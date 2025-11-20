De 10 beste 'second brain'-apps en -software voor het maken van aantekeningen in 2026

Heb je ooit een briljant idee gehad dat in je opkwam, maar dat je even later weer kwijt was omdat het leven je in de weg stond?

Dat is waar een 'second brain'-systeem – aangestuurd door een goede app voor kennisbeheer – het verschil kan maken.

Of je nu gaat hardlopen of je klaarmaakt om naar bed te gaan, een betrouwbare app voor aantekeningen helpt je om inspiratie vast te leggen op het moment dat die toeslaat.

Een moderne notitie-app doet meer dan alleen je gedachten vastleggen.

Met geavanceerde functies zoals de mogelijkheid om aantekeningen aan elkaar te koppelen, audio-opnames te maken en informatie uit andere apps te ordenen, kun je een robuust kennisbeheersysteem opbouwen.

Na verloop van tijd ga je nadenken over de aantekeningen die je hebt gemaakt en ontdek je zelfs verbindingen waarvan je je niet bewust was.

Als je nog niet bent overgestapt op een 'second brain'-app voor het maken van aantekeningen, is het nu tijd om dat te doen, en we vertellen je waarom.

Wat is een 'second brain'-app?

Een 'second brain'-app is een digitale tool die is ontworpen om je te helpen je gedachten, ideeën en informatie op een gestructureerde manier vast te leggen, te ordenen en op te slaan, zodat je ze op elk moment kunt terugvinden.

Het opbouwen van een 'second brain' breidt je cognitieve processen en vaardigheden uit en biedt een gestructureerde en gemakkelijk toegankelijke opslagplaats voor je aantekeningen, documenten en creatieve inzichten.

Tiago Forte introduceerde het concept van het tweede brein voor het eerst in zijn boek “Building a Second Brain.” Hij stelt dat mensen niet altijd alle dagelijkse informatie kunnen onthouden, omdat dit overweldigend kan zijn.

Tiago ging nog een stap verder en maakte een lijst met de voordelen van het gebruik van het 'second brain'-systeem:

Organiseert je informatie perfect, waardoor je er gemakkelijk toegang toe hebt

Bewaar informatie, tenzij je verwijdert wat je niet meer nodig hebt

Behoud je creativiteit en zorg ervoor dat je werk wordt bijgehouden, zodat je het op elk moment opnieuw kunt bekijken

Waarom zijn Second Brain-apps nu belangrijker dan ooit?

We leven in een wereld die overspoeld wordt door informatie, waardoor ons natuurlijke geheugen gemakkelijk overbelast raakt. Hier komt het concept van een 'Second Brain' om de hoek kijken: een digitaal systeem dat is ontworpen om je geheugen en cognitieve vaardigheden uit te breiden.

Second Brain-apps bieden een krachtige oplossing voor het beheren van de constante stroom aan informatie, het verhogen van de productiviteit en het stimuleren van creativiteit op een manier die met traditionele methoden simpelweg niet mogelijk is.

Zo kunnen ze je helpen:

✅ Verhoogde productiviteit: Door een gecentraliseerde, gemakkelijk doorzoekbare opslagplaats te bieden voor al je aantekeningen, ideeën en bronnen, verminderen deze apps de tijd die je kwijt bent aan het zoeken naar informatie aanzienlijk. Dit maakt mentale energie vrij om je te concentreren op uitvoering en creatief werk

✅ Verbeterd geheugen en herinneringsvermogen: Je Second Brain fungeert als een externe geheugenbank, zodat waardevolle inzichten, geleerde lessen en belangrijke details nooit verloren gaan. Je kunt informatie snel terugvinden wanneer dat nodig is, zelfs als je die jaren geleden hebt vastgelegd

✅ Creativiteit en innovatie stimuleren: Door verbindingen te leggen tussen uiteenlopende ideeën en een schat aan kennis te bieden, faciliteren Second Brain-apps toevallige ontdekkingen en helpen ze je nieuwe inzichten en creatieve oplossingen te genereren

✅ Aanpassing aan het moderne werk: Met de opkomst van werken op afstand, hybride modellen en projectmatige opdrachten is het vermogen om informatie digitaal en in samenwerking te organiseren en te raadplegen van cruciaal belang. Second Brain-apps stroomlijnen werkstroomen en ondersteunen continu leren

✅ Gebruikmaken van AI-mogelijkheden: Veel moderne Second Brain-apps integreren AI en bieden functies zoals intelligent zoeken, automatisering van samenvattingen en het genereren van inzichten. Hierdoor veranderen ze van louter opslagruimte in krachtige partners voor het ontdekken en aanmaken van kennis

✅ Stressvermindering: De wetenschap dat al je belangrijke informatie veilig is opgeslagen en gemakkelijk toegankelijk is, vermindert de angst om dingen te vergeten of overweldigd te raken, wat leidt tot meer gemoedsrust

✅ Gepersonaliseerd leren: Deze apps worden een gepersonaliseerde kennishub die met je meegroeit, waardoor je kunt voortbouwen op je bestaande kennis en je leerproces op elk veld kunt versnellen

De 10 beste 'Second Brain'-apps in één oogopslag

Hier is een korte vergelijkingstabel om je op weg te helpen:

Naam van de tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp Alles-in-één-app voor werk met AI-notitieblok, Connected Search, documenten, Whiteboards, taakbeheer, AI-samenvattingen, integraties, sjablonen Voor individuen en teams van elke grootte die behoefte hebben aan een alles-in-één werkruimte en bruikbare kennis Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Notion Aanpasbare werkruimten, Notion AI, databases, webclipper, mobiele en desktop-apps Visuele denkers en makers die op zoek zijn naar flexibele, onderling verbonden kennissystemen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Google Keep Eenvoudige interface, kleurcodering, herinneringen, spraaknotities, OCR, Google-integratie Mensen die snel en eenvoudig aantekeningen willen maken en checklists willen beheren Gratis met een Google-account Workflowy Oneindig nesten, spiegelknooppunten, taggen, globaal zoeken, minimalistisch ontwerp Outliners en gestructureerde denkers die de voorkeur geven aan lijsten met opsommingstekens en hiërarchie Gratis abonnement; Pro $ 8,99/maand Craft Op blokken gebaseerde editor, dagelijkse aantekeningen, AI-assistent, uitgebreide formaten, native apps Visuele denkers en Apple-gebruikers die mooie, onderling gekoppelde documenten willen Gratis abonnement; Pro $ 7,99/maand; Business $ 14,99/maand Evernote Webclipper, universele zoekfunctie, notitieblokken/tags, taken, kalender, AI-functies Drukke professionals en onderzoekers die diverse soorten content beheren Free abonnement; Personal $ 14,99/maand; Professional $ 17,99/maand Reflect Aantekeningen met backlinks, grafische weergave, AI, versleuteling, kalenderintegratie Gebruikers die privacy belangrijk vinden en netwerkdenkers die veilige, verbonden aantekeningen willen Premium $10/maand Obsidian Lokale Markdown-bestanden, bidirectionele koppelingen, grafische weergave, plug-ins Gebruikers en voorstanders van privacy die volledige controle en aangepaste aanpassingsmogelijkheden willen Free; Synchroniseren $5/maand; Publiceren $10/maand iCloud-notities Apple-integratie, iCloud Drive, back-up, eenvoudige aantekeningen, privacy Gebruikers van het Apple-ecosysteem die op zoek zijn naar naadloze, eenvoudige synchronisatie van aantekeningen 50 GB $ 0,99, 200 GB $ 2,99, 2 TB $ 9,99/maand, hogere niveaus beschikbaar Roam Research Bidirectionele koppelingen, dagelijkse aantekeningen, op blokken gebaseerde editor, grafisch overzicht Onderzoekers en kenniswerkers die gedijen bij niet-lineair, netwerkgericht denken Pro $15/maand; Believer $500/5 jaar

De 10 beste apps en software voor een 'second brain'

Bekijk deze korte review voor een algemeen overzicht van de beste 'second brain'-apps die er zijn, voordat je je in de details verdiept:

1. ClickUp

Probeer het nu ClickUp Brain is een veelzijdige 'second brain'-app die je kan helpen met alles, van het opstellen van e-mails tot het samenvatten van Excel-sheets, allemaal binnen je werkruimte.

Als de alles-in-één-app voor werk transformeert ClickUp de manier waarop teams werken door te fungeren als een echt 'tweede brein' met ClickUp Brain — een intelligente, alles-in-één-werkruimte die alles onthoudt, koppelt en ophaalt wat je nodig hebt om je werk gedaan te krijgen.

De kern van de 'second brain'-functies van ClickUp is de Connected Search, die veel verder gaat dan het simpelweg matchen van trefwoorden. Deze functie doorzoekt op intelligente wijze al je taken, documenten, chats, bijlagen en zelfs geïntegreerde apps van derden, en brengt direct de meest relevante informatie naar voren, ongeacht waar deze zich in je werkruimte bevindt.

Dit betekent dat je snel een projectbriefing, een gesprek van maanden geleden of een specifiek bestand kunt vinden – waardoor je uren bespaart die je anders kwijt zou zijn aan handmatig zoeken.

Vind direct wat je nodig hebt met de Connected Search van ClickUp

Maar ClickUp Brain helpt je niet alleen informatie te vinden; het helpt je deze ook sneller te begrijpen. De geavanceerde AI kan lange documenten, taakthreads en chatgesprekken samenvatten en deze omzetten in duidelijke, bruikbare inzichten. Je kunt ClickUp Brain bijvoorbeeld vragen om de status van een project samen te vatten, belangrijke beslissingen uit een vergadering te halen of actiepunten uit een lange discussie te distilleren. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van complexe werkstroom zonder te verzanden in details.

Ontsluit waardevolle inzichten door een link uit een gekoppelde app, zoals een Google Spreadsheet of Figma-bestand, in ClickUp Brain te plaatsen

Door diepgaande, gekoppelde zoekfuncties te combineren met intelligente samenvattingen, slaat ClickUp Brain niet alleen je kennis op, maar helpt het je ook actief om deze op te halen, te verwerken en ernaar te handelen. Dit maakt het de ultieme alles-in-één-app en je onmisbare tweede brein voor je werk.

Het grootste pluspunt van allemaal? Met een verbonden ecosysteem van documenten, Whiteboards, dashboards en meer centraliseert ClickUp alles wat je nodig hebt in één werkruimte, waardoor het direct doorzoekbaar is!

Het meest geschikt voor

Zowel individuen als teams van elke grootte, van solopreneurs tot grote ondernemingen

Ideale toepassingen

Iedereen die binnen enkele seconden cruciale kennis of volgende stappen wil opzoeken, zelfs uit enorme hoeveelheden werkruimtegegevens (binnen gedefinieerde toestemmingen en toegangsinstellingen)

Het inwerken van nieuwe leden van het team verloopt vlekkeloos, omdat ze direct toegang hebben tot de historische context en deze kunnen begrijpen

Projectmanagers kunnen een actueel overzicht krijgen zonder elke update te hoeven doorlezen

De beste functies van ClickUp

ClickUp Docs : Maak, organiseer en koppel documenten voor aantekeningen, wiki's, SOP's en kennisbanken. Nest documenten, voeg uitgebreide formatten toe en koppel ze aan taken voor naadloos kennisbeheer

ClickUp Notepad : Noteer snel ideeën, checklists of herinneringen. Zet aantekeningen eenvoudig om in uitvoerbare taken en personaliseer je aantekeningen met verschillende lettertypes, kleuren en sjablonen

ClickUp Relationships : koppel gerelateerde taken, documenten en ideeën aan elkaar. Gebruik backlinks om informatie binnen je ClickUp-werkruimte met elkaar te verbinden, zodat je kennis gemakkelijk kunt terugvinden en hergebruiken

ClickUp Brain (AI) : Maak gebruik van AI om documenten samen te vatten, ideeën te genereren, vragen te beantwoorden, repetitieve taken te automatiseren en relevante informatie direct te vinden – uw intelligente digitale assistent

ClickUp Whiteboards : Visualiseer je gedachten, brainstorm en breng projecten in kaart op een gezamenlijk digitaal canvas. Voeg taken, documenten en opmerkingen toe en koppel ideeën in realtime aan elkaar

ClickUp-sjablonen : Gebruik kant-en-klare sjablonen zoals de Knowledge Base-sjabloon om snel een centrale hub op te zetten voor de ideeën, aantekeningen en bronnen van je team

Reminders & Inbox : Vergeet nooit meer iets — stel herinneringen in voor taken, aantekeningen of ideeën en beheer al je notificaties en taken op één plek

Favorieten & Privéweergaven : Maak bladwijzers van belangrijke documenten, taken of weergaven voor snelle toegang. Maak privé-dashboards en aangepaste weergaven die zijn afgestemd op uw werkstroom

Chatten, reacties en spraakfragmenten : Houd al je discussies, feedback en korte gedachten gekoppeld aan je werk. Gebruik @vermeldingen, reacties en spraakfragmenten om de context vast te leggen en samen te werken

Connected Search: Vind direct alles – taken, documenten, chats of bestanden – in je hele werkruimte en geïntegreerde apps, zodat je tweede brein altijd binnen handbereik is

Voordelen

Flexibele organisatie: Zeer aanpasbaar met verschillende weergaven en hiërarchieën om elk type informatie op te slaan

Praktische kennis: integreert aantekeningen rechtstreeks in taken en projecten, waardoor ideeën in actie worden omgezet

Gemakkelijk terugvinden: Krachtige zoek- en koppelingsfuncties helpen je informatie snel te vinden en te koppelen om verbindingen te maken

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten rechtstreeks in een taak transcriberen, waardoor mijn team minder vaak van context hoeft te wisselen en minder add-ons nodig heeft. Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-diagrammen maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-gestuurde tijdblokkering toegevoegd; Gantt-grafieken laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau. Alles in één werkruimte. We voeren agile Sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder tussen apps te hoeven schakelen. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen. Gedetailleerde toestemmingen + robuuste automatiseringen. Het is eenvoudig om aannemers alleen toegang voor commentaar te geven of meerstapswerkstroomtriggers te activeren wanneer de status verandert.

Nadelen

Kan complex zijn: Door de overweldigende hoeveelheid functies kan het lastig zijn om ermee te beginnen

Wat ik niet zo leuk vind aan ClickUp is dat het soms een beetje ingewikkeld kan zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van de dashboards, en bij andere functies die meer installaties vereisen. Ik heb het langzaam onder de knie gekregen, maar het voelt altijd alsof er veel elementen van de app zijn die ik nog moet leren en waarin ik me moet verbeteren.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

💡Pro-tip: Leer hoe je AI kunt gebruiken voor het maken van aantekeningen. Als je vooral moeite hebt met vergaderingen, hebben we hier iets voor je. 👇🏼

2. Notion

Notion is een van de veelzijdige 'second brain'-apps die zich aanpast aan individuele werkstroomen. Gebruik deze alles-in-één ruimte voor aantekeningen, organisatie, taakbeheer, geconcentreerd schrijven en persoonlijke ontwikkeling om je focus te verbeteren.

Maak snel overal aantekeningen, ideeën, lijsten met nog te doen zaken of herinneringen. Het biedt flexibiliteit bij het ordenen van deze aantekeningen zonder limieten, zodat je ze op elk moment gemakkelijk kunt terugvinden.

Het meest geschikt voor

Creëer volledig aanpasbare, onderling verbonden werkruimten voor vrijwel elk soort informatie of project

Ideaal gebruiksscenario

Breng aantekeningen, ideeën, documenten en bronnen samen

Organiseer taken, tijdlijnen en teamsamenwerking

Creëer flexibele systemen om alles bij te houden, van gewoontes tot voorraden

De beste functies van Notion

Notion AI: Genereer ideeën voor je werk en schrijf sneller met AI Genereer ideeën voor je werk en schrijf sneller met AI

Onbeperkte aantekeningen : schrijf zoveel je wilt, zonder enige limiet

Gecentraliseerde organisatie: Brengt al je benodigdheden samen op één platform. Of het nu gaat om aantekeningen, budgetten, taken of recepten, je kunt een aanpasbare Brengt al je benodigdheden samen op één platform. Of het nu gaat om aantekeningen, budgetten, taken of recepten, je kunt een aanpasbare tool voor kennisbeheer creëren die aansluit bij je denkproces

Beschikbaarheid op platforms en apparaten: Notion is beschikbaar op iOS en Android voor mobiel, op Mac en Windows voor desktop, en biedt de Notion Web Clipper die compatibel is met de browsers Chrome, Safari en Firefox

Voordelen

Zeer flexibel: Aanpasbaar aan elke organisatiestijl

Onderling verbonden: eenvoudig aantekeningen, databases en pagina's aan elkaar koppelen

Alles-in-één: combineert aantekeningen, documenten, wiki's en projectmanagement

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het is. We werken met heel wat klanten en we kunnen Notion aanpassen aan al hun bedrijven.

Nadelen

Steile leercurve: Kan overweldigend zijn voor beginners

Limiet offline: In sommige gevallen slechte of geen offline toegang

Prestatieproblemen: Kan trager worden bij zeer grote werkruimten

Het kost veel tijd om erachter te komen hoe het werkt. Ik moest sjablonen downloaden en heel veel video's bekijken om er optimaal mee te kunnen werken.

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus : $12 per gebruiker per maand

Business : $ 24 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 4.800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.917 beoordelingen)

3. Google Keep

Google Keep is een notitie-app die is ontworpen om te schrijven, lijstjes te maken en je gedachten te ordenen; het is handig voor het instellen van effectieve herinneringen. Je kunt er ook gemakkelijk notities met afbeeldingen en audio mee delen. Met miljoenen gebruikers is Keep de beste keuze voor wie houdt van levendige notities, met een reeks kleurrijke labels om je documenten efficiënt te ordenen en te organiseren.

Het meest geschikt voor

Snel en spontaan aantekeningen maken, checklists en visuele herinneringen die op alle apparaten worden synchroniseerd

Ideaal gebruiksscenario

Vluchtige ideeën, gedachten en snelle herinneringen noteren

Boodschappenlijstjes, takenlijstjes en checklists voor inpakken maken

Weblinks, afbeeldingen met tekst en spraakantekeningen vastleggen terwijl je onderweg bent

Behoud de beste functies

Eenvoudige interface: Gemakkelijk te gebruiken voor snelle notities zonder afleiding

Kleurcode & labels: Organiseer aantekeningen visueel zodat je ze makkelijk kunt herkennen

Herinneringen: Stel op tijd of locatie gebaseerde herinneringen in voor aantekeningen

Beeld naar tekst (OCR): Haal tekst uit foto's voor doorzoekbare content

Spraakantekeningen met transcriptie: Neem je gedachten op en laat ze automatisch omzetten in tekst

Integratie met Google Workspace: verplaats aantekeningen eenvoudig naar Google Documenten of koppel ze aan andere Google-services

Voordelen

Snel vastleggen: Ontworpen voor snelheid, ideaal voor vluchtige gedachten

Uitstekende toegankelijkheid: Beschikbaar op alle grote platforms en apparaten

Handig voor checklists: Eenvoudig en effectief voor het beheren van eenvoudige lijsten met nog te doen taken

Google Keep is de goedkoopste manier om activiteiten bij te houden en een lijst met dingen die nog te doen zijn te maken. Ik kan de voortgang bijhouden door het vakje aan te vinken. Voor bewerkingsdoeleinden kan ik ook de achtergrond aanpassen. Inloggen op meerdere apparaten verloopt erg soepel; ik kan mijn Pixel-telefoon en pc samen of afzonderlijk gebruiken, maar het resultaat van de realtime synchronisatie blijft hetzelfde.

Nadelen

Beperkt format: Er ontbreken formatopties zoals vet, cursief of koppen in aantekeningen

Geen geneste organisatie: maakt alleen gebruik van labels; geen mappen of echte hiërarchische organisatie

Basiszoekfunctie: Hoewel de app een zoekfunctie heeft, ontbreken geavanceerde filteropties of contextueel zoeken

Geen verbinding tussen aantekeningen: Het is niet eenvoudig om interne verbindingen tussen je eigen aantekeningen te maken voor een samenhangende kennisbank

Ik vind het jammer dat de sorteermogelijkheden beperkt zijn. Gelukkig zijn er tags en kleurcodes, maar het kan rommelig aanvoelen als ik meerdere QA-taken bijhoud.

Prijzen

Gratis met een standaard Google-account

Beoordelingen en scores bijhouden

G2: Onvoldoende afzonderlijke beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

4. Workflowy

Workflowy is een webgebaseerde 'second brain'-app voor het maken van aantekeningen die het noteren vereenvoudigt met zijn eenvoudige en flexibele interface, waardoor je ideeën snel en op een natuurlijke manier kunt ordenen.

Het werkt uitstekend offline en ondersteunt naadloos de ontwikkeling van die ideeën wanneer je verbonden bent met het internet. De geneste lijsten van Workflowy zijn het hoogtepunt: maak lijsten met opsommingstekens voor een onbeperkt aantal niveaus om de complexiteit van je ideeën of lijsten op te splitsen.

Het meest geschikt voor

Individuen en teams die hun gedachten, aantekeningen en ideeën willen ordenen in een eenvoudig, oneindig genest format

Ideaal gebruiksscenario

Brainstormen en complexe ideeën of projecten structureren

Flexibele lijsten voor nog te doen taken maken en persoonlijke taken beheren

Schema's maken voor artikelen, boeken of presentaties

De beste functies van Workflowy

Oneindig nesten: Organiseer informatie in eindeloos in- en uitklapbare opsommingstekens

Eenvoudige interface: Een minimalistisch ontwerp dat zich richt op de content, zonder afleiding

Mirror knooppunten: Dupliceer een opsommingsteken zodat het op meerdere plaatsen verschijnt, waarbij ze synchroniseerd blijven

Tagging en filteren: Gebruik #hashtags en @vermeldingen om items te categoriseren en snel te vinden

Globaal zoeken: Vind elk item in je hele Workflowy-account

Snelkoppelingen: Efficiënt navigeren en bewerking voor gevorderde gebruikers

Voordelen

Extreem eenvoudig: Gemakkelijk te leren en te gebruiken voor het maken van eenvoudige schetsen

Focusgericht: Verbergt complexiteit, zodat je je op één idee tegelijk kunt concentreren

Snel vastleggen: Uitstekend geschikt om gedachten snel en gestructureerd te noteren

Zeer flexibel: Geschikt voor aantekeningen, taken, schrijven of projectoverzichten

Ik vind het geweldig dat alles gewoon een lijst met opsommingstekens is. Ik maak mijn aantekeningen meestal met opsommingstekens en Workflowy stelt me in staat om dat efficiënter te doen.

Nadelen

Limiet voor tekstopmaak: mist geavanceerde formatopties zoals vet, cursief of verschillende lettertypen die verder gaan dan de basisopmaak

Geen databasefuncties: Je kunt geen tabellen, relaties of complexe gegevensstructuren maken zoals in Notion

Gebrekkige samenwerking: Hoewel delen mogelijk is, is het niet ontworpen voor robuuste teamsamenwerking zoals speciale tools voor projectmanagement

Visuele eentonigheid: Het consistente format kan voor sommige gebruikers visueel als een limiet aanvoelen

Het probleem dat ik bij Workflowy tegenkwam, is dat het gebruik van alleen opsommingstekens voor alles niet erg handig is als je grote stukken tekst, afbeeldingen en andere content wilt opslaan. Ik vond dit behoorlijk beperkend voor mijn werkstroom.

Prijzen van Workflowy

Free Forever

Pro: $ 8,99 per maand

Beoordelingen en scores voor Workflowy

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteiten voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en automatiseringsprocessen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren via ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van niveaus van prioriteit. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen zinloos werk!

5. Craft

De naadloze interface van Craft bevat functies zoals dagelijkse aantekeningen, gezamenlijke documenten, wiki's, integraties, uitgebreide linkvoorbeelden, AI-schrijfhulp, opmerkingen en reacties.

Craft transformeert teamsamenwerking en aantekeningen maken door gestructureerde dagelijkse updates samen te voegen, prioriteiten op elkaar af te stemmen en belemmeringen weg te nemen, allemaal op één plek. Het is een centraal knooppunt voor teams om aantekeningen te maken en taken, ideeën en uitdagingen bij verschillende projecten bij te houden.

Het meest geschikt voor

Individuen en teams die visuele, onderling verbonden documenten en aantekeningen moeten maken met de nadruk op een soepele schrijf- en organisatie-ervaring, met name binnen het Apple-ecosysteem

Ideaal gebruiksscenario

Het schrijven van gedetailleerde documenten, rapporten en content met rijke visuele elementen

Bouw een persoonlijke kennisbank of digitale tuin met onderling verbonden aantekeningen

Samen documenten aanmaken en delen voor kleine teams

Dagelijks een dagboek bijhouden en taken beheren binnen een visueel aantrekkelijke interface

Ontwikkel de beste functies

Op blokken gebaseerde editor: Maak en rangschik content in flexibele blokken, waaronder tekst, afbeeldingen, bestanden en ingesloten inhoud

Onderling gekoppelde pagina's: Maak eenvoudig koppelingen tussen documenten en blokken om een sterk verbonden kennisnetwerk te creëren

Prachtig ontwerp en styling: Biedt uitgebreide formaten, aangepaste stijlen en esthetisch aantrekkelijke lay-outs

Daily Notes: Speciale ruimte voor snelle gedachten, dagboeknotities en het bijhouden van dagelijkse taken

Native apps: Uitstekende prestaties en offline mogelijkheden op alle Apple-apparaten (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) en Windows

AI-assistent: Ingebouwde AI voor brainstormen, samenvatten en hulp bij het schrijven

Mirror knooppunten/blokken: Dupliceer een blok of pagina zodat deze op meerdere locaties verschijnt, waarbij wijzigingen automatisch worden synchroniseerd

Krachtige exportopties: exporteer documenten in verschillende formaten, waaronder PDF, Markdown en Web

Voordelen

Visueel verbluffend: Maakt zeer esthetische documenten die direct klaar zijn voor presentatie

Vloeiende schrijfervaring: De op blokken gebaseerde editor maakt schrijven en ordenen intuïtief

Uitstekende native apps: Snelle en betrouwbare prestaties, vooral op Apple-apparaten

Sterke koppelingen: Bouw eenvoudig een netwerk van onderling gekoppelde kennis

Craft is mooi. En ik gebruik het elke dag. Als iemand wiens werk bestaat uit het introduceren van software voor aantekeningen aan universiteitsdocenten die eerlijk gezegd liever de andere kant op rennen dan iets te technisch aan te raken, kan ik je vertellen: Craft is een juweeltje. Ik laat het aan een docent of collega zien en ik krijg elke keer dezelfde reactie: ze kijken met grote ogen naar het scherm en zeggen: "Wauw, dit ziet er zo... eenvoudig uit? En mooi?" En dan gaan ze aan de slag – tekst formatten, ideeën ordenen, en plotseling zijn ze helemaal weg van een app voor aantekeningen. Ja, echt helemaal weg.

Nadelen

Beperkte ondersteuning voor Android: de Android-app is nog in ontwikkeling of nog niet zo robuust als de iOS- of desktop-versie

Geen volledige databasetool: mist de geavanceerde databasefuncties (bijv. relaties, complexe formules) van Notion

Abonnementsmodel: Vereist een betaald abonnement voor onbeperkt gebruik en geavanceerde functies

Kan duur zijn voor teams: duurdere abonnementen voor grotere teams kunnen in de papieren lopen

Craft heeft niet alle toeters en bellen die je in andere software aantreft, zoals ingebouwde databases, complexe netwerkverbindingen of geavanceerde weergaveopties. Maar zelfs zonder die functies brengt het team achter Craft voortdurend updates uit in bèta-versie. Ze luisteren naar gebruikers en werken actief aan het verbeteren van wat er nog ontbreekt.

Prijzen

Free

Pro : $ 7,99 per maand

Business : $ 14,99 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en scores opstellen

G2 : 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💟 Wist je dat? In de oudheid, voordat papier algemeen gebruikt werd, maakten mensen vaak aantekeningen op wastabletten. Dit waren houten raampjes gevuld met een laag was. Je schreef op de was met een scherpe stylus, en als je een fout maakte of de tablet opnieuw wilde gebruiken, kon je de was gewoon gladstrijken en opnieuw beginnen! Het was in feite het herbruikbare notitieboekje van de antieke wereld.

6. Evernote

Evernote helpt je je werk en privéleven te organiseren met aantekeningen, waar je ook werkt. Je kunt er dynamische aantekeningen mee maken met tekst, afbeeldingen, sjablonen en meer.

Evernote helpt je bij het beheren van aantekeningen met deadlines en herinneringen, ondersteunt papierloze opslagruimte voor documenten en kan worden geïntegreerd met Google Agenda voor efficiënte planning en contextuele aantekeningen.

Het meest geschikt voor

Teams die op zoek zijn naar manieren om een breed scala aan informatieformaten vast te leggen, te ordenen en gemakkelijk te doorzoeken

Ideaal gebruiksscenario

Pagina's, artikelen en onderzoek opslaan met een krachtige webclipper

Fysieke documenten, bonnetjes en handgeschreven aantekeningen digitaliseren

Centraliseer aantekeningen over vergaderingen, projectdetails en persoonlijke ideeën

Multimedia-antekeningen opslaan, waaronder afbeeldingen, audio en pdf's

De beste functies van Evernote

Web Clipper: Sla volledige webpagina's, artikelen of schermafbeeldingen rechtstreeks op in Evernote, inclusief aantekeningen

Universeel zoeken: Zoek naar tekst in aantekeningen, afbeeldingen (OCR), PDF's en zelfs handgeschreven aantekeningen

Notitieboeken en tags: Flexibel organisatiesysteem met notitieboeken en tags voor categorisering

Taken: Voeg eenvoudige takenlijsten en taken toe en beheer ze rechtstreeks in je aantekeningen

Kalenderintegratie: Maakt verbinding met Google Agenda om aantekeningen aan gebeurtenissen te koppelen

Offline toegang: Bekijk je aantekeningen zelfs zonder internetverbinding (betaalde abonnementen)

AI-functies: AI-gestuurde zoekfunctie, AI-bewerking voor schrijfhulp, samenvatting en transcriptie

Documenten scannen: Ingebouwde scanner om papieren documenten rechtstreeks in aantekeningen te digitaliseren

Voordelen

Krachtige vastlegging: Uitstekend geschikt voor het verzamelen van diverse content, waar je ook bent

Krachtige zoekfunctie: Vindt informatie zelfs in afbeeldingen en pdf's

Betrouwbare synchronisatie: aantekeningen zijn toegankelijk op alle apparaten

Een lange geschiedenis: Een volwassen en stabiel platform

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte aantekeningen, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De Web Clipper en de functie 'e-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

Nadelen

Limiteerde gratis versie: Zeer beperkt, waardoor gebruikers snel naar betaalde abonnementen worden gedreven

De prijzen kunnen hoog zijn: Betaalde abonnementen kunnen duur zijn in vergelijking met alternatieven

Incidentele problemen met het synchroniseren: Sommige gebruikers melden haperingen of vertragingen bij het synchroniseren

Complexiteit voor nieuwe gebruikers: Kan overweldigend aanvoelen vanwege de vele functies, wat een leercurve met zich meebrengt

De gratis versie heeft enkele limieten wat betreft het synchroniseren van apparaten, en de premiumabonnementen kunnen wat aan de dure kant zijn voor start-ups met een krap budget.

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk : $ 14,99 per maand

Professional: $17,99 per maand

Evernote-recensies en beoordelingen

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8000 beoordelingen)

7. Reflect

Reflect biedt een uitgebreide oplossing voor verbeterde cognitieve processen en effectief notities maken. De app heeft de functie voor directe synchronisatie van aantekeningen met terugkoppelingen, waardoor een netwerk van ideeën ontstaat.

Reflect zorgt voor veiligheid en efficiëntie bij notitiebeheer met end-to-end-versleuteling, kalenderintegratie, publiceren met één klik en AI-ondersteuning op basis van GPT-4.

Het meest geschikt voor

Mensen die een netwerk van gedachten willen creëren met dagelijkse aantekeningen, AI-ondersteuning en naadloze integratie voor persoonlijk kennisbeheer

Ideaal gebruiksscenario

Maak verbinding tussen ideeën via aantekeningen met terugkoppelingen voor diepere inzichten en een beter geheugen

Dagelijks een dagboek bijhouden, taken beheren en brainstormen met behulp van een grafische weergave

Aantekeningen integreren met kalendergebeurtenissen en externe leesbronnen zoals Readwise

Veilig opslaan en openen van persoonlijke gedachten met end-to-end-versleuteling

De beste functies

Aantekeningen met backlinks: Koppelt aantekeningen automatisch aan elkaar, waardoor een visueel netwerk van je gedachten ontstaat

Daily Notes: Een speciale ruimte voor dagelijkse gedachten, taken en reflecties die aan specifieke datums zijn gekoppeld

AI-integratie: Ingebouwde AI om teksten te verfijnen, content samen te vatten en ideeën te genereren

Grafische weergave: Visualiseer de verbindingen tussen je aantekeningen voor een beter inzicht in je kennisnetwerk

Kalenderintegratie: Maakt verbinding met Google Agenda en Outlook om aantekeningen rechtstreeks aan gebeurtenissen te koppelen

Web Clipper: Sla artikelen en webpagina's op en koppel ze direct aan je aantekeningen

End-to-end-versleuteling: Al je aantekeningen worden versleuteld, wat privacy en veiligheid garandeert

Offline modus: Bekijk en voer de bewerking uit van je aantekeningen, zelfs zonder internetverbinding

Voordelen

Sterke kennisverbinding: Backlinks en grafische weergave creëren een krachtig netwerk van ideeën

AI-aangedreven assistentie: helpt bij het schrijven, samenvatten en het bedenken van ideeën

Uitstekende privacy: Biedt end-to-end-versleuteling voor al je gegevens

Naadloze integratie: Werkt goed samen met kalenders en leesapps

De minimalistische interface doet geen recht aan de krachtige mogelijkheden van de app en biedt een afleidingsvrije omgeving die diep nadenken en efficiënt aantekeningen maken bevordert. Wat Reflect echt onderscheidt, zijn de razendsnelle prestaties en de naadloze functionaliteit voor het maken van aantekeningen via het netwerk, waardoor de app ongelooflijk efficiënt is voor het beheren van technische documentatie en projectnotities.

Nadelen

Geen gratis versie: Je hebt een abonnement nodig om de app te kunnen gebruiken

Relatief nieuwe tool: Nog in ontwikkeling, dus sommige geavanceerde functies zijn mogelijk nog in ontwikkeling

Leercurve voor netwerkdenken: Het kan even duren voordat je begrijpt hoe je backlinks het beste kunt benutten

Minder aandacht voor uitgebreide formaten: Geeft voorrang aan verbinding boven complexe documentopmaak

Het is een mooie app en hij werkt zoals beschreven. Hij vereist echter dat je brein op een manier werkt die het mijne niet doet, of met gegevens en aantekeningen die niet lijken op wat ik produceer. Hij maakt korte metten met hiërarchieën en mappen en vertrouwt in plaats daarvan op backlinks tussen aantekeningen

Prijzen weergeven

Premium: $10 per maand

Bekijk beoordelingen en scores

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Obsidian

Obsidian is een veelzijdige app voor het maken van aantekeningen die zich aanpast aan je gedachten. Terwijl je je online aantekeningen schrijft, past de app zich dynamisch aan je stijl aan, zodat je precies kunt overbrengen wat er in je hoofd omgaat. Bovendien kun je met Obsidian eenvoudig aantekeningen aan elkaar koppelen en ze met iedereen delen. De app ondersteunt ook kantoorwerk en projectmanagement.

Het meest geschikt voor

Individuen en teams die een lokale, onderling verbonden kennisbank willen opbouwen met behulp van Markdown-bestanden in platte tekst, waarbij de nadruk ligt op controle, privacy en uitbreidbaarheid

Ideaal gebruiksscenario

Een 'digitale tuin' of persoonlijke wiki creëren met uitgebreide interne links

Grondig onderzoek en het maken van academische aantekeningen met uitgebreide ondersteuning om backlinks te ondersteunen

Implementatie van de Zettelkasten-methode voor het genereren en ordenen van ideeën

Gebruikers die hun gegevens liever in lokale bestanden bewaren dan in cloudoplossingen

De beste functies van Obsidian

Lokale Markdown-bestanden: Slaat alle aantekeningen op als platte tekst Markdown-bestanden op je apparaat, waardoor je de eigendom van je gegevens behoudt en toekomstbestendig bent

Bidirectionele koppelingen (backlinks): toont automatisch verbindingen tussen aantekeningen, wat niet-lineair denken en het ontdekken van relaties mogelijk maakt

Grafische weergave: Visualiseert het volledige netwerk van je aantekeningen en hun verbindingen, waardoor je clusters en hiaten in je kennis kunt identificeren

Uitgebreid ecosysteem van plug-ins: Een enorme, door de community aangestuurde marktplaats met gratis en betaalde plug-ins breidt de functionaliteit van Obsidian uit (bijv. Kanban-borden, kalender, spaced repetition, mindmaps)

Aanpasbare interface: thema's, CSS-fragmenten en flexibele paneellayouts maken zeer gepersonaliseerde werkruimten mogelijk

Dagelijkse aantekeningen: Een aparte aantekening voor elke dag, ideaal voor dagboeken, dagelijkse logboeken en het bijhouden van taken

Sjablonen: Maak herbruikbare sjablonen voor verschillende soorten aantekeningen (bijv. aantekeningen van vergaderingen, samenvattingen van boeken)

Voordelen

Eigendom van gegevens en privacy: Aantekeningen worden lokaal opgeslagen; er is geen afhankelijkheid van de servers van een bedrijf

Zeer aanpasbaar: Pas de app precies aan je werkstroom aan met plug-ins en thema's

Robuuste koppelingen: Uitstekend geschikt voor het bouwen van onderling verbonden kennisgrafieken

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en uitvoeren van de bewerking van aantekeningen. Het was handig bij het importeren en lezen van Markdown-aantekeningen die ik had geëxporteerd vanuit Mac Notes.

Nadelen

Steile leercurve: Kan intimiderend zijn voor beginners vanwege het open karakter en de vele opties

Geen officiële cloud-synchronisatie (ingebouwd en gratis): Voor synchronisatie tussen apparaten zijn diensten van derden (zoals Dropbox, Google Drive) of Obsidian Sync (betaald) vereist.

Geen samenwerkingstool: In de eerste plaats ontworpen voor individueel kennisbeheer; samenwerkingsfuncties zijn beperkt

Hoewel ik een licentie voor professioneel gebruik heb, is de grootste ontbrekende functie synchronisatie tussen meerdere apparaten. Dit is weer een betaalde functie die in de standaardlicentie zou moeten zijn inbegrepen in plaats van dat er nog een maandelijks bedrag voor moet worden betaald. Uiteindelijk is dit wat een breder gebruik en acceptatie van Obsidian in de weg staat. Hoewel Markdown goed werkt, zijn er bepaalde beperkingen als het gaat om formatten (geen “/”-tekens in titels). Het zou fijn zijn als er enkele GenAI-functies zouden zijn, zoals samenvatting.

Prijzen van Obsidian

Free

Synchroniseren: $5 per maand

Publiceren: $10 per maand

Recensies en beoordelingen van Obsidian

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

9. iCloud-antekeningen

Met Apple Notes ben je altijd klaar om die momenten van inspiratie vast te leggen. Of je nu je iPhone, iPad, iPod touch of Mac gebruikt, de Notes-app synchroniseert moeiteloos met iCloud, zodat je aantekeningen direct toegankelijk zijn op al je apparaten.

iCloud.com biedt een brede reeks functionaliteiten, waaronder het maken, bewerken en ordenen van aantekeningen, het beheren van bijlagen en het delen van aantekeningen of mappen.

Het meest geschikt voor

Iedereen die gegevens naadloos wil synchroniseren en back-uppen tussen Apple-apparaten, met name foto's, bestanden en eenvoudige aantekeningen binnen het Apple-ecosysteem

Ideaal gebruiksscenario

Sla foto's en video's op om ruimte op je apparaat te besparen en ze overal te kunnen bekijken

Maak een back-up van iPhone-/iPad-gegevens voor eenvoudig herstel en apparaatmigratie

Eenvoudige aantekeningen, herinneringen en contacten synchroniseren tussen Apple-apparaten

Algemene bestanden en documenten opslaan voor toegang op verschillende apparaten via iCloud Drive

De beste functies van iCloud

Naadloze integratie in het Apple-ecosysteem: Direct ingebouwd in iOS, iPadOS en macOS voor automatische synchronisatie

iCloud Drive: Sla bestanden en mappen op en open ze op al je Apple-apparaten en op het web

iCloud-foto's: Upload en bewaar automatisch je volledige foto- en video-bibliotheek

Apple Notes: Eenvoudige, ingebouwde app voor het maken van aantekeningen die synchroniseert via iCloud en ondersteunt basistekst, checklists en bijlagen

Automatische back-ups: Maak regelmatig een back-up van je iPhone-/iPad-gegevens, inclusief app-gegevens, instellingen en berichten

Privacyfuncties van iCloud+: Bevat iCloud Private Relay (voor privacy bij het browsen in Safari), 'Verberg mijn e-mail' en ondersteuning voor HomeKit Secure Video

Voordelen

Moeiteloze installatie: wordt automatisch geïntegreerd met je Apple ID en apparaten

Betrouwbare synchronisatie: Over het algemeen robuuste en realtime synchronisatie tussen Apple-producten

Sterke privacy: gegevens worden versleuteld en iCloud+ biedt verbeterde privacyfuncties

Voordelig voor Apple-gebruikers: Vaak inbegrepen bij Apple One-bundels en de basisopslagruimte is betaalbaar

De veiligheid is veruit de beste, de mogelijkheid om in realtime toegang te krijgen tot je opslagruimte is een extra voordeel, de mogelijkheid om jaren aan gegevens door te nemen zonder gedoe en zonder zorgen dat je gegevens verloren gaan, de synchronisatie tussen apparaten, en persoonlijk hoef je je nooit zorgen te maken dat je foto's niet kunt opslaan omdat je onvoldoende opslagruimte hebt; neem een iCloud-abonnement en maak zorgeloos foto's.

Nadelen

Beperkte functies op niet-Apple-apparaten: De beste ervaring krijg je binnen het Apple-ecosysteem; Windows en webtoegang zijn beperkter

Basisfuncties voor het maken van aantekeningen: Apple Notes is weliswaar eenvoudig, maar mist geavanceerde functies zoals backlinks, uitgebreide formaten of complexe databases die je wel vindt in speciale Second Brain-apps

Geen echte kennisgrafiek: mist functies om aantekeningen op een netwerkachtige manier met elkaar te verbinden voor het ontdekken van ideeën

Slechts 5 GB is gratis. Voor meer ruimte moet je betalen. Werkt het beste met Apple — niet geweldig op Windows of Android

Prijzen voor iCloud

50 GB : $ 0,99

200 GB : $ 2,99

2 TB : $ 9,99

6 TB : $ 29,99

12 TB: $ 59,99

iCloud-recensies en beoordelingen

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

10. Roam Research

Roam Research is een app voor het maken van aantekeningen die is ontworpen om je te helpen bij het schrijven van documenten en het doen van onderzoek, terwijl je informatie verzamelt in een grafische database.

Het begon als een hulpmiddel om promovendi te helpen bij het structureren en schrijven van hun complexe proefschrift.

In tegenstelling tot andere 'second brain'-apps voor het maken van aantekeningen, fungeert Roam Research meer als een op technologisch onderzoek gebaseerde tool. Het heeft ook geen sjablonen, maar biedt geweldige opties om aantekeningen met elkaar te verbinden en een 'second brain' op te bouwen.

Het meest geschikt voor

Maak verbinding tussen ideeën via bidirectionele links en dagelijkse aantekeningen, en stimuleer niet-lineair denken en ontdekkingen voor kenniswerkers en onderzoekers

Ideaal gebruiksscenario

Dagelijks een dagboek bijhouden en reflecteren om een persoonlijke kennisgrafiek op te bouwen

Onderzoek en academisch schrijven, bronnen, concepten en argumenten gekoppeld met elkaar

Brainstormen en complexe projecten structureren aan de hand van een opkomend overzicht

De beste functies van Roam Research

Bidirectionele koppelingen: Maakt automatisch verbindingen tussen pagina's (aantekeningen), zodat je zowel vooruit als achteruit kunt navigeren tussen gekoppelde ideeën

Daily Notes: Een aparte pagina voor elke dag, die dient als belangrijkste startpunt voor het vastleggen van gedachten en taken en het koppelen aan andere aantekeningen

Blokgebaseerde editor: Alles is een blok, waardoor je individuele stukjes informatie gedetailleerd kunt ordenen, insluiten en ernaar kunt verwijzen

Grafisch overzicht: Visualiseert het volledige netwerk van je aantekeningen en laat zien hoe concepten met elkaar verbonden zijn

Paginaverwijzingen en blokverwijzingen: Maak rechtstreekse koppelingen naar volledige pagina's of specifieke blokken van tekst binnen andere aantekeningen

Zoeken: Krachtige zoekfunctie waarmee je dynamische queries kunt maken om gerelateerde blokken en pagina's op te halen op basis van specifieke criteria

Zijbalk: Houd meerdere pagina's naast elkaar open om gemakkelijk te kunnen vergelijken en uitvoeren van bewerkingen

Voordelen

Krachtige ideeënverbinding: bidirectionele koppelingen en grafische weergave zijn uitstekend geschikt om relaties tussen gedachten aan het licht te brengen

Niet-lineair denken: stimuleert organische kennisgroei in plaats van rigide hiërarchieën

Toetsenbordgericht: Efficiënt voor gebruikers die de voorkeur geven aan navigatie via het toetsenbord en snelkoppelingen

Onderling gekoppelde aantekeningen, toegankelijk op al je apparaten en direct in de browser.

Nadelen

Hoge prijs: Aanzienlijk duurder dan veel andere apps voor het maken van aantekeningen of 'Second Brain'-apps

Prestatieproblemen: Kan soms traag zijn of bugs vertonen, vooral bij zeer grote grafieken

Geen offline modus: Je hebt een internetverbinding nodig om aantekeningen te openen en te bewerken

De integratie met de software die we dagelijks gebruiken was een beetje lastig.

Prijzen van Roam Research

Pro : $15 per maand

Believer: $500 per 5 jaar

Beoordelingen en scores voor Roam Research

Capterra : Onvoldoende beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Nog meer apps voor een tweede brein

Op zoek naar iets extra's? Hier zijn nog enkele 'second brain'-apps om je te helpen de juiste te vinden:

Mem.ai is een door AI aangestuurde notitie-app die fungeert als een zelforganiserend tweede brein. De app tagt en maakt verbinding met je aantekeningen automatisch, waardoor relevante informatie weer naar boven komt wanneer je die nodig hebt. Met snelle vastlegging, slimme zoekfuncties en ingebouwde samenwerkingsmogelijkheden helpt Mem individuen en teams hun kennis te laten stromen zonder rommel.

Tana is een persoonlijk kennisbeheersysteem van de volgende generatie dat gestructureerde gegevens combineert met vrij denken. Met dagelijkse aantekeningen, live queries en op tags gebaseerde organisatie helpt Tana gebruikers een dynamisch, levend hersensysteem op te bouwen waarin informatie vloeiend en met verbinding blijft en op het juiste moment gemakkelijk te vinden is

Logseq is een privacygerichte outliner die gebruikmaakt van bidirectionele koppelingen en een grafische interface om gebruikers te helpen een samenhangende kennisgrafiek op te bouwen. Logseq is ontworpen voor lokale werkstroomen en ondersteunt taken, dagelijkse aantekeningen en Markdown-bewerking, waardoor het ideaal is voor denkers die volledige controle willen over hun tweede brein

Heptabase is een visuele 'second brain'-app waarmee gebruikers ideeën in kaart kunnen brengen met behulp van kaarten en Whiteboards. De app ondersteunt onderzoeksintensieve werkstroomen door je in staat te stellen gedachten, literatuur en vragen ruimtelijk te ordenen, waardoor je verbindingen tussen aantekeningen kunt zien in een zeer visueel, niet-lineair format

Amplenote combineert taken, aantekeningen en backlinks in één gestroomlijnde interface. Met slimme prioritering, end-to-end-versleuteling en flexibele koppelingen fungeert Amplenote als een op productiviteit gericht 'tweede brein' voor mensen die projecten en kennis in één ruimte willen beheren

RemNote samenvoegt het maken van aantekeningen met flashcards op basis van gespreide herhaling om gebruikers te helpen kennis op lange termijn te onthouden. Het is ideaal voor studenten, docenten en levenslange leerlingen die een tweede brein willen opbouwen dat niet alleen ideeën opslaat, maar deze ook in de loop van de tijd versterkt door actief te herhalen.

Dendron is een op Markdown gebaseerde tool voor kennisbeheer die is ingebouwd in Visual Studio Code. Het biedt hiërarchische aantekeningen, ondersteuning voor schema's en krachtige zoekfunctionaliteit – perfect voor ontwikkelaars en technische gebruikers die grote, gestructureerde 'second brain'-systemen binnen hun IDE creëren

Supernotes is een platform voor gezamenlijke aantekeningen dat is opgebouwd rond hapklare, onderling gekoppelde kaarten. Het stelt gebruikers in staat om snel kennis vast te leggen, te koppelen en te ordenen terwijl ze in realtime samenwerken. Dankzij het op kaarten gebaseerde format is het eenvoudig om een atomair, zeer gestructureerd 'tweede brein' bij te houden

ClickUp: je 'second brain'-app voor het maken van aantekeningen

Hoewel het klassieke charme van het noteren van ideeën in fysieke notitieboekjes zeker aantrekkelijk kan zijn, bestaat er altijd het risico dat je ze kwijtraakt. Het mooie van een 'second brain'-app is dat deze je ideeën en taken op één centrale locatie bewaart, waardoor je je geen zorgen meer hoeft te maken over kwijtraken.

Naarmate de jaren verstrijken, nemen onze cognitieve vaardigheden af naarmate ons privé- en beroepsleven steeds meer met elkaar verweven raken. We verzamelen professionele expertise, creatieve doorbraken en ideeën die gedurende ons hele leven moeten worden vastgelegd en bewaard.

Je kunt je 'second brain' dankbaar zijn wanneer je binnen enkele minuten toegang hebt tot al dit werk van de afgelopen decennia.

ClickUp blinkt uit in het bieden van een veilige opslagplaats voor je gedachten en taken en biedt daarnaast tal van opties voor productiviteit. Probeer het vandaag nog gratis!