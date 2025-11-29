팀을 위한 프로젝트 관리 소프트웨어 선택 방법

팀들은 종종 과대광고, 추천, 또는 LinkedIn에서 가장 큰 목소리에 따라 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택합니다.

그렇게 해서 결국 디지털 먼지만 쌓여가는 tool에 막대한 비용을 지불하게 됩니다.

민첩성을 유지하려는 5인 규모의 스타트업은 15개 크로스-기능 팀을 운영하는 기업과 동일한 설정이 필요하지 않습니다. 클라이언트 수정 사항을 관리하는 디자인 스튜디오는 2주마다 릴리스를 출시하는 제품 팀과는 매우 다른 요구사항을 가집니다.

이 블로그 글은 팀 크기, 워크플로우, 목표에 맞는 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하는 방법을 안내합니다.

추신: 여러분의 업무를 더 쉽게 만들어 줄 최고의 옵션들( ClickUp 포함!)도 함께 살펴보겠습니다. 💁

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 모든 규모의 프로젝트를 운영할 수 있는 팀용 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공합니다. (25가지!) 상태, 태그, 사용자 정의 필드 등 사전 구성된 요소들로 효율적이면서도 유연하게 프로젝트를 구성할 수 있는 기반을 마련합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트 작업에 대한 통합 개요를 확인하고 진행 상황을 추적하세요.

프로젝트 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

프로젝트 관리(PM) 소프트웨어는 팀이 프로젝트를 효율적으로 계획, 실행 및 감독할 수 있도록 지원하는 디지털 도구입니다. 작업, 프로젝트 타임라인, 자원 및 커뮤니케이션을 중앙 집중화하여 프로젝트가 일정 내에 범위 내에서 완료되도록 보장합니다.

단순한 계획 수립을 넘어, 이러한 tools는 작업 논의, 문서 공유, 피드백을 한곳에 모아 커뮤니케이션을 효율화합니다. 실시간 데이터와 분석 기능에 대한 접근은 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 더 나은 의사 결정을 지원합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화가 주당 1~2시간을 절약해 줄 수 있다고 믿는 반면, 19%는 집중적인 심층 작업에 3~5시간을 확보할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다—창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있는 시간입니다. 💯 클릭업의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을통해 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의록을 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 추가 도구나 통합이 필요 없습니다. 클릭업은 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 tools를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보한 것입니다.

올바른 프로젝트 관리 소프트웨어 선택이 중요한 이유

팀이 프로젝트 관리 솔루션을 찾기 시작하면 기능과 UI 스타일을 비교하는 데만 매몰되기 쉽습니다.

하지만 진짜 문제는: 이 도구가 정말 내 프로젝트 관리 워크플로우의 모든 구체적인 요구사항을 충족시킬 수 있을까?

특정 워크플로우에 맞는 올바른 선택이 중요한 이유를 확인해 보세요. 👇

작업과 프로젝트를 중앙 집중화하여 가시성을 높입니다

우수한 PM 소프트웨어는 모든 프로젝트, 파일, 대화를 한곳에 통합합니다. 마케팅 피드백이 크리에이티브 자산과 연결되거나 개발자가 코드 리뷰를 동기화하는 등 팀원들은 항상 일의 현황을 파악할 수 있습니다.

대시보드를 통해 오늘의 작업에 집중하거나 확대하여 프로젝트 간 위험을 모니터링하세요. 이러한 가시성을 통해 지연이 눈덩이처럼 불어나기 전에 파악하고 '이건 어디까지 진행됐지?' 같은 동기화 회의를 줄일 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 1979년 심리학자 다니엘 카너먼과 아모스 트버스키가 제시한 '계획 오류(planning fallacy )'는 미래 행동의 시간, 비용, 위험을 과소평가하는 경향을 말합니다. 이는 개인이 프로젝트의 최상의 시나리오에만 집중하고 과거 데이터를 무시하기 때문에 발생합니다.

팀 협업과 책임감을 향상시킵니다

적합한 프로젝트 관리 시스템은 소유권을 명확히 하고 협업을 원활하게 합니다. 역할 기반 보기와 앱 내 메시징 기능으로 대화를 작업과 직접 연결할 수 있습니다.

예를 들어 마케팅 에이전시에서는 스마트 태깅으로 클라이언트 데이터를 안전하게 보호할 수 있으며, 컨설팅 팀에서는 기한이 지난 작업이 자동으로 관리자에게 에스컬레이션됩니다. 이렇게 하면 모든 구성원이 작업 흐름을 파악할 수 있고 책임감이 자연스럽게 내재됩니다.

📖 추천 읽기: 프로젝트 관리 방법

자동화를 통한 생산성 향상

수동 업데이트는 팀의 속도를 늦춥니다. 최고의 tools는 반복 작업, 의존성 업데이트, 알림을 포함한 일상적인 단계를 자동화합니다.

간단한 규칙 설정: 작업이 'QA 준비 완료'로 표시되면 적절한 우선순위 태그와 함께 자동으로 QA 리더에게 전달됩니다. 고급 설정 에서는 AI를 활용해 일일 스탠드업 생성, 차단된 작업 표시, 다음 단계 제안까지 수행합니다.

자원 및 타임라인 최적화를 지원합니다

팀이 과부하 상태이거나 마감일이 비현실적이라면 아무리 훌륭한 플랜도 실패합니다. 올바른 PM tool은 누가 용량이 포화 상태인지 보여주고, 지연이 타임라인에 미치는 영향을 예측하며, 업무 재배정이나 일정 조정을 지원합니다.

예를 들어, 에이전시는 그래픽 디자이너들이 업무에 지쳐 있음을 확인하고, 작업을 프리랜서에게 넘기며 프로젝트 마감일을 조정할 수 있습니다. AI 기반 자동화 작업 할당 및 우선순위 지정과 같은 기능은 여기서 상당한 시간 절약 효과를 낼 수 있습니다. 다음은 예시입니다:

🔍 알고 계셨나요? 심리학자 앨버트 반두라가 자기효능감이라 부른 자신의 능력에 대한 믿음은 목표의 야심찬 정도와 이를 달성하기 위한 헌신도에 직접적인 영향을 미칩니다. 자기효능감이 높을수록 도전적인 목표를 설정하고, 좌절 속에서도 끈기 있게 버티며, 계획대로 진행되지 않을 때 효과적으로 대응할 가능성이 높아집니다.

PM 소프트웨어 선택 시 고려해야 할 키 요소

팀에 가장 적합한 도구를 선택하는 것은 생산성 향상과 프로젝트 성공에 핵심적입니다. 정보에 기반한 결정을 내리기 위해 다음 프로젝트 관리 소프트웨어 기능을 고려하세요:

사용성 및 사용자 경험: 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 학습 곡선을 최소화합니다.

맞춤형 사용자 정의 및 유연성: 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 워크플로우, 대시보드 및 템플릿을 맞춤 설정할 수 있습니다.

통합 기능: 기존 도구 및 플랫폼과 원활하게 연동되어 시스템 간 데이터 흐름을 보장합니다.

확장성: 조직의 성장에 맞춰 확장되며, 성능 저하 없이 증가하는 사용자 및 프로젝트 수를 수용합니다.

협업 기능: 실시간 커뮤니케이션, 파일 공유 및 팀 협업을 용이하게 합니다.

보고 및 분석: 프로젝트 진행 상황과 성과 메트릭을 추적할 수 있는 강력한 보고 및 분석 기능을 제공합니다.

🔍 알고 계셨나요? 프로젝트 관리자들은 종종 각 프로젝트를 고유한 것으로 인식하여 과신과 성과 저하를 초래합니다. 이러한 '고유성 편향'을 인지하고 참조 클래스 예측과 같은 기법을 적용하면 프로젝트 성과를 개선할 수 있습니다.

인기 있는 프로젝트 관리 소프트웨어 옵션

현재 시장에서 가장 우수한 프로젝트 관리 도구들을 자세히 살펴보고, 팀의 워크플로우와 목표에 가장 잘 맞는 도구를 찾아보세요. 🏁

1. ClickUp (올인원 프로젝트 계획 및 실행에 최적)

ClickUp으로 프로젝트 계획을 지원하세요 연결된 ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어로 작업, 목표 및 팀 협업을 관리하세요

ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합합니다. 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 솔루션입니다.

목표는 무엇일까요? 여러 도구에 흩어져 있는, 즉 서로 연결되지 않은 워크플로우인 작업 분산을 없애는 것입니다.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조 (스페이스 → 폴더 → 목록 → 작업 → 하위 작업)는 통합된 작업 공간 내에서 각 계층이 다음 계층과 연결되어 팀이 큰 그림 계획부터 세부 실행까지 확장할 수 있도록 보장합니다.

대규모 프로젝트를 작은 구성 요소로 분할하세요

8명으로 구성된 소프트웨어 제품 팀이 있다고 가정해 보겠습니다. 그들은 2주마다 출시를 진행하고, 버그를 추적하며, 기능 요청을 관리하고, 디자인 검토 주기도 수행합니다. 이들에게 작업 관리는 예측 가능성, 업무 인수인계, 그리고 의존성을 중심으로 이루어집니다.

이러한 팀에서 ClickUp 작업은 모든 아이디어, 결과물 또는 실행 항목이 추적 가능한 요소로 전환되는 기반이 됩니다. 작업은 디자인 요청부터 스프린트 백로그 항목 또는 클라이언트 전달물까지 무엇이든 나타낼 수 있습니다. 각 작업에는 설명, 하위 작업, 체크리스트, 마감일, 담당자, 댓글, 파일은 물론 다른 작업과의 관계까지 포함될 수 있습니다.

상세 ClickUp 작업 카드를 생성하여 컨텍스트를 중앙 집중화하고 원활한 업무 인계를 보장하세요

빠르게 진행되는 프로젝트를 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp 맞춤형 상태 를 활용하여 '디자인 검토' 또는 '백엔드 블록'과 같은 워크플로우를 반영하세요. 를 활용하여 '디자인 검토' 또는 '백엔드 블록'과 같은 워크플로우를 반영하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드 를 활용하여 '작업 예상 소요 시간' 및 '스토리 포인트'와 같은 핵심 데이터를 수집하고 작업을 필터링하세요. 를 활용하여 '작업 예상 소요 시간' 및 '스토리 포인트'와 같은 핵심 데이터를 수집하고 작업을 필터링하세요.

ClickUp 작업 의존성 을 통해 작업 간 관계를 시각화하여 전제 조건이 완료되기 전에 아무도 작업을 시작하지 않도록 합니다. 을 통해 작업 간 관계를 시각화하여 전제 조건이 완료되기 전에 아무도 작업을 시작하지 않도록 합니다.

ClickUp 작업 우선순위 모든 구성원이 집중해야 할 부분과 시작점을 명확히 파악할 수 있도록 모든 구성원이 집중해야 할 부분과 시작점을 명확히 파악할 수 있도록

지금껏 경험하지 못한 AI 기반 지원을 받아보세요

ClickUp Brain은 AI의 힘을 일상 워크플로우에 직접 적용합니다. 여러분이 해야 할 일은 질문하고, 자동화하고, 실행하는 것뿐입니다.

작업 공간 내에서 작업, 문서, 채팅, 인력을 연결하여 즉각적이고 풍부한 맥락의 답변을 제공하고 반복 일을 자동으로 처리합니다.

이 컨텍스트 기반 AI 도구는 진행 상황 업데이트 초안 작성, 스탠드업 요약 생성, 심지어 평문 명령어로 새 작업 생성까지 반복적인 PM 업무를 자동화합니다. '스프린트 계획에 대한 하위 작업 생성'이라고 말하면, AI 프로젝트 관리 도구가 담당자, 마감일, 의존성을 즉시 설정하여 작업을 생성합니다.

일용으로 설계된 컨텍스트 인식형 글쓰기 보조 도구 역할도 겸합니다. 일 설명을 작성하거나, 회의 노트를 요약하고 이를 바탕으로 작업을 생성하거나, 상세한 문서를 작성하도록 요청할 수 있습니다.

워크플로우 자동화로 시간을 절약하세요

모든 작업을 세세하게 관리하며 시간을 낭비한 적이 없는 사람이 어디 있겠습니까?

ClickUp 자동화 기능은 반복적인 일을 처리해 주므로 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 일상적인 업무 인수인계 및 상태 변경을 처리하는 맞춤형 워크플로우 생성

자동화는 간단한 if-this-then-that 논리로 작동합니다. 즉, 작업을 리스트 간 이동시키거나, 우선순위 변경 시 작업을 재할당하거나, 주요 단계에 도달할 때 알림을 추가하는 등의 트리거를 설정할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 일이 고정된 규칙 이상의 대응을 요구할 때, ClickUp AI 자동화 에이전트가 해결합니다. 다음 사전 구축된 에이전트를 활용하세요: 일일 보고서 에이전트 또는 주간 보고서 에이전트 를 통해 주요 활동과 진행 상황을 요약한 일일 또는 주간 업데이트를 자동으로 게시하세요.

팀 스탠드업 에이전트 : AI가 생성하는 진행 상황, 장애 요소 및 주요 팀 업데이트 요약

자동 응답 에이전트는 팀 채널을 모니터링하고 상황에 맞는 질문에 답변합니다. 트리거, 조건, 액션 및 지식 소스를 정의하여 나만의 맞춤형 자동화 에이전트를 구축하세요.

ClickUp 최고의 기능

실시간 문서 관리: 프로젝트 계획을 위한 프로젝트 계획을 위한 ClickUp Docs 공동 편집, 작업에 대한 인라인 코멘트 남기기, 업데이트 시 팀원 직접 태그하기

시각적으로 브레인스토밍하세요: ClickUp 화이트보드를 구축하여 의존성을 매핑하고, 기능 아이디어를 브레인스토밍하거나, 캠페인을 계획하세요. ClickUp 화이트보드를 구축하여 의존성을 매핑하고, 기능 아이디어를 브레인스토밍하거나, 캠페인을 계획하세요.

시간 및 비용 추적: ClickUp 시간 추적을 통해 작업 시간을 기록하고, 작업 단위별 시간 추정을 설정하며, 클라이언트 또는 부서별로 청구 가능한 작업에 태그를 지정하세요.

장기 목표 진행 상황 추적: 회사, 팀 또는 개인 목표를 ClickUp 작업 내 측정 가능한 세부 목표로 분할하여 추적하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp의 광범위한 프로젝트 관리 기능은 강력한 성능을 제공하지만, 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파른 편입니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Spekit의 비즈니스 운영 코디네이터인 Andrea Park가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp은 여러 프로젝트 관리 도구를 하나로 통합한 최고의 솔루션이었습니다. 마인드 맵부터 문서, Sprints까지 ClickUp은 모든 부서의 업무 관리 요구를 체계화하고 전사적 가시성을 제공하는 역동적인 도구입니다.

ClickUp은 여러 프로젝트 관리 도구를 하나로 통합한 최고의 솔루션이었습니다. 마인드 맵부터 문서, Sprints까지 ClickUp은 모든 부서의 업무 관리 요구를 체계화하고 전사적 가시성을 제공하는 역동적인 도구입니다.

프로젝트 관리에 AI를 활용하세요. 👇🏼

2. Asana (체계적인 프로젝트 관리 및 작업 추적에 최적)

via Asana

Asana는 소프트웨어 프로젝트 관리로 유명한 프로젝트 관리 도구입니다. 불필요한 요소를 제거하고 사이드바, 헤더, 상단 막대, 메인 패널, 작업 상세 패널과 같은 직관적인 섹션으로 구성되어 있어 별도의 교육 없이도 바로 작업에 착수할 수 있습니다. 특히 신속하게 움직여야 하지만 체계적인 관리가 필요한 소규모 애자일 팀에게 선호됩니다.

목록, 타임라인, 달력 등의 뷰로 한 곳에서 업무를 추적하세요. 관리자는 누가 어떤 업무를 담당하는지 파악할 수 있고, 팀원은 마감일과 진행 상황을 항상 확인할 수 있습니다. 그리고 네, 작업을 완료할 때 나타나는 날아다니는 유니콘과 일각고래는 지루한 업무를 가볍게 만들어주는 재미있는 보너스입니다.

Asana 최고의 기능

FAQ, 프로젝트 용어, 사용 방법 등을 위한 공유 지식 탭으로 팀 회원들에게 정보를 제공하세요.

포트폴리오 와 대시보드 로 부서별 업무량을 한눈에 파악하며 자원을 관리하세요

양식 , 규칙 , 번들 , 템플릿 을 활용하여 워크플로우를 자동화하세요.

Asana Intelligence를 활용하여 AI 기반 요약, 스마트 필드, 자동화된 상태 업데이트, 즉각적인 답변을 경험하세요

Asana의 한도

작업은 한 명의 담당자만 지정할 수 있어, 여러 팀원이 작업의 소유권을 공유해야 할 때 협업 속도가 느려집니다.

지식 기반을 설정하고 유지하는 것은 직관적이지 않아 프로젝트 문서를 중앙 집중화하기 어렵습니다.

Asana Intelligence(AI 기능)은 무료 버전에는 포함되지 않습니다.

Asana 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (12,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

📖 함께 읽기: 최고의 Asana 대안 및 경쟁사

3. Trello (시각적 작업 관리 및 간단한 워크플로우에 최적)

via Trello

클래식 칸반 보드를 기반으로 구축된 Trello는 카드를 백로그, 진행 중, 완료됨과 같은 단계 간에 드래그할 수 있게 하여 병목 현상이 숨어 보이지 않도록 합니다.

생산성 향상을 위한 AI 에이전트로 활용하기에 이상적이며, 간단한 작업 목록 관리에 탁월하지만 파워업을 통해 확장하여 보다 체계적인 워크플로우를 구축할 수 있습니다. Trello 역시 유용한 AI 기능을 제공합니다. Butler는 무거운 자동화 시스템에 사용자를 내던지지 않고, 대화 내용에서 할 일 목록을 자동 추출하고, 노트를 정리하며, 명확한 작업 설명을 초안으로 작성해 줍니다.

Trello 최고의 기능

보드 간 카드 를 미러링하여 협업 상태를 유지하고 업데이트를 동기화하세요

버틀러로 반복 작업을 자동화하여 규칙, 트리거 및 마감일 작업을 설정하고 일상적인 작업 업데이트를 처리하세요.

Slack, 이메일 또는 회의 노트에서 작업 항목을 가져와 체크리스트에 바로 추가하세요

이메일을 전달하면 Trello 수신함 이 자동으로 실행 가능한 할 일 항목으로 변환해 담당자와 마감일까지 설정해 줍니다.

파워업으로 기능을 확장하세요. Zoho Projects 및 Microsoft Projects와 같은 tools를 연결하여 파일과 커뮤니케이션을 가져옵니다.

Trello의 한도

프로젝트용 내장형 시간 추적 기능이 포함되어 있지 않습니다.

실시간 채팅 및 빠른 업데이트를 위한 지능형 알림 기능이 부족합니다

간단한 카드 시스템에 의존하여 프로젝트 규모에 따라 확장성이 부족할 수 있습니다

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.5

기업: 맞춤형 가격

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 골렘 효과는 개인에게 낮은 기대치가 부여될 때 발생하는 심리적 현상으로, 이는 더 낮은 성과로 이어집니다. 이는 자기 충족적 예언의 한 양식으로, 기대치가 팀 성과에 미치는 영향을 강조합니다.

4. monday.com (유연한 노코드 워크플로우 맞춤형 설정에 최적)

monday.com은 팀의 작업 방식에 맞춰 자유롭게 워크플로우를 구축할 수 있는 유연한 프로젝트 관리 도구입니다. 미리 준비된 프로젝트 템플릿으로 시작하여 작업 열부터 대시보드 위젯까지 모든 요소를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

의존성 추적, 계약자 관리, 마케팅 캠페인 시각화가 필요하신가요? Monday.com은 업무량에 맞춰 성장하는 시스템을 쉽게 설계할 수 있게 합니다. 더 나은 점은, 반복 작업을 처리하는 노코드 규칙을 생성하고, 작업 업데이트 내 커뮤니케이션을 중앙화하며, 시각적 보드를 활용해 모든 구성원의 협업을 유지할 수 있다는 것입니다.

Monday.com 최고의 기능

간트 차트 , 칸반 보드 , 타임라인 뷰 로 의존성과 진행 상황을 시각화하세요.

30가지 이상의 열 유형과 고급 조건부 논리로 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

위젯을 활용한 대화형 대시보드를 구축하여 더 스마트한 보고 및 분석을 수행하세요

화이트보드와 내장 문서로 작업 내 효과적인 협업 수행

AI 기반 프로젝트 실행을 활용하여 콘텐츠 생성, 프로세스 자동화, 다음 단계 제안 받기

Monday.com의 한도

10,000개 이상의 항목을 포함하는 보드는 성능 저하가 발생할 수 있습니다

엔터프라이즈 플랜만 보드당 최대 100,000개 항목을 지원합니다

사용자는 각 노트를 개별적으로 열지 않고서는 작업과 연결된 모든 노트를 볼 수 없습니다.

Monday.com 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $14

프로: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,500개 이상의 리뷰)

5. Smartsheet (스프레드시트 스타일의 프로젝트 관리 및 복잡한 워크플로우에 최적)

via Smartsheet

팀이 엑셀의 친숙함을 선호하지만 작업 확장, 결과물 추적, 워크플로우 조정에 어려움을 겪는다면, Smartsheet가 해결책입니다. 익숙한 그리드 기반 인터페이스를 유지하면서 대시보드, 자동화된 워크플로우, 작업 추적 기능을 제공합니다.

맞춤형 보기, 필터, 수식을 통해 팀은 진행 상황과 성과를 명확히 파악할 수 있어 업무 우선순위 설정과 병목 현상 방지가 용이해집니다. Bridge와 같은 저코드 자동화 및 자원 관리 기능과 결합하면 원격 팀도 복잡한 프로젝트를 확장하면서 승인 및 실행에 대한 통제력을 유지할 수 있습니다.

Smartsheet 최고의 기능

포트폴리오 보기를 활용해 여러 프로젝트를 관리하며 각 계획의 진행 상황을 명확하게 파악하세요.

익숙한 수식, 조건부 형식, 사전 구축된 템플릿으로 시트를 맞춤형으로 설정하여 더 빠르게 설정하세요

세부적인 권한 설정으로 시트를 공유하여 데이터 보기 및 편집 권한을 제어하세요

첨부 파일, 교정, 대화, 알림을 통한 협업

Smartsheet의 한도

시트는 500,000개 셀, 20,000개 행, 400개 열로 제한되어 대규모 데이터 관리에 제약이 있을 수 있습니다.

사용자들은 특히 다른 소프트웨어 시스템과 통합해야 할 때 Smartsheet의 맞춤형 설정 옵션이 한도 있다고 느끼는 경우가 많습니다.

일부 자동화 기능을 제공하지만, 대규모 또는 복잡한 프로젝트에 필요한 광범위한 기능은 부족합니다.

Smartsheet 가격 정책

프로: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

고급 업무 관리 소프트웨어: 맞춤형 가격 책정

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (22,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,400개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: AI가 프로젝트 매니저를 대체할까요? 아닙니다. 오히려 일을 보완합니다. 예를 들어 Brain MAX를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다 : Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint 등 다른 프로젝트 관리 tools에서 데이터를 검색하고 가져와 사일로를 해소하세요.

음성 노트나 회의 내용을 검색 가능하고 실행 가능한 콘텐츠로 변환하려면 Talk-to-Text 를 사용하세요

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 고급 AI 모델을 활용하여 프로젝트 정보를 요약하고 분석하며 연결하세요.

반복되는 기업 워크플로우를 위한 프롬프트를 저장하고 재사용하여 일관성과 속도를 보장하세요.

다양한 팀 요구에 맞는 PM 소프트웨어

모든 팀은 프로젝트를 다르게 관리합니다.

스타트업은 고급 보고 기능보다 속도와 단순성을 중시할 수 있는 반면, 기업은 확장 가능한 AI 기반 기능이 필요합니다. 올바른 프로젝트 관리 소프트웨어는 일률적인 시스템을 강요하기보다 팀의 요구에 유연하게 대응합니다.

자세히 살펴보겠습니다. 🚀

스타트업 및 소규모 팀

스타트업과 소규모 팀에게 프로젝트 관리 소프트웨어는 직관적이고, 예산에 맞으며, 도입이 쉬워야 합니다.

이러한 팀들은 복잡한 시스템을 유지할 여력이 부족한 경우가 많으며, 빠른 설정, 최소한의 교육, 즉각적인 가치를 제공하는 tool이 필요합니다.

필요한 사항:

마찰 없는 설정 으로 팀이 당일 바로 tool을 사용하기 시작할 수 있습니다

설정 부담 없는 명확하고 간단한 작업 추적

초기 성장 단계에 맞춰 확장되는 합리적인 가격

초보자도 부담 없이 사용할 수 있는 간결한 보기 (목록, 보드)

템플릿 으로 반복 가능한 워크플로우를 즉시 표준화하세요

최소한의 교육만 필요 하여 모든 팀원이 독립적으로 시작할 수 있습니다

우선순위에 대한 빠른 가시성으로 혼란 없이 소규모 팀이 신속하게 움직일 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 목록 보기 같은 도구는 바로 그런 기능을 제공하여 작업, 우선순위, 마감일을 간단히 추적할 수 있게 합니다. 텍스트 줄바꿈을 설정하면 작업 이름의 첫 줄 전체가 자동으로 표시되어 세부 작업도 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

ClickUp 목록 보기로 가볍고 기능적인 작업 공간 구축하기

ClickUp 스타트업 프로젝트 플랜 템플릿과 같은 프로젝트 관리 템플릿이 이러한 형식을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 스타트업 프로젝트 플랜 템플릿으로 모든 결과물, 목표, 업데이트를 연결하여 팀의 협업을 유지하세요.

큰 목표를 관리 가능한 작업으로 분할하고, 책임을 할당하며, 실시간으로 진행 상황을 모니터링하세요. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

할 일(To Do) , 진행 중(In Progress) , 완료(Complete) 와 같은 상태로 워크플로우의 모든 단계를 추적하세요.

문서 보기 에서 플랜을 계획한 후, 목록 보기 에서 실행 가능한 작업으로 분할하세요.

칸반 방식의 작업 관리를 위한 ClickUp 보드 보기로 업무량과 병목 현상을 시각화하세요.

성장하는 중소기업

비즈니스가 성장함에 따라 복잡성도 함께 증가합니다. 다양한 이해관계자, 엄격한 성과물, 서로 다른 팀 회원들로 인해 반복적인 프로세스는 소중한 시간을 잡아먹을 수 있습니다.

예를 들어, 5명에서 20명으로 확장되는 마케팅 팀은 여러 캠페인, 클라이언트 납품물, 내부 프로젝트를 동시에 추적해야 합니다.

소규모 비즈니스용 프로젝트 관리 소프트웨어는 복잡한 설정 없이도 작업, 마감일, 책임 소재를 중앙 집중화해야 합니다. 또한 이러한 팀은 번거로운 업무량을 크게 줄일 수 있는 강력한 자동화 기능이 필요합니다.

필요한 사항:

일관성을 보장하는 자동화 기능이 적용된 반복 가능한 워크플로우

프로젝트 간 가시성 으로 캠페인, 결과물, 운영을 한 곳에서 확인하세요

자원 계획 도구 로 팀 용량을 관리하고 과부하를 방지하세요

보고 대시보드 를 통해 성과를 모니터링하고 병목 현상을 조기에 파악하세요

마케팅, 영업 팀, 재무, 크리에이티브 tools를 연결하는 통합 기능

소유권, 마감일, 표준화된 업무 인계를 통한 더 나은 책임성

신규 채용 및 사업 확장에 맞춰 성장하는 확장 가능한 구조

이상적인 워크플로우가 실제로 작동하는 모습입니다. 👇🏼

기업

기업은 대규모로 운영되며 부서 간 협업, 보안, 고급 보고 기능을 지원하는 정교한 PM 역량이 필요합니다.

수천 개의 작업, 프로젝트, 문서가 동시에 진행되는 환경에서 기업들은 사일로를 해소하고 핵심 정보를 중앙 집중화하며 지능형 인사이트로 의사 결정을 강화하는 AI 에이전트 기반 프로젝트 관리에 의존합니다.

필요한 사항:

강력한 권한 및 접근 제어 로 거버넌스와 보안을 유지하세요

포트폴리오 수준의 가시성 으로 프로그램과 팀 전반의 성과를 파악하세요

AI 기반 인사이트 로 위험 요소, 패턴, 타임라인 위협을 자동으로 파악하세요

공유 문서, 데이터 및 중앙 집중식 커뮤니케이션을 통한 부서 간 협업

표준화된 보고 : 경영진 보고, 규정 준수, 감사 용도

고급 자동화 로 대규모 일의 수동 일을 줄이세요

복잡한 워크플로우 지원: 제품, 엔지니어링, 마케팅, 운영 전반에 걸쳐

AI 프로젝트 관리를 통해 전략적 이니셔티브를 실행하는 방법의 예시입니다:

에이전시 및 컨설턴트

에이전시와 컨설턴트는 투명성을 바탕으로 성장합니다. 클라이언트는 프로젝트 로드맵, 진행 상황, 타임라인, 결과에 대한 명확한 가시성을 기대하는 반면, 각 프로젝트는 종종 고유한 워크플로우를 요구합니다.

PR 대행사는 클라이언트에게 브랜드화된 프로젝트 대시보드를 제공하여 피치 진행 상황(접촉한 미디어 담당자, 확정된 게재, 보도 일정)을 추적할 수 있게 하면서, 내부적으로는 수차례의 편집 작업과 일정 조율 과정을 숨길 수 있습니다.

필요한 사항:

내부 워크플로우를 노출하지 않으면서 진행 상황을 전달하는 클라이언트 대상 대시보드

각 클라이언트의 고유한 프로세스에 맞춰 사용자 정의 가능한 프로젝트 구조

명확한 승인 경로 로 편집, 피드백 및 최종 승인을 효율화하세요

시간 추적 및 예산 관리 가 작업 및 결과물과 직접 연계됩니다

세부적인 권한 설정을 통한 과도한 공유 없이도 모두가 볼 수 있는 가시성

클라이언트 업데이트, 보고서, 캠페인 요약용 자동 요약 기능

신규 클라이언트 및 중간에 합류하는 협력자를 위한 빠른 온보딩

ClickUp 대시보드와 같은 도구를 사용하면 타임라인, 예산, 작업 진행 상황 또는 클라이언트별 메트릭을 위한 카드가 포함된 맞춤형 대시보드를 통해 워크플로우에 대한 가시성을 구축할 수 있습니다.

AI 카드는 작업 공간 데이터로부터 실시간 요약, 인사이트 및 보고서를 자동 생성하여 기능을 더욱 강화합니다. 예를 들어, AI 카드를 추가하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 상태 또는 캠페인 결과를 요약하여 성과를 추적하고 클라이언트와 공유하세요.

수동 업데이트 없이도 기한이 지난 작업, 다가오는 마감일 또는 주요 장애 요소를 강조 표시하세요

클라이언트 납품물, 예산 또는 타임라인에서 표면화되는 추세나 이상 현상을 파악하세요.

PM 소프트웨어 선택 시 피해야 할 흔한 실수들

PM 소프트웨어를 선택할 때 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다:

팀 의견 무시: 팀과 상의 없이 도구를 선택하면 도입률이 낮아지고 활용도가 떨어질 수 있습니다.

통합 요구사항 무시: 기존 도구와 연동되지 않는 소프트웨어를 선택하면 데이터 사일로가 발생하고 워크플로우가 방해받을 수 있습니다.

교육 요구사항을 과소평가하는 것: 적절한 교육 없이 새로운 tool을 도입하면 혼란과 생산성 저하를 초래합니다.

확장성 간과: 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 없는 소프트웨어를 선택하면 나중에 tools를 교체해야 할 수 있습니다.

기능에만 집중하는 경우: 사용성과 팀 요구사항보다 고급 기능을 우선시하면 복잡한 시스템으로 이어질 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 높은 감성 지능을 가진 프로젝트 관리자는 스트레스 관리, 갈등 해결, 강력한 팀 관계 구축에 더 능숙하며, 이는 프로젝트 성공에 핵심적입니다. 자기인식, 공감, 적극적 경청, 갈등 해결, 스트레스 관리에 특화된 워크숍이나 온라인 강좌 등 정서지능(EI) 중심의 교육을 제공하세요. 다니엘 골먼의 정서지능 프레임워크나 공인된 리더십 개발 과정이 유용할 수 있습니다.

적합한 PM 소프트웨어 선택을 위한 보너스 팁

PM tool의 효율성을 극대화하고 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

실제로 사용하는 워크플로우를 우선순위로 설정하세요

도구가 제공하는 모든 기능을 도입하기보다는 가장 중요한 핵심 워크플로우에 집중하세요. 작업 할당, 승인 체인, 반복 프로젝트 템플릿과 같은 핵심 프로세스를 계획하고, 소프트웨어가 이를 원활하게 지원할 수 있는지 확인하세요.

🤝 친절한 알림: 기존 방식 대비 새 tool에서 일반적인 작업 소요 시간을 추적하세요. 이를 통해 전체 도입 전에 조정해야 할 워크플로우를 파악할 수 있습니다.

실제 시나리오를 테스트한 후 커밋하세요

데모나 마케팅 주장만 믿지 마세요. 실제 프로젝트와 마감일을 적용한 시범 운영을 통해 해당 도구가 핵심 작업, 의존성, 알림, 보고 요구사항을 어떻게 처리하는지 확인하세요. 이를 통해 팀에 얼마나 적합한지 실질적인 시각을 얻을 수 있습니다.

✅ 실천해 보세요: 핵심 팀원이 부재하거나 마일스톤이 지연되는 모의 프로젝트를 생성해 '재난 시나리오' 테스트를 시뮬레이션하세요. PM 소프트웨어를 활용해 작업을 재배정하고 의존성을 재조정하며, 자동화된 알림 및 보고 기능이 장애를 어떻게 처리하는지 확인하세요. 이는 정상적인 프로젝트에서는 발견하기 어려운 워크플로우의 취약점을 드러냅니다.

보고 및 분석 기능을 평가하세요

강력한 보고 기능은 병목 현상을 파악하고 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필수적입니다. 대시보드, 마일스톤 추적, 맞춤형 보고서 기능을 확인하세요. 프로젝트 관리 소프트웨어 평가를 통해 플랫폼이 수동 작업 없이 팀이 실제로 필요한 메트릭을 제공할 수 있는지 점검하십시오.

✅ 실천해 보세요: '가상 시나리오' 보고 기능을 활용해 자원과 예산을 효과적으로 배분하세요. 자원 소요 시간을 인위적으로 늘리거나, 마감일을 압축하거나, 비용을 두 배로 설정하는 프로젝트를 생성하세요. 보고서를 생성하여 실제 발생 전에 소프트웨어가 충돌, 위험 요소 또는 예산 초과를 감지하는지 확인하세요.

장기적인 도입을 고려하세요

프로젝트 관리 소프트웨어 도입은 장기적인 투자입니다. 사용자 경험, 학습 곡선, 지원 자원, 업데이트를 고려하세요. 화려함은 다소 떨어지지만 유지 관리가 쉬운 플랫폼이 시간이 지남에 따라 더 나은 투자 수익률(ROI)을 제공하는 경우가 많습니다.

또한 iOS 및 Android 기기 모두에서 모바일 접근성을 제공하는지 확인하세요. 필수 작업이 직관적이고 빠르게 수행되는지 확인하기 위해 휴대폰과 태블릿에서 앱을 테스트해 보세요.

🤝 친절한 알림: 라이선스 비용 외에도 팀이 성장함에 따라 애드온, 통합 솔루션 또는 추가 좌석에 따른 재정적 투자를 고려하세요.

ClickUp은 팀을 위한 PM(완벽한 매치)입니다

이상적인 프로젝트 관리 소프트웨어를 찾는 것은 하나의 과정입니다. 팀의 자연스러운 리듬과 완벽하게 통합되며 협업의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 도와주는 tool을 찾아야 합니다.

여러분이 보셨듯이, 시중에는 많은 tools가 다양한 기능을 약속하지만, 현대 팀이 산업과 크기를 초월하여 성공하기 위해 필요한 유연성과 맞춤형 설정을 제공하는 도구는 거의 없습니다.

업무를 위한 만능 앱 ClickUp은 스타트업부터 기업까지 모든 팀을 위해 설계된 점이 차별점입니다. 더 스마트한 조직 관리를 위한 ClickUp Brain과 반복 작업을 간소화하는 ClickUp Automations 같은 핵심 기능을 통해 백그라운드에서 지속적으로 작동하는 워크플로우를 경험하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! 🤩

자주 묻는 질문(FAQ)

네, ClickUp을 포함한 현대적인 프로젝트 관리 플랫폼은 CRM, 커뮤니케이션 앱, 파일 저장소 등과 광범위하게 연동을 지원합니다. 이러한 연동은 영업 팀, 마케팅 팀, 프로젝트 팀의 데이터를 연결하여 팀 협업을 향상시킵니다.

소규모 팀은 핵심 작업 관리, 마감일 추적, 자원 할당, 협업 기능(댓글, 파일 공유), 간편한 보고, 사용하기 쉬운 인터페이스에서 가장 큰 이점을 얻습니다. 워크플로우 맞춤 설정과 합리적인 가격 플랜 역시 성장과 확장성에 중요합니다.

네, ClickUp은 기업용으로 매우 적합합니다. 15개 이상의 커스터마이징 가능한 뷰, 실시간 협업 도구, 광범위한 자동화 기능, 재무 추적, 1,000개 이상의 앱 연동 등 다중 프로젝트 관리를 위한 확장 가능한 기능을 제공하는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 중 하나입니다.

예산은 팀 규모와 필요한 기능에 따라 달라집니다. Free Plan은 일반적으로 소규모 팀에 적합한 기본적인 작업 관리 기능을 제공합니다. 유료 플랜은 향상된 협업, 보고, 맞춤형 설정을 위해 사용자당 월 $5부터 $50 이상까지 다양합니다. 고급 보안 및 지원을 제공하는 엔터프라이즈 플랜은 일반적으로 사용자당 월 $60에서 $100 이상입니다.

직관적인 시각적 인터페이스와 최소한의 학습 곡선 덕분에 ClickUp은 초보자에게 가장 쉬운 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 작업 보드와 간단한 설정 프로세스를 제공하여 초보자에게 이상적입니다.