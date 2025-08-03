取引を迅速に成立させる 13 の無料営業提案テンプレート

クライアントが待っているのに、まだ直前に提案書を作成していますか？それは新人のやり方です。

急いで作成された、不明瞭で、抜け落ちの多い提案書は、準備不足であることを露呈し、クライアントはそれを信頼して投資を行うことは決してありません。

あなたと同じように一生懸命働くもの、つまり、延々とやり取りを繰り返すことなくクライアントを確実に獲得できる、すっきりとした説得力のある営業提案書が必要です。

しかも、一から作成する必要はありません。このブログ記事では、ピッチを迅速化し、明確な期待を設定し、土壇場でのパニックなしに取引を成立させるのに役立つ、無料の営業提案テンプレートをご紹介します。✅

営業提案テンプレートとは？

営業提案テンプレートは、クライアントに製品やサービスを提案するための、あらかじめ構成された文書です。クライアントのニーズ、提案するソリューション、成果物、タイムライン、費用などのセクションが含まれています。

企業（特に B2B 企業）やサービスプロバイダー（フリーランサー、代理店、コンサルタントなど）は、これらのテンプレートを使用して、製品提案の一貫性、包括性、および専門性を確保しています。

テンプレートを使用することで、チームやフリーランサーは、提案書を最初から作成し直す必要がなく、クライアントの詳細をすばやく入力できるため、時間を節約し、エラーを減らすことができます。

💡 プロのヒント：サイレントな反対意見に対応するためのミニ FAQ ページを追加しましょう。閉じた扉の向こうで取引を台無しにするような質問をすべて考えてみてください。「これは拡張性がありますか？」「すでに X を使用している場合はどうなりますか？」といった質問です。質問される前に、営業提案書でそれらに回答しておきましょう。

優れた営業提案テンプレートの条件とは？

よく構造化された営業提案テンプレートは、価値提案を効果的に伝え、取引を成立させるために不可欠です。クライアントのニーズに対応し、明確な情報を提供し、意思決定を促進するものでなければなりません。

以下のポイントに注目してください：

明確なエグゼクティブサマリー： クライアントの課題と、その課題に対するソリューションの概要を簡潔にまとめた概要から始まります。

構造化されたセクション： プロジェクトの範囲、成果物、価格、タイムラインに関する既製のレイアウトを用意しており、草案の作成を迅速化できます。

透明な価格体系： 費用の内訳、支払い条件、オプションサービスやアドオンが記載されています。

簡単にカスタマイズできるフィールド： クライアント名、具体的な クライアント名、具体的な プロジェクト目標 、独自のサービス詳細などを提案書にすばやく反映できます。

すっきりとしたプロフェッショナルなフォーマット： 投資収益率 (ROI)、価値提案、次のステップなどの重要な詳細を、読者に負担をかけずに強調表示します。

コラボレーション機能： 社内のチームが、テンプレート内で直接コメント、編集の提案、参照ファイルの添付を行うことができます。

ステータス追跡ラベル： 提案を「下書き」、「送信済み」、「レビュー済み」、「承認済み」としてマークし、進捗状況を全員に知らせることができます。

統合タスク管理： 提案書内の修正タスク、クライアントへのフィードバック依頼、フォローアップのリマインダーなどのアクションアイテムを割り当てます。

視覚的な整理オプション： テーブル、チェックリスト、タイムライン、フローチャートをサポートし、複雑な詳細もわかりやすく整理できます。

電子署名およびエクスポートオプション： 組み込みの電子署名サポートにより迅速な承認が可能、または PDF およびドキュメントフォーマットへの簡単なエクスポートが可能

クライアントのエンゲージメント追跡：クライアントが提案書を開いた、ビューした、または提案書とやり取りしたタイミングを監視し、よりスマートなフォローアップを実現

潜在顧客を獲得するには、顧客のニーズを明確に表現し、関連するパフォーマンスメトリクスを強調し、競合他社との差別化を図る、パーソナライズされたドキュメントを作成しましょう。

📮ClickUp Insight： ミーティングの効率に関するアンケート結果によると、100 人の組織では、ナレッジワーカーが 1 週間に 308 時間近くをミーティングに費やしている可能性があります。しかし、このミーティングの時間を削減できるとしたらどうでしょうか？ClickUp の統合ワークスペースは、不要なミーティングを大幅に削減します。 💫 実際の結果：Trinetix などのクライアントは、当社の仕事用アプリ「Everything」を使用して、プロジェクト文書の一元化、ワークフローの自動化、チーム間の可視性の向上を実現し、ミーティングを 50% 削減しました。毎週何百時間もの生産的な時間を節約できることを想像してみてください。

13 件の取引成立に役立つ、すぐに使える営業提案テンプレート

営業提案書は、明確で説得力があり、迅速に提出できるものでなければなりません。

ClickUpは、チームがタスク、ドキュメント、クライアントのワークフローを 1 か所で管理できる、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。提案の一貫性とプロフェッショナルさを保つ、既製のテンプレートも備わっています。

以下では、この提案書管理ソフトウェアが提供する 13 種類の営業提案書テンプレートをご紹介します。

1. ClickUp サービス提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サービス提案テンプレートを使用して、提案書の作成、送信、追跡を簡単に行うことができます。

ClickUp サービス提案テンプレート は、明確な期待を設定し、価値をアピールし、クライアントの承認を迅速化する、洗練された詳細な提案書を作成するのに役立ちます。フォーマットの手間や詳細の欠落を排除するように設計されているため、提案と成約に集中することができます。

テンプレート以上の機能、つまり、サービスの概要作成から承認の追跡まで、提案プロセスのあらゆるフェーズを簡素化する、構造化されたカスタマイズ可能な作業スペースを利用できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

サービスパッケージ、価格モデル、タイムラインを、クライアントにわかりやすいフォーマットでわかりやすく説明しましょう。

サービスレベル 、 契約期間 、 請求サイクル などの などの カスタムフィールド を使用して、すべての提案をパーソナライズします。

新規提案、交渉中、署名準備完了などのビューで、提案をフェーズごとに追跡できます。

📌 理想的なユーザー： 詳細な成果物、価格、タイムラインを含む、カスタマイズされた営業ソリューションを提案して、新規ビジネスを迅速に獲得する必要があるチーム。

2. ClickUp プロジェクト提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートで提案の進捗状況を視覚化

ClickUp プロジェクト提案ホワイトボードテンプレート を使用すると、煩雑なやり取りを省き、明確で視覚的な提案書を作成して、承認を迅速に得ることができます。大まかなアイデアを構造化されたプランに変換するのに最適で、すべて 1 つのドラッグアンドドロップ式ワークスペースで操作できます。

このテンプレートでは、付箋、形、テキスト、タスクを使って自由にブレインストーミングを行い、勢いを失うことなく、プランニングから実行へとシームレスに移行することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

📌 理想的なユーザー： プロジェクトの範囲、マイルストーン、必要なリソースを明確にまとめ、作業開始前に関係者の認識を統一したいプロフェッショナル。

3. ClickUp ビジネス提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のビジネス提案テンプレートを活用して、見込みクライアントに説得力があり、成功につながる提案書を作成しましょう。

ClickUp Business Proposal Template は、アイデアをマップ化し、成果物を構造化し、洗練されたクライアント重視の提案を毎回一から作成することなく作成するための視覚的なシステムを提供します。

この柔軟な コンサルティング提案テンプレート を使用すると、クライアントのニーズ、価値提案、ソリューションを、明確で論理的なフローで結びつけることができます。フォーマットに費やす時間を減らし、取引の推進により多くの時間を割くことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

一から書き直す必要なく、柔軟でプロフェッショナルな提案書を作成できます。

マイルストーン、価格、タイムラインなどの重要な要素を視覚的に調整して、承認を迅速化

プロジェクトのサイズ、複雑さ、業界に応じて、構造を簡単にカスタマイズできます。

📌 理想的な用途： パートナーシップや資金調達を確保するために、サービス内容、戦略プラン、投資機会を紹介するビジネス。

💡 プロのヒント：次の営業提案書に 5 分間の監査または分析を追加しましょう。現在のセットアップ（サイト、戦略、ワークフローなど）の簡単なレビューを含めて、時間を費やしたことを証明しましょう。これにより、積極性を感じさせ、権威をアピールすることができます。🎯

4. ClickUp の商業提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の商業提案テンプレートを使用して、クライアントごとにオファーをカスタマイズ

クライアントから価格、範囲、納期について1日以内に詳細な商業提案書を作成するよう依頼された場合、それはまさにプレッシャーの試練です。ClickUp の商業提案書テンプレート は、提案内容を整理し、作成を迅速化し、取引の失敗につながるエラーを排除するために作成されています。

このテンプレートを使用すると、複雑なサービスや製品を、フォーマットに悩まずに、条件、成果物、価格帯、除外事項、タイムラインなどのセクションに整理して、わかりやすく分解することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

📌 理想的な用途： 製品の詳細、コスト内訳、取引を迅速に成立させるための条件などを記載した、構造化された商業取引を提示する企業。

5. ClickUp 予算提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の予算提案テンプレートを使用して、迅速な調整を行い、予算の承認を追跡しましょう。

クライアントが明確で構造化された予算内訳を必要としている場合、提案書に混乱があると、成約のチャンスを損なうおそれがあります。ClickUp の予算提案テンプレート を使用すると、営業担当者は、コスト、タイムライン、成果物を自信を持って正確に提示するために必要なすべてを、すぐに利用できます。

このすぐに使えるドキュメントは、コストの内訳、支払い条件、実施プランなどのフィールドが組み込まれており、プロジェクトのすべての経費をすばやくマップ化します。カスタマイズも簡単なので、あらゆる提案をクライアントのニーズに合わせて、毎回プロフェッショナルで一貫したフォーマットで提供できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

費用、タイムライン、支払い条件などの編集可能なフィールドを使用して、予算をわかりやすく提示

チャートやテーブルなどの既製のビジュアルを使用して、複雑な数字を簡略化

一から作成する必要なく、プロフェッショナルで承認しやすい提案書を作成できます。

📌 理想的な用途： プロジェクトや業務予算の計画で、コストを明確かつ項目別に表示し、財務要件を正当化するためのフォーマットが必要なチーム。

💡 プロのヒント：ClickUp を使用して「最初の 30 日間」のビジュアルを作成しましょう。 クライアントの成功を確実にし、導入時の不安を軽減する最善の方法のひとつは、契約後に何が起こるかを正確に伝えることです。重要なマイルストーン、成果物、次のステップをまとめた、わかりやすい「最初の 30 日間」のビジュアルを作成しましょう。これは、シンプルなタイムライン、チェックリスト、あるいはステップバイステップのロードマップでもかまいません。 ClickUp でそれを行う方法： ClickUp のタイムラインまたはガントチャートビュー を使用して、キックオフから最初の結果まで、各オンボーディングフェーズをマップで把握しましょう。

すべてのアクションアイテムについてチェックリストまたはタスクリスト 、クライアントが今後の予定と担当者を把握できるようにします。 を作成して 、クライアントが今後の予定と担当者を把握できるようにします。

オンボーディングプランをクライアントと直接共有 —クライアントは、コメント、質問、進捗の追跡をリアルタイムで行うことができます。

自動リマインダーと期日を設定して、全員のスケジュールと責任を明確にします。 ClickUp でオンボーディングの過程を視覚化することで、明確な期待を設定できるだけでなく、初日から信頼と透明性を構築することができます。クライアントは、自信と情報を持って、次のステップに進む準備が整ったと感じ、あなたの提案はさらに説得力のあるものとなるでしょう。🚀

6. ClickUp 契約管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約管理テンプレートを使用して、契約のあらゆる側面を 1 か所で管理しましょう。

営業担当者や代理店は、多くの場合、複数のクライアントの契約を同時に処理し、署名が必要な契約、期限が迫っている契約、更新期限が到来している契約などを追跡する必要があります。ClickUp の契約管理テンプレートは、この問題を解決します。

カスタムステータスとフィールドがすでに設定された、洗練されたプロフェッショナルな契約システムにより、すぐに利用を開始できます。トラッカーをゼロから構築する代わりに、すべての契約のフェーズと関係者を一目で確認できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

組み込みのリマインダーと期限を使用して、更新や承認に先手を打つことができます。

すべての契約のフェーズ、関係者、ステータスを 1 つの整理されたビューで追跡

予算、手数料、責任の制限、および法的マイルストーンを、初日から監視します。

📌 理想的なユーザー： 契約ライフサイクルを整理し、義務を監視し、更新や変更を一元的に管理する必要があるビジネス。

7. ClickUp 営業およびマーケティングプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の営業およびマーケティングプランテンプレートで、営業およびマーケティングのワークフローを管理しましょう。

営業チームとマーケティングチームが別々のプラットフォームで仕事をしていると、連携がすぐに崩れてしまいます。ClickUp の営業およびマーケティングプランテンプレートは、営業目標、マーケティング戦略、キャンペーンのタイムライン、KPI をすべて接続した、単一の構造化されたワークスペースで、この問題を解決します。

ツールを切り替えることなく、販売およびマーケティング戦略に基づいて、キャンペーンの計画、リソースの割り当て、意思決定を行うことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

すぐに使えるセクションで、収益目標、マーケティング目標、キャンペーンタスクをレイアウト

所有権を割り当て、進捗を追跡し、部門間の連携を維持

ステータス更新とアラートを使用して、遅延を早期に把握し、すべての納期を確実に守ることができます。

📌 理想的なユーザー： 部門間のターゲット、キャンペーン、KPI を整合させた、詳細かつ実行可能な営業およびマーケティング戦略を構築するチーム。

8. ClickUp 営業プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の営業プランテンプレートを使用して、営業活動を簡単に自動化しましょう。

ClickUp 営業プランテンプレートを使用すると、目標の設定から実行まで、営業戦略全体を 1 か所で整理できる、すぐに使える構造が提供されます。手作業で情報をまとめ直す必要はありません。

マーケティングキャンペーンと営業活動を 1 つのワークフローに統合した以前のテンプレートとは異なり、このテンプレートは純粋に営業実行のために作成されています。SMART 目標の設定、ターゲット戦略の策定、詳細なタスク追跡による営業プロセスのすべてのステップの管理に完全に焦点を当てています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

専用のワークスペースで、 プランニングから実行まで、営業プロセス全体を 構造化

タイムライン や ガント などのダイナミックなビューを使用して、依存関係や優先度を視覚化できます。

SMART 目標を設定し、タスクを割り当て、すべての営業活動の進捗状況を監視します。

📌 理想的なユーザー： 予測可能な売上成長を推進するために、収益目標、見込み客開拓の戦術、アウトリーチスケジュールを策定する営業担当者やマネージャー。

9. ClickUp 見積依頼テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の見積依頼テンプレートを使用して、収集したすべての入札を 1 か所に整理しましょう。

ClickUp の見積依頼テンプレート は、すべての要件、納期、評価ポイントを 1 か所に整理するため、見落としがなくなります。

基本的なフォームとは異なり、このテンプレートは柔軟性を重視して作成されています。プロジェクトの詳細からサプライヤーの期待事項まで、すべてのセクションをカスタマイズでき、「提出済み」、「レビュー済み」、「承認済み」、「却下済み」などのカスタムステータスを使用して各 RFQ を追跡し、可視性を高めることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

特定のプロジェクトやベンダーの基準に合わせて RFQ セクションをカスタマイズ

プロジェクト固有の見積依頼 を複数のベンダーに送信できます。繰り返しの作業は必要ありません。 RFQ の配布を自動化して、を複数のベンダーに送信できます。繰り返しの作業は必要ありません。

タスク内のコメントや編集機能により、リアルタイムで共同作業を行い、意思決定を迅速化

10. ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートを使用して、新規クライアントを歓迎する体験を作りましょう。

完璧な顧客オンボーディング体験を提供することは、信頼を築き、長期的な成功の基盤を築く上で非常に重要です。ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート は、最初のウェルカムからサービスのセットアップまで、一貫した洗練された体験を提供するために、細部までサポートします。

このテンプレートは完全にカスタマイズ可能です。ウェルカムギフトの送付、オンボーディングコールのスケジュール設定、社内チームメンバーの割り当て、オンボーディングアンケートの収集などのタスクを、1 か所で追跡および管理できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

顧客タイプ 、 サービスパッケージ 、 オンボーディングコールの日付 などのカスタムフィールドを使用して、オンボーディングをパーソナライズします。

顧客受付フォーム や サービスパッケージの内訳 などのビューを使用して、重要なステップを整理します。

ドラッグ＆ドロップの柔軟性とリアルタイムの更新機能により、テンプレートをオンボーディングフローに合わせてカスタマイズできます。

📌 理想的なユーザー： クライアントのオンボーディングプロセスを効率化し、マイルストーンを追跡し、営業からサービスへのスムーズな引き継ぎを確保する代理店。

🔍 ご存知でしたか？一部のハイエンドな代理店では、印刷した提案書にほのかなサンダルウッドや柑橘系の香りを付け、物理的な書類を際立たせ、感覚的な記憶を残すようにしていることで知られています。

11. ClickUp サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サービス契約テンプレートを使用して、サービスを整理し、支払い条件を定義しましょう。

ClickUp サービス契約テンプレート は、期待される内容を正確に概要した、明確でカスタマイズ可能な契約書の作成に役立ちます。これにより、プロジェクトは確固たる基盤の上にスタートし、全員が足並みを揃えて進めることができます。

サービスタイプ、契約金額、クライアント情報などに応じて契約を分類できるカスタムフィールドが組み込まれているため、取引の進捗状況を整理して把握することが容易になります。このテンプレートを使用すると、セットアップについて過度に考え込むことなく、期待値を設定し、範囲を定義して、作業を進めることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カスタムフィールドを使用して、サービスタイプ、契約価値、および重要なクライアントの詳細を追跡します。

カスタマイズ可能なプロフェッショナルな契約レイアウトで、初日から明確な期待を設定

契約を実行可能なタスクに分割し、所有者を割り当てて円滑な実行を確保

📌 理想的な用途： 成果物、支払い条件、プロジェクトの期待事項を明確に定義した、カスタマイズ可能な専門的な契約書を作成するサービスプロバイダー。

12. ClickUp CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp CRM テンプレートを使用して、散在する顧客情報を明確で実用的なシステムに変えましょう。

ClickUp CRM テンプレート を使用すると、詳細を見逃すことなく、すべての会話、取引、顧客とのやり取りを管理できます。

「資格あり」、「承認待ち」、「閉じた」などのカスタムステータスで各リードを追跡し、「CRM アイテムタイプ」、「業界」、「役職」などのフィールドで連絡先を整理するため、アウトリーチや次のステップの優先順位を簡単に設定できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カスタムステータスでリードを追跡し、取引の進捗状況をひと目で確認

カスタムフィールドで連絡先を並べ替え、フィルタリングして、よりスマートなフォローアップを実現

販売プロセスビュー や マイアサインメントビュー などのビューを切り替えて、パイプラインや日々のタスクを管理できます。

📌 理想的なユーザー： リードの管理、顧客とのタッチポイントの追跡、アカウントデータの整理を行い、摩擦を少なくしてパイプライン内の取引を推進する営業チーム。

💡 プロのヒント：提案書に「自分の冒険を選ぶ」レイアウトを作成しましょう。クリック可能なセクションやインタラクティブな目次を使用します。意思決定者は価格設定に、技術者は仕様に飛び込むことができます。誰もが満足し、スクロールに悩まされることもありません。

13. ClickUp 取引メモテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約メモテンプレートを使用して、複雑な交渉を契約締結へと導きましょう。

契約が締結される前に、ディールメモを作成して作成プロセスを開始します。 これは、勢いを損なうことなく双方の合意を得るための、迅速な営業ピッチです。ClickUp ディールメモテンプレート を使用すると、重要な詳細をすべて早期に整理できるため、取引を迅速に進めることができます。

各交渉に合わせて文書をパーソナライズするための専用のスペースが提供されます。散在するキックオフ文書や長い電子メールのスレッドを調べなくても、条件、重要な日付、条件などを確定することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

重要な取引条件を早期に把握し、合意形成と実行を迅速化します。

関係者にタグを付け、メモに直接コメントを追加して、迅速なコラボレーションを実現

組み込みのリマインダーと通知機能で、重要な日程やアクションを見逃しません。

📌 理想的なユーザー：正式な契約締結前に、交渉の鍵となるポイントの把握、契約条件の追跡、チームの調整を行うプロフェッショナル。

ClickUp の営業提案テンプレートで、より早くクライアントを獲得

ほとんどの営業提案テンプレートは、同じ退屈な構造、同じ不自然な表現を何とかまともなものに仕上げなければならない、まるで拘束衣のようなものです。

ClickUp では、そのすべてが不要です。テンプレートを使用すると、ドキュメントを自由にカスタマイズ、ブランドを追加、セクションを微調整して、自分らしい表現に仕上げることができます。

ClickUp では、作成プロセスのすべてのステップを管理できます。タスクの割り当て、期限の設定、ツールを切り替えることなくすべての提案を円滑に進めることができます。整理整頓され、シンプルで、必要なときにすぐに利用できます。

🚀今すぐ ClickUp に登録して、より迅速、より簡単に、1 か所で印象的な提案書を作成しましょう。✅