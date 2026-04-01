De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android in 2026

Er zijn talloze situaties waarin het maken van aantekeningen essentieel is in je dagelijkse werk, of het nu gaat om het noteren van notities van vergaderingen, het vastleggen van ideeën tijdens brainstormsessies of gewoon het opschrijven van je nieuwste inspiratie. Of misschien ben je onlangs enkele verhelderende online nieuwsberichten tegengekomen die je wilt bewaren om later nog eens terug te lezen.

Als dat gebeurt, is het laatste wat je nodig hebt een onbetrouwbaar, ongeorganiseerd systeem van handgeschreven aantekeningen. In plaats daarvan wil je een app waarmee je in een handomdraai onderweg aantekeningen kunt maken, deze in handige categorieën kunt ordenen en je aantekeningen kunt omzetten in bruikbare ideeën.

Als je een Android-gebruiker bent, bieden enkele van de beste app's voor het maken van aantekeningen voor Android unieke, Android-specifieke functies en voordelen om je aantekeningen nog beter te maken.

Wat is een app voor het maken van aantekeningen?

Een notitie-app is een digitale tool voor het schrijven, opslaan en ordenen van al je belangrijke aantekeningen. In sommige gevallen kun je er zelfs handgeschreven aantekeningen mee opslaan en ordenen, dankzij de mogelijkheid om documenten te scannen en aan je archiefsysteem toe te voegen.

De meeste apps voor het maken van aantekeningen voor Android zijn niet zomaar eenvoudige tekst editors met een bijbehorend mappensysteem. In plaats daarvan bieden ze geavanceerde functies, zoals de mogelijkheid om:

Organiseer aantekeningen in groepen, afhankelijk van hun doel en herkomst

Sla video-, spraak- en tekstantekeningen op

Deel aantekeningen tussen apparaten, zodat je aantekeningen op je telefoon kunt maken en ze later op je tablet kunt bekijken

Voeg afbeeldingen of audio-notities toe en voeg bijlagen toe aan je aantekeningen voor meer context

De beste notitie-apps voor Android bieden ook geavanceerde functies die verder gaan dan de hier genoemde basisfuncties, zoals de mogelijkheid om plaknotities te maken voor brainstormen. Hun belangrijkste doel blijft echter hetzelfde: notitie-apps helpen het proces van het opschrijven van gedachten of informatie eenvoudiger en overzichtelijker te maken.

Waar moet je op letten bij een app voor het maken van aantekeningen voor Android?

Hoewel er tal van opties zijn, delen alle goede notitie-apps een aantal functies die het waard zijn om nader te bekijken. Let goed op de onderstaande functies wanneer u uw notitiestrategieën naar een hoger niveau tilt met uw Android-app.

Gebruiksvriendelijkheid: Hoe makkelijker het is om aantekeningen te maken, te beheren en te delen met andere apparaten of gebruikers, hoe beter

Gratis of goedkoop: Waarschijnlijk kom je wel wat in-app aankopen of premium-abonnementen tegen om toegang te krijgen tot alle functies. Maar een goede notitie-app moet een gratis versie bieden waarmee je snel notities en takenlijsten kunt maken

Duidelijke organisatie: Het gaat niet alleen om de mogelijkheid om aantekeningen te openen. Je app moet het ook gemakkelijk maken om je aantekeningen te ordenen op onderwerp of categorie

Intuïtief zoeken: hoe makkelijker het is om recente notitiebestanden of zelfs tekst binnen die aantekeningen te vinden, hoe bruikbaarder de app is. Dit is vooral belangrijk naarmate de processen binnen je organisatie in de loop van de tijd complexer worden

Geavanceerde functies: Bevat de notitie-app bijvoorbeeld tools op basis van kunstmatige intelligentie (AI) ? Kun je aantekeningen exporteren naar andere apps, en hoe werkt de app samen met andere Google-services?

De 10 beste apps voor aantekeningen maken voor Android

Met deze nuances in gedachten is het tijd om naar de lijst te gaan. Laten we eens kijken naar de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android die je helpen je organisatie en geheugen te verbeteren.

Download AI-aangedreven ClickUp-documenten op je telefoon voor een naadloze ervaring

ClickUp is 's werelds eerste geïntegreerde AI-werkruimte met tools voor het maken van notities, zoals ClickUp Docs en ClickUp Notepad. Dankzij de uitgebreide en gebruiksvriendelijke functies is het zelfs een van de beste alternatieven voor Google Keep op de markt.

Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot ClickUp Docs om aantekeningen en taken te noteren en hun kennisbanken en wiki's op te bouwen.

Met uitgebreide opmaakopties, zoals opsommingstekens, checklists, banners, kopteksten, markeringen en codeblokken, kun je je documenten aanpassen en bepaalde delen van je aantekeningen extra laten opvallen (een pluspunt voor visuele leerlingen!). Je kunt ook multimedia-elementen toevoegen en insluiten in Docs.

ClickUp ondersteunt ook bidirectionele koppelingen binnen ClickUp-taken met behulp van relaties – een naadloze manier om vergelijkbare taken met elkaar te verbinden en een uitgebreid Overzicht van mijn werkstroom te krijgen.

ClickUp Brain vormt een integraal onderdeel van je strategie voor het maken van notities. Deze AI-tool helpt bij het samenvatten van lange notities, het maken van tabellen met nauwkeurige gegevens, het ontvangen van geautomatiseerde taakupdates en het snel vinden van informatie vanuit elke plek in mijn ClickUp-werkruimte.

Als je haast hebt, kun je ClickUp Brain gebruiken om reactiethreads bij Taaken samen te vatten, zodat je begrijpt wat er aan de hand is zonder alle meer dan 200 reacties te hoeven lezen.

Als je echter vooral moeite hebt met het maken van notities tijdens vergaderingen, schakel dan de ClickUp AI Meeting Notetaker in! Deze legt elk detail van de vergadering vast en levert het aan je als een gestructureerd ClickUp-document, zodat je je meer kunt concentreren op wat er wordt gezegd in plaats van je te haasten om aantekeningen te maken.

Zodra je het document hebt, vraag je ClickUp Brain gewoon om taken aan te maken op basis van de aantekeningen of stuur je een samenvatting naar je collega's via ClickUp Chat.

Zet vergaderingen automatisch om in aantekeningen, transcripties en taken met ClickUp AI Notetaker

ClickUp's Notepad is een andere functie voor het snel maken van aantekeningen, beschikbaar op mijn telefoon en desktop. Het beste is dat ik deze aantekeningen ook kan omzetten in traceerbare taken, als dat nodig is.

Als je geen tijd hebt om te bellen om iets aan een teamlid uit te leggen, gebruik dan ClickUp Clips. Hiermee kun je schermopnames rechtstreeks in aantekeningen delen, waardoor je een visueel en interactief element toevoegt dat zelfs bij sommige van de beste notitie-apps ontbreekt.

Je kunt voor deze Clips gebruikmaken van AI-aangedreven transcriptie, waardoor elk gesproken woord doorzoekbaar is binnen ClickUp.

Transcribeer spraak- en video-antekeningen met AI met behulp van ClickUp Clips

Je kunt ook het gratis online notitieblok van ClickUp direct in je browser uitproberen, zonder dat je een aanmelding hoeft te doen.

Daarnaast biedt ClickUp tal van sjablonen voor aantekeningen om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Een favoriet onder gebruikers is de Project Note-sjabloon van ClickUp.

Met ClickUp-apps voor alle apparaten, inclusief Android, kun je je recente aantekeningen eenvoudig delen tussen je pc, telefoon en tablet. Het is de perfecte oplossing voor iedereen die niet alleen op zoek is naar een speciale app voor aantekeningen, maar naar een uitgebreide suite van apps voor productiviteit gecombineerd in één platform.

De beste functies van ClickUp

Notepad: Een eenvoudige manier om snel aantekeningen te maken, afbeeldingen toe te voegen en gewone tekstaantekeningen om te zetten in concrete taken en items die nog te doen zijn

Docs : De ideale tool voor het categoriseren van en samenwerken aan inhoudelijke aantekeningen die verder gaan dan platte tekstaantekeningen, ter vervanging van Google Documenten en andere tekstverwerkers

ClickUp AI Assistant : een AI-assistent die binnen enkele minuten samenvattingen van vergaderingen en aantekeningen genereert, aantekeningen omzet in actiepunten en je aantekeningen automatisch vormgeeft of bewerkt voor betere uitwisseling en publicatie

Uitgebreide integraties: De mogelijkheid om te integreren met alle tools die je nodig hebt voor productiviteit, waaronder Google Agenda, Outlook en Dropbox De mogelijkheid om te integreren met alle tools die je nodig hebt voor productiviteit, waaronder Google Agenda, Outlook en Dropbox

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan voor sommige gebruikers een leercurve met zich meebrengen

De mobiele app heeft een aantal beperkte functies voor gebruikers die de volledige ClickUp-ervaring willen via hun Android-apps

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 8.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

🧨 Niet elke gemiste item is een probleem (tenzij je een klein bedrijf hebt) Wanneer je je werk beheert via meerdere afzonderlijke apps, zonder dat operations of beheerders je ondersteunen, komt al die coördinatie op één persoon neer, meestal op jou. Videoproductiebedrijf path8 Productions kwam op dat punt toen ze opschaalden. Het werk was verspreid over tools als Smartsheet, Slack, Toggl en Dropbox Paper. Producenten besteedden tijd aan het kopiëren van updates tussen systemen in plaats van projecten vooruit te helpen, wat de oplevering vertraagde en het risico op vertragingen vergrootte. In plaats van meer processen of personeel toe te voegen, hebben ze alles gebundeld in ClickUp’s Small Business Suite. ⚡ De impact 6 tools vervangen door één geïntegreerde werkruimte

60% minder tijd besteed aan de voorbereiding van teamvergaderingen (van 30–60 minuten naar ~10 minuten)

Volledig geïmplementeerd in minder dan 8 weken

Realtime zichtbaarheid in planning, berichtenverkeer en tijdsregistratie Nu communicatie, projectopvolging en tijdsregistratie gecentraliseerd zijn, is het probleem van het 'elke tool bijwerken' verdwenen. Producenten registreren nu rechtstreeks tijd op taken, gesprekken blijven gekoppeld aan het werk en agenda's voor vergaderingen worden automatisch samengesteld op basis van live projectgegevens. Voor oprichter Pat Henderson was efficiëntie niet het grootste voordeel. Het was de mogelijkheid om het team snel te laten werken zonder extra operationele kosten.

2. OneNote

Microsoft OneNote behoort tot de beste gratis apps voor het maken van notities, dankzij de eenvoud en de integratie met andere gangbare tools voor productiviteit. De app sluit naadloos aan op apps zoals Outlook, Excel en Word, maar werkt op alle besturingssystemen van Apple, Windows en natuurlijk Android.

Het is in veel opzichten de standaard voor aantekeningen op Windows-apparaten, en velen beschouwen de concurrenten in dezelfde categorie als alternatieven voor OneNote.

De beste functies van OneNote

Mogelijkheid om aantekeningen en schermafbeeldingen van externe webpagina's en andere tools te knippen en je eigen eenvoudige aantekeningen en krabbels toe te voegen

Multimedia-ondersteuning voor afbeeldingen, audio-opnames en handgeschreven aantekeningen

Geïntegreerde scanner om handgeschreven vellen of andere documenten toe te voegen aan je lijsten met nog te doen taken en andere soorten aantekeningen

Categoriseer aantekeningen op basis van belangrijkheid, waardoor je gemakkelijker kunt zoeken naar en vinden wat je nodig hebt

Beperkingen van OneNote

Notities worden standaard opgeslagen in Microsoft OneDrive, wat problemen kan opleveren voor gebruikers van andere soorten cloudopslagruimte

Voor volledige integratie met andere apps in de suite voor productiviteit van Microsoft is een Microsoft Office 365-abonnement vereist

Prijzen van OneNote

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 1,99

Beoordelingen en recensies van OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

3. Evernote

Evernote, een populaire concurrent van Google Keep, behoort dankzij zijn veelzijdigheid tot de beste notitie-apps voor Android. De app biedt een krachtige editor voor tekst, een scala aan sjablonen en naadloze synchronisatie tussen apparaten, waardoor hij zich onderscheidt van andere notitie-apps.

De beste functies van Evernote

Een uitgebreide bibliotheek met Evernote-sjablonen , met een breed bereik van vergaderplanning tot collegeaantekeningen en dagelijkse logboeken

Een krachtige zoekfunctie, waarmee je eenvoudig audio-antekeningen, webfragmenten en andere content binnen de app kunt vinden

Snelkoppelingen waarmee je aantekeningen kunt maken of vergrendelen, aantekeningen kunt delen of aantekeningen naar behoefte kunt formatteren

Stylusondersteuning voor mobiele apps, waarmee je aantekeningen in vrije vorm kunt maken

Limieten van Evernote

In tegenstelling tot sommige andere notitie-apps heeft de gratis versie enkele limieten, waaronder weinig opslagruimte, geen aangepaste sjablonen en geen opties voor taakbeheer

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de laadtijden op de desktop- en webapp traag zijn in vergelijking met native mobiele apps

Prijzen van Evernote

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

4. Squid

Als je handgeschreven aantekeningen niet helemaal wilt opgeven, is Squid – voorheen bekend als Papyrus, dat in 2015 een rebranding onderging – wellicht de beste optie voor jou. In tegenstelling tot andere Google-apps draait de ervaring hier om het gebruik van je vinger of een stylus om je gedachten direct in de interface te noteren.

De beste functies van Squid

Infinite Paper Editor, waarmee je zoveel aantekeningen kunt maken als je wilt op één scherm

Dynamische aanpassingen van het handschrift verbeteren de leesbaarheid van je aantekeningen op het scherm

PDF-importfunctie, waarmee je grote documenten handmatig kunt markeren

Meerdere achtergrondopties en de mogelijkheid om afbeeldingen in te voegen en te delen, waardoor je creatiever kunt zijn bij het maken van aantekeningen die je aan anderen presenteert

Limieten van Squid

Het archiverings- en organisatiesysteem is niet zo gebruiksvriendelijk als sommige andere opties op deze lijst

De software is niet ideaal voor mensen die liever aantekeningen typen of audio-aantekeningen maken

Prijzen van Squid

Free Forever

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Squid

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

5. Google Keep

Google Keep is een populair alternatief voor Evernote, maar het is zoveel meer dan dat. Het behoort tot de populairste notitie-apps voor Android, grotendeels dankzij een uitgebreide reeks functies waarmee je alles kunt doen, van het maken van een snelle aantekening tot het samenstellen van uitgebreide multimediale verslagen en documenten.

De beste functies van Google Keep

Een herinneringsfunctie die je ook als terugkerende instelling kunt gebruiken, zodat je nooit meer vergeet aantekeningen te maken

De mogelijkheid om eenvoudig afbeeldingen aan aantekeningen toe te voegen, inclusief een directe integratie vanuit je fotogalerij in de app

Een takenlijstfunctie met selectievakjes die automatisch in taken kunnen worden omgezet

De mogelijkheid om de software gratis te gebruiken, aangezien alle functies gratis beschikbaar zijn

Beperkingen van Google Keep

Geen toestemming nodig om je aantekeningen te vergrendelen; ontvangers kunnen alle aantekeningen bewerken die je via de app deelt

Beperkte formaten in vergelijking met sommige andere gratis notitie-apps op deze lijst

Prijzen van Google Keep

Free

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

6. ColorNote Notitieblok Aantekeningen

ColorNote is misschien wel de populairste app voor het aanmaken van aantekeningen in de Google Play Store, en dat is niet voor niets: de app heeft een beoordeling van 4,9 op basis van meer dan 3 miljoen recensies. De app blinkt uit door een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface en maakt het mogelijk om aantekeningen aan te maken via een checklist of in platte tekst.

De beste functies van ColorNote

Herinneringen en notificaties maken het eenvoudig om basistaken op je dagelijkse lijst met nog te doen-taken te beheren

Met een widget-functie kunt u aantekeningen toevoegen en maken op het startscherm van uw apparaat

Met de zoekfunctie kunt u aantekeningen zoeken via tekst- of spraakzoekopdrachten

Met wachtwoordbeveiliging kunt u uw aantekeningen privé houden

Limieten van ColorNote

Alleen beschikbaar voor Android, dus je kunt geen aantekeningen delen of maken op desktopapparaten

Een systeem met een limiet voor het aantal bestanden kan moeite hebben om de organisatie op peil te houden naarmate het aantal nummers van bestanden toeneemt

Prijzen van ColorNote

Free

Beoordelingen en recensies van ColorNote

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

7. Simplenote

Als je op zoek bent naar apps voor aantekeningen die eenvoud vooropstellen, dan is Simplenote de beste keuze. De app laat alle overbodige franje achterwege en richt zich op wat het belangrijkst is: je gedachten op een eenvoudige (en digitale) manier georganiseerd houden.

De beste functies van Simplenote

Realtime synchronisatie op alle platforms, inclusief de mogelijkheid om verder te gaan dan Android

Dankzij functies voor het toekennen van trefwoorden en het vastmaken van aantekeningen kunt u uw aantekeningen gemakkelijk terugvinden en categoriseren

Functie voor openbaar delen, waardoor iedereen met een link je aantekeningen kan bekijken

Ondersteuning voor Markdown, zodat je je aantekeningen kunt formatteren zonder een WYSIWYG-editor te gebruiken

Beperkingen van Simplenote

Geen ondersteuning voor afbeeldingen, audio of tekeningen

Geen functie om handelingen ongedaan te maken, waardoor het lastig kan zijn om fouten te corrigeren

Prijzen van Simplenote

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19,99 per maand

Beoordelingen en recensies van Simplenote

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 10 beoordelingen)

8. Nimbus aantekening (nu Fusebase)

Met Nimbus Note kun je wat de maker 'super notes' noemt maken – audio, video, tekst, interactieve checklists, spreadsheets en tabellen – allemaal in dezelfde app. Voeg daar geannoteerde webknipsels aan toe en je hebt misschien wel de meest geavanceerde optie op deze lijst.

De beste functies van Nimbus Aantekening

Geavanceerde tool voor het knippen van webpagina's voor PDF's en afzonderlijke pagina's, inclusief opties voor aantekeningen

De meest geavanceerde multimedia-ondersteuning van alle apps op deze lijst

Een zeer doorzoekbare en intuïtieve gebruikersinterface die de start eenvoudig maakt

Sjablonen voor veelvoorkomende soorten aantekeningen die de tijd die je kwijt bent aan de voorbereiding van het maken van aantekeningen minimaliseren

Limieten van Nimbus Note

De gratis versie heeft een zeer beperkte set functies en is grotendeels bedoeld als proefversie voor de betaalde abonnementen

Beperkte functionaliteit voor spreadsheets en tabellen in vergelijking met alternatieven zoals Microsoft Excel en Google Spreadsheets

Prijzen van Nimbus Aantekening

Free

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 32,00

Beoordelingen en recensies van Nimbus Note

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

9. Bundled Annotations

Zoals de naam al doet vermoeden, draait Bundled Notes om het categoriseren van de aantekeningen die je op een bepaalde dag, week of maand maakt. Maar dat betekent niet dat de editor onderdoet: dankzij een intuïtieve en strakke interface is het noteren van je gedachten een fluitje van een cent.

De beste functies van Bundled Notes

Sorteer aantekeningen in borden in Kanban-stijl voor betere visuele associaties

Groepeer en tag aantekeningen zodat je ze gemakkelijk kunt categoriseren en later terugvinden

Stel bundels precies zo in als het voor hen het beste werkt, dankzij verbeterde aanpassingsfuncties

Limieten van gebundelde aantekeningen

Geen mogelijkheid om aantekeningen te delen met anderen die er baat bij zouden kunnen hebben

Onbeperkte aantekeningen en ondersteuning voor webbrowsers zijn alleen beschikbaar via het abonnement

Prijzen van Bundled Notes

Free

Bundled Pro: $ 1,89/maand

Beoordelingen en recensies van Bundled Notes

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

10. Standard Annotations

Standard Notes is open source, waardoor het flexibeler is dan veel van de andere opties op deze lijst. Het is van nature aanpasbaar, maar dankzij de geavanceerde functies behoort het toch tot de beste notitie-apps die er zijn.

De beste functies van Standard Notes

Geavanceerde end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie zorgen ervoor dat je privé-antekeningen privé blijven

Het eenvoudige proces om aantekeningen van andere platforms naar Standard Notes te verplaatsen, maakt de migratie vanaf die platforms eenvoudig

Realtime synchronisatie van aantekeningen met een duidelijke statusbalk houdt je op de hoogte van het synchronisatie- en upload-/downloadproces

Onbeperkte synchronisatie op alle platforms, inclusief iOS en desktopapparaten

Beperkingen van Standard Notes

Beperkt tot aantekeningen in platte tekst zonder abonnement

Het synchroniseren en versleutelen van aantekeningen kan traag zijn, vooral op mobiele apparaten die geen wifi-verbinding hebben

Prijzen van Standard Notes

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Standard Notes

G2: 3,9/5 (meer dan 10 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10 beoordelingen)

Til je aantekeningen op Android naar een hoger niveau met ClickUp

Het is allesbehalve eenvoudig om een winnaar te vinden onder de beste Android-apps voor aantekeningen. Maar als je kijkt naar de bredere context en integratiemogelijkheden, spant ClickUp toch de kroon.

U kunt eenvoudig zoveel aantekeningen maken als u wilt. Maak gebruik van functies zoals Notepad, Docs en AI-gestuurde verslagen van vergaderingen. Koppel uw aantekeningen rechtstreeks aan taakbeheer om uw lijst met nog te doen-taken beter uitvoerbaar te maken.

Het beste van alles is dat het helemaal gratis is, zodat je de mogelijkheden als Android-app kunt uitproberen voordat je je vastlegt op de meer uitgebreide functies.

