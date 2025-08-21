De 10 beste AI-automatiseringstools voor productiviteit in 2026 (gratis en betaald)

Weet je nog dat kunstmatige intelligentie (AI) vroeger alleen maar ging over robots en pratende machines in sciencefictionfilms? Toen kwam OpenAI en zette met ChatGPT een hele reeks ontwikkelingen in gang.
AI is een feit en is overal in Business aanwezig. ?
Volgens IBM's Global AI Adoption Index 2022 zetten bedrijven AI in voor verschillende toepassingen, waaronder automatisering van bedrijfsprocessen, marketing en verkoop, klantenservice en bedrijfsanalyses.
De resultaten zijn interessant: 54% van deze bedrijven meldt kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen, 48% zegt betere klantervaringen te bieden en 41% levert en schaal nieuwe diensten sneller op.
Ongeacht de branche waarin u actief bent en de grootte van uw bedrijf, kan AI uw productiviteit en groei een enorme impuls geven.
Maar – en dat is een grote maar – als u te lang twijfelt en de kracht van AI-technologie niet benut, zou u wel eens kunnen zien hoe uw concurrenten u voorbijstreven. En we durven te wedden dat u dat niet wilt. ?️
Blijf dus kijken terwijl we de top 10 AI-tools voor automatisering onthullen om uw marketingwerkstroom te stimuleren en uw concurrentie voor te blijven.
Wat zijn AI-automatiseringstools?
Simpel gezegd: AI-tools voor marketingautomatisering maken uw marketinginspanningen sneller, slimmer en effectiever.
Denk aan taken als het segmenteren van uw doelgroep, het schrijven van marketingteksten, het versturen van e-mails en het plaatsen van berichten op sociale media. Stel u nu eens voor dat u deze taken niet alleen automatiseert, maar ook 'intelligent' maakt.
In plaats van generieke e-mails te versturen, analyseren AI-tools het gedrag van gebruikers en stemmen ze de content af op individuele voorkeuren. In plaats van willekeurig op sociale media te posten, identificeren deze tools wanneer uw publiek het meest actief is en welke content bij hen aanslaat.
Maar hoe werkt dit? AI-tools maken gebruik van machine learning om continu te leren van data en beslissingen te nemen op basis van patronen die we anders nooit zouden kunnen analyseren. ⏳
Waarom zou u AI-automatiseringstools gebruiken?
Dit is waarom het gebruik van AI-tools voor marketingautomatisering een slimme zet is voor uw bedrijf:
- Voer repetitieve taken nauwkeuriger en efficiënter uit
- Maak tijd vrij om u te concentreren op hoogwaardige taken die innovatie en echte groei stimuleren
- Verhoog de klantbetrokkenheid en conversiepercentages door uw content, interacties en productaanbevelingen aan te passen aan specifieke voorkeuren en klantgedrag
- Genereer voorspellende analyses voor strategische besluitvorming door uitgebreide sets klantgegevens te analyseren (bijv. klantprofielen, aankoopgeschiedenis, campagneprestaties, enz.)
- Verlaag de operationele kosten dankzij minder fouten, geoptimaliseerde strategieën en campagnes, en efficiënt gebruik van middelen
De 10 beste AI-automatiseringstools
Hier zijn de top 10 AI-tools voor de automatisering van uw marketingwerkstroom, geselecteerd op basis van hun unieke functies en gebruikersrecensies op G2 en Capterra. Bereid u voor om versteld te staan. ?
1. ClickUp — Het beste voor taaktautomatisering
ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool, oftewel de alles-in-één-app voor werk, voor bedrijven die hun bedrijfsvoering en client-projecten willen stroomlijnen vanuit één centraal platform.
Met ClickUp Brain, 's werelds meest complete en contextuele werk-AI, gaat dit veel gemakkelijker en sneller dan ooit. Het fungeert als een AI-assistent voor projecten, kennis en schrijven op alle gebieden van je werkruimte: taakbeschrijvingen, opmerkingen, chat, ClickUp Docs en zelfs in de inbox met notificaties.
Met de op tekst gebaseerde prompt van ClickUp AI kunt u snel ideeën bedenken en content genereren wanneer u even vastloopt. En of u nu creatieve briefings, blogposts, acquisitie-e-mails, customer journeys of proces-SOP's opstelt, er is altijd een sjabloon beschikbaar om u te helpen het maximale uit AI te halen.
Dit zijn de voordelen die u kunt benutten met de AI-tools van ClickUp AI:
- Duidelijkere projecten, minder vertragingen: ClickUp Autopilot Agents regelen taaktoewijzingen, stand-ups en prioriteiten, zodat het werk vordert zonder dat er micromanagement nodig is. Stel eenvoudig triggers, voorwaarden en verwachte resultaten in, zodat agents deze zelfstandig kunnen uitvoeren
- Vergaderingen die echt tijd besparen: zet gesprekken om in directe samenvattingen, taken en follow-ups zonder handmatig aantekeningen te maken, via ClickUp AI's Notetaker
- Vind binnen enkele seconden antwoorden: vraag Brain alles (van wie verantwoordelijk is voor een taak tot een samenvatting van je merkrichtlijnen) en krijg contextuele inzichten uit je ClickUp-taken, documenten en gekoppelde tools
- Focus op creëren, niet op kopiëren en plakken: Stel sneller concepten op voor content, rapportage en zelfs visuele elementen, terwijl Brain het zware werk voor u doet
💡 Pro-tip: Doe meer met minder tools. Vervang meerdere AI-abonnementen door één veilige, werkplekbrede assistent via ClickUp Brain MAX, uw AI-superapp. Krijg toegang tot de nieuwste LLM's, waaronder Gemini, ChatGPT, Claude en andere, in één desktop-AI-assistent die overal werkt waar u werkt!
Nog een geweldige functie? Je kunt tekstblokken omzetten in taken in ClickUp.
In plaats van urenlang uit te zoeken wat er na een brainstormsessie of vergadering nog te doen is, genereert ClickUp AI binnen enkele seconden een takenlijst voor u. Het is gebruiksvriendelijk, functioneel, adaptief en ontzettend eenvoudig.
De beste functies van ClickUp
- Vat lange rapporten, chats en reactiethreads samen met één klik via ingebouwde, contextuele AI
- Plan vergaderingen, reserveer automatisch tijd voor taken en optimaliseer je werkdag met de AI-aangedreven kalender van ClickUp
- Organiseer en houd taken bij met behulp van aangepaste velden (zoals toegewezen persoon, deadline, prioriteit en beoordeling) en aangepaste statussen (zoals Nog te doen, In uitvoering en Klaar)
- Maak een einde aan repetitieve taken door ClickUp-automatiseringen helemaal zelf op te zetten of een van de meer dan 120 automatiseringssjablonen te gebruiken
- Ontvang meldingen en herinneringen in de app, via e-mail en op je mobiel, zodat je nooit een deadline mist
- Gebruik ClickUp AI om teksten te genereren, spelling- en grammaticafouten te corrigeren, uw schrijfstijl te vereenvoudigen en de kwaliteit ervan te optimaliseren
- Open ClickUp via het web, maar ook via desktop- en mobiele apparaten
Limieten van ClickUp
- Met zoveel functies kan het even duren voordat nieuwe gebruikers het platform van begin tot eind onder de knie hebben
- ClickUp AI is niet beschikbaar in het gratis abonnement
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 8.200 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)
2. Drift – Het beste voor de automatisering van de verkoop
Drift is een marketing- en verkoopplatform dat is ontworpen om de manier waarop bedrijven met websitebezoekers omgaan te transformeren. Het biedt realtime berichten, AI-chatbots en e-mailtools om direct contact te leggen met websitegebruikers en hen te ondersteunen. Drift is ideaal voor bedrijven die gepersonaliseerde ervaringen willen bieden, de betrokkenheid van gebruikers willen vergroten en de conversies op hun website willen verhogen. ??
De beste functies van Drift
- Beantwoord veelgestelde vragen over uw Business met behulp van de AI-chatbot
- Leid websitebezoekers door naar de juiste verkoper wanneer ze meer hulp nodig hebben
- Ontvang notificaties wanneer een targetgebruiker uw site bezoekt, zodat u snel kunt beginnen met chatten
- Communiceer in realtime met potentiële leads en laat ze vergaderingen boeken in uw Microsoft- of Google Agenda
Limieten van Drift
- Geavanceerde functies zoals AI-testtools, routing en AI-chatbots zijn niet beschikbaar in het startersabonnement
- Sommige gebruikers zeggen dat de mobiele app soms wat hapert
Prijzen van Drift
- Premium: $ 2.500/maand
- Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Drift
- G2: 4,4/5 (meer dan 1.010 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (179 beoordelingen)
Bekijk deze AI-kalenders eens!
3. Outreach – Het beste voor activiteiten met automatisering bij verkoop
Outreach is een platform voor verkoopautomatisering dat leadscoring en outreach-processen stroomlijnt om verkoopteams te helpen meer leads binnen te halen.
Met de opvallende 'Sequence'-functie kunt u meerdere contactmomenten met uw leads structureren en automatiseren – via handmatige en geautomatiseerde e-mails, telefoongesprekken en LinkedIn-berichten. Dit zorgt voor tijdige en consistente interactie om uw leads door de verkooppijplijn te loodsen.
De beste functies van Outreach
- Krijg een overzicht van de taken (e-mails, telefoontjes, enz.) die u deze week moet voltooien
- Houd leveringen, open rates, click-through rates en reacties bij voor elke e-mail in uw reeks
- Test verschillende e-mails om te bepalen welke het meest effectief zijn voor toekomstige outreach-activiteiten
- Integreer met CRM-tools zoals Salesforce en Microsoft Dynamics 365 Sales
Beperkingen van outreach
- Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers
- Sommige gebruikers melden hoge bouncepercentages na het versturen van bulk-e-mails
Prijzen voor outreach
- Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies
- G2: 4,3/5 (meer dan 3.200 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (289 beoordelingen)
4. Emplifi – Het beste voor automatisering van sociale media
Emplifi is een platform voor socialemediabeheer voor bedrijven die hun aanwezigheid op sociale media willen beheren en optimaliseren. Plan en publiceer content op meerdere sociale kanalen vanuit één dashboard en houd de prestaties in realtime bij.
Met de geavanceerde community- en analysetools kunt u inzicht krijgen in de voorkeuren van uw doelgroep, uw marketingstrategieën direct aanpassen en zorgen voor consistente en effectieve communicatie. ?
De beste functies van Emplifi
- Publiceer content op de belangrijkste sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Twitter
- Stel goedkeuringswerkstroomen in om berichten te beoordelen voordat ze worden gepubliceerd
- Houd vermeldingen en sentimenten rond uw merk, branche en concurrentie op sociale media in de gaten om trends voor te blijven
- Vind en beheer relaties met influencers die bij uw merk en doelgroep passen
Limieten van Emplifi
- Sommige gebruikers maken een vermelding van de onhandige gebruikersinterface van Emplifi
- Het platform wordt traag bij het aanpassen van de grootte of het bijsnijden van afbeeldingen
Prijzen van Emplifi
- Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Emplifi
- G2: 4,3/5 (199 beoordelingen)
- Capterra: 4,2/5 (38 beoordelingen)
5. Phrasee – Het beste voor het schrijven van merkteksten
Phrasee is een tool voor het schrijven van teksten die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor machine learning om hoogwaardige, merkgerichte teksten te creëren voor alle digitale kanalen. Naast het genereren van content automatiseert het ook grootschalige experimenten, waarbij verschillende versies van teksten worden getest om de meest effectieve te identificeren.
Met Phrasee kunt u uw proces voor het aanmaken van tekst stroomlijnen, uw boodschap optimaliseren en betere resultaten behalen met datagestuurde inzichten. ?
De beste functies van Phrasee
- Configureer de stijlgids met instellingen zoals interpunctie en verboden woorden en emoji's
- Kies uit meer dan 15 sjablonen om teksten te genereren voor uw e-mails, sociale media, sms'jes, blogposts, AI-productbeschrijvingen en advertenties
- Genereer diverse tekstvarianten voor A/B-tests van uw digitale marketingcampagnes
- Krijg een overzicht van de prestaties van uw marketingcampagnes om te zien welke boodschappen aanslaan bij uw klanten
Beperkingen van Phrasee
- De tool heeft een complexe installatie
- Gebruikers zeggen dat het soms traag werkt
Prijzen van Phrasee
- Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Phrasee
- G2: 4,3/5 (5 beoordelingen)
- Capterra: 4,0/5 (1 beoordeling)
6. Jasper – Het beste voor AI-gestuurd schrijven
Jasper is een door AI aangestuurde schrijfassistent die u helpt bij het creëren van allerlei soorten korte en lange content voor uw blog, social media-posts en advertenties. Een opvallende functie is het vermogen om te leren en zich aan te passen aan de unieke stem en stijl van uw merk, waardoor de output altijd in lijn is met uw merkidentiteit.
Vertaal uw merkcontent naar meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Nederlands en Duits. Als u een consistente merkstem wilt behouden op verschillende platforms en voor een wereldwijd publiek, dan is Jasper de ideale tool.
De beste functies van Jasper
- Krijg toegang tot meer dan 40 aanpasbare sjablonen om snel content te genereren
- Werk samen met je team aan realtime bewerkingen van content
- Genereer AI-afbeeldingen met een tekstbeschrijving en details zoals stijl (3D-render, anime, abstract), medium (schilderij, krijt, enz.) en sfeer (helder, rustig, enz.)
- Integreer met populaire tools zoals Google Documenten, Google Spreadsheets, Grammarly en Surfer
Beperkingen van Jasper
- Genereert af en toe onnauwkeurige en niet-merkgerichte content
- Niet beschikbaar op mobiele apparaten
Prijzen van Jasper
- Maker: $49/maand
- Teams: $ 125/maand
- Business: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Jasper
- G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)
7. Rytr – Het beste voor geautomatiseerde blogopzet
Rytr is een andere schrijftool die u helpt bij het creëren van hoogwaardige en boeiende content door te kiezen uit meer dan 40 gebruiksscenario's. Deze omvatten blogideeën en -opzet, het schrijven van blogonderdelen, advertenties voor sociale media, ideeën voor bijschriften en productbeschrijvingen.
Naast het genereren van content kunt u met Rytr uw content verbeteren en herschrijven om de grammatica en leesbaarheid te verbeteren. In tegenstelling tot vergelijkbare schrijftools is Rytr gebruiksvriendelijker, sneller, betaalbaarder en toegankelijk op mobiele apparaten. ?
De beste functies van Rytr
- Maak rechtstreeks in de app door AI gegenereerde afbeeldingen op basis van tekst
- Genereer content in meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans en Duits
- Herschrijf uw content in meer dan 20 stijlen, waaronder grappig, formeel, informeel, gepassioneerd en urgent
- Ontvang feedback over de originaliteit van uw content met behulp van de ingebouwde plagiaatcontrole
Limieten van Rytr
- Het gratis abonnement heeft een limiet van 10.000 tekens en 5 AI-afbeeldingen per maand
- Het begint eentonig te worden wanneer blogonderdelen worden uitgebreid
- Beperkte integraties
Prijzen van Rytr
- Free
- Besparing: $9/maand
- Onbeperkt: $ 29/maand
Beoordelingen en recensies van Rytr
- G2: 4,7/5 (769 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (16 beoordelingen)
8. Smartwriter – Het beste voor automatisering van onderzoek
Smartwriter is een tool voor het schrijven van teksten die onderzoek naar uw potentiële klanten automatiseert en u helpt om op grote schaal gepersonaliseerde berichten te maken. Gebruik het voor het schrijven van cold e-mails, LinkedIn-pitches en SEO-backlinkverzoeken. Het is ideaal voor bedrijven die hun betrokkenheid en conversies willen vergroten door hun gepersonaliseerde outreach-inspanningen op te schalen.
De beste functies van Smartwriter
- Navigeer moeiteloos door de gebruiksvriendelijke interface, zelfs als u een beginner bent
- Maak berichten op basis van informatie uit bronnen zoals de blog, podcast, LinkedIn-profiel en beste Google-recensies van uw potentiële klant
- Vind leads in elke branche en verifieer hun e-mailadressen
- Integreer met populaire e-mailmarketingplatforms zoals HubSpot, Mailshake, Lemlist en Snov.io
Limieten van Smartwriter
- U moet contact opnemen met de klantenservice om uw abonnement op te zeggen
- De output genereert soms niet-relevante informatie
Prijzen van Smartwriter
- Basis: $ 59/maand
- Populair: $ 149/maand
- Pro: $359/maand
Beoordelingen en recensies van Smartwriter
- G2: 4,0/5 (10 beoordelingen)
- Capterra: Geen beoordelingen
9. Seventh Sense – Het beste voor de automatisering van e-mailverzending
Seventh Sense is een tool voor het optimaliseren van e-mailverzending die het beste moment voorspelt om e-mails naar al uw leads en klanten te sturen. Door eerdere engagementgegevens te analyseren, voorspelt het wanneer iemand een e-mail waarschijnlijk zal openen en lezen. ?
Dit zorgt ervoor dat uw e-mails niet verloren gaan in een overvolle inbox en vergroot de kans op hogere engagementpercentages. Bent u een eigenaar of lid van een marketingteam en wilt u de prestaties van uw e-mailcampagnes verbeteren voor een betere deliverability, engagement en conversies? Dan kan Seventh Sense u helpen.
De beste functies van Seventh Sense
- Maak een onderscheid tussen actieve en inactieve klanten en maak uw campagne-inspanningen aangepast daarop
- Verdeel e-mails over de dag om de afleverbaarheid te verbeteren, vooral wanneer u meerdere contactpersonen bij hetzelfde bedrijf e-mailt
- Stel A/B-tests in voor meerdere variabelen (bijv. onderwerpregels, previewtekst, content, positie van de CTA) in uw e-mailwerkstroom
- Ontvang een overzicht van de prestaties van uw e-mailcampagnes per maand, kwartaal en jaar
Limieten van Seventh Sense
- De gebruikersinterface kan voor nieuwe gebruikers wat ingewikkeld aanvoelen
- Alleen te integreren met HubSpot en Marketo
Prijzen van Seventh Sense
- Business (HubSpot): $ 80/maand (5.000 marketingcontacten)
- Business (Marketo): $ 450/maand (50.000 leads)
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Seventh Sense
- G2: 4,8/5 (18 beoordelingen)
- Capterra: 5,0/5 (3 beoordelingen)
10. Surfer – Het beste voor AI-SEO-optimalisatie
Surfer is een cloudgebaseerde SEO-optimalisatietool die u helpt bij het onderzoeken, opstellen, schrijven en optimaliseren van blogposts om hoog te scoren in zoekmachines. Het analyseert de best scorende pagina's en vergelijkt de content van uw website daarmee.
Surfer is een provider die bruikbare suggesties biedt voor het gebruik van zoekwoorden, de content-structuur en andere on-page SEO-elementen. Dit zorgt ervoor dat u de kansen maximaliseert dat blogposts hoger in de zoekresultaten komen te staan en meer organische bezoekers naar uw website trekken.
De beste functies van Surfer
- Analyseer de best scorende pagina's voor een zoekwoord aan de hand van statistieken die bijdragen aan hun positie (bijv. aantal woorden, domeinscore)
- Ontdek zoekwoordclusters rond het door u gekozen onderwerp, compleet met het maandelijkse zoekvolume en de moeilijkheidsgraad van elk zoekwoord
- Optimaliseer uw artikelen met realtime suggesties voor zoekwoorden
- Controleer de originaliteit van uw content met de ingebouwde plagiaatcontrole
Limieten van Surfer
- Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers
- De editor staat het toevoegen van tabellen niet toe
- U kunt geen trefwoorden bewerken nadat de editor is aangemaakt
Prijzen van Surfer
- Essential: $ 89/maand
- Geavanceerd: $ 179/maand
- Max: $ 299/maand
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Surfer
- G2: 4,8/5 (468 beoordelingen)
- Capterra: 4,9/5 (373 beoordelingen)
Waar moet u op letten bij AI-automatiseringstools?
Het kiezen van de beste AI-automatiseringstools voor uw business behoeften kan overweldigend zijn, gezien het enorme aantal beschikbare opties. Elke tool heeft unieke functies en voordelen, maar er zijn een aantal belangrijke factoren die uw beslissing zouden moeten sturen.
- Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface is cruciaal voor elke AI-automatiseringstool. Zorg ervoor dat de door u gekozen tool minimale vaardigheden in code vereist en eenvoudig in te stellen is.
- Integraties: Zoek naar tools die naadloos kunnen worden geïntegreerd met uw huidige systemen en andere digitale tools. Deze integratie kan de efficiëntie en productiviteit van uw bedrijfsvoering verbeteren.
- AI-testtools: Deze zijn essentieel voor het testen en evalueren van de output van uw AI-systemen in een gecontroleerde omgeving voordat ze live gaan. Zoek naar AI-automatiseringstools die robuuste AI-testfuncties bevatten.
- Testautomatisering: Kies voor AI-automatiseringstools die uitgebreide mogelijkheden voor testautomatisering bieden. Deze tools moeten codeloze automatiseringsoplossingen, visuele testautomatisering en end-to-end testdekking bieden met minder inspanning. Snelle en onderhoudsarme testautomatisering, in combinatie met geautomatiseerde functionele tests met behulp van AI en ML, is essentieel. Functies zoals ingebouwde zelfherstellende mogelijkheden, mobiel testen en het genereren van realistische testgegevens kunnen het beheer van testgegevens aanzienlijk verbeteren en gegevensafhankelijkheden identificeren.
- Schaalbaarheid: de door u gekozen AI-tool moet aansluiten bij de groei en veranderende behoeften van uw Business. Dit betekent dat de tool een toenemende werklast aankan en zich blijft aanpassen en leren naarmate uw Business zich ontwikkelt.
- Veiligheid: Veiligheid is van het grootste belang bij het verwerken van gegevens in AI-tools. Kies een provider met strikte protocollen voor veiligheid en krachtige gegevensversleuteling om inbreuken te voorkomen en uw gegevens te beschermen.
- Technische ondersteuning: Betrouwbare klantenservice is essentieel als het gaat om AI-tools. Er kunnen zich onverwachte uitdagingen voordoen, dus het kan een groot verschil maken als er een deskundig ondersteuningsteam paraat staat.
- AI-functionaliteit: De automatiseringstool moet aansluiten bij uw zakelijke behoeften. Of het nu gaat om het verbeteren van de efficiëntie van werkstroomprocessen, het vereenvoudigen van verkoopprocessen of het ondersteunen van marketingtaken, de tool moet effectief aan uw criteria voldoen.
- Prijzen: De waarde-kwaliteitverhouding is een cruciale overweging. Zorg ervoor dat de tool die u kiest een goed rendement op uw investering biedt en binnen uw budget past. Vergelijk de prijzen met die van concurrerende tools om een beter inzicht te krijgen in de marktstandaarden.
Blijf uw concurrenten voor met AI-automatiseringstools
Om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden, klanten beter van dienst te zijn en een concurrentievoordeel te behalen in uw branche, is investeren in AI-tools voor marketingautomatisering niet langer een optie, maar een noodzaak.
Neem de tijd om elk van deze 10 AI-tools voor automatisering te evalueren en test de software zelf om te bepalen welke het beste aansluit bij uw zakelijke behoeften en doelen. ?
En als u al uw contentmarketing-werkstroomen (en bedrijfsprocessen) wilt beheren in een intuïtief centraal dashboard, mag u ClickUp niet missen.
Naast het feit dat het de eerste rolgebaseerde AI-assistent is, maken de functies voor projectmanagement, geavanceerde taaktautomatisering en meer dan 100 native integraties het tot een veelzijdige, krachtige tool voor bedrijven van elke grootte.
