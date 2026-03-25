Hitask vs. ClickUp: 우리 팀에 더 잘 맞는 tool은 무엇일까요?

프로젝트 관리 도구를 선택할 때 가장 중요한 질문은 단 하나입니다. 하루 일과를 처리하기 위한 간단한 작업 목록이 필요한가요, 아니면 모든 업무를 통합 관리할 수 있는 플랫폼이 필요한가요?

Hitask는 할당된 업무와 공유 달력을 한 화면에서 관리해야 하는 팀을 위해 설계된 태스크 관리 도구입니다. ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 즉, 사용자의 업무를 파악하는 컨텍스트 AI를 기반으로 태스크, 문서, 화이트보드, 자동화 기능을 하나의 맞춤형 작업 공간에 통합해 줍니다.

Hitask와 ClickUp 중 어떤 것을 선택할지는, 팀에 간소화된 체크리스트가 필요한지, 아니면 복잡한 업무를 처리할 수 있는 확장성 있는 시스템이 필요한지에 따라 달라집니다.

두 서비스를 비교해 보겠습니다.

Hitask와 ClickUp 한눈에 보기

기능/카테고리 ClickUp Hitask 팀 크기 개인부터 작업, 문서, AI 기반 운영을 위한 중앙 집중식 hub가 필요한 기업에 이르기까지 모든 규모의 팀 간결한 단일 화면 작업 목록을 찾는 소규모 팀 및 개인 AI 및 자동화 ClickUp Brain은 ClickUp Automations을 통한 자동화된 워크플로우를 제공하여, 작업, 문서, 채팅 전반에 걸쳐 상황에 맞는 AI 기능을 지원합니다. 기본적인 반복 작업으로 한도가 있으며, 내장 AI나 고급 논리 기반 트리거 기능이 없습니다. 작업 관리 스페이스, 폴더, 목록, 작업으로 구성된 계층적 구조와 함께, 모든 워크플로우의 세부 정보를 기록할 수 있는 ClickUp 사용자 지정 필드 기본 하위 작업과 카테고리가 포함된 평면형 작업 목록 프로젝트 보기 리스트, 보드, 간트 차트, 달력, 타임라인, 테이블 등 15가지 이상의 프로젝트 보기 달력 보기, 목록 보기, 기본 칸반 보드 시간 추적 앱, 웹, 확장 프로그램 전반에 걸쳐 타임시트, 시간 추정, 청구 가능 상태, 자동화된 용량 보고 기능을 갖춘 기본 제공 시간 추적 기능 작업에 내장된 시작/중지 타이머와 기본적인 소요 시간 요약 기능 협업 ClickUp 문서, ClickUp 채팅, 댓글, @멘션을 통한 실시간 협업 작업 댓글, 파일 공유, 팀 달력 연동 기능 1,000개 이상의 기본 연동 기능과 공개 API를 통해 전체 기술 스택 전반의 데이터 흐름을 자동화할 수 있습니다 Google 캘린더 및 Outlook과의 필수 동기화 기능; 맞춤형 개발을 위한 공개 API가 부족함

ClickUp 개요

채팅, 문서, 작업, 자동화 기능을 한곳에서 통합 관리할 수 있는 워크플로우 관리 tool, ClickUp을 사용해 보세요

🔎 알고 계셨나요? 경영진의 53%는 생산성을 높여야 한다고 말하지만, 전 세계 근로자의 80%는 업무를 수행할 시간이나 에너지가 부족하다고 보고했습니다. 이는 2분마다 회의, 이메일, 알림 등으로 인해 업무가 방해받는 것에 지쳐 있기 때문입니다.

끊임없이 이어지는 업무 방해로 인해 팀원들은 서로 연결되지 않은 앱들 사이를 오가며 매주 몇 시간씩 낭비하게 됩니다. 이러한 '업무 분산'으로 인해 본인이나 팀의 업무 속도가 느려지는 것을 방치하지 말고, 모든 작업과 대화를 ClickUp과 같은 단일 통합 작업 공간으로 모아보세요. ClickUp은 전체 운영의 중심 hub 역할을 하여 데이터, 커뮤니케이션, 계획을 한곳에 통합해 줍니다.

명확한 프로젝트 계층 구조를 통해, 다양한 기능의 모든 규모의 팀이 전용 스페이스, 폴더, 목록, 작업 및 하위 작업을 사용하여 프로젝트를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

장점:

ClickUp Brain : 전체 작업 공간에 통합된 내장형 문맥 인식 AI 어시스턴트를 통해 답변을 얻고, 콘텐츠를 생성하며, 정보를 요약해 보세요. 전체 작업 공간에 통합된 내장형 문맥 인식 AI 어시스턴트를 통해 답변을 얻고, 콘텐츠를 생성하며, 정보를 요약해 보세요.

ClickUp 자동화 : 사용자가 정의한 트리거에 따라 작업을 자동으로 할당하거나, 상태를 업데이트하거나, 알림을 보내는 맞춤형 'if-then' 워크플로우를 구축하여 반복적인 수작업을 없애세요 사용자가 정의한 트리거에 따라 작업을 자동으로 할당하거나, 상태를 업데이트하거나, 알림을 보내는 맞춤형 'if-then' 워크플로우를 구축하여 반복적인 수작업을 없애세요

ClickUp 슈퍼 에이전트 : 복잡하고 여러 단계로 구성된 워크플로우를 자동화하고 실행해 주는 지능형 자율 AI 팀원을 구축하세요 복잡하고 여러 단계로 구성된 워크플로우를 자동화하고 실행해 주는 지능형 자율 AI 팀원을 구축하세요

ClickUp Docs : 작업 및 프로젝트와 직접 연결되는 문서를 생성, 편집 및 공동 작업하여 맥락을 놓치지 않도록 하세요 작업 및 프로젝트와 직접 연결되는 문서를 생성, 편집 및 공동 작업하여 맥락을 놓치지 않도록 하세요

다양한 ClickUp 보기 : 목록, 보드, 간트 차트, 달력 등 15가지 이상의 다양한 보기 모드를 전환하여 모든 팀 회원에게 필요한 관점을 제공하세요 목록, 보드, 간트 차트, 달력 등 15가지 이상의 다양한 보기 모드를 전환하여 모든 팀 회원에게 필요한 관점을 제공하세요

ClickUp 채팅 : 대화를 체계적으로 정리하고 관련 일에 첨부하여, 외부 채팅 스레드 속에 묻혀버린 의사결정을 찾아 헤매는 수고를 덜어줍니다 대화를 체계적으로 정리하고 관련 일에 첨부하여, 외부 채팅 스레드 속에 묻혀버린 의사결정을 찾아 헤매는 수고를 덜어줍니다

단점:

프로젝트 관리 소프트웨어를 처음 접하는 팀에게는 방대한 수의 맞춤형 옵션이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

모바일 앱은 이동 중에도 알림을 확인하고 작업을 관리하기에 훌륭하지만, 아직 데스크톱 버전의 모든 기능을 제공하지는 않습니다.

Hitask 개요

일부 팀은 강력한 프로젝트 관리 플랫폼이 자신들의 필요에 비해 너무 복잡하다고 느낍니다. 결국 사용하지도 않을 기능들에 얽매이게 되고, 가파른 학습 곡선으로 인해 도입률이 낮아지고 좌절감을 느끼게 됩니다. 이러한 팀들은 기능이 풍부한 도구보다 단순함을 더 원합니다.

Hitask는 이러한 팀을 위한 가벼운 작업 관리 도구입니다. 이 도구의 가장 큰 장점은 깔끔하고 미니멀한 인터페이스입니다. 간단한 작업 관리와 시간 추적을 위해 단일 화면 대시보드에 중점을 두고 있습니다. 팀원들은 별도의 복잡한 교육 과정 없이도 몇 분 만에 기본적인 작업 조정을 시작할 수 있습니다.

장점:

깔끔하고 미니멀한 인터페이스: 직관적인 디자인 덕분에 쉽게 익힐 수 있어, 팀이 거의 즉시 작업 관리를 시작할 수 있습니다

내장형 시간 추적 기능: 간편한 시작/중지 타이머를 통해 작업에 직접 시간을 기록할 수 있어 별도의 시간 추적 tool이 필요 없습니다.

공유 팀 달력: 중앙 달력을 통해 마감일과 팀원들의 일정을 한눈에 파악하여 효율적으로 일정을 조정하세요

작업에 첨부 파일: 관련 문서와 파일을 작업에 직접 첨부하여 기본적인 프로젝트 정보를 체계적으로 관리하세요

단점:

AI나 고급 자동화 기능이 전혀 없어, 모든 복잡한 워크플로우를 수동으로 관리해야 합니다

시각적 프로젝트 관리 기능은 기본적인 목록, 달력, 칸반 보드로 제한되며, 다중 프로젝트 타임라인 보기는 제공되지 않습니다.

Google 캘린더나 Outlook과 같은 주요 도구와 연동되지만, 대부분의 타사 SaaS 서비스와 연결하려면 Zapier나 API가 필요합니다.

복잡한 하위 작업 중첩보다는 단순한 프로젝트 관리에 최적화된 구조라, 다층적인 프로젝트를 다루는 데 어려움을 겪습니다

📚 함께 읽어보세요: ClickUp을 칸반 보드로 사용하는 방법

ClickUp vs. Hitask 기능 비교

두 플랫폼 모두 업무 관리를 도와주지만, 근본적으로 서로 다른 유형의 일을 위해 설계되었습니다. Hitask는 간단한 할 일 목록을 제공하는 반면, ClickUp은 모든 일을 한곳에 통합하는 포괄적이고 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다.

가장 중요한 기능 면에서 두 서비스가 어떻게 비교되는지 자세히 살펴보겠습니다.

AI 및 자동화

정규직 직원들은 매일 불필요한 회의나 반복적인 작업과 같은 비생산적인 활동에 평균 8.7시간을 소비합니다.

이는 생산성을 저하시키고 인적 오류의 가능성을 높여 중요한 단계를 놓치게 만듭니다. 일반적인 작업 관리 도구에서는 이러한 마찰이 끊임없이 발생하지만, 통합 AI 작업 공간에서는 이러한 과정이 업무 일정에 자연스럽게 녹아들어 있습니다.

팀원들이 반복적이고 수동적인 작업에 허덕이고 계신가요? 매일 상태 업데이트, 업무 재배정, 이해관계자에게 진행 상황 알리기 등에 소중한 시간을 낭비하고 계실 겁니다. 이는 생산성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 인적 오류의 가능성을 높여 중요한 단계를 놓치게 만들기도 합니다.

👉🏼 일반적인 업무 관리 도구에서는 이런 번거로운 작업이 피할 수 없습니다. 하지만 통합 AI 작업 공간에서는 이 모든 것이 자동화됩니다.

ClickUp

ClickUp은 자동화된 작업과 통합 AI 엔진을 결합하여 수동 노력을 줄여줍니다. 모든 업데이트를 직접 수행할 필요 없이, ClickUp 자동화 기능을 설정하여 '조건-결과' 워크플로우를 처리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자를 대신해 즉시 실행되는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 개발자가 작업을 '검토 중' 상태로 이동하면 ClickUp이 자동으로 해당 작업을 QA 팀장에게 재할당하고 프로젝트 채팅에 알림을 게시할 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 통해 트리거를 설정하고 특정 작업을 실행하세요

논리 기반 규칙을 넘어, ClickUp Brain은 작업 공간의 전체 맥락을 이해하는 지능형 파트너 역할을 합니다. 작업, 문서, 메시지와 연결되어 있기 때문에 일반적인 자동화 기능으로는 불가능한 복잡한 인지 작업을 수행할 수 있습니다.

이 도구를 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

프로젝트 진행 상황 요약: 회의 노트나 긴 댓글 스레드를 즉시 요약 보고서로 정리하세요

프로젝트 데이터 생성: AI가 생성한 분석 결과(우선순위, 담당자, 진행 상황 요약) 또는 감정 점수로 AI가 생성한 분석 결과(우선순위, 담당자, 진행 상황 요약) 또는 감정 점수로 사용자 지정 필드를 자동으로 채웁니다.

즉각적인 답변: ‘4분기 출시를 가로막는 현재 장애 요인은 무엇인가요?’와 같은 질문을 던지면 실시간 프로젝트 데이터를 바탕으로 답변을 받아볼 수 있습니다

프로젝트 관리 자동화: AI 슈퍼 에이전트를 활용해 진행 상황을 자동으로 추적하고 , 위험 요소를 파악하며, 업무 인계를 관리하는 동시에, 필요한 경우 담당자가 상황을 파악할 수 있도록 합니다.

반복적인 업무를 자동화하려면 온디맨드 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 보세요

Hitask

Hitask에는 기본 제공되는 AI 기능이나 고급 워크플로우 자동화 기능이 없습니다. 자동화 기능은 '반복 작업(Recurring Tasks)'으로만 제한되어 있으며, 이를 통해 작업을 매일, 매주 또는 매월 반복하도록 예약할 수 있습니다. 워크플로우의 변화에 따라 자동으로 작업을 수행할 수는 없습니다. 모든 상태 업데이트, 담당자 변경 및 팀 알림은 사용자가 직접 수동으로 관리해야 합니다.

🏆 결론: 수작업을 줄이고 AI를 활용해 더 스마트하게 일하고자 하는 팀에게는 ClickUp이 확실한 선택입니다. Hitask는 업무 관리를 완전히 수동 방식으로 선호하는 팀을 위해 설계되었습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하고 있지만, 50% 이상은 일에서는 AI 사용을 꺼리고 있습니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 연동 부족, 지식 격차, 그리고 보안 우려입니다. 하지만 작업 공간에 AI가 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 'ClickUp Brain'이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 기능은 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 우려되는 세 가지 문제를 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

작업 관리

단순한 할 일 목록만으로는 대규모 프로젝트가 어떻게 실행 가능한 작은 단계들로 세분화되는지 파악하기 어렵습니다. 또한 각 개별 작업이 전체 그림에 어떻게 기여하는지도 알 수 없습니다. 이러한 복잡성을 체계적으로 정리할 방법이 없다면 프로젝트는 무질서해지고, 일 간의 연결이나 책임 소재가 불분명해집니다.

팀들은 종종 프로젝트의 실제 복잡성을 그대로 반영할 수 있는 시스템이 필요하게 됩니다.

ClickUp

ClickUp은 대규모 조직도 체계적으로 관리할 수 있도록 설계된 다층적 'ClickUp 계층 구조'를 통해 일을 정리합니다. 일은 '작업 공간(Workspace)'에 저장되며, 작업 공간은 부서나 주요 기능별로 구분된 '스페이스(Spaces) '로 세분화됩니다.

이 '스페이스(Spaces)' 내에서 특정 프로젝트를 위한 '폴더'와 개별 작업을 관리할 '리스트'를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 전사적으로 공유되는 목표에서부터 개인의 일상적인 할 일 목록에 이르기까지 명확한 흐름이 형성됩니다.

ClickUp 계층 구조를 통해 맥락을 놓치지 않고 전체적인 그림을 파악하세요

워크플로우의 세부 사항을 관리할 수 있도록 ClickUp은 다음과 같은 심층적인 맞춤형 설정 옵션을 제공합니다:

사용자 지정 필드: 예산, 고객 코드, 영업 단계 등 워크플로우와 관련된 모든 데이터를 추적할 수 있습니다.

ClickUp 작업 의존성 : 작업을 서로 연결하여 어떤 작업이 다른 작업을 차단하고 있는지 확인하고, 작업이 올바른 순서대로 진행되도록 합니다 작업을 서로 연결하여 어떤 작업이 다른 작업을 차단하고 있는지 확인하고, 작업이 올바른 순서대로 진행되도록 합니다

ClickUp 하위 작업 : 최대 7단계까지 중첩된 하위 작업을 통해 대규모 작업을 관리하기 쉬운 작은 단위로 세분화하세요 최대 7단계까지 중첩된 하위 작업을 통해 대규모 작업을 관리하기 쉬운 작은 단위로 세분화하세요

ClickUp의 다중 담당자 기능 : 협업 항목에 대한 공동 소유권을 명확히 하기 위해 하나의 작업을 여러 사람에게 할당할 수 있습니다 협업 항목에 대한 공동 소유권을 명확히 하기 위해 하나의 작업을 여러 사람에게 할당할 수 있습니다

ClickUp 작업 체크리스트 : 전체 하위 작업 관리가 필요 없는 사소한 작업 항목에 대해, 작업 내에서 간단한 할 일 항목을 생성할 수 있습니다. 전체 하위 작업 관리가 필요 없는 사소한 작업 항목에 대해, 작업 내에서 간단한 할 일 항목을 생성할 수 있습니다.

Hitask

Hitask는 작업 관리를 위한 평면적인 구조를 제공합니다. 이 서비스는 ‘단일 화면’ 대시보드를 중심으로 구성되어 있습니다. 작업을 프로젝트별로 그룹화하고 색상 코드화된 카테고리를 사용할 수는 있지만, 복잡한 프로젝트 구조에 필요한 심층적인 중첩 기능은 부족합니다.

🏆 결론: ClickUp은 심도 있는 맞춤형 설정과 명확한 의존성이 필요한 복잡하고 다층적인 프로젝트를 진행하는 팀을 위해 설계되었습니다. Hitask는 복잡한 계층 구조를 탐색하지 않고도 한 화면에서 모든 것을 확인하고 싶은, 단순한 워크플로우를 가진 개인이나 소규모 팀에 더 적합합니다.

프로젝트 보기 및 템플릿

도구가 딱 한두 가지의 경직된 보기만 제공한다면, 누군가는 항상 타협해야만 합니다. 더 나쁜 경우, 데이터를 시각화하기 위해 다른 도구로 내보내야만 하죠. 이는 업무가 분절되고 불필요한 업무가 늘어나는 결과를 초래합니다. 프로젝트 관리 플랫폼은 팀에 맞춰야지, 팀이 플랫폼에 맞춰서는 안 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 가트너(Gartner)의 연구에 따르면 디지털 근로자 중 업무용 애플리케이션에 완전히 만족하는 비율은 23%에 불과하지만, 만족하는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 자신의 생산성이 훨씬 더 높다고 답할 확률이 거의 3배나 높습니다.

ClickUp

15가지 이상의 사용자 지정 가능한 ClickUp 보기를 통해 모든 팀 회원에게 최적의 관점을 제공하세요. 이러한 보기는 동일한 작업 공간에 통합되어 있으므로, 데이터나 맥락을 잃지 않고 한 번의 클릭으로 쉽게 전환할 수 있습니다.

15가지 이상의 ClickUp 보기 중에서 선택하여 일 현황을 더 명확하게 파악하세요

사용 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 목록 보기: 작업을 쉽게 정렬하고 필터링할 수 있는, 스프레드시트와 유사한 고전적인 보기 방식

ClickUp 보드 보기 : 다양한 진행 단계를 거쳐 워크플로우를 관리할 수 있는 칸반(Kanban) 스타일의 보드 다양한 진행 단계를 거쳐 워크플로우를 관리할 수 있는 칸반(Kanban) 스타일의 보드

ClickUp 달력 보기 : 작업 일정 수립, 의존성 시각화, 마감일 관리를 더욱 효율적으로 할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 달력 작업 일정 수립, 의존성 시각화, 마감일 관리를 더욱 효율적으로 할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 달력

ClickUp 간트 차트 보기 : 프로젝트의 의존성, 기간, 중요 경로를 시각화할 수 있는 타임라인 프로젝트의 의존성, 기간, 중요 경로를 시각화할 수 있는 타임라인

ClickUp 테이블 보기 : 대량 편집을 위한 강력한 스프레드시트 형식 대량 편집을 위한 강력한 스프레드시트 형식

작업량 보기: 팀의 용량을 확인하고 자원 배분을 계획할 수 있는 팀의 용량을 확인하고 자원 배분을 계획할 수 있는 자원 관리 화면

ClickUp 마인드 맵 : 아이디어를 연결하고 발전시킬 수 있는 시각적 브레인스토밍 캔버스 아이디어를 연결하고 발전시킬 수 있는 시각적 브레인스토밍 캔버스

💡 전문가 팁: 비즈니스가 성장함에 따라 일관성을 유지하려면 프로젝트 구조를 ClickUp 템플릿으로 저장해 두세요. 프로젝트 관리, 마케팅, 영업 팀, 인사, 엔지니어링 등 1,000개 이상의 다양한 사용 사례에 맞는 템플릿 중에서 선택하여 최적의 프로세스를 표준화할 수 있습니다. 고객 온보딩부터 제품 출시까지, 템플릿을 활용하면 워크플로우를 빠르게 설정하고 즉시 재사용할 수 있습니다.

Hitask

Hitask는 세 가지 기본 보기를 제공합니다: 작업 정리를 위한 목록 보기, 일정 관리를 위한 공유 팀 달력, 그리고 간단한 칸반(Kanban) 스타일 보드입니다. 이 기능을 활용하면 앱 내 여러 화면을 오갈 필요 없이 자신의 할당된 업무, 팀 일정, 프로젝트 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

간트 차트나 업무량 히트맵과 같은 고급 시각화 도구는 부족하지만, 기본적인 프로젝트 템플릿과 보고 도구를 통해 이를 보완합니다. 성공적인 프로젝트 구조를 쉽게 복제하고 시간별 생산성을 추적할 수 있습니다.

🏆 결론: 업무를 다양한 방식으로 시각화하고 부서 간 진행 상황을 보고해야 하는 팀에게는 ClickUp의 다양한 뷰와 대시보드가 필수적입니다. 반면, 모든 작업과 일정이 한 페이지에 통합된 단일 뷰를 중요하게 생각하는 팀에게는 Hitask가 더 적합합니다.

시간 추적

🔎 알고 계셨나요? 미국의 전문가들은 이메일, 회의, 수동 기록 및 기억에만 의존하는 작업 등 체계적으로 관리되지 않는 작업으로 인해 매일 약 5,900만 시간을 낭비하고 있습니다. 15명 규모의 전문 서비스 회사의 경우, 이러한 시간 낭비로 인해 연간 160만 달러의 매출 손실이 발생할 수 있습니다.

시간 추적 소프트웨어는 불필요한 노력을 줄이는 데 매우 유용한 tool입니다. 작업 공간 내에서 매 순간을 직접 기록하면, ‘보이지 않는 마찰 지점’을 파악하는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다.

예시로, 매번 예정 시간을 초과하는 회의나 정기적으로 범위를 벗어나는 특정 프로젝트 단계 등이 있습니다. 이를 통해 프로세스를 개선하고, 향후 시간 낭비가 수익에 영향을 미치기 전에 미리 방지할 수 있습니다.

ClickUp

ClickUp 시간 추적 기능을 통해 시간 사용 현황을 파악하세요

ClickUp은 시간을 단순한 부가적인 기록이 아닌 핵심 프로젝트 메트릭으로 간주합니다. ClickUp 시간 추적 기능을 사용하면, 귀하와 팀원들은 작업 화면에서 바로 타이머를 시작 및 중지하거나, 수동으로 시간을 추가할 수 있으며, 특정 작업과 연결되지 않은 시간도 추적할 수 있습니다. 청구 가능한 모든 시간이 실시간으로 기록되므로, 반복적이거나 중요하지 않은 작업도 직접 관리할 수 있습니다.

작업 공간이 실시간으로 동기화되므로, 모든 시간 데이터가 ClickUp 타임시트와 ClickUp 대시보드로 직접 전송됩니다. 이를 통해 시간이 가장 많이 소요되는 부분이 어디인지, 그리고 그것이 비용 항목인지 수익 항목인지에 대한 실시간 개요를 확인할 수 있습니다. 이 데이터를 담당자, 프로젝트 또는 사용자 지정 필드별로 그룹화하거나 필터링하여 인력 생산성 향상과 정확한 청구에 필요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Hitask

Hitask는 모든 작업에 시간 추적기가 내장되어 있습니다. 타이머를 시작하고 중지하여 작업 시간을 기록하고, 작업별 또는 사용자별 소요 시간을 보여주는 기본 보고서를 생성할 수 있습니다. 소규모 팀을 운영 중이거나 프리랜서로서 청구 가능한 시간을 간편하게 입증할 방법이 필요하다면, Hitask를 사용하면 복잡한 보고 시스템의 번거로움 없이 이를 처리할 수 있습니다.

🏆 결론: 두 도구 모두 기본 시간 추적 기능을 제공한다는 점은 장점입니다. 하지만 ClickUp은 시간 데이터를 청구 단가, 대시보드, 작업량 보기와 연결할 수 있어, 자원 배분과 수익성 관리가 필요한 팀에게 훨씬 더 심층적인 인사이트를 제공합니다.

팀 협업

팀의 대화가 이메일, Slack, 회의 노트 등 여러 곳에 흩어져 있나요? 이는 프로젝트와 관련된 질문이 생겼을 때, 답을 찾기 위해 여러 앱을 일일이 뒤져야 한다는 뜻입니다. 이는 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 오류를 범할 위험도 높습니다.

이러한 커뮤니케이션의 산만함으로 인해 프로젝트에 대한 단일 정보 소스를 유지하는 것은 거의 불가능해집니다.

의사 결정과 논의는 해당 일과 밀접하게 연계되어야 합니다.

🔎 알고 계셨나요? 여러분만 그런 게 아닙니다. 평균적인 직원은 분산된 시스템에서 정보를 찾는 데 하루에 2.5시간을 낭비하고 있습니다.

그렇다면 어떤 tool이 더 적합할까요?

ClickUp

ClickUp은 모든 형태의 팀 커뮤니케이션을 하나의 작업 공간으로 통합하여 진정한 협업 허브 역할을 합니다. 여러 앱을 오가며 작업할 필요 없이, 브레인스토밍부터 최종 승인까지 프로젝트의 전체 라이프사이클을 하나의 탭에서 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 작동 방식은 다음과 같습니다:

ClickUp 채팅 : 통합된 채팅 채널과 다이렉트 메시지를 통해 대화를 특정 프로젝트와 연결하여, 외부 스레드에서 의사 결정 내용이 누락되는 일이 없도록 합니다 통합된 채팅 채널과 다이렉트 메시지를 통해 대화를 특정 프로젝트와 연결하여, 외부 스레드에서 의사 결정 내용이 누락되는 일이 없도록 합니다

ClickUp Docs : 중첩된 페이지와 내장된 작업 기능을 통해 프로젝트 개요, 회의 노트, wiki를 실시간으로 협업하며, 문서를 실행 가능한 작업으로 전환하세요 중첩된 페이지와 내장된 작업 기능을 통해 프로젝트 개요, 회의 노트, wiki를 실시간으로 협업하며, 문서를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

스레드형 댓글 : @멘션을 통해 이해관계자를 참여시키고, 할당된 댓글을 통해 실행 항목을 확실히 확인하도록 하여 모든 작업에 대한 논의를 체계적으로 관리하세요 @멘션을 통해 이해관계자를 참여시키고, 할당된 댓글을 통해 실행 항목을 확실히 확인하도록 하여 모든 작업에 대한 논의를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 화이트보드 : 자유 형식의 캔버스에서 아이디어를 시각적으로 브레인스토밍하고, 모양이나 스티커 노트를 추적 가능한 ClickUp 작업으로 바로 전환하세요 자유 형식의 캔버스에서 아이디어를 시각적으로 브레인스토밍하고, 모양이나 스티커 노트를 추적 가능한 ClickUp 작업으로 바로 전환하세요

ClickUp Clips : 복잡한 프로세스를 설명하거나 피드백을 제공할 때 간단한 화면 녹화 영상을 제작해 공유함으로써 회의 횟수를 줄일 수 있습니다 복잡한 프로세스를 설명하거나 피드백을 제공할 때 간단한 화면 녹화 영상을 제작해 공유함으로써 회의 횟수를 줄일 수 있습니다

Hitask

Hitask의 업무 환경 내 팀 협업은 주로 작업 댓글과 첨부 파일에 중점을 둡니다. 기본 문서 에디터나 시각적 화이트보드 기능은 제공하지 않지만, 작업 공간을 벗어나지 않고도 메시지를 주고받을 수 있는 내장형 팀 채팅 기능을 제공합니다.

또한 모든 구성원의 할당 업무를 한눈에 확인할 수 있는 공유 팀 달력을 제공하므로, 복잡한 팀 커뮤니케이션 tools를 사용할 필요 없이 소규모 팀도 마감일을 맞춰 협업할 수 있습니다.

🏆 결론: ClickUp은 문서, 채팅, 시각적 브레인스토밍을 하나의 플랫폼에 통합하여 작업 전환을 최소화하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다. Hitask는 기본적인 작업 수준의 협업과 실시간 메시징을 지원하지만, 보다 심층적인 공동 문서 작성이나 시각적 계획 수립을 위해서는 Google Docs나 Zoom과 같은 외부 도구가 필요할 수 있습니다.

연동 기능

프로젝트 관리 플랫폼은 고립되어 존재해서는 안 됩니다. 소프트웨어가 CRM, 코드 저장소 또는 파일 저장소와 동기화되지 않으면 팀은 수동으로 데이터를 입력해야만 합니다. 이로 인해 워크플로우가 단절되고 정보가 낡은 경우가 많아져, 관리상의 지연과 데이터 사일로가 발생하여 프로젝트 진행이 더뎌지게 됩니다.

도구 과다 사용을 줄이려면, 분산된 시스템들이 전체 기술 스택 전반에 걸쳐 자동화된 정보 흐름을 지원해야 합니다.

ClickUp

ClickUp은 업무의 중앙 hub 역할을 하며, 1,000개 이상의 기본 제공 ClickUp 연동 기능을 통해 기존 소프트웨어를 하나의 작업 공간으로 통합해 줍니다. 주요 tools를 연결하면 탭을 계속 전환하거나 수동으로 업데이트할 필요가 없어집니다.

ClickUp 통합 기능을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

1,000개 이상의 연동 옵션을 통해 ClickUp을 기존 기술 스택에 연결하세요

개발 및 버전 관리: GitHub, GitLab 또는 Bitbucket을 연결하여 작업 내에서 직접 커밋과 풀 리퀘스트를 추적할 수 있어, 팀원들이 프로젝트 화면을 벗어나지 않고도 코드 변경 사항의 가시성을 유지할 수 있습니다

CRM 및 영업 연계: Salesforce 또는 HubSpot을 연동하여 고객 데이터와 거래 단계를 동기화함으로써, 판매 후 프로젝트 실행이 영업 파이프라인과 일관성을 유지하도록 보장합니다.

소통 및 메시징: Slack이나 Microsoft Teams를 연결하여 메시지를 작업으로 전환하고, 채팅 채널에서 바로 프로젝트 알림을 받을 수 있습니다.

클라우드 스토리지 및 자산 관리: ClickUp 작업 내에서 Google Drive, Dropbox 또는 OneDrive의 첨부 파일을 검색하여 팀원들이 항상 문서의 최신 버전을 확인할 수 있도록 하세요

💡팁: ClickUp API를 사용하여 ClickUp과 기존 기술 스택 간에 맞춤형 연결을 구축해 보세요. 또한 양방향 달력 동기화 기능을 활용하거나 다른 앱의 콘텐츠를 작업 및 ClickUp 문서(Docs)에 직접 삽입함으로써 단일 정보 소스를 유지할 수 있습니다.

Hitask

Hitask는 기본적인 비즈니스 기능을 위해 설계된, 엄선된 소수의 연동 기능에 중점을 둡니다. 주로 마감일 동기화를 위한 Google 캘린더나 이메일을 실행 가능한 작업으로 전환하는 Outlook과 같은 일정 관리 및 이메일 tools와 연결됩니다.

활동 알림을 위한 Slack 연동 기능은 포함되어 있지만, 공개 API나 전문 CRM 또는 개발 소프트웨어와의 기본 연결 기능은 부족합니다. 따라서 소프트웨어 사용 범위가 제한적인 팀에게는 적합한 선택지이지만, 복잡한 기술 스택을 갖춘 대규모 조직의 경우 서로 다른 데이터 소스를 동기화하기 위해 수동적인 해결책이 필요할 수 있습니다.

🏆 결론: ClickUp은 방대한 통합 라이브러리와 개방형 API를 갖추고 있어, 사용 중인 거의 모든 도구를 연결할 수 있는 중앙 hub 역할을 합니다. Hitask는 기본적인 기능은 충실히 지원하지만, 보다 전문적인 소프트웨어를 사용하는 팀의 경우 수동으로 해결해야 할 부분이 있을 수 있습니다.

팀을 위해 ClickUp과 Hitask 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

어떤 도구가 적합한지는 현재 여러분의 필요에 따라 달라집니다. Hitask는 간단한 작업 관리 도구인 반면, ClickUp은 종합적인 기업 생산성 플랫폼 역할을 합니다.

팀이 여러 복잡한 프로젝트를 동시에 진행하거나, 업무 자동화 및 인사이트 제공을 위해 AI가 필요하거나, 문서, 채팅, 프로젝트 관리를 한곳에 통합하고 싶다면 ClickUp을 선택하세요. 이 서비스는 업무의 산만함을 해소하고 팀의 성장에 맞춰 확장될 수 있도록 설계되었습니다.

팀의 할 일 목록이 단순하고, 무엇보다도 간결한 인터페이스를 중요하게 생각하며, 고급 워크플로우나 자동화 도입 플랜이 없다면 Hitask를 선택하세요.

결국, 선택은 여러분이 곧 한계에 부딪힐 수 있는 tool과 함께 성장해 나가는 플랫폼 중 하나를 고르는 것입니다.

Teams ready to stop switching between apps and start working smarter can get started for free with ClickUp today.

자주 묻는 질문 (FAQ)

네, Hitask의 작업을 ClickUp으로 쉽게 가져올 수 있습니다. Hitask에서 작업을 CSV 파일로 내보낸 다음, ClickUp의 가져오기 도구를 사용하여 데이터를 적절한 필드에 매핑하기만 하면 됩니다.

ClickUp은 컨텍스트 인식 AI 어시스턴트, 사용자 정의 가능한 자동화, 간트 차트 및 타임라인과 같은 다양한 프로젝트 보기, 그리고 기본 제공 문서 협업 기능 등 Hitask에는 없는 다양한 고급 기능을 제공합니다.

ClickUp은 모든 규모의 팀에 맞춰 확장될 수 있도록 설계되었습니다. 소규모 팀과 스타트업은 강력한 기능을 즉시 활용할 수 있으며, 기업은 고급 권한 관리, SSO(단일 로그인), 강력한 AI 기능을 활용하여 전사적인 복잡한 워크플로우를 관리할 수 있습니다.