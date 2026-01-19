Airtable-beoordeling voor projectmanagement 2026 (functies, voor- en nadelen, prijzen)

Airtable is een relationele databasetool die zich positioneert tussen Google Spreadsheets, databasesoftware en moderne projectmanagementplatforms. En het vereist geen zware procesoverhead.

Als je echter de klantrecensies nader bekijkt, zie je verschillende problemen en limieten, vooral als je het overweegt als oplossing voor projectmanagement.

Om te beginnen vereisen werkstroomen die er in de gebruikersinterface eenvoudig uitzien, technische installaties in de backend.

Bovendien is het opzetten van een goed gestructureerde, onderhoudbare database lastig. De G2-recensie licht dit toe:

Als u niet in een vroeg stadium afspraken maakt (velden benoemen, relaties ontwerpen, automatiseringen instellen), kan de database rommelig worden en moeilijker te beheren.

In deze review wordt gekeken naar de sterke punten van Airtable – en naar de situaties waarin andere tools voor projectmanagement of alternatieven voor Airtable met geavanceerde functies wellicht beter geschikt zijn.

Wat is Airtable?

Airtable wordt aangedreven door een relationele database en stelt bedrijven in staat om hun meest cruciale werkstroomen voor projectmanagement op te schalen.

U kunt deze projectmanagementtool gebruiken om bedrijfsbrede doelen met elkaar te verbinden, waardoor u verder kunt gaan dan alleen het beheren van taken en strategisch projectportfoliobeheer kunt stimuleren.

Met de ingebouwde AI kunt u intelligente prognoses maken om projectrisico's te signaleren en te elimineren, projectplannen opstellen en belanghebbenden op de hoogte houden met geautomatiseerde projectupdates.

De opvallendste functie is dat het aansluit bij de manier waarop u het beste werkt. U beschikt over meerdere weergaven, waaronder Kanban-borden, gantt-diagrammen, tijdlijn-weergave en meer.

Met Airtable kunt u ook gegevens op flexibele manieren organiseren en visualiseren met behulp van bases, die bestaan uit tabellen, records en velden die rijke content ondersteunen, zoals bijlagen, dropdown-menu's, selectievakjes en meer.

De interfaceontwerper zet ruwe data om in aangepaste apps met formulieren, knoppen en voorwaardelijke logica om projectdashboards te vormen.

Belangrijkste functies van Airtable

Dit zijn de belangrijkste functies van Airtable die flexibel, datagestuurd projectmanagement ondersteunen. 👇

Flexibele tabellen en databasestructuur

De basis vormt het hart van Airtable. Zie het als een werkruimte voor elk project of elke functie. U maakt een of meer tabellen aan binnen uw Airtable-account.

Elke tabel bestaat uit:

Records (rijen): Elke rij is een item dat u bijhoudt (een Taak, een deliverable, een campagne, een leverancier, een verzoek van een client, enz. )

Velden (kolommen): Elke kolom bevat een specifiek type informatie over dat item

Omdat Airtable een relationele structuur heeft, kunt u records tussen tabellen koppelen voor complexe projecten.

💡 Pro-tip: Een van de recente toevoegingen aan Airtable is Omni, een AI-assistent die zich richt op het bouwen van apps voor gesprekken en gegevensinteractie. via Airtable Met Omni kunt u het volgende doen met behulp van natuurlijke taalopdrachten: Werk binnen de toestemmingen van Airtable en houd de toegang tot gegevens onder controle

Maak tabellen, interfaces en automatiseringen door te chatten

Stel vragen en haal inzichten uit uw basisgegevens

Maak of werk records bij zonder formules of scripts aan te raken

📌 Voorbeeld: Koppel klanten aan projecten, taken aan mijlpalen of assets aan campagnes. Haal vervolgens gerelateerde informatie op in overzichten, roll-ups of gefilterde weergaven. Het resultaat is een samenhangend systeem van gegevens in plaats van geïsoleerde lijsten. Deze functie is vooral handig wanneer relaties belangrijk zijn in projectmanagement, zoals taken die gekoppeld zijn aan data, eigenaren en statussen.

Meerdere weergaven (Raster, Kanban, kalender, tijdlijn, Galerij)

U kunt verschillende weergaven gebruiken om dezelfde taken en records op meerdere manieren te visualiseren.

Gebruik bijvoorbeeld Kanban-weergaven voor het bijhouden van de status, kalender-weergaven voor deadlines en tijdlijn- of gantt-weergaven om inzicht te krijgen in de volgorde van taken en onderlinge afhankelijkheden.

Omdat alle weergaven dezelfde onderliggende gegevens delen, worden updates die in één weergave worden aangebracht direct overal elders weergegeven.

Bovendien kunt u voor één tabel zoveel weergaven maken als nodig is en deze aanpassen aan specifieke rollen of werkstroomen. Gefilterde weergaven kunnen het volgende tonen:

Taak toegewezen aan een specifieke persoon

Records in een bepaalde status of fase

Werk dat relevant is voor een specifieke afdeling of projectfase

Met toestemming op weergaveniveau kunnen gebruikers alleen interactie hebben met de weergaven waarvoor ze toegang hebben. Ze hoeven niet de volledige database te openen of te wijzigen.

💡 Pro-tip: In plaats van iedereen volledige toegang tot de database te geven, kunt u Airtable-interfaces gebruiken om rolspecifieke weergaven te delen met teamgenoten of externe belanghebbenden. via Airtable

AI-functies van Airtable

Airtable AI voegt ingebouwde AI-ondersteuning toe aan uw databases, zodat teams sneller met gegevens kunnen werken. Zo helpt het u sneller te werken:

Vat lange teksten, records of weergaven samen en haal er inzichten uit om patronen of belangrijke punten te identificeren

Genereer binnen enkele seconden content of concepten, zoals beschrijvingen, samenvattingen, aantekeningen of andere tekst

Categoriseer en label gegevens automatisch, en zet ruwe tekst om in velden die u in werkstroomen kunt gebruiken

Stuur lopende werkzaamheden in de juiste richting door verbanden, tags of zelfs de juiste personen/teams voor de volgende stappen voor te stellen

AI-agenten

Naast AI in chatstijl en het bouwen van apps heeft Airtable AI-agenten geïntroduceerd die in uw Airtable-apps zijn geïntegreerd en namens u actie ondernemen.

Het zijn autonome agents, wat betekent dat ze geen input van u nodig hebben. Ze werken automatisch op basis van wijzigingen in uw gegevens of regels die u definieert.

De mogelijkheden van AI Agents omvatten:

Gegevens analyseren, content genereren, onderzoek doen en inzichten uit duizenden records tegelijkertijd naar boven halen

Documenten beoordelen, op internet zoeken en inzichten uit tekst en gestructureerde gegevens samenvatten

Velden bijwerken, records categoriseren, ontbrekende informatie invullen en reageren op nieuwe invoer naarmate gegevens veranderen

👀 Wist u dat? 52% van de leidinggevenden zegt dat hun organisatie actief gebruikmaakt van AI-agenten, en meer dan 39% geeft aan dat hun bedrijf meer dan 10 agenten heeft gelanceerd.

Geautomatiseerde werkstroom

De automatiseringen van Airtable zijn gebaseerd op een krachtig trigger-en-actie-model zonder code, waarmee u repetitieve taken en werkstroomen in uw databases kunt automatiseren zonder scripts of code te schrijven. U definieert een trigger (een gebeurtenis die plaatsvindt) en een of meer acties (wat er vervolgens gebeurt), en Airtable zorgt voor de rest.

Zodra u een automatisering hebt ingesteld, kan Airtable zaken afhandelen zoals:

De status van een record verhogen wanneer een deadline is bereikt

Notificaties naar Slack, Teams of e-mail sturen wanneer taken worden bijgewerkt

Automatisch nieuwe records aanmaken op basis van specifieke gebeurtenissen

Documenten genereren of gerelateerde tabellen bijwerken zonder handmatige stappen

In combinatie met AI kunnen de werkstroomen voor automatisering van Airtable verder gaan dan eenvoudige triggers voor taken.

Airtable ondersteunt ook voorwaardelijke logica en terugkerende taken. Dit betekent dat u automatiseringen kunt instellen die worden uitgevoerd op basis van specifieke triggers of die dezelfde actie uitvoeren voor een lijst met records.

Airtable-dashboards

Maak uw eigen rapportages met de no-code dashboardinterface van Airtable. Gebruik deze dashboards om uw gegevens te groeperen of te sorteren.

Airtable biedt u ook kant-en-klare extensies om dashboards met tabellen, grafieken en andere statistieken te maken die aansluiten bij de rapportagebehoeften van uw team.

Kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement

Binnen Airtable beschikt u over een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen die ook aanpasbaar zijn. Deze omvatten Airtable-sjablonen voor projectmanagement, marketing, productbeheer en meer.

Airtable ondersteunt ook recordsjablonen waarmee gebruikers veelgebruikte recordstructuren binnen een Airtable-database vooraf kunnen definiëren. Deze helpen u om met één klik consistente records te maken (zoals standaardtaakformaten of terugkerende gebeurtenissen).

Prijzen van Airtable

Airtable biedt verschillende prijsniveaus, waaronder:

Airtable Gratis abonnement

Team-abonnement: $ 24 per gebruiker per maand

Business-abonnement: $ 54 per gebruiker per maand

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Airtable AI: Inbegrepen bij abonnementen via maandelijkse AI-kredieten

Voordelen van het gebruik van Airtable

Voor projectmanagers is het grootste voordeel van Airtable de flexibiliteit: je kunt een aangepaste interface bouwen en deze verbinden met je bredere ecosysteem zonder ingrijpende aanpassingen of technische schulden. Het voelt gebruiksvriendelijk aan voor gebruikers die gewend zijn om met spreadsheets te werken.

Met het Enterprise-abonnement zijn beheer van bedrijfssleutels en preventie van gegevensverlies beschikbaar.

Een samenvatting van de voordelen van Airtable aan de hand van een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Airtable is hoe het de vertrouwdheid van spreadsheets combineert met de kracht van een volledige database. Het stelt me in staat om complexe informatie te organiseren op een manier die nog steeds heel intuïtief is. Ik waardeer ook de flexibiliteit enorm, en doordat ik velden kan aanpassen, verschillende weergaven kan maken en automatiseringen kan instellen, kan ik het systeem gemakkelijk aanpassen aan elke werkstroom die ik beheer. De samenwerkingsfuncties zijn ook een groot pluspunt, omdat iedereen updates in realtime kan zien zonder dat dit tot verwarring leidt. Al met al bespaart het tijd, houdt het alles georganiseerd en zorgt het ervoor dat mijn processen een stuk soepeler verlopen.

Veelvoorkomende pijnpunten waarmee Airtable-gebruikers te maken hebben

Hoewel Airtable alom gewaardeerd wordt om zijn flexibiliteit, wijzen langdurige gebruikers vaak op een aantal terugkerende uitdagingen, zoals:

Een steile leercurve en een complexe gebruikersinterface die de start bemoeilijken

Beperkte integraties met andere tools voor projectmanagement

Beperkte formule- en geavanceerde analysemogelijkheden in vergelijking met Excel

Onduidelijke registratie van wijzigingen en zichtbaarheid van de bewerkingsgeschiedenis

Inconsistente ondersteuning, vooral bij factureringsproblemen

Omslachtige mobiele ervaring in vergelijking met desktop

Geen sandbox of fase, waardoor het aanbrengen van wijzigingen in live databases riskant is

Airtable-recensies op Reddit

Dit is wat echte gebruikers op verschillende platforms over Airtable zeggen.

Op r/Airtable legt een gebruiker uit dat Airtable flexibele en kosteneffectieve mogelijkheden biedt om bestanden te delen via alleen-lezen-gebruikers en openbare weergaven:

Gebruikers met alleen-lezen-toegang zijn gratis. U kunt dus vrij ruime toegang verlenen via een login. U kunt ook basisweergaven en interfacepagina's openbaar delen. Deze zijn ook alleen-lezen en werken via een URL. Dit beperkt de toegang tot specifieke gegevens.

Een gebruiker op G2 is gefrustreerd over de limieten bij het beheren van grote hoeveelheden gegevens (hoewel Airtable database-software is).

Wat ik minder prettig vind aan Airtable is dat het, naarmate je database groeit, soms trager kan worden of wat rommelig kan worden. Het beheren van grote hoeveelheden gegevens of meerdere gekoppelde tabellen kan extra organisatie vereisen. Ook zijn sommige functies, zoals geavanceerde limieten voor automatisering en interface-opties, beperkt, tenzij je een premium-abonnement hebt.

Een gebruiker op r/Airtable wijst ook op de terugkerende uitdagingen bij het gebruik van Airtable op grote schaal:

Als het gaat om prijzen per gebruiker, begin ik meestal met te kijken wie precies bewerkingsrechten nodig heeft en wie alleen als 'commentaar-only'-kijker kan fungeren, maar zodra je de 10–20 editors bereikt, voelt het nog steeds alsof je extra betaalt alleen maar omdat je ademt. Een paar van mijn klanten vroegen zelfs om een aangepaste Next.js-frontend te bouwen, maar ontdekten al snel dat de REST API van Airtable lastig is om te pagineren en te beperken, en steeds 401-fouten geeft bij complexe zoekopdrachten. We hebben dat idee vrij snel opgeschort.

Alternatieven voor Airtable: projectmanagementsoftware om te overwegen

Voor teams die behoefte hebben aan flexibele datamodellering, werkt Airtable prima. Er komen echter beperkingen aan het licht wanneer de projecten verder gaan dan eenvoudige werkstroom-werkprocessen.

Dit is waar ClickUp zich onderscheidt als alternatief voor Airtable.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, samenwerking, automatiseringen en uw tech stack combineert in één uniform platform.

Lees wat een ClickUp-gebruiker op G2 te zeggen heeft over de functies voor projectmanagement:

Het beste aan ClickUp is de ongelooflijke flexibiliteit en aanpasbaarheid. Je kunt het echt op maat maken voor elke werkstroom of stijl van projectmanagement. De mogelijkheid om aangepaste weergaven, dashboards en velden te maken is geweldig. Ik ben ook dol op het brede bereik aan functies dat het biedt, van taakbeheer en tijdsregistratie tot samenwerking aan documenten en het stellen van doelen. Het is echt een alles-in-één werkruimte.

Airtable versus ClickUp: een vergelijking in één oogopslag

Voordat we de functies van ClickUp in detail bekijken, volgen hier de belangrijkste verschillen tussen Airtable en ClickUp.

Aspect Airtable ClickUp Het meest geschikt voor Flexibele datamodellering, interne tools, gestroomlijnde werkstroomen End-to-end projectuitvoering, samenwerking tussen teams, schaalbare activiteiten Leercurve Moeilijk toegankelijk voor niet-technische gebruikers vanwege het basisontwerp en de veldlogica Matig, met gestructureerde opzet en snellere onboarding Taak en eigendom Records moeten worden ontworpen en onderhouden als taken Ingebouwde taken met eigenaren, prioriteiten, statussen en afhankelijkheden Weergaven Raster, Kanban, kalender, tijdlijn, Galerij Tabel, Kanban, Kalender, Gantt, Tijdlijn, Werklast en meer Contextuele AI AI in databases voor samenvattingen en interactie met gegevens Contextuele AI voor de hele werkruimte, voor taken, documenten en tools Automatisering van werkstroom-automatisering Trigger-actie-werkstroomen beperkt tot bases Projectoverschrijdende, taakgerichte werkstroomautomatisering Samenwerken in realtime Opmerkingen en gedeelde meningen; maakt gebruik van externe tools voor chatten Ingebouwde chat, opmerkingen, documenten, clips en asynchrone synchronisatie Mobiele ervaring Functioneel, maar beperkt voor complexe werkstroomen Een completere, taakgerichte mobiele ervaring Integraties Solide integratie-ecosysteem; werkt goed samen met Zapier/Integromat/Make Uitgebreide integraties plus native bidirectionele synchronisatie met kalenders, Slack, GitHub, enz.

De tabelweergave van ClickUp

Werk aan taken met een vertrouwde tabelweergave in spreadsheetstijl

De tabelweergave van ClickUp is waar Airtable-gebruikers zich doorgaans het meest thuis voelen.

Het biedt u een vertrouwde lay-out in spreadsheetstijl, waarbij elke Taak een rij is en elk aangepast veld een kolom.

Deze rijen zijn niet zomaar records. Het zijn volledig functionele taken die verbonden zijn aan toegewezen personen, afhankelijkheden, opmerkingen, documenten, doelen en automatiseringen.

In de tabelweergave kunt u:

Aangepaste velden zoals prioriteit, status, tags of budget weergeven of verbergen

Bewerk Taakgegevens inline, net als in een spreadsheet

Beweeg de muis over de taakbeschrijvingen om een voorbeeld te bekijken zonder nieuwe pagina's te openen

Geef subtakens afzonderlijk weer of genest onder bovenliggende taken

Ontvang door AI aangestuurde taakbeschrijvingen en actiepunten in de tabelweergave

Het belangrijkste is dat aangepaste velden inherent zijn aan taken, en geen afzonderlijke databaseobjecten zijn. U hoeft geen record-ID's, strikte beperkingen voor veldtypen of backend-logica te beheren om uw gegevens bruikbaar te houden.

⭐ Bonus: Gebruik AI-velden om taakinformatie te standaardiseren, herhaalde gegevensinvoer te elimineren en de algehele productiviteit te verhogen. Ze bieden een beknopt overzicht van uw taken. Gebruik ClickUp AI-velden om taken samen te vatten of te vertalen, voortgangsupdates te ontvangen, actiepunten aan te maken en meer

ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT is een contextuele AI-assistent die de kloof tussen AI-output en de praktijk overbrugt.

BrainGPT werkt rechtstreeks binnen uw ClickUp-werkruimte, met toegang tot taken, documenten, opmerkingen, tijdlijnen, doelen en toestemmingen. Hierdoor kan het helpen bij het samenvatten van taken en documenten, het genereren van actiepunten en het toelichten van de projectstatus.

Het kan u contextgebaseerde antwoorden geven op vragen als: "Wat is geblokkeerd?", "Wat is achterstallig?" of "Wat is er deze week veranderd?" – allemaal gebaseerd op live werkruimtegegevens.

Krijg contextbewuste antwoorden uit uw werkruimte met BrainGPT

Zoeken binnen uw hele werk (en daarbuiten)

Een van de sterkste punten van BrainGPT is Enterprise Search.

Zoek in ClickUp, op het web of in bestanden van je gekoppelde apps zoals GitHub, Google Drive, SharePoint en nog veel meer met BrainGPT

Zoek in taken, documenten, opmerkingen, bijlagen en gekoppelde tools met behulp van natuurlijke taal. In plaats van door mappen of weergaven te spitten, kunnen gebruikers vragen stellen en antwoorden krijgen die aansluiten bij de manier waarop het werk daadwerkelijk is gestructureerd.

Dit is vooral waardevol op grote schaal, waar informatie verspreid is over projecten, teams en tools.

Toegang tot meerdere AI-modellen

ClickUp BrainGPT biedt ook toegang tot meerdere externe AI-modellen binnen dezelfde interface. U hoeft niet van tool te wisselen of aparte abonnementen te beheren om te experimenteren met de output van verschillende modellen.

📌 Voorbeeld: ChatGPT voor dagelijkse taken bij het uitvoeren van werk. Claude voor uitgebreide analyses en syntheses. Gemini voor taken met veel informatie en kruisverwijzingen.

Gebruik 'Talk to Text' om ideeën vast te leggen zonder uw werkstroom te onderbreken

De Talk to Text-functie van ClickUp breidt BrainGPT uit tot meer dan alleen getypte prompts. Spreek ideeën, aantekeningen over vergaderingen of taakupdates in en zet deze direct om in gestructureerde tekst, taken of documenten. BrainGPT kan die input vervolgens verfijnen, samenvatten of omzetten in concrete vervolgstappen.

Zet uw stem om in actie met Talk-to-Text in ClickUp

Super Agents: je AI-teamgenoten

De Super Agents van ClickUp zijn autonome, omgevingsbewuste AI-assistenten die veranderingen in uw werkruimte observeren en namens gebruikers handelen op basis van regels, datapatronen en context.

Terwijl BrainGPT uitblinkt in het beantwoorden van vragen en het genereren van inzichten, ondernemen Super Agents actie wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een Super Agent kan bijvoorbeeld:

Detecteer achterstallige taken en wijs deze proactief opnieuw toe of breng de eigenaren op de hoogte

Houd de voortgang van projecten bij en genereer statusrapporten

Trigger vervolgtaaken wanneer afhankelijkheden zijn voltooid

Samenvat sprintretrospectieven en breng risico-inzichten aan het licht

Versnel uw werkstroom met Super Agents

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp-dashboards brengen alles samen in één realtime commandocentrum. Met dashboards kunnen teams de status van projecten visualiseren op basis van taken, tijdlijnen, werklasten, doelen en risico's – zonder gegevens naar externe BI-tools of spreadsheets te hoeven halen. AI-kaarten in dashboards analyseren live werkruimtegegevens en brengen automatisch inzichten naar voren. Ze kunnen de voortgang samenvatten, knelpunten markeren, risico's signaleren en de volgende stappen schetsen.

Zo gebruikt u deze combinatie 👇

ClickUp-automatiseringen

De no-code ClickUp-automatiseringen zijn ontworpen voor teams die overstappen van handmatige overdrachten naar herhaalbare operationele systemen.

Enkele van de mogelijkheden voor automatisering zijn:

Multi-actie-sequenties (één trigger kan meerdere uitkomsten genereren)

Voorwaardelijke logica (if/else-paden)

Vertragingen en geplande automatiseringen

Integratie met externe tools via native integraties

Stel ClickUp-automatiseringen in om je werkstroom te synchroniseren telkens wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen

Dit maakt het eenvoudiger om repetitieve taken te automatiseren, zoals het bijwerken van de status van taken, het toewijzen van eigenaars, het escaleren van geblokkeerd werk of het triggeren van vervolgacties wanneer deadlines naderen.

ClickUp Automations ondersteunt ook meer geavanceerde voorbeelden van werkstroomautomatisering die verder gaan dan eenvoudige taakupdates.

📌 Voorbeeld: Teams kunnen werk automatisch toewijzen op basis van prioriteit of waarden in aangepaste velden, afhankelijke taken triggeren wanneer mijlpalen zijn voltooid, of cross-functionele teams op één lijn houden wanneer gegevens tussen projecten veranderen.

✏️ Aantekening: Hoewel Airtable trigger-en-actie-werkstroomen binnen bases biedt, strekt de automatiseringsengine van ClickUp zich uit over taken, projecten, tijdlijnen, doelen en teamsamenwerking op een manier die natuurlijk aanvoelt in plaats van achteraf toegevoegd.

Realtime samenwerking met ClickUp Chat

55% van de kenniswerkers zegt dat het moeilijk is om informatie bij te houden, en 50% heeft onbewust aan iets gewerkt waar een ander team al mee bezig was.

ClickUp Chat brengt teamcommunicatie rechtstreeks naar je projectwerkruimte, zodat discussies altijd een verbinding houden met het daadwerkelijke werk.

Breng gesprekken en werk samen op één plek met ClickUp Chat

Zo kunt u ClickUp Chat gebruiken voor realtime samenwerking:

Organiseer gesprekken met behulp van kanalen op basis van projecten, teams of onderwerpen

Chat privé via directe berichten voor snelle of vertrouwelijke gesprekken

Houd gesprekken op koers met discussiethreads en reacties in die threads

Gebruik @vermeldingen om specifieke personen of hele teams op de hoogte te brengen

Maak taken rechtstreeks vanuit chatberichten aan en zet discussies om in actie

Host asynchrone audio- of video-updates met ClickUp SyncUps , zonder vergaderingen te plannen

✏️ Aantekening: Airtable is voor realtime communicatie sterk afhankelijk van externe tools zoals Slack of e-mail. Er zijn wel opmerkingen, maar deze zijn gekoppeld aan individuele records en fungeren niet als een platform voor live samenwerking. ClickUp Chat houdt discussies en opleveringen onder één dak.

Kant-en-klare ClickUp-sjablonen

Net als in Airtable biedt ClickUp u kant-en-klare sjablonen waarin u uw gegevens kunt invoeren.

Zo biedt de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement u een complete werkruimte waar u het project kunt in kaart brengen, verantwoordelijkheden kunt toewijzen en de voortgang kunt volgen tot aan de oplevering.

Stuur grote, complexe, functieoverschrijdende werkstroomen van begin tot eind aan met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Voeg belangrijke details toe, zoals projectfase, successtatistieken, afdeling en meer, met behulp van de aangepaste velden van ClickUp, en houd taken bij met behulp van aangepaste statussen zoals 'At Risk', 'Blocked', enz.

Kant-en-klare automatiseringen helpen bij het doorlopen van fasen, het plaatsen van opmerkingen en het taggen van relevante teamleden.

Hier zijn nog enkele andere sjablonen die u direct kunt gebruiken:

💡Pro-tip: Breng al je tools samen in één werkstroom met ClickUp-integraties Met ClickUp-integraties hoef je niet tussen meerdere apps te schakelen om je werk gedaan te krijgen. ClickUp sluit aan op tools die je team al gebruikt, zoals Slack, Google Workspace, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly en Office 365, zodat alles gekoppeld blijft aan je taken en projecten. Koppel je tools via de Open API van ClickUp of integreer elke webapp rechtstreeks in ClickUp met de Embed-weergave Met integraties kunt u: Activeer automatisch updates en notificaties met ClickUp automatiseringen

Zet Slack-berichten om in taken en ontvang updates over taken rechtstreeks in je kanalen

Voeg Google Drive-bestanden toe en doorzoek ze, synchroniseer Google Agenda-gebeurtenissen en bekijk Gmail zonder ClickUp te verlaten

Koppel GitHub-commits, vertakkingen en pull-aanvragen aan taken voor volledige zichtbaarheid in het ontwikkelingswerk

Prijzen van ClickUp

Bij ClickUp vind je zowel gratis als betaalde abonnementen die bij elk budget passen:

Moet u Airtable of ClickUp kiezen voor projectmanagement?

Wanneer projectmanagement het structureren van gegevens omvat, werkt Airtable prima. Als u flexibele tabellen, aangepaste apps of interne tools nodig hebt, volstaat de database-aanpak.

Naarmate werkstroomen echter complexer worden – met afhankelijkheden, eigendom, automatisering en samenwerking tussen teams – zult u op zoek moeten gaan naar alternatieven voor Airtable. Eenvoudige activiteiten zoals het schoonhouden van databases, het voorkomen van duplicaten en het schalen van toestemmingen in Airtable vereisen vaak technisch toezicht.

Maak kennis met: ClickUp, het door AI aangestuurde platform voor contextueel projectmanagement.

Het vermindert de installatie-inspanningen en biedt tegelijkertijd flexibiliteit door middel van meerdere weergaven, aangepaste velden, automatiseringen en contextuele AI. In plaats van alleen gegevens te beheren zoals Airtable, biedt ClickUp u een uniforme werkruimte die al uw gegevens, processen en mensen samenbrengt.

