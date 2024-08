Een dag in het leven van een UX Designer: Verantwoordelijkheden, uitdagingen en onmisbare tools

Met zoveel apps en digitale diensten op de markt moeten nieuwe producten zich onderscheiden om winstgevend te zijn. De beste manier om dat te doen is door een uitzonderlijke gebruikerservaring te bieden. Dat is waar UX ontwerpers om de hoek komen kijken. Zij kennen alle tips en trucs om gebruikers een soepele, intuïtieve en prettige ervaring te bieden.

De rol van een UX designer is echter niet gemakkelijk. Ze moeten creatief en analytisch zijn, empathisch en technisch, en begrijpen hoe zwaar ontwerpbeslissingen wegen. 🏋️

Als je wilt leren wat er nodig is om te slagen in dit beroep, ben je hier op de juiste plaats. We gaan dieper in op een typische dag uit het leven van een user experience (UX) designer, de uitdagingen waar ze regelmatig mee te maken krijgen en de tools die helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Wie is een UX-ontwerper?

Een UX designer is verantwoordelijk voor het uiterlijk en de functionaliteit van een product, zoals een app of een website. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat het product bij elke interactie bevredigend is voor de eindgebruiker. Ze onderzoeken de behoeften van gebruikers, ontwerpen het product om aan deze behoeften te voldoen en voeren bruikbaarheidstests uit om hun keuzes te evalueren.

UX design is nooit Klaar. Ontwerpers herzien hun strategie voortdurend en bedenken manieren om het product te verbeteren op basis van feedback van klanten en gebruikers.

UX is ook een gezamenlijke inspanning. UX ontwerpers werken nauw samen met UI ontwerpers, ontwikkelaars, eigenaren van producten en verschillende andere personen in de organisatie.

Pro tip: UX ontwerpers hebben veel op hun bord, maar een productiviteitstool zoals ClickUp helpt hen hun werklast te beheren en projecten op schema te houden.

De veelzijdige functies van ClickUp voor projectmanagement

en hiërarchie stellen UX teams in staat om hun werk, middelen en documentatie te organiseren. Het platform helpt hen ook naadloos samen te werken met teamgenoten en andere teams.

Met ClickUp Docs kunt u in realtime samenwerken en met uw team werken om uw klanten beter te begrijpen

Factoren die de dag van een UX Designer beïnvloeden

De verantwoordelijkheden van een UX-ontwerper variëren op basis van verschillende factoren, waaronder:

Contracttype: Een in-house ontwerper is in dienst van en verbonden aan één merk, terwijl een freelance UX ontwerper voor meerdere clients werkt

Een in-house ontwerper is in dienst van en verbonden aan één merk, terwijl een freelance UX ontwerper voor meerdere clients werkt **UX ontwerpers zijn vaak generalisten en hebben een breed bereik van UX activiteiten. Het kunnen ook specialisten zijn, die hun expertise beperken tot specifieke taken zoals onderzoek of schrijven

Senioriteitsniveau: Terwijl een senior UX ontwerper de nadruk legt op strategie en het coördineren van UX werk, is een junior ontwerper voornamelijk betrokken bij de uitvoering van het eigenlijke ontwerp werk

Terwijl een senior UX ontwerper de nadruk legt op strategie en het coördineren van UX werk, is een junior ontwerper voornamelijk betrokken bij de uitvoering van het eigenlijke ontwerp werk Bedrijf en industrie: Een UX ontwerper in een kleine e-commerce start-up kan een veel andere baan hebben dan een ontwerper in een gigantisch techbedrijf

De fase van de

ontwerp denkproces

bepaalt ook hoe de dag van de UX-ontwerper eruit zal zien. Het UX-proces is echter niet lineair. De meeste UX ontwerpers wisselen van de ene fase naar de andere terwijl ze het product ontwerpen en verbeteren.

Een uitgebreide kijk op een dag in het leven van een User Experience Designer

Een typische dag in het leven van een UX designer is snel en divers. Het vereist zowel creativiteit als organisatie en bestaat uit zowel individueel als gezamenlijk werk. Gewoonlijk werkt een UX designer de standaard acht uur per dag, maar dit nummer kan oplopen in het licht van complexe of ongekende Taken.

Stel je voor dat je een in-house UX designer bent voor een app. Nadat je je (eerste) koffie hebt gedronken en je lijst met taken hebt bekeken, ben je klaar om aan het werk te gaan. Afhankelijk van de fase van het ontwerpproces kan je dag de volgende activiteiten bevatten:

Strategiseren

In de vroegste fasen van het UX-project ontmoet je samen met andere ontwerpers en de projectmanager belanghebbenden uit de business. Je doet je best om de algemene strategie en de doelen van de business te begrijpen, zodat je de UX-strategie daarop kunt afstemmen.

Na het definiëren van de doelen, identificeer je de

sleutel prestatie-indicatoren (KPI's)

waarmee u het succes van uw ontwerpinspanningen kunt meten. 📐

Om je strategie af te ronden, schrijf je een creatieve briefing. Dit document zal de rest van je UX-proces begeleiden. Ook nadat de app is ontwikkeld, blijf je vergaderingen met belanghebbenden houden en je strategie herzien.

Nadat de manager de

projectontwerp

en alle details uitzoekt, kun je beginnen met het genereren en uitwerken van ideeën.

Pro tip: De

ClickUp UX Stappenplan sjabloon

is een handige

sjabloon voor whiteboards

waarmee u en uw team de strategie kunnen visualiseren en uw ontwerpwerk eromheen kunnen doen.

Maak een visuele voorstelling van uw UX-ontwerpstrategie met het ClickUp UX Roadmap Sjabloon

Download dit sjabloon

Onderzoek

Het ontwerp van de app moet vooral gebruikersgericht zijn, dus gebruikersonderzoek is een cruciale fase van het project. Als UX-ontwerper voer je onderzoek uit en zie je erop toe. Het doel is om je target publiek, zijn behoeften en pijnpunten te leren kennen. 💥

In het begin maak je gebruik van enquêtes en interviews met gebruikers. Als je begint met prototypen en testen, kun je A/B-tests en kwantitatieve statistieken zoals gebruikersbetrokkenheid en doorklikratio's gebruiken om het UX-ontwerp van de app te verfijnen.

Na het analyseren van de resultaten maak je persona's van gebruikers,

in kaarten brengen

en werkstromen van gebruikers om vorm te geven aan je ontwerpproces. De resultaten deel je met de belangrijkste belanghebbenden.

Pro tip: Je kunt de

ClickUp abonnement voor gebruikersonderzoek

om de onderzoeksfase te begeleiden en alle resultaten te organiseren zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Benader gebruikersonderzoek systematisch met ClickUp's sjabloon voor gebruikersonderzoek

Deze sjabloon downloaden

Ideeën

Nu u de problemen en behoeften van gebruikers begrijpt, moet u de meest effectieve ontwerpoplossingen bedenken om ze aan te pakken. 💡

U neemt deel aan brainstormsessies en Design Thinking-workshops, maakt moodboards en schetst de basis lay-outs van de app. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker centraal staat in het ontwerp, houd je de resultaten van het onderzoek tijdens de hele ideation-fase bij de hand.

Pro tip: Centraliseer en organiseer al je ideeën in de

ClickUp sjabloon voor moodboard

. Sluit inspirerende referenties en onderzoeksdocumenten in, zodat u ze altijd bij de hand hebt.

Maak van ClickUp's moodboard sjabloon de one-stop shop voor al uw ontwerpideeën

Download dit sjabloon

Ontwerpen

In de ontwerpfase komen je ideeën tot leven. Gebruik de ontwerpen,

moodboards

en uw go-to

UX ontwerp software

met Figma creëer je:

Wireframes: Low-fidelity blauwdrukken van de structuur van de app Mockups: Meer gedetailleerde weergaven van het uiterlijk van de app, inclusief de kleuren, pictogrammen, topografie en andere fijnere details Prototypes: Interactieve high-fidelity modellen van de app waarmee gebruikers kunnen ervaren hoe het eindproduct eruit komt te zien, gemaakt in samenwerking met de UI-ontwerper

Tijdens het hele ontwerpproject verwijs je naar de ontwerpdocumentatie, zoals stijl- en merkrichtlijnen. Deze consistente visuele elementen brengen de visuele identiteit van de client naar de gebruikersinterface en zorgen voor een samenhangende gebruikerservaring.

Je moet nadenken over elk type persoon die het product dat je ontwerpt zal gebruiken. Als het product bedoeld is voor gebruikers over de hele wereld, is iconografie cruciaal om hen te helpen navigeren door de interface. Als iconen verschillende functies effectief communiceren, is de app intuïtiever. 🤗

De iteratieve aard van Agile- en Scrum-methodologieën gaat hand in hand met UX-ontwerp. Je past Scrum-principes toe in het hele ontwerpproces door:

Je bovenal te richten op het leveren van waarde aan gebruikers

Het UX-ontwerpproces van het product voortdurend aan te passen op basis van feedback van gebruikers

Iteratief te werken in Scrum Sprint met een tijdschema

Samenwerken met multifunctionele teams om een samenhangend product te bouwen

Een Minimum Viable Product (MVP) of Design opstellen, een vroege maar functionele versie van het product dat je kunt uitbrengen en waar je gebruiksgegevens over kunt verzamelen

Bonus lezen: Bekijk de

beste sjablonen voor ontwerpdocumentatie

om mee aan de slag te gaan!

Testen

Evaluatie gebeurt tijdens het hele ontwerp- en ontwikkelingsproces. Zodra je iets tastbaars hebt, zoals een mockup, gebruik je heuristische evaluatie om je ontwerp te inspecteren en problemen in een vroeg stadium op te sporen.

Zodra je prototype klaar is, kun je beginnen met het testen en valideren van de UX van het product. Hiervoor gebruik je verschillende methoden. De meest gebruikelijke is usability testing, die je uitvoert op representatieve steekproeven van gebruikers. Je probeert het ontwerp op ten minste vijf gebruikers per dag te testen om het kosteneffectief te houden. Andere methoden om gebruikers te testen zijn onder andere:

Inzichtenanalyse van gebruikersonderzoek

A/B-testen

Ogen bijhouden

Toegankelijkheid testen

Als alle problemen zijn opgelost, kunnen jij en de

productontwikkelingsteam de laatste hand aan de algemene look en feel van het product

. 👌

Pro tip: Met de

ClickUp sjabloon voor bruikbaarheidstests

kunt u uw sessies voor gebruikerstests abonneren en stroomlijnen. Verzamel alle resultaten op één plaats voor een soepeler analyse- en implementatieproces.

Vereenvoudig het testen van gebruikerservaringen met het sjabloon voor gebruiksvriendelijkheid van ClickUp

Deze sjabloon downloaden

Bonus: Samenwerking en persoonlijke ontwikkeling

UX-design is gebaseerd op teamwerk. Daarom communiceer je een groot deel van de dag met andere teamleden en teams. Je beantwoordt e-mails en Slack berichten. Je neemt deel aan verschillende vergaderingen, zoals dagelijkse bijpraten met managers en ontwikkelaars en vergaderingen over Sprint planning.

Soms ontmoet je de client om hem bij te praten over de voortgang, feedback te krijgen en strategieën af te stemmen. Je gebruikt scherm delen om het werk dat je hebt gedaan te demonstreren.

Het veld van UX-design evolueert snel, dus je moet op de hoogte blijven van de trends en nieuwe tools. Aan het einde van een typische dag besteed je een uur aan het lezen van nieuws uit de industrie en het luisteren naar online cursussen om je vaardigheden te verbeteren. 📲

Essentiële kwaliteiten van een UX Designer

Naast de noodzakelijke opleiding,

ontwerpcertificaten

en portfolio moet een UX-ontwerper een goed begrip hebben van de principes van mens-computerinteractie en bruikbaarheid. Ze moeten ook weten hoe ze deze principes moeten toepassen op hun ontwerpen en besluitvorming. 📚

Om goed te functioneren in hun rol moet een UX-ontwerper over de volgende vaardigheden beschikken:

Kwaliteits time management: Maak het gemakkelijker om te navigeren door verschillende deadlines en Taken

Maak het gemakkelijker om te navigeren door verschillende deadlines en Taken Effectief problemen oplossen: Help hen om snel te denken en innovatieve oplossingen te bedenken voor behoeften en zorgen van gebruikers

Help hen om snel te denken en innovatieve oplossingen te bedenken voor behoeften en zorgen van gebruikers Communicatievaardigheden: Bereid ze voor op effectief cross-functioneel teamwork, wat een onmisbaar onderdeel is van UX-design

Bereid ze voor op effectief cross-functioneel teamwork, wat een onmisbaar onderdeel is van UX-design Analytisch denken: Geeft ze het vermogen om complex onderzoek naar gebruikers te ontleden, patronen te identificeren en alle mogelijke uitkomsten te overzien

Geeft ze het vermogen om complex onderzoek naar gebruikers te ontleden, patronen te identificeren en alle mogelijke uitkomsten te overzien Aandacht voor detail: Stelt hen in staat problemen op te sporen voordat gebruikers dat doen en buitengewone ervaringen te creëren

Stelt hen in staat problemen op te sporen voordat gebruikers dat doen en buitengewone ervaringen te creëren Empathie: Stelt hen in staat om in de schoenen van de gebruiker te gaan staan en hun ontwerpinspanningen te centreren rond de behoeften van mensen in het echte leven

Topuitdagingen van een UX Designer

UX design is een complexe bezigheid, dus het is geen verrassing dat de meeste UX designers regelmatig tegen wegversperringen aanlopen. Hieronder geven we een lijst van de belangrijkste.

De beruchte ontwerp-ontwikkelingskloof

Als de communicatie tussen UX ontwerpers en ontwikkelaars niet duidelijk is, kunnen er veel problemen ontstaan. Ontwikkelaars kunnen elementen verkeerd interpreteren en een product maken dat afwijkt van het door onderzoek ondersteunde en zorgvuldig geplande ontwerp. Het resultaat is dat ze te maken krijgen met veel revisies, wat meer werkuren en mogelijk gemiste deadlines betekent - om nog maar te zwijgen van de frustratie! 💢

Oplossing:De twee teams moeten tijdens het hele ontwerp- en ontwikkelingsproces samenwerken. Ontwerpers moeten de technische mogelijkheden doorgronden, terwijl ontwikkelaars moeite moeten doen om de bedoelingen van de ontwerpers te begrijpen.

Beperkingen in middelen

UX-ontwerpers hebben vaak te maken met

beperkingen in tijd en budget

. Soms kunnen deze beperkingen de kwaliteit van hun output belemmeren. ⌛

Oplossing: Hoewel ze niet veel kunnen doen aan de beperkingen, kunnen UX-ontwerpers leren om prioriteiten te stellen in hun werk en efficiënter te werken.

De behoeften van gebruiker en bedrijf in evenwicht brengen

Gebruikers moeten centraal staan bij uw ontwerpinspanningen. Er ontstaan problemen wanneer het bedrijf eisen of beperkingen oplegt die in strijd zijn met de behoeften van de gebruiker.

Oplossing:Als het bedrijf zijn prioriteiten niet kan herzien, moet de UX-ontwerper zijn probleemoplossende vaardigheden inzetten en de meest geschikte oplossingen vinden om harmonie te bereiken tussen deze even belangrijke elementen. 🎶

Onduidelijke verantwoordelijkheden

UX-ontwerp is afhankelijk van effectief teamwerk. Als het takenpakket van de UX-ontwerper niet duidelijk is gedefinieerd, doen ze vaak overbodig werk of leveren ze te weinig op. Als dit probleem zich vaak en bij meerdere leden van het team voordoet, heeft dit een slechte invloed op de planning van het project, het product en uiteindelijk op het bedrijf. 📉

Oplossing:De exacte taken van elk lid van het team moeten worden vastgesteld en duidelijk worden gecommuniceerd voordat het werk begint.

Problemen met gegevenskwaliteit en -nauwkeurigheid

UX-onderzoek is een delicate onderneming. Onderzoekers zijn vaak bevooroordeeld en hebben moeite om een representatieve steekproef van gebruikers te vormen. Ze moeten enorme hoeveelheden uiteenlopende gegevens verwerken en het hoofd bieden aan onvolledige gegevens en verkeerde interpretaties, die het product kunnen ondermijnen. ⚠️

Solution:Naast het feit dat onderzoekers zich bewust moeten zijn van mogelijke vooroordelen, moeten ze weten hoe ze gegevens moeten analyseren, valideren en interpreteren om betrouwbare en bruikbare inzichten te krijgen. Een robuust gegevensbeheersysteem is ook noodzakelijk.

Met de verschillende tools die tegenwoordig beschikbaar zijn, kunnen UX ontwerpers efficiënt werken en communiceren. Hieronder geven we een overzicht van de gebruikelijke tools in de gereedschapskist van een UX-ontwerper. 🧰

Tool voor projectmanagement

UX-ontwerpers verwijzen naar de

tool voor projectmanagement

om meer te weten te komen over hun taken, deadlines en al het andere dat ze nodig hebben om hun werk te voltooien. Deze tools zijn essentieel om efficiënt samen te werken en projecten op schema te houden. 📆

Een uitgebreid hulpmiddel voor projectmanagement zoals

ClickUp kan ontwerpteams ondersteunen

tijdens elke procesfase. Met zijn

15+ aanpasbare weergaven

kunt u al uw kennis en abonnementen opslaan en organiseren, zodat het werk overal in de organisatie zichtbaar is. De

ClickUp Werklastweergave

toont de beschikbaarheid van elk teamlid voor een effectieve toewijzing van Taken. Om de tijdlijn van uw project en de afhankelijkheid van taken te visualiseren, gebruikt u de optie

ClickUp Gantt weergave

.

Beoordeel snel de capaciteit van elk teamlid met de werklastweergave van ClickUp

ClickUp stelt u ook in staat om uw strategie op hoog niveau te implementeren in uw dagelijkse werk. U kunt het volgende definiëren

ClickUp Doelen

en traceerbare targets, die in verbinding staan met daadwerkelijke Taken. Terwijl u ze doorloopt, berekent het platform automatisch uw voortgang naar doelen.

Gebruik ClickUp Goals om op koers te blijven naar uw ontwerpdoelen

Communicatiehulpmiddelen

Open communicatie is essentieel om in het hele team en de hele organisatie op één lijn te werken. De juiste tool vergemakkelijkt de samenwerking en zorgt voor een samenhangende uitvoering.

UX-ontwerpers hebben veel manieren om te communiceren binnen ClickUp. U kunt bijvoorbeeld algemene discussies voeren in de

Weergave van ClickUp chatten

of specifieke zaken aan te pakken in het commentaargedeelte van elke Taak. U kunt ook schermopnames rechtstreeks vanaf het platform delen om uw punt duidelijk te maken. 🎥

Bespreek grote en kleine zaken met de weergave ClickUp chatten

Feedback geven en ontvangen is een fluitje van een cent met ClickUp. De

mogelijkheden van Redactie

stellen je in staat om gedetailleerde feedback te krijgen op je wireframes en mockups. Upload het bestand naar de daarvoor bestemde Taak weergave en deel het met beoordelaars. Zij kunnen hun mening geven over individuele elementen met annotaties.

Ontvang feedback voor specifieke ontwerpelementen met de functies van ClickUp voor proefafdrukken

Hulpmiddelen voor gebruikersonderzoek en testen

Met hulpmiddelen voor gebruikersonderzoek kunnen UX-ontwerpers gegevens verzamelen en de voorkeuren van gebruikers analyseren. Tools voor gebruiksvriendelijkheid en het testen van gebruikers leveren waardevolle inzichten op die het product in de toekomst vorm zullen geven. Ze maken grote hoeveelheden gegevens draaglijker en begrijpelijker

Voor kwalitatief onderzoek kun je gebruik maken van

ClickUp formulieren

. Stel uw ideale enquête samen met meer dan 20 velden en verdeel ze onder uw clients. De formulieren kunnen ook dienen om ontwerpaanvragen te verzamelen. ClickUp zet ze automatisch om in taken en voegt ze toe aan uw backlog.

Voorkeuren van gebruikers en ontwerpverzoeken direct verzamelen met ClickUp Forms

Zodra u al uw gegevens hebt verzameld en geanalyseerd, vat u uw resultaten samen in

ClickUp Documenten

. Met behulp van de AI-engine,

ClickUp Brein

kunt u snel documenten bewerken en zelfs design persona's, user journeys, creatieve briefings, en

productvereisten

.

ClickUp Brain kan u tijd besparen door design persona's, user journeys en andere UX-documentatie te genereren

Ideeënhulpmiddelen

Ideeën- en workshoppinghulpmiddelen stellen UX-ontwerpers in staat hun creativiteit te uiten en helpen hen elke brainstormsessie uit te voeren en te documenteren.

ClickUp Whiteboards

zijn ideaal voor dit doel. Ze bieden verschillende functies om je te helpen wireframes op te stellen en ze in realtime aan je team of clients te presenteren. U kunt zelfs Figma- en InVision-bestanden insluiten.

Brainstorm in realtime met uw team over ontwerpen en werkstromen met behulp van ClickUp Whiteboards

Natuurlijk zou niets mogelijk zijn zonder ontwerp, prototyping en

wireframing-tools

zoals Figma en Adobe XD. Deze tools ondersteunen UX-ontwerpers bij hun sleutelwerk. Ze stellen hen in staat om zowel vroege visuele representaties als gepolijste ontwerpen van het product te maken.

Om uw werkstroom te helpen stroomlijnen,

ClickUp integreert

naadloos met

Figma

en meer dan 1.000 andere apps via

Zapier

.

Optimaliseer uw UX-ontwerp werkstroom met ClickUp

Het werk van een UX-ontwerper is nooit saai. Het omvat meestal een breed bereik aan activiteiten, van vergaderingen en creatief werk tot nauwgezet testen en onderzoek. Om productief te zijn, moeten UX ontwerpers hun dagen zorgvuldig plannen en alle beschikbare technologie gebruiken.

Omdat het een breed bereik aan vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt, lijkt UX-design misschien een ontmoedigende keuze. Maar als je er passie voor hebt en er je best voor doet, kun je een bevredigende en succesvolle carrière hebben! 🌟

