Onderzoeksmethoden voor gebruikers om de gebruikerservaring te verbeteren

Heb je ooit met hart en ziel gewerkt aan het ontwerpen van een product, om vervolgens te ontdekken dat het niet aanslaat bij gebruikers? Zo ja, dan was user experience (UX) onderzoek wellicht het ontbrekende ingrediënt of een bijzaak.

UX-onderzoeksmethoden omvatten het systematisch bestuderen van uw doelgroep door middel van een reeks benaderingen. Het doel is om te begrijpen wat zij denken, voelen en doen wanneer zij interactie hebben met een product of dienst. Deze kennis helpt u bij het ontwerpen van oplossingen die niet alleen bruikbaar zijn, maar ook plezierig en voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker.

Elke UX-strategie is onvolledig zonder goed onderzoek naar het gedrag van gebruikers. Onderzoek naar gebruikerservaring is niet optioneel, maar cruciaal om te weten of uw product de test van de echte wereld buiten de gecontroleerde omgeving waarin het is gemaakt en getest, zal doorstaan.

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende UX-onderzoeksmethoden die product- en ontwerpteams gebruiken. We leren ook hoe je gegevens van gebruikers kunt verzamelen en hoe je de kwalitatieve inzichten kunt gebruiken in het productontwerpproces om de gebruikerstevredenheid te verbeteren.

Waarom is UX-onderzoek belangrijk?

Succesvolle producten zijn gebaseerd op waardegedreven inzichten. Door tijd en middelen te investeren in het begrijpen van gebruikersgedrag via UX-onderzoek, kunt u een diepgaand UX-ontwerpproces opzetten dat helpt om:

Verminder pivots of last-minute herwerkingen in uw totale ontwerp en ontwikkeling

Bouw producten die echte problemen van gebruikers oplossen en resoneren met uw doelgroep

Ontwerp gebruiksvriendelijke producten, wat leidt tot een gelukkiger en loyaler gebruikersbestand

Stimuleer bedrijfsgroei, want tevreden en loyale gebruikers blijven uiteindelijk terugkomen en helpen uw totale omzet te verbeteren

UX-onderzoek is de hoeksteen van succesvolle productontwikkeling. Door de juiste UX-onderzoeksmethoden in het hele ontwerpproces te integreren, kunt u producten creëren waar uw gebruikers dol op zijn.

UX-onderzoek verschilt van traditioneel projectmanagement en Agile-onderzoek. Dit is hoe:

Functie UX-onderzoek Traditioneel projectmanagementonderzoek Agile onderzoek Focus Gebruikersgedrag en -behoeften Omvang, tijdlijn en budget van het project Feedback van gebruikers over een ontwerp in ontwikkeling Technieken Gebruikstesten, interviews, enquêtes Interviews met belanghebbenden, concurrentieanalyse, marktonderzoek Gebruikersinterviews, A/B-testen, prototypetesten en feedback

Soorten UX-onderzoek

via Maze

UX-onderzoek helpt u te begrijpen hoe gebruikers met uw product omgaan en wat ze ervan verwachten. Onderzoek helpt bovendien om de motivaties, het gedrag en de pijnpunten van gebruikers bloot te leggen. Maar welke methode gebruikt u? UX-onderzoeksmethoden vallen grofweg onder de volgende categorieën:

Kwalitatief versus kwantitatief

Bijna alle onderzoeksmethoden vallen onder deze twee brede categorieën: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Kwantitatief onderzoek richt zich op meetbare informatie, waaronder numerieke gegevens of andere waardevolle inzichten die kunnen worden gemeten en vergeleken. Hiermee kunt u trends, patronen en andere inzichten uit uw gegevens identificeren. Er wordt gebruikgemaakt van benaderingen zoals het verzamelen van productfeedback, A/B-testen of bruikbaarheidstesten om informatie te verzamelen.

Kwalitatief onderzoek richt zich daarentegen op de subjectieve analyse van gebruikersgedrag en feedback. Het onderzoekt de houding, motivaties en gedachten van gebruikers door middel van technieken zoals gebruikersinterviews. Dit kan een sleutelrol spelen in het ontwerpproces en helpen bij het maken van wireframe-sjablonen die uw ontwikkelingsteams en zelfs de client helpen om het einddoel van uw ontwikkelingsproces voor ogen te houden.

Houding versus gedrag

Attitudinaal onderzoek, een cruciaal aspect van onderzoek naar en ontwerp van gebruikerservaringen, gaat dieper in op het 'waarom' achter beslissingen en gedragingen van gebruikers. Het peilt de meningen, gevoelens en percepties van gebruikers over een product en levert waardevolle inzichten op in hoe gebruikers denken wanneer ze een product gebruiken. Deze subjectieve aanpak omvat enquêtes, interviews met gebruikers en andere vormen van feedback van gebruikers. De output helpt organisaties het gedrag van gebruikers te begrijpen en hun producten te verbeteren.

Gedragsonderzoek daarentegen gaat over hoe gebruikers omgaan met een product of dienst. Dit soort onderzoek omvat vaak observatiemethoden zoals het testen van prototypes, het bijhouden van klikken, heatmaps, eye-tracking en andere technieken voor gebruikersonderzoek om gedragsgegevens vast te leggen.

Inzicht in verschillende UX-onderzoeksmethoden

Nu we de twee hoofdcategorieën van UX-onderzoek hebben bekeken, bent u waarschijnlijk benieuwd naar de specifieke methoden waaruit uw UX-onderzoeksraamwerk bestaat. Hier volgt een vereenvoudigde versie van elke UX-onderzoeksmethode en de doelen ervan, en hoe ze inzicht kunnen geven in het gedrag en de voorkeuren van gebruikers:

Gebruikersinterviews

Deze methode voor gebruikersonderzoek is een van de meest veelbelovende manieren om input en feedback van gebruikers te krijgen. Door middel van open vragen en actief luisteren helpen interviews met gebruikers onderzoekers om kwalitatieve gegevens te verzamelen over onderliggende motivaties, denkprocessen en frustraties die met andere methoden misschien niet direct zichtbaar zijn.

Wanneer te gebruiken:

Verzamel in een vroeg stadium van het ontwerpproces inzichten van gebruikers om de eerste concepten en functionaliteit te onderbouwen

Specifieke gebruikerservaringen in detail onderzoeken om de pijnpunten van gebruikers te begrijpen en verbeterpunten te identificeren

De motivaties en denkprocessen achter de acties en het gedrag van gebruikers blootleggen

Ontwerpveronderstellingen valideren en prototypes testen met target gebruikers

A/B-testen

via CXL

Een andere methode om feedback van gebruikers te krijgen is A/B-testen. Deze UX-onderzoeksmethode vergelijkt twee versies van een ontwerp, tekst of andere elementen (bijv. de plaatsing van knoppen, de layout) met kleine verschillen om te zien welke versie beter presteert bij gebruikers.

Wanneer te gebruiken:

Voor het testen van incrementele ontwerpwijzigingen of updates van een bestaande interface

Bestaande functies of functionaliteiten optimaliseren om te begrijpen hoe comfortabel de gebruiker is met de update

Enquêtes

Net als bij interviews met gebruikers, leveren enquêtes diepgaande informatie op over de gebruiker. In plaats van echter in detail met specifieke gebruikers te spreken, richten enquêtes zich op het verzamelen van gegevens van een grotere groep, met behulp van typische vragen (meerkeuzevragen, Likert-schaal, open vragen) die zijn ontworpen om de meningen, voorkeuren en gedragingen van gebruikers met betrekking tot een specifiek onderwerp of product te verzamelen.

Wanneer te gebruiken:

Feedback van gebruikers verzamelen over bestaande functies of concepten

Het sentiment van gebruikers ten opzichte van een product of dienst meten

Inzicht in de voorkeuren en meningen van gebruikers op grote schaal

Aanmaken van gebruikersprofielen

Het aanmaken van user persona's omvat het ontwikkelen van fictieve tekens die uw target gebruikerssegmenten vertegenwoordigen. Deze persona's zijn gebaseerd op gebruikersonderzoeksgegevens (interviews, enquêtes, observaties) en belichamen de kenmerken, gedragingen, behoeften en doelen van uw ideale gebruikers.

Wanneer te gebruiken:

Tijdens het maken van prototypes of het conceptualiseren van productontwerpen, om ervoor te zorgen dat uw ontwerp en navigatie aansluiten bij de behoeften van de gebruiker

Kaartensortering

Kaart sortering is een gebruikersgerichte onderzoeksmethode waarbij deelnemers wordt gevraagd informatie te ordenen in groepen die voor hen logisch zijn. Dit proces helpt onderzoekers te begrijpen hoe gebruikers informatie waarnemen en categoriseren, waardoor potentiële problemen met de bruikbaarheid van de informatiearchitectuur, labelsystemen of websitenavigatie aan het licht komen.

Download deze sjabloon

Als u aan de slag wilt gaan met het sorteren van kaarten om bruikbaarheidstests uit te voeren, raden we u aan de sjabloon voor het sorteren van kaarten van ClickUp te gebruiken. Deze sjabloon is eenvoudig aan te passen en bevat een basiskader om u op weg te helpen:

Kaart-sorteersessies opzetten en uitvoeren

Leg reacties en inzichten van gebruikers vast in zinvolle categorieën

Analyseer resultaten om op basis van gegevens updates voor uw product door te voeren

Wanneer te gebruiken:

Structurering van websitenavigatie of informatiearchitectuur

Ontwikkelen van labelsystemen voor menu's, categorieën of andere designelementen

De effectiviteit van bestaande ontwerpen of productnavigatie evalueren

Concepttesten

Concepttesten houdt in dat gebruikers in een vroeg stadium ontwerpconcepten (bijv. schetsen, wireframes, prototypes) worden voorgelegd om feedback te verzamelen en belangrijke problemen met de bruikbaarheid te identificeren voordat er aanzienlijke middelen in de ontwikkeling worden geïnvesteerd.

Doel: Ontwerpconcepten in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces valideren. Door feedback van gebruikers over eerste ideeën te verzamelen, kunnen onderzoekers potentiële problemen in een vroeg stadium identificeren en het ontwerp herhalen om een gebruikersgerichte oplossing te creëren.

Wanneer te gebruiken:

Eerste ontwerpideeën evalueren voordat u middelen in ontwikkeling investeert

Belangrijke gebruiksproblemen met een ontwerpconcept identificeren

De rente van gebruikers in een voorgestelde oplossing meten

Vroegtijdige feedback krijgen om ontwerpconcepten te herzien

Etnografisch (veld)onderzoek

Etnografisch onderzoek houdt in dat gebruikers in hun natuurlijke omgeving worden geobserveerd om een beter inzicht te krijgen in hun behoeften, gedrag en uitdagingen in de context van hun dagelijks leven. Deze onderzoeksmethode maakt een meer holistisch begrip van het gedrag van gebruikers mogelijk, aangezien gebruikers taken uitvoeren en handelingen verrichten op een natuurlijke manier, zonder dat ze worden geobserveerd.

Doel: Een beter begrip krijgen van de onderliggende redenen voor het gedrag van gebruikers. Door gebruikers in hun natuurlijke context te observeren, kunnen onderzoekers verborgen behoeften, uitdagingen en kansen voor het ontwerp ontdekken die met andere kwalitatieve of kwantitatieve methoden misschien niet aan het licht zouden komen.

Wanneer te gebruiken:

Inzicht in het gedrag van gebruikers in de praktijk

Tijdens het maken van prototypes of het testen van de bruikbaarheid om verborgen behoeften en uitdagingen te ontdekken die gebruikers misschien niet onder woorden kunnen brengen

Dagboekstudies

Bij dagboekstudies wordt gebruikers gevraagd om hun ervaringen met een product of dienst gedurende een bepaalde periode (meestal dagen of weken) te documenteren. Deelnemers leggen hun gedachten, gevoelens en acties met betrekking tot het product vast in een dagboekformaat, samen met schermafbeeldingen, foto's of video's, indien van toepassing.

Doel: Inzicht krijgen in het gedrag en de houding van gebruikers in een natuurlijke omgeving. Met deze methode kunnen onderzoekers gebruikerservaringen in realtime vastleggen en begrijpen hoe gebruikers gedurende een langere periode met een product omgaan.

Wanneer te gebruiken:

Inzicht in het gedrag en de houding van gebruikers in de loop van de tijd, bijvoorbeeld de perceptie vóór een update versus na een productupdate

Inzicht krijgen in de emotionele reacties van gebruikers op een product

Tijdens continu testen komen sommige problemen met de bruikbaarheid mogelijk niet aan het licht in één enkele testsessie. Hier gebruikt de gebruiker niet alleen het product, maar voert hij ook actief taken uit en neemt hij de rol van tester op zich, waardoor hij helpt bij onderzoek naar gedrag en houding

Gebruikstesten

Gebruikstests omvatten het observeren van gebruikers die interactie hebben met een product of prototype om problemen met de bruikbaarheid te identificeren, de algehele gebruikerservaring te evalueren en verbeterpunten te identificeren. Onderzoekers voeren gebruiksvriendelijkheidstests doorgaans uit in een gecontroleerde omgeving, waarbij ze gebruikers vragen specifieke taken te voltooien terwijl ze hun gedrag observeren, hun feedback verzamelen en eventuele problemen identificeren.

Download deze sjabloon

Als u feedback van gebruikers en specifieke gebruikersacties wilt vastleggen in goed geplande documentatie, raden we u aan de sjabloon voor bruikbaarheidstesten van ClickUp te bekijken. De sjabloon bevat alle essentiële processen voor productontwikkeling en -ontwerp, zodat u alle details kunt vastleggen, van hoe gebruikers omgaan met uw product, website of app tot hun belangrijkste problemen en feedback.

Doel: Gebruiksproblemen identificeren en aanpakken voordat een product op de markt wordt gebracht. Door te observeren hoe gebruikers met het product omgaan, kunnen onderzoekers punten van verwarring, frustratie of inefficiëntie identificeren en het ontwerp aanpassen om een gebruiksvriendelijkere ervaring te creëren.

Wanneer te gebruiken:

Problemen met de bruikbaarheid van een product of prototype identificeren

De totale gebruikerservaring evalueren

Feedback van gebruikers verzamelen over specifieke functies van het ontwerp

Het ontwerp herhalen om de bruikbaarheid te verbeteren

Klik bijhouden/muisbewegingen bijhouden

Click tracking of muisbewegingen bijhouden is een web analytics-techniek die de klikken van gebruikers op een website of app registreert. De software registreert gegevens over waar gebruikers klikken, hoe vaak ze op specifieke elementen klikken en in welke volgorde.

Deze gegevens kunnen worden gevisualiseerd in heatmaps of clickstream-rapporten om inzicht te krijgen in het gedragspatroon van gebruikers, populaire contentgebieden te identificeren en mogelijke problemen met de bruikbaarheid aan het licht te brengen.

Wanneer te gebruiken:

Inzicht in het gedragspatroon van gebruikers binnen een digitaal product

Populaire contentgebieden en user journeys identificeren

Potentiële problemen met de bruikbaarheid blootleggen op basis van klikpatronen van gebruikers

A/B-testen van verschillende ontwerpvarianten om te zien welke meer klikken krijgt

Focusgroep

Een focusgroep is een gemodereerde discussie met een kleine groep gebruikers (meestal 5-8) om een bereik van perspectieven op een product, dienst, een bepaalde functie of een ontwerpconcept te genereren. Een facilitator leidt de discussie en stelt open vragen om het gesprek op gang te brengen, ideeën te genereren en feedback van gebruikers over verschillende aspecten van het product te verzamelen.

Wanneer te gebruiken:

Eerste ideeën genereren en creatief denken stimuleren

De houding en eerste reacties van gebruikers ten opzichte van een product of concept onderzoeken

Potentiële gebruiksproblemen identificeren voordat u investeert in grootschalig onderzoek

Feedback van gebruikers verzamelen over verschillende ontwerpvarianten

Benchmarking

Benchmarking houdt in dat u de prestatiestatistieken van uw product (bijvoorbeeld conversiepercentages en de tijd die nodig is om een taak te voltooien) vergelijkt met de normen in de branche of met producten van concurrenten. Deze methode helpt u verbeterpunten te identificeren en concurrerend te blijven op de markt.

Doel: Statistische gegevens verzamelen om te bepalen op welke gebieden uw product uitblinkt of tekortschiet in vergelijking met concurrenten of industrienormen. Door de relatieve sterke en zwakke punten van uw product te begrijpen, kunt u verbeteringen prioriteren en datagestuurde beslissingen nemen.

Wanneer te gebruiken:

Postproductie of release om te begrijpen hoe uw sleutelcijfers presteren op basis van industrienormen

De juiste UX-onderzoeksmethode selecteren

Met zoveel beschikbare UX-onderzoeksmethoden rijst de vraag: hoe kies ik de juiste methode voor mijn project? Enkele factoren die u kunt overwegen bij het kiezen van een UX-onderzoeksmethode zijn:

Doelen van het project: Wat hoopt u met uw onderzoek te bereiken? Wilt u problemen met de bruikbaarheid identificeren, de behoeften van gebruikers begrijpen of de rente van gebruikers in een nieuwe functie peilen? Door uw onderzoeksmethode af te stemmen op uw doelen, zorgt u ervoor dat u de meest relevante gegevens verzamelt

Onderzoeksvragen: Definieer duidelijk de vragen waarop u antwoord wilt. Dit zal u helpen bij de selectie van een methode die de gegevens levert die nodig zijn om die vragen te beantwoorden

Budget en tijdlijn: Verschillende onderzoeksmethoden variëren in kosten en tijdsbesteding. Houd rekening met uw beperkte middelen en kies een methode die past binnen de beperkingen van uw project

Beschikbaarheid van gebruikers: Het werven van de juiste deelnemers kan van invloed zijn op de tijdlijn van uw onderzoek. Denk na over het aantal gebruikers dat u moet bereiken en de haalbaarheid van het werven van deze gebruikers voor de gekozen methode (bijv. persoonlijke interviews versus online enquêtes)

Context van de gebruiker: Het is van cruciaal belang om de context te begrijpen waarin gebruikers met uw product omgaan. Sommige methoden, zoals etnografisch onderzoek, zijn uitstekend geschikt om het gedrag van gebruikers in hun natuurlijke omgeving vast te leggen, terwijl andere, zoals bruikbaarheidstests, een meer gecontroleerde instelling vereisen

Het is echter belangrijk om op te merken dat er niet één 'beste' UX-onderzoeksmethode bestaat.

Belangrijk om te weten: De meest effectieve onderzoeksaanpak bestaat vaak uit een combinatie van technieken. Dit concept wordt triangulatie genoemd, waarbij drie of meer methoden worden gebruikt om hetzelfde probleem te onderzoeken, waardoor de validiteit en betrouwbaarheid van uw bevindingen worden versterkt.

Er zijn verschillende UX-ontwerptools die u ook kunnen helpen bij het implementeren van meerdere UX-onderzoeksmethoden voor uw specifieke behoeften. Deze kunnen onder meer zijn:

Enquêtetools waarmee u formulieren of online enquêtes kunt maken om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen van een groot aantal gebruikers

Prototypingtools of wireframingtools die kunnen worden gebruikt om interactieve prototypes te maken voor bruikbaarheidstests en het verzamelen van feedback van gebruikers over ontwerpconcepten

Geavanceerde tools voor het bijhouden van klikken en gedrag kunnen u helpen heatmaps vast te leggen en inzichten te genereren in het gedrag en de betrokkenheid van gebruikers

Hoewel u deze gespecialiseerde tools nodig hebt om gegevens te verzamelen, hebt u ook een uniform platform nodig waarop u deze gegevens kunt opslaan, analyseren en gebruiken voor gebruikersonderzoek en inzichten.

Maak mindmaps, leg inzichten uit uw UX-onderzoek vast en creëer uitzonderlijke producten

Dit is waar een alles-in-één tool als ClickUp in beeld komt. Deze geavanceerde oplossing voor productiviteit en projectmanagement heeft gespecialiseerde functies voor UX-ontwerp en -onderzoek.

Met de ClickUp Design Project Management-oplossing kunt u samenwerken, organiseren en werken met creatieve teams in uw hele portfolio. Het biedt een robuuste set functies die speciaal zijn ontworpen om uw UX-onderzoeksproces, ontwerp of herontwerpproces te verbeteren. Met ClickUp kunt u:

feedback van uw gebruikers via enquêtes en vragenlijsten. Met Creëer en verzamelvia enquêtes en vragenlijsten.

uitgebreide onderzoeksplannen , waarbij elk team zijn onderzoeksresultaten in één document documenteert. Werk samen, brainstorm en ontwikkel, waarbij elk team zijn onderzoeksresultaten in één document documenteert.

uw gegevens te visualiseren in meer dan 15 weergaven, waaronder Gantt, tabel, tijdlijn, werklast, lijsten, Kanban en meer Analyseer uw bevindingen en gebruikersgegevens in detail met aanpasbare weergaven om uw UX-onderzoeksresultaten te bestuderen op een manier die het beste bij uw behoeften past.

brainstorming over onderzoeksvragen, gebruikersprofielen en ontwerpideeën. Deze visuele tools stimuleren creativiteit en moedigen het team aan om deel te nemen aan het onderzoeksproces. Bovendien kunt u met uitvoerbare plannen , zodat u binnen enkele minuten aan de slag kunt

AI-assistent die u kan helpen bij het genereren van design persona's, componenten, user journeys, creatieve briefings en meer. Dit helpt u uw onderzoeksproces te versnellen en waardevolle gegevens eenvoudig te analyseren Haal het maximale uit uw UX-onderzoek met de kracht van AI, een ingebouwdedie u kan helpen bij het genereren van design persona's, componenten, user journeys, creatieve briefings en meer. Dit helpt u uw onderzoeksproces te versnellen en waardevolle gegevens eenvoudig te analyseren

Download deze sjabloon

Naast deze functies kunt u zelfs de kant-en-klare, volledig aanpasbare sjablonen gebruiken om binnen enkele seconden aan de slag te gaan met uw UX-onderzoek.

Download deze sjabloon

Voor het verzamelen van specifieke inzichten kunt u gebruikmaken van de sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp. Deze sjabloon biedt een gestructureerde manier om inzichten, feedback en aanbevelingen van gebruikers te verzamelen en deze reacties om te zetten in bruikbare taken voor uw bruikbaarheidsplanning. De sjabloon bevat:

Aangepaste statussen om activiteiten te markeren als Gesloten, Analyse, Aanbeveling, Nieuwe invoer en Verworpen

Aangepaste velden met attributen zoals Bron, Validatiestatus, Softwareaspect, Actie, E-mail van gebruiker en meer

Aangepaste weergaven om u te helpen uw gegevens in verschillende weergaven te visualiseren, zoals het gebruikersonderzoeksformulier, acties die nodig zijn, inzichten, de handleiding voor beginners en het onderzoeksproces

Functies die u helpen al uw taken te beheren en het bijhouden van gebruikersstudies te verbeteren, met tijdregistratie, tagging, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en meer

Huidige trends en toekomstige ontwikkelingen in UX-onderzoek

De UX-onderzoeksmethoden die we vandaag hebben besproken, bestaan al geruime tijd. Maar naarmate technologieën en methodologieën evolueren, leveren nieuw onderzoek en nieuwe trends voortdurend diepere inzichten in gebruikers, waardoor meer gepersonaliseerde en effectieve gebruikerservaringen kunnen worden gecreëerd. Enkele van deze trends die de toekomst van UX-onderzoek kunnen vorm geven, zijn:

Oplossingen voor het testen van mobiele of externe gebruikers waarmee onderzoekers feedback van gebruikers kunnen verzamelen van een breder bereik van deelnemers zonder geografische beperkingen. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten met de vooruitgang in tools en methodologieën voor testen op afstand

Het onderhouden van gecentraliseerde opslagplaatsen voor het delen van UX-onderzoeksgegevens wint aan populariteit. Dit stelt onderzoekers in staat om toegang te krijgen tot bestaande gegevens, dubbel werk te voorkomen en trends bij gebruikers in verschillende producten en sectoren te identificeren

Gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in UX-onderzoek, waardoor onderzoekers taken zoals data-analyse en het identificeren van gebruikerstrends in grote datasets kunnen automatiseren. Hierdoor kunnen onderzoekers zich concentreren op activiteiten op een hoger niveau, zoals ontwerpstrategie en empathie voor gebruikers, terwijl AI helpt bij het analyseren van patronen en het detecteren van anomalieën in de data

De toekomst van UX-onderzoek wordt ook toegankelijker, omdat tools en methodologieën voor gebruikersonderzoek steeds eenvoudiger worden voor niet-onderzoekers. Dit stelt productteams en belanghebbenden in staat om actief deel te nemen aan het onderzoeksproces en datagestuurde beslissingen te nemen.

Kom op een dieper niveau in contact met uw gebruikers met UX-onderzoek

Vergeet niet dat UX-onderzoek een investering is; het is de eerste stap naar het succes van uw product. Door prioriteit te geven aan gebruikersgericht ontwerp, creëert u producten die echt in het teken staan van de gebruiker en die niet alleen functioneel zijn, maar ook plezierig, nuttig en bevredigend voor uw gebruikers. Uiteindelijk vertaalt zich dit in een grotere acceptatie door gebruikers, merkloyaliteit en, uiteindelijk, bedrijfsgroei.

Met UX- en projectmanagementtools kunt u uw UX-onderzoek nog sneller voltooien. Met de kant-en-klare UX-sjablonen en bruikbaarheidsfuncties kunt u niet alleen het onderzoek vereenvoudigen, maar ook de volledige gebruikerservaring.

Gebruik de juiste tools om de door u gekozen onderzoeksmethoden voor gebruikerservaring op de meest efficiënte manier uit te voeren.