ClickUpの10種類のサービスパッケージ価格設定テンプレート

ご自身のサービスが投資に見合う価値があることはご存知でしょう。しかし、サービスパッケージの価格設定は十分に明確でしょうか？もしクライアントが古いPDFや分かりにくいスプレッドシートから情報を寄せ集めているようなら、それは自社の販売サイクルを遅らせていることになります。

プロフェッショナルな印象を与え、より迅速に契約を成立させたい方におすすめです。ClickUp内にあらかじめ作成済みの10種類のサービスパッケージ価格設定テンプレートをご用意しました。価格表からサービス契約書に至るまで、すべてを標準化できます。

サービスパッケージの価格設定テンプレート一覧

テンプレート名 ダウンロードリンク こんな方に最適 主な機能 ビジュアルフォーマット ClickUpの価格表テンプレート 無料テンプレートを入手する 拡張性のある価格カタログを必要とする中小企業所有者や営業オペレーションマネージャーの方へ レビューサイクルの自動化、料金の公開共有、サービス階層化 リスト形式の製品・サービスメニュー ClickUpのサービス見積書フォームテンプレート 無料テンプレートを入手する 代理店やコンサルタントがクライアントの受け入れとプロジェクトの見積もりを効率化 フォームによるリードの受付、ステータスの自動追跡、ガントチャートによるキャパシティプランニング 6つのステータスを備えた実践的な案件受付ワークフロー ClickUpのサービス提案テンプレート 無料テンプレートを入手する 高価値、固定範囲、または時間制のサービスプランを提案する代理店向け ドキュメントの共同編集、マイルストーンの追跡、タスクの内訳の埋め込み プロフェッショナルなドキュメント・ワークフロー・フレームワーク サービス契約テンプレート ClickUpのサービス契約書テンプレート 無料テンプレートを入手する 業務管理者が法的条項や支払いスケジュールを正式に定める 支払いマイルストーンの追跡、ステークホルダーのデータフィールド、プロジェクト開始のマイルストーン 法的要件を満たしたドキュメントとタスクの同期機能 包括サービス契約書のテンプレート ClickUpのサービス契約書テンプレート 無料テンプレートを入手する 定期的または長期的なベンダー契約を管理する法務および調達チーム リンクされたタスク連携機能、リアルタイムの法務レビュー、知的財産および責任の追跡 概要ドキュメント サービスディスカバリー文書テンプレート ClickUpによるサービスディスカバリー文書テンプレート 無料テンプレートを入手する クライアントのニーズやリスク要因を分析するITプロフェッショナルやアナリスト 在庫データベース、依存関係マッピング、ヘルスチェックダッシュボード 調査用テーブルビューとガントチャートビュー ワークパッケージ・サービス・テンプレート ClickUpのワークパッケージ・サービス・テンプレート 無料テンプレートを入手する プロジェクトマネージャーが複雑なプロジェクトを、価格設定済みの管理しやすい単位に分割する タスクの所有権を細かく割り当て；ボードビューでの進捗追跡；ファイルのストレージの一元管理 タスクパッケージ用のフォルダベースの構造 競合分析価格テンプレート ClickUpによる競合分析価格テンプレート 無料テンプレートを入手する 市場価格や価値のギャップをベンチマークするプロダクトマーケター 空間的な市場マップ、機能ギャップの可視化、共同編集可能なメモ ビジュアルホワイトボードキャンバス ビジネス提案テンプレート ClickUpによるビジネス提案テンプレート 無料テンプレートを入手する タイムリミットのある特別プロモーションの開始と追跡 自動化アウトリーチ、パフォーマンス分析、オファーの期日可視性 セールス・イネーブルメントのドキュメントビューおよびテーブルビュー 製品価格設定テンプレート ClickUpによる製品価格テンプレート 無料テンプレートを入手する 固定単価で大規模な商品カタログを管理するEコマースチームやプロジェクトマネージャー 生産コスト監査、10種類のカスタム価格設定フィールド、利益率の推移レポート作成 ブランド別・カテゴリ別のビューを備えた動的データベース

サービスパッケージの価格設定テンプレートとは？

サービスパッケージの価格設定テンプレートは、あらかじめ作成された価格設定文書です。これを使用することで、サービス内容や価格帯の提示方法を統一できます。

こうしたテンプレートがないと、チームは新規クライアントごとに手作業で価格表を作成するのに何時間も費やすことになります。その結果、仕事が煩雑になるだけでなく、クライアントを混乱させることにもつながります。

さらに悪いことに、価格情報が電子メールやスプレッドシートに散在していると、情報の断片化が生じます。この断片化により、チームはファイルの検索に何時間も費やすことになり、営業パイプライン全体の進行が遅れてしまいます。

ClickUpの統合型AIワークスペースなら、この課題を解決できます。価格データ、プロジェクトのワークフロー、AIを活用したインサイトを1か所に集約します。これにより、データは常に検索可能で、文脈に沿った形で活用できます。

見積もりを迅速化するための10の無料サービスパッケージ価格設定テンプレート

以下の各テンプレートはClickUp内で作成されているため、閲覧から見積書の作成までわずか数分で完了できます。

1. ClickUpの価格表テンプレート

価格の詳細がスプレッドシートや電子メール、ランダムなドキュメントに散らばっていませんか？それは混乱を招く原因となります。ClickUpの価格リストテンプレートを使えば、すべての製品・サービスの価格を一元管理できるため、情報が紛失したり古くなったりする心配がありません。

数秒で設定し、ビジネスに合わせてカスタマイズできます。製品、サービス、あるいはその両方を掲載する場合でも、このテンプレートを使えばすべてを整理し、価格変更時に簡単に更新できます。さらに、価格情報を一元管理することで、チームは自信を持って迅速に見積もりを作成できるようになります。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：製品やサービスの価格設定を柔軟に管理する方法を必要としている、中小企業の所有者や営業部門のマネージャー。

タスクの切り替えによるバーンアウトにお悩みですか？このビデオで解決策をご覧ください。

2. ClickUpのサービス見積書フォームテンプレート

契約獲得は、多くの場合スピードが決め手となります。しかし、手作業でのデータ入力は作業を遅らせてしまいます。ClickUpの「サービス見積書フォームテンプレート」を使えば、クライアントとのやり取りを繰り返すことなく、最初からすべての詳細情報を収集できます。

依頼内容をすぐに整理されたタスクに変換しましょう。範囲、タイムライン、要件などの重要な詳細を一箇所で追跡できます。これにより、迅速な対応が可能になり、プロフェッショナルな印象を与えることができます。また、クライアントにとってもスムーズな体験を提供できます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：クライアントへの見積もり作成をより迅速かつ体系的に行いたいコンサルタント、代理店、プロバイダーの方。

3. ClickUpのサービス提案テンプレート

優れた提案書は、単に価格をリストするだけではありません。クライアントに対して、どのように問題を解決するかを示すものです。ClickUpのサービス提案書テンプレートは、それを明確かつ体系的な方法で実現します。

これらを活用して、業務範囲、アプローチ、成果物を一箇所にまとめて整理しましょう。提案から実行まで一貫性を持たせることで、後々のトラブルを防げます。また、すべての営業提案で繰り返し使えるフォーマットを用意することで、時間を節約できます。その結果、下書きの作成がスピードアップし、洗練された提案書によってクライアントとの信頼関係を築くことができます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：クライアントのプロジェクトを確実に獲得するためのプロフェッショナルな手法をお探しの方（代理店責任者やコンサルタントなど）。

🔎ご存知でしたか？私たちは「エージェント型AI」の時代に入っています。実際、ガートナーはマルチエージェントシステムを主要なトレンドの一つとして挙げています。これは、単に文章を書くだけのAIから、行動するAI（例えば、契約書の価格不一致を自動的に指摘するエージェントのようなもの）への転換です。

4. ClickUpのサービス契約書テンプレート

契約を結ばずに仕事を開始すると、混乱を招く恐れがあります。作業範囲、料金、タイムラインが曖昧になりがちです。ClickUpのサービス契約テンプレートを使えば、プロジェクト開始前にすべての詳細を明確に定義できます。

このテンプレートを使えば、「あれは含まれていると思っていました」といった厄介な会話を解消できます。条件、支払い詳細、範囲を1か所で明確に定義できます。

これにより、あなたとクライアントの認識を一致させることができます。また、後々のトラブルも減らせます。誰もが何を期待すべきか理解していれば、不愉快な驚きもなくなります。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：クライアントとの契約を確実に管理したいオペレーションマネージャーやビジネス所有者の方。

5. ClickUpの包括サービス契約書テンプレート

同じクライアントとの新たなプロジェクトを開始しますか？そのたびに契約条件を再交渉するのは避けたいものです。ClickUpの「マスターサービス契約テンプレート」を使えば、その必要はありません。

範囲、所有権、機密保持などの重要な用語を一度定義しておけば、プロジェクト間で再利用できます。これにより時間を節約できるだけでなく、関係が深まるにつれてすべての内容を一貫して維持できます。

これはClickUpのテンプレートであるため、ワークスペース内でこれらの詳細を整理することも可能です。プロジェクトを接続し、作業を割り当て、すべてがリンクされている状態を維持できます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：長期的なクライアント契約の管理が必要な法務・調達チームやビジネス所有者の方。

6. ClickUpのサービスディスカバリーテンプレート

綿密な要件定義は、プロジェクトの成功への礎となります。ClickUpの「サービス要件定義書テンプレート」を使えば、早い段階でこれをやることができます。これにより、成功の定義について共通の認識を築くことができます。

クライアントのニーズを深く掘り下げ、リスクを特定し、利用可能なリソースを整理しましょう。これにより、プロジェクト全体を通じて作業範囲を正確に保ち、関係者の認識を一致させることができます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：プロジェクト開始前に要件を体系的に定義したいITチーム、プロダクトマネージャー、アナリストの方。

7. ClickUpの「ワークパッケージサービス」テンプレート

構造が整っていないと、大規模なプロジェクトは手に負えないと感じることがあります。ClickUpの「ワークパッケージ・サービス」テンプレートを使えば、仕事を明確で管理しやすい小さなパッケージに分割することができます。

各パッケージには、所有者とタイムライン、範囲が明確に定められています。これにより、チームは何をいつやるべきかを正確に把握できます。実行がスムーズになり、混乱も減ります。

このテンプレートはプラン立案の改善にも役立ちます。コストをより正確に見積もることができ、各要素が成果にどのように貢献するかを関係者に明確に示すことができます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：複雑なプロジェクトを体系的に管理したいプロジェクトマネージャーやオペレーション責任者。

8. ClickUpの競合分析用価格設定テンプレート

競合他社の動向を把握せずに価格設定を行うのは、賭けのようなものです。だからこそ、ClickUpの「競合分析価格設定テンプレート」が必要です。このテンプレートを使えば、自社の現状を把握し、改善すべき点を明確にすることができます。

価格、機能、ポジションを競合他社と比較できる一元管理ツール。課題を特定し、ビジネスチャンスを見つけ、自信を持って戦略を調整しましょう。

また、複雑なデータも分かりやすく整理できます。競合分析の結果を分かりやすいビジュアルに変換し、迅速にアクションを起こすことができます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：競合他社を比較・分析し、自社の価格戦略を洗練させるために、視覚的で共同作業が可能な方法が必要なプロダクトマーケターやグロースチーム。

9. ClickUpのビジネス提案テンプレート

毎回一からオファーを作成していると、作業が遅くなってしまいます。その代わりに、ClickUpのビジネスオファーテンプレートをご利用ください。このテンプレートを使えば、オファーを迅速に作成・共有するための、シンプルで繰り返し使える方法が得られます。

このテンプレートを使えば、すべての情報を一箇所に集約できます。コンテキストを切り替えることなく、オファーのプラン、条件の定義、進捗の追跡が可能です。また、チーム全体で一貫性のあるプロフェッショナルなオファーを作成するのにも役立ちます。長期的には、パイプラインの管理を支援し、成約に集中できるようサポートします。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：オファーの作成と管理をより迅速かつ体系的に行いたい営業担当者やビジネス開発責任者。

📮 ClickUpインサイト： 21%の人が、勤務時間の80%以上を反復的なタスクに費やしていると回答しています。また、20%の人が、そのようなタスクに1日の少なくとも40%を費やしていると回答しています。 戦略的思考や創造性を必要としないタスク（フォローアップ電子メールなど👀）に、週の労働時間のほぼ半分（41%）が費やされています。 ClickUp AIエージェントが、こうした手間を解消します。タスクの作成、リマインダー、進捗報告、ミーティングのメモ、電子メールの下書き、さらにはエンドツーエンドのワークフローの作成まで！これらすべて（そしてそれ以上）を、仕事のためのオールインワンアプリ「ClickUp」なら、あっという間に自動化できます。 💫 実際の結果：Lulu PressはClickUpの自動化機能を活用することで、従業員1人あたり1日1時間の時間を節約し、仕事効率を12%向上させました。

10. ClickUpの製品価格設定テンプレート

ClickUpの製品価格設定テンプレートは、価格決定プロセスに体系的な枠組みをもたらします。

コストの追跡、競合他社との比較、利益率の設定を1か所で行うことができます。さまざまな価格戦略を試して、その効果を確認することも可能です。

このテンプレートは従来の静的なスプレッドシートに取って代わるため、チームは常に最新の価格設定と一貫性のあるデータに基づいて仕事できます。

このテンプレートを使う理由：

🤑 こんな方に最適：膨大な商品カタログ全体でコストを管理し、利益が出る価格設定を行うための反復可能なシステムを必要としているプロダクトマネージャーやECチーム。

効果的なサービスパッケージのリストを作成するには？

以下のヒントを参考にして、クライアントを獲得し、スコープの拡大を防ぐ価格表を作成しましょう：

Conveneのイベント担当シニアディレクター、ジェシー・ウィットマン氏は、ClickUpのテンプレートを高く評価しています：

「私にとってClickUpの最大のメリットは、カスタマイズ可能なテンプレートと、地域を問わずすべての場所で一貫性を保てる点です。これにより、クライアントがどのConveneの場所を利用しても、同じ体験を提供できるようになりました。」

「私にとってClickUpの最大のメリットは、カスタマイズ可能なテンプレートと、地域を問わずすべての場所で一貫性を保てる点です。これにより、クライアントがどのConveneの場所を利用しても、同じ体験を提供できるようになりました。」

ClickUpでリードを迅速に成約へ

ドキュメントの散在や情報のばらつきは、単に作業を遅らせるだけではありません。利益率を圧迫し、一貫性のないクライアント体験を生み出します。特に、価格表、提案書、プロジェクトのワークフローが別々のアプリに分散している場合は、この傾向が顕著です。

ClickUpを使えば、曖昧な提案や見積もりのエラー、事務作業による疲労を回避できます。提案書、価格設定、プロジェクトタスク、ドキュメント、チームチャットをすべて一箇所に集約することで、文脈を見失うことはありません。さらに、組み込みのAIが煩雑な作業の多くを代行します。見込み客から契約締結まで、数日ではなく数分で完了させることができます。

価格設定の混乱を解消する準備はできていますか？ClickUpを無料で始め、サービス提供プロセス全体を1つの連携されたワークスペースにまとめましょう。

よくある質問（FAQ）

サービスパッケージの価格リストには、どのような情報を記載すべきでしょうか？

すべてのサービスパッケージ価格リストには、明確な説明付きのサービス名、価格（単位ごと、プロジェクトごと、または定額制）、含まれる内容と含まれない内容、支払い条件、および有効期限を記載する必要があります。また、修正リミットや、質問時の連絡先情報を記載しておくと便利です。

価格リストテンプレートとサービス提案書テンプレートの違いは何ですか？

価格表テンプレートは、メニューのように、すべてのサービスとその標準的な費用をまとめた総合的なカタログです。一方、サービス提案書テンプレートはカスタムされた文書です。クライアント固有の課題に対する具体的な解決策を提示し、そのクライアントに合わせた範囲、タイムライン、価格設定を組み合わせています。

価格設定テンプレートは、少なくとも四半期に1回は見直すべきです。あるいは、内部コスト、市場の状況、提供サービスに大幅な変化があった際にも見直してください。古いテンプレートを使い続けることは、企業が適正価格を下回る請求をしてしまい、収益機会を逃すよくある原因となります。