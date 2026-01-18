Klantbeleving versus gebruikerservaring: belangrijkste verschillen

Stel je het volgende voor: je bent in een nieuw plantaardig café in de stad. De sfeer is warm en uitnodigend, het is er brandschoon en het personeel is vriendelijk en beleefd. Maar als je een bestelling plaatst, zijn de prijzen op het menu onduidelijk en is de helft van de gerechten die je wilt proberen niet beschikbaar. Het personeel biedt zijn excuses aan, maar het eindresultaat is dat je algehele ervaring niet optimaal is. Je verlaat het café met een gevoel van frustratie in plaats van tevredenheid.

In dit geval had je een goede klantervaring (CX), maar een minder goede gebruikerservaring (UX). Als gevolg daarvan zou je wel eens twee keer nadenken voordat je het café aan je vrienden en familie aanbeveelt.

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat, hoewel klantervaring een overkoepelende term is die gebruikerservaring omvat, deze twee begrippen verschillend en onderling afhankelijk zijn. Bovendien spelen beide een cruciale rol in de marketing- en verkoopresultaten van een bedrijf.

Dit artikel bespreekt de belangrijkste verschillen tussen CX en UX en hoe tools voor klantbeheer u kunnen helpen beide te verbeteren. CX-professionals en UX-ontwerpers moeten deze verschillen begrijpen om de waarde van de klant te verhogen en een positieve klantervaring te garanderen.

Wat is klantervaring?

Klantbeleving (CX) is de totale ervaring die een bedrijf zijn klanten biedt. Het vat de klantgerichte inspanningen van een bedrijf samen om een goede CX, waarde en blijvende klanttevredenheid en relaties te bieden.

CX is niet slechts een beperkte reeks acties; het houdt ook rekening met de gevoelens van klanten ten opzichte van het merk of bedrijf tijdens de relatie tussen de klant en het bedrijf. Het omvat alles wat een bedrijf doet om aan de verwachtingen van klanten te voldoen, de klantcyclus te beheren en in hun behoeften te voorzien.

Zoals Annette Franz, een vooraanstaand expert op het gebied van klantervaring, het omschrijft:

Klantbeleving is: de som van alle interacties (inclusief met het product en de prijs!) die een klant met een organisatie heeft gedurende de looptijd van de 'relatie' met dat bedrijf… en, nog belangrijker, de gevoelens, emoties en percepties die de klant bij die interacties heeft.

Klantbeleving is: de som van alle interacties (inclusief met het product en de prijs!) die een klant met een organisatie heeft gedurende de looptijd van de 'relatie' met dat bedrijf… en, nog belangrijker, de gevoelens, emoties en percepties die de klant bij die interacties heeft.

Hoe klanten uw merk waarnemen, hangt samen met klantenbinding en merkloyaliteit. Hier volgen enkele sleutelaspecten van CX:

Contactpunten: Interactiepunten met klanten — websites, sociale media, e-mail en bezoeken aan de winkel

Klanttraject: De levenslange waarde van de klant, van bewustwording tot aankoop en ondersteuning na aankoop

Kwaliteit van dienstverlening en producten: De prestaties van het product of de dienst en de manier waarop het personeel het product of de dienst ondersteunt, waaronder reactievermogen en vriendelijkheid

Merkimago: De perceptie van de klanten is gebaseerd op de waarden, de boodschap en de reputatie van het merk

Emotionele betrokkenheid: De gevoelens van klanten en hun verbinding met het merk beïnvloeden de loyaliteit

Interactie na aankoop: Het verzamelen van feedback van klanten, zoals enquêtes en beoordelingen, om de ervaring te verbeteren

Volgens een rapport van Fortune Business Insights kan de wereldwijde markt voor loyaliteitsbeheer aanzienlijk groeien, van 6,47 miljard dollar in 2023 tot 28,65 miljard dollar in 2030. Dit komt neer op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 23,7% over de prognoseperiode, wat betekent dat bedrijven moeten zorgen voor een betere klantervaring voor hun klanten.

Wat is gebruikerservaring voor gebruikers?

In tegenstelling tot CX gaat de term UX specifiek over hoe de eindgebruikers omgaan met uw productsysteem of dienst, met name wat betreft de bruikbaarheid en toegankelijkheid van het product en de totale klantervaring.

Een goede strategie voor gebruikerservaring zorgt voor tevredenheid bij de gebruiker vóór, tijdens en na de interactie met het product. UX richt zich op het grondig begrijpen van gebruikers, hun verwachtingen, waardesystemen, mogelijkheden en beperkingen. Neem bijvoorbeeld een app voor het boeken van ritten: de gebruikerservaring daarvan bestaat uit:

Hoe aantrekkelijk het ontwerp van de app is

Hoe soepel verloopt het boeken van een rit terwijl je door de schermen navigeert

Hoe gemakkelijk is het om via verschillende betaalmethoden te betalen?

Of je er bijvoorbeeld snel een rit mee kunt annuleren, enzovoort

Hier is een voorbeeld van een interface van Uber. Je ziet hier behoorlijk wat witruimte en navigatie-elementen die gebruikers helpen de juiste acties te ondernemen.

via Uber

Hier volgen enkele belangrijke aspecten van UX:

Gebruiksvriendelijkheid: Hoe gemakkelijk is het voor gebruikers om te vinden wat ze zoeken wanneer ze het product gebruiken?

Visueel ontwerp: De visuele en functionele aspecten van het product

Emotioneel ontwerp: Of het emoties en betrokkenheid oproept

Toegankelijkheid: Beschikbaarheid en bruikbaarheid voor diverse gebruikers

Informatiearchitectuur: In hoeverre sluit de plaatsing van de informatie aan bij wat klanten zoeken

Gebruikersonderzoek: Prioriteit geven aan de behoeften en het gedrag van gebruikers door middel van interviews, enquêtes en Prioriteit geven aan de behoeften en het gedrag van gebruikers door middel van interviews, enquêtes en bruikbaarheidstests

Consistentie: Een uniforme ervaring bieden in het hele product

Een goed ontworpen UX zorgt er vaker voor dat gebruikerinteracties bevredigender zijn en dat gebruikers zich gewaardeerd voelen doordat aan hun specifieke behoeften wordt voldaan. Tevreden gebruikers komen vaker terug en worden terugkerende klanten, en ze delen graag hun ervaringen, wat leidt tot organische aanbevelingen en nieuwe klanten.

Een geweldige UX kan uw product onderscheiden, waardoor gebruikers een positiever beeld krijgen van uw merk en uw geloofwaardigheid toeneemt. Het stimuleert gebruikers ook om meer tijd aan het product te besteden, waardoor ze betrokken blijven en blijven ontdekken.

Wat is het verschil tussen CX en UX?

Hoewel zowel CX als UX gericht zijn op het creëren van positieve ervaringen, verschillen ze in reikwijdte en focus.

Gebruikerservaring draait om de interactie tussen een gebruiker en een specifiek product of een specifieke dienst. Het gaat om het ontwerpen van interfaces die intuïtief, efficiënt en prettig in het gebruik zijn.

Klantbeleving omvat het volledige traject van een klant met een merk, van de eerste kennismaking tot interacties na de aankoop.

Laten we de reikwijdte, focus, doelstellingen, belangrijkste statistieken en metingen van CX versus UX aan de hand van een tabel bekijken:

Aspect Klantbeleving (CX) Gebruikerservaring (UX) Reikwijdte Het volledige klanttraject met het merk Interactie met een specifiek product of een specifieke dienst Focus Algemene merkperceptie en klanttevredenheid Gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van het product Doel Creëer een positieve totaalervaring Zorg voor gebruiksgemak en efficiëntie Meting Net Promoter Score (NPS), klanttevredenheidsscore (CSAT), Customer Effort Score (CES) Succespercentage van taken, foutenpercentage, tijd besteed aan taken Contactpunten Meervoudig (klantenservice, marketing, verkoop) Enkelvoudig (productinterface) Duur Langdurige relatie Interactie op korte termijn Verantwoordelijkheid De hele organisatie Productontwerp- en ontwikkelingsteams Voorbeelden Kwaliteit van de klantenservice, merkreputatie Websitenavigatie, bruikbaarheid van apps

Uw doel is om beide ervaringen voor uw klanten te verbeteren. Wat dacht u ervan om een tool te gebruiken?

Software voor klantbelevingsbeheer biedt diverse mogelijkheden om uw CX- en UX-strategieën te verbeteren. ClickUp is zo'n tool die kan fungeren als een online marketingtool en u helpt om verschillende digitale mogelijkheden in te zetten voor het beheer van klanttrajecten, waardoor de klantloyaliteit en het merkimago worden versterkt.

De software voor klantenservice-projectmanagement van ClickUp kan zowel de klantervaring (CX) als de gebruikerservaring (UX) aanzienlijk verbeteren.

Verhoog de klanttevredenheid en houd informatie overzichtelijk met de software voor klantenserviceprojectmanagement van ClickUp

Zo werkt het:

Bovendien kan de ontwerp- en projectmanagementsoftware van ClickUp zowel de klantervaring (CX) als de gebruikerservaring (UX) aanzienlijk verbeteren door een gecentraliseerd platform te bieden voor het beheren van ontwerpprojecten, het samenwerken met teams en het bijhouden van de voortgang.

Creëer efficiënte ontwerpen voor gebruikerservaringen met de ontwerp- en projectmanagementsoftware van ClickUp

Hier zijn enkele manieren waarop dit kan helpen:

Verkort de tijdlijn van projecten om nieuwe producten of functies sneller op de markt te brengen

Handhaaf een hoog niveau van kwaliteitscontrole om productdefecten en problemen te verminderen

Zorg voor effectieve communicatie tussen ontwerpteams, ontwikkelaars en andere belanghebbenden

Geef prioriteit aan de behoeften en voorkeuren van de gebruiker gedurende het hele productontwikkelingsproces

Houd OKR's voor het ontwerp , iteraties , feedback en testresultaten bij om de nodige aanpassingen te doen , feedback en testresultaten bij om de nodige aanpassingen te doen

Zorg voor snelle feedback en iteratie om op de zorgen van gebruikers in te spelen en aanpassingen door te voeren

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen om u te helpen bij het in kaart brengen van klant- en gebruikerservaringen en het daarop afstemmen van uw strategieën.

1. ClickUp-sjabloon voor klanttrajectkaart

De klantreis omvat alle ervaringen die klanten hebben wanneer ze met uw Business in contact komen. Door deze ervaringen in kaart te brengen, kunt u hun behoeften en verwachtingen beter begrijpen, verbeterpunten identificeren en strategieën ontwikkelen om hun algehele ervaring te verbeteren.

Krijg een totaalweergave van de klantervaring van begin tot eind met de Customer Journey Map-sjabloon van ClickUp

De Customer Journey Map-sjabloon van ClickUp biedt een eenvoudige maar effectieve tool voor het visualiseren en begrijpen van de customer journey.

Met dit sjabloon kunt u moeiteloos klantinteracties in grafieken weergeven en belangrijke contactmomenten en mogelijke knelpunten identificeren. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van dit sjabloon:

Verdiep uw inzicht in de behoeften, motivaties en het gedrag van klanten

Verkrijg waardevolle inzichten in de interacties van klanten met uw product of dienst

Creëer een holistische weergave van de klantervaring van begin tot eind

Identificeer verbeterpunten en groeimogelijkheden

ClickUp [teams] werken voortdurend aan het verbeteren van hun diensten. Ze gaan verantwoordelijk om met hun klanten en spelen altijd in op hun wensen.

ClickUp [teams] werken voortdurend aan het verbeteren van hun diensten. Ze gaan verantwoordelijk om met hun klanten en spelen altijd in op hun wensen.

2. ClickUp-sjabloon voor klanttevredenheidsenquête

Het verzamelen van klantfeedback is cruciaal voor het handhaven van de hoogste kwaliteit van uw product of dienst. Door inzicht te krijgen in de meningen van uw klanten – op basis van specifieke CX-statistieken – kunt u weloverwogen beslissingen nemen en de gebruikerservaring met uw bedrijf en aanbod verbeteren.

Ontdek wat uw klanten van uw bedrijf vinden met de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp

De sjabloon voor klanttevredenheidsenquêtes van ClickUp is ontworpen om u te helpen de klanttevredenheid efficiënt te meten. Met deze sjabloon kunt u:

Ontwerp en beheer moeiteloos aangepaste klantenenquêtes

Reacties snel vastleggen en evalueren

Analyseer enquêtegegevens om bruikbare verbeteringen door te voeren

Zo kunt u dit sjabloon gebruiken:

Vragen bedenken: Begin met het opstellen van een lijst met vragen die de inzichten opleveren die u nodig hebt. Zorg ervoor dat uw vragen gericht en relevant zijn, en vermijd vragen die te overweldigend zijn voor uw klanten

Maak de enquête: Nu je vragen klaar zijn, kun je beginnen met het opstellen van je enquête. Gebruik het sjabloon voor klanttevredenheidsenquêtes in ClickUp om een nieuwe enquête te maken of een bestaande aan te passen aan je behoeften

Verspreid de enquête: Zodra deze is voltooid, verspreidt u deze onder uw klanten via e-mail, sociale media of andere beschikbare kanalen

Analyseer de resultaten: Nadat u de antwoorden op de enquête hebt verzameld, analyseert u de gegevens om verbeterpunten te identificeren en de zorgen van klanten weg te nemen

Feedback implementeren: Gebruik de feedback om concrete plannen te ontwikkelen voor het verbeteren van de klantervaring

3. Andere sjablonen

Gebruikerservaring (UX) is cruciaal voor het succes van web- en mobiele producten. Door een langetermijnstrategie te ontwikkelen om de evolutie ervan te sturen, zorgt u ervoor dat uw product aansluit bij de behoeften van de gebruiker en zijn doelen bereikt.

De ClickUp UX-roadmap-sjabloon bevat een UX-roadmap die is ontworpen om UX-ontwerpers te helpen hun plannen op een tijdlijn te visualiseren, relevante elementen te dupliceren en hun ontwerpen efficiënt uit te voeren.

Een andere sjabloon, de ClickUp User Flow Template, kan je helpen de gebruikerservaring visueel te organiseren door deze af te stemmen op het ontwerp van de gebruikersinterface.

Hoe werken UX en CX samen in marketing en verkoop?

CX en UX zijn complementaire elementen die samen een holistische klantreis vormen, waarbij productinteracties en de algehele merkervaring worden geïntegreerd. Zonder een goede UX kun je de merkloyaliteit van klanten niet lang vasthouden.

CX vormt de basis voor UX-ontwerpbeslissingen en zorgt ervoor dat deze aansluiten bij de doelstellingen van de Business en de klanten. UX verbetert de CX door middel van gebruiksvriendelijkheid en ontwerp.

Ze moeten samenkomen om:

Integreer contactpunten (website, mobiele apps, klantenservice, sociale media)

Verbeter de klanttevredenheid en loyaliteit

Verhoog de conversiepercentages en de omzet

Verhoog het concurrentievermogen

Zowel UX als CX zijn erop gericht om een naadloze klantervaring te creëren via alle marketing- en verkoopcontactpunten. Wanneer ze op elkaar zijn afgestemd, helpen ze bij het coördineren van communicatie en branding via verschillende kanalen, het ontwerpen van intuïtieve websites en landingspagina's, en het optimaliseren van het klanttraject voor conversie.

In een effectieve samenwerking waarbij CX en UX zijn synchroniseerd met de marketingdoelstellingen van uw bedrijf, is het efficiënter om gepersonaliseerde content en aanbevelingen te ontwikkelen, het afreken- en onboardingproces te vereenvoudigen en omnichannel-ondersteuning te bieden.

Wanneer de langetermijndoelstellingen van een Business bepalend zijn voor de inspanningen op het gebied van UX en CX, zijn de voordelen onder meer:

Naadloze ervaring

Verhoogde loyaliteit

Hogere conversiepercentages

Beter gebruik van feedback

Personalisatie

Efficiënte verkoopprocessen

En er is een afname in:

Bouncepercentages

Winkelwagenverlating

Klachten van klanten

Ondersteuning bij queries

Voorbeelden van CX en UX

Zoals we eerder al hebben vermeld, zijn de targets van CX en UX hetzelfde, maar verschillen de strategieën. CX-plannen zijn allesomvattend en richten zich op het totale klanttraject.

Hier volgen enkele voorbeelden van best practices op het gebied van CX die professionele CX-teams kunnen volgen:

Klanttraject in kaart brengen : Breng de klantervaring in beeld, van het eerste contact tot de interacties na de aankoop. : Breng de klantervaring in beeld, van het eerste contact tot de interacties na de aankoop. Starbucks brengt klantinteracties in kaart om pijnpunten te identificeren en ervaringen te verbeteren

Personalisatie: Verzamel informatie over voorkeuren, demografische gegevens en aankoopgeschiedenis. Netflix gebruikt gegevens om : Verzamel informatie over voorkeuren, demografische gegevens en aankoopgeschiedenis. Netflix gebruikt gegevens om op maat gemaakte content-aanbevelingen te doen.

via Netflix

Feedbackloops : Verzamel gegevens via enquêtes, sociale media of interacties met de klantenservice. : Verzamel gegevens via enquêtes, sociale media of interacties met de klantenservice. Delta Airlines verzamelt enquêtes na de vlucht om problemen aan te pakken en de dienstverlening te verbeteren

Loyaliteitsprogramma's : Bied incentives op verschillende niveaus van betrokkenheid of bestedingen. Starbucks Rewards stimuleert herhalingsaankopen met punten en exclusieve aanbiedingen

Empathietraining voor medewerkers: Geef medewerkers de vaardigheden om de behoeften van klanten te begrijpen en daarop in te spelen. : Geef medewerkers de vaardigheden om de behoeften van klanten te begrijpen en daarop in te spelen. Zappos traint medewerkers om persoonlijke, empathische service te bieden

We hebben gemerkt dat onze klanten ons gemiddeld minstens één keer bellen, en als we dat gesprek goed afhandelen, hebben we de kans om een emotionele indruk te maken en een blijvende herinnering te creëren. We ontvangen dagelijks duizenden telefoontjes en e-mails, en we zien elk daarvan als een kans om het merk Zappos te profileren als dé leverancier van de allerbeste klantenservice. Onze filosofie is altijd geweest dat het grootste deel van het geld dat we normaal gesproken aan reclame zouden besteden, geïnvesteerd moet worden in klantenservice, zodat onze klanten via mond-tot-mondreclame de marketing voor ons doen.

We hebben gemerkt dat onze klanten ons gemiddeld minstens één keer bellen, en als we dat gesprek goed afhandelen, hebben we de kans om een emotionele indruk te maken en een blijvende herinnering te creëren. We ontvangen dagelijks duizenden telefoontjes en e-mails, en we zien elk daarvan als een kans om het merk Zappos te profileren als dé leverancier van de allerbeste klantenservice. Onze filosofie is altijd geweest dat het grootste deel van het geld dat we normaal gesproken aan reclame zouden besteden, geïnvesteerd moet worden in klantenservice, zodat onze klanten via mond-tot-mondreclame de marketing voor ons doen.

UX-taken richten zich op een specifiek product of een specifieke dienst en de gebruikers die ermee werken. Hier volgen enkele voorbeelden van best practices op het gebied van UX die teams kunnen volgen:

Gebruikerstesten : Observeer gebruikers terwijl ze met een product of dienst werken. Voer bruikbaarheidstesten uit om pijnpunten te identificeren, zoals : Observeer gebruikers terwijl ze met een product of dienst werken. Voer bruikbaarheidstesten uit om pijnpunten te identificeren, zoals Airbnb doet bij de lancering van nieuwe functies

Responsief ontwerp: Ontwerp websites en apps die zich aanpassen aan verschillende schermgroottes en apparaten. De interface van Spotify schakelt bijvoorbeeld over naar een bredere, overzichtelijkere Car-weergave met grotere knoppen als er een verbinding is tussen je telefoon/app en het audiosysteem van je auto

via Spotify

Wireframing en prototyping : Visualiseer lay-outs en interacties zonder gedetailleerde ontwerpelementen. Breng wijzigingen en verbeteringen aan op basis van feedback en tests

Duidelijke navigatie: Organiseer informatie op een logische en begrijpelijke manier. De recente update van : Organiseer informatie op een logische en begrijpelijke manier. De recente update van de gebruikerservaring van Amazon Prime Video was specifiek gebaseerd op feedback van gebruikers over wat er precies in hun abonnement is inbegrepen

Uit feedback van klanten blijkt duidelijk dat veel Prime Video-gebruikers 'een intuïtievere streamingervaring' willen. Dankzij de verbeteringen die we hebben aangebracht in de gebruikerservaring, krijgen gebruikers een eenvoudig te navigeren entertainmentplatform aangeboden waar ze nieuwe titels kunnen ontdekken en van hun favorieten kunnen genieten, en waar ze zich met slechts een paar klikken kunnen aanmelden of van add-on-abonnement kunnen wisselen.

Uit feedback van klanten blijkt duidelijk dat veel Prime Video-gebruikers 'een intuïtievere streamingervaring' willen. Dankzij de verbeteringen die we hebben aangebracht in de gebruikerservaring, krijgen gebruikers een eenvoudig te navigeren entertainmentplatform aangeboden waar ze nieuwe titels kunnen ontdekken en van hun favorieten kunnen genieten, en waar ze zich met slechts een paar klikken kunnen aanmelden of van add-on-abonnement kunnen wisselen.

Toegankelijkheidsfuncties: Volg richtlijnen zoals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en beschrijf afbeeldingen voor gebruikers met een visuele beperking. Zorg ervoor dat tekst leesbaar is voor gebruikers met een visuele beperking. Oko, winnaar van de Apple Design Award 2024, richt zich op UX die gebruikers met een visuele beperking helpt hun weg te vinden in steden

via Oko

Consistente branding: Zorg voor een visueel aantrekkelijke ervaring bij alle producten, waardoor gebruikers zich er snel vertrouwd mee voelen

Optimaliseer de klantervaring met ClickUp

Een positieve CX kan de loyaliteit vergroten, terwijl een effectieve UX de tevredenheid van gebruikers aanzienlijk kan verbeteren. Door CX- en UX-strategieën te integreren, kunnen bedrijven naadloze interacties creëren op alle contactpunten, de klantloyaliteit stimuleren en uiteindelijk de omzet verhogen.

ClickUp kan zowel de CX als de UX aanzienlijk verbeteren.

Dankzij de functies kunnen bedrijven klantgegevens centraliseren, werkstroomen stroomlijnen en effectieve communicatie bevorderen. Door gebruik te maken van ClickUp kunnen bedrijven aangepaste ervaringen bieden, de efficiëntie verbeteren, de samenwerking versterken en prestaties meten en analyseren.

