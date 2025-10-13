De 15 beste tools voor Pulse-enquêtes over medewerkerstevredenheid in 2026

Pulse-enquêtes onder medewerkers gaan natuurlijk niet over het controleren of ieders hart nog klopt op het werk (hoewel dat op een zware Monday misschien geen slecht idee is!😊).

Wat zijn pulse-enquêtes onder medewerkers eigenlijk precies?

Een pulse-enquête is een korte reeks vragen die met regelmatige tussenpozen naar medewerkers wordt gestuurd.

Net zoals het meten van uw Pulse inzicht geeft in uw lichamelijke gezondheid, helpen deze regelmatige enquêtes HR om het moreel van medewerkers te monitoren en verbeterpunten te identificeren.

Met behulp van software voor medewerkerstevredenheidsenquêtes kunnen ze effectief feedback van medewerkers verzamelen over aspecten zoals werkplezier, relaties op de werkvloer en de algehele werkomgeving.

Deze tools voor medewerkersenquêtes zijn essentieel voor het creëren van een boeiendere en ondersteunende werkplek. Om de ideale optie voor u te ontdekken, bekijken we hier de 15 beste tools voor medewerkersenquêtes.

Als je personeel selecteert, voer je meerdere sollicitatiegesprekken om de perfecte kandidaat te vinden, toch? Welnu, dat geldt ook voor een tool voor medewerkersenquêtes, die als voornaamste doel heeft om feedback van medewerkers te verzamelen.

Hieronder leest u waar u op moet letten bij het kiezen van een tool voor pulse-enquêtes.

Aanpassing : Personalisatie is essentieel! Met goede tools voor pulse-enquêtes kunt u vragen en enquêtes aanpassen aan uw behoeften en er zelfs uw logo op plaatsen om de huisstijl te behouden

Data en analyses : Zoek naar tools die u waardevolle inzichten bieden. Effectieve data en analyses helpen u trends te volgen, de betrokkenheid van medewerkers te meten en uw HR-strategieën te onderbouwen

Gebruiksgemak : Ingewikkelde : Ingewikkelde software voor medewerkersbetrokkenheid is niet erg handig – kies tools met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en sjablonen waarmee u enquêtes in een mum van tijd kunt opzetten en uitvoeren

Automatisering: Automatiseer het versturen en verwerken van enquêtes, zodat u tijd bespaart en altijd over actuele inzichten beschikt

Bonus: Ontdek de top 10 van software voor medewerkerstevredenheidsenquêtes voor HR-teams, waarmee feedback kan worden omgezet in bruikbare inzichten!

Oké, HR-professionals en voorvechters van een betere werkplek, het is tijd om het over tools te hebben.

Pak een kop koffie, ga er lekker voor zitten en laten we eens kijken naar de 15 beste tools voor pulse-enquêtes waarmee je medewerkers zullen zeggen: “Eindelijk luistert er iemand!”

1. ClickUp (Het beste voor het maken en visualiseren van enquêtegegevens)

Pulse-enquêtes onder medewerkers bestaan uit drie onderdelen: het ontwerpen, het uitvoeren en het analyseren.

In ClickUp wordt voor al deze stappen gezorgd!

Met ClickUp Forms kunt u feedback van medewerkers verzamelen zonder het gebruikelijke gedoe. U kunt snel formulieren opstellen die medewerkers binnen enkele minuten kunnen invullen, ideaal voor pulse-enquêtes die snel en regelmatig moeten worden gehouden.

Maak en beheer enquêteformulieren moeiteloos in ClickUp met een vereenvoudigd formuliermenu

U kunt deze formulieren aanpassen met specifieke vragen die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie, zoals het beoordelen van de betrokkenheid van medewerkers of het in kaart brengen van de balans tussen werk en privé.

Daarnaast is er ClickUp Docs, waarmee het samenstellen en presenteren van enquêteresultaten een stuk eenvoudiger wordt.

Werk effectief samen aan documenten met ClickUp Docs en houd wijzigingen in realtime bij

Met deze documenten kunt u de informatie op een overzichtelijke manier presenteren en in realtime delen met andere belanghebbenden.

Tegelijkertijd besparen de kant-en-klare sjablonen van ClickUp je veel tijd bij het ontwerpen en formatteren en bieden ze een solide uitgangspunt. Voeg gewoon eventuele aanvullende vragen toe en je bent klaar om te beginnen!

ClickUp-sjabloon voor een enquête over de betrokkenheid van medewerkers

Verbeter uw bedrijfscultuur en verhoog de tevredenheid van uw medewerkers met de ClickUp-sjabloon voor een enquête over de betrokkenheid van medewerkers

De sjabloon voor een medewerkerstevredenheidsenquête van ClickUp is de perfecte tool om een nauwkeurig beeld te krijgen van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Met deze sjabloon kunt u:

Krijg duidelijke, bruikbare inzichten in hoe uw team zich voelt

Maak gepersonaliseerde enquêtes met aangepaste vragen

Verzamel realtime feedback van medewerkers op elk apparaat

Met dit gestroomlijnde formulier kunt u holistische feedback van medewerkers verzamelen en analyseren, de tevredenheid peilen en de bedrijfscultuur beter begrijpen.

Als je op zoek bent naar iets dat wat meer actiegericht is, heeft ClickUp de perfecte tool voor je: ClickUp's sjabloon voor een actieplan op basis van de betrokkenheidsenquête. Deze helpt bij het identificeren van belangrijke factoren voor betrokkenheid, het doorvoeren van impactvolle veranderingen en het waarborgen van verantwoordelijkheid voor de resultaten.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Form Weergave : vereenvoudigt het aanmaken en beheren van formulieren, waardoor het verzamelen van gegevens eenvoudig wordt

Survey Question Generator : AI-aangedreven tool waarmee u relevante en boeiende enquêtevragen kunt opstellen die zijn afgestemd op uw doelstellingen

ClickUp Dashboards : ClickUp dashboards zijn perfect voor het visualiseren van enquêtegegevens, met aangepaste widgets voor het bijhouden van specifieke statistieken en het vergelijken van resultaten in de loop van de tijd

ClickUp Docs : ideaal voor het delen van samenvattingen en inzichten uit enquêtes, met mogelijkheden voor realtime samenwerking en het bijhouden van gegevens

De Gantt-grafiekweergave van ClickUp : Dit is ideaal voor het opstellen van tijdlijnen, het beheren van enquêteschema's en het bijhouden van de voortgang vanaf de start tot de voltooiing

De limieten van ClickUp

Functionaliteit van de mobiele app: De mobiele app van ClickUp biedt nog niet alle functionaliteiten van de desktopversie, wat een uitdaging kan zijn als u onderweg aanpassingen moet doen

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $ 7 per maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. SurveySparrow (Het beste voor geautomatiseerde pulse-enquêtes)

SurveySparrow biedt een intuïtief platform voor het uitvoeren van pulse-enquêtes onder medewerkers, waardoor organisaties de betrokkenheid van hun medewerkers eenvoudig kunnen meten.

Een van de opvallende functies is de automatische planning van enquêtes, waarmee u enquêtes kunt opzetten en de rest aan het platform kunt overlaten.

Het platform beschikt ook over een conversatie-interface die enquêtes persoonlijker en boeiender maakt, wat volgens rapporten leidt tot een stijging van 40% in het aantal voltooide enquêtes.

Sommige gebruikers vinden het herschikken van tekstvelden in enquêtes echter een beetje een puzzel, en die geavanceerde functies kunnen een prijskaartje hebben.

De beste functies van SurveySparrow

Geautomatiseerde planning van enquêtes : stel regelmatige pulse-enquêtes in en laat het systeem de herinneringen verzorgen, zodat u zich op andere zaken kunt concentreren

Conversatie-interface : betrekt medewerkers door middel van een gepersonaliseerde ervaring, waardoor het percentage voltooide enquêtes stijgt

Uitgebreide dashboard voor rapportage : biedt snel inzicht en stuurt realtime updates om u op de hoogte te houden van de enquêteresuccessen

Omnichannel-gegevensverzameling : verzamel feedback uit meerdere databronnen, zoals e-mail, het web en sociale media, allemaal op één plek

Geavanceerde voorwaardelijke logica: pas enquêtes aan op basis van antwoorden, zodat de ervaring soepel verloopt en aangepast is voor gebruikers

De limieten van SurveySparrow

Moeilijkheden bij het herschikken van tekstvelden : Het herschikken van tekstvelden kan lastig zijn en kan de layout van de enquête beïnvloeden

Trage laadtijd van pagina's : Sommige gebruikers melden dat ingebedde enquêtes de webpagina's waarop ze zich bevinden vertragen

Hoge kosten voor geavanceerde functies: Voor toegang tot geavanceerde functies is een geüpgraded abonnement nodig, dat duurder kan zijn dan verwacht

Prijzen van SurveySparrow

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

3. ThriveSparrow (Het beste voor flexibele Pulse-enquêtes)

ThriveSparrow streeft ernaar continue medewerkersbetrokkenheid te stimuleren door regelmatige Pulse-enquêtes aan te bieden die organisaties helpen inzicht te krijgen in het betrokkenheidsniveau en snel in te spelen op veranderende behoeften.

Met ThriveSparrow kunt u de frequentie van deze enquêtes eenvoudig aanpassen – of u nu wekelijkse updates of maandelijkse trends wilt, de tool past zich aan uw HR-programma's aan.

Het is echter goed om te weten dat ThriveSparrow wellicht niet ideaal is voor grotere ondernemingen; het is het meest geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven.

De beste functies van ThriveSparrow

Flexibele planning van pulse-enquêtes : kies de frequentie die aansluit bij de behoeften van uw organisatie, van wekelijkse pulse-checks tot maandelijkse trendanalyses

eNPS-enquêtes : enquêtes met één vraag die de aanbevelingsbereidheid van medewerkers meten en helpen bij het identificeren van verbeterpunten

Uitgebreide rapporten : biedt bruikbare inzichten in trends op het gebied van betrokkenheid, waardoor leidinggevenden datagestuurde beslissingen kunnen nemen

Naadloze integratie : kan worden geïntegreerd met Slack, Google Workspace en meer, waardoor het eenvoudig in uw bestaande HR-technologiestack kan worden opgenomen

Meertalige ondersteuning: maakt enquêtes in meerdere talen mogelijk, ideaal voor internationale teams

De limieten van ThriveSparrow

Limiet aan integraties : Heeft een limiet aan integraties met externe partijen in vergelijking met andere tools voor pulse-enquêtes, wat het gebruik ervan binnen een breder technologisch ecosysteem kan beperken

Eenvoudige interface : Hoewel de interface gebruiksvriendelijk is, ontbreken geavanceerde functies, waardoor deze mogelijk niet voldoet aan de behoeften van grotere organisaties

Beperkte schaalbaarheid: ThriveSparrow is ontworpen met het oog op kleine tot middelgrote bedrijven en is mogelijk niet even efficiënt schaalbaar voor grotere ondernemingen

Prijzen van ThriveSparrow

Prijs : $ 5 per maand per medewerker

Engage : $ 3 per maand per medewerker

Kudos: $ 2 per maand per medewerker

4. CultureMonkey (Het beste voor uitgebreide inzichten in de betrokkenheid van medewerkers)

CultureMonkey biedt een array aan functies die zijn ontworpen om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen. Door middel van diverse enquêtes over de betrokkenheid van medewerkers en realtime feedbackbeheer helpt CultureMonkey organisaties te begrijpen wat hun medewerkers motiveert.

Een van de sterke punten van CultureMonkey is het gebruik van heatmaps en sentimentanalyse. Met deze tools kunnen leidinggevenden snel trends in de betrokkenheid signaleren en zinvolle maatregelen nemen.

CultureMonkey is echter in de eerste plaats gericht op middelgrote tot grote bedrijven, wat tot uiting komt in het aangepaste prijsmodel en de functies die zijn afgestemd op de behoeften van grotere organisaties.

De beste functies van CultureMonkey

Diverse enquêteopties : omvat eNPS, aangepaste enquêtes en Pulse-enquêtes om aan verschillende organisatorische behoeften te voldoen

Datagestuurde inzichten : biedt heatmaps, sentimentanalyse en benchmarks om knelpunten te identificeren en verbeteringen in de loop van de tijd bij te houden

Anonieme feedback : garandeert 100% anonimiteit, waardoor eerlijke feedback mogelijk is via veilige, AVG-conforme kanalen

Uitgebreide tools voor rapportage : biedt exportopties naar CSV en PPT voor diepgaande gegevensanalyse en aangepaste rapportage

Geautomatiseerde planning van enquêtes: hiermee kunt u enquêtes op automatische piloot instellen, waardoor handmatig werk wordt verminderd en de deelnamepercentages worden gemaximaliseerd

De limieten van CultureMonkey

Aangepast prijsmodel : Het ontbreken van vooraf bekende prijsinformatie kan het moeilijker maken om de kosteneffectiviteit te bepalen, vooral voor kleinere bedrijven

Mogelijke complexiteit : het platform is mogelijk complexer dan nodig is voor kleine teams of start-ups vanwege de uitgebreide functies

Beperkte integraties met externe software: Hoewel het platform een breed bereik aan inbouwtools biedt, zijn de integratiemogelijkheden met andere software relatief beperkt

Prijzen van CultureMonkey

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CultureMonkey

G2: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

5. 15Five (Het beste voor gebruiksvriendelijke enquêtes)

15Five is ontworpen voor HR-leiders die een tastbare impact willen maken en biedt gebruiksvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde enquêtes die met slechts twee muisklikken kunnen worden ingezet, waarbij de reacties binnen ongeveer zes minuten worden verzameld.

Met functies zoals benchmarking en gedetailleerde HR-resultatendashboards helpt 15Five bij het meten van betrokkenheid op alle niveaus – bedrijfs-, afdelings- of teamniveau – en het bijhouden van de voortgang in de loop van de tijd.

Hoewel het platform dankzij zijn uitgebreide functies uitstekend geschikt is voor middelgrote tot grote organisaties, is de eenvoud ervan wellicht niet voldoende voor wie op zoek is naar sterk aanpasbare oplossingen.

De beste functies van 15Five

HR-resultaten dashboard : biedt een uitgebreide weergave van betrokkenheidsstatistieken naast andere belangrijke bedrijfsgegevens, om datagestuurde beslissingen te ondersteunen

Aanpasbare enquêtes en benchmarks: Biedt wetenschappelijk onderbouwde sjablonen en benchmarktools om de betrokkenheid in de loop van de tijd en tussen verschillende sectoren te vergelijken

Interne coaching en advies : ondersteunt bij het opstellen van strategieën voor betrokkenheid en het verbeteren van de effectiviteit van leidinggevenden

Real-time feedback en sentimentanalyse : maakt het mogelijk om snel de zorgen van medewerkers in kaart te brengen, van burn-out tot DE&I-initiatieven

Slack-integratie voor erkenning door collega's: hiermee kunnen medewerkers elkaar complimenten geven en successen vieren, wat een positieve bedrijfscultuur bevordert

De limieten van 15Five

Verstoort de werkstroom : Sommige gebruikers vinden de frequente notificaties van het platform storend, vooral wanneer deze in hun dagelijkse routines zijn geïntegreerd

Kan niet volledig worden aangepast : Hoewel de gebruiker het gebruiksvriendelijk vindt, schiet het mogelijk tekort voor gebruikers die zeer specifieke aanpassingen of extra tools nodig hebben

Ontbrekende functies in basisabonnementen: Bepaalde belangrijke functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, waardoor een grotere investering nodig is voor een volledige ervaring

Prijzen van 15Five

Engage : $ 4 per gebruiker per maand

Perform : $ 10 per gebruiker per maand

Totaalplatform: $ 16 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van 15Five

G2: 4,6/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

6. Workleap Officevibe (Het beste voor wekelijkse inzichten en feedback van medewerkers)

Workleap Officevibe is een krachtige tool voor medewerkerstevredenheidsenquêtes, ontworpen om leidinggevenden met minimale inspanning bruikbare inzichten te bieden.

Een van de opvallende functies van Officevibe is de optie voor anonieme feedback, die medewerkers aanmoedigt om eerlijk te reageren.

Bovendien zorgen de Slack- en Google-integraties van Officevibe voor een gestroomlijnde enquête-ervaring.

Gebruikers hebben echter aangetekend dat de Slack-integratie soms hapert, wat de werkstroom kan verstoren.

De beste functies van Workleap Officevibe

Wekelijkse pulse-enquêtes : Stel elke week vijf gerichte vragen, zodat je continu inzicht krijgt zonder medewerkers te overbelasten

Anonieme feedback : verzamelt geanonimiseerde reacties om eerlijkheid te stimuleren en de nauwkeurigheid van de betrokkenheidsgegevens te verbeteren

Realtime rapportage : biedt duidelijke en geaggregeerde gegevens om HR en managers te helpen zich te richten op cruciale verbeterpunten

Volledige transparantie : deelt enquêtegegevens met het hele team, waardoor medewerkers worden gestimuleerd om bij te dragen aan het verbeteren van de bedrijfscultuur

Integraties met Slack en Google: biedt eenvoudige toegang tot enquêtes en resultaten, rechtstreeks binnen vertrouwde platforms

De limieten van Workleap Officevibe

Verwarring bij de eerste installatie : Sommige gebruikers vinden het installatieproces verwarrend, met name wat betreft het aanmaken van een account en het beheer van wachtwoorden

Problemen met Slack-integratie : de integratie met Slack kan soms niet goed werken, waardoor sommige gebruikers per ongeluk inloggen met Google in plaats van

Beperkt gratis abonnement: De gratis versie biedt een beperkte gegevensgeschiedenis en ondersteunt slechts één team, wat voor grotere organisaties wellicht niet voldoende is

Prijzen van Workleap Officevibe

Gratis : $0

Essential : $ 3,50 per persoon per maand

Pro : $ 5 per persoon per maand

Add-on voor prestatiebeheer: $ 6 per persoon per maand

Beoordelingen en recensies van Workleap Officevibe

G2: 4,3/5 (meer dan 700 beoordelingen)

7. TINYpulse (Het beste voor anonieme feedback en erkenning door collega's)

Het beste aan TINYpulse is dat het medewerkers in staat stelt hun mening te geven zonder de druk dat ze herkend worden.

De unieke functie 'Cheers for Peers' van het platform, waarmee collega's elkaar kunnen complimenteren, draagt ook bij aan het bevorderen van een cultuur van erkenning.

Aan de andere kant vinden sommige gebruikers de navigatie wat verwarrend, vooral door periodieke app-updates die af en toe tot gebroken links leiden.

Bovendien kunnen kleine teams te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van anonimiteit, omdat medewerkers zich soms afvragen: “Wie heeft die lage score gegeven?”

De beste functies van TINYpulse

Aanpasbare enquêtevragen : hiermee kunnen beheerders vragen afstemmen op de specifieke behoeften van de organisatie

Trends en rapportage op het gebied van tevredenheid : houdt het moreel van medewerkers in de loop van de tijd bij en identificeert patronen die mogelijk aandacht vereisen

Anonieme feedbackopties : stimuleert eerlijke reacties, waarbij beheerders privé kunnen reageren zonder identiteiten prijs te geven

Cheers for Peers : Stimuleert erkenning tussen collega's, waardoor een meer verbonden en waarderende bedrijfscultuur ontstaat

Praktische aanbevelingen: Biedt datagestuurde suggesties om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, zodat verbeteringen niet langer op giswerk berusten

De limieten van TINYpulse

Problemen met de navigatie in de interface : Sommige gebruikers vinden de layout lastig, vooral na app-updates

Zorgen over anonimiteit in kleine teams : In kleinere teams kan het moeilijk zijn om echte anonimiteit te waarborgen, wat kan leiden tot nieuwsgierigheid over de bronnen van de feedback

Verwarring over het prijsmodel: Gebruikers melden dat de prijsstructuur in de loop van de tijd is veranderd, wat tot enige onduidelijkheid over de kosten voor gebruikers leidt

Prijzen van TINYpulse

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TINYpulse

G2 : 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 45 beoordelingen)

8. Culture Amp (Het beste voor datagestuurde medewerkersbetrokkenheid en personeelsanalyses)

Culture Amp is een veelzijdig platform voor werknemersbetrokkenheid dat is ontworpen om organisaties te helpen strategische beslissingen te nemen op basis van datagestuurde inzichten.

Met meer dan 40 enquêtesjablonen op het gebied van betrokkenheid, DE&I en meer stelt Culture Amp HR-teams in staat om enquêtes af te stemmen op specifieke organisatorische behoeften.

Hoewel Culture Amp uitgebreide functies biedt, zijn het aangepaste prijsmodel en de complexiteit van het platform wellicht niet ideaal voor kleinere organisaties of bedrijven die op zoek zijn naar eenvoudigere oplossingen.

De beste functies van Culture Amp

Uitgebreide enquêtebibliotheek : biedt meer dan 40 wetenschappelijk onderbouwde, aanpasbare enquêtesjablonen voor verschillende aspecten van betrokkenheid

AI-gestuurde analyses : bieden veilige, objectieve inzichten die helpen bij het prioriteren van initiatieven en aanzetten tot actie

People analytics : biedt datagestuurde besluitvormingstools voor HR, waardoor een beter inzicht in het sentiment onder medewerkers mogelijk wordt

Bewezen actieplannen : Deze plannen zijn gebaseerd op inzichten van toonaangevende organisaties en helpen u bij het aanpakken van belangrijke uitdagingen op het gebied van betrokkenheid

Flexibele rapportagetools: maken gedetailleerde analyses mogelijk met filter- en segmentatiefuncties en bieden intuïtieve visualisaties

De limieten van Culture Amp

Aangepast prijsmodel : De prijzen worden niet openbaar gemaakt, waardoor het voor organisaties moeilijk kan zijn om de kosten vooraf in te schatten

Mogelijke complexiteit voor kleinere teams : Door het brede bereik aan functies kan het platform overweldigend aanvoelen voor kleinere organisaties of start-ups

Uitdagingen bij platformintegratie: Gebruikers hebben aantekeningen gemaakt dat het beheer van meerdere HR-platforms omslachtig kan zijn en tot problemen met de rapportage kan leiden

Prijzen van Culture Amp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Culture Amp

G2 : 4,5/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

9. Qualtrics (Het beste voor flexibele planning van enquêtes)

Qualtrics staat bekend om zijn flexibiliteit en stelt organisaties in staat om de betrokkenheid van medewerkers te monitoren met flexibele Pulse-enquêtes.

Deze kunnen worden aangepast om de nadruk te leggen op zaken als welzijn en DE&I, zonder dat u een geheel nieuw programma hoeft te lanceren.

Qualtrics kan voor nieuwe gebruikers echter soms lastig te navigeren zijn, en de reactietijden van de klantenservice voldoen mogelijk niet altijd aan de verwachtingen.

De beste functies van Qualtrics

Flexibele planning van pulse-enquêtes : maakt snelle aanpassingen aan de aandachtsgebieden van de enquête mogelijk, waardoor de betrokkenheid in realtime kan worden bijgehouden

AI-aangedreven dashboards : bieden functiespecifieke inzichten om tijdige besluitvorming en effectieve follow-ups te ondersteunen

Enquêtedatabase en benchmarks : Biedt meer dan 300 kant-en-klare vragen en benchmarks per sector voor het opstellen van uitgebreide enquêtes

Integratie met HR-systemen : zorgt ervoor dat de veiligheid van medewerkersgegevens wordt gewaarborgd en dat deze up-to-date blijven met bestaande HR-tools

Manager Assist Hub: biedt eerstelijnsmanagers gepersonaliseerde inzichten om teamspecifieke hiaten in de betrokkenheid aan te pakken

De limieten van Qualtrics

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers : Het platform kan in het begin lastig te navigeren zijn, vooral voor gebruikers die niet bekend zijn met software voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken

Vertragingen bij de klantenservice : Sommige gebruikers melden lange wachttijden voor ondersteuning, wat frustrerend kan zijn wanneer onmiddellijke hulp nodig is

Mogelijke problemen met de bezorging van e-mails: enkele gebruikers hebben problemen ondervonden met enquête-e-mails die niet bij medewerkers aankwamen, mogelijk als gevolg van spamfilters

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

10. Vantage Pulse (Het beste voor realtime feedback)

Vantage Pulse is ideaal voor organisaties die de betrokkenheid en het behoud van medewerkers willen vergroten. Het maakt een einde aan jaarlijkse enquêtes en maakt in plaats daarvan continu luisteren mogelijk met realtime feedback.

Het platform is uitgerust met een gebruiksvriendelijk dashboard dat intuïtieve visualisaties van trends en benchmarks biedt.

Sommige gebruikers hebben echter een aantekening gedaan dat het platform baat zou hebben bij meer variatie in de enquêtesjablonen en een dynamischer beloningscatalogus voor erkenning door collega's.

De beste functies van Vantage Pulse Pulse

Real-time feedback en trendvisualisatie : Biedt continu inzicht via een dynamisch dashboard dat de sentiment- en betrokkenheidstrends van medewerkers weergeeft

Volledig anonieme enquêtes : zorgt ervoor dat medewerkers eerlijke feedback kunnen delen, met gegarandeerde anonimiteit gedurende het hele proces

Geautomatiseerde herinneringen voor enquêtes : stel herinneringen in en hoef je er niet meer naar om te kijken; ze helpen de deelname aan enquêtes te verhogen zonder dat je handmatig hoeft op te volgen

Ondersteuning voor meerdere talen : Ondersteunt meer dan 14 talen, waardoor het toegankelijk is voor internationale teams

Kant-en-klare enquêtesjablonen: biedt meer dan 25 sjablonen voor verschillende doeleinden, waaronder onboarding, DE&I en exit-enquêtes

De limieten van Vantage Pulse

Limiet aan aanpassingsmogelijkheden : Sommige gebruikers melden dat de enquêtesjablonen en de beloningscatalogus na verloop van tijd eentonig kunnen aanvoelen

Incidentele problemen met het bijhouden : Gebruikers hebben gemeld dat het bijhouden van punten voor beloningen soms niet consistent verloopt

Verwarrende interface voor nieuwe gebruikers: Hoewel de interface over het algemeen gebruiksvriendelijk is, vinden sommigen het soms lastig om ermee te werken

Prijzen van Vantage Pulse

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (meer dan 8.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 5.100 beoordelingen)

11. Glint (Het beste voor enquêtes over de loopbaan van medewerkers)

Met opties zoals driemaandelijkse betrokkenheidsenquêtes, enquêtes over diversiteit en inclusie en enquêtes over de effectiviteit van managers biedt Glint organisaties de tools om inzichten van medewerkers vast te leggen op verschillende gebieden en in verschillende fases van het medewerkerstraject.

Daarnaast biedt Glint 360°-feedback- en Anytime Feedback-programma's aan, die continue groei en ontwikkeling op alle niveaus ondersteunen.

Het platform kan echter lastig te navigeren zijn, en gebruikers hebben een aantekening gedaan dat er een gebrek is aan gedetailleerde documentatie, wat het voor nieuwe gebruikers moeilijker maakt om aan de slag te gaan.

De beste functies van Glint

Divers aanbod aan enquêtes : Biedt diverse enquêteprogramma's, waaronder betrokkenheid, DE&I, effectiviteit van managers en patiëntveiligheid, om aan specifieke organisatorische behoeften te voldoen

Lifecycle-enquêtes : verzamelt feedback tijdens belangrijke mijlpalen in de loopbaan van medewerkers en biedt inzichten van onboarding tot vertrek die het behoud en de betrokkenheid ondersteunen

Anytime- en 360°-feedbackprogramma's : maken doorlopende, realtime feedback mogelijk voor continue ontwikkeling van medewerkers en teameffectiviteit

Enquêtes op basis van people science : elk programma wordt ondersteund door het deskundige team van Glint, waardoor de enquêtes bruikbare inzichten opleveren

Integratie met HR-systemen: synchroniseert met bestaande HR-platforms om de gegevens van medewerkers accuraat en up-to-date te houden

De limieten van Glint

Ingewikkelde navigatie : Sommige gebruikers melden dat de navigatie op het platform verwarrend kan zijn, vooral voor gebruikers die niet bekend zijn met de functies van Glint

Beperkte documentatie : Enkele gebruikers hebben een aantekening gedaan dat er een gebrek is aan gedetailleerde informatie over specifieke functies, wat de installatie en het gebruik zou kunnen bemoeilijken

Zorgen over anonimiteit: Hoewel Glint anonieme feedback biedt, zijn sommige gebruikers van mening dat medewerkers zich nog steeds zouden kunnen inhouden om openhartige meningen te delen

Prijzen van Glint

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Glint

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

12. Weekdone (Het beste voor OKR-afstemming en wekelijkse voortgangsrapportage)

Met Weekdone kunnen organisaties teamdoelen op elkaar afstemmen via Objectives and Key Results (OKR's).

Zo kan iedereen in uw team zien wat er wekelijks en per kwartaal moet worden gedaan.

Daarnaast biedt Weekdone pulsenquêtes en 1-op-1-feedback, om continu prestatiebeheer en medewerkersbetrokkenheid te ondersteunen.

Hoewel Weekdone gebruiksvriendelijk is, hebben sommige gebruikers aangetekend dat er problemen zijn met het navigeren tussen tabbladen en het openen van wekelijkse overzichten, wat de gebruikerservaring kan verminderen.

De beste functies van Weekdone

OKR-afstemming en -bijhouden : Organiseer en stem individuele en teamdoelen af met een visuele OKR-hiërarchieboom, zodat teams gefocust blijven op bedrijfsbrede doelstellingen

Wekelijkse voortgangsrapportage : biedt geautomatiseerde wekelijkse statusrapporten, zodat medewerkers hun eigen voortgang kunnen bijhouden en prioriteiten kunnen stellen bij taken

Pulse-enquêtes in check-ins : Biedt enquêtes met een 5-sterrenbeoordeling en pulse-check-ins om de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers te monitoren

1-op-1-gesprekken en teamaankondigingen : Maakt privé 1-op-1-gesprekken en teamaankondigingen mogelijk, wat de communicatie en feedback helpt verbeteren

Tools voor het stellen en bijhouden van doelen: Bevat tools voor de instelling en het bijhouden van OKR's, KPI's en initiatieven, met aanpasbare sjablonen voor extra flexibiliteit

De limieten van Weekdone

Navigatieproblemen : Sommige gebruikers vinden het lastig om tussen tabbladen te schakelen, vooral bij de weergave van wekelijkse overzichten

Zorgen over het restitutiebeleid : Gebruikers hebben problemen gemeld met restitutieverzoeken, wat van invloed kan zijn op de klanttevredenheid

Beperkte klantenservice: enkele gebruikers merkten op dat de klantenservice op cruciale momenten niet reageert

Prijzen van Weekdone

Gratis voor maximaal 3 gebruikers : voor de gratis versie is geen creditcard nodig

4-10 gebruikers: $ 108 per maand, maandelijks gefactureerd, met een kostprijs van $ 10,80 per gebruiker voor pakketten van 10 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Weekdone

G2 : 4,1/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

13. Lattice (Het beste voor continue feedback en prestatiebeheer)

De betrokkenheids- en Pulse-enquêtes van Lattice helpen teams om continu feedback te verzamelen.

Daarnaast biedt de Analytics Explorer gedetailleerde datavisualisaties om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen.

Daarnaast integreert Lattice 1-op-1-vergaderingen en prestatiebeoordelingen in zijn platform, waardoor managers hun werkzaamheden kunnen stroomlijnen en hun tijd met directe ondergeschikten optimaal kunnen benutten.

Sommige gebruikers vinden de navigatie van Lattice echter lastig, met name bij het openen van functies zoals 1-op-1-antekeningen, wat de algehele gebruiksvriendelijkheid kan beïnvloeden.

De beste functies van Lattice

Real-time Pulse- en betrokkenheidsenquêtes : Verzamel doorlopend feedback om potentiële problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze het moreel beïnvloeden

Uitgebreid bijhouden van doelen en OKR's : stemt individuele en teamdoelen af op de prioriteiten van het bedrijf, wat de strategische impact ondersteunt

AI-gestuurde inzichten en analyses : biedt directe, bruikbare gegevens om beslissingen te onderbouwen en verbeteringen in de werknemerservaring te stimuleren

Geïntegreerde 1-op-1-gesprekken en functioneringsgesprekken : Stimuleert zinvolle interacties tussen managers en medewerkers met tools voor continue feedback en talentontwikkeling

Add-on voor beloningsbeheer: centraliseert beloningsbeoordelingen en benchmarking, waardoor eerlijke en consistente beloningspraktijken worden gewaarborgd

De limieten van Lattice

Complexiteit van de navigatie : Sommige gebruikers vinden het moeilijk om tussen functies te navigeren, zoals de locatie van specifieke 1-op-1-antekeningen

Beperkingen bij het aanpassen van beoordelingen : Gebruikers melden dat de mogelijkheden om prestatiebeoordelingen aan te passen beperkt zijn, waardoor het lastig is om beoordelingen af te stemmen op specifieke behoeften

Incidentele vertragingen bij de ondersteuning: Hoewel de ondersteuning over het algemeen snel reageert, hebben sommige gebruikers vertragingen gemeld tijdens drukke periodes

Prijzen van Lattice

Talent Management : $ 11 per zetel per maand

Engagement-add-on : +$4 per zetel per maand

Grow-add-on : +$4 per zetel per maand

Add-on voor beloning: +$6 per zetel per maand;

Lattice-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

14. Leena AI (Het beste voor AI-gestuurde sentimentanalyse)

De enquêtes van Leena AI zijn erop gericht de factoren die de betrokkenheid beïnvloeden in elke fase – van onboarding tot vertrek – te begrijpen en maken gebruik van geavanceerde AI om open feedback te analyseren.

Bovendien ondersteunt Leena AI met meerdere kanalen en meertalige mogelijkheden in meer dan 100 talen feedback toegankelijk en inclusief te maken voor een wereldwijd personeelsbestand.

Hoewel het platform robuuste functies biedt, vinden sommige organisaties het aangepaste prijsmodel wellicht minder transparant.

De beste functies van Leena AI

AI-gestuurde sentimentanalyse : maakt gebruik van generatieve AI om open feedback te analyseren, waardoor inzichten in het sentiment van medewerkers aan het licht komen en gebieden worden geïdentificeerd die aandacht behoeven

Actieplanning binnen het platform : hiermee kunnen HR-teams projecten beheren, verbeteringen bijhouden en taken rechtstreeks in het platform toewijzen voor gestroomlijnd engagementbeheer

Realtime inzichten en dashboards : Biedt intuïtieve, AI-aangedreven dashboards die betrokkenheidsgegevens in realtime weergeven, waardoor snelle besluitvorming wordt ondersteund

Ondersteuning voor meerdere kanalen en talen : ondersteunt bestaande communicatiekanalen en ondersteunt meer dan 100 talen, waardoor het ideaal is voor internationale organisaties

Integratie met andere HR-systemen: synchroniseert met prestatiebeheer, onboarding en andere systemen voor een samenhangende werknemerservaring

De limieten van Leena AI

Aangepast prijsmodel : Prijsinformatie is niet direct beschikbaar, wat het voor organisaties lastig kan maken om vooraf te beoordelen of het product betaalbaar is

Complexiteit voor kleine organisaties : De geavanceerde AI-functies en uitgebreide analyses zijn wellicht meer dan nodig voor kleinere teams

Beperkt aantal beoordelingen van derden: Hoewel het platform positief wordt beoordeeld, heeft het minder beoordelingen van gebruikers in vergelijking met grotere concurrenten, wat het vertrouwen van kopers kan beïnvloeden

Prijzen van Leena AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Leena AI

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

15. WorkTango (Het beste voor aanpasbare enquêtes gedurende de hele loopbaan van medewerkers)

Met WorkTango kunnen organisaties in verschillende fasen feedback verzamelen, met sjablonen voor onderwerpen als betrokkenheid, DE&I, onboarding en offboarding.

De AI-gestuurde analyses en Sentiment Cloud van het platform helpen HR-teams en leidinggevenden om snel thema's en trends te identificeren uit open-tekst antwoorden, terwijl anonieme gesprekken een diepere verkenning van de zorgen van medewerkers mogelijk maken.

Sommige gebruikers hebben echter een aantekening gedaan dat de analyse- en dashboardopties van het platform intuïtiever zouden kunnen zijn, en dat de interface voor nieuwe gebruikers lastig te navigeren kan zijn.

De beste functies van WorkTango

Onbeperkt aantal aanpasbare enquêtes : voer enquêtes uit met wetenschappelijk onderbouwde vragen en sjablonen voor elke fase van de loopbaan van medewerkers

Sentiment Cloud en analytics : visualiseer open-tekst antwoorden en krijg toegang tot realtime inzichten om trends te identificeren en actieplannen te ondersteunen

Anonieme gesprekken : Voer vervolggesprekken om diepere inzichten te verkrijgen, met behoud van vertrouwelijkheid

Erkenning en beloningen : Breid de erkenning van medewerkers uit met geautomatiseerde programma's voor mijlpalen en prestaties

Voorspellende analyses voor leidinggevenden: ondersteunt managers met aanbevolen acties op basis van voorspellende inzichten, wat helpt bij besluitvorming en professionele ontwikkeling

De limieten van WorkTango

Complexe navigatie : Sommige gebruikers melden dat ze moeite hebben met het schakelen tussen tabbladen en het navigeren op het platform, met name in het gedeelte 'Gesprekken'

Aanpassing van basisanalyses : Hoewel de analyse- en dashboardopties robuust zijn, kunnen ze beperkt aanvoelen en niet zo aangepast zijn als sommige gebruikers zouden willen

Puntenbeheer: Het driemaandelijkse 'use or lose'-beleid voor beloningspunten kan voor sommige gebruikers beperkend zijn

Prijzen van WorkTango

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WorkTango

G2 : 4,7/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

In een langetermijnonderzoek zagen bedrijven met een sterke bedrijfscultuur die medewerkers, klanten en leiderschap een hoge waarde toedienden, een omzetgroei van 682%.

Pulse-enquêtes onder medewerkers kunnen het volgende voor u doen: ze brengen de huidige situatie op uw werkplek in kaart en stellen u in staat om verbeterpunten te identificeren met behulp van effectieve strategieën.

De functies van ClickUp, zoals aanpasbare enquêtesjablonen, het verzamelen van feedback in realtime en bruikbare inzichten, bieden alles wat je nodig hebt om dat niveau van medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid te bereiken.

