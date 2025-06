Voorbeelden van OKR's voor design om je design-doelen te bereiken

Ontwerpen is creatief werk. Het vereist verbeeldingskracht en het vermogen om iets uit het niets te creëren. Ontwerpers zijn creatieve mensen die een stukje van zichzelf in hun werk leggen – hun output is vaak persoonlijk.

Voor dergelijk werk lijkt het misschien vreemd om numerieke doelen te stellen. 'Maak elke dag 10 banners' of 'verbeter de esthetiek van de website' zeggen niet veel. Toch zijn de juiste doelen noodzakelijk om de voortgang bij te houden, prestaties te meten en leden van het ondersteuningsteam te ondersteunen.

Dit is waar het OKR-raamwerk (Objectives and Key Results) kan helpen. Laten we eens kijken hoe. Maar eerst wat context.

OKR's begrijpen in design

OKR staat voor Objectives and Key Results (doelstellingen en sleutels tot resultaten). Het schetst wat ontwerpteams moeten bereiken en hoe prestaties kunnen worden gemeten. Hier is een eenvoudig voorbeeld.

Doelstelling: De klantervaring op de website verbeteren

Sleutelresultaten: Verhoog de tijd op de site of verminder het aantal verlaten winkelwagentjes

Waarom hebben design teams OKR's nodig?

Aangezien design creatief werk is, richten teams zich vaak op het voldoen aan basisnormen voor klantervaring, toegankelijkheid, enz. Dat is echter nog maar het begin. Goede OKR's kunnen veel meer voordelen bieden, zoals:

Afstemming op bedrijfsdoelen: In commerciële projecten moet een goed ontwerp ten dienste staan van het bedrijf. OKR's helpen creatieve teams hun inspanningen af te stemmen op de bedrijfsdoelen.

Duidelijkheid: Creatieve beslissingen zijn moeilijk te nemen. Hoe beslist een ontwerpteam bijvoorbeeld of het kleurenpalet moet worden gewijzigd? OKR's helpen deze beslissingen te verduidelijken. Als het OKR bijvoorbeeld is om de interactie met gebruikers te vergroten, voeren ontwerpteams A/B-tests uit op verschillende kleurenpaletten en kiezen ze het palet dat het doel bereikt.

Naadloze samenwerking: Wanneer er onenigheid is, kunnen ontwerpteams OKR's gebruiken om hun beslissingen te onderbouwen. OKR's zorgen ervoor dat het hele team op één lijn zit en naar gemeenschappelijke doelen werkt. Ze zorgen ervoor dat de ontwerpwerkstromen snel en efficiënt verlopen.

Resultaatgerichtheid: Creatieve teams vervallen vaak in een beslissingsparalyse, waarbij ze meerdere iteraties en versies doorlopen en de lancering vertragen. OKR's bieden ontwerpers een besluitvormingskader, waardoor ze zich kunnen concentreren op de bedrijfsresultaten.

Bonus: als je moeite hebt om onderscheid te maken tussen doelstellingen, sleutelresultaten en sleutelprestatie-indicatoren, lees dan meer over OKR's versus KPI's.

Naast de operationele resultaten spelen design-OKR's ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de productiviteit en de naamsbekendheid.

Impact van Design OKR's op productiviteit en merkbekendheid

Het begrip van het hele ontwerpteam van de doelstellingen en sleutelresultaten heeft een buitengewone impact op hun productiviteit. Hier is hoe.

OKR's geven aan welke richting het team moet inslaan en elimineren afleidingen

Het helpt om prioriteit te geven aan de meest impactvolle ontwerpresultaten, waardoor het werk van het team effectiever wordt

Het minimaliseert inspanningen voor niet-essentiële activiteiten, waardoor verspilling van productiviteit wordt voorkomen

Het geeft het hele team hetzelfde doel en dezelfde taal, waardoor hun collectieve productiviteit aanzienlijk verbetert

Even belangrijk is de manier waarop OKR's de naamsbekendheid van het merk vorm geven. Het ontwerpteam is de bewaker van het visuele merk van een organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor een duidelijke, aantrekkelijke en consistente presentatie van het merk. OKR's zorgen daarvoor.

OKR's vergroten de naamsbekendheid door marketing- en designinspanningen af te stemmen op de strategische doelen van het bedrijf. Als het doel bijvoorbeeld is om 100% merkconsistentie te garanderen, zou het designteam sjablonen voor branding maken die de organisatie kan gebruiken.

Als je nu denkt: dat klinkt allemaal geweldig, maar hoe stellen we nu eigenlijk OKR's op voor ontwerpers in een organisatie, dan ben je hier aan het juiste adres!

Voorbeelden van OKR's voor design

Zoals bij elk kader voor doelstellingen en sleutelresultaten, moet het stellen van doelen aan de top beginnen. Het management van het bedrijf moet doelstellingen vaststellen en deze doorgeven aan elke afdeling, inclusief design. Hier zijn enkele OKR-voorbeelden van hoe designleiders organisatiedoelstellingen kunnen aanpassen voor hun teams.

1. OKR voor user experience design

Gebruikerservaring (UX) is een functie van verschillende factoren, zoals bruikbaarheid, functionaliteit, interactiviteit, toegankelijkheid, enz. U kunt voor elk van deze factoren OKR's instellen. Als u hier nog niet bekend mee bent, kunt u beginnen met een algemene OKR, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Doelstelling: De gebruikerservaring van de mobiele app verbeteren

Sleutel resultaten:

Verhoog de beoordeling van de gebruiker tevredenheid van 3,5 naar 4,5 sterren

De gemiddelde tijd om een aankoop te voltooien met 30% verminderen

Bereik een succespercentage van 90% voor alle primaire werkstromen van gebruikers

Verminder het aantal tickets voor klantenservice met betrekking tot navigatieproblemen met 50%

De beoordeling van de visuele aantrekkelijkheid met 30% verhogen

2. OKR voor merkconsistentie

Elk ontwerpteam, of het nu gaat om grafisch ontwerp, interactieontwerp of gebruikersinterface (UI) ontwerp, streeft ernaar om het merk een consistente visuele identiteit te geven. Het is een cruciaal aspect van de merkmanagementstrategie van een bedrijf. Hoewel het deel uitmaakt van de marketing-OKR's, kan het ook een OKR voor het ontwerpteam zijn.

Doelstelling: De consistentie van de branding verbeteren

Sleutel resultaten:

Controleer al het marketingmateriaal en identificeer inconsistente branding

Verminder inconsistenties tot minder dan 5% van het drukwerk

Organiseer workshops over merkontwerp voor iedereen die zich bezighoudt met communicatie, zoals PR, sociale media en teams die evenementen organiseren

98% naleving van de ontwerprichtlijnen

3. OKR voor toegankelijkheid

Alle moderne digitale producten moeten toegankelijk zijn voor een diverse groep gebruikers. OKR's zorgen ervoor dat dit een prioriteit is voor iedereen in het team.

Doelstelling: De toegankelijkheid van de website verbeteren

Sleutel resultaten:

Controleer visuele toegankelijkheid, zoals de structuur van de site, kleuren, contrast, lettertype, leesbaarheid, enz. en plan wijzigingen

Voer gebruikerstests uit voor toegankelijkheid

Bereik niveau AAA en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in zes maanden

Behaal designcertificeringen op het gebied van toegankelijkheid

4. OKR voor donkere modus

De donkere modus is om redenen van toegankelijkheid en bruikbaarheid een veelgebruikte tactiek geworden. Als nieuwe app heb je misschien helemaal geen donkere modus. Als dat je doel is, zou de OKR er als volgt uitzien.

Doelstelling: Een hoogwaardige donkere modus implementeren

Sleutel resultaten:

Implementeer een donkere modus voor alle kritieke werkstromen van gebruikers

Verhoog het gebruik van de donkere modus met 25%

90% positieve feedback behalen op het ontwerp van de donkere modus

5. OKR voor designinnovatie

Een succesvol designteam geeft ook vorm aan de toekomst van design zelf. Ze creëren en publiceren innovatieve designoplossingen die op grote schaal worden toegepast. Als je team zich richt op designinnovatie, helpt het om daarvoor specifieke OKR's vast te stellen.

Doelstelling: Innovatie in design bevorderen

Sleutel resultaten:

Organiseer vijf designhackathons of workshops om innovatieve oplossingen te vinden voor de drie belangrijkste designproblemen van het jaar

Twaalf innovatieve designfuncties implementeren en testen

Win drie innovatieve designprijzen

6. OKR's voor de productiviteit van ontwerpers

Elke designleider wil een goed presterende en productieve omgeving bevorderen. Het instellen van OKR's voor productiviteit helpt om dit effectiever te bereiken.

Doelstelling: 80% productiviteit behalen voor alle middelen

Sleutelresultaten:

Bereik 98% benutting van de middelen in het ontwerpteam

Voltooi 90% van de ontwerptaken binnen de deadline

Herwerk minder dan 10%

7. OKR's voor projectmanagement in design

Parallel aan de productiviteit loopt de efficiëntie van het ontwerpteam, dat een naadloze werkstroom van de ene fase naar de andere nodig heeft. OKR's voor het beheer van de ontwerpwerkstroom zouden als volgt zijn.

Doelstelling: Het ontwerpproces stroomlijnen

Sleutel resultaten:

Verkort de cyclustijd van ontwerpprocessen met 25%

Minimaliseer de vertraging tussen twee fasen van de werkstroom tot 4 uur

Voldoe voor 100% aan de acceptatiecriteria voor alle ontwerptaken

8. OKR voor samenwerking

Designteams bevinden zich op het snijvlak van merk, marketing, product, verkoop en de klant zelf. Ze moeten nauw samenwerken met deze belanghebbenden. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van OKR's voor de samenwerking van een designteam met de ontwikkelingsafdeling, die hun eigen agile OKR's hebben.

Doelstelling: De samenwerking met de ontwikkelingsafdeling verbeteren

Sleutel resultaten:

Verkort de feedbackloop tussen ontwerpers en ontwikkelaars met 20%

95% nauwkeurigheid bij het overdragen van ontwerpen

Verminder de vertraging tussen ontwerp en ontwikkeling tot 24 uur

9. OKR voor het ontwerpen van foutmeldingen

Het ontwerp van foutmeldingen heeft een enorme impact op de gebruikerservaring, omdat het bepaalt wat er gebeurt als er iets misgaat. Goede foutmeldingen zorgen ervoor dat de gebruiker naar de juiste plek wordt geleid om verder te gaan. OKR's voor het ontwerp van foutmeldingen zijn als volgt.

Doelstelling: Het ontwerp van foutmeldingen verbeteren

Sleutel resultaten:

Zorg ervoor dat 100% van de foutmeldingen zichtbaar zijn

Verminder het aantal gebruikers dat afhaakt bij fouten met 15%

90% positieve feedback van gebruikers op foutmeldingen

10. OKR voor het ontwerpen van dashboards

Laten we tot slot een voorbeeld bekijken van een specifiek ontwerpelement, namelijk dashboards. Als u zich bezighoudt met het ontwerpen van dashboards, kunnen de volgende OKR's voor u van toepassing zijn.

Doelstelling: Het ontwerp van het dashboard verbeteren

Sleutel resultaten:

De bruikbaarheidsscore van het dashboard met 25% verhogen

De laadtijd van het dashboard met 2 seconden verkorten

Verminder de verversingssnelheid van één keer per 5 minuten naar één keer per 60 seconden

Zonder de beperkingen van de echte wereld lijken de bovenstaande voorbeelden misschien eenvoudig. Dat betekent echter niet dat u bij de implementatie ervan geen uitdagingen zult tegenkomen. Hieronder vindt u een aantal uitdagingen en enkele ideeën om deze te overwinnen.

Uitdagingen bij de implementatie van OKR's in design

Uitdagingen bij de implementatie van OKR's in het ontwerpteam kunnen operationeel, praktisch, cultureel of managementgerelateerd zijn. Enkele van de meest voorkomende uitdagingen zijn

Gebrek aan duidelijke doelstellingen

Design teams werken vaak met vage of dubbelzinnige doelstellingen zoals 'maak een aantrekkelijke banner'. Dit helpt niet. Een doelstelling als 'verbeter de kwaliteit van het ontwerp' is bijvoorbeeld te breed en voor interpretatie vatbaar. Iedereen kan beweren dat zijn output van betere kwaliteit is dan voorheen.

Oplossing: Om dit te voorkomen, definieert u duidelijke, uitvoerbare doelstellingen, zoals 'herontwerp de startpagina om de betrokkenheid van gebruikers met 20% te verbeteren'. Uitgebreide OKR-sjablonen kunnen u op weg helpen.

Zorg voor nauwkeurig bijhouden en afstemmen van doelstellingen en sleutelresultaten met de OKR-sjabloon van ClickUp

Onvoldoende sleutelresultaten

Als doelstellingen richting geven, fungeren sleutelresultaten als mijlpalen. Design teams kunnen sleutelresultaten vaststellen die te moeilijk te meten zijn of geen verband houden met hun doelstellingen.

Oplossing: Maak uw belangrijkste resultaten meetbaar en koppel ze rechtstreeks aan de doelstellingen. Als het verbeteren van de betrokkenheid van gebruikers het doel is, kunnen uw belangrijkste resultaten zijn: 'het aantal fouten van gebruikers met 15% verminderen'. Enkele van de beste OKR-software die momenteel beschikbaar is, kan hierbij helpen.

Weerstand tegen verandering

Het implementeren van OKR's kan moeilijk zijn voor teamleden die gewend zijn aan traditionele werkmethoden. Ze kunnen OKR's zien als extra bureaucratie en ze actief of in ieder geval passief afwijzen.

Oplossing: Help de teams bij de invoering van OKR's. Organiseer trainingssessies om hen te helpen de voordelen van OKR's te begrijpen. Moedig hen aan om hun eigen doelstellingen te kiezen, zodat ze autonomie en verantwoordelijkheid krijgen.

Slechte afstemming met andere teams

OKR's moeten worden afgestemd op de doelen van andere afdelingen om een samenhangende voortgang naar bedrijfsbrede doelstellingen te garanderen. Designteams kunnen moeite hebben met afstemming, wat tot conflicterende prioriteiten kan leiden.

Oplossing: Organiseer regelmatig vergaderingen tussen afdelingen om ervoor te zorgen dat alle teams naar compatibele doelen en tijdlijnen werken. Stel processen op voor het verzamelen van een ontwerpbriefing, acceptatiecriteria, kwantitatieve en kwalitatieve feedback, enz.

Onvoldoende middelen

Het implementeren van OKR's vereist middelen, waaronder mensen, tijd en de juiste tools. Designteams kunnen te maken krijgen met een tekort aan middelen, wat kan leiden tot burn-out en het niet halen van doelstellingen.

Oplossing: Geef uw teams de juiste tools om dit aan te pakken. Automatiseer zoveel mogelijk om overbelasting van uw teamleden te voorkomen. Kies een virtueel werkplekplatform zoals ClickUp om taken te beheren, doelen te stellen, voortgang bij te houden en snel aan te passen.

Instelling en meting van prestatie-indicatoren in design

Designteams zijn vaak gehecht aan hun favoriete tools. Ze willen misschien hun bestaande toolkit ook gebruiken om hun OKR's bij te houden. Hoewel dit kan werken, is het effectiever om een uitgebreid doelbeheersysteem zoals ClickUp te gebruiken voor designteams.

Hier leest u hoe u prestatie-indicatoren voor design kunt instellen en meten.

Doelen definiëren

Begin met het definiëren van duidelijke, strategische doelstellingen voor uw ontwerpteam. Definieer voor elke doelstelling sleutelresultaten die meetbaar en tijdgebonden zijn.

Als je nog niet bekend bent met OKR's, gebruik dan ClickUp Brain om ideeën voor OKR's te bedenken. De AI-functie geeft je direct antwoord op al je vragen over doelstellingen, relevante sleutelresultaten en meer.

Brainstorm over je ontwerpdoelen en identificeer sleutelresultaten met ClickUp Brain

Stel doelen

ClickUp Goals is een geweldige manier om alle doelstellingen en sleutelresultaten op een gedeeld platform vast te leggen. U kunt ze ook aan individuen toewijzen om het bijhouden te vergemakkelijken. U kunt ClickUp bijvoorbeeld gebruiken om de tevredenheidsscore van gebruikers, het aantal app-crashes, het percentage voltooide taken, enz. te meten.

Gebruik de ClickUp OKR-sjabloon om uw ideeën meteen in daden om te zetten. Verdeel uw ontwerpdoelen in taken, houd de voortgang van elk sleutelresultaat bij en beheer de OKR-cyclus met deze sjabloon voor gevorderden.

Voortgang monitoren

Verzamel gegevens over sleutelresultaten om de voortgang van uw ontwerpinitiatieven continu te monitoren.

U kunt ClickUp-formulieren gebruiken om enquêtes uit te voeren of feedback te verzamelen. U kunt ook aanpasbare ClickUp-dashboards instellen om de statistieken bij te houden die u nodig hebt.

Aanpasbare rapporten op ClickUp Dashboards

Strategieën evalueren en bijstellen

Evalueer regelmatig de prestaties van je ontwerpteam op basis van de OKR's en pas deze indien nodig aan. Je kunt deze evaluaties zelfs opnemen in je wekelijkse teamvergaderingen. Als je de belangrijkste resultaten niet hebt behaald, zoek dan naar de redenen en verfijn je aanpak.

Dit iteratieve proces zorgt voor continue verbetering en aanpassingsvermogen. Als bijvoorbeeld het aantal crashes van de app niet is afgenomen zoals verwacht, onderzoek dan de oorzaken en implementeer meer gerichte oplossingen.

Bereik uw ontwerpdoelen met ClickUp

In moderne werkomgevingen is design een integraal onderdeel van het bedrijf. Het is het concurrentievoordeel. Het is ook het belangrijkste aspect van de klantervaring. Het zou dus een grote fout zijn om designprojecten uit te voeren zonder duidelijke doelen, doelstellingen en bijbehorende sleutelresultaten.

Maak die fout niet. Stel duidelijke OKR's vast, publiceer ze, maak ze toegankelijk en zorg voor automatische bijhouden, allemaal met de projectmanagementtool van ClickUp!

Probeer ClickUp vandaag nog gratis.