多忙なチームのための15の営業フォローアップ電子メールテンプレート

Brevet社の調査によると、成約には5回のフォローアップが必要なケースが80%を占めるにもかかわらず、営業担当者の44%はたった1回のフォローで諦めてしまう。

目標を達成する営業担当者とそうでない者の差は、往々にして一点に帰着する：記憶やバラバラなツールに依存しない、一貫したフォローアップシステムである。

本ガイドでは、実績のある件名、再現可能な電子メール構成、今すぐ使える無料テンプレートを解説。フォローアップワークフローを一元管理し、見落としを防ぐ方法もご紹介します。

営業フォローアップ電子メールテンプレート 一覧

営業フォローアップ電子メールとは？

営業フォローアップ電子メールとは、電話・ミーティング・デモを通じて既に接触した見込み客に送る電子メールです。その目標は会話を継続させることであり、取引を成約に近づけることです。

営業担当者は皆フォローアップ電子メールを送りますが、調査によると開封される営業電子メールはわずか27%、返信があるのは8%未満です。その原因は、パーソナライゼーションの欠如、タイミングの悪さ、要求事項が埋もれていることなどが挙げられます。

営業チームが直面する真の問題は「コンテキストの拡散」だ——重要な情報が連携しないツールに分散し、分析時間の80%がデータ検索と準備に費やされ、営業活動に充てられない状態である。

見込み客の情報はCRMに、電子メール下書きはGmailに、ミーティングメモは別のドキュメントに、フォローアップリマインダーはタスクアプリに分散しています。この断片化は失敗の素であり、フォローアップの漏れやメッセージの不整合を引き起こし、取引を逃す原因となります。

営業フォローアップ電子メールのテンプレート、見込み客データ、フォローアップタスクを一元管理できるワークスペースを活用し、こうした摩擦を解消しましょう。

営業フォローアップ電子メール件名例

件名は電子メールの門番です。これが失敗すれば、1日3,616億通の電子メールの中でメッセージは読まれず、努力が無駄になります。効果的な件名は短く、個人向けで、興味を引くものです。

件名は50文字以内に収め、見込み客の名前や会社名を使用し、「Free」や「今すぐ行動」といったスパムっぽい表現は避けること。様々な状況で効果的な実証済み例を以下に示します：

営業電話後： 「[話し合った具体的なトピック]について、簡単にお伺いしたいことがあります」

返信がない場合： 「[ファーストネーム]さん、お困りでしょうか？」

提案書/見積書送付後： 「提案書についてご意見は？」

デモ後： 「[御社名]と[見込み客企業名]：次のステップについて」

カンファレンスやイベント後： 「[イベント名]でミーティングができて良かったです」

冷めた見込み客の再アプローチ： 「[Xの問題解決]について、まだご興味はおありですか？」

ボイスメールを残した後： 「[ファーストネーム]さん、ボイスメールを残しました」

価値を前面に出すアプローチ：「[相手が言及した具体的な課題]に関する提案」

営業フォローアップ電子メールの書き方

営業担当者は1日の平均21%を電子メール作成に費やしています。その大半は、同じフォローアップ電子メールを毎回一から書き直す無駄な時間です。シンプルで再現性のある構造があれば、効果的な電子メールを素早く作成できます。

あらゆる営業シナリオで活用できる5段階フレームワーク：

パーソナライズされた導入文：前回のやり取りにおける具体的な詳細を引用して始めましょう。電話、ミーティング、または過去の電子メールの内容に触れることで、単に大量送信しているのではなく、注意を払っていることを証明できます。 価値のリマインダー： 貴社が解決する核心的な課題、または提供する主なメリットを簡潔に再提示してください。見込み客が貴社のソリューションに関するすべてを記憶していると想定しないでください 新たな知見やリソース：会話に有益な情報を追加しましょう。事例研究、関連記事、または相手が抱えていた疑問への回答など、関与する理由を提供します。 明確な行動喚起（CTA）: 具体的な要求を1つだけ提示。電話予約、フィードバック返信、次のステップの確認などを依頼し、複数の要求を同時に求めない プロフェッショナルな署名：簡潔かつプロフェッショナルに。適切な場合は、スケジュール調整を容易にするため、カレンダーにリンクされているリンクを含める

タイミングについては、ミーティング後24～48時間以内にフォローアップするのが最適です。新規開拓の場合は、コンタクト間隔を3～5日空けましょう。基本構造が分かったところで、カスタム可能な15のテンプレートをご紹介します。✨

15のベストセールスフォローアップ電子メールテンプレート

テンプレートのライブラリを用意するのは良いスタートですが、それらがランダムなフォルダに放置されているだけでは、あまり役に立ちません。体系的な仕組みが必要です。

以下のリストには、すぐに使える電子メールスクリプトと、チームがフォローアッププロセス全体を大規模に管理・自動化・追跡するためのワークフローテンプレートが網羅されています。

1. ClickUp フォローアップ電子メールテンプレート

同じようなフォローアップ電子メールを何度も書き直す苦労は現実のもの。時間を浪費し、チーム全体でメッセージの一貫性が失われる原因となります。

一から作成する手間を省き、仕事現場で使えるテンプレートを導入しましょう。ClickUp Follow Up 電子メールテンプレートで、ClickUp Docs内に事前構築された構造を手に入れましょう。

導入文・価値提案・行動喚起・締めくくり文をカスタマイズ可能なセクションで構成。ブランドイメージに沿った電子メールを確実に作成できます。ClickUp内に統合されているため、営業担当は見込み客タスクや案件情報と並行してアクセス可能。タブ切り替えの手間が不要です。

このテンプレートが気に入る理由：

2. ClickUp営業電話テンプレート

素晴らしい営業電話を終えたばかりなのに、フォローアップ電子メールを書こうと座った頃には重要な詳細を忘れてしまっている。その結果、作成した勢いを活かせない画一的な電子メールになってしまう。

ClickUpの営業電話テンプレートを使えば、通話メモをフォローアップアクションに直接接続できます。

参加者、議論トピック、アクションアイテムを一元管理。通話後、事前設定済み電子メールテンプレートでフォローアップタスクを自動トリガーし、会話の文脈を確実に継承。

このテンプレートが気に入る理由：

会話の具体的なポイントを簡単にメンションし、あなたが話を聞いていたことを示す

通話メモをフォローアップタスクに直接接続し、アクションアイテムの漏れを完全に防止

「ご担当者様との話し合いの中で、チームの最大の課題は…」といった具体的な通話内容の参照方法に関するガイダンスを入手

💡 プロの秘訣：ClickUp AIノートテイカーを活用すれば、通話内容を自動で要約し、電子メールのパーソナライズに直接反映させられます。 ClickUp AIノートテイカーで、ミーティングの録音・文字起こし・アクションアイテムを受信トレイに自動配信

3. ClickUp セールスCRMテンプレート

無料テンプレートを入手 The ClickUp Sales CRMテンプレートで、データ駆動型営業戦略により見込み客を発見し、契約を締結し、洞察を得る

CRMシステム、電子メールクライアント、タスクリストを別々に管理していると、フォローアップの日程を見逃しがちです。このコンテキストの分散により、どの見込み客に注力すべきか把握できないだけで、商談が冷めてしまうのです。

ClickUpセールスCRMテンプレートを使えば、別々のCRMツールを使わずにリード・案件・フォローアップスケジュールを一元管理。見込み客全員とそのフォローアップステータスを単一ビューで追跡できるため、ツールの乱立を防ぎます。

このテンプレートが気に入る理由：

4. ClickUpテンプレートによる電子メール自動化

記憶や手動のカレンダーリマインダーに頼ったフォローアップは、人為的エラーを招きます。

ClickUpテンプレートと事前構築済みのClickUp自動化 を活用し、タスクステータスの変更、期日、その他の条件に基づいてフォローアップ電子メール を自動送信。

タイミングはシステムに任せ、パーソナライゼーションに集中しましょう。例えば、取引フェーズが「提案書送付済み」に変わった3日後にフォローアップタスクを生成する自動化を設定できます。

このテンプレートが気に入る理由：

自動化と人間による確認を組み合わせる：自動化を設定して電子メールを自動下書きし、確認後に手動で送信することで、信頼性を維持しながら効率化を実現

ClickUp Brainが見込み客のタスク履歴とメモに基づき、パーソナライズされたフォローアップコンテンツを自動作成

自動送信電子メールでも、常にパーソナルで関連性のある印象を保つ方法

5. ClickUp 電子メールマーケティングキャンペーンテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpメールマーケティングキャンペーンテンプレートで電子メール戦略を管理

ClickUpメールマーケティングキャンペーンテンプレートで、ドリップキャンペーンから単発電子メールまで構築。

営業とマーケティングチームが連携不足の場合、同じ見込み客に矛盾したメッセージを送ってしまう可能性があります。これにより混乱を招き、すべての関係者の努力が無駄になります。

これを防ぐには、マルチタッチフォローアップのシーケンスを他のマーケティング活動と同じ場所でプランしましょう。両チームが同じキャンペーンのタイムラインと見込み客のエンゲージメントデータを確認することで、メッセージの一貫性が保たれます。

このテンプレートが気に入る理由：

各コンタクトポイントの明確な目標を設定し、3～5通のフォローアップ電子メールシーケンスを簡単に構築

ClickUpダッシュボードで開封率とクリック率を監視し、効果的な施策を把握

すべての電子メール資産、コピー、メッセージングをひとつの場所に集め、簡単にアクセスできるように保管

💡 プロの秘訣：カスタマイズ可能で共有可能なClickUpダッシュボードを活用し、営業プロセスと成果を一元追跡しましょう。

6. ClickUpマーケティング電子メールテンプレート

販売サイクルの早い段階で強引なフォローアップを送ると、購入準備が整っていない見込み客を遠ざける恐れがあります。押し付けがましくなく、営業とマーケティングのメッセージを融合させてソフトなアプローチで、常に記憶に残る方法が必要です。

ClickUpマーケティング電子メールテンプレートを活用し、直接的な販売依頼ではなく、価値重視の電子メールと有益なコンテンツで見込み客を育成しましょう。初期フェーズの見込み客へのコンテンツ共有、事例紹介、イベント招待、あるいは再エンゲージメントキャンペーンに最適です。

このテンプレートが気に入る理由：

価値を最優先にした構成で、有用なリソースや洞察から始め、その後ソフトなCTAへと導く

ケーススタディやホワイトペーパーなど、すべてのマーケティング資産をClickUp Docsに保存。電子メールへの挿入が簡単になります

単なる営業担当者ではなく、信頼を築き、役立つ専門家としてのポジションを確立するのに役立ちます

7. ClickUpビジネス紹介電子メールテンプレート

見込み客への最初の電子メールが弱ければ、その後のフォローアップは全て困難な戦いとなる。悪い第一印象は、取引が始まる前にそれを台無しにしてしまう。

強力で関連性の高い導入電子メールは、連絡の理由を既に確立しているため、その後のフォローアップを全て容易にします。

ClickUpビジネス紹介電子メールテンプレートは、初回コンタクトの明確なフォーマットを提供します。構造化された導入文で強い第一印象を与え、今後のフォローアップの基盤を築きましょう。

このテンプレートが気に入る理由：

自社の紹介、連絡目的、相手にとってのメリット、明確な次のステップを網羅するガイド

ClickUp Brainを活用し、異なる購買者ペルソナ向けにパーソナライズされたイントロのバリエーションを素早く生成

ClickUpのCRMビュー内で直接、導入電子メールのエンゲージメントを監視可能にします

8. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

取引状況を明確に把握できなければ、停滞している案件やフォローが必要な案件を見極められません。この可視性の欠如により、単なる忘れ物として取引が失われるケースが後を絶ちません。

視覚的なパイプライン管理で商談の停滞を防ぐ。ClickUpセールスパイプラインテンプレートで、カンバンビューまたはリストビューから全商談のフェーズとフォローアップステータスを一目で把握。営業担当は見逃しゼロで、注力すべき見込み客を即座に特定できます。

このテンプレートが気に入る理由：

「連絡済み」「フォローアップ予定」「提案書送付」などのフェーズを、自社の営業プロセスに合わせてカスタム可能

ClickUpダッシュボードを活用し、フォローアップ期限切れの案件を自動表示。迅速な対応を実現

フォローアップ完了時に自動的に取引をフェーズ間で移動させるClickUp自動化を設定

9. ClickUpセールス戦略ガイドテンプレート

新入社員がチームに加わると、フォローアップのベストプラクティスを知らないことが多く、これが一貫性のないアプローチと長い習得期間につながります。

チームのフォローアップ手順書を作成し、全員の認識を統一しましょう。ClickUpのセールス戦略ガイドテンプレートを活用し、ベストプラクティス、電子メールスクリプト、タイミングガイドラインをドキュメントテンプレートにまとめます。手順書を取引案件と同じワークスペースに保管することで、新人営業担当者の習得を加速させます。

このテンプレートが気に入る理由：

タイミングのルール、メッセージングのフレームワーク、反論への対応策のセクションを含める

戦略ガイドが実際の電子メールテンプレートや自動化プロセスと直接リンクされており、常に最新の状態を保っていることを確認しましょう

営業担当者がClickUp Brainを活用し、プレイブックに関する質問をリアルタイムでマネージャーに確認できるため、業務を中断させる必要がありません

10. ClickUp 営業ミーティング議事録テンプレート

ミーティング後、アクションアイテムや重要な決定事項は散らばったメモの中で埋もれたり、完全に忘れ去られたりしがちです。その結果、具体的な文脈を欠いたフォローアップを送らざるを得なくなり、重要な次のステップが完了されないまま終わってしまいます。

ClickUp営業ミーティング議事録テンプレートで、決定事項・アクションアイテム・フォローアップ担当者を記録。この議事録はフォローアップ電子メールのパーソナライズに直接活用でき、「ご議論いただいた通り、Xに関する懸念を…とおっしゃっていました」といった文面作成が可能に。

このテンプレートが気に入る理由：

出席者、アジェンダアイテム、議論ポイント、所有者別アクションアイテムと期日などの詳細を記録する

ClickUp AIノートテイカーを活用し、ミーティング要約を自動生成。アクションアイテムを抽出すれば、このテンプレートに直接反映可能

ミーティング議事録をフォローアップタスクや取引記録に直接リンクさせ、全ての関連情報を一箇所に集約

11. HubSpotの30のフォローアップ電子メールテンプレート

外部テンプレートの検索は良い出発点ですが、断片的なファイルの集積になりがちです。HubSpotの「30のフォローアップ電子メールテンプレート」は、様々なシナリオに対応する30種類のスクリプトを一箇所にまとめました。

via HubSpot

これらのテンプレートが役立つ理由：

ミーティング後・無反応・留守電後の対応など、あらゆる状況に対応

コンテンツをカスタマイズしてご自身の要件に合わせて調整してください

ClickUpドキュメントにインポートして、チーム全体で共有できる一元化された情報源を作成しましょう

12. HubSpotの実績ある75の営業電子メールテンプレート

HubSpotの75の実証済みセールス電子メールテンプレートは、単なるフォローアップだけでなく、見込み客開拓やクロージングを含む幅広い営業シナリオを網羅しています。

via HubSpot

これらのテンプレートが役立つ理由：

初回接触電子メールテンプレートで有意義な会話を開始し、接続を構築する

フォローアップ電子メールは会話を継続させ、見込み客を販売プロセスへと導きます

非アクティブな見込み客との関係を断ち切る電子メールで、将来の機会を閉ざさずに離脱を促す

💡 プロの秘訣：これらのテンプレートをClickUp Docsにコピーすれば、自社ブランドのトーンに合わせてカスタマイズ可能。タグやフォルダで整理すれば、CRMやタスクのすぐ横で検索・アクセスできる状態に。

13. Template.netの電子メールメモテンプレート（Word形式）

一部のチームはMicrosoft Wordでの仕事に慣れているため、ダウンロード可能なテンプレートを求める場合があります。Template.netの「電子メールメモテンプレートサンプル」はWord互換のテンプレートとしてご利用いただけます。

via Template.net

このテンプレートが気に入る理由：

クライアントやパートナーへの電子メールは明確かつ簡潔に書く

Microsoft Word、Google ドキュメント、Apple Pages でダウンロードして編集可能

💡 プロの秘訣：複数の担当者が各自でテンプレートをダウンロード・編集すると、メッセージに一貫性が失われます。より効果的な方法は、これらのテンプレートをClickUp Docsにインポートすること。全メンバーがリアルタイムで共同編集でき、常に最新バージョンにアクセス可能です。

14. Vertex42の無料Excel CRMテンプレート

超小規模チームや個人事業主にとって、見込み客の追跡をスプレッドシートで行うのは簡単な解決策に思えるかもしれません。Vertex42のFree Excel CRMテンプレートは、無料で利用できる選択肢です。

via Vertex42

このテンプレートが気に入る理由：

CRMデータベーステーブルを活用して、重要な顧客情報を並べ替え、フィルタリングし、表示する

見込み客とのやり取りに関するメモをセルコメントまたは「メモ」列に記録する

💡 プロの秘訣： Excelには自動化機能、リアルタイム共同編集、電子メールツールとの連携が不足しています。チームが拡大するにつれ、営業活動よりもスプレッドシートの更新に時間を費やすことになります。ClickUp Sales CRMテンプレートを活用すれば、自動化と共同編集機能を内蔵した、使い慣れたスプレッドシート風のインターフェースを手軽に導入できます。

15. ClickUpセールスピッチテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpセールスピッチテンプレートで効果的なセールスピッチを作成

チームのフォローアップ電子メールに一貫性のないメッセージがあると、製品の核心的価値が伝わりにくくなります。これは営業トークが文書化されず、簡単に参照できない場合に発生します。

ClickUpセールスピッチテンプレートで中核となる提案を中央のドキュメントに作成・洗練させ、すべてのフォローアップで一貫した価値メッセージを保証。この提案を内面化した営業担当者は、型にはまった印象を与えずに、あらゆるフォローアップに主要な価値提案を織り込めるようになります。

このテンプレートが気に入る理由：

問題点、解決策、差別化要素、証明ポイントといった主要な提案要素を定義する

提案ドキュメントを電子メールテンプレートに直接リンクして、メッセージの一貫性を維持

ClickUp Brainを活用し、様々な購買者ペルソナ向けに異なるバージョンの提案文を生成

避けるべき営業フォローアップ電子メールの失敗例

優れたテンプレートを使っても、返信率を低下させるミスは簡単に起こります。無視されるフォローアップメール、さらに悪いことに購読解除を招くメールは、見込み客との関係を損なう恐れがあります。避けるべき最も一般的な落とし穴は以下の通りです：

統合ワークスペースでこれらのミスを回避。テンプレートが構造を保証し、ClickUp自動化がタイミングを管理。ClickUpの集中管理メモで文脈の断絶を防ぎます。

📮ClickUpインサイト：従業員の92%がアクションアイテムの追跡方法に一貫性を持たせておらず、意思決定の遅れや実行の遅延を招いています。フォローアップのメモを送る場合でも、スプレッドシートを使用する場合でも、そのプロセスは散漫で非効率的になりがちです。 ClickUpのタスク管理ソリューションは、会話からタスクへのシームレスな変換を実現。チームは迅速に行動し、連携を保ち続けられます。

📮ClickUpインサイト：従業員の92%がアクション項目の追跡方法に一貫性を持たせておらず、意思決定の遅れや実行の遅延を招いています。フォローアップのメモを送る場合でも、スプレッドシートを使用する場合でも、そのプロセスは散漫で非効率的になりがちです。 ClickUpのタスク管理ソリューションは、会話からタスクへのシームレスな変換を実現。チームは迅速に行動し、連携を保ち続けられます。

AIが進化を続ける中、勝者となるチームは、汎用メッセージを一斉送信するのではなく、大規模なパーソナライゼーションを実現するためにAIを活用するチームだ。つまり、すべてのフォローアップに意図を感じさせるために活用するチームである。

フォローアップだけにとどまらない、AIが営業プロセス全体をどう変革するかを知るには、営業ワークフロー全体でAIを活用する主要戦略を紹介する実践的な解説動画をご覧ください。

フォローアップテンプレートを閉じた成約に繋げる方法

効果的なフォローアップには、構造・タイミング・パーソナライゼーションの融合が不可欠です。戦略を台無しにする最大の要因は断片化——見込み客情報・電子メール下書き・タスクリマインダーが異なるツールに分散すると、必ず見落としが発生します。

テンプレート・データ・ワークフローを一元管理する営業チームは成約率を向上させます。情報漏れがなく、各接点が前段階を基盤に構築されるため、見込み客にシームレスな体験を提供できるからです。

営業フォローアップを一元管理する準備はできていますか？ClickUpで今すぐ無料で始めましょう。

よくある質問

電子メール本文テンプレートとは、件名や本文テキストなど実際に送信する文章そのものです。ワークフローテンプレートとは、自動化トリガーや追跡機能を含め、それらの電子メールをいつ、どのように、誰に送信するかを整理するための構築システムです。

多くの営業専門家は、次の段階に進む前に5～7回のコンタクトポイントを取ることを推奨しています。ただし、適切な回数は業界、取引サイズ、見込み客からの関与の兆候によって異なります。

はい、可能です。自動化でタイミングとトリガーを管理し、ClickUp BrainのようなAIツールが見込み客のデータに基づいてパーソナライズされたコンテンツを下書き。送信前に確認するだけです。