Meer dan 25 ChatGPT-prompts voor marketing

Marketingprofessionals hebben altijd veel op hun bordje: campagnes uitvoeren, content maken, verbinding leggen met doelgroepen en gegevens bijhouden. Het kan aanvoelen als een constante race om al deze taken in balans te houden. Wat als er een manier was om je werk te verlichten en betere resultaten te behalen? Gen AI kan je daarbij helpen.

AI-tools zoals ChatGPT worden in rap tempo onmisbaar voor marketeers. ChatGPT, dat oorspronkelijk was ontworpen voor informele gesprekken, het beantwoorden van vragen en eenvoudige interacties, kan u nu helpen bij het bedenken van ideeën, het schrijven van overtuigende teksten, het verfijnen van uw strategieën en het behouden van uw voorsprong.

Dankzij opeenvolgende iteraties is het uitgegroeid van een slimme assistent tot een volwaardige contentkrachtpatser. Nu is het een onmisbaar hulpmiddel voor marketeers overal ter wereld.

Bekijk meer dan 25 ChatGPT-prompts die speciaal voor marketeers zijn samengesteld. Verhoog je productiviteit, stimuleer je creativiteit en vereenvoudig je werk.

Inzicht in ChatGPT-prompts

ChatGPT-prompts zijn invoer van gebruikers die is ontworpen om de output van de AI te sturen. Deze kunnen variëren van specifieke verzoeken om content, zoals "Schrijf een e-mail voor een productlancering", tot bredere, op onderzoek gerichte vragen, zoals "Wat zijn de nieuwste trends in socialemediamarketing?"

Hoe nauwkeuriger uw prompt, hoe specifieker en effectiever het antwoord dat ChatGPT zal geven.

Voor marketeers biedt ChatGPT enorme voordelen:

Het kan snel ideeën, concepten en onderzoeksinzichten genereren, waardoor er tijd vrijkomt voor strategische taken

Door te experimenteren met prompts kunnen marketeers nieuwe invalshoeken en ideeën ontdekken waar ze misschien nog niet aan hadden gedacht

Het helpt ervoor te zorgen dat uw businessboodschappen op alle platforms consistent zijn door herbruikbare prompts te maken voor vergelijkbare marketingcampagnes

Het kan helpen bij het analyseren van trends, zoekwoorden en feedback van klanten, en vormt daarmee een basis voor datagestuurde beslissingen

Maar onthoud: niet alle prompts zijn even effectief. Om goed te werken, moet een marketingprompt de volgende kenmerken hebben: 📌Actiegerichte taal: Door commando's als 'genereren', 'maken' of 'lijst' te gebruiken, wordt de bedoeling en het gewenste format van het antwoord duidelijker 📌Duidelijkheid: Duidelijke en specifieke prompts hebben als resultaat relevantere en nauwkeurigere antwoorden 📌Kort en bondig: Door prompts gericht te houden, voorkomt u dat ChatGPT van het onderwerp afdwaalt en zorgt u ervoor dat de antwoorden ter zake blijven 📌Contextuele details: Door context te verstrekken, zoals de targetgroep of campagnedoelen, wordt de relevantie van de output van ChatGPT vergroot

🤖 Als je een AI-liefhebber bent, vind je hier een uitgebreide uitleg over het ChatGPT-taalmodel en hoe het werkt!

De beste ChatGPT-prompts voor marketeers

👉🏼 Volgens een recent onderzoek van Salesforce gelooft 71% van de marketeers dat generatieve AI zal helpen om routinematig werk te elimineren, waardoor ze zich meer kunnen richten op strategisch werk.

ChatGPT is een perfect voorbeeld van hoe AI repetitieve taken kan stroomlijnen, waardoor je de ruimte krijgt om groots te denken. Om je op weg te helpen, volgt hier een lijst met meer dan 25 marketingprompts die je aan je arsenaal kunt toevoegen.

💡Pro-tip: Om deze prompts effectiever te maken, kunt u overwegen om uw marketing- en merkrichtlijnen, het profiel van uw ideale klant, de gewenste stijl en toon, enz. met ChatGPT te delen. Dit helpt ChatGPT om de antwoorden aan te passen aan de persoonlijkheid van uw merk. Wees echter voorzichtig met gegevensprivacy en veiligheid, en zorg ervoor dat u geen vertrouwelijke informatie deelt!

Prompts voor het aanmaken van content

Het is een uitdaging om consequent nieuwe en relevante content te creëren. Deze prompts helpen bij het genereren van blogposts, artikelen en content voor sociale media, waardoor u uw merkstem kunt behouden en tegelijkertijd kunt profiteren van AI-aangedreven contentmarketingstrategieën.

Schrijf een boeiende inleiding volgens het PAS-copywritingraamwerk voor een blogpost over [onderwerp] en hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan [trend/probleem]. Gebruik interessante gegevens uit recente enquêtes, onderzoeken of nieuwsberichten om te beginnen met een pakkende opening. Maak een lijst met 10 contentmarketingtips voor bedrijven in [sector] om de open rates van e-mailmarketing met 10% te verbeteren. Stel een contentkalender op voor de lancering van [product/dienst] in de komende drie maanden. De contentkalender moet een mix bevatten van blogposts, e-books, casestudy's en whitepapers, met een verdeling voor een maximale impact. Richt je op een verhouding van 3:1 tussen educatieve en verkoopgerichte content.

Prompts voor betrokkenheid op sociale media

Door ChatGPT te gebruiken voor sociale media kunt u gesprekken op gang brengen, inspelen op trends en communiceren met uw volgers om uw online aanwezigheid effectief te versterken.

Schrijf een bijschrift voor sociale media om een nieuw [product/dienst] aan te kondigen, waarbij je [voordeel 1], [voordeel 2] en [uniek verkoopargument] benadrukt. Sluit af met een CTA om het product de komende 7 dagen met 20% korting te proberen. Genereer vijf X-berichten (voorheen Twitter) om onze gebeurtenis over [onderwerp] te promoten, die [doelgroep] zullen aanspreken. Stel drie boeiende LinkedIn-vragen voor die gesprekken over [brancheonderwerp] op gang brengen onder [doelgroep]. Schrijf een Facebook-bericht waarin je ons nieuwe [e-book] over [onderwerp] promoot en volgers aanmoedigt om een exemplaar te downloaden. Geef ze een voorproefje van de content zoals hieronder en maak het zo aantrekkelijk dat ze onmiddellijk actie ondernemen: [Punt 1], [Punt 2], [Punt 3]

Prompts voor klantenservice

Effectieve klantenservice is essentieel voor merkloyaliteit en klantenbinding. Deze prompts helpen ChatGPT bij het opstellen van empathische, behulpzame antwoorden op veelgestelde vragen.

Stel een professioneel antwoord op voor een klant die [probleem] heeft ondervonden, waarbij je je richt op het oplossen van het probleem en het behouden van zijn loyaliteit. Wees empathisch en vriendelijk, en bied oplossingsgerichte ondersteuning. Maak een bedankjessjabloon voor klanten die een recensie achterlaten, waarin je 10% korting aanbiedt op hun volgende aankoop. Schrijf een chatbot-script dat veelgestelde vragen beantwoordt over [producttype], inclusief [functie 1], [functie 2] en [beleid].

Prompts voor advertentieteksten

Het schrijven van opvallende advertentieteksten vereist zowel creativiteit als inzicht. Gebruik deze prompts om AI in te zetten voor advertenties en overtuigende content te genereren die is afgestemd op de doelstellingen van campagnes op verschillende platforms.

Schrijf een Google-advertentie voor een [product/dienst], waarbij je de nadruk legt op hoe deze [doelgroep] helpt bij het oplossen van [probleem]. Houd het kort, duidelijk en boeiend. Geef me 5 verschillende versies om te testen. Maak een Facebook-advertentie met een kop en tekst waarin [functie] van [product] wordt gepromoot voor [doelgroep]. Zorg ervoor dat deze begint met een pakkende opening en een sterke $$cta bevat. Schrijf een LinkedIn-advertentie voor een webinar over [onderwerp], waarbij de nadruk ligt op de waarde voor leidinggevenden in [sector]. Breng de [spreker] onder de aandacht en benadruk zijn of haar ervaring in de sector en carrièreprestaties om geloofwaardigheid en autoriteit op te bouwen.

Stel een promotietekst op voor de eindejaarsuitverkoop van [producttype], waarbij de nadruk ligt op [voordeel 1] en [voordeel 2]. Schrijf een opvallende kop voor een retargetingadvertentie gericht op klanten die de prijspagina voor [product] hebben bezocht maar niet hebben geconverteerd, met de nadruk op het bieden van extra waarde of een incentive. Geef me 3 versies, elk gericht op een andere incentive.

Lees ook: Een gids voor het gebruik van AI in contentmarketing

Prompts voor e-mailmarketing

👉🏼 E-mailmarketing blijft een van de meest effectieve marketingkanalen, met een ROI van $ 36 voor elke $ 1 die wordt uitgegeven.

Gebruik deze specifieke ChatGPT-prompts om AI in te zetten voor gepersonaliseerde e-mailcampagnes, van nieuwsbrieven tot promotionele content, zodat uw berichten opvallen.

Schrijf een persoonlijke, grappige onderwerpregel en e-mailtekst voor een bedankmail nadat een klant [product] heeft gekocht, waarin je hem of haar aanmoedigt om een recensie achter te laten op [website]. Maak een promotionele e-mail voor een tijdelijke aanbieding voor [product], waarbij je urgentie creëert met twee unieke call-to-action-boodschappen voor een A/B-test. Genereer een follow-up-e-mail om klanten die recente e-mails niet hebben geopend opnieuw te betrekken, door een korting of exclusieve content aan te bieden. Schrijf een e-mail voor lead nurturing voor potentiële klanten die interesse hebben getoond in [product], maar nog niet hebben gekocht.

Prompts voor marktonderzoek

Voorop blijven lopen op het gebied van markttrends is cruciaal voor het succes van campagnes. Deze prompts maken AI-gedreven onderzoek en inzichten mogelijk, waardoor u beschikt over waardevolle trends in de sector, analyses van concurrenten en consumentenvoorkeuren om uw strategie te sturen.

Maak een enquête met 10 vragen om feedback van klanten over [product/dienst] te verzamelen, waarbij de nadruk ligt op hun ervaring.

Maak een lijst met de belangrijkste trends in de sector voor dit jaar en geef tips over hoe bedrijfsleiders in [sector] voorop kunnen blijven lopen. Geef een concurrentieanalyse van [product] in vergelijking met [product van concurrent], met een gedetailleerd overzicht van de voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Prompts voor SEO en trefwoordanalyse

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is essentieel voor online zichtbaarheid, maar het onderzoeken en analyseren van zoekwoorden kan tijdrovend zijn. Gebruik deze prompts om ideeën voor zoekwoorden te genereren, content te optimaliseren en ervoor te zorgen dat uw marketingmateriaal zoekmachinevriendelijk is en aansluit bij de huidige SEO-praktijken.

Genereer een lijst met long-tail-zoekwoorden die betrekking hebben op [product] om meer verkeer naar de productpagina te leiden. Schrijf een metabeschrijving voor een blogpost over [onderwerp], gericht op [specifieke doelgroep] en ontworpen om klikken te stimuleren. Geef me SEO-titelopties voor een blog over [onderwerp] voor [target doelgroep]. Genereer een lijst met veelgestelde vragen over [product] om de FAQ-sectie te optimaliseren en de zichtbaarheid in zoekresultaten te verbeteren.

Praktische toepassingen en voorbeelden

ChatGPT-prompts voor digitale marketing zijn meer dan alleen een modewoord gebleken – ze worden een cruciaal hulpmiddel om tastbare bedrijfsresultaten te behalen. Nu u de juiste AI-sjablonen voor marketing hebt gevonden, gaan we kijken hoe enkele vooruitstrevende bedrijven ChatGPT en AI gebruiken.

1. Expedia gebruikt ChatGPT om aanbevelingen te personaliseren 🔦Het marketingteam van Expedia heeft ChatGPT ingezet om gepersonaliseerde reisaanbevelingen en content te creëren. Het team gebruikt ook door AI gegenereerde inzichten op basis van gebruikersgedrag om marketingboodschappen en promotiemateriaal op maat te maken. 2. GoodWine gebruikt ChatGPT om klantvoorkeuren te identificeren 🎨GoodWine, een online wijnhandelaar, heeft ChatGPT geïntegreerd om klantinteracties te personaliseren. Het marketingteam gebruikt AI om klantgegevens te analyseren, waaronder eerdere aankopen en voorkeuren, om op maat gemaakte wijnaanbevelingen te genereren die prominent op de startpagina worden weergegeven. Dit heeft de conversiepercentages aanzienlijk verhoogd door klanten gepersonaliseerde ervaringen te bieden. 3. Coca-Cola gebruikt ChatGPT om impactvolle advertentieteksten en berichten te creëren 📣De frisdrankgigant werkt samen met adviesbureau Bain & Company om ChatGPT in te zetten bij het intensiveren van zijn marketinginspanningen. Het bedrijf is van plan ChatGPT te gebruiken in combinatie met de generatieve beeldtool DALL-E om op maat gemaakte advertentieteksten, beelden en berichten te creëren die effectiever resoneren met individuele klanten.

Best practices voor het gebruik van ChatGPT in marketing

Hier zijn enkele best practices en ChatGPT-tips om in gedachten te houden wanneer u AI in uw marketingwerkstroom integreert:

Wees specifiek met prompts

Hoe gedetailleerder uw prompts zijn, hoe beter ChatGPT de Taak kan begrijpen. Geef daarom bij het opstellen van ChatGPT-marketingprompts context, zoals uw doelgroep, toon, kernpunten en het gewenste resultaat.

Probeer bijvoorbeeld in plaats van te zeggen: "Schrijf een advertentie voor AI-tools", eens: "Schrijf een Facebook-advertentie voor een nieuw AI-product dat gericht is op social media-influencers, met de nadruk op efficiëntie en automatisering."

Pas de antwoorden aan de stem van uw merk aan

ChatGPT kan zich aanpassen aan verschillende stijlen en toon, dus bepaal altijd eerst de stem van je merk voordat je content genereert. Geef aan of je de toon professioneel, informeel, speels of een andere stijl wilt die past bij je merkidentiteit.

U kunt ChatGPT ook trainen om aan te sluiten bij de unieke persoonlijkheid van uw merk door voorbeeldteksten of beschrijvingen van uw gewenste toon aan te leveren.

Gebruik ChatGPT om te brainstormen en ideeën te genereren

In plaats van ChatGPT alleen te gebruiken om definitieve content op te stellen, kan het ook ongelooflijk nuttig zijn voor brainstormen.

Vraag er contentideeën, ideeën voor e-mailcampagnes, concepten voor digitale campagnes of suggesties voor posts op sociale media aan. Dit kan uw team inspireren om creatief te denken en door AI gegenereerde ideeën uit te werken zodat ze aansluiten bij uw strategie.

Experimenteer met A/B-testen

Een van de grootste sterke punten van ChatGPT is het vermogen om snel meerdere variaties op content te genereren.

Maak hier gebruik van door A/B-tests te maken voor alles, van een landingspagina tot advertenties, e-mailonderwerpen en bijschriften op sociale media, om te zien welke versies beter aanslaan bij uw publiek. Deze aanpak helpt de prestaties van uw content te optimaliseren door middel van realtime inzichten.

Gebruik ChatGPT voor concurrentie- en marktanalyse

U kunt ChatGPT vragen om inzichten te genereren op basis van zoekintenties, activiteiten van concurrenten of markttrends. Dit kan u helpen om hiaten in de markt te identificeren of manieren te vinden om de positie van uw merk te verbeteren.

Het kan u ook helpen bij het opstellen van concurrentiebenchmarks die productteams kunnen informeren door functies te identificeren voor aankomende releases en verkoopteams die het in deals tegen concurrenten opnemen.

Om het potentieel van ChatGPT volledig te benutten in uw marketingstrategie, integreert u het met de juiste tools, zoals:

ClickUp : Een krachtig platform voor projectmanagement dat tools voor taakbeheer en samenwerking combineert met de contentgeneratie van ChatGPT voor verbeterde werkstroom, bijhouden van prestaties en Een krachtig platform voor projectmanagement dat tools voor taakbeheer en samenwerking combineert met de contentgeneratie van ChatGPT voor verbeterde werkstroom, bijhouden van prestaties en deadlinebeheer (hierover binnenkort meer!) Hootsuite voor sociale mediaplatforms: Genereer berichten met ChatGPT en plan, publiceer en analyseer vervolgens de betrokkenheid met Hootsuite. Deze combinatie optimaliseert socialemediastrategieën door realtime inzichten in het publiek te bieden SurferSEO voor SEO: ChatGPT creëert content, terwijl SurferSEO ervoor zorgt dat deze geoptimaliseerd is voor zoekmachines. Ideaal voor het verbeteren van blogposts, metabeschrijvingen en pagina's voor een betere SEO-impact Mailchimp voor e-mailmarketingcampagnes: Gebruik ChatGPT om gepersonaliseerde e-mailcontent en onderwerpen te maken, en voer vervolgens automatisering uit, houd de betrokkenheid bij en segmenteer doelgroepen met Mailchimp voor effectieve outreach

Lees ook: De beste alternatieven voor ChatGPT

Hoe ClickUp marketinginitiatieven kan ondersteunen

Gebruikt u ChatGPT al, maar zou u willen dat het meer kon? Probeer dan eens ClickUp toe te voegen aan uw marketingworkflow.

Hoewel ChatGPT een goede tool is voor het genereren van content, biedt ClickUp for Marketing een alles-in-één platform voor productiviteit dat is ontworpen om marketingteams te helpen bij het efficiënter brainstormen, plannen en uitvoeren van campagnes.

In ClickUp Brain, de AI-assistent, is volledig geïntegreerd in het platform. Dit betekent dat het je realtime, contextuele antwoorden kan bieden op al je queries, in plaats van de generieke antwoorden die externe tools je kunnen geven.

Aan de slag met ClickUp Brain Gebruik ClickUp Marketing als een alles-in-één alternatief voor ChatGPT

Hier scoort ClickUp Brain beter dan ChatGPT: Het integreert ook naadloos met andere AI-marketingtools en -platforms!

ClickUp Brain integreert AI rechtstreeks in werkstroomprocessen, waardoor realtime, contextbewuste inzichten mogelijk worden

Het is ideaal voor gezamenlijke marketingtaken – van taakbeheer tot het bijhouden van prestaties

In tegenstelling tot ChatGPT ondersteunt ClickUp holistische, functieoverschrijdende werkstroomen op één locatie

Lees verder om te ontdekken wat ClickUp nog meer te bieden heeft om al je marketinginitiatieven te ondersteunen.

Automatiseer repetitieve taken op het gebied van marketing

Een van de krachtigste functies van ClickUp is ClickUp Automatisering. Via de geautomatiseerde werkstroom van ClickUp kunnen teams de toewijzing van verantwoordelijkheden voor het aanmaken en verdelen van content, zoals blogposts, updates op sociale media of e-mailcampagnes, automatiseren.

Gebruik kant-en-klare sjablonen uit de ClickUp-automatisering-bibliotheek om elke taak of actie te automatiseren

Met meer dan 100 kant-en-klare sjablonen voor automatisering stelt ClickUp marketeers in staat om acties te automatiseren, zoals het toewijzen van taken, statusupdates en zelfs e-mailcampagnes. Teams kunnen zo minder tijd besteden aan routinematig werk, zoals het plannen van posts op sociale media of het bijwerken van taakstatussen, en meer tijd besteden aan strategische planning en creativiteit.

Benut de kracht van Gen AI optimaal

ClickUp Brain, de AI-engine van ClickUp, heeft een schrijffunctie genaamd AI Writer for Work. Met deze functie kunnen marketeers eenvoudig AI-prompts genereren en verfijnen om alles te creëren, van blogposts tot e-mailcampagnes.

Genereer sneller hoogwaardige content met de AI Writer for Work van ClickUp Brain

Het past de content aan de stijl van uw merk aan, waardoor het genereren van content soepeler en efficiënter verloopt.

Het kan ook fungeren als kennisbeheerder en snelle toegang bieden tot relevante informatie uit uw taken, documenten en eerdere projecten. U kunt eenvoudig inzichten verzamelen of eerdere content ophalen, waarbij alles op één plek wordt bewaard voor snelle raadpleging.

Stel vragen over taken, documenten of mensen om snel antwoorden te vinden in je kennisbank met ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces houdt echter meestal in dat er moet worden geschakeld tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer — en dat alles met behoud van de context uit je hele werkruimte.

Visualiseer prestaties en houd belangrijke statistieken bij

Marketeers gebruiken ClickUp-dashboards om gegevens te visualiseren en prestaties bij projecten, taken en teams bij te houden. Deze dashboards bieden realtime inzicht in hoe effectief door AI gegenereerde content presteert.

Of het nu gaat om het bijhouden van het aantal leads dat wordt gegenereerd via blogposts, e-mailcampagnes of social media-berichten, met de dashboards van ClickUp kunt u deze statistieken eenvoudig in één weergave visualiseren.

Marketeers kunnen snel zien hoe prompts conversies stimuleren of waar aanpassingen nodig zijn om de resultaten te verbeteren.

Volg de voortgang en conversie van prioritaire marketinginitiatieven in één weergave met ClickUp Dashboards

De functie AI Insights, aangedreven door ClickUp Brain, tilt je mogelijkheden voor het bijhouden van gegevens naar een hoger niveau. Marketeers kunnen AI-specifieke vragen stellen en direct een analyse ontvangen op basis van relevante gegevens uit elk dashboard.

Dit is met name handig om de prestaties van meerdere door AI gegenereerde campagnes tegelijk bij te houden, waardoor u tijd bespaart die u anders zou besteden aan het handmatig verzamelen en analyseren van gegevens.

Naadloos integreren met andere apps

ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1.000 tools, waardoor marketingteams hun werkstroom kunnen verbeteren en hun favoriete platforms op één plek kunnen koppelen. Of je nu taken beheert, tijd bijhoudt of samenwerkt met meerdere teams, deze integraties zorgen ervoor dat alles soepel verloopt.

Dankzij integraties met Google Drive, Dropbox en OneDrive is het toevoegen en beheren van bijlagen binnen taken een fluitje van een cent – u hoeft niet meer te schakelen tussen apps.

Door ClickUp te integreren met Google Agenda of Outlook zorg je ervoor dat je marketingtaken altijd gesynchroniseerd zijn. Dankzij integraties met Zoom en Google Meet kunnen teams vergaderingen en opnames rechtstreeks binnen taken hosten of insluiten.

Synchroniseer je Google Agenda met ClickUp via ClickUp-integraties

Met de ClickUp API kunnen teams ook aangepaste integraties bouwen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften, zodat alles soepel samenwerkt, ongeacht wat je tech stack bevat. Deze krachtige integraties stellen marketeers in staat om hun werkstroom te automatiseren, tijd te besparen en zich te concentreren op het behalen van resultaten.

Ontsluit de toekomst van marketing met AI

AI is al begonnen met het hervormen van marketingstrategieën, en tools zoals ChatGPT en ClickUp Brain lopen hierin voorop. Door AI te integreren in uw marketingwerkstroom automatiseert u niet alleen taken, maar creëert u ook nieuwe mogelijkheden voor creativiteit, inzicht en betrokkenheid.

Of je nu je contentstrategie verfijnt, de productiviteit verhoogt of de customer journey verbetert door middel van personalisatie, onze beste ChatGPT-prompts voor marketing helpen marketeers slimmer en effectiever te werken.

De toekomst van marketing zal sterk afhangen van degenen die de kracht van AI kunnen benutten.

