원격 근무 팀의 커뮤니케이션 확산 문제를 해결하기 위해 ClickUp 채팅을 활용하는 방법

대부분의 팀은 커뮤니케이션 문제가 없습니다.

그들은 소통 과다 문제를 겪고 있습니다.

업데이트는 Slack에, 결정은 DM에, 파일은 이메일에, 상태는 누군가의 머릿속에 있습니다. 그리고 이상하게도 항상 찾을 수 없는 건 바로 필요한 메시지 하나입니다.

팀원들은 시간의 60%를 '일과 관련된 일'—상태 확인, 맥락 파악, 도구 전환, 반복적인 후속 조치 등에 소비합니다. 커뮤니케이션 확산은 이 수치가 어떻게 조용히 normal해지는지를 보여줍니다.

소개: ClickUp Verified Consultant이자 솔루션 아키텍처 전문가

저는 크리스토퍼 데이입니다. 모든 규모의 비즈니스를 위한 ClickUp 작업 공간 구축을 전문으로 하는 솔루션 아키텍처 에이전시 Upicent의 창립자이자 수석 아키텍트입니다.

최근 ClickUp 커뮤니티 웨비나에서 저는 저희 팀이 커뮤니케이션 확산 문제를 해결하기 위해 ClickUp 채팅을 활용하는 방법을 공유했습니다.

이 관점은 이론이 아닌 실제 팀을 위한 ClickUp 작업 공간과 템플릿을 수년간 구축해온 경험에서 비롯되었습니다. 따라서 저희의 채팅 접근 방식은 워크플로우 설계에 기반을 두고 있습니다.

많은 팀과 마찬가지로 우리 에이전시도 처음에는 Slack을 중심으로 운영되었습니다. 메시지, 업데이트, 결정 사항들은 채팅 스레드 사이를 오가며 공유되었지만, 실제 일은 다른 곳에서 진행되고 있었습니다.

이는 다음과 같은 의미였습니다:

중요한 업무 정보가 여러 tool로 분산되어 있었고(우리는 업무 도구 과다 현상에 직면해 있었습니다)

대화 내용이 관련 작업이나 템플릿과 안정적으로 연결되지 않았습니다

서로 다른 시간대에 있는 원격 팀 회원들은 누가 언제 이용 가능한지 파악하는 데 어려움을 겪었습니다.

접근 방식: 통합 팀 커뮤니케이션 및 협업 플랫폼으로의 이전

ClickUp 채팅이 출시되자마자 저는 심층 검토를 진행했고, 커뮤니케이션을 작업, 문서, 템플릿과 동일한 플랫폼으로 통합할 수 있는 잠재력을 빠르게 확인했습니다. 우리는 Slack에서 ClickUp 채팅으로 선제적으로 이전했으며, 그 결정에 대해 후회한 적이 없습니다.

궁금하신 분들을 위해 ClickUp 채팅의 작동 방식을 간단히 소개합니다:

이제, 우리에게 진정한 성과는 단순히 'ClickUp 내 채팅'을 사용한 것에서 비롯된 것이 아닙니다. 아니요, 그보다 훨씬 더 큰 것이었습니다.

ClickUp은 대화, 업무, 맥락이 기본적으로 모두 연결된 통합 AI 작업 공간을 제공했습니다. 이런 시스템에서는 메시지가 단순한 메시지가 아닙니다. 작업으로 바로 연결하거나, 문서를 불러오거나, 자동화를 실행하거나, 실제 일의 시작점이 될 수 있습니다. tools를 오가며 링크를 복사하거나 동일한 내용을 다섯 번이나 반복할 필요가 없습니다.

여기에 ClickUp의 컨텍스트 AI인 ClickUp Brain까지 더해지면, ClickUp 작업 공간은 단순한 커뮤니케이션 저장소가 아닙니다. AI가 실제로 내용을 이해하고 요약하며 팀이 더 빠르게 실행에 옮길 수 있도록 돕는 공간이 됩니다.

ClickUp AI를 통해 채팅, 문서 등에서 자동으로 작업을 생성하세요

이것이 단순한 채팅 앱과 커뮤니케이션 확산을 근본적으로 차단하도록 설계된 앱의 차이입니다.

올바른 접근법: 채팅 채널이 아닌 작업 공간 아키텍처부터 시작하라

작업 공간 아키텍처는 ClickUp 경험의 시작이자 끝입니다.

작업 공간 아키텍처는 ClickUp 경험의 시작이자 끝입니다.

제 핵심 신조는 간단합니다: 작업 공간 구조가 채팅 전략을 주도해야 합니다.

아직 ClickUp을 능숙하게 사용하지 않는다면, ClickUp의 구조(또는 프로젝트 계층 )를 이해하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다:

스페이스(Space) 는 부서나 주요 기능(마케팅, 배송, 제품, 클라이언트 업무)과 유사합니다.

폴더 는 해당 스페이스(캠페인, 스프린트, 온보딩) 내부의 프로그램이나 워크플로우와 유사합니다.

리스트는 실제 일이 조직되는 곳입니다 (백로그, 요청, 작업, 버그)

ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용하여 팀원들과 체계적으로 작업하고 협업하는 시스템을 구축하세요.

대부분의 팀은 정반대의 방식을 취합니다. 채팅부터 시작하죠. #공지사항, #버그, #무작위 잡담, #클라이언트 요청 같은 긴 채널 목록을 만들고, 나중에야 그 대화들을 일과 연결시키려 합니다.

이것이 바로 커뮤니케이션 확산이 시작되는 방식입니다.

ClickUp의 내장된 프로젝트 계층 구조를 채팅과 연동하세요

ClickUp에서는 계층과 ClickUp 채팅이 하나의 사이드바에 함께 존재합니다.

모든 스페이스, 폴더, 목록마다 전용 채팅 채널을 가질 수 있습니다.

기본적으로 '휴면' 상태입니다—필요할 때만 나타납니다. 하지만 채널 추가를 클릭하는 순간, 바로 그 위치에 실제 일과 연결된 집중된 대화 흐름이 생깁니다.

그것이 중요한 이유는 다음과 같습니다:

채널은 공유 및 권한 설정을 자동으로 상속합니다 일에 접근 권한이 없는 사용자는 채널을 볼 수 없습니다. 별도의 초대나 수동 관리가 필요하지 않습니다.

설계상 올바른 사람들이 올바른 업데이트를 받습니다 실제로 일하는 스페이스/폴더/리스트를 팔로우하면, 채널 멤버십이 자연스럽게 실행 가능한 사람들과 일치합니다

채팅이 마침내 일 구조를 반영하다 소통이 작업 공간의 일부가 됩니다—결정이 내려진 후 잊혀지는 평행 우주 같은 별개의 영역이 아닌

업무의 모양에 맞춰 채팅을 구축하면, 팀원들은 메시지 분류에 드는 시간을 줄이고 프로젝트를 추진하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

중요한 위치를 집중된 채널로 전환하세요

웨비나에서는 작업 공간 내 디지털 제품 영역을 활용해 이를 시연했습니다. 이 영역은 기본적으로 팀이 ClickUp 템플릿을 구축하고 유지 관리하는 공간입니다.

일반적으로 팀들은 Slack(또는 사용하는 채팅 도구)에 광범위한 #제품공지 채널을 생성해 이 문제를 해결합니다. 문제는 이 채널이 실제 일과 분리된다는 점입니다. 결국 사람들이 대충 훑어보거나 놓치거나, 작업과 연결하는 걸 잊어버리는 또 다른 업데이트 흐름이 되어버리죠.

ClickUp 채팅의 '게시물' 기능을 활용해 전사적 업데이트를 공유하세요

그래서 우리는 ClickUp 내에서 더 간단한 방법을 선택했습니다:

디지털 제품 영역 내에 전용 공지사항 목록 생성

해당 목록에서 채널 추가 를 클릭하면 즉시 연결된 채팅 채널이 생성됩니다

해당 일 담당 팀만 볼 수 있도록 적절한 인원을 팔로워로 추가했습니다

이제 디지털 제품 관련 모든 공지는 실제 제품 작업이 구조화되는 동일한 공간에 표시됩니다.

채널 멤버십을 메시지에 대한 조치를 취할 수 있는 사람들과 일치시키세요

채널이 위치에 연동되기 때문에, 채널을 보고 팔로워가 될 수 있는 사람들은 이미 작업 공간의 공유 설정으로 정의됩니다. 우리는 이를 활용하여 커뮤니케이션을 대상 지정 가능하면서도 발견 가능하게 유지합니다:

해당 스페이스, 폴더 또는 목록에 접근 권한이 있는 모든 사용자는 채널을 팔로우할 수 있습니다.

팔로워로 추가되면 별도의 초대 전용 Slack 채널 없이도 모든 업데이트를 확인할 수 있습니다

신규 팀 회원은 방금 접근 권한을 얻은 위치와 연결된 채널을 탐색함으로써 즉시 과거 맥락을 파악할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 채널에 새로 합류한 구성원이 몇 주치 메시지를 스크롤하며 상황을 파악하려 애쓰지 않도록 하세요. ClickUp 채팅의 AI 캐치업 기능을 활용해 그들이 놓친 핵심 결정사항, 현재 우선순위, 진행 중인 스레드를 즉시 요약해 제공하세요. 이를 통해 빠르게 맥락을 파악하고 팀원들에게 재설명을 요청하지 않고도 즉시 업무에 기여할 수 있습니다. ClickUp AI CatchUp으로 채팅 채널에서 놓친 대화를 확인하세요

ClickUp에서 작업 관계 기능을 활용해 대화를 작업에 연결하는 방법

우리는 작업 간 관계 를 활용하여 채팅이 관련 일과 지속적으로 연계되도록 합니다.

ClickUp을 처음 접하신다면 간단히 설명드리자면: 작업 간 관계는 두 작업 간 맥락을 연결해 주는 방식입니다. 채팅 도구 내에서 고립된 대화가 오가는 대신, ClickUp은 해당 대화를 영향을 미치는 작업과 연결할 수 있게 해줍니다. 따라서 대화 스레드가 조용해져도 메시지가 사라지지 않습니다.

이 웨비나에서는 제가 팀이 곧 출시될 마켓플레이스를 위해 고급 템플릿을 구축 중인 알파 빌드 작업 공간에 접속하는 모습을 보실 수 있습니다. 여기에는 로드맵과 의식이 포함된 애자일 스크럼 환경부터 내부 티켓팅 시스템과 지원 hub에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.

팀원이 템플릿(예: 애자일 스크럼 프로젝트 템플릿용 상세 시작 가이드)에 대한 비디오 업데이트를 기록하면, 우리는:

관련 채팅 채널에 이 비디오 업데이트를 공유하세요

관계 를 사용하여 해당 메시지를 특정 작업(예: 시작 가이드 작업)에 직접 연결하세요.

ClickUp이 해당 메시지를 작업의 활동 스트림으로 통합하도록 하세요

이는 나중에 해당 작업을 열면 누구나 다음과 같이 볼 수 있음을 의미합니다:

작업 세부사항 및 필드

관련 메시지와 비디오 업데이트를 한곳에서 확인하세요

논의된 내용, 변경 사항 및 그 이유에 대한 명확한 기록

이는 장기적으로 커뮤니케이션 분산을 줄이는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. 채팅을 일회성 대화에서 일과 함께 지속되는 지속적인 맥락으로 전환합니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 75%는 매일 아침 채팅을 여는 것이 업무 시작을 부드럽게 하는 느낌이라고 답했습니다. 나머지 응답자들은 이를 두 번째 직업처럼 느낀다고 표현했습니다! 역설적인 점은? 채팅이 생산적으로 느껴지다가도 하루의 절반을 긴 산만한 대화 스레드를 스크롤하고, 검색하고, 다시 읽는 데 소비한다는 사실을 깨닫게 된다는 것입니다. 우리는 채팅을 맥락을 파악하기엔 너무 빠르게, 명확한 후속 조치를 취하기엔 너무 파편화되게 만들었습니다. ClickUp Chat은 집중력을 되찾아줍니다. 대화를 실제 일에 연결하여 메시지가 즉시 작업, 후속 조치 또는 결정 포인트로 전환될 수 있게 합니다. ClickUp Brain은 업무와 채팅이 마침내 연결되었기에 이를 요약해줍니다!

ClickUp 채팅에서 자동화와 AI를 활용해 반복 작업을 줄이는 방법

⚡️ 제가 알려드리는 최고의 (비록 약간 교묘하지만!) 전문가 팁 중 하나는 이렇습니다: 가능한 경우 ClickUp의 자동화 및 AI 기능을 활용해 채팅 채널에서 요약, 알림, 답변 작업을 처리하도록 하세요. 이렇게 하면 팀원들은 정보를 찾아 헤매는 대신 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

두 가지 패턴이 두드러집니다:

멘션 기반 AI 문서 생성

작은 'AI 팀'이나 규칙을 생성해 특정 AI 문서가 작업에서 멘션되는지 감시할 수 있습니다. 그러면 ClickUp이 해당 작업에 대한 요약 문서를 생성하며, 지금까지의 핵심 내용과 진행 상황을 종합해 제공합니다.

특히 작업 진행 과정에서 수많은 의견 교환이 오갈 때 유용합니다. 업데이트와 댓글을 일일이 스크롤하며 찾아볼 필요 없이, 핵심 내용을 한눈에 파악할 수 있는 깔끔한 문서 형태로 정리됩니다.

채널 내 자동 응답 에이전트

특정 채널(예시: 웹 개발 채널)에서는 자동 응답 에이전트를 활성화하여 메시지가 게시되면 에이전트가 자동으로 답변하도록 설정할 수 있습니다.

ClickUp 자동 응답 에이전트로 ClickUp 채팅 채널에서 반복되는 질문에 답변하세요

해당 답변은 다음과 같은 내용을 포함할 수 있습니다:

관련 작업에서 진행 중인 사항을 파악하세요

자주 묻는 질문에 답변하기

누군가에게 올바른 문서나 다음 단계를 안내하세요

그래서 사람들이 도움을 바로 그때 받을 수 있게 되었으며*, 팀원 중 누군가가 현재 하던 일을 중단하고 응답할 필요가 없어졌습니다.

📚 더 읽어보기: 이러한 패턴은 ClickUp의 AI 기반 업무 관리에 대한 포괄적인 비전과 부합합니다. ClickUp Super Agents 및 ClickUp Brain과 같은 기능은 팀이 더 높은 생산성을 달성하고 빠르게 진행되는 대화를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 방향을 고려 중이라면, 다음 심층 분석 자료들이 유용한 참고 자료가 될 것입니다: AI 융합이 업무 분산을 해결하는 방법

AI 성숙도 격차

주변 AI 전환

원격 팀의 커뮤니케이션 확산 문제를 해결하기 위한 ClickUp 활용법: 데일리 로그 의식

저희 에이전시는 완전 원격 근무 체제로, 팀원들이 여러 시간대에 흩어져 있습니다. 분산된 환경에서는 커뮤니케이션 분산 현상이 빠르게 발생하죠. 반복적인 알림과 "지금 계세요?" 같은 메시지를 줄이기 위해, 저희는 ClickUp에 데일리 로그 시스템을 구축했습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다:

우리 인사 관리 스페이스에서는 팀 폴더 안에 일일 기록 목록을 생성했습니다.

각 팀 회원은 자신이 업데이트할 책임이 있는 전용 작업을 보유하고 있습니다

온라인, 집중 작업, 출장, 휴가, 및 휴식 과 같은 해당 작업에는과 같은 맞춤형 상태가 포함됩니다.

자동화 기능이 상태 변경을 감지하면 전용 일일 로그 채팅 채널로 메시지를 전송합니다.

노코드 ClickUp 자동화로 모든 일상 프로세스를 자동화하세요

예를 들어, 제 상태를 30분간 '휴식'으로 설정하면 자동화 기능이 작업명, 상태, 기간을 포함한 친근한 업데이트를 '일일 기록' 채널에 게시합니다. 이는 사실상 "지금 휴식 중이니 방해하지 말아 주세요."라는 의미죠.

📌 결과: 팀원 모두가 상태 업데이트로 채널을 무작위로 채우지 않고도, 누가 즉시 통화 가능한지, 누가 집중 작업 중인지, 누가 오프라인인지 즉시 확인할 수 있게 되었습니다.

원격 팀에 특히 효과적인 이유

이러한 패턴은 우리와 같은 원격 팀에게 다음과 같은 가벼운 방법을 제공합니다:

상호 집중 시간과 개인적 경계를 존중하세요

누가 무료 통화를 할 수 있는지 추측하지 마세요

산발적인 DM 대신 상태 업데이트를 예측 가능한 한 곳에서 관리하세요

다른 채널에서 후속 조치를 계획할 때도 이 상태 표시를 활용합니다. 휴가 중이거나 자리를 비운 경우, 복귀 시점에 메시지를 예약할 수 있죠. 이를 통해 소통이 끊임없이 이어지기보다 핵심적인 내용만 전달되도록 합니다.

산발적인 메시지에서 체계적인 내부 커뮤니케이션 시스템으로: 이 ClickUp 채팅 설정을 따라하세요

저희의 ClickUp 채팅 접근 방식은 단순히 '또 다른 메시징 도구'를 도입하는 것이 아니라, 일 구조를 반영한 의도적인 커뮤니케이션 시스템을 구축하는 데 중점을 둡니다. 여러분도 바로 따라 할 수 있습니다!

먼저 명확한 작업 공간 구조 를 설계하세요

핵심 위치를 집중된 채널로 전환하세요

원격 근무 시 존재감을 확인하기 위한 일일 기록 목록 활용하기

관계 기능을 활용해 핵심 메시지를 작업에 연결하세요

반복적인 질문을 AI 기반 wiki 워크플로우로 전환하세요

이 시스템은 Slack식 산발적 소통에서 ClickUp 기반의 명확한 소통으로 전환하는 데 도움이 되었습니다.

하지만 걱정하지 마세요. 모든 패턴을 한꺼번에 도입할 필요는 없습니다. 먼저 다음과 같이 질문해 보세요:

어디에 이미 확립된 계층 구조 (스페이스, 폴더, 목록)가 존재하여 별도의 채널을 할당할 가치가 있을까요?

일일 기록 목록이 원격 팀원들이 집중 시간과 가용성을 존중하도록 어떻게 도울 수 있을까요?

어떤 트래픽이 많은 채널에 작업 관계나 자동 응답 에이전트를 적용하면 반복적인 업무를 줄일 수 있을까요?

그런 다음, 그곳에서 반복하세요.

무료 ClickUp 계정으로 시작하여 구축을 시작하세요!

크리스토퍼는 전 세계 중소기업부터 대기업까지 강력한 ClickUp 솔루션으로 지원하는 독립형 ClickUp 솔루션 제공업체 'Upficient'의 창립자입니다. 또한 Business Plus 및 Enterprise 사용자를 대상으로 OKR 및 EOS 운영 시스템부터 애자일 프로젝트 환경, 내부 지원 hub에 이르는 ClickUp 템플릿 마켓플레이스를 운영하고 있습니다.