GTD-systeem voor verbeterde productiviteit en organisatie: Een praktische gids

Heb je ooit het gevoel gehad dat je verdrinkt in een zee van Taken en verantwoordelijkheden terwijl je probeert bij te blijven met werk, gezin en al het andere dat het leven je toewerpt? Het overkomt de besten onder ons. Maar er is een uitweg: het GTD-systeem (Getting Things Klaar).

Het GTD-systeem, ontwikkeld door productiviteitsgoeroe David Allen, gaat over het verminderen van de stress en onzekerheid die gepaard gaan met het eindeloze spervuur van Taken. Het biedt een gestructureerde aanpak van Taakbeheer, waardoor je je productiviteit en tijdbeheer kunt verbeteren, je werkstromen kunt stroomlijnen en verstrooide gedachten kunt omzetten in uitvoerbare abonnementen.

In deze uitgebreide gids leggen we de eenvoudige maar krachtige principes van GTD uit, zodat je je takenlijst kunt overwinnen en controle kunt krijgen over je tijd en leven. We laten je ook zien hoe je de basisprincipes van GTD kunt implementeren met behulp van ClickUp , een toonaangevend platform voor productiviteit en projectmanagement.

GTD-systeem: De oorsprong

Het GTD-systeem vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren 80, toen David Allen, nu een vooraanstaande productiviteitsconsultant, organisaties en individuen begon te leren hoe ze efficiënter konden werken en minder stress hadden.

Allen ontdekte dat veel mensen niet konden omgaan met de moderne werkomgeving die gekenmerkt wordt door constante onderbrekingen, een toenemende werklast en verschuivende prioriteiten. Hij merkte dat de toenemende complexiteit en hoeveelheid informatie in het persoonlijke en professionele leven van mensen een tol eisten op hun fysieke en mentale welzijn. De meest opvallende effecten die Allen waarnam waren onder andere:

Stress en overweldiging : Individuen vonden het steeds moeilijker omtaken bij te houdenverplichtingen en ideeën, wat leidde tot gevoelens van angst en verminderde productiviteit

: Individuen vonden het steeds moeilijker omtaken bij te houdenverplichtingen en ideeën, wat leidde tot gevoelens van angst en verminderde productiviteit Problemen met prioriteiten stellen : Concurrerende eisen en veranderende prioriteiten maakten het moeilijk voor individuen om te beslissen waar ze zich als volgende op moesten concentreren

: Concurrerende eisen en veranderende prioriteiten maakten het moeilijk voor individuen om te beslissen waar ze zich als volgende op moesten concentreren Gebrek aan duidelijkheid: Traditionele organisatie- en tijdmanagementtechnieken en hulpmiddelen zoals meerdere takenlijsten en aantekeningen zorgden vaak voor verwarring en inefficiëntie

Allen ontwikkelde een baanbrekende aanpak voor het managen van werk en privé om de problemen met het managen van een druk leven in een steeds complexere wereld op te lossen: Het GTD-systeem. Dit model werd voor het eerst geïntroduceerd in 2001 en legt de nadruk op het vastleggen van alle taken en ideeën, het organiseren van taken in hanteerbare categorieën, het regelmatig bijwerken van lijsten met taken en het nemen van actie op basis van prioriteit.

De GTD-methodologie is gebaseerd op zelfdiscipline en stelt je in staat om je werk te verlichten en te voorkomen dat je spijt krijgt omdat je dingen niet gedaan krijgt, wat leidt tot meer productiviteit en voldoening. Laten we eens dieper ingaan op de basisprincipes.

Bonus lezen: Worstel je met zelfdiscipline? Bekijk enkele voorbeelden en tips die u kunnen helpen betere gewoonten op te bouwenof een notitieblok, zorgt ervoor dat er niets door de mazen van het net glipt 🗒️

U verduidelijkt de taken en splitst ze waar nodig op in stappen die u kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een projectmanager bent, kunt u het volgende beslissenwat er nog gedaan moet worden om elke deliverable vooruit te helpen Je organiseert de taken door labels en tags toe te wijzen of ze in te delen in projecten. Dit helpt u uw werklast te beheren en taken effectief te prioriteren Begint u zich met uw taken en concentreert u zich op één taak tegelijk. Dit verbetert niet alleen je productiviteit, maar garandeert ook de kwaliteit van je werk Tot slot houdt reflecteren in dat u regelmatig uw lijst met taken en projecten bekijkt om ervoor te zorgen dat het systeem soepel werkt. Zo kunt u uw toewijzingen nakomen, uw prioriteiten opnieuw beoordelen en de nodige aanpassingen maken

Aanbevolen lectuur: Getting Things Klaar van David Allen

Voor een beter begrip van het GTD-systeem is David Allen's baanbrekende boek boek over productiviteit nog Te Doen: The Art of Stress-Free Productivity,_ is een bron van inspiratie. Het is de definitieve gids over de GTD-methode, vol met inzichten en praktisch advies van de maker zelf. Het is ontworpen om je te helpen om te navigeren door de complexiteit van het moderne werk en biedt strategieën om je taken en verplichtingen efficiënt te beheren.

Getting Things Klaar: De kunst van stressvrije productiviteit door David Allen

Allen gaat in op de psychologische aspecten van productiviteit en legt uit waarom traditionele to-do lijsten en tijdmanagementtechnieken schieten vaak tekort. Zijn aanpak focust op het vrijmaken van je geest, waardoor je bij je taak kunt blijven en creatiever kunt zijn. De schrijfstijl is conversationeel en innemend, waardoor complexe concepten toegankelijk worden.

Laat je echter niet afschrikken door de initiële complexiteit van het GTD-systeem. Het boek splitst het proces op in behapbare brokken en leidt je door elke stap met praktisch advies en duidelijke uitleg. Het is een bron waar je keer op keer naar terug kunt grijpen om nieuwe inzichten te ontdekken die je helpen uw doelen op het gebied van productiviteit te bereiken .

5 stappen van het GTD-systeem

In Getting Things Done deelt David Allen de wijsheid van Mark Twain: het geheim van vooruitkomen is beginnen. Het geheim van beginnen is complexe, overweldigende taken opdelen in kleine, beheersbare taken en dan beginnen met de eerste._

Deze filosofie vormt de basis van het GTD-systeem en zijn vijf sleutel stappen. Laten we ze eens nader bekijken.

Stap 1: Vastleggen

Wanneer er iets in je opkomt - of het nu een taak, gebeurtenis, idee of boekaanbeveling is - de eerste stap van het GTD-systeem instrueert je om het vast te leggen. Dit betekent dat je de informatie onmiddellijk opslaat in een extern systeem, dat Allen de inbox noemt. 📥

De inbox kan elke fysieke of digitale opslagplaats van inputs zijn, zolang je de informatie niet in je hersenen bewaart (in Allen's woorden: je hoofd is een waardeloos kantoor). Dit zorgt ervoor dat alles netjes wordt gedocumenteerd, dat er niets verloren gaat in de warboel en dat ideeën nooit wegglippen.

Zoals David Allen zegt - Je geest is er om ideeën te hebben, niet om ze vast te houden. Schrijf daarom alles wat er in je hoofd omgaat, van Taken tot Ideeën, op in een vertrouwd systeem, of het nu een traditionele pen en papier is of een digitale GTD app . En maak je geen zorgen als je aantekeningen ongestructureerd en chaotisch zijn - je lost ze op in de volgende stap.

Allen raadt aan om te beginnen met het vastleggen van gedachten door te doen wat hij noemt the mind sweep of open loops. Dit betekent actief zoeken naar ideeën in je hoofd die mogelijk actie vereisen op een bepaald punt in de toekomst, zelfs als je er niet actief over nadenkt.

Het doel van gedachten vastleggen? Mentale ruimte vrijmaken voor gericht werk door alles wat je aandacht trekt te documenteren wanneer het zich voordoet. Volgens Allen: het grote geheim van doelen en visies is niet de toekomst die ze beschrijven, maar de verandering in het heden die ze teweegbrengen

Stap 2: Verduidelijken

Zodra je alles hebt opgeschreven, is de volgende stap in GTD het verduidelijken. Dit betekent dat je elk item in de inbox die je in de vorige stap hebt gemaakt, doorloopt en er zin en structuur aan geeft.

Het belangrijkste is dat je beslist of de items actiegericht zijn.

Als het item actiegericht is, kun je het beschouwen als een Taak en de volgende stap bepalen om er vooruitgang mee te boeken-hier lees je hoe:

De Taak duurt minder dan twee minuten om te voltooien: Doe het meteen

De Taak kan worden gedelegeerd: Toewijzen aan iemand anders

De Taak moet gedaan worden, maar niet onmiddellijk: Stel een deadline

De Taak omvat meer dan één stap: Maak er een project voor

Aan de andere kant, als het item niet uitvoerbaar is, kunt u ervoor kiezen om het weg te gooien, het te incuberen voor mogelijke toekomstige actie, of het op te slaan als referentie. 🗑️

Dit verduidelijkingsproces helpt je om door de rommel heen te sorteren, de taken te identificeren die er echt toe doen en de taken weg te gooien die je tijd niet waard zijn.

Stap 3: Organiseren

Organiseren gebeurt meestal tegelijk met verduidelijken en gaat over de weg vrijmaken voor de daadwerkelijke uitvoering van de Taken die in de vorige twee stappen zijn vastgelegd en verduidelijkt. Hoe beter u uw Taken organiseert, hoe gemakkelijker het zal zijn om de volgende stap (Engagement) uit te voeren.

Allen adviseert om je taken te organiseren in verschillende hiërarchische categorieën zoals aandachtsgebieden, projecten en lijsten met actiepunten. Je kunt je taken indelen op basis van verschillende labels en tags die je eraan toekent. Je kunt de taken groeperen op basis van hun deadline, urgentie, prioriteit of zelfs de hoeveelheid tijd die elke taak nodig heeft. Het draait allemaal om het creëren van een systeem dat voor jou werkt.

Consistentie is cruciaal in deze stap. Houd je aan de gekozen organisatiemethode en je zult merken dat Taken beter beheersbaar worden. Je zult voortgang zien en een gevoel van voldoening krijgen.

Denk aan de woorden van Allen: Je kunt alles doen, maar niet alles.

Stap 4: Betrokkenheid

Engage is alles over het werk doen. Je hebt al een stevige basis gelegd, dus is het tijd om op het systeem te vertrouwen en actie te ondernemen. Het doel van de vorige stappen was om consequent een antwoord te geven op de vraag: _Wat nu te doen?

Houd rekening met je context, beschikbare tijd, energieniveau en de prioriteit van de Taken . Duik niet zomaar in de meest aantrekkelijke Taak. Wees strategisch, volg je systeem en laat je leiden.

Zoals Allen zei: Als er genoeg van de juiste stappen zijn genomen, zal er een situatie zijn ontstaan die zo nauw aansluit bij je oorspronkelijke beeld van het resultaat dat je het Klaar kunt noemen.

Stap 5: Beoordelen

De beoordelingsfase van het GTD-systeem is je strategische verdediging tegen chaos, om ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt. In deze stap moet je regelmatig je lijst met taken bekijken, sorteren en herschikken als dat nodig is, om je systeem up-to-date te houden. 🌸

Dit is je kans om ervoor te zorgen dat alles op de juiste plaats staat en dat je je op de juiste dingen concentreert. Misschien merk je dat sommige Taken niet meer relevant zijn, terwijl andere plotseling urgent zijn geworden. Dit is ook het moment om je doelen opnieuw te evalueren, je taken af te stemmen op je prioriteiten.

Het GTD-systeem omvat twee soorten beoordelingen:

Dagelijkse beoordelingen: Dit zijn snelle check-ins die je elke dag doet, aan het begin of aan het einde. Kijk naar je kalender en de lijst met volgende acties om te zien wat er die dag nog gedaan moet worden Wekelijkse beoordelingen: Dit is de ruggengraat van GTD en is niet onderhandelbaar. Trek elk weekend 1-2 uur uit om je hoofd leeg te maken en ervoor te zorgen dat je alle binnenkomende taken en ideeën hebt vastgelegd en verduidelijkt. Bekijk je projecten, actieve project abonnementen, volgende acties lijst, wachtend op lijst, en ooit/misschien lijst

David Allen beschouwt de wekelijkse evaluatie als een "kritieke succesfactor" omdat het regelmatig heroverwegen van je systeem ervoor zorgt dat je niet alleen bezig bent, maar je ook richt op de juiste Taken.

Populair gebruik van het GTD-systeem

Al snel nadat Allen het GTD-systeem in 2001 introduceerde, werd het een van de populairste en meest besproken methoden voor productiviteit, vooral onder de groeiende groep tech- en kennisprofessionals in de VS.

Allen's ideeën werden in de jaren 2000 en begin 2010 consequent in de toonaangevende tijdschriften gepositioneerd en besproken. In een artikel uit 2005 verwees Wired naar het GTD-systeem als de nieuwe cultus voor het informatietijdperk, terwijl Tijdschrift noemde het in 2007 het definiërende zelfhulpboek van zijn tijd.

Bovendien werd het GTD-systeem destijds vaak vermeld op populaire internetblogs, zoals Lifehacker en het nu niet meer bestaande The Simple Dollar. Het werd ook gepromoot door publieke persoonlijkheden zoals radiopresentator Howard Stern en blogger en podcaster Merlin Mann. Ondertussen hebben talrijke multinationals, zoals General Mills, en hun CEO's de principes ervan in hun activiteiten geïmplementeerd.

Hoewel het GTD-systeem niet meer zo populair is als twee decennia geleden en zelfs kritiek heeft gekregen maar door zijn eenvoud en veelzijdigheid is het nog steeds een populaire methode voor tijd- en taakbeheer onder professionals, studenten en thuisblijfouders.

Bonus tip: Begin met het implementeren van de stappen van het GTD-systeem met deze gratis werkstroom sjablonen !

Voorbeeld van een systeem om dingen nog Klaar te krijgen

Stel je voor dat je een marketingmanager bent die toezicht houdt op een ambitieuze marketingcampagne. Dit is hoe je GTD zou kunnen toepassen systeem toepassen om je tijd beter te beheren en productiviteit te verbeteren, je taken te overwinnen en het project met succes te voltooien:

Taken, ideeën en verantwoordelijkheden met betrekking tot de campagne vastleggen. Dit kunnen coole ideeën zijn voor posts op sociale media, indrukken van de laatste vergadering met een client of een belangrijke e-mail. Verplaats deze items in ieder geval van je hoofd naar een externe inbox **Verklar elk item in de inbox door te beslissen of het bruikbaar is of niet. Zo ja, bepaal dan de volgende stappen. Een voorbeeld: het beantwoorden van een e-mail duurt meestal minder dan twee minuten en moet meteen Klaar zijn. Ondertussen kun je besluiten om taken zoals "visuals maken voor posts op sociale media_," die belangrijk zijn maar niet meteen Voltooid hoeven te worden, in te plannen of te delegeren Taken organiseren in verschillende contextcategorieën. Bijvoorbeeld, "Creëer visuals voor social media posts" zou kunnen vallen onder "Content aanmaken," terwijl "Coordineer met het design team" onder "Team samenwerking" zou vallen Een speciale categorie taken zijn de zogenaamde eenmalige taken. Deze nemen meer dan twee minuten in beslag, maar vormen geen heel project of vereisen meerdere stappen, zoals het goedkeuren van een social media visual Voer de Taken uit die u hebt verduidelijkt en georganiseerd, volgens deproductiviteit abonnement dat u hebt ontwikkeld met behulp van de GTD-methode Bekijk regelmatig je lijst met taken om de prioriteiten aan te passen en ervoor te zorgen dat je de juiste richting op gaat

Uitdagingen van het gebruik van het Getting Things Klaar-systeem

Hoewel het GTD-systeem de professionele en persoonlijke productiviteit aanzienlijk kan verbeteren, is het niet zonder uitdagingen. Enkele van de meest opvallende zijn:

Initiële installatie : De instelling van het GTD-systeem vergt tijd en inspanning, evenals een periode van aanpassing aan nieuwe werkstromen en gewoonten

: De instelling van het GTD-systeem vergt tijd en inspanning, evenals een periode van aanpassing aan nieuwe werkstromen en gewoonten Consistentie : Het toepassen van het systeem is een nooit eindigend proces dat discipline en toewijding vereist, wat niet altijd mogelijk is tijdens drukke periodes of noodsituaties

: Het toepassen van het systeem is een nooit eindigend proces dat discipline en toewijding vereist, wat niet altijd mogelijk is tijdens drukke periodes of noodsituaties Complexiteit : Je voelt je misschien overweldigd door de hoeveelheid Taken die je moet vastleggen, verwerken en organiseren

: Je voelt je misschien overweldigd door de hoeveelheid Taken die je moet vastleggen, verwerken en organiseren Gebrek aan flexibiliteit: GTD is een vooraf bepaald raamwerk, dus het kan te beperkend zijn en niet altijd geschikt voor plotselinge veranderingen of onverwachte Taken

GTD is een vooraf bepaald raamwerk, dus het kan te beperkend zijn en niet altijd geschikt voor plotselinge veranderingen of onverwachte Taken Contextverandering : Een GTD-systeem vraagt om het groeperen van taken op basis van de context, zoals locatie of benodigde hulpmiddelen. Voortdurend schakelen tussen verschillende soorten Taken en de hulpmiddelen die nodig zijn om ze te beheren, kan dus afleiden en de productiviteit verlagen

Gelukkig zijn er andere methoden voor productiviteit en taakbeheer die je kunt gebruiken als alternatief voor of als aanvulling op het GTD-systeem. De meest in het oog springende zijn:

De Eisenhower Matrix : In tegenstelling tot het GTD-systeem categoriseert deze methode Taken op basis van urgentie en belang. Het is een visueel hulpmiddel dat taken in vier kwadranten verdeelt

Pomodoro techniek : Hierbij wordt werk opgedeeld in intervallen, Pomodoros genaamd, die meestal 25 minuten duren en worden gescheiden door korte pauzes

genaamd, die meestal 25 minuten duren en worden gescheiden door korte pauzes Kanban : Hiermee kunt u taken visualiseren als kaarten op een bord, waarbij verschillende kolommen verschillende fasen van taken vertegenwoordigen, zoals To Do, In Progress en Done. Je verplaatst de kaarten eenvoudig naar verschillende kolommen om de status van de taken te veranderen

Wat als we je zouden vertellen dat je het GTD-systeem nog steeds kunt gebruiken zonder genoegen te nemen met de beperkingen ervan of je toevlucht te nemen tot alternatieven? Goed nieuws! Er zijn geen compromissen met ClickUp, een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee u elke gewenste methode kunt gebruiken om uw taken en tijd te beheren als een pro!

Hoe het GTD-systeem implementeren met ClickUp

Met 1.000+ kant-en-klare sjablonen diverse tools voor samenwerking en tijdbeheer, en 15+ aanpasbare weergaven clickUp biedt u alles wat u nodig hebt om een ongekende productiviteit te ontketenen, zodat u uw taken en projecten de baas blijft. 💪

Als u nieuw bent met het GTD-systeem en een snelkoppeling nodig hebt om alles in te stellen, zult u dol zijn op ClickUp's GTD sjablonen . Ze bieden een kant-en-klaar kader voor het vastleggen, verwerken en voltooien van uw taken. Dit zijn onze favorieten:

Het Getting Things Klaar (GTD) sjabloon helpt je om al je ideeën op één centrale locatie te organiseren

Laten we eens kijken hoe u ClickUp kunt gebruiken om elk van de vijf stappen van het GTD-systeem effectief te implementeren: 👇 👇

Stap 1: Alles vastleggen

Stresst u niet over het organiseren of detailleren van alles; de eerste stap is het uit uw hoofd zetten van uw gedachten op een gemakkelijk toegankelijke, gecentraliseerde locatie.

ClickUp laat u moeiteloos gedachten en ideeën vastleggen met zijn Functie notitieblok . Het is perfect om snel herinneringen op te schrijven, aantekeningen voor vergaderingen of iets anders dat in je opkomt. Klik gewoon op het notitieblokpictogram rechtsonder op je scherm en je kunt aan de slag. Elke aantekening heeft zijn eigen titel en datum en je kunt hem later zelfs uitbreiden of aanvullen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-126.png ClickUp Kladblok Dashboard Afbeelding /$$img/

Snel aantekeningen, ideeën en herinneringen vastleggen met ClickUp Notepad

Als u het maken van aantekeningen naar een hoger niveau wilt tillen, gebruik dan ClickUp Documenten . Het is de editor en het documentbeheersysteem van het platform waarmee u in realtime documenten kunt maken, bewerken en eraan kunt werken.

Door links, afbeeldingen, bladwijzers en tabellen aan de documenten toe te voegen, kun je meer diepte en context aan je gedachten toevoegen om die open lussen waar we het eerder over hadden beter vast te leggen. Je kunt ook geneste subpagina's maken, documenten aan elkaar koppelen en categorieën maken voor eenvoudige toegang en doorzoekbaarheid.

Krijg een snelle weergave van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Stap 2: dingen verduidelijken

Nu uw ideeën, gedachten, afbeeldingen en koppelingen zijn vastgelegd en netjes zijn opgeslagen in uw notitieblok en documenten, is het tijd om te beslissen wat u ermee gaat doen. Als u bepaalt dat een bepaald item actiegericht is, een Taak aanmaken ervoor met ClickUp-taak , de almachtige suite voor Taakbeheer van het platform.

Binnen elke ClickUp-taak kunt u beschrijven wat er gedaan moet worden, de taak opsplitsen in kleinere subtaken , opmerkingen toewijzen voor jezelf of je team voor extra informatie, of voeg herinneringen toe.

Zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in Taken, en krijg een snelle weergave van de toegewezen opmerkingen in een Checklist

Met deze functie kun je elke taak tot in het kleinste detail verduidelijken door afbeeldingen, links of hele documenten als referentiemateriaal toe te voegen. Je kunt ook checklists en lijsten met taken toevoegen en deadlines instellen voor complexere taken die je niet meteen zult afmaken.

Stel eenvoudig en snel start- en deadlines in binnen een taak of gebruik instellingen met voorwaarden om data te laten herhalen of een nieuwe taak te maken na voltooien

Met ClickUp kunt u ook prioriteitsniveaus toevoegen aan je taken om snel de bestelling te bepalen, wat een essentieel onderdeel is van het GTD-systeem. Er zijn vier niveaus: Urgent, High, Normal en Low, elk gemarkeerd met een vlag met kleurcode voor prioriteit, zodat je ze gemakkelijk kunt herkennen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-443.png ClickUp Functie Prioriteit Dashboard Afbeelding /$$img/

Stel prioriteiten in ClickUp om beter te onderscheiden wat nu gedaan moet worden en wat kan wachten

Stap 3: Organiseren

Nu u zoveel mogelijk details aan uw taken hebt toegevoegd, is het tijd om ze te organiseren en te groeperen op basis van de eerder gedefinieerde criteria, zoals complexiteit, context, inspanningsniveau, prioriteit en meer.

Als je extra criteria nodig hebt om taken te filteren en sorteren, kun je ze labelen met Taken tags of maken Aangepaste velden om een extra organisatieniveau toe te voegen. Door relaties en afhankelijkheid te maken kunt u snel tussen gerelateerde Taken springen en een duidelijke bestelling maken.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Create-Custom-Tags-in-ClickUp-Views.gif Aangepaste tags maken in weergaven van ClickUp /$$$img/

Verbeter de organisatie van uw taken door aangepaste tags toe te voegen en gebruik de filteropties in de lijstweergave en bordweergave om uw taken met de hoogste prioriteit nauwkeurig te identificeren

Met De functie hiërarchie van ClickUp kunt u de GTD-methode volledig omarmen door uw Taken te organiseren voor verfijning en actie. Hiermee kunt u taken met gedeelde kenmerken ordenen in lijsten, terwijl meerdere gerelateerde lijsten een Map kunnen vormen. U kunt meerdere mappen groeperen in een ruimte, de ruimste organisatorische eenheid binnen een ClickUp-werkruimte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-1.gif ClickUp's functies voor hiërarchie in projecten /$$$img/

Houd taken georganiseerd en vind ze sneller met de functies voor projecthiërarchie van ClickUp-taak

ClickUp heeft nog een unieke functie voor het groeperen en bijhouden van gerelateerde taken- ClickUp Doelen . Gebruik het om meetbare en tijdgebonden targets in te stellen voor het voltooien van uw langetermijnprojecten en -doelstellingen en om uw voortgang bij te houden met automatische voortgangsregistratie. U kunt ook aparte mappen maken voor belangrijke persoonlijke en team doelen.

Houd uw doelen en OKR's georganiseerd in gebruiksvriendelijke mappen in ClickUp Goals

Stap 4: Ga aan de slag en duik in de actie

In de stap 'Engage' steekt u de handen uit de mouwen en pakt u uw Taken direct aan. Nu uw geest helder is en alles georganiseerd, hoeft u alleen nog maar dingen te doen.

ClickUp kan u helpen met deze stap van het GTD-systeem met zijn realtime samenwerking en functies voor tijdbeheer die werkstromen stroomlijnen en productiviteit verhogen. Dit zijn onze favorieten:

Whiteboards : Deze oneindige doeken zijn uitstekend geschikt voor gezamenlijke brainstormsessies en ideeën. U kunt binnen enkele seconden van ideeën naar actie overgaan door objecten op de Whiteboards om te zetten in Taken

Mindmaps : Gebruik ze om verbindingen te leggen tussen ideeën en taken om het plannen en uitvoeren te vergemakkelijken

Tijdsregistratie voor projecten : Registreer de tijd die u besteedt aan taken, stel tijdsinschattingen in en voeg aantekeningen toe vanaf elk apparaat

Weergave chatten : Met ClickUp's eigen communicatietool kunt u updates delen en naadloos samenwerken met uw team in realtime

Stap 5: Herzie het proces

Het controleren van de voortgang en status is cruciaal om uw GTD-systeem te laten werken. Door regelmatig je lijst met taken te herzien en bij te werken, zorg je ervoor dat je op de goede weg bent. Zo kun je reageren op plotselinge veranderingen, verbeterpunten identificeren en nadenken over je werk.

Met de aanpasbare weergaven van ClickUp kunt u uw taken en projecten vanuit elke mogelijke hoek visualiseren en controleren, zodat u uw voortgang goed in de gaten kunt houden. De volgende weergaven zijn essentieel in de context van het GTD-systeem:

Weergave Raad van Bestuur : Een Kanban-stijl bord dat u een uitgebreid overzicht geeft van al uw Taken en hun statussen

Werklastweergave : Toont de hoeveelheid werk per team lid over een bepaalde periode

Gantt weergave : Visualiseert en plant de voortgang van projecten, beheert bronnen en identificeert mijlpalen en blokkers

Weergave tijdlijn : Maakt het mogelijk om taken te plannen en te visualiseren in een lineaire weergave

Weergave kalender : Hiermee kunt u tijdlijnen beheren, taken plannen en snel werkdetails bekijken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Voorbeeld van alle verschillende weergaven van ClickUp /$$$img/

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp: De definitieve oplossing voor GTD meesterschap

Hoewel de GTD-methode uitblinkt in het opruimen van je geest en het structureren van Taken, voegt het niet op magische wijze uren aan je dag toe. Als je overladen bent met taken, is effectief omgaan met je tijd een must.

Zoals David Allen benadrukt, is dit het juiste moment om controle te krijgen over wat we kunnen, met de juiste mensen en op het juiste moment.

Met de veelzijdige functies en sjablonen van ClickUp wordt het implementeren van het GTD-systeem toegankelijker dan ooit. Meld u vandaag gratis aan om uw tijd onder controle te krijgen en dingen met gemak klaar te krijgen! 👏