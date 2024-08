10 Gratis sjablonen voor Trello-borden om projecten bij te houden

Het succesvol managen van een project vergt focus, abonnement en een talent om dingen Nog te doen (GTD). Hoe meer bewegende delen er zijn, hoe beter je georganiseerd moet zijn. Daarom gebruiken veel Teams tools zoals Trello boards en Trello sjablonen om hun workflows te beheren. 🛠️

Trello maakt deel uit van de Atlassian-tools en is een visueel hulpmiddel hulpmiddel voor projectmanagement voor zowel werk op kantoor als werk op afstand, en Trello sjablonen bieden een snelkoppeling voor het plannen en beheren van je projecten.

Maar is een Trello sjabloon de beste sjabloon voor projectmanagement? Er zijn immers een aantal geweldige Trello alternatieven die er zijn. 🤔

Laten we eens uitleggen wat een Trello sjabloon is en hoe het past in het bredere Trello universum. We zullen een aantal nuttige Trello sjablonen voor projectmanagement bekijken en vervolgens een aantal alternatieven met je delen waar je misschien meer aan hebt.

Er is tenslotte meer dan één manier om taakbeheer .

Wat is een Trello sjabloon?

Een Trello sjabloon is een vooraf ontworpen document dat je een voorgestelde layout geeft voor je Trello bord, zodat je het niet zelf hoeft te bedenken. Pas gewoon het basis sjabloon aan aan je behoeften voor je Trello project board en repliceer het indien nodig voor andere Trello projecten project abonnement s. ✅

Trello-borden zijn tools voor projectmanagement die je een overzicht geven van de voortgang van je project. Ze houden ook alle leden van je team op dezelfde pagina en maken het voor belanghebbenden gemakkelijk om te zien wat er gaande is.

Trello bord sjablonen zijn ontworpen om een duidelijke weergave te geven van je projectdoelstellingen waardoor het gemakkelijk is om taken plannen en uw werkstroom optimaliseren zoveel mogelijk, zonder telkens het wiel opnieuw uit te vinden.

5 Trello Board Sjablonen

Om je een beter idee te geven van de Trello sjablonen voor het plannen van projecten, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van hoe je ze kunt gebruiken voor je projecten.

De Verbazingwekkend Kanban Projectmanagement Sjabloon maakt gebruik van de functie Amazing Fields Trello Power-Up om een Kanban-bord en pas het aan zodat het voor jou werkt. Het Kanban-bord maakt het makkelijk voor jou en je team om precies te zien waar je bent in een project en waar je naartoe werkt.

Het Sjabloon voor projectmanagement biedt u een structuur om uw werkstroom voor projectbeheer op te bouwen. Sla al uw bronnen, zoals specificaties en projectdocumenten, veilig op, leg vragen vast die beantwoord moeten worden en houd bij of een taak Nog te doen, In behandeling, Geblokkeerd of Klaar is.

De Premortem sjabloon moedigt je aan om vooruit te denken en te overwegen wat je zou helpen om je abonnement op schema te houden en welke obstakels in de weg zouden kunnen staan. Zo kunt u de nuttige elementen maximaliseren en een abonnement opstellen om mogelijke wegversperringen aan te pakken. 🚧

De Sjabloon voor Agile Board helpt je om dingen Klaar te krijgen binnen een agile projectmanagement framework. Het begeleidt je bij elke stap, van abonnement en uitvoering tot reflectie en iteratie.

Het Eisenhower Matrix Taakbord geeft je een manier om je taken te prioriteren volgens categorieën. De categorieën zijn Belangrijk en Dringend, Belangrijk maar Minder Dringend, Dringend maar Minder Belangrijk en Niet Belangrijk en Niet Dringend. Met behulp van dit eenvoudige sjabloon is het gemakkelijk om te beslissen wat je eerst moet doen.

Beperkingen van het gebruik van Trello sjablonen

Trello sjablonen zoals deze kunnen zeer nuttig zijn, vooral voor kleine bedrijven en starters, maar ze hebben een aantal beperkingen. 👀

Bijvoorbeeld:

Inefficiënt voor grotere teams: Met de recente wijzigingen limiet Trello's gratis versie werkruimten tot 10 medewerkers en is misschien niet de beste keuze voor grotere teams

Het bijhouden van meerdere projecten of projecten die complexer zijn dan die met eenvoudige lineaire werkstromen, kan buiten de functie van Trello vallen

Hoewel het effectief is voor het beheren van taken, kunnen deze taken niet worden gekoppeld aan een grote routekaart

Hoewel Kanban-borden beschikbaar zijn in alle prijsplannen, krijg je alleen een dashboard, tijdlijn en kalender weergave met Premium of Enterprise-abonnementen

De aanpassingsmogelijkheden zijn zeer beperkt

Toestemmingen zijn niet eenvoudig te regelen en je wilt waarschijnlijk niet dat iedereen bewerkingsmogelijkheden heeft op je projectborden

Veel functionaliteit, zoals rapportage, tijdsregistratie en het bijhouden van onkosten, is afhankelijk van integraties met tools van derden via de Power-Up functie-en je moet extra betalen voor veel van de Power-Ups

Er is geen native functionaliteit voor afhankelijkheid van taken, dus u hebt een andere Power-Up functie nodig als u Gantt grafieken wilt zien

Team communicatie is gelimiteerd tot het plaatsen van commentaar op Trello kaarten

10 alternatieve Trello Board sjablonen

Als Trello sjablonen niet geschikt zijn voor jouw bedrijf, zijn er genoeg andere opties en een van de beste is alternatieven voor Trello is ClickUp. ✨

ClickUp is ideaal voor projectmanagement. Met functies zoals:

Een platform dat de meest complexe projecten met gemak afhandelt met gratis sjablonen, zichtbaarheid in uw eigen bord en dezelfde installatie of drag-and-drop functies

Gemakkelijk schakelen tussen het overzicht op het dashboard en de details van de taken op microniveau

Toegang tot meerdere weergaven van projecten, inclusief Gantt grafieken om de afhankelijkheid van alle taken bij te houden

Aangepaste velden en statussen waarmee u vrijwel alles kunt aanpassen, zelfs als u een beginnende gebruiker bent

Toestemmingen die de verschillende niveaus van het project beschermen en beheren wie wat mag doen

Veel meer ingebouwde functie en extraClickUp integraties zijn gratis, inclusief integraties met andere Atlassian tools zoalsTrelloconfluence enJira* Live chatten om alle discussies over uw project op één plaats te houden

Krijg rapportages over alle soorten statistieken, van project voortgang tot uitgaven en tijdsregistratie 📊

ClickUp is ook geschikt voor vele andere gebruikssituaties. Gebruik het als een CRM door uw helpdesk voor client services, een tool voor app-ontwikkeling door uw IT-afdeling, of een beheer van sociale media platform door uw content marketing team.

In een notendop is ClickUp projectmanagement en werkstroom software gemakkelijk gemaakt.

En de vele sjablonen voor projectmanagement en sjablonen voor productiviteit maken het nog gemakkelijker. Laten we eens kijken naar een aantal sjablonen die uw projecten zullen stroomlijnen.

1. ClickUp Kanban Stappenplan sjabloon

Visualiseer de roadmap van uw project en houd de voortgang van uw taken bij met het ClickUp Kanban Roadmap Sjabloon

Terwijl Trello je al je taken op een bepaald bord laat zien, is een ClickUp Kanban-bord geeft u volledig overzicht over uw hele werkstroom op de manier waarop u het wilt zien. U kunt meerdere projectborden tegelijk zien of slechts één, en elk bord op vele manieren rangschikken, bijvoorbeeld op prioriteit, deadline, status of toegewezen persoon.

Op het niveau van Taakbeheer zijn de ClickUp sjabloon voor eenvoudig taakbeheer is vergelijkbaar met een sjabloon voor projectmanagement van Trello. Het is ideaal voor beginners of ondernemers die hun dagelijkse taken willen beheren met behulp van checklists.

Waar ClickUp echt in uitblinkt is zijn vermogen om je te laten zien hoe de details in verbinding staan met het grote geheel. Zoals de ClickUp Kanban Stappenplan sjabloon waarmee u uw stappenplan kunt visualiseren en beheren met behulp van de sleep-en neerzetfunctie om taken toe te voegen of te verwijderen. 🛣️

Aangepaste statussen zoals Backlog, Nog te doen, In uitvoering, Testen en Klaar houden de voortgang van elke Taak bij. Kies uit verschillende weergaven om je stappenplan vanuit alle hoeken te bekijken: als tijdlijn of op basis van prioriteiten of werklast van je team.

Je kunt ook tijd, afhankelijkheid, gerelateerde communicatie en nog veel meer bijhouden.

2. ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

Houd uw project en uw team op koers met het ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor projectmanagement geeft u een duidelijke structuur om uw project van begin tot eind te plannen. Stel doelen met tijdlijnen en maak en wijs vervolgens taken toe om die doelen te bereiken. Organiseer taken in lijsten met taken en houd hun voortgang bij met aangepaste statussen.

Trello projectmanagement sjablonen hebben een aantal van deze functies, maar ClickUp gaat een aantal stappen verder. Tijdregistratie en afhankelijkheid helpen u om uw project op schema te houden. Plus aangepaste weergaven, zoals de Gantt, Projectfase of Risico's & problemen weergave, geven je unieke inzichten in je project.

ClickUp stuurt ook notificaties naar uw teamleden wanneer deadlines naderen, waardoor de productiviteit en prestaties worden geoptimaliseerd. 📫

Dit sjabloonalternatief voor Trello is ideaal voor gemiddelde gebruikers die al wat ervaring hebben met het werken met ClickUp.

3. ClickUp eenvoudig kanban sjabloon

Haal het meeste uit de middelen van je team met het ClickUp Simple Kanban Sjabloon

Een ander tussenliggend sjabloon, de ClickUp eenvoudig kanban sjabloon breekt uw grote project op in beheersbare brokken om bij te houden en te voltooien. Gebruik het om uw workflows te beheren en uw projecten op tijd en in stijl af te ronden. 😊

Taken zijn verdeeld in kolommen op basis van status - Nog te doen, In uitvoering of Klaar - net als in de sjablonen voor projectmanagement van Trello. Werkstroomregels automatiseren hoe taken van de ene kolom naar de volgende overgaan, waardoor je tijd en moeite bespaart.

Een voordeel van ClickUp is de aanpasbare dashboardfunctionaliteit, waarmee u het niveau kunt kiezen waarop u de rapportage wilt weergeven - bijvoorbeeld een overzicht op hoog niveau of gedetailleerde informatie.

Dankzij de visuele layout kunt u gemakkelijk de dagelijkse taken van elk lid van het team zien en precies zien waar ze zich in het proces bevinden team beheren middelen en tijd effectiever.

4. ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning

Bereik die krappe deadlines voor projecten met ClickUp's sjabloon voor Agile Sprint Planning

Het agile projectmanagement raamwerk is een zeer effectieve manier om dingen snel klaar te krijgen en terwijl Trello sjablonen het aankunnen om dingen Klaar te krijgen, blinkt ClickUp uit in agile methodologieën. 🏆

De ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning is ideaal voor het plannen van complexe Sprints met krappe deadlines en om ruim van tevoren mogelijke problemen of risico's aan te pakken. Gebruik dit sjabloon om uw taken, tijdlijnen en afhankelijkheid duidelijk te krijgen en communiceer ze met uw team.

Beheer de werklast van je resources en items van de Sprint Backlog terwijl je in de gaten houdt hoeveel tijd je nog hebt om je Sprint te voltooien. Als je de voortgang visueel bijhoudt, kun je snel bijsturen als dingen niet volgens abonnement gaan.

5. ClickUp Project Post Mortem Sjabloon

Identificeer problemen en verbeterpunten met het ClickUp Project Post Mortem Sjabloon

De ClickUp project post mortem sjabloon geeft u een gestructureerd format om alles wat u hebt geleerd van een project vast te leggen, zodat u zowel van uw successen als van uw mislukkingen profiteert.

Deze sjabloon is ontworpen voor meer gevorderde ClickUp gebruikers en legt vast wat werkte en wat niet werkte in uw project abonnement en geeft u inzicht in trends of patronen. Van daaruit kunt u gemakkelijk gebieden voor verbetering en onderliggende problemen identificeren, zodat uw volgende abonnement slimmer en efficiënter is.

Er is een vergelijkbaar sjabloon voor projectmanagement van Trello, maar de ClickUp's sjabloon voor post mortem hiermee kunt u de voortgang van problemen bijhouden met aangepaste statussen, zoals Nieuwe invoer, Onderzoek, Onopgelost en Opgelost.

Je kunt ook je projectinformatie weergeven in verschillende formaten, zoals op status of wachtende taken, en vastleggen wat je hebt geleerd op het ingebouwde Insight Input Form. 📝

6. ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

Ga meteen aan de slag met het ClickUp 30-60-90 Day Plan Template

De ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon begeleidt u om doelen te stellen, mijlpalen te identificeren en stappen te zetten om ze te bereiken. Hoewel deze sjabloon is ontworpen om nieuwe werknemers te ondersteunen bij het snel vinden van hun weg in hun nieuwe rol, werkt hij voor iedereen als sjabloon voor projectmanagement voor de komende drie maanden. 🗓️

Met een duidelijke visie van wat er gedaan moet worden in dat tijdsbestek, verdeel je dat in wekelijkse abonnementen en dagelijkse taken zodat je georganiseerd en op schema blijft.

De ClickUp-versie gaat verder dan de vergelijkbare Trello-sjabloon en heeft aangepaste functies zoals Nog te doen, In uitvoering, Wachten op client of Voltooid om precies bij te houden waar elke taak zich in het proces bevindt. U kunt uw taken ook in een kalender bekijken, tijd en afhankelijkheid bijhouden of rechtstreeks met collega's chatten op het ClickUp-platform.

7. ClickUp Business-abonnement sjabloon

Plan uw zakelijke doelen, strategieën en stappen met het ClickUp Business-abonnement sjabloon

De ClickUp Business-abonnement sjabloon is een must voor ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven. Het helpt u om elk aspect van uw bedrijfsstrategie duidelijk te krijgen, te beginnen met uw missie, visie en team.

Je zult ook een grondige marktanalyse doen om je concurrentievoordelen te identificeren en je verkoop-, marketing- en operationele strategieën te doen. Mijlpalen en meetgegevens meten de middelen en voortgang van je project om je te helpen risico's in een vroeg stadium te identificeren, zodat je er een abonnement op kunt nemen. 🚩

Deze sjabloon heeft verschillende voordelen ten opzichte van de gelijkwaardige sjabloon voor projectmanagement van Trello, zoals de mogelijkheid om een grafiek te maken waarin je stappen kunt plannen en deadlines kunt opgeven. Aangepaste statussen en velden, zoals Nog te doen, In uitvoering, Referentie, Goedgekeurd, Heeft revisie nodig of Voltooid, vertellen je precies wat er gebeurt met elke stap.

Zodra je projectplan is georganiseerd, kun je alles weergeven vanuit het perspectief van je business-abonnement of ervoor kiezen om het te bekijken op basis van onderwerpen, tijdlijnen of status.

8. ClickUp beslissings- en wijzigingslogboek sjabloon

Houd de redenering en voortgang van uw zakelijke beslissingen bij met het ClickUp Beslissingen- en Wijzigingenlogboek sjabloon

In de wereld van vandaag veranderen dingen snel - en als u bij wilt blijven, moet uw bedrijf ook mee evolueren. De ClickUp besluit- en wijzigingslogboek sjabloon is een sjabloon op middelhoog niveau dat is ontworpen om uw beslissingen vast te leggen, samen met alle back-upgegevens die deze beslissingen ondersteunen. Dit verbetert de transparantie en verantwoording en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden bij elke stap op de hoogte zijn. 💪

Een stap verder dan een sjabloon voor Trello is dat je deze beslissingen kunt omzetten in traceerbare taken met een tijdlijn, hun impact en de uiteindelijke beslissing kunt documenteren en ze kunt toewijzen aan leden van het team. Aangepaste velden verduidelijken welke beslissingscategorie het is, bijvoorbeeld een proces-, budget- of personeelsbeslissing, en aangepaste statussen vertellen je of een beslissing Ter beoordeling, In behandeling, Goedgekeurd, Afgewezen of Verlaten is.

9. ClickUp sjabloon voor project op hoog niveau

Geef uw project weer als een overzicht of op een gedetailleerd Taak-niveau met de ClickUp High Level Project Plan Sjabloon

Succesvol projecten plannen is complex, maar het ClickUp sjabloon voor hoog niveau projectplan vereenvoudigt het proces en zorgt ervoor dat u snel aan de slag kunt. Het verduidelijkt ook uw doelen, identificeert belanghebbenden en stelt verwachtingen in voor alle leden van uw team, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en zich kan concentreren op de uit te voeren taken. 🎯

Begin met een overzicht op hoog niveau van alle fasen van uw project. Stel vervolgens taken op met deadlines en wijs ze toe aan teamleden. Houd die taken bij elke stap bij met aangepaste velden, zoals Kopieerfase of Ontwerpfase, plus aangepaste statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Ingezet.

Zoals altijd heeft ClickUp verschillende voordelen ten opzichte van Trello sjablonen voor projectmanagement, niet in het minst de meerdere weergaveopties die u tot uw beschikking hebt, waaronder een Deliverables Lijst, Tijdlijn, Grafisch ontwerpersbord en Copywriterbord.

10. ClickUp Eisenhower Matrix Sjabloon

Krijg duidelijkheid over uw prioriteiten met de ClickUp Eisenhower Matrix Sjabloon

Wanneer u veel aan uw hoofd hebt, is het niet gemakkelijk om te beslissen waarop u zich moet concentreren. De ClickUp Eisenhower Matrix Sjabloon lost dat probleem op, vermindert uw stressniveaus en verbetert uw productiviteit. 📈

Gebruik het ingebouwde Whiteboard om al je taken te brainstormen en vast te leggen en ze toe te wijzen aan categorieën op basis van urgentie en belang, zodat je altijd precies weet wat je hoogste prioriteiten zijn. Creëer vervolgens taken met deadlines die overeenkomen met deze prioriteiten, zodat je het belangrijkste werk als eerste klaar hebt. Geef uw matrix weer op een hoog niveau voor een direct visueel overzicht of ga naar een willekeurig kwadrant om de details te bekijken.

Terwijl het Trello sjabloon uw prioriteiten alleen in swimlanes toont, kunt u ze in ClickUp in swimlanes zien, gesorteerd op statussen zoals Nog te doen of Klaar, als een lijst met taken, agenda of een Whiteboard matrix.

Beheers uw projecten met ClickUp sjablonen voor projectmanagement

Trello is een bekende en gerenommeerde tool voor projectmanagement en Trello sjablonen kunnen u een goede start geven voor uw project, maar ze zijn niet de enige optie of zelfs de beste.

ClickUp is een volwaardig platform voor projectmanagement en productiviteit dat alles biedt wat Trello doet en nog veel meer. Met sjablonen voor elk aspect van projectmanagement, plus aangepaste velden en statussen om categorieën en voortgang bij te houden, bent u altijd op de hoogte van wat er gebeurt. Voeg daar nog een keuze uit meerdere weergaven van uw project abonnement aan toe en ClickUp is moeilijk te verslaan. 🥇 Gratis aanmelden bij ClickUp vandaag nog, en til uw projectmanagement en uw zakelijk succes naar een hoger niveau. 🙌