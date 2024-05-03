KPI's voor merkbekendheid: uw marketingimpact maximaliseren

De kern van alle marketingcampagnes en -initiatieven is de ambitie om het merk, zijn producten en zijn diensten beter bekend te maken bij het publiek. Herkenning is de eerste stap naar merksucces.

Heb je ooit door sociale media gescrolld en onbewust een merk in een advertentie herkend, zelfs als je niet helemaal oplette? Dat is merkbekendheid in actie!

Wat is merkbekendheid?

Merkbekendheid verwijst naar hoe bekend en herkenbaar een bepaald merk is voor consumenten. Het meet de mate waarin consumenten een merk kunnen herinneren of herkennen en het associëren met zijn producten of diensten. Hoe bekender mensen zijn met uw merk, hoe groter de kans dat ze aan u denken wanneer ze iets nodig hebben dat u aanbiedt.

Hoe bouw je merkbekendheid op?

Merkbekendheid wordt doorgaans bereikt door consistente marketinginspanningen en merkpromotie via verschillende kanalen, zoals advertenties, sociale mediaplatforms, sponsoring, productplaatsing en andere marketingcommunicatie. Het helpt bij het vestigen van de identiteit van een merk, het opbouwen van klantloyaliteit en het onderscheiden van concurrenten in een drukke markt.

Het opbouwen van merkherkenning is niet iets wat je met een eenmalige advertentie of een pakkende jingle bereikt (hoewel die wel kunnen helpen!). Het gaat erom dat je je merk consequent onder de aandacht brengt via verschillende kanalen, zoals sociale media, advertenties of zelfs het sponsoren van evenementen.

Het doel is om een bekend gezicht (of logo) te worden in de menigte. Uiteindelijk kan een sterke naamsbekendheid zich vertalen in een hogere omzet, een groter marktaandeel en een langdurige merkwaarde.

Wilt u de naamsbekendheid meten? Het bijhouden van naamsbekendheid is moeilijk vanwege subjectiviteit, meerdere contactmomenten, uitdagende gegevensverzameling en veranderend klantgedrag. Dit is waar KPI's voor naamsbekendheid om de hoek komen kijken.

In deze blogpost worden bewezen KPI's besproken waarmee u de naamsbekendheid kunt bijhouden en uitdagingen kunt overwinnen.

Voordelen van het bijhouden van KPI's voor merkbekendheid

KPI's voor merkbekendheid bepalen of het merk aanslaat bij het publiek of niet.

De belangrijkste voordelen van het bijhouden van belangrijke merkbekendheidsstatistieken zijn:

De effectiviteit van campagnes analyseren : De juiste merkbekendheidsstatistieken geven inzicht in de effectiviteit van de marketingcampagne door de resultaten te kwantificeren

Bereik en betrokkenheid meten : De KPI's helpen u het bereik en de betrokkenheid van uw merk via marketingkanalen en -platforms te meten en de perceptie van klanten te verzamelen via een merkbekendheidsenquête

Vergelijking van concurrentieprestaties : Beoordeel de merkprestaties ten opzichte van de concurrentie en stel relevante : Beoordeel de merkprestaties ten opzichte van de concurrentie en stel relevante groeimarketingstrategieën op om de naamsbekendheid te vergroten

Benchmarkprestaties : meetbare doelen en benchmarks helpen bij het vergelijken van campagneprestaties en het identificeren van hiaten in de prestaties

Het rendement op investering meten: Marketingcampagnes brengen kosten met zich mee en de KPI's helpen bij het meten van het rendement op investering van verschillende merkbekendheidscampagnes

Streven naar continue verbetering: Door de prestaties op het gebied van merkbekendheid regelmatig bij te houden, ontstaat een cultuur van continue verbetering met waardevolle inzichten en strategische verfijning

Voorbeelden van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) voor merkbekendheid

Er zijn meerdere KPI's voor projectmanagement en merkbekendheid die gericht zijn op verschillende maatregelen, maar niet alle zullen aan uw doel voldoen. Uit verschillende KPI's hebben we de 8 beste geselecteerd met bewezen voordelen voor de meeste marketingteams. Duik erin en bekijk elke KPI met voorbeelden.

1. Vermelding van merken

Zoals de naam al aangeeft, verwijst merkvermelding naar de vermelding van uw merk op verschillende platforms, waaronder sociale media, nieuwswebsites, online forums en blogs. Deze KPI voor merkbekendheid geeft de buzz rond uw merk weer, hoeveel mensen erover praten en wat ze zeggen.

U kunt deze statistiek op verschillende manieren meten: het totale aantal vermeldingen van het merk, de vermeldingen van een bepaald product of een bepaalde dienst die u aanbiedt, het sociale bereik van elk kanaal, het aantal mensen dat zich in een bepaalde periode bij uw online community heeft aangesloten, het bereik van influencermarketingcampagnes en de prestaties van hashtags.

Hoe meer vermeldingen, bereik en engagement uw merk heeft, hoe hoger uw merkherkenning.

U kunt deze statistiek ook uitbreiden om inzicht te krijgen in uw concurrentievoordeel. Gebruik de statistiek 'share of voice' om te beoordelen hoeveel vermeldingen uw concurrenten hebben en uw positie in de markt te bepalen.

2. Betrokkenheid op sociale media

Likes, reacties, retweets en shares zijn enkele van de statistieken die u kunt gebruiken om de betrokkenheid op sociale media te meten.

Neem bijvoorbeeld een bericht dat u op een van de sociale media-apps hebt geplaatst. Hoewel de zichtbaarheid 1000 weergaven was, waren er slechts 50 likes en reacties. Dit wijst erop dat uw content aantrekkelijker zou kunnen zijn.

Bovendien zijn reacties een uitstekende manier om te peilen hoe klanten over uw merk denken.

Hoewel de meeste socialemedia-apps analyses bieden om inzicht te krijgen in de betrokkenheid, moet u voor andere zaken wellicht externe KPI-softwaretools gebruiken. Deze tools geven direct aan hoe succesvol u bent in het betrekken van het publiek en of zij stoppen om te kijken naar wat u te laten zien/zeggen heeft.

3. Zichtbaarheid in zoekmachines

Zichtbaarheid in zoekmachines geeft de positie van uw website in Google weer.

Hoe hoger uw website scoort in de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's), hoe beter de naamsbekendheid zal zijn. Belangrijke factoren zijn onder meer de zichtbaarheid van zoekwoorden, de autoriteitsscore, het zoekvolume voor uw merk en het organische verkeer.

Focus op het aanpassen en verbeteren van uw SEO-strategie als u niet scoort op de merkspecifieke zoekwoorden. Met behulp van zoekmachine-tools kunt u ook het verkeer van het zoekvolume voor uw merk beoordelen.

4. Klantenonderzoeken en beoordelingen

Het leggen van de basis voor betrokkenheid en bekendheid is niet voldoende. Het is net zo belangrijk om klanten tevreden te houden en een positief merkimago te promoten. Voer merkbekendheidsonderzoeken uit om de klanttevredenheid en -ervaring te beoordelen.

U kunt ook uw beoordeling bijhouden op platforms zoals Yelp en Google om te begrijpen wat klanten over u zeggen en verbeterpunten te identificeren.

Net Promoter Score (NPS), die de loyaliteit van klanten meet en hoe waarschijnlijk het is dat zij uw merk aan anderen zullen aanbevelen. Maak een Bereken daarnaast de, die de loyaliteit van klanten meet en hoe waarschijnlijk het is dat zij uw merk aan anderen zullen aanbevelen. Maak een dashboard voor het management en stel doelen voor het percentage positieve beoordelingen.

Ten slotte volstaat een eenvoudige enquête over wat er in het hoofd van een klant opkomt als hij aan een bepaalde productcategorie denkt, om een idee te krijgen van uw naamsbekendheid.

5. De impact van influencers

De influencer-markt is de afgelopen jaren enorm gegroeid: van 1,7 miljard dollar in 2016 tot maar liefst 16,4 miljard dollar in 2022. De verwachting is dat deze markt nog verder zal groeien, met een geschatte grootte van 24 miljard dollar tegen het einde van 2024.

Influencers zijn tegenwoordig een van de meest geliefde katalysatoren voor het vergroten van de naamsbekendheid van een merk. Door de impact van influencermarketing te meten, krijgt u echter inzicht in hun rol en kunt u uw marketingstrategie verfijnen voor het beste resultaat.

Gebruik rapportagetools om statistieken bij te houden, zoals de toename van het aantal volgers en de betrokkenheid bij posts van influencers. Creëer benchmarks, waaronder de betrokkenheid bij posts van influencers, websiteverkeer op basis van posts van influencers en het rendement van de influencercampagne, om de naamsbekendheid te meten en te vergroten.

6. Webverkeer

Webverkeer geeft het aantal mensen aan dat uw website bezoekt en weergeeft. Het komt overeen met het aantal bezoekers of bezoekersaantallen in een fysieke winkel. De belangrijkste KPI's die u hier moet bijhouden, zijn onder meer direct verkeer, paginaweergaven, bouncepercentage, tijd doorgebracht op de website en nieuwe en oude bezoekers.

Samen helpen deze KPI's u te begrijpen hoe goed uw website presteert en of u de klant die eenmaal op uw website terechtkomt, tevreden kunt stellen.

Zodra u uw huidige prestaties met deze statistieken hebt beoordeeld, stelt u doelen om uw groei bij te houden. Werk aan het opbouwen van effectieve strategieën voor merkbekendheid als u een hoog bouncepercentage hebt.

7. Perceptie van de target audience

De perceptie van de target audience is in wezen wat uw potentiële klanten van uw producten en diensten vinden. Of ze tevreden zijn of niet, bepaalt of u erin slaagt nieuwe klanten aan te trekken en een gezonde relatie met uw huidige klanten te onderhouden.

Deze KPI voor merkbekendheid omvat ook wat uw doelgroep van uw concurrenten vindt en of zij hun producten verkiezen boven die van u. Met een beter begrip van de gevoelens van uw klanten kunt u uw diensten en producten vorm geven en werken aan eventuele negatieve percepties.

Emotionele merkverbinding, klantenenquêtes, interactie op sociale media en recensies helpen om de perceptie van de target audience te begrijpen. Deze KPI laat zien of u een goede merkherkenning heeft.

8. Merkpositionering en berichtgeving

Merkpositionering verwijst naar het onderscheidende kenmerk dat u onderscheidt van anderen, en merkboodschappen zijn de manier waarop u dit verschil communiceert. De kern van een sterke merkpositionering en boodschap wordt gevormd door de waarden en visie van een merk, die het een voorsprong geven op concurrenten.

Enquêtes, interviews en online merkbetrokkenheid helpen bij het beoordelen van de unieke positie van een merk. Als u geen goede feedback krijgt uit deze bronnen, is het misschien tijd om uw merkstatement en positionering bij te werken, meer te testen en te evolueren totdat u de klant bereikt.

Privacy zorgen verminderen bij het meten van merkbekendheid

Bij het meten van sleutelcijfers voor merkbekendheid is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het verzamelen van waardevolle inzichten en het respecteren van de privacy van klanten.

Klanten kunnen terughoudend zijn om met een merk in contact te treden of enquêtes en feedback in te vullen als ze bang zijn dat het merk hun informatie op ongepaste wijze zal gebruiken.

Hier zijn enkele eenvoudige manieren om privacykwesties te beperken en tegelijkertijd de naamsbekendheid te meten:

Transparante gegevensverzameling : De belangrijkste en beste manier om gegevens te verzamelen is door te kiezen voor transparante gegevensverzameling. Informeer de klanten over het gebruik van hun gegevens en geef hen de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden

Anonieme gegevensverzameling : Bedrijven kunnen anonieme gegevens verzamelen en geaggregeerde gegevens gebruiken om te voorkomen dat klantgegevens openbaar worden gemaakt

Versleuteling : Een andere manier om ervoor te zorgen dat de klantgegevens veilig blijven, is door ze te versleutelen en toegangscontroles in te bouwen

Compliancevereisten: Houd ten slotte rekening met de compliancevereisten, zoals de AVG en CCPA, om vertrouwen en geloofwaardigheid bij de klanten op te bouwen

Door deze praktijken toe te passen, kunt u op effectieve wijze de naamsbekendheid van uw merk meten en vergroten, terwijl u tegelijkertijd vertrouwen opbouwt.

KPI's voor merkbekendheid bijhouden

Nu u alles weet over de essentiële statistieken voor merkbekendheid, volgt hier een stapsgewijze handleiding om deze beter bij te houden:

1. Raadpleeg de leden van het team

Merkbekendheid is een gezamenlijke inspanning waarbij de diverse inspanningen van een team om een gemeenschappelijk doel te bereiken worden bijgehouden. Als resultaat is de eerste stap een grondig overleg met de teamleden om alle marketinginspanningen van het team in kaart te brengen, gemeenschappelijke doelen te stellen en benchmarks te creëren. Door input van het team te vragen, worden het moreel en de betrokkenheid verhoogd.

U kunt een brainstormsessie houden om alle marketinginspanningen te identificeren die uw team mogelijk al onderneemt en wat u nog kunt proberen. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld voorstellen om blogposts te maken waarin de technische mogelijkheden van het product worden getoond, terwijl het ondersteuningsteam van de klant testimonials van gebruikers voor sociale media kan aanbevelen. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een goed afgeronde strategie.

2. Definieer KPI's en andere statistieken

Na overleg is de volgende stap het definiëren van de KPI's. Kies de meest relevante KPI's die aansluiten bij uw marketingdoelen en bepaal vanuit welke invalshoeken u ze gaat meten. Maak deze KPI's bovendien zichtbaar voor het team met projectstatusrapporten. Door de KPI's te definiëren, blijft het team gefocust en synchroon werken aan een gemeenschappelijk doel.

Stel dat uw doel is om het websiteverkeer met 20% te verhogen. Het performance marketingteam zou kunnen voorstellen om gerichte advertenties op sociale media te maken om een klikfrequentie (CTR) van 5% te behalen. Het content- en SEO-team zou daarentegen kunnen werken aan het optimaliseren van bestaande blogposts om in de top 3 van de zoekresultaten te komen. Door deze KPI's in te stellen, draagt iedereen bij aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

3. Databronnen bepalen en verbinden

Het laatste stukje van de puzzel is het bepalen van de juiste bronnen om de KPI's te meten.

Kies bijvoorbeeld of u een enquête wilt houden, de betrokkenheid op online platforms wilt bekijken of een feedbacksessie wilt organiseren om de KPI's te meten. Deze stap helpt u kwantificeerbare maatregelen vast te stellen om uw voortgang bij te houden met behulp van software en rapportagetools van de client.

Gebruik een dashboard voor rapportage , zoals ClickUp, om het bijhouden van KPI's te vereenvoudigen.

Maak een ClickUp-dashboard met alle KPI's die u wilt bijhouden, verzamel en analyseer gegevens en communiceer met het team, allemaal op één plek.

Monitor al uw KPI's via ClickUp Dashboards

Hieronder leest u hoe het dashboard u kan helpen:

Aangepaste statussen en velden: U kunt KPI's maken met aangepaste statussen zoals Voltooid, Niet op schema, Op schema, Niet gestart en Risico. Dit biedt in één oogopslag inzicht in de voortgang van elke KPI en de gebieden die aandacht nodig hebben

Projectmanagementtools: Tagging, Tagging, tijdregistratie in ClickUp de e-mailintegratie van ClickUp en automatisering dragen bij aan een gestroomlijnde KPI-registratie binnen uw bestaande werkstroom.

Real-time data: Dashboards bieden centrale toegang tot databronnen in real-time, waardoor u trends en knelpunten kunt signaleren en een hoogwaardige visualisatie van de activiteiten van uw bedrijf krijgt. Dit maakt datagestuurde besluitvorming mogelijk voor koerscorrecties wanneer dat nodig is

Scannability: Ze zijn ontworpen om snel te kunnen worden gescand, zodat de belangrijkste inzichten direct duidelijk zijn. Dit zorgt voor duidelijke communicatie en afstemming binnen het team op het gebied van merkbekendheid

U kunt ClickUp Goals ook gebruiken om specifieke taken aan elk teamlid toe te wijzen en deze visueel bij te houden. Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van merkbekendheid.

Houd KPI's bij en werk samen met je team via ClickUp Goals

Zo kan het helpen:

Stel duidelijke doelen: Begin met het instellen van duidelijke, meetbare en haalbare doelen binnen ClickUp. Zo weet iedereen waar hij of zij naartoe werkt

Identificeer statistieken: Bepaal de statistieken waarmee de voortgang van deze doelen wordt gemeten. Veelgebruikte statistieken zijn klanttevredenheid, websiteverkeer, kosten per acquisitie en conversiepercentages

Voortgang bijhouden: Het aangepaste veld Voortgang (Auto) is een voortgangsbalk die automatisch de voltooiing van subtaken, checklists en toegewezen opmerkingen bijhoudt, waardoor de voortgang visueel wordt weergegeven

Taakorganisatie: Organiseer taken voor elk doel of elke OKR, wijs ze toe aan individuen of teams, stel deadlines in en pas ze aan voor extra details

Aangepaste statussen: Maak aangepaste statussen om de voortgang van elke KPI en OKR bij te houden, zoals Voltooid, Niet op schema, Op schema, Niet gestart en Risico loopt

Weergaven dashboard: Gebruik het dashboard om meerdere KPI's tegelijk bij te houden, zodat u met behulp van overzichtelijke visuals op koers blijft om uw doelen te bereiken

Relationships: Koppel verschillende OKR's binnen je werkruimte met behulp van taakrelaties, waarmee je taken op teamniveau kunt koppelen aan grotere OKR's op bedrijfs- of afdelingsniveau

Bovendien voldoet de ClickUp KPI-sjabloon aan al uw behoeften op het gebied van het bijhouden van KPI's.

Download deze sjabloon Houd successtatistieken bij en bereik OKR's met de KPI-sjabloon van ClickUp

De sleutelfuncties bieden u de volgende mogelijkheden:

Houd de prestaties van KPI's bij met overzichtelijke visuals

Identificeer gebieden die verbetering behoeven

Evalueer voortdurend de voortgang van de bedrijfsdoelen en -doelstellingen

Gebruik aangepaste statussen zoals Voltooid, Niet op schema, Op schema, Niet gestart en Risico om alle belanghebbenden op de hoogte te houden

Verbeter de KPI-registratie met projectmanagementtools zoals tagging, tijdregistratie, ClickUp-automatisering en meer

Met zijn gesystematiseerde werking en toegang tot meerdere tools wordt het bijhouden van KPI's voor merkbekendheid met de ClickUp Marketing Project Management-tool een fluitje van een cent.

Plan, werk samen en voer uw marketingplannen uit via het platform voor marketingprojectmanagement van ClickUp

Hier is hoe dat werkt

Gebruik verschillende ClickUp-weergaven , waaronder Samenvatting, Afdelings-OKR, Voortgang en Tijdlijn, om de doelstellingen van afdelingen op elkaar af te stemmen en de voortgang te bewaken. Deze weergaven bieden een visuele weergave van KPI-mijlpalen en vergemakkelijken het bijhouden van de naamsbekendheid in de loop van de tijd

Maak gebruik van rapportage- en analysefuncties om inzicht te krijgen in de groei van de naamsbekendheid van uw merk, trends te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen voor betere prestaties

Versnel uw marketinginitiatieven en contentontwikkeling met de AI-schrijfvaardigheid van ClickUp Brain . Brainstorm over innovatieve campagneconcepten, maak gedetailleerde contentplannen, schrijf complete blogposts, stel casestudy's op en schrijf e-mails binnen enkele minuten, zo niet seconden

Zorg voor samenhangend teamwerk, van idee tot uitvoering. Faciliteer een vlekkeloze samenwerking met ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards , waarmee meerdere teamleden samen projecten kunnen maken en bewerken, waardoor uw team gedurende de hele levenscyclus van het project perfect op één lijn blijft en goed communiceert

Houd uw naamsbekendheid bij en verbeter deze met de juiste KPI's

Merkbekendheid is de eerste stap naar effectief merkbeheer. Pas als mensen over u praten, hebt u iets echt betekenisvols gecreëerd. En zonder het bijhouden van KPI's kunt u niet met de vinger wijzen naar wat er mis is.

Met geavanceerde Google Analytics, realtime monitoring, gepersonaliseerde statistieken en een privacygerichte aanpak zal het bijhouden van de prestaties op het gebied van merkbekendheid naar verwachting steeds soepeler en effectiever worden.

ClickUp Dashboards bieden realtime gegevens, glasheldere visualisaties en aangepaste tracking: de perfecte tools om kansen te identificeren en waar nodig bij te sturen. Bovendien zorgen de projectmanagementmogelijkheden ervoor dat uw inspanningen op het gebied van merkbekendheid een goed geoliede machine worden

Echte merkimpact ontstaat doordat erover wordt gepraat, doordat het wordt onthouden en gekozen. Neem dus de controle over uw merkverhaal met ClickUp en zie hoe uw naamsbekendheid omhoog schiet.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de KPI voor merkbekendheid?

KPI's voor merkbekendheid meten de zichtbaarheid en het sentiment van het merk op zoekmachines en sociale mediaplatforms. Deze KPI's geven inzicht in de mate waarin de target audience het merk herkent en zich ermee identificeert.

2. Hoe meet u merkbekendheid?

Merkbekendheid kan worden gemeten aan de hand van verschillende KPI's, zoals betrokkenheid op sociale media, zichtbaarheid in zoekmachines, webverkeer, merkpositionering, klantenenquêtes, enz.

3. Welke KPI's zou u bijhouden voor een bewustmakingscampagne?

De belangrijkste KPI's die u voor een bewustmakingscampagne moet bijhouden, zijn onder meer impressies/zichtbaarheid, klikken, webverkeer, share of voice, vermeldingen van het merk en betrokkenheid op sociale media.