Van opstart tot succes: De 10 beste projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven

Het runnen van een klein bedrijf is allesbehalve eenvoudig. Projectbeheer houdt in een complex web van verantwoordelijkheden van het jongleren van taken en planningen tot het op de rails houden van je team.

Dit is waar tool voor projectbeheer s voor kleine bedrijven van pas komen. Ze bieden een platform dat je in staat stelt om taken te structureren, samenwerking te bevorderen en je met onwrikbare precisie aan strakke schema's te houden.

Geen enkele taak wordt over het hoofd gezien en geen enkele deadline gaat aan de kant.

In dit artikel introduceren we de top 10 projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven om je te helpen de perfecte oplossing voor jouw team te vinden. Zet je schrap voor een duik in de voor- en nadelen, prijzen en onderscheidende kenmerken. 👀

Wat is projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven?

Projectmanagementsoftware is een hulpmiddel waarmee je de projecten en opdrachten van je bedrijf nauwkeurig kunt organiseren en plannen. Het creëert een virtuele werkruimte voor het bewaken van lopende projecten, het observeren van middelenbeheer en samen te werken met uw team .

ClickUp 3.0 biedt een vereenvoudigde weergave van de werklast van uw hele team of van een individu om het werk in beweging te houden

Met de beste projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven kun je moeiteloos toezicht houden op de workflows van kleine bedrijven. Deze software is meestal budgetvriendelijker dan bedrijfsoplossingen en heeft vaak ingebouwde kalenders en herinneringen om ervoor te zorgen dat deadlines en het bijhouden van taken soepel verlopen. ✅

Je kunt ook een lichte interface verwachten met krachtige communicatiefuncties die e-mailwarboel verminderen en samenwerking binnen kleine teams transparant maken. Een goede projectmanagementtool heeft mogelijkheden voor budgettering, tijdregistratie en facturering om je team te helpen binnen de financiële grenzen te blijven.

Om de juiste projectmanagementtool voor je bedrijf te kiezen, moet je letten op de volgende belangrijke aspecten:

Gebruiksgemak : Geef de voorkeur aan een intuïtieve interface met minimale trainingsvereisten, zodat je teamgenoten het snel en effectief kunnen gebruiken

: Geef de voorkeur aan een intuïtieve interface met minimale trainingsvereisten, zodat je teamgenoten het snel en effectief kunnen gebruiken Taakbeheer : Het moet je helpen om taken te maken en toe te wijzen,projectdoelstellingen te bepalen en deadlines vast te stellen en de voortgang gemakkelijk bij te houden

: Het moet je helpen om taken te maken en toe te wijzen,projectdoelstellingen te bepalen en deadlines vast te stellen en de voortgang gemakkelijk bij te houden Samenwerking: Zoek naar een projectmanagementoplossing die samenwerking vergemakkelijkt door middel van het delen van bestanden, threads voor opmerkingen en realtime updates

ClickUp 3.0 geeft u de mogelijkheid om te transformeren en te schakelen tussen verschillende weergaven terwijl u taken direct bewerkt met ClickUp AI

Aanpassing : Project entaakbeheer oplossingen moeten zich aanpassen aan specifieke bedrijfsbehoeften met opties zoals gepersonaliseerde workflows, aangepaste velden en projectsjablonen

: Project entaakbeheer oplossingen moeten zich aanpassen aan specifieke bedrijfsbehoeften met opties zoals gepersonaliseerde workflows, aangepaste velden en projectsjablonen Integratie : Controleer of de projectmanagementtool integreert met andere software die uw bedrijf gebruikt, zoals e-mail, CRM-systemen (Customer Relationship Management) en boekhoudsoftware

: Controleer of de projectmanagementtool integreert met andere software die uw bedrijf gebruikt, zoals e-mail, CRM-systemen (Customer Relationship Management) en boekhoudsoftware Geldigheid en schaalbaarheid: Kijk naar de prijzen van de software en of de gratis of goedkope plannen binnen je budget passen. Misschien wilt u ook weten of de tool geavanceerde functies biedt om groeiende bedrijven en complexe projecten te ondersteunen

10 nuttige projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven in 2024

Verbeter je activiteiten en stimuleer de groei van je bedrijf met onze lijst van hoogwaardige projectmanagementsoftware voor kleine bedrijven. Zeg maar dag tegen knelpunten, gemiste deadlines en ineffectieve samenwerking - onderzoek samen met ons de beste functies en beperkingen van deze tools. 🧐

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, samenwerkingsfuncties en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

Op zoek naar een alles-in-één tool om projectplan s, taken beheren en samenwerking tussen teams bevorderen? Uw zoektocht eindigt met ClickUp, een gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing die ideaal is voor kleine en groeiende bedrijven! ✨

De krachtige Suite voor projectbeheer maakt het bijhouden van uw hele project een fluitje van een cent. Het biedt 15+ projectweergaven om je werkstromen te visualiseren en te beheren. Je kunt bijvoorbeeld taken organiseren als drag-and-drop kaarten met Kanban-borden of eenvoudig mijlpalen en afhankelijkheden bijhouden met de uitgebreide Gantt Chart-, Timeline- en Workload-weergaven.

Met ClickUp Doelen hebt u de kracht om duidelijke leveringsdoelen, prestatiecijfers en OKR's in te stellen. Houd uw team gemotiveerd en productief met wekelijkse scorekaarten voor werknemers en shout-outs.

ClickUp's taakbeheer geavanceerde functies omvatten een verscheidenheid aan functionaliteiten, waaronder realtime commentaar en proofing om werk sneller goed te keuren en brainstormen via Mindmaps .

Bovendien kunt u bijlagen delen en realtime conversies uitvoeren op de Chatweergave om taakgerelateerde discussies in één doorlopende thread te houden.

Gebruik ClickUp Documenten samenwerkingstools om een schone en uitgebreide administratie voor uw bedrijf bij te houden. U krijgt een AI-assistent om items te genereren zoals projecttijdlijnen en gebruikersteststudies, vergadernotities samenvatten en boeiende e-mails naar klanten opstellen.

Wilt u de sprintplanning verbeteren? Maak gebruik van de ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon . Het is ideaal voor Agile teams omdat je hiermee

Backlog-aanvragen stroomlijnen en prioriterenformulieren gebruiken* Werk over teams heen uitvoeren bij het beheren van projecten binnen Boards of Sprints

Vlot uitvoerenretrospectieve vergaderingen voor voortdurende verbetering

Kleine teams zullen de 100+ ClickUp Automatiseringen die routinetaken automatiseren en ieders tijd vrijmaken!

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Het scala aan functies kan veel te verteren zijn voor nieuwe gebruikers (maar ClickUp's uitgebreide handleidingen en tutorials maken het gemakkelijk)

AI-functies zijn beperkt tot betaalde plannen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Asana

Via: Asana Verhoog uw projectbeheer voor kleine bedrijven met Asana - het ultieme platform voor naadloos cross-functioneel teamwerk . 🙌

Met Asana kunt u uw projecten en taken naar wens. De standaard lijstweergave biedt een overzichtelijke weergave voor het bijhouden van vervaldatums en geadresseerden. Schakel moeiteloos tussen bord-, tijdlijn-, kalender- en dashboardweergaven om te genieten van flexibele taakvisualisaties.

Gebruik Kanban-borden om projecttaken te prioriteren en wegversperringen voor oplevering opsporen. Verbeter de transparantie van de workflow door gelabelde kolommen, uitgerust met een drag-and-drop interface om de status van taakkaarten bij te werken.

Verminder handmatige taken door automatische opdrachten, aanpassingen van vervaldatums en meldingen van belanghebbenden met behulp van de functie Regels. Je kunt zelfs taak- en projectsjablonen maken - laat je creativiteit de vrije loop door beschrijvingen, organisatietags, vervaldatums, geadresseerden en aangepaste velden toe te voegen (beschikbaar met betaalde plannen).

Asana beste functies

Integreert met meer dan 200 tools zoals Slack, Gmail en Zapier

Intuïtieve interface

Real-time rapportage

Kanban-borden voor taakvisualisatie

Automatiseringsfunctie voor taken

Asana beperkingen

De interface kan wat onoverzichtelijk overkomen

Beperkte aanpassingen voor geavanceerde rapportagefuncties

Asana prijzen

Basis : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

:4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

3. Zoho Projecten

Via: Zoho Projecten Ontdek de kracht van Zoho Projects, je online bondgenoot voor projectbeheer waarmee je eenvoudig kunt plannen, bijhouden en samenwerken. Deze schaalbare software kan zowel eenvoudige als complexe projecten aan. Plan vooruit, verdeel je werk in beheersbare taken, houd de voortgang systematisch bij en haal elke deadline direct.

Deze tool heeft mogelijkheden voor het beheren van flexibele werktijden, basislijnen voor planningen, teamgestuurde toewijzing van taken en herinneringen. Time tracking en resource management komen te hulp om de werkdruk van het team in balans te houden. 🧰 Verhoog uw workflow verder met taakautomatisering en gestroomlijnde overgangen. Gebruik geavanceerde rapporten om de voortgang bij te houden en beheer budgetten eenvoudig met het bijhouden van uitgaven. Externe teams kunnen met elkaar in contact blijven via interactieve feeds, ingebouwde chat, discussieforums en ruimtes voor het delen van bestanden.

Zoho Projects beste functies

Gantt-diagrammen om projecttrajecten te visualiseren

Integreert met Google en Microsoft apps

Handige mobiele app

Taak automatisering

Meerdere taakweergaven

Zoho Projects beperkingen

Bepaalde functies kunnen ontbreken of moeilijk te vinden zijn

Ondersteunt mogelijk niet alle browsers

Zoho Projects prijzen

Gratis : tot 3 gebruikers

: tot 3 gebruikers Premium : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (300+ beoordelingen)

:4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra:4.3/5 (400+ beoordelingen)

4. Trello

Via: Trello Trello is een visuele hulpmiddel voor projectbeheer beroemd om zijn Kanban-bord s. Ze geven taken weer als kaarten, elk aanpasbaar met vervaldatums, geadresseerden, labels, bijlagen en opmerkingen. Versleep de kaarten voor moeiteloze reorganisatie en eenvoudige visuele samenwerking. 📊

Trello wordt geprezen om zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor het ideaal is voor kleine bedrijven met beperkte trainingmiddelen. Kies uit een schat aan sjablonen voor marketing, verkoop, ontwerp en teambeheer of maak een nieuw bord vanaf de grond af aan.

Het platform komt tegemoet aan verschillende projectbehoeften door naast Kanban-borden ook andere lay-outs aan te bieden. Of je nu een kalender nodig hebt voor het bijhouden van deadlines, een tijdlijn voor planning, een tabel voor het gestructureerd weergeven van gegevens of zelfs een kaart voor locatiegebaseerde taken, met Trello zit je goed.

Trello beste eigenschappen

Verschillende projectweergaven

100+ sjablonen

Kan worden geïntegreerd met Slack, Jira, Miro, enz.

Visuele samenwerkingsfuncties voor het beheren van projecten

Butler, een taakautomatiseringsassistent zonder code

Trello beperkingen

Het is meer geschikt voor kleinere taken waarbij 3-5 mensen betrokken zijn

Gebruikers zouden kunnen profiteren van meer ingebouwde rapporten en analyses in vergelijking met sommige van de beste projectmanagementsoftware op deze lijst

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

:4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

5. Hub Planner

Via: Hub Planner Hub Planner is de ultieme resource planning en beheersoftware, die teams helpt bij projectcoördinatie, budgetbewaking, het bijhouden van PTO en efficiënt timesheetbeheer, allemaal binnen één platform.

Wilt u de projectuitgaven beheersen en inzicht krijgen in de winstgevendheid van projecten? De Billing Rates Extension van Hub Planner helpt je om volledige controle te krijgen over je factuurbeheer met handige functies voor projectbudgettering en uitgavenberekeningen. 👩🏻‍💻

Bovendien beschikt deze handige tool over een intuïtieve drag-and-drop resource scheduler, die snel inzicht biedt in de beschikbaarheid en het gebruik van resources en de planning van projecten stroomlijnt. Bovendien kun je actuele urenstaatgegevens vergelijken met geplande prognoses om meer te weten te komen over de prestaties van je team.

Gebruik voor realtime analyses het gebruiksvriendelijke dashboard om moeiteloos individuele resources en projectprestaties te bekijken.

Hub Planner beste eigenschappen

Project budget controle

Timesheet beheer

Gegevensgerichte rapporten

Gebruiksvriendelijke resource planner

Soepele verlof- en vakantieaanvragen

Hub Planner beperkingen

Een real-time taakvolger zou een nuttige toevoeging zijn

Het zou meer software-integraties kunnen gebruiken

Hub Planner prijzen

Plug&Play :$7/maand per gebruiker

:$7/maand per gebruiker Unlimited : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Business Leader: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hub Planner beoordelingen en recensies

G2 :4.2/5 (15+ beoordelingen)

:4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra:4.2/5 (100+ beoordelingen)

6. Wrike

Via: Wrike Wrike is een project en software voor middelenbeheer voor kleine bedrijven met een klein budget, omdat het een royaal gratis plan heeft voor onbeperkte gebruikers.

Geniet van piekefficiënt projectbeheer met Wrike's cross-functionele samenwerking functies. Het platform is superaanpasbaar: je kunt workflows, weergaven en workspaces aanpassen aan de behoeften en voorkeuren van je team, terwijl je een 360°-overzicht van je project behoudt. 🔄

De automatiseringsfuncties verhogen de productiviteit door terugkerende taken te stroomlijnen en dubbel werk te verminderen. Met automatische goedkeuringen, aanvraagformulieren en herhaalbare blauwdrukken krijgt je team meer tijd voor belangrijke taken wanneer ze projecten in verschillende teams beheren.

Personaliseer je Wrike-dashboard met widgets op maat van je werkdag, zodat je op de hoogte blijft van geselecteerde taken of prioritaire items.

Wrike beste functies

Veelzijdige projectweergaven zoals Kanban-borden en Gantt-diagrammen

Aangepaste aanvraagformulieren

Proofing en automatische goedkeuringen

Dashboardanalyses in realtime

Kan worden geïntegreerd met tools zoals Airtable, Gmail en Dropbox

Wrike beperkingen

Het bijhouden van wijzigingen op grote projecten kan een uitdaging zijn

Sommige gebruikers ervaren een steile leercurve

Wrike prijzen

Gratis :Onbeperkt aantal gebruikers

:Onbeperkt aantal gebruikers Team : $9,80/maand per gebruiker (2-25 gebruikers)

: $9,80/maand per gebruiker (2-25 gebruikers) Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker (5-500 gebruikers)

: $24,80/maand per gebruiker (5-500 gebruikers) Onderneming : Neem contact op voor prijzen (5 tot onbeperkte gebruikers)

: Neem contact op voor prijzen (5 tot onbeperkte gebruikers) Pinnacle: Neem contact op voor prijzen (5 tot onbeperkte gebruikers)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wrike beoordelingen en recensies

G2 :4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

:4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra:4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Notitie

Via: Notie De flexibiliteit, betaalbaarheid en functies voor het bijhouden van taken maken van Notion een uitstekende keuze voor projectbeheer in kleine bedrijven.

Net als ClickUp kunt u met de AI-assistent van Notion hoogwaardige projectdocumentatie snel. Laat AI binnen enkele seconden een eerste projectplan genereren of schrijf het zelf en zie hoe AI het tot in de puntjes bijwerkt. ✨

Zeg vaarwel tegen tijdrovende taken met aanpasbare AI Autofill. Gebruik het om moeiteloos belangrijke resultaten en updates toe te voegen aan elk projectrapport.

Notion biedt ook kant-en-klare workflows voor engineering- en productteams die helpen de backlog te optimaliseren, sprints organiseren en bugs opsporen.

Bovendien biedt het platform een variëteit aan weergaven voor alle projecttypes. Gebruik de tabelweergave voor het nauwkeurig bijhouden van taken, schakel over naar de kalenderweergave om de deadlines in de gaten te houden of bekijk de voortgang in de tijdlijnweergave.

Notion beste eigenschappen

Geautomatiseerde sprints

Integraties met tools zoals GitHub, Figma en Slack

AI assistent

Wiki-functie om alle kennis te centraliseren

Vooraf ontworpen sjablonen

Beperkingen van Notion

Neigt traag te zijn op mobiele apparaten

Het gebrek aan instructies kan het maken van pagina's belemmeren voor sommige gebruikers

Prijzen van Notion

**Gratis

Plus : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Zakelijk : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Notion beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

:4.7/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

monday.com

Via: maandag.nl monday.com helpt kleine bedrijven projecten efficiënt te beheren en daarbij geld te besparen. Het platform biedt gratis en betaalbare instapmodellen en is gebruiksvriendelijk, waardoor de kosten voor training en inwerken beperkt worden. 💰

Geef uw team meer mogelijkheden door eenvoudig taken toe te wijzen en te prioriteren. Maak projectplanningen, controleer de voortgang van uw team en beheer uw hele project op één plek.

Pas workflows aan aan de unieke stijl van uw team, of het nu gaat om een project, proces, afdeling of klantspecifieke taak. Profiteer van verschillende projectweergaven, zoals:

Gantt-grafieken

Kanban-borden

Tijdlijnweergaven

monday.com biedt talloze gratis aanpasbare sjablonen. Van marketingcampagnes van marketingcampagnes en redactionele kalenders tot evenementenplanning, CRM-diagrammen en HR-formulieren, u vindt veel kant-en-klare sjablonen voor kleine bedrijven. De automatiseringsfuncties voor tijdrovende activiteiten zoals het versturen van e-mailherinneringen en het verwerken van goedkeuringsverzoeken voor projecten maken ook tijd vrij.

monday.com beste functies

Aanpasbare dashboards

Flexibel en schaalbaar

Automatisering van taken

Kan worden geïntegreerd met projectbeheertools zoals Google Drive, Gmail en Trello

Diverse sjablonen en projectweergaven

monday.com beperkingen

De eerste installatie kan tijdrovend zijn

Aanpassing van het hoofdscherm zou flexibeler kunnen

monday.com prijzen

Gratis

Basic $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

9. Paymo

Via: Paymo Paymo onderscheidt zich als een projectmanagementoplossing op maat voor startups kleine bedrijven, freelancers en kleine teams. Het is een alles-in-één platform voor gebruiksvriendelijk project- en taakbeheer, tijdregistratie en facturering aan klanten. 🕒

Communiceer in realtime in de Detailed Task View, stel terugkerende taken in, stel deadlines en prioriteiten vast en wijs moeiteloos werklast toe aan meerdere teamleden.

Uw taken zijn zichtbaar in alle projecten en u kunt ze groeperen op prioriteit, voortgang of vervaldatum. Schakel tussen taakweergaven op basis van uw behoeften - gebruik een Kanban-bord om de status van taken te controleren of open de lijstweergave om details te zien zoals geadresseerden, vervaldatums en factureringstype.

Gebruik Paymo Track om de tijd die je besteedt aan dagelijkse activiteiten nauwkeurig vast te leggen. Je kunt je timer starten en stoppen, in bulk tijd invoeren en de Pomodoro-functie uitproberen om gefocust te werken. Zet urenstaten om in uitgebreide rapporten en professionele facturen.

Paymo beste functies

Mobiele app beschikbaar

Automatische tijdsregistratie

Drag-and-drop interface

Aanpasbare urenstaten

Live rapportage

Paymo beperkingen

Niet alle functies zijn toegankelijk op de mobiele app

Nieuwe gebruikers kunnen enige training nodig hebben

Paymo prijzen

Gratis (maximaal 1 gebruiker)

(maximaal 1 gebruiker) Starters : $4.95/maand per gebruiker (maximaal 1 gebruiker)

: $4.95/maand per gebruiker (maximaal 1 gebruiker) Klein Kantoor : $9,95/maand per gebruiker

: $9,95/maand per gebruiker Zakelijk: $20,79/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Paymo beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (500+ beoordelingen)

:4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (400+ beoordelingen)

10. Jira

Via: Atlassian Jira van Atlassian is de dynamische kracht achter Agile-teams, helpt hen efficiënt te werken en bevordert de samenwerking tussen projecten. Kleine bedrijven kunnen profiteren van de schaalbaarheid, de optie om de voortgang bij te houden en een breed scala aan vooraf geconfigureerde sjablonen.

Het platform biedt Scrum boards om grote sprints te visualiseren in beheersbare taken, waardoor je team sneller resultaten kan leveren. De interactieve tijdlijn lijkt op een creatieve ruimte voor het toevoegen van epics, het in kaart brengen van werkitems, het bijhouden van afhankelijkheden en het instellen van releaseschema's. 🌚

Jira doet er nog een schepje bovenop met zijn kant-en-klare rapporten en dashboards, die inzichten van onschatbare waarde bieden binnen je werkomgeving.

Bovendien kun je tijd besparen, focus houden en je tools moeiteloos met elkaar verbinden via Jira-sjablonen. Ze dekken verschillende teams, afdelingen en categorieën, waaronder softwareontwikkeling, marketing en productbeheer.

Jira beste functies

Project tijdlijnen die uw teams en belanghebbenden op één lijn houden

Aanpasbare workflows

3.000+ app-integraties

Scrum-borden

Gedetailleerde rapporten

Jira beperkingen

Beginners hebben mogelijk training nodig om het platform te gebruiken

Dashboards zouden kunnen profiteren van meer aanpassingsopties

Jira prijzen

Gratis : tot 10 gebruikers

: tot 10 gebruikers Standaard : $8,15/maand per gebruiker

: $8,15/maand per gebruiker Premium : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jira beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

:4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

Verbeter de efficiëntie van projecten met de beste projectbeheersoftware voor kleine bedrijven

Ongeacht uw budgetbeperkingen en trainingscapaciteit stroomlijnen deze 10 projectbeheertools het bijhouden van taken en teamwerk voor kleine bedrijven en helpen ze projecten tot een succes te maken.

Voor uitgebreid projectbeheer, clickUp gratis proberen . Met gebruiksvriendelijke functies en kosteneffectieve plannen zorgt ClickUp voor efficiënt taakbeheer in alle projectfasen! 🌞