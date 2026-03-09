Hoe slimme werkstroomautomatisering met AI het werk transformeert

U hebt alles: het beste product, de beste service en het beste talent. Toch heeft uw Business nog steeds moeite om consistente resultaten te behalen.

De kans is groot dat uw team meer tijd besteedt aan repetitieve taken dan aan het eigenlijke werk: ze kopiëren en plakken gegevens tussen tools, zoeken naar updates in Slack en stellen handmatig rapporten op.

Erger nog, als ze wel aan het werk gaan, kost het ze uren om het juiste bestand of de juiste informatie te vinden om verder te kunnen!

Maar niet met AI.

AI-aangedreven werkstroomen nemen operationele taken over die uw team vertragen. Ze versnellen zowel eenvoudige als meerstaps taken, zoals het versturen van follow-ups, het uitschrijven van vergaderingen, het samenvatten van lange documenten en het toewijzen van werk aan het juiste teamlid. 💪

Geloof je het niet?

Wat is AI-werkstroomautomatisering?

AI-werkstroomautomatisering is het gebruik van kunstmatige-intelligentietechnologieën om werkstroomprocessen te coördineren, te stroomlijnen en uit te voeren zonder menselijke tussenkomst.

In de praktijk kan AI-werkstroomautomatisering:

Analyseer binnenkomende informatie en bepaal welke actie u moet ondernemen

Genereer automatisch samenvattingen, taken of documentatie

Wijs werk toe op basis van urgentie, werklast of intentie

Verbeter werkstroom voortdurend op basis van resultaten

📌 Voorbeeld: AI controleert binnenkomende supporttickets en analyseert de toon om te bepalen of er sprake is van urgentie of frustratie. Boze berichten of technische bugs van VIP-clienten worden onmiddellijk doorgestuurd naar de Slack van een senior manager. Routinematige vragen worden ondertussen afgehandeld door een AI-agent of doorgestuurd naar beschikbare menselijke medewerkers.

Traditionele werkstroomautomatisering versus AI-werkstroomautomatisering

Wat onderscheidt door AI aangestuurde geautomatiseerde taken van traditionele automatisering? Hier zijn zes belangrijke verschillen:

Traditionele werkstroomautomatisering AI-werkstroomautomatisering Volgt vaste regels en stappen die u handmatig definieert Leert van gegevens en past zijn acties in de loop van de tijd aan Automatiseert eenvoudige, repetitieve en voorspelbare taken Verwerkt eenvoudige en complexe taken met variaties Begrijpt gestructureerde gegevens (formulieren, velden, spreadsheets) Begrijpt zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens (e-mails, documenten, chats, afbeeldingen) Helpt u meestal bij eenvoudige ja/nee-beslissingen Kan patronen analyseren, resultaten voorspellen en betere vervolgstappen kiezen Weinig flexibiliteit; loopt snel vast wanneer de invoer afwijkt Hoge flexibiliteit; verwerkt rommelige, realistische invoer Vereist handmatig toezicht Kan afwijkingen detecteren en veel problemen automatisch doorsturen of oplossen

Hoe AI-werkstroomautomatisering werkt

AI-automatiseringstools combineren kerntechnologieën om verschillende onderdelen van een werkstroom af te handelen, zoals:

Natuurlijke taalverwerking (NLP): Helpt AI menselijke taal te begrijpen en deze op te splitsen in kleinere delen die het kan verwerken. Het kan bijvoorbeeld een e-mail of chatbericht lezen en 'budgetoverschrijding' identificeren als het belangrijkste punt van zorg

Algoritmen voor machine learning: Hiermee kan AI leren van gegevens, patronen herkennen en beslissingen nemen namens u. Zo kan het bijvoorbeeld eerdere projecten analyseren om taken automatisch toe te wijzen aan het teamlid met de beste vaardigheden, beschikbaarheid en prestatiescore

Voorspellende analyses: ML-modellen gebruiken historische en actuele gegevens om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Als voorbeeld voorspelt AI bijvoorbeeld twee weken van tevoren een overbelasting van middelen voor een project, op basis van vergelijkbare projecten uit het verleden

Tools voor robotische procesautomatisering (RPA): Deze bootsen menselijke handelingen op digitale schermen na om repetitieve taken te automatiseren. Bijvoorbeeld het foutloos kopiëren van factuurgegevens uit e-mails naar boekhoudsoftware

Grote taalmodellen (LLM's): Dit zijn geavanceerde AI-modellen die zijn getraind op basis van enorme datasets om mensachtige reacties en redeneringen te genereren. Als voorbeeld het samenvatten van opnames van vergaderingen, het opstellen van een antwoord op een complexe vraag van een client en het halen van klantinzichten uit feedback

Samen maken deze technologieën uw werkstroom intelligent en adaptief.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) die wordt besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up-e-mails 👀). ClickUp AI Agents helpen deze sleur te elimineren. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, vergadernotities, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end-werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één-app voor werk. 💫 Concrete resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

🧠 Leuk weetje: Shakey, ontwikkeld aan het eind van de jaren zestig, was de eerste mobiele robot met logisch redeneervermogen. Terwijl andere machines stapsgewijze instructies nodig hadden, kon Shakey de opdracht 'duw het blok' krijgen en zelf de route uitzoeken. Hij kreeg zijn naam omdat hij hevig wiebelde.

Voordelen van AI-werkstroomautomatisering

Elk bedrijf, ongeacht de grootte, heeft behoefte aan AI-werkstroomautomatisering. Of u nu een team van 1, 10 of 100 mensen bent, de voordelen zijn voor iedereen hetzelfde:

Bevrijdt medewerkers van routinematig werk: Noch u, noch uw medewerkers hoeven zich zorgen te maken over saaie, administratieve taken zoals gegevensinvoer, statusupdates, enz. AI neemt het zware werk voor zijn rekening, zodat u uw energie kunt richten op hoogwaardige strategieën en creatieve probleemoplossingen

Verbetert de klantervaring door middel van aangepaste ondersteuning: Chatbots en virtuele assistenten bieden directe, contextgebaseerde hulp door te verwijzen naar eerdere interacties, accountgegevens en voorkeuren. Dit verkort de wachttijden van uren tot seconden, wat de klanttevredenheid verhoogt

Verlaagt de operationele kosten: De rekensom is simpel: wanneer u handmatige taken automatiseert, besteedt uw team meer tijd aan factureerbaar werk. U haalt het hoogst mogelijke rendement uit elke euro die u uitgeeft

Standaardiseert bedrijfsprocessen: Het is moeilijk om een consistente output te behouden met handmatige werkstroomen, omdat iedereen zijn eigen manier van werken heeft. AI zorgt ervoor dat elke taak elke keer precies volgens uw SOP verloopt, ongeacht wie deze uitvoert

Helpt uw volume op te schalen zonder de werklast te verhogen: Opschalen wordt moeiteloos wanneer AI de groei in routinetaken opvangt. U kunt uw omzet en klantenbestand vergroten terwijl u uw team compact houdt en uw bedrijfsvoering stabiel blijft

Elimineert menselijke fouten: Handmatig werk gaat vaak gepaard met overgeslagen stappen, onjuiste gegevensinvoer en persoonlijke vooringenomenheid. AI daarentegen garandeert 100% nauwkeurigheid, verwerkt gegevens correct en past regels precies toe zoals u ze hebt geconfigureerd

Biedt u slimmere en snellere inzichten: In plaats van u door spreadsheets te worstelen, ontvangt u realtime overzichten en trendrapporten die door AI worden gegenereerd. Dit geeft u het door data onderbouwde vertrouwen om tijdig uw strategieën bij te sturen of middelen toe te wijzen

In deze video ziet u hoe u kostbare tijd kunt besparen met AI-taakautomatisering:

Soorten AI-werkstroomautomatisering

Bedrijfswerkstroomen variëren in complexiteit. Sommige taken vereisen snelle gegevensinvoer, terwijl andere redeneren of prognoses vereisen.

Als u de verschillende soorten AI-werkstroomautomatisering kent, kunt u de juiste tool kiezen voor uw behoeften op het gebied van bedrijfsprocesautomatisering (BPA):

1. Intelligente procesautomatisering (IPA)

Intelligente procesautomatisering combineert robotgestuurde procesautomatisering met machine learning.

U programmeert het systeem om van stap 1 naar stap 2 naar stap 3 te gaan. Terwijl RPA-bots deze gedefinieerde volgorde en regels volgen, neemt AI de lastige aspecten van de gegevensverwerking voor zijn rekening, zoals het lezen en begrijpen van een factuur of het correct categoriseren van een supportticket.

📌 Voorbeeld: Een verzekeringsmaatschappij gebruikt IPA om claims te verwerken. RPA logt in op een oud desktopportaal om gegevens op te halen, terwijl het AI-systeem de bijlagen met medische rekeningen leest om de afzonderlijke items te extraheren en deze te vergelijken met de dekking van de polis, voordat het RPA-systeem een betaling uitvoert.

2. AI-gestuurde werkstroomautomatisering

AI-agentgebaseerde werkstroomen zijn gebaseerd op autonome AI-agenten die verder gaan dan afzonderlijke taken en in staat zijn om meerstapsprocessen te plannen, te beredeneren en uit te voeren.

In plaats van een regel of volgorde geeft u een AI-agent een einddoel om te bereiken en een set tools om te gebruiken. De agent redeneert vervolgens de Taak uit. Hij beslist welke tools hij gebruikt, beoordeelt de output van elke stap en past zijn plan aan als hij een fout tegenkomt of nieuwe informatie ontdekt.

📌 Voorbeeld: Een AI-agent voor contentmarketing analyseert nieuwe blogonderwerpen, onderzoekt gegevens van concurrenten uit externe databronnen, genereert inhoudsopgaven, wijst taken toe aan teamleden op basis van beschikbaarheid en houdt de voortgang bij.

3. Voorspellende werkstroomautomatisering

Deze werkstroom maakt gebruik van voorspellende analyses om resultaten te voorspellen en zich automatisch aan te passen. Dit maakt de uitvoering van uw werkstroom slimmer, proactiever en flexibeler.

📌 Voorbeeld: Een logistiek bedrijf gebruikt voorspellende automatisering om het weer en het verkeer te monitoren. Als het systeem een vertraging voorspelt voor een zending met hoge prioriteit, wijzigt het automatisch de route van de chauffeur en stuurt het een realtime update naar de klant met de nieuwe tijdsinschatting, waardoor een supportticket wordt voorkomen.

4. Generatieve AI-werkstroomautomatisering

Generatieve AI-werkstroom-automatisering integreert grote taalmodellen (LLM's) en andere generatieve tools rechtstreeks in werkstroomen om zonder enige aansturing content te creëren of te transformeren.

📌 Voorbeeld: Na een webinar neemt een generatieve AI-werkstroom het ruwe transcript en maakt automatisch een samenvatting van 500 woorden voor de blog, stelt vijf gepersonaliseerde follow-up-e-mails op voor deelnemers en genereert een lijst met veelgestelde vragen op basis van de chatgeschiedenis.

Praktijkvoorbeelden van AI-werkstroomautomatisering

Laten we nu eens kijken naar vijf praktijkvoorbeelden van werkstroomautomatisering:

Leningverwerking (Financiën)

Het aanvragen van een lening is voor de lener meestal een zenuwslopende wachttijd. AI-automatisering lost dit op door de verificatie over te nemen op het moment dat de aanvraag wordt verzonden. 💸

Terwijl de aanvrager nog op uw site is, gebruikt de AI Optical Character Recognition (OCR) om zijn loonstrookjes te scannen. Vervolgens haalt het zijn kredietgegevens op om de cijfers te toetsen aan uw kredietregels.

Als alles in orde lijkt, ontvangt de aanvrager direct een goedkeuringse-mail. Als het een 'misschien' is, markeert het systeem het specifieke risico – zoals een plotselinge stijging van de schulden – en waarschuwt het een kredietbeoordelaar.

Zo blijft de productielijn draaien en voorkomt u dat uw team verdrinkt in eenvoudige rekenwerkzaamheden.

✅ Feit: 54,2% van de financiële leidinggevenden geeft toe dat hun processen slechts gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. De meeste van deze teams vertrouwen nog steeds op verouderde OCR-tools die alleen afbeeldingen, documenten of sjablonen naar tekst converteren. AI-aangedreven OCR-tools daarentegen halen gegevens eruit, begrijpen de context en kunnen zelfs rommelige of handgeschreven aantekeningen verwerken! via Rossum.ai

Intelligente leadkwalificatie (Verkoop)

Stel dat een potentiële klant zojuist uw rapport 'Branchetrends' heeft gedownload. 📈

Zodra het bestand is gedownload, doorzoekt de AI het LinkedIn-profiel van de lead en de financiële rapporten van het bedrijf om te zien of deze passen in uw lijst met target-accounts.

Als er een goede match is, stelt de AI een gepersonaliseerde follow-up-e-mail op waarin een specifieke vermelding wordt gedaan van de uitdaging waarmee hun bedrijf te maken heeft, en waarschuwt een verkoper. Anders blijven ze in een low-touch nurture-loop. ➰

Dit zorgt ervoor dat uw team zijn energie alleen besteedt aan leads die klaar zijn om te converteren.

✅ Feit: Volgens Bain & Company zien verkoopteams die AI gebruiken voor routinematige administratieve taken een stijging van 30% of meer in hun succespercentages. Door het routinematige werk te automatiseren dat doorgaans veel tijd van een verkoper in beslag neemt, kunnen teams meer tijd besteden aan directe klantcontacten, wat de belangrijkste drijfveer is achter deze hogere conversiecijfers.

Voorraad- en vraagprognoses (e-commerce)

Een uitverkochte bestseller is een nachtmerrie voor elk bedrijf. 📦

Door een AI-oplossing met voorspellende analyses in te zetten, kunt u echter uw verkoopsnelheid en realtime markttrends monitoren om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag.

AI berekent zelfs automatisch de benodigde aanvulvoorraad en plaatst een bestelling bij uw leverancier om de drukte voor te zijn.

Geen handmatige voorraadcontroles. Geen voorraadtekorten of overbevoorrading.

✅ Feit: McKinsey and Company doet een rapportage waarin wordt gemeld dat AI de voorraadniveaus met 20% tot 30% kan verlagen. Machine learning en dynamische segmentatie maken nauwkeurigere vraagprognoses mogelijk dan handmatige methoden of traditionele automatiseringstools.

Geautomatiseerde onboarding van medewerkers (HR)

Maak kennis met Sarah, je nieuwe stagiaire grafisch ontwerper.

Normaal gesproken zou Sarahs eerste dag een totale verspilling van tijd zijn geweest, omdat ze zou moeten wachten op inloggegevens en hardware. Maar zodra ze haar contract had getekend, nam een AI-werkstroom de logistieke rompslomp over.

Het systeem heeft automatisch haar HR-profiel aangemaakt, haar laptop besteld en inloggegevens voor haar Figma- en Adobe Creative Cloud-accounts gegenereerd. Het heeft haar zelfs toegevoegd aan de juiste Slack-kanalen en haar kalender gevuld met vergaderingen.

In plaats van achter IT aan te zitten voor wachtwoorden of werkeloos rond te hangen, kan Sarah nu daadwerkelijk aan de slag en haar team ontmoeten. 🥳

✅ Feit: Uit gegevens van HBR blijkt dat nieuwe medewerkers die na 90 dagen tevreden zijn over hun onboarding-ervaring, 1,5 jaar later twee keer zoveel kans hebben om bij het bedrijf te blijven. Dit onderstreept dat de eerste drie maanden een cruciale periode zijn voor het waarborgen van de langetermijnbetrokkenheid van medewerkers.

Hoe implementeert u AI-werkstroomautomatisering (stap voor stap)?

Hieronder leiden we u door zes belangrijke stappen voor het implementeren van AI-werkstroomautomatisering. Aan het einde van dit gedeelte heeft u een duidelijk beeld van hoe u uw bedrijfsprocessen precies kunt automatiseren met behulp van AI.

⭐ Bonus: Blijf kijken om te zien hoe ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, je in elke fase ondersteunt. Of het nu gaat om de voorbereiding voor workflowautomatisering of het daadwerkelijk opzetten ervan: ClickUp staat voor je klaar.

Stap 1: Bepaal welke processen zich het best lenen voor automatisering

Bepaal, voordat u een AI-werkstroomtool selecteert, precies welke processen u wilt automatiseren. U moet een werkstroom kiezen die, eenmaal geautomatiseerd, een meetbare ROI oplevert, uw team tijd bespaart en operationele wrijving wegneemt.

Nog te doen is eerst alle bedrijfsprocessen doorlichten. Zoek naar werkstroom(men) die repetitief, omvangrijk en meetbaar zijn. (Als u de resultaten niet kunt meten, kunt u de ROI niet aantonen.)

Beoordeel elke werkstroom aan de hand van deze criteria:

Tijdverlies: Hoeveel uur gaat hier elke week verloren?

Complexiteit: Hoeveel menselijk oordeelsvermogen is er eigenlijk nodig?

Knelpunten: Loopt uw team vaak vast in deze specifieke fase?

Geef prioriteit aan werkstroomen met een grote impact en weinig inspanning om resultaten te boeken en dienovereenkomstig op te schalen.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Het controleren van werkstroomen voelt als het doorploegen van een berg aantekeningen terwijl je het al druk genoeg hebt. Gebruik ClickUp Docs om één centrale bron van informatie voor al je processen te creëren.

Maak een werkstroom-audithub met behulp van ClickUp Docs om elke stap, taak, rol, knelpunt enz. vast te leggen.

Leg de volgende details voor elk proces vast:

Huidige stappen (wie, wat, gebruikte tools)

Gemiddelde geregistreerde tijd per stap/taak tijdens tijdsregistratie

Veelvoorkomende knelpunten in een werkstroom (bijv. vertragingen, fouten, handmatige overdrachten)

Input, output en beslissingspunten

Volume/frequentie (bijv. dagelijks, wekelijks)

Uitzonderingen (wat de werkstroom onderbreekt)

Leden van het team kunnen in realtime opmerkingen plaatsen, wijzigingen voorstellen en documenten bijwerken, waardoor het eenvoudig is om feedback vast te leggen en hiaten te identificeren. Bovendien kunt u wijzigingen in de loop van de tijd bijhouden, bekijken wat er is bijgewerkt en indien nodig terugkeren naar eerdere versies van de werkstroom.

Start vervolgens een speciaal kanaal in ClickUp Chat om suggesties van medewerkers te verzamelen. Vraag teamleden om te beschrijven waar ze vertragingen, verwarring of extra handmatig werk tegenkomen.

Neem rechtstreeks contact op met je team en verzamel feedback over de huidige werkstroomen met behulp van ClickUp Chat

Als u een groot team heeft, gebruik dan ClickUp Forms om gestructureerde feedback te verzamelen en repetitieve taken te identificeren.

⭐ Bonus: U hoeft niet elk stukje feedback, elke reactie op een formulier of elke tekst in uw auditedocument handmatig door te nemen. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van het platform, vat al uw auditbevindingen direct samen om belangrijke knelpunten, terugkerende IT-bottlenecks en mogelijkheden voor kostenbesparingen aan het licht te brengen. Vraag Brain bijvoorbeeld: “Analyseer mijn bestaande werkstroom-audit en markeer de drie meest tijdrovende taken.” Omdat Brain diep in uw werkruimte is geïntegreerd, analyseert het uw reacties op formulieren en chatgeschiedenis om u precies te vertellen welke werkstroom-werkprocessen prioriteit moeten krijgen. Gebruik ClickUp Brain om patronen in uw werkstroom-audits te identificeren en prioriteit te geven aan inspanningen gericht op automatisering

Stap 2: Kies de juiste AI-tool of het juiste AI-platform

Zodra u hebt besloten welke werkstroom u wilt automatiseren, moet u een tool vinden met de juiste AI-functies.

Kies voor no-code en low-code oplossingen. Hiermee kunnen verschillende teams hun eigen werkstroomen opzetten zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars. Zo kan een marketingmanager het aanmaken van campagnes automatiseren, terwijl een salesmanager het doorsturen van leads automatiseert met behulp van hetzelfde platform.

Zorg er vervolgens voor dat de tool rechtstreeks kan worden gekoppeld aan uw huidige CRM-, ERP- en andere gespecialiseerde software. Met een goede tool kunt u aangepaste 'als-dan'-vertakkingen bouwen om uw unieke bedrijfsprocessen af te handelen.

Investeer ten slotte in een platform dat de groei in volume, gebruikers, complexiteit en gebruiksscenario's aankan zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Krijg contextuele antwoorden op uw queries met ClickUp Brain

Het kiezen van de juiste AI-tool voor automatisering van de werkstroom is lastig. U moet een balans vinden tussen de functies die u vandaag nodig hebt en de mogelijkheden die u morgen wilt hebben, en dat alles binnen uw budget.

ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om werkstroomprocessen van begin tot eind te ontwerpen, automatiseren, uitvoeren, monitoren, optimaliseren en beheren.

Het beste is: u krijgt AI- en automatiseringstools van enterprise-kwaliteit in een interface die toegankelijk is voor beginners, maar ook robuust genoeg voor meer technische gebruikers.

Dit is wat dit mogelijk maakt:

Native AI-engine voor werkstroom-intelligentie: ClickUp Brain ondersteunt uw hele werkruimte – taken, documenten, chats, formulieren, dashboards, doelen – alles. Vermeld gewoon @Brain om vragen te stellen, projecten samen te vatten, vergaderingen uit te schrijven, taken toe te wijzen, content te creëren of knelpunten in uw data te analyseren

Automatisering zonder code, zelfs voor geavanceerde werkstroomen: Sleep elementen op uw scherm om een aangepaste automatisering van de werkstroom te bouwen. Of beschrijf uw geautomatiseerde werkstroom in gewoon Engels, en Brain bouwt, test en implementeert de automatisering voor u

Geschikt voor iedereen: Iedereen kan AI-automatiseringen bouwen in ClickUp. Zelfstandige makers kunnen persoonlijke projecten beheren, marketingteams kunnen de lancering van campagnes automatiseren en HR-afdelingen kunnen het inwerken van nieuwe medewerkers op de automatische piloot zetten

Kant-en-klare sjablonen voor letterlijk alles: U hoeft nooit helemaal vanaf nul te beginnen. Gebruik kant-en-klare sjablonen voor marketing, verkoop, ondersteuning, creatieve bureaus en meer

Plug-and-play-integraties: ClickUp biedt meer dan 1000 native integraties (Slack, Gmail, HubSpot, Zoom, Figma, enz.) om gegevens direct te synchroniseren en uw werkstroom te implementeren

Creëer een geïntegreerde AI-technologiestack met behulp van ClickUp-integraties

Kortom, met ClickUp werkt uw tech stack daadwerkelijk voor u in plaats van tegen u. Dat zou uw uiteindelijke doel moeten zijn bij het kiezen van een tool voor werkstroomautomatisering.

👀 Wist u dat? Vóór de jaren 40 was een 'computer' een persoon, meestal een vrouw, wiens taak het was om lange, repetitieve wiskundige berekeningen met de hand uit te voeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren deze menselijke computers verantwoordelijk voor het berekenen van ballistische tabellen en het kraken van codes, voordat elektronische machines uiteindelijk hun hele beroep automatiseerden.

Stap 3: Breng uw werkstroom in kaart

Een werkstroom in kaart brengen betekent visualiseren hoe het werk van begin tot eind verloopt. U documenteert elke stap, persoon, beslissing, input en output om te begrijpen hoe de werkstroom zich in de praktijk gedraagt.

Een eenvoudige werkstroom voor het onboarden van klanten zou bijvoorbeeld als volgt kunnen uitkomen:

Start (client tekent contract) → Actie (e-mail met welkomstboodschap versturen) → Beslissing (is een aangepast abonnement nodig?) → Vertakking (ja: manager keurt goed; nee: standaardinstallatie) → Einde (toegang verleend)

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp Whiteboards bieden een samenwerkingsruimte om te brainstormen en uw werkstroom te ontwerpen. Het is het perfecte canvas om uw logica in kaart te brengen voordat u begint met automatisering.

Breng uw ideeën in beeld, van concept tot uitvoering, met ClickUp Whiteboards

Hier kunt u:

Maak gedetailleerde werkstroomdiagrammen: Sleep vormen naar de gewenste plek om stappen weer te geven en gebruik verbindingslijnen om de volgorde van gebeurtenissen aan te geven. Voeg tijdens het maken aantekeningen toe voor snelle ideeën of herinneringen

Werk in realtime samen: Whiteboards zijn volledig geschikt voor samenwerking. Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd deelnemen, uitvoeren van bewerkingen en reageren op hetzelfde bord. Uw uiteindelijke werkstroom weerspiegelt de gezamenlijke inbreng van het team

Zet ideeën om in actie: Maak van elke vorm of plaknotitie met één klik een live ClickUp-taak

Nadat u uw vernieuwde proces hebt ontworpen, implementeert u het direct met behulp van ClickUp-taken. Voeg deadlines, taakbeschrijvingen, checklists, bijlagen, opmerkingen en aangepaste velden toe om elk detail vast te leggen dat nodig is voor de uitvoering.

Zet werkstroomen om in concrete taken met ClickUp-taaken

U kunt ook aangeven welke taken moeten worden voltooid voordat anderen kunnen beginnen met behulp van ClickUp-afhankelijkheden. Dit voorkomt dat uw team op de zaken vooruitloopt en zorgt ervoor dat het werk in de juiste volgorde wordt uitgevoerd.

Pas taakafhankelijkheden aan in ClickUp voor meer efficiëntie binnen het team

En daarmee bent u helemaal klaar om uw werkstroom te automatiseren!

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain + ClickUp Docs om direct procesdocumentatie te genereren. Vraag Brain gewoon om een SOP of werkstroomgids te maken. Het haalt de relevante details uit je Whiteboards, taken en chatgesprekken om een duidelijke, actuele gids voor je team samen te stellen. Gebruik de combinatie van Docs en Brain om SOP's voor automatisering te schrijven

Stap 4: Stel AI-modellen, triggers en regels in

Veel tools voor werkstroomautomatisering bieden meerdere AI-modellen waaruit u kunt kiezen. Kies en configureer het juiste type AI-model op basis van de taak die u wilt automatiseren.

Als voorbeeld kan worden genoemd dat GPT-4o uitblinkt in het genereren van tekst en code, terwijl DALL-E 3 is ontworpen om hoogwaardige afbeeldingen te maken op basis van tekstprompts.

Bouw ten slotte uw automatisering. Hiervoor is het volgende nodig:

Triggers definiëren: De specifieke gebeurtenis die de werkstroom in gang zet (bijv. “Wanneer de status van een Taak verandert in Klaar”)

Instellingen voor de automatisering: De voorwaardelijke logica die bepaalt of de automatisering moet worden uitgevoerd (bijv. “Alleen als de checklist 100% voltooid is”)

Beslissende acties: De daadwerkelijke taak die de AI uitvoert (bijv. “Voeg een beoordelaar toe aan de Taak en wijzig de status in In beoordeling”)

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Het kiezen van het juiste AI-model is net zo eenvoudig als het schakelen van een schakelaar in ClickUp.

Met ClickUp Brain MAX — de speciale AI-desktop-app van het platform — krijgt u direct toegang tot een reeks toonaangevende modellen zoals GPT-4o, Claude en Gemini, rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met behulp van Brain MAX

Kies gewoon het model dat het beste bij uw behoeften op gebied van automatisering past – of het nu gaat om het genereren van posts op sociale media, het beantwoorden van vragen of het produceren van codefragmenten – en voilà!

📌 Voorbeelden van gebruikssituaties: Gemini voor taken met veel informatie of kruisverwijzingen

ChatGPT voor dagelijkse uitvoering en snelle concepten

Claude voor uitgebreide analyse en synthese

Gebruik Brain MAX om het werk verder te stroomlijnen door:

Zoek direct in uw hele werkruimte: Enterprise Search vindt binnen enkele seconden elk bestand, document of elke taak in ClickUp en uw geïntegreerde apps (zoals Slack of Google Drive)

Werk 400% sneller door te dicteren: Gebruik Gebruik Talk-to-Text om automatiseringen te dicteren, werkstroomen mondeling te optimaliseren en overal in uw werkruimte te typen zonder uw toetsenbord aan te raken.

🀏 Gebruik ClickUp Automations voor eenvoudige taaktautomatisering. Dit zijn eenvoudige, op regels gebaseerde automatiseringen die werken op basis van vooraf gedefinieerde triggers, regels en acties.

Configureer sequenties met ClickUp automatisering om volledige werkstroomprocessen automatisch af te handelen

✏️ Aantekening: Elke automatisering die u in ClickUp maakt, wordt automatisch geregistreerd. Als een werkstroom ooit vastloopt of zich onverwacht gedraagt, kunt u de auditlogs bekijken om precies te zien wat er is gebeurd en het direct oplossen

📌 Voorbeeld: U kunt een automatisering opzetten zoals: “Wanneer een client een supportformulier indient, wijs de Taak dan onmiddellijk toe aan een specialist, voeg een tag met hoge prioriteit toe en stuur een automatische bevestigingse-mail naar de client.”

⭐ Bonus: Om complexe taken te automatiseren, kunt u Super Agents instellen in ClickUp. Dit zijn autonome AI-agenten die meerdere stappen uitvoeren, 24/7 op de achtergrond draaien, projecten monitoren en ingrijpen wanneer dat nodig is. Activeer Super Agents in ClickUp om taken/werkstroomen volledig te automatiseren

Hieronder staan enkele veelgebruikte superagenten die door ClickUp worden aangeboden:

Morning Coffee Super Agent: Heb je een stapel berichten die 's nachts zijn binnengekomen? Gebruik deze Super Agent om snel kant-en-klare antwoorden op te stellen en deze samen te vatten ter goedkeuring

Meetings Manager Super Agent: Bent u het beu om vergaderingen te plannen en iedereen te vragen om te reageren? Gebruik deze Super Agent om vergaderingen aan te maken, een agenda op te stellen en follow-ups te versturen

Brand Voice Writer Super Agent: Brengt uw content in overeenstemming met vastgestelde merkrichtlijnen, voorkeuren, stijl en toon

Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp Super Agents gebruikt 👇

💡 Pro-tip: Gebruik de natural language builder om direct autonome AI-agents te maken in ClickUp. Chat gewoon met ClickUp Brain, leg uit wat de agent nog moet doen en beantwoord een paar vragen. Brain schrijft automatisch de code en logica achter de schermen, test de agent en implementeert deze binnen enkele minuten!

🚀 Het voordeel van ClickUp: Wat is sneller dan het bouwen van een no-code-automatisering? De AI-velden van ClickUp! Voeg deze toe aan uw taken of formulieren, en ze worden automatisch ingevuld op basis van uw aangepaste instructies. U kunt bijvoorbeeld een AI-veld toevoegen dat automatisch elke opmerking in een taak samenvat, of een veld dat elke vrijdagmiddag een update over de voortgang genereert. Automatiseer een breed scala aan taken voor uw organisatie met behulp van ClickUp AI Fields

Stap 5: Test en optimaliseer voordat u opschaalt

In plaats van alle werkstroomen in één keer te automatiseren, kunt u beter beginnen met 1 à 2 proefwerkstroomen. Test en monitor de output ervan om de nauwkeurigheid van de AI te beoordelen.

Als u bijvoorbeeld de kwalificatie van leads hebt geautomatiseerd, laat dan 20 leads door de nieuwe werkstroom lopen. Controleer handmatig of de AI ze correct heeft geclassificeerd en houd bij hoeveel tijd er is bespaard.

Breng hiaten in uw geautomatiseerde werkstroomen in kaart en optimaliseer deze voordat u ze bedrijfsbreed implementeert.

🛠️ Snelle tip: Creëer een testomgeving voor je nieuwe processen die zijn geautomatiseerd binnen ClickUp door je huidige ClickUp-ruimte te dupliceren. Maak een kopie van uw ClickUp-ruimte om de nieuwe werkstroomtesten in een veilige, maar bijna-realistische omgeving Zo stelt u dit in: Dupliceren: Kopieer de volledige (of gedeeltelijke) structuur van uw ruimte, inclusief taken, aangepaste velden, sjablonen, toestemmingen, enz.

Test: Stel hier eerst uw nieuwe automatisering in, voer testscenario's uit en kijk hoe dit de taken beïnvloedt

Verbeteren: Nodig geselecteerde teamleden uit voor gebruikerstests en feedback Pas dezelfde automatisering toe op uw oorspronkelijke ruimte als u er zeker van bent.

Stel voor elke werkstroom een eigen dashboard in en één overzichtsdashboard om alle processen op één plek bij te houden.

Volg KPI's die specifiek zijn voor uw werkstroom in realtime om de prestaties ervan te beoordelen. Enkele veelvoorkomende KPI's zijn:

Taakdoorvoer (aangemaakte, voltooide en achterstallige taken)

Automatisering (succes- en mislukkingspercentages van automatisering)

Knelpunten (taken die vastzitten in bepaalde statussen of geblokkeerd worden door afhankelijkheden)

Naleving van SLA's (doorlooptijd, responstijden)

Werklast en capaciteit van het team

Stel geautomatiseerde waarschuwingen in, zodat belangrijke teamleden direct op de hoogte worden gesteld als er een fout optreedt in een werkstroom. Plan ook periodieke controles in om prestatiegegevens te beoordelen en uw logica aan te passen voor betere resultaten.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Houd de statistieken van de uitvoering van de werkstroom bij om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen met ClickUp dashboard

Houdt u AI-gestuurde processen nog steeds handmatig in de gaten en stelt u rapportage handmatig op?

ClickUp Dashboard lost dat op.

Maak aangepaste dashboards met behulp van een breed scala aan widgets – zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, grafieken, tijdsregistratie, enz. – om belangrijke statistieken in realtime te visualiseren. Ze brengen uw live werkruimtegegevens samen in één aanpasbare weergave voor inzicht in één oogopslag.

U kunt ook meerdere dashboards instellen voor verschillende doelgroepen (bijv. teamleiders, leidinggevenden, projectmanagers) en deze delen met belanghebbenden voor meer transparantie.

💡 Pro-tip: Voeg AI-kaarten toe aan je ClickUp-dashboards om naast je kwantitatieve statistieken ook door AI aangestuurde kwalitatieve inzichten (samenvattingen, trends, aanbevelingen) te krijgen. Deze kaarten gebruiken ClickUp Brain om je werkruimte- en dashboardgegevens te analyseren en bruikbare samenvattingen of rapporten te genereren.

Hieronder vindt u de vier toonaangevende tools voor AI-werkstroomautomatisering, samen met hun beste functies en ideale gebruikersprofielen:

1. ClickUp (Het meest geschikt voor het integreren van AI, werkstroomautomatisering en projectmanagement)

Automatiseer processen en werkstroomen binnen ClickUp

ClickUp combineert automatisering van projectmanagement met geavanceerde AI-intelligentie, waardoor het de alles-in-één-oplossing is voor teams die naast uitvoering ook zichtbaarheid willen.

U kunt dagelijkse taken en projecten beheren, communiceren met klanten en teamleden, processen documenteren, automatiseringen opzetten en werkstroom uitvoeren – allemaal op één platform.

De drag-and-drop-interface maakt het ideaal voor beginners en niet-technische gebruikers. Tegelijkertijd is de uitbreidbaarheid van de functie een uitkomst voor teams van ondernemingen.

Naast het bouwen van automatiseringen en het integreren van AI kunt u uw werkstroom verbinden aan meerdere platforms met behulp van kant-en-klare en aangepaste integraties.

Belangrijkste functies:

Bouw AI-agenten met behulp van NLP (of kies uit de catalogus van ClickUp) om end-to-end-werkstroomen te automatiseren zonder handmatige invoer

Stel aangepaste 'als-dan'-triggers in om repetitieve handelingen te automatiseren, zoals het wijzigen van prioriteiten, het toewijzen van nieuwe eigenaars of het aanpassen van de status van taken met behulp van een no-code automatiseringstool

Volg werk vanuit verschillende weergaven, stel afhankelijkheden in en gebruik native, door AI aangestuurde functies voor projectmanagement om de dagelijkse gang van zaken vanaf één platform te beheren

Meest geschikt voor:

Teams van elke grootte die projecten willen beheren en werkstroomen willen automatiseren in één uniform, door AI aangestuurd systeem, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools

2. Make (Het meest geschikt voor visuele automatisering)

via Make

Make (voorheen Integromat) is een zeer visueel platform voor automatisering dat gebruikmaakt van een canvas met slepen-en-neerzetten-functionaliteit om werkstroom-werkflows te bouwen die 'scenario's' worden genoemd. Het is ontwikkeld voor gebruikers die precies willen zien hoe hun data stroomt en zich vertakt, waardoor het ideaal is voor teams die dataintensieve werkstroom-werkflows bouwen, zoals voorraad-synchronisaties of aangepaste rapportages.

Omdat er per afzonderlijke bewerking wordt gefactureerd in plaats van per Taak, is dit kosteneffectiever voor complexe werkstroomen met meerdere stappen.

Belangrijkste functies:

Bekijk elke vertakking, lus en voorwaarde van uw werkstroom, weergegeven met een visuele stroomdiagram-editor

Stel regels in voor mislukte stappen om deze automatisch opnieuw te proberen, teams te waarschuwen of door te sturen naar back-ups

Sla informatie tussen verschillende werkstroomruns op in ingebouwde databases

Meest geschikt voor:

Ops-teams, analisten die vertakkingslogica en datapijplijnen bouwen

3. n8n (het meest geschikt voor automatisering van werkstroom met veel code)

via n8n

n8n is een tool voor werkstroomautomatisering die vooral bedoeld is voor technische gebruikers die 100% maatwerk nodig hebben. Hoewel het platform een visuele, op knooppunten gebaseerde editor biedt, waarderen gebruikers het vooral om de flexibiliteit bij het coderen: je kunt op elk punt in een werkstroom aangepaste JavaScript- of Python-code toevoegen.

Belangrijkste functies:

Host alles zelf (ja, zelfs AI-modellen) voor volledige privacy en onbeperkte schaalbaarheid

Integreer aangepaste codes naadloos rechtstreeks in uw werkstroom om datatransformaties uit te voeren die niet mogelijk zijn met no-code AI-blokken

Ontwerp agentgebaseerde werkstroomen en integreer LLM's met behulp van een drag-and-drop-editor

Meest geschikt voor:

Ontwikkelaars, technische GTM-teams en gebruikers van bedrijven die volledige controle over de infrastructuur nodig hebben met mogelijkheden voor aangepaste code

Best practices voor AI-werkstroomautomatisering

Pas deze vijf best practices toe om AI-werkstroomautomatisering effectief te implementeren:

Kies eerst 1-2 pilot-werkstroomen om te testen: Voer eenvoudige taken uit met duidelijke inputs en outputs, zoals factuurgoedkeuring of ticketroutering. Breng eventuele technische problemen in kaart en bewijs de waarde voordat u zich vastlegt op complexere werkstroomen

Stel back-upplannen op voor het geval AI faalt: Geen enkele technologie is perfect. Zelfs AI-systemen kunnen te maken krijgen met situaties die de werkstroom vertragen (bijv. onvolledige gegevens, verminderde outputkwaliteit). Zorg er dus voor dat u regels opstelt voor menselijke overname bij voorspellingen met een lage betrouwbaarheid of bij API-storingen

Betrek procesexperts vroeg bij uw team: Praat met professionele bedrijfsprocesexperts of leden van uw team die momenteel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het proces. Zoek uit waar de echte knelpunten zitten en herontwerp de werkstroom zodat deze in zijn handmatige vorm eerst zo efficiënt mogelijk is

Gebruik schone, gelabelde data om modellen te trainen: Verwijder duplicaten, vul ontbrekende velden aan en tag voorbeelden van goede/slechte resultaten voordat u data aan ML toevoegt. Consistente data leidt tot nauwkeurigere voorspellingen, routing en AI-resultaten

Train teams voordat u automatiseringen implementeert: Stel een duidelijk plan op om uw team te helpen bij de overgang naar deze nieuwe werkstroomen. Geef precies aan hoe hun rollen zullen veranderen en bied de training die ze nodig hebben om met de nieuwe tools te werken

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden bij de automatisering van werkstroomprocessen

Voordat we dit afronden, gaan we even snel door enkele veelvoorkomende valkuilen die bedrijven tegenkomen bij de automatisering van werkstroomprocessen (en hoe u deze kunt vermijden):

Veelvoorkomende valkuil Wat dit betekent Hoe u dit kunt voorkomen Investeren in te veel AI-tools Veel bedrijven kopen meerdere gespecialiseerde AI-tools aan die overlappende functies vervullen, wat leidt tot AI-wildgroei Controleer eerst uw drie belangrijkste werkstroomen. Kies één tool die deze perfect uitvoert. Breid de functies pas uit nadat de ROI op de basisfuncties is aangetoond Blind vertrouwen op AI-uitkomsten AI-modellen kunnen hallucinaties of logische fouten produceren. Als u de output niet controleert, komen deze fouten bij uw klanten terecht of verstoren ze uw kernprocessen Stel betrouwbaarheidsdrempels in voor AI. Wanneer de score onder de drempel komt, stuur de Taak dan door naar mensen. Controleer deze drempels wekelijks Proberen elk proces te automatiseren Teams verspillen vaak tijd aan de automatisering van processen met een laag volume of die voortdurend veranderen, terwijl het sneller zou zijn om deze handmatig af te handelen Automatiseer processen die repetitief, tijdrovend en herhaalbaar zijn. Als een proces diepgaand inlevingsvermogen of complexe beoordelingen in grijze gebieden vereist, laat het dan handmatig. Een slecht proces automatiseren met AI Als een handmatig proces ongeorganiseerd is of te veel onnodige stappen bevat, zal automatisering alleen maar leiden tot meer fouten Evalueer eerst uw proces. Breng de werkstroom in kaart, schrap overbodige stappen en standaardiseer de regels voordat u deze automatiseert

Automatiseer en neem de controle over uw processen met ClickUp

AI en automatisering bieden teams de mogelijkheid om handmatig werk te verminderen en dagelijkse processen te versnellen. Veel mensen aarzelen echter nog steeds om deze technologieën te gebruiken, omdat ze zich overweldigd voelen door de complexiteit of niet weten waar ze moeten beginnen.

ClickUp brengt daar verandering in. Dankzij de no-code-automatisering en de AI die natuurlijke taal begrijpt, kan iedereen snel aan de slag. Met al uw projecten, documenten en communicatie gebundeld in één AI-aangedreven werkruimte is het eenvoudiger dan ooit om repetitieve taken te automatiseren en vervelende klussen te versnellen.

Of je nu native AI-intelligentie, no-code werkstroomautomatisering, projectmanagement of documentatie nodig hebt, met ClickUp heb je toegang tot alles via één enkele interface. Het is ontworpen om je werk te stroomlijnen en te vereenvoudigen, niet om er nog meer lagen aan toe te voegen.

Veelgestelde vragen

Traditionele automatisering volgt vaste, rigide regels. AI-aangedreven automatisering maakt gebruik van intelligente agents die de context begrijpen, eerdere beslissingen onthouden en zich aanpassen aan uitzonderingen. Hierdoor kunnen ze omgaan met de complexiteit van de praktijk die op regels gebaseerde systemen lamlegt.

Zaps zijn eenvoudige koppelingen die gegevens tussen twee tools verplaatsen op basis van één enkele trigger. AI-agenten werken in uw hele werkruimte en begrijpen natuurlijke taal. Ze onthouden interacties en kunnen genuanceerde beslissingen nemen binnen de grenzen die u stelt.

Begin met werkstroom(men) die repetitief zijn, maar toch enig menselijk oordeel vereisen. Goede voorbeelden hiervan zijn rapportage over de status, het triëren van verzoeken of het samenvoegen van informatie uit meerdere bronnen. Deze leveren direct waarde op en laten u de kracht van agentische automatisering in de praktijk zien.

Ja, u kunt goedkeuringsfasen in uw werkstroomen inbouwen. ClickUp Super Agents kunnen worden geconfigureerd om alle voorbereidingen te doen en vervolgens een beslissing voor te leggen aan een mens, die de uiteindelijke beslissing neemt. Dit biedt u de perfecte combinatie van snelheid en overzicht.