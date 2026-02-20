Asana vs Notion：CRMテンプレートに最適なのはどちら？

オンラインツールでCRMテンプレートを設定し、一週間は完璧に機能する。しかし、実際の仕事が始まると状況は一変する。

見込み客が見積もりの修正を依頼し、別のページで誰かがミーティングメモを記録する。次のステップはチャットで議論されるが、割り当てられたタスクには決してならない。突然、パイプラインは「順調」に見えるが、次のステップは欠落していたり、古くなっていたり、チャットに埋もれたままなのだ。

そのギャップは、多くのチームが思っている以上に一般的です。

セールスフォースの最新調査「State of Sales」によると、営業担当者が実際に営業活動に費やす時間は週の約28%に過ぎず、残りは管理業務やその他の仕事に充てられています。優れたCRMテンプレートを活用すれば、プロジェクト全体で生産性を最大化し、時間を節約できるのです。

本ガイドでは、軽量CRMを日常的に使いやすくする要素と、チームに最適な機能に基づき、AsanaとNotionのCRMテンプレートを比較します。

軽量CRMシステムに必要な要素

CRMシステムは、既存顧客や見込み顧客とのやり取りを管理するのに役立ちます。顧客情報、活動履歴、フォローアップを一元管理します。

プロジェクト管理ソフトウェア内に軽量なCRMを構築する場合、以下の必須条件を満たす必要があります：

使い続けられる連絡先レコード で、煩雑なナレッジベースを構築せずに連絡先詳細ややり取りのメモを保存可能

明確なフェーズを持つパイプライン で、取引をシンプルなステップで進め、進捗を一目で把握できます

フォローアップのためのタスク管理 ：タスクの割り当て、期日の設定、定期的な確認や更新のための定期的なタスクの作成が可能

営業プロセスに合ったプロジェクトビュー ：ボードでパイプラインのフローを管理し、リストやテーブルで迅速な更新を実現

シンプルなレポート作成と可視性 により、単一の取引リストだけでなく、複数のプロジェクト全体の進捗を監視可能

反復可能なステップのための自動化されたワークフロー により、リマインダー、引き継ぎ、ステータス変更が誰かの記憶に依存しなくなる

文脈に沿ったコラボレーションとドキュメント管理 により、ミーティングメモや社内文書を取引記録と密接に連携させます

既存のスタックに適合する連携機能 により、Google Workspaceなどのファイルやコミュニケーションツールが業務フローから切り離されることはありません

拡張時の管理者制御により、チーム拡大後もアクセス権限とユーザープロビジョニングを管理可能（多くの場合有料プランまたはエンタープライズプランに紐づく）

これらの基本を正しく設定すれば、プロジェクト管理に使用している同じツールで軽量なCRMを運用できます。また、ワークフローがチームの既存のタスク管理やプロジェクト進捗追跡方法に適合するため、学習曲線も軽減されます。

Asana vs Notion：並列比較基準

CRMテンプレートの観点から見たNotionとAsanaの簡単な概要です。これらは後述するセクションで比較する具体的な基準となります。

比較基準 AsanaのCRMテンプレート NotionのCRMテンプレート 週ごとに正確さを保つパイプライン追跡 取引をタスクのように扱うため、所有者、期日、次のステップが常に可視化されます 取引をデータベースレコードのようにページで管理。メモや背景情報をパイプラインに密着させます 煩雑にならない連絡先と取引記録 取引/アカウント情報をタスクフィールドやコメントに保存するが、長いスレッドで文脈が埋もれる可能性がある 取引、連絡先、アカウントの関係を構築しながら構造化されたデータベースを構築 CRMテンプレート内でのフォローアップとワークフローの健全性管理 タスク、期日、定期的なタスク、ルールを活用し、フォローアップの可視性を高める プロパティが適切に管理されている場合は効果的だが、更新が滞ると手動作業が必要になる可能性がある CRMテンプレートの整合性を保つリード取り込み フォームを使用して構造化されたリード情報を収集し、パイプラインプロジェクトにルーティングします（有料プラン） データベーステンプレートとプロパティを使用しますが、専用のフローを構築しない限り、データ入力は手動作業が多くなります。 手厚い管理なしでテンプレートベースのCRMを拡張する 所有権、期日、ルールによって構造を維持し、より多くのチームメンバーが参加しても機能します データベースの正確性を長期的に維持するには、チームの規律に大きく依存する

AsanaのCRMテンプレート

Asana経由

Asanaは構造化されたプロジェクト管理ツールであるため、そのCRMテンプレートは、あなたの「CRM」が実際にはチームタスク管理のための反復可能なワークフローである場合に最も効果を発揮します。

そのため、取引が成約に向けて進む過程で、一貫したフォローアップ、明確な所有権、プロジェクトの追跡を最も重視するチームには、Asanaが最適です。

Asanaではリスト、ボード、カレンダー、タイムラインなど複数のプロジェクト表示方法を利用できます。Freeプランから始められますが、有料プランでは構造化されたプロジェクト管理やリソース管理を支援する高度な機能が利用可能になります。

AsanaのCRMへのアプローチ

Asanaは専用のCRMシステムではありませんが、プロジェクトテンプレートを活用し、シンプルなモデルで軽量なCRMシステムを構築できます：

1プロジェクト = 1パイプライン

1つのタスク = 1つのリード、取引、またはアカウント

カスタムフィールド = あなたのCRMの詳細

ルール = 自動化されたワークフロー

✅ 実際の運用例はこちら：

ボードビューでパイプラインを運用： 各列をフェーズ（新規リード、見込み顧客、提案中、交渉中、成約）として設定。取引の進捗に合わせてタスクをボード上で移動

カスタムフィールドでCRM詳細を捕捉： 取引金額、成約予定日、リードソース、優先度、所有者、次工程などのフィールドを追加。カスタムフィールドはFreeプランではなく、スターター以上の有料プランで利用可能

フォローアップと引き継ぎのためのタスク管理： 期日、サブタスク、タスク依存関係を活用し、特に複数のプロジェクトや関係者が重なる場合に、次のステップの可視性を確保します。

フォーム経由でのリード取り込み（有料機能）： 一貫したリード収集が必要な場合、Asanaフォームで構造化された詳細情報を収集し、パイプラインプロジェクト内にタスクを作成できます。フォームはスターター、アドバンスド以上のプランで利用可能です。

ルールで手動メンテナンスを削減：トリガー発生時に所有者を割り当て、フェーズを移動、フィールドを更新するルールを設定可能。ルールは有料プランで利用可能、カスタムルールビルダーはスタータープラン以上で利用可能

Asana CRMテンプレート

Asanaは完全なCRMとして提供されないため、テンプレートが主要な役割を担います。優れたAsana CRMテンプレートは以下の機能を提供します：

フェーズと所有権を備えたパイプライン構造

取引詳細のカスタムフィールド

プロジェクトビューが週次レビューを容易にする

フォローアップを確実に実行するタスク管理ツールのセットアップ

以下はAsanaのテンプレートギャラリーから厳選した5つの有力候補です：

1. Asanaのセールスパイプラインテンプレート

Asana経由

Asanaのセールスパイプラインテンプレートは、リードの初回接触から成約までを一元追跡します。散在するスプレッドシートやメッセージスレッドを更新する代わりに、各案件をフェーズごとに進め、タスク自体の最新状況を把握できます。

取引金額や所有者といった重要な詳細を記録し、次のステップのタスクを追加し、作業スタイルに合わせてビューを切り替えられます。リストビュー、ボードビュー、カレンダー、タイムラインといったビューで進捗を追跡し、今週対応が必要な事項と今後の予定を明確に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

柔軟なプロジェクトビューで、機会をフェーズ別に追跡

値、リードステータス、優先度、所有者用のカスタムフィールドを追加

フォローアップやメモをタスクに直接保存するため、何も見逃すことはありません

ルールによる更新の自動化：トリガー発生時の再割り当てやフィールド変更など

Salesforce、HubSpot、Zendesk、ServiceNowなどのアプリとパイプラインを接続

✨️ こんな方に最適： Asana内で特定のアカウントのパイプライン進捗やアクションアイテムを簡単に追跡したい営業チーム。

2. Asanaによるアカウント追跡テンプレート

Asana経由

Asanaのアカウント追跡テンプレートは、アカウント管理を反復可能なプロセスとして運用するのに役立ちます。アカウントの詳細、所有者、次のステップを一箇所に保存するため、更新やアップセルの会話を記憶に頼る必要がありません。

アカウントを階層、ライフサイクルフェーズ、地域別にグループ化し、タスク機能で定期チェックイン、四半期ビジネスレビュー（QBR）、オンボーディングのマイルストーンをプランできます。このテンプレートにより、複数のアカウントを同時に管理する場合でも、顧客の仕事をチーム全体で可視化できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

アカウントをリストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、タイムラインビューで表示

フェーズ、優先度、アカウントタイプ、所有者でビューをフィルタリング

フォローアップをタスクとして追跡するため、アクション項目が消えることはありません

タスクにメモを保存し、アカウントのコンテキストを簡単に見つけられるようにする

✨️ こんな方に最適： Asanaでアカウントとアクションアイテムを簡単に追跡したいカスタマーサクセスチーム。

3. Asanaによるプリセールス取引サポートテンプレート

Asana経由

Asanaのプリセールス取引サポートテンプレートは、取引が成約する前の全プロセスを整理するのに役立ちます。セキュリティレビュー、カスタムデモ、価格承認、提案書入力などの要求を一箇所に集約できるため、メッセージ間で仕事が散逸するのを防ぎます。

各リクエストをタスクに分割し、適切な所有者に割り当て、取引のタイムラインに合わせた期日を設定できます。これにより、特に複数のチームが同じ商談をサポートしている場合に、完了した事項、待機中の事項、次のステップを阻害している事項を明確に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

すべてのプリセールスリクエスト、タスク所有者、期日を可視化

長いやり取りなしに、質問を適切な担当者に直接転送します

ブロック要因と依存関係を管理し、重要なステップが停滞しないようにする

取引タスク内でメモ、リンク、更新情報を一元管理

複数のチームが1つのアクティブな取引をサポートする場合でも、責任の所在を明確に維持します

✨️ こんな方に最適： タイムラインとアクションアイテムを明確に保ちつつ、関係者を横断した構造化されたプリセールスサポートを必要とする営業チーム。

4. Asanaによる販売後引き継ぎテンプレート

Asana経由

Asanaの「販売後引き継ぎテンプレート」は、最も軽量なCRMでも苦労する局面——「契約獲得」から「約束した成果の提供」へ、詳細を漏らさず移行する——のために設計されています。

責任範囲が明確で、重要なコンテキストが作業に添付され、オンボーディングステップが漏れることのない、構造化された引き継ぎワークフローを実現します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

キックオフミーティング前に範囲、関係者、コミットメントを明確化

オンボーディングステップを割り当て、各所有者が自身の責任範囲を把握できるようにします

同じワークフローに引継ぎメモとコンテキストを添付したまま管理

チャットの更新を追跡せずに、タイムラインと次のアクションを追跡

販売内容と納品内容を明確化することで手戻りを削減

✨️ こんな方に最適：明確な所有権とタイムラインで、オンボーディングへのスムーズな引き継ぎを実現したい営業・カスタマーチーム。

5. Asanaによる顧客導入テンプレート

Asana経由

Asanaのカスタマー導入テンプレートは、体系的な展開のようにオンボーディングを実行するのに役立ちます。導入プロセス全体をタスクにマッピングできるため、キックオフから本番稼働までの各ステップが明確になります。これは、複数のプロジェクトを管理し、新規顧客ごとに繰り返し可能なプロセスが必要な場合に有用です。

タスクを内部所有者に割り当て、期日を設定し、仕事が各フェーズを通過するにつれて進捗を追跡できます。また、主要なリソース、メモ、更新情報を同じプランに紐づけて管理できるため、チームは連携を保ち、顧客体験は一貫性を維持します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

キックオフから稼働開始まで、明確なマイルストーンで導入フェーズのプランを立てる

タスクを所有者に割り当て、引き継ぎが滞らないようにする

可視性を損なうことなく、導入ステップ全体の進捗を追跡する

リンク、ドキュメント、メモを一元管理し、迅速な成果達成を実現

タイムラインの変更やリスク発生時にも関係者の認識を一致させる

✨️ こんな方に最適： 新規顧客プロジェクトごとに再現可能なオンボーディングプランが必要なカスタマーサクセスチームや導入チーム。

AsanaをCRMとして活用するメリット

営業プロセスが実行重視の場合、Asanaは軽量CRMとして効果を発揮します。案件を作業アイテムのように扱いたい場合、Asanaのタスク管理モデルによりチーム全体でのフォローアップが容易になります

AsanaのCRMテンプレートが特に優れている点は以下の通りです：

タスク管理ツール内で自然なフォローアップを実現： タスクの割り当て、期日設定、定期的なタスクを活用すれば、次のステップを記憶に頼る必要はありません

プロジェクトビューでパイプライン確認が容易に： ボードビューでパイプラインを運用し、週次計画にはリストまたはカレンダーに切り替え可能。スターターなどの有料プランでは、タイムラインと依存関係機能も利用でき、より構造化されたプロジェクト管理ワークフローを実現します。

カスタムフィールドで取引詳細を統一： 取引金額、優先度、締切日、リードソースなどのフィールドを追加すれば、CRMを自由形式のメモに変えることなく素早く並べ替えやフィルタリングが可能。カスタムフィールドはStarterプラン以上で利用可能

自動化されたワークフローでパイプラインの維持管理を軽減： ルールにより、所有者の割り当てやフィールドの更新など、何かが変更された際にアクションをトリガーできます。ルールはスタータープラン以上で利用可能です

テンプレートでチームの標準化を迅速に実現：営業や顧客対応ワークフロー向けに、Asanaのテンプレートギャラリーでは数クリックで調整可能な基本構造を提供します

AsanaのCRMテンプレートにおける制限事項

Asanaは依然としてプロジェクト管理ソフトウェアが主軸です。そのため、CRMスタイルの仕事をサポートすることは可能ですが、「真のCRM」体験の一部を実現するには、追加セットアップ、より厳格な運用習慣、または有料プランへのアップグレードが必要となります。

留意すべき主なリミット：

中核的なCRM構築要素には有料プランが必要な場合が多い： スタータープランには、フォーム、カスタムフィールド、ルール、依存関係など、CRM機能を可能にする主要な機能が含まれています。 チームのパイプラインを確実に維持するためにこれらの機能が必要な場合、Freeプランでは制限を感じる可能性があります。

ルールは有用だが自動化リミットに直面する可能性： Asanaのヘルプドキュメントによれば、プランの階層に関わらずプロジェクトあたり最大50個のルールが設定可能。高度に詳細な自動ワークフローに依存する場合、ロジックの簡素化やプロセスを複数プロジェクトに分割する必要が生じる可能性がある

取引と連絡先レコードはデフォルトで「CRMオブジェクト」ではない： 多くのセットアップでは、取引はタスクとして、顧客はタスクまたはプロジェクトとして扱われます。これは機能しますが、プロセスの健全性、一貫したカスタムフィールド、明確な命名規則に依存し、文脈が埋もれないようにする必要があります。

電子メールワークフローはネイティブのCRM受信トレイではない： サードパーティアプリや電子メールツールを接続してタスクを作成し、関連情報を近くに保持することはできますが、それでもアウトリーチ管理は専用の営業用受信トレイ内ではなく電子メールシステム内で行っていることになります

拡張に伴い上位プランの制御機能が必要になる可能性：高度な管理者機能、ユーザープロビジョニング、エンタープライズプランの制御など、より強力なガバナンスが必要な場合、小規模チームが想定するよりも高額な料金プランを選択せざるを得なくなる可能性があります

NotionのCRMテンプレート

Notion経由

Notionはデータベースを中核としたナレッジマネジメントワークスペースです。これはCRMテンプレートにとって重要です。なぜなら、あなたの「CRM」はタスクで埋め尽くされたプロジェクトのように振る舞う必要がないからです。代わりに、相互に関連するレコードの集合体として機能させることが可能です。

NotionのCRMテンプレートでは、各取引は通常データベースアイテムとして扱われます。これらのアイテムは、迅速な編集のためのテーブル、パイプラインフェーズを示すボード、または日付管理が中心の業務ではタイムラインとして表示できます。

このアプローチは、パイプラインに近い取引コンテキストを求める中小企業、スタートアップ、代理店、営業・オペレーションチームに最適です。ミーティングメモ、ドキュメント、リンク、内部文書が別々のプロジェクトテンプレートに分散されることなく、同一の取引ページ内に集約されます。

NotionのCRMへのアプローチ

Notionは従来のCRMとは異なります。パイプラインをデータベース化し、チームにとって「有益なデータ」の定義を決めることでCRMテンプレートを構築します

一般的なセットアップパターンは以下の通りです：

ボードビューをパイプラインとして活用： フェーズなどのプロパティでデータベースアイテムをグループ化し、案件の進捗に応じてカードを列間で移動させる

CRM詳細をデータベースプロパティとして保存： 所有者、成約予定日、取引金額、次のステップ、リードソースを構造化フィールドとして追跡し、迅速なフィルタリングとソートを実現

作業内容に応じてビューを切り替え： テーブルビューは素早い編集や整理に、ボードビューはパイプラインのレビューに、タイムラインビューは週単位や月単位での取引タイミングの確認に活用しましょう

データベーステンプレートで記録を標準化： ディスカバリーメモ、反論、ステークホルダー、引き継ぎ詳細の繰り返し可能なレイアウトを作成し、すべての取引ページの一貫性を維持

手動更新を減らしたい時に自動化を追加：Notionのデータベース自動化は有料プランで利用可能です。FreeプランユーザーはSlack通知自動化を作成できますが、他のタイプは利用できません。

既にNotionを利用中で、ドキュメント管理と簡易的な案件追跡を兼ねたオールインワンワークスペースを求める場合、このデータベース中心のアプローチは適しています。ただし、チームがプロパティを常に更新し続けることで初めてパイプラインの正確性が保たれるというトレードオフがあります。

Notion CRMテンプレート

提供元 Notion

Notionテンプレートは、そのユースケースが要件に合致する場合、主要な作業の大半を担います。優れたNotion CRMテンプレートが提供するものは：

適切なプロパティを備えた取引データベース

ボードやテーブルなどすぐに使えるビュー

取引ページとメモのための一貫した構造

テンプレートとプランに応じて利用可能な自動化機能

ゼロから構築したくない場合は、Notionのカスタマイズ可能なCRMテンプレートを以下から確認できます：

1. Notionの営業向けCRMテンプレート

提供元 Notion

現在、販売追跡がスプレッドシートや散らかったメモページ、誰かの記憶に分散しているなら、このテンプレートが整理された出発点を提供します。NotionのセールスCRMテンプレートは、「重いSaaS」のような感覚なしに販売ファネルを運用しつつ、基本機能を1か所に集約する手段としてポジションを確立しています。

必要なフィールドのみでリードを追跡できるシンプルな構造を実現。各レコードはメモや取引背景を記録するNotionページとして機能します。Notionマーケットプレイスでも人気のテンプレートであり、迅速に導入後調整可能なソリューションを求める場合に安心感を与えます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

データベースをゼロから構築せずに、軽量なパイプラインを設定する

各取引をメモ・更新・背景情報のページとして管理

必要なプロパティだけを追跡し、後から追加可能

次のステップを可視性のある仕事に変換し、フォローアップを標準化する

営業プロセスが変化しても、CRMを簡単に調整できるようにする

✨️ こんな方に最適：追加ツールなしでシンプルなNotionベースのCRMを求める小規模チーム。

2. Notionの「全アカウント」テンプレート

提供元 Notion

Notionの「全アカウントテンプレート」は、すべての顧客アカウントを一箇所にまとめるシンプルな方法を提供します。最新の情報を確認するためにページやタブを行き来する必要がなく、主要なアカウント情報を一元管理できるため、一貫性を保ちやすくなります。

小規模企業、スタートアップ、代理店にとって、可視性が必要な場合にフル機能のCRMツールに代わる実用的な選択肢です。所有権、ステータス、進行中の仕事を追跡し、状況の変化に応じて同じアカウントレコードに関連付けられたメモや更新情報を管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

すべての顧客アカウントを1つの整理されたワークスペースビューで管理

アカウント所有者を追跡し、チーム全体で責任範囲を明確に保つ

重要な詳細を一度記録すれば、ワークフロー全体で再利用可能

各アカウントレコードページ内に更新情報とメモを保存

セットアップを毎週再構築せずに、アカウントの健全性を素早くスキャン

✨️ こんな方に最適：複数の顧客アカウントと継続的なリレーションシップを管理する小規模チーム、スタートアップ、代理店。

3. Notionによる自動化機能付きセールスパイプライン

提供元 Notion

Notionの自動化機能付きセールスパイプラインは、パイプラインは順調なのに手動更新が面倒でフォローアップが滞りがちな週のためのテンプレートです。Notion内に構築済みのセールスパイプラインを提供し、セットアップにデータベース自動化が組み込まれているため、日常業務の「事務作業負担」を軽減します。

中小企業、スタートアップ、代理店にとって、本格的なCRMツールを導入せずに取引を円滑に進める実用的な方法です。パイプラインビューでフェーズを追跡し、各レコード内に取引の背景情報を保持。チームの業務量が増えるにつれ、自動化機能でシステムの整理整頓を維持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ゼロから構築する代わりに、自動化対応済みのパイプラインから始めましょう

各取引レコードを、フェーズや所有者が変更されても一貫性を保つ

チームが複数の案件を扱う際に手動更新を削減

取引レコードページ内でメモとリンクを保存

構造化されたフィールドとビューでパイプラインレビューを迅速化

✨️ こんな方に最適：手動更新を減らす自動化機能付き軽量パイプラインを求める営業・オペレーションチーム。

4. NotionによるパーソナルCRM 2026

提供元 Notion

NotionのパーソナルCRM 2026は、最も軽量なセットアップで見落とされがちな「CRM」の本質に焦点を当てたテンプレートです。つまり、相手が誰か、最後に何を話し合ったか、いつフォローアップすべきかを記憶することです。散らばったメモを管理する代わりに、人とその継続的なやり取りを一元的に追跡できる場所を提供します。

中小企業、スタートアップ、代理店、営業・運営チームにとって、パイプラインテンプレートに追加する便利なアドオンです。完全な営業用受信トレイは必要ないが、フォローアップを一貫して行いたい場合に、パートナー、有望リード、クライアント関係者管理に活用できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

カスタムデータベースを構築せずに、連絡先と重要な詳細情報を追跡

次回の通話前に文脈を把握できるよう、会話内容を記録する

関係が途絶えないようフォローアップのタイミングを設定

個人用と業務用の連絡先を1つのシステムで整理

多忙なプロジェクト週間でも一貫したアウトリーチを維持する

✨️ こんなチームに最適：Notion内でパートナー、見込み客、クライアント向けの軽量な関係管理ツールを素早く構築したいチーム。

5. Notionによる個人用連絡先管理ツール

提供元 Notion

Notionのパーソナル名簿は、ミーティングで出会った人、仕事で関わる人、営業予定の人物の情報を失わないためのシンプルなテンプレートです。連絡先と関連情報を一箇所にまとめて管理できるため、フォローアップ前に古い電子メールや散らばったメモを慌てて探す必要がなくなります。

中小企業や代理店向けに、このテンプレートは取引パイプラインと連携して効果を発揮します。クライアントのステークホルダー、パートナー連絡先、有望な見込み客を追跡し、関係の現状を簡潔なメモで記録できます。本格的なCRMツールが不要な場合にも最適です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

複雑なデータベースを構築せずに連絡先情報を整理する

フォローアップ前に文脈を思い出せるよう、簡単なメモを保存しておきましょう

クライアント、パートナー、有望リード間のリレーションシップを簡単に追跡

繁忙期の納品・営業週におけるアウトリーチ業務の安定化を図る

突然の商談発生時に、即座に適切な担当者を見つけ出す

✨️ こんな方に最適： 完全なCRMツールなしで、Notion内で主要なリレーションシップとコンタクト情報を追跡する小規模チーム。

NotionをCRMとして活用するメリット

パイプラインとコンテキストを同一場所で管理したい場合、Notionは軽量CRMとして効果的です。取引をタスク管理ツールに無理に組み込む代わりに、各取引をデータベースレコードとして扱い、ミーティングメモ・リンク・ファイル・内部文書をページのように開いて管理できます。

NotionのCRMテンプレートが特に優れている点：

CRMレコードは文脈を追加しても構造化を維持： 取引の詳細はデータベースのプロパティに保存されるため、すべてを自由形式のメモに変えることなく、並べ替え、フィルタリング、進捗追跡が可能です

営業プロセスに合わせたワークフローを構築可能： Notionでは複数のデータベースビューを設定できるため、ボードビューでパイプラインを管理し、テーブルビューでデータを整理し、カレンダーやタイムラインビューで日程を確認できます。チームのプロジェクト管理方法に応じて柔軟に活用できます。

接続データベースで重複を削減： 関係性とロールアップで連絡先、取引、アカウントをリンクすれば、同じ情報を毎回再入力せずとも、複数のプロジェクトで連絡先詳細を再利用できます

リアルタイム共同作業は、営業と文書化を同時に行うチームに最適： Notionは、営業ワークフローが共有ナレッジベースに依存関係がある場合に強みを発揮します。取引記録にはパイプライン情報に加え、ミーティングメモや意思決定の背景も保存できるためです。

統合機能でファイルを一元管理：Notionはギャラリー経由でGoogle DriveやSlackなどとの連携をサポート。チームが複数のサードパーティアプリを跨いで作業する際にも便利です

CRMテンプレートにおけるNotionの制限事項

NotionはCRMテンプレートに適した選択肢となり得ますが、専用CRMではありません。セットアップの成否は、データベース設計の質、チームによる更新の継続性、および選択したプランに依存します。

主なリミットは以下の通りです：

Freeプランでは自動化機能が制限されます： Notionはデータベース自動化が有料プランでのみ利用可能と明記しています。FreeプランではSlack通知自動化は作成できますが、その他の自動化タイプは利用できません。

NotionのFreeプランはチームでブロック上限に達する可能性あり： Notionのヘルプセンターによると、Freeプランのワークスペースで所有者が2人以上の場合、ワークスペースごとに1,000ブロックのリミットが設定されています。このリミットに達すると、新しいCRMレコードやコンテンツを追加し続けるにはアップグレードが必要になります。

フォローアップはタスク優先ツールより実行しづらい傾向がある： 次なるステップをプロパティとして追跡し、データベース内でタスクを作成することは可能だが、フェーズ・所有者・次なるステップの日付を更新する習慣を徹底しない限り、チームがフィールドの更新を怠りがちになる

過剰構築は容易です： Notionは創造的な自由度が高いです。これは有用ですが、同じCRMテンプレート内で異なるユーザーが異なるビュー、プロパティ、命名規則を設定すると、学習曲線が急峻になる可能性があります。

より高度な管理機能が必要な場合はビジネスプランまたはエンタープライズプランへ：大規模チームへ拡大する際にSAML SSO（Security Assertion Markup Languageシングルサインオン）や強力なガバナンスが必要な場合、Notionではこれらの機能をビジネスプランとエンタープライズプランで提供しています

Asana vs Notion：機能比較

ここまでで、これらのツールが「CRMをやる」ことに対して大きな違いがあることはお分かりいただけたでしょう。

Asana はCRMテンプレートをプロジェクトワークフローに変換し、取引をタスクのように扱い、フォローアップは所有権と期日に紐づいたまま管理します

NotionはCRMテンプレートをデータベースに変換し、取引をレコードとして扱い、各取引ページ内にメモ・ドキュメント・ミーティングのコンテキストを保存します。

次に、ユーザー数が増えた際に軽量CRMシステムの成否を分ける要素について、NotionとAsanaを改めて比較してみましょう。

機能 #1：週ごとに正確性を維持するパイプライン追跡

Asana

Asanaは、アクションによって推進されるパイプラインに最適です。各案件はタスクとして扱われるため、タスクの割り当てや期日設定が可能で、次のアクションをチームがタスクやプロジェクト管理に使用する同じビューで可視化できます。案件に所有権と期日が常に紐付けられるため、フォローアップが忘れられるリスクが低減されます。

Notion

パイプラインに単なるフェーズだけでなく文脈が必要な場合に、Notionは真価を発揮します。各案件はデータベースレコードとしてページに展開されるため、チームはミーティングメモ、内部文書、重要リンクをパイプラインに近接して管理できます。その代償として、パイプラインの正確性は、関係者が適切なプロパティを一貫して更新し続けることに依存します。

🏆 勝者：引き分け。 タスク管理のような感覚でパイプラインを追跡したいなら、Asanaを選択してください。 パイプライン追跡に加え、ドキュメント用の充実した取引ページが必要な場合はNotionを選択してください。

Asana

Asanaでは「案件」や「アカウント」は通常タスクとして扱われます。有料プランではカスタムフィールドで構造化された詳細情報を保存でき、更新内容はコメント欄に記録されます。チームがタスクを情報源として扱う限り整理された状態を保てますが、長大なコメントスレッドは時間の経過とともに重要な文脈を埋もれさせてしまう可能性があります。

Notion

Notionは構造化された記録管理に最適です。取引、連絡先、アカウントを別々のデータベースとして保持し、リレーションやロールアップで接続すれば、同一の連絡先情報を複数プロジェクトで共有できます。特にチームがナレッジベースとしてもNotionを利用している場合、よりCRMに近いモデルを実現します。

🏆 勝者：Notion。CRM記録の構造化管理において全体的に優れた性能を発揮するため。

機能 #3：CRMテンプレート内でのフォローアップとワークフロー管理

Asana

Asanaの強みは、フォローアップ機能がツールの動作に組み込まれている点です。タスクの割り当て、サブタスクの追加、期日設定、定期的なタッチポイントのための定期的なタスクの利用が可能です。有料プランでは、変更時に所有者の割り当てやフィールド更新などのアクションをトリガーするルールも追加できます。

Notion

Notionはフォローアップをサポートしますが、チームがプロパティを常に更新し続ける場合にのみシステムは健全に機能します。データベース自動化機能で手動メンテナンスの一部を削減できますが、有料プランでのみ利用可能です。FreeプランユーザーはSlack通知自動化は作成できますが、その他のタイプは作成できません。

🏆 勝者：Asana。タスクベースのフォローアップの可視性が維持され、実施が容易だからです。

機能 #4：CRMテンプレートの整合性を保つリード取り込み

Asana

リードの取り込みを最初から構造化したい場合にはAsanaが優れています。Asana Forms を使 えば、毎回同じフィールド（氏名、会社名、案件サイズ、ソース、緊急度）を収集し、パイプラインプロジェクト内に直接タスクを作成できるため、チームメンバー間でCRMテンプレートの一貫性を保てます。FormsはStarter以上の有料プランで利用可能です。

Notion

Notionはリード取り込みを標準化できますが、通常はより多くのセットアップが必要です。必須プロパティと統一されたページレイアウトを備えた「新規リード」データベーステンプレートを作成できます。課題は、余分なステップなしでリードをそのデータベースに投入することです。Notionの自動化機能が役立ちますが、データベース自動化は主に有料プランの機能であり、Freeプランにはリミットがあります。

🏆 勝者：Asana。フォームにより、CRMテンプレートワークフロー内でのリード取り込みが一貫して行えるため。

機能 #5：継続的な努力をかけずにテンプレートベースのCRMを拡張する

Asana

Asanaは、より多くの人がパイプラインに関わるほどスムーズに拡張できます。案件はタスクのように扱われるため、所有権やチームメンバーへの通知がワークフローに組み込まれています。ルールでは、案件がフェーズを移動した際の所有者割り当てやフィールド更新といった基本的な管理も強制できますが、プロジェクトごとの実用的な上限があります。

Notion

チームがデータベースのプロパティやビューの維持管理を徹底している場合、Notionは拡張性に優れています。しかし、メンバーが増えるにつれ、特に各チームメンバーが独自のビューや命名規則、ショートカットを作成すると、データベースが乱れやすくなります。

🏆 勝者： Asana。チームメンバーが増えるほど、CRMテンプレートの運用を維持しやすいからです。

ClickUp：AsanaとNotionに代わる最高のCRMテンプレート直接代替ツール

テンプレートでCRMを運用しようとする場合、最も難しいのは通常テンプレートそのものではなく、仕事の分散化です。リードはチャットで議論され、次のステップは誰かの受信トレイに放置され、最新のメモはドキュメントに散在します。

次にAIツールの乱立が問題となる。文章作成用、要約する用、整理用のAIツールをそれぞれ購入することになるが、ツール間でコンテキストを共有しないため、結局は整理整頓に時間を費やし、同じ詳細情報を各ツールに再入力する羽目になる。

統合型AIワークスペース「ClickUp」は、営業ワークフローとデリバリーワークフローを同一環境で運用するために設計されています。余分な手直しなしで正確性を維持する軽量CRMシステムを求める場合に、この点は重要です。

迅速に開始したい場合には、ClickUpが提供するすぐに使えるCRMテンプレートを活用できます。見込み客、取引、アカウント追跡用にカスタマイズ可能なテンプレートに加え、豊富な営業＆CRMテンプレートライブラリから選択可能です。

ClickUpのワンアップ #1：Teams向けClickUp CRM

ClickUp CRM for Teamsでタスク、パイプライン、取引詳細を同一ワークスペースに集約

パイプラインと取引推進作業が別々の場所にあると、CRMテンプレートは機能しなくなります。ClickUp CRM for Teamsは、パイプラインの追跡と実行を一元管理するため、実際のタスクとは切り離された「CRM専用領域」を維持する必要がありません。

さらに、リスト、カンバンボード、テーブルなど、CRMユースケース向けの10種類以上の柔軟なビューが利用可能です。これにより、同じパイプラインでも異なるユーザーが異なるプロジェクトビューを必要とする場合に役立ちます。

💡 プロの秘訣：ClickUpフォームでリードを捕捉し、仕事を自動ルーティング。 必要な全フィールドを備えたリード獲得をClickUpフォームで実現 ClickUpフォームを活用し、必要なフィールド（取引サイズ、ソース、優先度など）でリードを収集。その後自動的に適切なパイプラインリストへ送信するため、CRMは導入初日から整理された状態を維持できます。 さらにClickUp自動化と連携させれば、取引が特定のフェーズに達した際に適切な所有者を割り当て、次のステップタスクを作成できます。これにより、多忙な週でもフォローアップが確実に実行されます。

ClickUpのワンアップ #2：ClickUpタスクとClickUp自動化

ClickUp自動化で適切なアクションをトリガー、業務を円滑に遂行

AsanaとNotionはどちらもCRMテンプレートを運用できますが、チームは同じ問題に直面しがちです：フォローアップは話し合うのは簡単でも、忘れがちです。

ClickUpはフォローアップをワークフローそのものに組み込みます：

ClickUpの自動化機能は、タスクの自動割り当て、コメント投稿、ステータス変更といった反復的な管理業務を自動化し、動的な担当者割り当てなどのオプションも提供することで、手間を削減します。

ClickUpのワンアップ #3：ClickUp BrainとClickUpダッシュボード

ClickUp Brainでパイプライン管理のステップを構築する方法を、平易な言葉で質問してください

最も重要な詳細が散在したメモに埋もれていると、CRMテンプレートは混乱します。電話で重要な要件や価格制約があったことを覚えていても、必要な時に見つけられないのです。ClickUp BrainはAIをワークスペースに導入することで、長いページやスレッドを掘り下げる必要なく、答えを見つけ、情報を次のステップに変える手助けをします。

情報を整理した後、パイプラインの進捗を素早く把握することが重要です。ClickUpダッシュボードを使えば、 取引状況、フォローアップ、パフォーマンスを一目で監視できるため 、直感や先週の更新情報に頼る必要がなくなります。

中小企業、スタートアップ、代理店、営業・運営チームにとって、これはCRMレポート作成を軽量に保ちつつ、進捗状況、停滞している案件、次に注力すべき事項の可視性を確保できることを意味します。

ClickUp CRMテンプレート

ゼロから構築するよりも迅速なセットアップを求めるなら、ClickUpのテンプレートがCRMワークフローの構造化された出発点を提供します。ワークフローに合ったテンプレートを選択し、パイプラインが明確になるにつれてカスタムできます。

1. ClickUp CRMテンプレート

ClickUpのCRMテンプレートは、リード、取引、顧客関係を1か所で管理できる既製のフォルダを提供します。CRMをゼロから構築する代わりに、カスタムステータス、カスタムフィールド、複数のビューを備えた構造化されたセットアップが用意されているため、すぐにパイプラインの整理を開始できます。

中小企業、スタートアップ、代理店、営業・オペレーションチーム向けに設計された本テンプレートは、業務の一貫性を維持しやすくします。連絡先情報を一元管理し、フェーズに応じたフォローアップの優先順位付けが可能。さらに「営業プロセス」や「担当案件」といったビューを活用すれば、チーム全体で次のステップを可視化できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確なステータスでパイプラインフェーズを通じたリードと商談の追跡

連絡先情報をカスタムフィールドに保存し、迅速なフィルタリングと更新を実現

リストビュー、営業プロセスビュー、マイアサインメントビューを簡単に切り替え可能

リマインダーと自動化機能を活用し、フォローアップの漏れを防ぐ

ダッシュボードでCRM活動を監視し、パイプラインの進捗確認を迅速化

✨️ こんなチームに最適： ClickUp内で毎日運用できる、構造化されたテンプレートベースのCRMを求めるチーム。

2. ClickUp セールストラッカーテンプレート

ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、週次レポート作成を頭痛の種にすることなく営業チームの活動を追跡します。カスタムタスクステータス、カスタムフィールド、パフォーマンス追跡用に設計された複数ビューを活用し、営業進捗の記録、ターゲットの監視、主要営業データの整理を可能にする既成リストを提供します。

中小企業、スタートアップ、代理店、営業・運営チーム向けに設計された本テンプレートは、パイプラインに関する意思決定の正当化を容易にします。効果的な施策の特定、無駄な努力の可視化、個人・チームのパフォーマンス追跡を一元管理。レビューのたびに5つのツールから数値を集計する手間がなくなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

「目標達成」「進行中」などの明確なステータスで営業進捗を追跡

カスタムフィールドで売上と製品の詳細を記録し、分析を迅速化

月別売上高ビューで業績の推移を確認

製品別販売ステータスビューで製品別成果を迅速に比較

一貫した追跡とレポート作成機能で、関係者と最新情報を共有する

✨️ こんな方に最適： ClickUp内で営業実績とパイプラインの進捗を追跡するシンプルなシステムを求めるチーム。

3. ClickUp コミッション追跡テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpコミッション追跡テンプレートで従業員ごとの進捗と目標を管理

ClickUpコミッション追跡テンプレートは、複雑なスプレッドシートを作成せずに、リードから成約までのコミッションを追跡するのに役立ちます。取引の詳細を記録し、コミッションをより正確に計算し、すべての支払いを適切な担当者とタイムラインに紐づけて管理できます。

中小企業、スタートアップ、代理店、営業・運営チーム向けに設計された本テンプレートは、業績追跡の混乱を軽減します。目標達成の進捗を監視し、パイプラインの不足箇所を特定し、コミッションに関する会話を透明化できるため、月末に数字を追いかける必要がなくなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

カスタムステータスで取引フェーズごとのコミッションを追跡

成約日や手数料などのカスタムフィールドを使用して支払い詳細を保存

テーブルビューでリードを素早く比較し、より明確なレポート作成を実現

カレンダーとタイムラインビューでプランのタイムラインを可視化し、より明確な可視性を実現

追加のスプレッドシートなしで、個人のパフォーマンスと目標を監視

✨️ こんな方に最適：ClickUpでコミッションと業績を明確かつ繰り返し可能な方法で追跡する必要がある営業チーム。

4. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

ClickUpのセールスパイプラインテンプレートは、実際のシステムのようにパイプラインを運用できる既製のワークスペースを提供します。ファネルを一箇所で可視化し、ドラッグ＆ドロップ操作で顧客データを業務に密着させられます。

小規模事業者、スタートアップ、または複数の案件を同時に扱う代理店の方へ。このテンプレートは、余分な管理業務なしで一貫性を保つのに役立ちます。リードを緊急度や価値で優先順位付けし、今週対応が必要な案件を把握し、フォローアップを適切な所有者に紐づけることで、パイプラインが静かに停滞するのを防ぎます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

パイプラインの各フェーズで30種類のカスタムステータスを用いて取引の進捗を追跡

「最終連絡日時」カスタムフィールドで関係性のコンテキストを保存

リストビュー、営業SOPビュー、Boxビューを切り替えて、異なる進捗確認を実現

緊急度や潜在価値で取引を並べ替え・フィルタリングし、リードの優先順位付けを迅速化

営業仕事の接続をタスク、電子メールの文脈、チームコラボレーションと行う

✨️ こんなチームに最適： ClickUp内で明確なフェーズと所有権を備えた構造化されたパイプラインビューを求めるチーム。

5. ClickUp セールスCRMテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp Sales CRMテンプレートで、見込み客を特定し、取引を成立させ、データ駆動型の意思決定で洞察を明らかにしましょう。

ClickUpの営業CRMテンプレートは、会話の追跡や取引情報の管理といった煩雑になりがちな営業プロセスに特化しています。ノーコードでデータベースのようなセットアップが可能で、パイプラインの進捗管理と日常的な営業活動を両立させるビューを提供します。

本格的なCRMプラットフォームを購入せずに軽量なCRMを運用したい場合、このテンプレートは整理整頓を維持し、更新情報の散逸を防ぐのに役立ちます。顧客情報を一元管理し、構造化されたステータスで各販売の進捗を追跡し、迅速なパイプライン確認や詳細な案件チェックインのために異なるビューを活用できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

20種類のカスタムステータス（交渉中や導入中などのフェーズを含む）で取引の進捗を追跡

カスタムフィールドで顧客会話の詳細を記録し、一貫性のある記録を保持

要約ビュー、ボードビュー、リストビューなどの表示方法と、クイックスタートガイドを活用して迅速にセットアップ

営業活動をタスクやプロセスステップに紐付けることで手動エントリーの削減を実現

チーム全体での顧客とのやり取りと次のアクションの可視性を向上させる

✨️ こんな方に最適： 追加ツールなしでClickUp内にCRMスタイルのワークフローを構築したい営業・オペレーションチーム

6. ClickUp セールスレポートテンプレート

ClickUpのセールスレポートテンプレートは、パイプライン活動を実際に確認・対応可能な形に変換します。複数のタブで数値を追いかける代わりに、主要な営業メトリクスを1つのレポートに集約し、チャートでトレンドを可視化。機会や不足点をより迅速に発見できます。

クライアント仕事と営業活動を同じ週に管理する場合、レポート作成がしばしば課題となります。このテンプレートはレポート作成をシンプルかつ繰り返し可能なものに保つため、毎月ゼロからレポートを再構築することなく、経時的なパフォーマンスの追跡や関係者への進捗共有が可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

「未処理」「完了」などのシンプルなカスタムステータスでレポート進捗を追跡

販売地域、年度、四半期を含む10種類のカスタムフィールドでレポート作成データを保存

月次、四半期、年次フォーマットを含む複数のレポートビューでデータをレビュー

手動でのフォーマットなしで、視覚的なチャートを使ってトレンドや機会を発見する

一貫したレポート作成と明確なメトリクスで営業担当者の責任を明確に

✨️ こんな方に最適： ClickUp内で迅速な販売レポート作成を求め、スプレッドシートに縛られたくないチーム。

7. ClickUp セールスプロセステンプレート

ClickUpの営業プロセステンプレートは、営業活動のステップを定義し、実際にそれらを実行するのに役立ちます。フェーズごとの進捗を追跡し、リードや顧客データを共同編集可能なノーコードデータベースに保存し、プロセスを可視化して見落としを防ぐように設計されています。

スタートアップや小規模チームで一貫性を構築する場合、このテンプレートは摩擦を加えずに構造を提供します。各フェーズにタスクとデータが添付されているため、新規担当者のオンボーディングを迅速化し、引き継ぎを明確にし、取引が遅延するポイントを特定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各フェーズごとにカスタムステータスを設定し、営業プロセスの全ステップを追跡

商談、電子メール、連絡先番号など8種類のカスタムフィールドで売上データを保存

リスト、ガントチャート、ワークロード、カレンダーなどのビューでワークフローを構築

プロセスを統一し、忙しい週でもステップが省略されないようにする

営業担当者に「次に何をすべきか」を明確に示すシステムを提供し、オンボーディングを容易にする

✨️ こんな方に最適： 成長に合わせて改善できる、再現性のある営業プロセステンプレートを求めるチーム。

📹️ ビデオを見る：営業におけるAIに興味はあるけれど、日常を変えない曖昧なアドバイスにはもううんざり？

このビデオでは、ClickUp Brain、ClickUp CRM、AI Notetaker、ClickUp Docs、ダッシュボードを活用した実践的なClickUpワークフローを紹介。さらに「日次売上レポート」や「売上予測」といったプラグアンドプレイテンプレートを活用し、パイプラインの健全性管理、フォローアップ、レポート作成を一元化します。

8. ClickUp 営業電話テンプレート

ClickUp営業電話テンプレートは、頻繁に営業活動を行い、電話記録管理を徹底する必要があるチーム向けに設計されています。連絡先を記録し、通話内容を追跡し、各会話内容をフォローアップタスクに接続することで、通話結果が誰かのメモの中に埋もれてしまうことを防ぎます。

テンプレートを軽量CRMとして活用する場合、通話追跡機能が不足しがちです。このテンプレートでは通話活動と次のステップを一元管理できるため、迅速なフォローアップ、取引の円滑な進行、担当者間での一貫性維持が可能になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

営業電話、見込み客の選定、見込み顧客、成約済みなど、カスタムステータスで商談機会を追跡

フォローアップ日や電子メールなどのカスタムフィールドを使用して、電話や連絡先情報を保存

「要約」や「営業パイプライン」などのビューを活用し、商談への流れの可視性を迅速に高める

フォローアップをタスクとして即時割り当てし、アクションアイテムの可視性を維持

追加ツールなしで営業担当者間で一貫した通話追跡を維持

✨️ こんな方に最適： ClickUpのシンプルなCRMワークフローと接続した通話追跡とフォローアップ機能を求めるチーム。

9. ClickUp セールストラッカーテンプレート

ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、レポート作成に発展させることなく、営業活動と実績を直感的に追跡できます。明確なステータス、構造化されたフィールド、複数のビューを備えたリストベースのトラッカーとして設計されており、進捗の監視やトレンドの迅速な把握が可能です。

小規模事業者、スタートアップ、代理店で、可視性は必要だが重厚なCRMセットアップは望まない場合、このテンプレートで追跡をシンプルに保てます。営業努力が成果を上げている箇所を確認し、経時的なパフォーマンスを測定し、業務管理に既に使用している同じワークスペースで、より優れたパイプライン判断を下せます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

目標達成、目標未達、進行中などのステータスで営業進捗を追跡

配送や利益ターゲットを含む12のカスタムフィールドで売上詳細を保存

月別売上高ビューでトレンドを確認し、より明確な業績追跡を実現

製品別販売ステータスビューを用いた成果比較で迅速な意思決定を実現

毎週トラッカーを再構築せずにレポート作成を統一する

✨️ こんなチームに最適：ClickUp内で軽量な販売追跡を実現し、明確なビューとシンプルなパフォーマンス可視性を求めるチーム。

10. ClickUp セールスパイプライン管理テンプレート

ClickUp営業パイプライン管理テンプレートで、AE（アカウントエグゼクティブ）とBDR（ビジネス開発担当者）が対応する新規商談の追跡・管理を実現

ClickUp営業パイプライン管理テンプレートは、複数の担当者がパイプラインに関わる際の商談機会管理向けに設計されています。営業担当者とビジネス開発担当者が、新規商談・進行中案件・次の推進が必要な案件を共有し、連携を強化するための即利用可能なフォルダです。

パイプラインが急速に忙しくなる場合、このテンプレートは作業を遅らせることなく構造を提供します。多数のパイプラインフェーズ、取引データ用の組み込みフィールド、自動化機能を備えた事前定義されたセットアップが用意されており、初日からワークフローが整理された状態を実感できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

AEとBDRのワークフロー向けに構築された共有フォルダで、インバウンド商談を管理する

25のステータスで取引の進捗を追跡し、より詳細なパイプラインフェーズを実現

18種類のカスタムフィールドで取引データを収集し、一貫した追跡とレポート作成を実現

組み込みの自動化機能で反復的なパイプライン更新を削減

複数の担当者が同じパイプラインを仕事をする場合、所有権と引き継ぎを明確に保つ

✨️ こんな方に最適： BDRとAE間でインバウンド商談を連携し、共有パイプラインの可視性が必要な営業チーム。

5つのタブで散らかすより、ClickUpでまとめて管理

AsanaとNotionのCRMテンプレートのどちらを選ぶか迷っている場合、どちらも機能しますが、その理由はそれぞれ異なります。

Asanaは、CRMが実質的にフォローアップエンジンとして機能する場合に真価を発揮します。案件がタスクのように扱われるため、プロジェクト管理中にタスクの割り当てや期日の設定が容易になり、チームの進捗状況を可視化し続けられます。

CRMに豊富なコンテキストが必要な場合、Notionの方が優れています。取引はレコードのように扱えるため、パイプラインを内部文書、ミーティングメモ、軽量ナレッジベースと並べて管理できます。

重要なのは一貫性です。テンプレートベースのセットアップでは、複数のプロジェクトにまたがり、週ごとに全員が更新を続けることで初めてパイプラインの正確性が保たれます。ClickUpは、CRMワークフローをオールインワンワークスペース内の実行プロセスに直接連携させたい場合に適しています。

今すぐClickUpに登録して、より整理されたワークフローを実現しましょう！

よくある質問（FAQ）

Asanaはタスク優先型のCRMテンプレートとして機能します。案件はタスクとなり、フォローアップは割り当て・期日・プロジェクトビューで管理されます。Notionはデータベース優先型のCRMテンプレートとして機能します。案件はレコードとなり、コンテキストはページ内に保持されます。アクション追跡と案件コンテキストを統合したい場合、ClickUpのCRMテンプレートはタスク実行とCRMスタイルの追跡を1か所で実現します。

チームが既にタスク管理ツールで構造化されたプロジェクトを運用している場合、Asanaはボードと数個のフィールド、明確なフェーズを設定するだけで通常より迅速に構築できます。Notionはデータベース構造、ビュー、プロパティを構築する必要があるため、より多くの設計作業を要します。ClickUpは、システムを一から構築せずに起動・調整可能なプロジェクトテンプレートを求める場合に、最も迅速な選択肢となることが多いです。

はい。Asanaには「営業パイプライン」や「アカウント追跡」といったCRMスタイルのプロジェクトテンプレートが含まれています。これらは取引やアカウントをプロジェクト内のタスクに紐付けることで機能します。パイプライン追跡、フォローアップ、レポート作成向けに構築された営業・CRMテンプレートのより豊富なライブラリをお求めの場合は、ClickUpがそのフォーマットでより多くのオプションを提供しています。

特に営業チームが、メモやリンク、連携されたナレッジ管理機能を備えた取引ページを必要とする場合に適しています。重要なのはプロセスの健全性です。Notionではクリーンなデータベースを構築できますが、正確性はプロパティやフェーズの一貫した更新に依存します。フォローアップのためのメモ機能に加え、より厳密なタスク管理を求める場合には、ClickUpの方が有力な選択肢となるでしょう。

タスクベースの自動化では、ルールがタスクの移動・割り当て・フェーズ変更を中心に構築されるため、Asanaが一般的に優位です。Notionはデータベース自動化を提供しますが、その深度は料金プランとデータベースの構造に依存します。CRMワークスペース内でタスク・ステータス・フォローアップステップに直接紐づく自動ワークフローを構築したい場合、ClickUpは有力な代替手段となります。

クライアント仕事が実行力・締切・明確な所有権に依存する場合、構造化されたプロジェクト管理ツールであるAsanaの方が運用しやすいでしょう。クライアント仕事が豊富なコンテキストや内部文書に依存する場合、Notionの方が適しています。クライアント管理とCRM追跡を同一ツールで統合したい場合、ClickUpがすべてを接続させる最もシンプルな手段となることが多いです。