing.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-42.gif ClickUp clips /%img/

Leg snelle video-updates of instructies vast en deel ze om iedereen op dezelfde pagina te houden met ClickUp Clips

ClickUp Samenwerkingsdetectie ClickUp samenwerking detectie elimineert het risico op dubbel werk. Als twee mensen dezelfde taak of hetzelfde ontwerpdocument bewerken, waarschuwt het systeem alle betrokkenen, waardoor tijd wordt bespaard en fouten worden voorkomen.

Dit is vooral handig voor projectmanagers die overlappende taken in bouwworkflows beheren.

Blijf op de hoogte met realtime notificaties van wie waaraan werkt om dubbel werk te voorkomen met ClickUp Collaboration Detection

ClickUp Weergaven ClickUp Weergaven laat u zien wat het belangrijkst is, of u nu op kantoor werkt of op de werf. Gebruik de weergave Gantt voor langetermijn abonnementen, de weergave Kalender voor dagelijkse prioriteiten of de weergave Kanban om workflows in één oogopslag bij te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-44.gif ClickUp weergaven /$$img/

Kies uit Gantt-grafieken, kalenders of taakborden om de voortgang bij te houden op een manier die voor u werkt met ClickUp Views

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards bieden een visuele manier om site lay-outs te plannen, workflows te brainstormen of problemen met het ontwerp op te lossen. Ze zijn perfect voor gezamenlijke sessies, of uw team nu in één ruimte zit of verspreid over verschillende locaties.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-523.png ClickUp Whiteboard /%img/

Breng ideeën en werkstromen visueel in kaart met interactieve ClickUp Whiteboards, gebouwd voor samenwerking in teams

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp uw projectmanagement, messaging, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

Probeer ClickUp gratis!

Gebruik ClickUp Commentaar toewijzen om details te verduidelijken en gesprekken georganiseerd en bruikbaar te houden

ClickUp beste functies

Taakbeheer aanpassen met checklists, tijdsregistratie en labels voor prioriteiten, voor een naadloze teamcoördinatie

Ontvang realtime notificaties om teamleden direct op de hoogte te houden van wijzigingen of voltooide taken

Dashboards aanpassen voor een duidelijke weergave van de voortgang van projecten, zodat belanghebbenden altijd op dezelfde pagina zitten

Mobiele toegang mogelijk maken zodat teams in het veld Taken kunnen bijwerken en de communicatie op gang kunnen houden zonder terug te hoeven keren naar kantoor

Integreer AI in de bouw werkstromen om processen te automatiseren

ClickUp limieten

Een leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Stel aangepaste notificaties in uw projectmanagement software in om belanghebbenden alleen op de hoogte te stellen van updates die relevant zijn voor hun rol, zodat ze zo min mogelijk worden afgeleid.

2. Buildertrend (Beste voor end-to-end bouwbeheer)

via BouwtrendBuildertrend is een platform dat alles afhandelt met betrekking tot bouwbeheer voltooid, van pre-sales tot voltooiing van het project. Het is ontworpen voor startpagina's van bouwers, verbouwers en gespecialiseerde aannemers en vereenvoudigt de planning, het financieel beheer en de communicatie met klanten.

Teams kunnen real-time planningsupdates delen, bestellingen bijhouden en materiaalleveringen beheren, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn.

Het klantenportaal is een opvallende functie. Het geeft clients een transparante weergave van tijdlijnen, betalingen en zelfs foto's van de voortgang van projecten, waardoor ze minder constant updates hoeven te geven.

Buildertrend beste functies

Gebruik project messaging om communicatie te consolideren en alle belanghebbenden op één plaats op de hoogte te houden van projectontwikkelingen

om communicatie te consolideren en alle belanghebbenden op één plaats op de hoogte te houden van projectontwikkelingen Dagelijkse logboeken bijhouden om automatisch updates over de voortgang van het werk vast te leggen en te delen met clients en leden van het team

bijhouden om automatisch updates over de voortgang van het werk vast te leggen en te delen met clients en leden van het team Houd projectdocumenten up-to-date en deel ze in real time, zodat niemand met verouderde informatie werkt

Buildertrend limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele app een beperkte functie heeft in vergelijking met de desktop-app

De prijs kan hoog zijn voor kleinere aannemers

Buildertrend prijzen

Essentieel: $499/maand

$499/maand Geavanceerd: $799/maand

$799/maand Voltooid: $1.099/maand

Buildertrend beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

3. Procore (Beste voor projectmanagement voor ondernemingen)

via Procore Als u een groot bouwbedrijf of een hoofdaannemer bent die complexe projecten met meerdere belanghebbenden beheert, is Procore een goede keuze.

De kracht is het centraliseren van communicatiewerkstromen -Teams kunnen RFI's, indieningen en wijzigingsopdrachten bijhouden terwijl ze voortgangsupdates delen in alle fasen van het project.

Procore's dagelijkse logfunctie stelt veldmanagers in staat om weer, arbeid en materialen in realtime te registreren, waardoor snelle communicatie met teams op kantoor mogelijk is. Het platform integreert ook robuuste financiële tools, waardoor belanghebbenden zichtbaarheid krijgen in budgetten, facturen en bestellingen voor wijzigingen.

Procore beste functies

Gebruik de project communicatie hub om alle e-mails, RFI's en berichten te consolideren in een gecentraliseerd platform, het verminderen van miscommunicatie op werkplekken Deel documenten veilig met teams van projecten, zodat iedereen vanuit de meest recente versie van blauwdrukken of contracten werkt

om alle e-mails, RFI's en berichten te consolideren in een gecentraliseerd platform, het verminderen van miscommunicatie op werkplekken Gebruik real-time notificaties om teamleden te waarschuwen voor belangrijke updates, zodat iedereen op de hoogte blijft

Procore limieten

De prijs kan onbetaalbaar zijn voor kleinere bedrijven

Vereist training om de geavanceerde functies volledig te kunnen gebruiken

Beperkte offline functie voor externe werklocaties

Procore-prijzen

Aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (3.200+ beoordelingen)

4.6/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.700+ beoordelingen)

4. Fieldwire (het beste voor teamcoördinatie ter plaatse)

via Fieldwire Fieldwire is speciaal gebouwd om de kloof tussen teams op het veld en op kantoor te overbruggen, waardoor het ideaal is voor coördinatie op locatie. Taakbeheer is ook eenvoudig: teams kunnen direct vanaf de bouwplaats taken aanmaken en toewijzen.

Blauwdrukbeheer is de opvallendste functie, waarbij gebruikers het volgende kunnen uploaden communicatie abonnementen annoteren en updates direct delen, zodat iedereen met de laatste versie werkt.

De punch list en inspectie checklists van Fieldwire helpen de kwaliteitscontrole te behouden, terwijl de offline functie ervoor zorgt dat teams op afstand productief kunnen blijven. Hoewel de integraties beperkt zijn in vergelijking met grotere platforms, maakt de intuïtieve interface het geschikt voor kleinere tot middelgrote bouwteams.

Fieldwire beste functies

Houd de communicatie tussen kantoor en veld op gang met real-time synchronisatie , zodat er altijd accurate updates worden gedeeld

, zodat er altijd accurate updates worden gedeeld Deel projectbestanden rechtstreeks via het platform om ervoor te zorgen dat er geen discrepanties optreden in documentatie of abonnementen

rechtstreeks via het platform om ervoor te zorgen dat er geen discrepanties optreden in documentatie of abonnementen Teams in staat stellen om de voortgang bij te werken en bij te houden met offline mogelijkheden , zodat teams in het veld kunnen werken zonder verbinding met internet

, zodat teams in het veld kunnen werken zonder verbinding met internet Deel projectrapporten onmiddellijk, zodat belanghebbenden de voortgang kunnen bekijken en eventuele problemen zonder vertraging kunnen aanpakken

Fieldwire beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met grotere platforms

Geavanceerde functies voor rapportage zouden robuuster kunnen zijn

Fieldwire prijzen

Basic: Free

Free Pro: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Business: $74/maand per gebruiker

$74/maand per gebruiker Business Plus: $104/maand per gebruiker

Fieldwire beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

4.5/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

de term "blauwdruk" is afkomstig van een 19e-eeuwse druktechniek genaamd het cyanotypieproces, ontwikkeld door de Engelse wetenschapper Sir John Herschel in 1842.

5. Houzz Pro (het beste voor ontwerp- en bouwbedrijven)

via Houzz Pro Combineer projectmanagement met krachtige tools voor clientcommunicatie in Houzz Pro is ideaal voor aannemers in de woningbouw en ontwerpbedrijven. Via het klantenportaal kunnen clients projectupdates, tijdlijnen en voortgangsfoto's weergeven, zodat ze minder vaak hoeven te komen kijken.

De proposal builder is handig voor het maken van gepolijste, gedetailleerde schattingen die clients digitaal kunnen goedkeuren, waardoor projecten sneller van start kunnen gaan. Houzz Pro heeft ook functies voor het plannen en beheren van onderaannemers, zodat de samenwerking in ontwerp- en bouwfasen soepel verloopt.

Houzz Pro beste functies

Zorg voor transparante communicatie met branded client portals

Laat concepten van projecten zien met visuele ontwerptools

Houd clients en teams op de hoogte met gedeelde tijdlijnen

Deel snel updates en vraag goedkeuring met messaging tools

Houzz Pro limieten

Beperkte integratiemogelijkheden met software van derden

De prijs is misschien niet ideaal voor aannemers die kleinere projecten uitvoeren

Houzz Pro prijzen

Essentieel: $149/maand

$149/maand Pro: $249/maand

$249/maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Houzz Pro beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.3/5 (980+ beoordelingen)

6. Autodesk Build (Beste voor geïntegreerd projectmanagement en ontwerpsamenwerking)

via Autodesk bouwen Autodesk Build is een krachtig platform dat constructiebeheer integreert met ontwerpsamenwerking.

Het is perfect voor grootschalige projecten en centraliseert RFI's, indieningen en voortgangsupdates op één plek, zodat teams altijd met accurate informatie kunnen werken. Met de tools voor ontwerpsamenwerking kunnen architecten, ingenieurs en aannemers modellen in realtime bekijken en becommentariëren, waardoor vertragingen door miscommunicatie worden beperkt.

Autodesk Build beste functies

Ontvang realtime voortgangsupdates van teams op het veld

Conflicten snel oplossen met probleem bijhouden

Integreren met andere Autodesk producten zoals AutoCAD en Revit

Autodesk Build limieten

Het kan duur zijn voor kleinere bedrijven of projecten

Er is een steilere leercurve voor teams die niet bekend zijn met het ecosysteem van Autodesk

Autodesk Build prijzen

$145/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen voor onbeperkte gebruikers

Autodesk Build beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (3.900+ beoordelingen)

4.4/5 (3.900+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Fun feit: Bij de bouw van de Burj Khalifa kwam het volgende kijken meer dan 12.000 arbeiders die meer dan 100 nationaliteiten vertegenwoordigden en was een samenwerking tussen meer dan 60 aannemings- en adviesbedrijven wereldwijd, wat het belang van efficiënte communicatie bij dergelijke wereldwijde projecten benadrukt.

7. Wrike (het beste voor flexibel projectmanagement in teams)

via Wrike Beheer je verschillende bouwprojecten, elk met zijn specifieke projectmanagementvereisten? Wrike is een veelzijdige tool met aangepaste werkstromen die perfect voor jou is.

Taken worden georganiseerd in hubs waar teams opmerkingen kunnen achterlaten, bestanden kunnen delen en de voortgang kunnen bijhouden, waardoor verspreide communicatie wordt geëlimineerd. Dankzij de flexibiliteit kunnen aannemers workflows op maat maken voor taken zoals het bijhouden van offertes of het goedkeuren van vergunningen.

Wrike mist echter industriespecifieke tools zoals het beheer van blauwdrukken en kan duur worden naarmate de grootte van teams toeneemt.

Wrike beste functies

Taakspecifieke communicatie mogelijk maken voor een betere organisatie

Werkstromen aanpassen aan bouwprocessen

Tijdlijnen van projecten visualiseren met Gantt grafieken en andere grafieken visuele samenwerking functies

Integreer naadloos met populaire tools zoals Slack en Google Drive

Wrike beperkingen

Beperkte constructie-specifieke functies vergeleken met andere tools

Kan duur worden naarmate teams groter worden

Prijzen Wrike

Gratis

Teams: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.700+ beoordelingen)

4.2/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.700+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Herzie de communicatieworkflows van uw team regelmatig om te voorkomen dat belangrijke informatie verloren gaat of vertraging oploopt.

8. Jobber (het beste voor kleine teams en aannemers)

via Jobber Jobber is gemaakt voor kleine teams en onafhankelijke aannemers. Het vereenvoudigt planning, facturatie en client communicatie, waardoor het een uitstekende optie is voor vakmensen en gespecialiseerde aannemers.

Met Jobber kunnen aannemers verbinding houden met clients en crews. Teams kunnen opdrachten inplannen, updates versturen en de voortgang bijhouden via de app, zodat de communicatie van begin tot eind soepel verloopt.

De Client Hub maakt het makkelijk voor klanten om offertes weer te geven, klussen goed te keuren en facturen te betalen, wat de transparantie en het vertrouwen verbetert.

Jobber beste functies

Genereer professionele facturen met online betalingsopties

Blijf onderweg in verbinding met de mobiele app die is ontworpen voor aannemers

Automatiseer herinneringen om gemiste betalingen te verminderen

Jobber beperkingen

Beperkte functies voor grootschalige bouwprojecten

Ontbreekt aan geavanceerde tools voor complexe beheer van bouwworkflows Jobber prijzen

Core: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Connect: $119/maand per gebruiker (of $169/maand voor teams; maximaal vijf gebruikers)

$119/maand per gebruiker (of $169/maand voor teams; maximaal vijf gebruikers) Groei: $199/maand per gebruiker (of $349/maand voor teams; maximaal 15 gebruikers)

Jobber beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

4.5/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (930+ beoordelingen)

9. CoConstruct (Beste voor aangepaste bouwers en verbouwers)

via CoConstruct Bouwers en verbouwers van aangepaste woningen zweren bij CoConstruct, dat het volgende biedt communicatiekanalen en hulpmiddelen die de betrokkenheid van clients, projectmanagement en financieel bijhouden verbeteren.

De klantgerichte portal is een opvallende functie, waarmee huiseigenaren projectupdates kunnen bekijken, selecties kunnen goedkeuren en rechtstreeks met bouwers kunnen communiceren.

CoConstruct beste functies

Stroomlijn financieel beheer met QuickBooks integratie

Beheer planningen, budgetten en selecties met gespecialiseerde tools

Wijzigingsopdrachten en goedkeuringen in realtime bijhouden

CoConstruct beperkingen

De steile leercurve voor kleine teams

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met desktop-apps

CoConstruct prijzen

Standaard: $99/maand

$99/maand PLUS: Vanaf $399/maand

CoConstruct beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (20+ beoordelingen)

: 4.0/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (860+ beoordelingen)

10. LetsBuild (Beste voor voortgang bijhouden en rapportage op locatie)

via LetsBuild LetsBuild richt zich op het helpen van bouwteams om projecten op schema te houden met realtime voortgangsbewaking en rapportagetools.

De realtime Gantt grafieken helpen projectmanagers vertragingen te visualiseren en planningen proactief aan te passen. De beste functies van LetsBuild

Deel eenvoudig documenten om teams op één lijn te houden

Moeiteloos voortgang registreren en foto's uploaden vanuit het veld

Rapportage op locatie vereenvoudigen met intuïtieve tools

LetsBuild limieten

Beperkte financiële beheertools

Het is beter geschikt als aanvullend hulpmiddel dan als voltooiing platform voor projectmanagement in de bouw LetsBuild prijzen

LB Aproplan: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen LB Geniebelt: Aangepaste prijzen

LetsBuild beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

11. Connecteam (het beste voor het beheren van teams op het veld en dagelijkse werkzaamheden)

via Connecteam Heeft u grote teams die in het veld aan meerdere projecten werken? Connecteam biedt tools voor werknemerscommunicatie, taakbeheer en tijdsregistratie.

Connecteam is perfect voor aannemers die hun planningen beheren en updates delen met hun teams ter plaatse, rechtstreeks via mobiele apparaten. De GPS-tijdklokfunctie zorgt voor nauwkeurige tijdsregistratie, terwijl formulieren en checklists inspecties en veiligheidscontroles vereenvoudigen.

Connecteam beste functies

Taken beheren en in realtime communiceren met geoptimaliseerde aankondigingen

Toegang tot een mobiel platform dat is ontworpen voor werknemers op locatie

Veiligheid garanderen met ingebouwde formulieren en checklists voor audits en inspecties

Connecteam beperkingen

Beperkte geavanceerde mogelijkheden voor projectmanagement

Niet ideaal voor het beheren van complexe projecten met meerdere belanghebbenden

Connecteam prijzen

Het Small Business-abonnement: Gratis

Gratis Communications Basic: $35/maand (voor de eerste 30 gebruikers; $0,6/maand voor elke extra gebruiker)

$35/maand (voor de eerste 30 gebruikers; $0,6/maand voor elke extra gebruiker) Geavanceerde communicatie : $59/maand (voor de eerste 30 gebruikers; $1,8/maand voor elke extra gebruiker)

: $59/maand (voor de eerste 30 gebruikers; $1,8/maand voor elke extra gebruiker) Communicatie Expert: $119/maand (voor de eerste 30 gebruikers; $3,6/maand voor elke extra gebruiker)

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (340+ beoordelingen)

12. Voorman aannemer (het beste voor kleine bouwbedrijven)

via Aannemer Voorman Contractor Foreman heeft veel functies, waaronder projectmanagement, tijdsregistratie, schatting en facturering voor kleine bouwbedrijven.

Met meer dan 35 geïntegreerde tools kunnen kleine teams alles beheren, van veiligheidslogboeken tot RFI's, zonder tussen verschillende apps te hoeven springen.

Contractor Foreman beste functies

Handhaaf naleving met ingebouwde veiligheidslogboeken

Profiteer van betaalbare prijsopties voor kleine teams

Eenvoudige installatie en een gebruikersvriendelijke interface voor nieuwe gebruikers

Contractor Foreman beperkingen

Verouderde interface in vergelijking met andere tools

Beperkte geavanceerde mobiele functionaliteit

Contractor Foreman prijzen

Basis: $49/maand (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand (jaarlijks gefactureerd) Standaard: $99/maand (driemaandelijks gefactureerd)

$99/maand (driemaandelijks gefactureerd) Plus: $155/maand (driemaandelijks gefactureerd)

$155/maand (driemaandelijks gefactureerd) Pro: $212/maand (driemaandelijks gefactureerd)

$212/maand (driemaandelijks gefactureerd) Unlimited: $312/maand (driemaandelijks gefactureerd)

Contractor Foreman beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (260+ beoordelingen)

: 4.5/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (670+ beoordelingen)

13. Knowify (Beste voor gespecialiseerde aannemers en vakmensen)

via Kennis Onderaannemers en vakmensen zoals loodgieters, elektriciens en HVAC kunnen op Knowify tools vinden om offertes te beheren, opdrachtkosten bij te houden en facturen te maken. Het realtime bijhouden van budgetten helpt aannemers hun uitgaven te bewaken en binnen de marges te blijven.

Het platform integreert naadloos met QuickBooks, waardoor boekhoudkundige workflows worden geautomatiseerd en dubbele invoer van gegevens wordt voorkomen. Knowify's planning tools helpen ploegen bij het beheren van meerdere klussen op verschillende locaties, wat zorgt voor efficiëntie en transparantie.

Knowify beste functies

Teams op het veld in staat stellen om uren te loggen, job statussen bij te werken en onkostendeclaraties rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaten in te dienen

Instellen van automatische notificaties wanneer een project het budget dreigt te overschrijden

Sla belangrijke documenten zoals contracten, facturen en bonnetjes op in een veilige, cloud-based locatie voor eenvoudige toegang

Knowify limieten

Beperkte projectmanagement functies voor algemene aannemers

Niet ideaal voor grootschalige bouwprojecten

Knowify prijzen

Core: begint bij $149/maand

begint bij $149/maand Geavanceerd: Begint bij $311/maand

Begint bij $311/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Knowify beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

Creëer de ideale teamcommunicatieomgeving met ClickUp

De juiste software voor zakelijke communicatie voor uw bouwprojecten voorkomt chaos, gemiste deadlines en kostbaar herstelwerk.

Elke tool die we hier hebben besproken heeft zijn sterke punten, maar als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing, dan is ClickUp moeilijk te verslaan.

Waarom? Omdat ClickUp niet slechts één deel van uw werkstroom afhandelt, maar alles samenbrengt. Het zit boordevol functies zoals realtime berichten, grafieken en integraties met uw favoriete tools, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: projecten op tijd en binnen het budget opleveren.

Voor bouwteams, waar elke misstap tijd en geld kost, biedt ClickUp duidelijkheid en controle in één enkel platform. Nu gratis aanmelden en zie hoe het het werk van je team verandert.